Apple vende más relojes que ninguna otra compañía en el mundo, por encima de marcas tradicionales como Rolex, y, si nos centramos en el mercado de los relojes inteligentes, Apple vende más unidades que todos sus rivales juntos.

Este año, Apple ha lanzado el nuevo Apple Watch Series 8, que trae como principales mejoras un sensor de temperatura para funciones avanzadas de control del ciclo menstrual (como estimaciones retrospectivas de ovulación), y un acelerómetro de alta frecuencia y giroscopio mejorado para detectar accidentes de circulación y avisar los servicios de emergencia automáticamente. A estas mejoras se suman las que trae watchOS 9.

El Apple Watch Series 8 está disponible por 499€ / 619€ (GPS / GPS + Celullar) en aluminio y 899€ en acero inoxidable para el modelo de 41 mm, y por 539€ / 659€ (GPS / GPS + Celullar) en aluminio y 949€ en acero inoxidable para el modelo de 45 mm.

Tras varias semanas utilizando el reloj de manera continua, a lo largo de este análisis vamos a revisar todos los aspectos que debes conocer del Apple Watch Series 8.

Diseño y construcción

Apple ha mantenido el mismo diseño con forma casi cuadrada, esquinas redondeadas y bordes laterales bastante curvados que llevamos viendo en los últimos años.

Tampoco hay cambios en las dimensiones y peso del reloj respecto al modelo del año pasado, por lo que, a simple vista, ambos relojes son indistinguibles.

Por supuesto, las correas existentes siguen siendo totalmente compatibles, que es algo que preocupa a muchos usuarios que, como yo, han invertido en una buena colección de correas.

Apple Watch Series 7 Apple Watch Series 8 Dimensiones (mm.)

41mm: 41 × 35 × 10,7 45mm: 45 × 38 × 10,7 41mm: 41 × 35 × 10,7 45mm: 45 × 38 × 10,7 Peso

41 mm:

Aluminio: 32,0

Acero inoxidable: 42,3

Titanio: 37,0 41 mm:

Aluminio: 32,2

Acero inoxidable: 42,3 45 mm:

Aluminio: 38,8

Acero inoxidable: 51,5

Titanio: 45,1 45 mm:

Aluminio: 38,8

Acero inoxidable: 51,5

El año pasado, Apple ya redujo los marcos frontales en un 40%, pasando de 3 mm a tan solo 1,7 mm, lo que incrementó significativamente la superficie de visualización.

Cualquier cosa que se muestra en la pantalla — como esferas con complicaciones, apps con texto, información de entrenos, etc. — se ve más grande, por lo que la experiencia de uso e interacción es mejor.

Este cambio es realmente llamativo, por lo que, incluso si vienes de un Apple Watch Series 6, notarás la diferencia al primer momento. Ni que decir tiene lo que se nota si vienes, por ejemplo, de un Apple Watch Series 3.

Apple ofrece el nuevo reloj en dos tamaños de caja: 41 mm y 45 mm. El primero está indicado para personas con muñecas de 130 a 200 mm, mientras que el segundo está pensado para muñecas de 140 a 220 mm.

En el lado derecho de la caja del reloj, encontramos la Corona Digital, que ofrece distintas funciones al girarla, pulsarla o mantenerla apretada. En caso de que optes por un modelo con conectividad celular, la corona tendrá un aro de color rojo alrededor.

La corona digital del Apple Watch permite interactuar cómodamente con la interfaz sin tener que poner los dedos en la pantalla. Otros relojes requieren arrastrar el dedo sobre la pantalla o girar el marco exterior para interactuar con la interfaz.

Al girar la corona, notamos unos pequeños saltitos similares a los que se producirían si girásemos una corona mecánica. No tienen ninguna utilidad práctica, pero es un detalle que me gusta.

Justo debajo de la corona digital se encuentra el micrófono que capta nuestra voz cuando realizamos llamadas o hablamos con Siri.

Y más abajo está el Botón Lateral, que ofrece distintas funciones al hacer una pulsación simple, una pulsación doble o una pulsación larga. El botón no sobresale, ya que está a ras de la superficie, y no es capacitivo (es decir, táctil), sino pulsable.

A la izquierda de la caja encontramos el altavoz, que suena bastante más potente de lo que cabría pensar dado su tamaño. Aunque un reloj no es un dispositivo en el que vayas a querer escuchar música, el altavoz resulta útil para interactuar con Siri o incluso responder llamadas si no tienes el iPhone a mano.

En la parte de atrás del Apple Watch Series 8, encontramos un anillo circular que integra cuatro conjuntos LED y cuatro fotodiodos que permiten medir el ritmo cardíaco y la saturación de oxígeno en sangre.

Los LED verdes, rojos e infrarrojos proyectan luz a los vasos sanguíneos de la muñeca, y los fotodiodos miden la cantidad de luz reflejada. Unos algoritmos avanzados calibran el color de la sangre, lo que determina el nivel de oxígeno que contiene.

