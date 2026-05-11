WhatsApp Plus llega al iPhone: colores, iconos y stickers de pago para personalizar la app

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WhatsApp ha empezado a desplegar en iOS su nueva suscripción de pago WhatsApp Plus, una modalidad opcional pensada para usuarios que quieren personalizar más a fondo la experiencia dentro de la aplicación.

La novedad llega después de una fase de pruebas limitada y, por ahora, solo está disponible para un grupo reducido de usuarios con la versión más reciente de WhatsApp para iPhone.

A diferencia de otros servicios de suscripción, WhatsApp Plus no introduce funciones imprescindibles ni limita características que hasta ahora fueran gratuitas. Su enfoque está puesto sobre todo en la personalización visual y en algunas mejoras de organización para usuarios intensivos.

Más colores, iconos y stickers exclusivos

Uno de los principales atractivos de WhatsApp Plus es la posibilidad de cambiar el aspecto de la aplicación. La suscripción permite elegir entre 18 colores de acento, que sustituyen el clásico verde de WhatsApp en distintos elementos de la interfaz.

También se incluyen 14 iconos alternativos para la app, con diseños que van desde versiones minimalistas hasta propuestas más llamativas, artísticas o con efectos tipo brillo. De esta forma, los usuarios pueden modificar tanto el aspecto interno de WhatsApp como el icono que aparece en la pantalla de inicio del iPhone.

Otra de las novedades son los paquetes de stickers premium, que incorporan animaciones con efectos superpuestos a pantalla completa. Lo interesante es que los destinatarios pueden ver estos stickers aunque no estén suscritos a WhatsApp Plus, siempre que alguien con la suscripción se los envíe.

Hasta 20 chats fijados y nuevos tonos

WhatsApp Plus también amplía algunas funciones de organización. Actualmente, WhatsApp permite fijar hasta 3 conversaciones en la parte superior de la lista de chats. Con la suscripción, ese límite sube hasta 20 chats fijados, algo que puede resultar útil para quienes manejan muchas conversaciones personales, grupos o comunidades.

La suscripción añade además 10 tonos de llamada exclusivos y permite aplicar ajustes de forma masiva a listas de chats. Por ejemplo, un usuario puede configurar de golpe un tema, un tono de alerta o un tono de llamada para todos los chats incluidos en una determinada lista.

Esta última función apunta claramente a quienes usan WhatsApp de forma muy intensiva y quieren separar visual y sonoramente distintos grupos de conversaciones, como familia, amigos, trabajo o comunidades.

Precio y disponibilidad

Según WABetaInfo, WhatsApp Plus aparece con un precio de 2,49 euros al mes en Europa. En México, el precio mostrado es de 29 pesos mexicanos, aunque estas cifras pueden variar según el país o antes de un despliegue más amplio.

Algunos usuarios elegibles también pueden ver una prueba gratuita de una semana o de un mes, dependiendo de la región. Por ahora, la disponibilidad está limitada a un pequeño grupo de usuarios de iOS, aunque se espera que llegue a más personas durante las próximas semanas.

Eso sí, WhatsApp Plus no está disponible para cuentas de WhatsApp Business. La suscripción está dirigida únicamente a usuarios de la aplicación estándar de WhatsApp Messenger.

Las funciones básicas seguirán siendo gratis

La llegada de WhatsApp Plus puede generar dudas entre quienes temen que WhatsApp empiece a cobrar por funciones esenciales. Sin embargo, por ahora la suscripción se plantea como un complemento opcional.

Los mensajes, llamadas de voz, videollamadas, estados y el cifrado de extremo a extremo siguen disponibles para todos los usuarios sin coste. Quienes no tengan interés en cambiar colores, iconos, stickers o tonos no pierden ninguna función básica.

En la práctica, WhatsApp Plus se parece más a otros modelos de suscripción centrados en extras estéticos y pequeñas ventajas de uso, como ocurre en algunas redes sociales y apps de mensajería.

Un cambio relevante para el futuro de WhatsApp

Aunque WhatsApp Plus no introduce funciones revolucionarias, sí supone un movimiento interesante por parte de Meta. WhatsApp ha sido tradicionalmente una aplicación gratuita, sencilla y bastante uniforme en su diseño, pero esta suscripción abre la puerta a una experiencia más personalizable para quienes estén dispuestos a pagar.

La clave estará en ver hasta qué punto Meta añade nuevas ventajas en el futuro. Si la suscripción se mantiene limitada a colores, iconos, tonos y stickers, probablemente atraerá solo a los usuarios más entusiastas. Pero si con el tiempo incorpora más herramientas de productividad u organización, podría convertirse en una vía de ingresos más importante para WhatsApp.

Por ahora, WhatsApp Plus llega al iPhone como una suscripción ligera, opcional y centrada casi por completo en la personalización. Una forma de pagar por hacer que WhatsApp se vea y se comporte un poco más a tu gusto, sin que el resto de usuarios pierda nada por el camino.