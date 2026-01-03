🌞💶 Opinión sobre placas solares: Resultado real, ahorro y deducciones fiscales tras 1 año [ Saber más ]

Anker Prime Power Bank (199€ en Amazon) se presenta como la compañera ideal para quienes necesitan energía constante fuera de casa o la oficina.

Con capacidad para cargar simultáneamente dos portátiles y un smartphone a máxima velocidad, ofrece una potencia total de 250W y una salida individual de 140W dedicada a portátiles de alto rendimiento.

He estado usando esta Power Bank durante varias semanas y, a continuación, os traigo mis impresiones.

Apartados del análisis

Diseño y construcción

Anker Prime Power Bank llega en formato “ladrillo” con esquinas redondeadas. Con unas dimensiones de 160 × 28 × 63 mm y un peso de 600 gramos, es más pequeño y ligero que otros dispositivos comparables.

Esta batería portátil cabe en cualquier mochila sin ocupar mucho espacio, aunque su peso se nota. En el frontal posee una pantalla que nos permite conocer en cada momento el estado de carga y la potencia entregada.

En la parte superior encontramos dos cables USB-C y un puerto USB-A tradicional. A diferencia de algunas Power Banks, no cuenta con ningún cable integrado.

Puertos y potencias

En la parte superior tenemos los dos puertos USB-C1 y USB-C2 y el puerto USB-A. La potencia total combinada es de 300 W, con estos topes por puerto:

Puerto Potencia máx. de salida Perfiles USB-C1 140 W 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A / 28V⎓5A USB-C2 140 W 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A / 28V⎓5A USB-A 22.5 W 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A

Dad0 que puede entregar un máximo de 300 W, los tres puertos pueden funcionar a máxima potencia de manera simultánea.

El cargador es compatible con USB PD 3.1, PPS, Samsung Fast Charging 2.0 y la carga rápida a 40W de Apple. La lógica PowerIQ 4.0 prioriza bien los puertos altos (USB-C1/C2) sin descuidar el puerto USB-A. El sistema ActiveShield 4.0 monitoriza temperatura y ajusta la entrega de energía si hace falta

En mis pruebas (Portátil Huawei + iPad + Apple Watch), el balanceo fue estable y no vi caídas de potencia al añadir/quitar dispositivos.

A la hora de cargar Anker Prime Power Bank, es capaz de alcanzar una potencia máxima de carga de 250W a través de la carga simultánea con los dos puertos USB-C a la vez, siempre que los cargadores sean capaces de entregar una alta potencia.

Con la carga a 250 W, se consigue alcanzar el 50% de su capacidad de carga en 13 minutos y el 80% en 40 minutos. Si solo utilizas un puerto para cargar la batería, la potencia máxima de carga es de 140W.

Anker comercializa una base de carga Anker Prime Charging Base que, mediante contacto, puede cargar a un máximo de 150W al apoyar la batería encima.

App Anker

Anker Prime Power Bank puede conectarse por Bluetooth a tu smartphone para ser controlado mediante la app Anker.

La app permite ver la capacidad de carga de la Power Bank, el estado de funcionamiento de cada puerto (carga / descarga, potencia, información del cable y protocolo de carga), la potencia de entrada y salida total y la temperatura de la batería. También permite controlar algunos aspectos de la pantalla como el brillo o el tiempo de espera.

También es posible configurar el modo de carga:

Asignación dinámica inteligente (por defecto): Detecta los dispositivos conectados y ajusta dinámicamente la potencia de salida para que la carga sea más segura y eficiente.

Detecta los dispositivos conectados y ajusta dinámicamente la potencia de salida para que la carga sea más segura y eficiente. Modo de ahorro de energía: Este modo gestiona de forma inteligente la potencia de entrada y salida para reducir la generación de calor, asegurar una experiencia de carga constante y ayudar a prolongar la vida útil tanto del cargador de batería como del dispositivo.

Este modo gestiona de forma inteligente la potencia de entrada y salida para reducir la generación de calor, asegurar una experiencia de carga constante y ayudar a prolongar la vida útil tanto del cargador de batería como del dispositivo. Modo personalizado: Permite personalizar la potencia de salida de cada puerto.

Precio

Anker Prime Power Bank está a la venta por 199€ en Amazon. Este precio refleja que nos encontramos ante un dispositivo premium, con una potencia de entrada y de salida de energía que lo diferencian de casi cualquier otra batería portátil del mercado.

Mi opinión

El Anker Prime Power Bank (199€ en Amazon) cumple lo que promete: una batería portátil de gran capacidad que alimenta tu ecosistema completo (portátil, móvil, tablet, auriculares, e-reader) a la máxima potencia.

A pesar de su potencia, Anker ha logrado un diseño más compacto y ligero que otros modelos de su categoría, lo que la hace perfecta para transportarla en mochilas o maletines de trabajo. Su pantalla inteligente integrada permite consultar el estado de carga y el consumo de cada puerto, mientras que su app móvil ofrece control total del proceso de carga y descarga.

Si necesitas una extra de batería para alimentar tus dispositivos más exigentes en potencia, es una compra fácil de recomendar, aunque su precio no está al alcance de todos los bolsillos.