La parte inferior es de cerámica y cristal de zafiro. Estos materiales no solamente le otorgan un aspecto más atractivo (aunque no se vea), sino que además mejora la conectividad celular.

El Apple Watch Series 8 es, junto con su antecesor, el reloj más resistente fabricado por Apple. El nuevo reloj cuenta con protección IP6X frente al polvo, lo que permite utilizarlo sin preocupaciones en lugares con pequeñas partículas, como la arena.

Como en generaciones anteriores, el Apple Watch Series 8 es sumergible en agua hasta 50 metros, por lo que es posible usarlo en la piscina y en el mar para actividades acuáticas a poca profundidad. Apple advierte que no debe usarse para practicar buceo, esquí acuático ni actividades que conlleven impactos de agua a gran velocidad o inmersiones profundas.

El Apple Watch Series 8 está disponible en tres materiales: aluminio y acero inoxidable. Este año no hay una variante en titanio, ya que presumiblemente Apple ha querido reservar los materiales más premium para el Apple Watch Ultra.

El aluminio que utiliza Apple es aluminio serie 7000, la misma aleación que se emplea en la industria aeronáutica por su dureza y ligereza. Apple afirma que el aluminio de la caja del reloj es 100% reciclado, procedente de la fabricación del iPhone.

El acabado en aluminio está disponible en colores Medianoche, Plata, Blanco estrella y (PRODUCT)RED. Se trata de tonos de color mate, por lo que las huellas no quedan apenas marcadas. El modelo que yo he probado es el color medianoche, es decir, negro.

El acero inoxidable es un material que destaca por su durabilidad y resistencia a la corrosión. Apple ha aplicado un acabado tipo espejo (las huellas quedan más marcadas) y lo ha sometido a un proceso de forjado frío para que sea un 80 por ciento más duro.

Los modelos de acero inoxidable están disponibles en grafito (un intenso tono a medio camino entre el gris y el negro con un acabado reluciente), plata y oro.

Las pantallas de los modelos de Apple Watch Series 8 de aluminio están hechas de vidrio Ion-X, mientras que las pantallas del modelo de acero inoxidable son de cristal de zafiro más resistente.

En la práctica, no sé si notará mucho. En el pasado he venido utilizando modelos de aluminio con vidrio Ion-X y de acero con zafiro y nunca he sufrido ninguna rotura de la pantalla — también es cierto que no he sufrido caídas fuertes.

En cuanto a las correas, Apple ofrece una gran variedad de modelos para personalizar el aspecto de tu reloj: correas deportivas de un fluoroelastómero de alto rendimiento, correas Loop deportiva de un tejido nailon flexible, correas de piel y correas de acero inoxidable.



Apple ofrece una correa llamada Solo Loop de una sola pieza, sin cierres ni hebillas. Está disponible en dos materiales — silicona o trenzada — y nueve tallas para ajustarse a tu muñeca.

Las correas pueden engancharse de forma bastante sencilla al reloj, lo que facilita cambiar de correa sobre la marcha si vas al gimnasio, sales por la noche, vas a trabajar, etc. No obstante, hay que tener cuidado con aquellas que no son originales ya que pueden no encajar correctamente e incluso dañar la caja del reloj.

El modelo Apple Watch Series 8 que utilizo (y puedes ver en las fotografías) posee una caja de aluminio de 45 mm en color medianoche, y lo utilizo habitualmente con la correa Milanese Loop de Apple.

Correa Milanese Loop en el Apple Watch Series 8



Pantalla

El Apple Watch Series 8 posee un panel Retina OLED LTPO. El Apple Watch Series 8 de 45 mm posee una superficie de pantalla de 1.143 mm² con resolución de 396 × 484 píxeles, mientras que el modelo de 41 mm ofrece una superficie de pantalla de 904 mm² y una resolución de 352 × 430 píxeles.

El reloj ofrece una pantalla siempre activa, por lo que la esfera seleccionada permanece siempre visible, incluso con las complicaciones visibles y actualizadas en muchos casos.

Dado que no siempre es fácil levantar la muñeca o pulsar la pantalla cuando haces ejercicio, todas las pantallas de un entreno están optimizadas para la pantalla siempre activa de forma que puedas ver tu progreso fácilmente con solo echar un vistazo. Incluso es posible ver tus métricas de natación debajo del agua.

En mi caso, encuentro la pantalla siempre activa muy útil para ver ciertos datos del reloj como la hora o las próximas reuniones mientras estoy haciendo otras cosas, sin tener que tocar la pantalla para encenderla.

Para ahorrar batería, el brillo de la pantalla siempre activa se atenúa ligeramente cuando no se está usando, aunque sigue siendo bastante visible. Esto permite, por ejemplo, ver la hora si estás en una terraza sentado y echas una mirada al reloj sin mover el brazo.

Si te preocupa que la pantalla esté siempre encendida cuando estás en el cine o en el teatro, el modo Cine apaga la pantalla permanentemente mientras está activo, por lo que no molestarás a nadie. Apple también ofrece un modo Sueño que apaga la pantalla cuando es hora de irse a dormir.

Una característica destacada del Apple Watch Series 8 es el brillo de su pantalla, que alcanza los 1.000 nits. Gracias a este valor de brillo, podemos ver y utilizar el reloj perfectamente incluso bajo la luz del sol.

Como ya he comentado, el Apple Watch Series 8 es sumergible. Apple ofrece un modo que evita pulsaciones accidentales en la pantalla cuando está bajo el agua. Este modo se puede activar manualmente, y también se activa de forma automática cuando elegimos la actividad natación.

La forma de desbloquear este modo es bastante curiosa ya que debemos girar la corona digital para que el altavoz emita un sonido y expulse el agua que haya podido quedar dentro.

Hardware y rendimiento

El Apple Watch Series 8 incorpora un chip S8 de 64 bits, aunque Apple no ha desvelado detalles sobre las mejoras que introduce frente a la generación anterior.

La CPU dentro del chip S8 de Apple lleva el mismo identificador T8301 que la CPU de los chips S6 y S7 que debutaron en el Apple Watch Series 6 y Apple Watch Series 7. Esto significa que el Apple Watch Series 6, el Apple Watch Series 7, el Apple Watch Series 8, el Apple Watch Ultra y el Apple Watch SE de segunda generación incorporan exactamente la misma CPU.

No obstante, cabe esperar que Apple haya modificado otras partes del chip para dar cabida a nuevos componentes, como el nuevo acelerómetro y giroscopio del Apple Watch Series 8.

Los chips S6, S7 y S8 cuentan todos con 32 GB de almacenamiento y CPU de doble núcleo. Estos chips se basan en el chip A13 Bionic de Apple de la gama iPhone 11 y se fabrican utilizando el proceso de 7 nm de TSMC.

Cuando Apple estrenó el S6 en el Apple Watch Series 6, la última vez que hizo afirmaciones sobre el rendimiento de su última generación de Apple Watch, dijo que el chip permitía que las aplicaciones se iniciaran un 20 por ciento más rápido.

El procesador viene acompañado del chip inalámbrico W3 con soporte de Bluetooth 5.3 y un chip U1 de banda ultraancha que permite utilizar la conexión inalámbrica de corto alcance para, por ejemplo, abrir el coche con llaves digitales de última generación.

El Apple Watch Series 8 se mueve con una gran fluidez, tanto a la hora de interactuar con la interfaz de watchOS como al manejar las apps. Esto es algo de lo que no todos los relojes inteligentes pueden presumir.

Cada vez hay más apps que funcionan de forma independiente en el Apple Watch, conectándose directamente a Internet en lugar de que la app de la iPhone lo haga por ellas. Esto se traduce en una mayor rapidez a la hora de utilizar las apps del reloj.

El Apple Watch Series 8 cuenta con un motor táptico (Taptic Engine) que hace vibrar el reloj para indicar notificaciones o al realizar los ejercicios de respiración. Esta vibración se siente más como pequeños golpecitos en la muñeca que como simples vibraciones, y resultan bastante agradables.

Uno de los usos de estas vibraciones es como alarma del reloj, ya que es posible configurar que el reloj te despierte con toques en la muñeca. Esto es útil si no quieres despertar a tu pareja con una alarma que suene.

El Apple Watch Series 8 integra un chip GPS L1 (una sola banda), por lo que podemos salir a hacer deporte sin llevar el iPhone a cuestas y el reloj registra la distancia, el ritmo y el itinerario que has recorrido. Aunque otros relojes inteligentes también incorporan GPS propio, no todas las pulseras de actividad física cuentan con esta funcionalidad, que es muy útil para los deportistas.

Como novedad, incorpora un acelerómetro de alta gravedad capaz de detectar hasta 256 g de fuerza (la generación anterior alcanzaba un máximo de 32 g) y muestrea los datos cuatro veces más rápido. Esto lo convierte en el acelerómetro de mayor rango dinámico de todo el mercado de smartwatches.

El sensor de movimiento también incluye un giroscopio mejorado. El nuevo giroscopio duplica el rango dinámico — puede muestrear hasta 800 Hz frente a los 400 Hz de los modelos anteriores — y aumenta la fidelidad de los datos que recoge para proporcionar un mejor contexto a los datos de impacto generados por el acelerómetro.

Juntos, el acelerómetro y el giroscopio pueden detectar los impactos breves pero extremos y los cambios bruscos de velocidad asociados a las colisiones graves en accidentes de coche. El algoritmo fusiona datos de otros sensores además del acelerómetro y el giroscopio: el GPS proporciona datos de velocidad y muestra una desaceleración rápida, el barómetro muestra un cambio rápido de la presión del aire en el habitáculo cuando se despliega un airbag, y el micrófono del asiento del conductor. airbag, y el micrófono de un iPhone conectado puede detectar un aumento súbito de los neumáticos o la rotura de un cristal.

Para desarrollar el algoritmo de detección de colisiones, Apple ha realizado pruebas de choque con estilos comunes de turismos, como berlinas, monovolúmenes, todoterrenos, descapotables y camionetas. Las pruebas se diseñaron para simular cuatro tipos principales de colisiones graves en el mundo real: choques frontales, traseros, laterales y vuelcos.

Si se detecta un accidente de tráfico grave, el Apple Watch te vigilará y, si no reaccionas, te avisará. si no respondes, llamará automáticamente a los servicios de emergencia, les dará t ubicación y avisará a sus contactos de emergencia.

Los modelos con conectividad celular del Apple Watch Series 8 permiten realizar llamadas internacionales de emergencia. Así, cuando estás de viaje, el reloj puede contactar con los servicios de emergencia en más de 150 países incluso, aunque tu teléfono no esté cerca o ni siquiera tengas contratado un plan celular en el reloj.

Apple incorpora una brújula en el Apple Watch Series 8 y ofrece una app que muestra hacia qué punto cardinal estás mirando junto con datos de altitud e inclinación. Si quieres, puedes añadir una complicación de brújula a tu esfera para que veas rápidamente hacia dónde miras en todo momento. Esta información puede ser útil para personas que salen a hacer senderismo o navegar.

La app Brújula ha sido rediseñada con nuevas vistas y permite marcar rápida y fácilmente tu ubicación actual con los Puntos de referencia, a los que puedes asignar un nombre personalizado, un color y elegir un icono, como el de un coche, una tienda de campaña o un sendero.

Los puntos de referencia guardados también se pueden añadir a la esfera del reloj como una complicación, que se actualizará en tiempo real con la dirección y la distancia aproximada a la que se encuentra. Para ayudarte a mantener la ruta y no perderte, la funcionalidad Retorno utiliza datos GPS para registrar su recorrido, lo que le permite volver sobre tus pasos. Por ejemplo, si vas de excursión, puedes iniciarlo desde el aparcamiento para volver luego fácilmente a tu coche.

Si te olvidas de iniciar Retorno, también tiene un modo automático que se activa cuando empiezas a estar «fuera de la red», es decir, cuando dejas de estar en un entorno con Wi-Fi y te alejas de lugares importantes como tu casa o tu coche. Te permite volver fácilmente sobre tus pasos hasta una ubicación anterior, o hasta el final de la montaña. Al pulsar en Retorno en la aplicación Brújula, se iniciará automáticamente o se mostrará tu ruta de Retorno.

Otra ventaja de contar con brújula es que la app Maps muestra hacia dónde estás mirando, como en el iPhone. Esto es de gran ayuda para orientarte en la calle mirando el reloj sin tener que echar mano del iPhone. Muchos otros relojes inteligentes muestran el mapa en la pantalla, pero no hacia dónde miras.

El Apple Watch Series 8 puede mostrar la elevación en tu ubicación actual, lo que puede resultar útil en caso de que salgas a caminar, correr o ir en bicicleta para saber tu altitud actual junto con lo que has ascendido durante tu entrenamiento. Esto es posible gracias a un altímetro en tiempo real que muestra el desnivel en todo momento, tanto en interiores como en exteriores.

Ya sea que estés subiendo un sendero, bajando una pista de esquí, o simplemente subiendo las escaleras, puedes ver el cambio de elevación en tiempo real con la nueva complicación en la esfera del reloj.

Esta prestación permite detectar pequeños cambios en la elevación del terreno hasta 30 cm por encima y por debajo del nivel del suelo, un dato que se puede mostrar en una complicación en la esfera o como una estadística de entrenamiento.

En cuanto a conectividad, el Apple Watch Series 8 con acabado en aluminio se comercializa en España en dos variantes — GPS y GPS+Cellular — mientras que el acabado en acero se vende exclusivamente con conectividad GPS+Cellular.

La conectividad celular permite hacer uso de una eSIM que aporta conectividad al reloj aunque esté lejos del iPhone. Por tanto, puedes salir a la calle a caminar o hacer deporte mientras sigues recibiendo notificaciones e incluso llamadas de voz.

En España, este servicio está disponible con los operadores Movistar, Vodafone y Orange según la web de Apple.

Además de la conectividad celular, el Apple Watch Series 8 puede acceder a redes WiFi. Los parámetros de conexión de la red WiFi no se configuran en el Apple Watch, sino que el reloj copia todos los datos de acceso de las redes que están configuradas en el iPhone.

El Apple Watch Series 8 puede conectarse tanto a redes de 2.4 GHz como también de 5 GHz. Como es bien sabido, las redes a 2.4 GHz ofrecen más alcance, pero las redes a 5 GHz ofrecen una velocidad muy superior ya que es una banda que está menos saturada — no es que el Apple Watch necesite gran velocidad.

Una limitación de la conectividad WiFi del Apple Watch Series 8 es que no es compatible con los protocolos de seguridad que se utilizan en las redes inalámbricas de muchas empresas, ni tampoco con redes WiFi abiertas que requieran iniciar sesión a través de una pasarela, como las de muchos restaurantes, cadenas de comida o centros comerciales.

Funcionalidades de watchOS 9

El Apple Watch Series 8 corre watchOS 9, que requiere ser emparejado con un iPhone para funcionar. Por tanto, si eres usuario de Android, no vas a poder disfrutar del reloj.

Tampoco estás de suerte si tienes un iPad, pero no tienes un iPhone, ya que la app Watch no está disponible para iPadOS.

Apple también ofrece la opción de Configuración Familiar, que permite configurar un nuevo Apple Watch sin necesidad de que el usuario tenga un iPhone.

Esto resulta especialmente útil para niños o personas mayores, que se pueden beneficiar de la conectividad permanente para enviar mensajes o realizar llamadas, la localización en todo momento o el seguimiento de la salud sin necesidad de tener un iPhone.

Los Apple Watch configurados de esta forma deben tener conectividad celular con su propio número de teléfono. La persona que configura el Apple Watch tiene acceso a todos los datos de ese reloj (y otros que pueda configurar de la misma forma) desde su iPhone.

👦🧓 Funcionalidades del Apple Watch para niños y personas mayores

Apple ha realizado algunos cambios en watchOS cuando el usuario es un niño:

Los anillos de Actividad se adaptan al uso del Apple Watch por parte de niños y registran los minutos de movimiento en vez de las calorías activas.

Cuando corren, caminan o montan en bici, el reloj tiene en cuenta su edad al calcular la distancia o el ritmo.

Puedes autorizar con quién hablan tus hijos y las apps que descargan, y activar el modo Clase para limitar el uso del Apple Watch cuando toca concentrarse en el colegio.

De igual forma, watchOS ofrece características para personas mayores. Prestaciones como las esferas con elementos más grandes, la detección de caídas y el aviso desde el reloj a los servicios de Emergencias hacen del Apple Watch un buen compañero en el que confiar.

Cualquier miembro de la familia puede compartir su ubicación con la app Buscar, y puedes configurar la recepción de avisos cuando los niños y las personas mayores llegan a casa o no están donde deberían.

Una funcionalidad que echo de menos es la posibilidad de saber si el niño o persona mayor lleva puesto el reloj en un momento dado. Creo que sería un buen añadido para el futuro.

Como los modelos anteriores, el Apple Watch Series 8 permite recibir notificaciones, interactuar con aplicaciones y hacer seguimiento de nuestra actividad física y nuestra salud.

Comenzando con las notificaciones, el Apple Watch Series 8 permite estar al tanto de las notificaciones sin tener que sacar el iPhone del bolsillo.

Este es el uso más habitual que doy al reloj en el día a día, ya que me permite estar al tanto de los mensajes de WhatsApp, e-mails, llamadas y otras notificaciones que para mí son importantes (puedes filtrar cuáles quieres recibir) sin tener que sacar el teléfono cada vez que noto una vibración en el bolsillo.

En muchos casos, la información que se muestra en la pantalla del Apple Watch Series 8 es suficiente para hacerte una idea del contenido y no necesito sacar el iPhone o desbloquearlo para ver más detalles.

Algunas notificaciones incluyen botones para interactuar con la app y elementos multimedia. Por ejemplo, las notificaciones de mi cámara de seguridad Netatmo Welcome muestran una captura cada vez que detecta movimiento en casa o una cara conocida. También la app Instagram o algunas de mensajería instantánea muestran imágenes, aunque en el caso de WhatsApp son de muy baja resolución.

La pantalla del Apple Watch Series 8 puede mostrar un teclado QWERTY completo que, desde watchOS 9, es compatible con español de España, Latinoamérica y México. Así es posible enviar algunos mensajes desde la propia pantalla del reloj.

Las notificaciones quedan almacenadas en la memoria del reloj y podemos acceder a ellas arrastrando la pantalla de arriba a abajo.

El Apple Watch Series 8 ofrece esferas personalizables que admiten complicaciones para mostrar información adicional. Apple no permite esferas de terceros, por lo que estamos limitados a las que ofrece la compañía. Lo que sí que es posible en muchos casos es personalizar el diseño y complicaciones de las esferas y compartir el resultado con otra persona.

watchOS 9 estrena cuatro esferas:

Lunar, que representa la relación entre el calendario gregoriano y el calendario lunar utilizado por muchas culturas, como la china, la islámica y la hebrea

A Jugar, una pequeña obra de arte dinámica exclusiva para el Apple Watch y creada en colaboración con la artista Joi Fulton

Metropolitana, una esfera clásica de inspiración tipográfica que cambia de estilo al girar la Digital Crown

Astronomía, una original esfera completamente rediseñada que incluye un mapa estelar de precisión y datos actualizados sobre las nubes.

Esfera A Jugar del Apple Watch Series 8

La nueva esfera Retratos muestra el efecto de profundidad en más fotos, como las de perros, gatos y paisajes.

Ahora también es posible elegir una esfera del Apple Watch para que aparezca automáticamente cada vez que activen un modo de concentración concreto en el iPhone (por ejemplo, la esfera Fotos durante el Modo de Tiempo Libre).

Entre las complicaciones disponibles, por un lado, encontramos las propias de Apple, pero también podemos añadir complicaciones de apps de terceros que tengas instaladas como AutoSleep, Parcel, Google Maps, Netatmo, SmartThings, Soundhoud, Stocard, Uber, etc.

watchOS 9 incorpora complicaciones mejoradas en algunas de las esferas más clásicas, como Utilidades, Simple y Actividad (Analógico), así como la posibilidad de personalizar el color de fondo de las esferas Modular, Modular Compacta y XL.

Para acceder a las apps instaladas en el Apple Watch Series 8, debes dirigirte a la pantalla de Inicio y realizar una pulsación en la corona digital para ver los iconos de todas las apps dispuestos en forma de colmena o de lista. El desplazamiento y zoom es bastante fluido aunque no es posible crear carpetas, por lo que encontrar una app que no usamos a menudo puede resultar algo tedioso.

Si pulsamos el botón lateral, accedemos a una vista con todas las aplicaciones abiertas apiladas en vertical, y podemos movernos entre ellas arrastrando el dedo o girando la corona digital. Las apps que se usan de forma habitual destacan sobre las demás, resultando así más sencillo volver a ellas una y otra vez.

Al arrastrar la pantalla principal desde el extremo inferior hacia arriba, accedemos a ajustes rápidos: conectividad celular, WiFi, búsqueda de iPhone, batería restante, sonido, modo no molestar, walkie-talkie, modo teatro, modo agua, linterna, modo avión y AirPlay, entre otros.

La mayor parte de las opciones de configuración del Apple Watch Series 8 están accesibles únicamente a través de la app Watch del iPhone.

Desde el propio reloj solo es posible realizar unos pocos ajustes como activar los modos Avión y No molestar, activar/desactivar Bluetooth, ajustar el nivel de brillo y el tamaño de texto, etc.

Opciones de configuración del Apple Watch Series 8 desde el iPhone

Siri es capaz de responder a nuestras preguntas mediante voz y, desde hace ya tiempo, no es necesario decir ‘Oye Siri’, sino que basta con levantar el brazo y acercar el reloj a nuestra boca.

El Apple Watch Series 8 incorpora altavoz y micrófono, por lo que podemos utilizarlo para realizar y, sobre todo, contestar llamadas con manos libres. No sería la primera vez que, estando alejado del iPhone, he contestado una llamada en el reloj y, cuando he encontrado el teléfono, he continuado la conversación en él.

Otra funcionalidad relacionada es el modo walkie talkie, que permite enviar mensajes cortos de voz. Como si se tratara de un walkie talkie convencional, debes mantener apretado para hablar y soltar para escuchar a tu interlocutor.

La función walkie talkie no es muy discreta ya que los mensajes de voz entrantes se reproducen automáticamente en el reloj, sin que sea necesario aceptar la comunicación más allá de la primera vez para cada contacto. En este aspecto, me gustaría que hubiera algún tipo de aviso — audible o táctil — que te advierta de que está entrando un mensaje para que podamos silenciarlo si, por ejemplo, estamos en medio de una reunión.

Una de las apps que encuentro más útil de los Apple Watch es Cartera, ya que permite mostrar la entrada del cine, el billete de tren, la tarjeta de embarque del avión o tarjetas de fidelización desde el propio reloj sin tener que sacar el iPhone.

Apple Pay está presente en el Apple Watch Series 8 y una doble pulsación en el botón lateral es todo lo que necesitas para que el reloj esté listo para pagar en un instante. Una vez que te acostumbras a pagar con el Apple Watch, resulta más cómodo y rápido que con el iPhone, ya que no es necesario usar Touch ID o Face ID.

Aplicaciones

El Apple Watch Series 8 llega con un buen número de aplicaciones pre-instaladas como Actividad, App Store, Audiolibros, Bolsa, Buscar, Calendario, Cartera y Apple Pay, Contactos, Control del ciclo, Corazón, Entreno, Fotos, Lavado de Manos, Mail, Mapas, Mensajes, Mindfulness, Música, Oxígeno en Sangre, Podcasts, Reloj, Ruido, Salud, Sueño, Teléfono, Tiempo y Walkie-talkie.

La aplicación Mapas es una de las que mejor se han adaptado a las características del Apple Watch, ya que te guía hasta tu destino mostrando instrucciones de navegación simples en la pantalla del reloj. Además, gracias a la brújula integrada, muestra hacia dónde estás mirando.

También es posible utilizar la app Google Maps en el Apple Watch, pero está bastante limitada ya que solo se muestran instrucciones escritas, sin poder ver el mapa en la pantalla del reloj.

La app Casa permite a los usuarios con una cámara compatible con HomeKit ver quién está en la puerta en la pantalla del reloj. Y si tienes altavoces como HomePod o HomePod mini, puedes tocar el Intercomunicador para enviar un mensaje rápidamente a toda la casa o a una habitación en concreto.

Llevar música, podcasts o audiolibros en la muñeca es el sueño de cualquier deportista, ya que evita llevar a cuestas un teléfono voluminoso encima. Con el Apple Watch Series 8, es posible transferir música de Apple Music, audiolibros de Libros y podcasts de Podcasts.

Con 32 GB de almacenamiento integrado, puedes guardar un montón de canciones, podcasts y audiolibros en el Apple Watch para reproducirlos desde la muñeca a través de auriculares Bluetooth, como los AirPods o AirPods Pro. Además, Siri resulta muy útil para pedirle al reloj que reproduzca un contenido en particular.

Además de las apps preinstaladas, puedes añadir nuevas apps a través de tu iPhone o incluso desde el propio reloj utilizando la App Store sin necesidad de utilizar del iPhone. Existen alrededor de 20.000 apps disponibles para watchOS.

En mi día a día, he encontrado pocas apps de terceros que prefiera utilizar en el reloj antes que en el iPhone, pero algunas de ellas sí que pueden ser útiles. Por ejemplo, para abrir la cerradura inteligente de mi casa, puedo usar la app Nuki que está instalada en el reloj.

Echo de menos algunas apps como WhatsApp para poder iniciar conversaciones o leer mensajes de grupos silenciados que no envían notificación.

Actividad física y salud

La app de Actividad muestra tres anillos con tus estadísticas de Movimiento, Ejercicio y De Pie. El anillo Movimiento indica cuántas calorías has quemado, el anillo Ejercicio indica durante cuántos minutos has estado realizando una actividad moderada, y el anillo De Pie indica cuántas veces ha estado de pie durante al menos un minuto en horas diferentes.

Resulta muy sencillo compartir tu actividad con otros usuarios del Apple Watch y comparar tu nivel de actividad con el de otras personas para conseguir una motivación adicional. Además, puedes retar a tus amigos a competir durante una semana para ver quién cierra más anillos de movimiento.

El Apple Watch envía mensajes motivadores en algunos momentos del día para animarte a hacer ejercicio y cerrar alguno de los anillos.

La app Entreno permite hacer seguimiento de nuestras sesiones de deporte. Permite establecer objetivos concretos como el tiempo, la distancia o las calorías y, después, realiza un seguimiento del progreso y muestra un resumen de los resultados obtenidos.

Para iniciar un entreno, basta con abrir la app y elegir el tipo de entreno que deseamos realizar. A medida que se utiliza la app y seleccionamos los entrenos, el orden de estos se adapta a nuestras preferencias.

La app se ha actualizado para ofrecer datos de rendimiento más detallados, así como experiencias de entreno nuevas que ayudan a los usuarios a conseguir sus objetivos. Ahora la Corona Digital permite cambiar entre varias vistas de entreno fáciles de consultar durante la sesión para ver estadísticas importantes de cada tipo de entrenamiento.

Entre los entrenos que podemos seleccionar se encuentran, por ejemplo, andar, bailar, correr, bici, andar en cinta, correr en cinta, bici estática, elíptica, entreno funcional de fuerza, ejercicios abdominales, recuperación remo, stepper, entreno de intervalos de alta intensidad, senderismo, nadar en piscina, nadar en aguas abiertas y yoga, pilates y TaiChi.



Para quienes practican triatlón, la app Entreno ahora es compatible con un nuevo tipo de entrenamiento llamado Multideporte que, por medio de unos sensores que reconocen patrones de movimiento, cambia de una secuencia de entrenamiento de natación, bici o carrera a otra de forma automática. Al terminar una sesión de ejercicio, la app muestra más detalles en una página de resumen rediseñada, con gráficas interactivas para hacer un análisis más preciso.

Se ha añadido una detección de tabla de natación como nuevo tipo de brazada para los entrenamientos Nadar en Piscina. Y gracias a la fusión de sensores del Apple Watch, es posible detectar automáticamente si el usuario está nadando con tabla, clasificar el tipo de brazada y presentarlo en el resumen del entreno junto con la distancia recorrida.

Ahora los nadadores pueden conocer su eficiencia con una puntuación SWOLF: el número total de brazadas combinado con el tiempo, en segundos, que se tarda en nadar el largo de una piscina. El usuario puede ver la puntuación SWOLF media de cada serie en el resumen del entreno.

El Apple Watch Series 8 ofrece detección automática de entrenos, por lo que es capaz de identificar si estás haciendo deporte, aunque se te haya olvidado iniciarlo manualmente. Esto no funciona con todos los entrenos, pero si empiezas a correr, andar, nadar, usar la elíptica o el remo, recibirás una alerta al cabo de unos minutos indicándote que ha detectado un entreno en progreso e invitándote a registrarlo.

El usuario puede elegir correr contra su mejor o última marca en sus rutas habituales y recibir alertas mientras entrena para saber si está corriendo más lento o más rápido o si se ha desviado de la ruta. Además, una nueva experiencia de liebre permite al usuario elegir la distancia que desea correr y el tiempo en el que quiere terminar la carrera, y calcula el ritmo al que debería correr para conseguir su objetivo. Durante el entrenamiento, puedes seguir las alertas de ritmo y las mediciones que se le van indicando.

Una de las características del Apple Watch Series 8 es la presencia de un chip GPS, que permite salir a caminar, correr o pedalear sin llevar el iPhone a cuestas con la seguridad de que se registrará la ruta detallada. Al terminar un entreno obtenemos toda la información que cabe esperar: distancia recorrida, ritmo cardíaco, ritmo medio, etc. Además, el altímetro integrado permite registrar el desnivel de nuestras rutas.

Podemos consultar la información detallada de estadísticas de cada entreno en la app Actividad del iPhone. En el caso de entrenos como andar y correr, la ruta que hemos recorrido queda registrada en un mapa con distintos colores que reflejan la intensidad del ejercicio en cada lugar.

Durante el entreno, el Apple Watch Series 8 muestra diversas mediciones como el tiempo transcurrido, el ritmo actual, la frecuencia cardíaca, la distancia, el ritmo medio, las calorías activas y el total de calorías consumidas. Las zonas de frecuencia cardiaca, que pueden crearse de forma manual o calcularse automáticamente según los datos de Salud elegidos por el usuario, permiten controlar la intensidad del ejercicio.

Desde la app Watch del iPhone podemos seleccionar las mediciones que deben aparecer en pantalla en cada entreno e incluso reordenarlas a nuestro gusto. La posibilidad de ir pasando por ellas y que cada medición se muestre en un color diferente hace que sea muy sencillo ver estas estadísticas mientras hacemos ejercicio.

La app Entreno viene con entrenamientos personalizados, que permiten crear una sesión estructurada que incluya intervalos de trabajo y de descanso. Además, se pueden añadir nuevas alertas de ritmo, potencia, frecuencia cardiaca y cadencia para que el usuario sepa cómo va el entreno en todo momento.

En las vistas de entreno, se pueden añadir nuevas mediciones de técnica de carrera, como Longitud de Zancada, Tiempo de Contacto con el Suelo y Oscilación Vertical. Estas mediciones aparecen en el resumen de la app Fitness y en la app Salud, donde es posible consultar tendencias a lo largo del tiempo y aprender a partir de los patrones.

Apple lanzó el año pasado Fitness+ (9,99€/mes o 79,99€/año, con 3 meses gratis al comprar este reloj), un servicio de fitness bajo suscripción que ofrece a los usuarios del Apple Watch diferentes tipos de entreno, desde HIIT (alta intensidad a intervalos) y fuerza hasta pilates, yoga o caminar.

Los entrenos de Fitness+ ahora muestran instrucciones en pantalla además de comentarios del entrenador para ayudar a los usuarios a sacar el máximo partido a sus sesiones de ejercicio con datos como: intensidad para Entreno de Intervalos, Ciclismo, Remo y Cinta; golpes por minuto (SPM) para Remo; revoluciones por minuto (RPM) para Ciclismo; e inclinación para caminar y correr en Cinta.

Quienes tengan una suscripción a Fitness+ pero no un Apple TV ahora podrán enviar los entrenamientos y las meditaciones con estadísticas a televisores y dispositivos de terceros compatibles a través de AirPlay para entrenar en cualquier momento y lugar.

Apple Fitness+ recomienda entrenamientos y meditaciones basándose en tu actividad con las apps Entreno y Mindfulness del Apple Watch, y con apps compatibles con Salud. También te propone nuevos entrenadores, sesiones y ejercicios para darte un plus de motivación.

Gracias a SharePlay, puedes incluso entrenar en grupo con hasta 32 personas. Puedes ver quién cierra un anillo de Actividad y, durante los entrenos de alta intensidad, cinta, ciclismo y remo, recibes una notificación si alguien toma la delantera en la barra de calorías.

En el apartado de salud, el Apple Watch permite registrar el ritmo cardíaco a lo largo de todo el día, que podemos consultar más tarde en la app Salud del iPhone.

El Apple Watch Series 8 puede avisarte cuando tu ritmo cardíaco supera un cierto umbral (por defecto, 120 latidos por minuto) mientras estás en reposo, así como de si tu ritmo cardíaco es demasiado bajo.

El reloj avisa si identifica fibrilación auricular al repetirse cinco ritmos cardíacos irregulares. La fibrilación articular es una condición que se caracteriza por latidos auriculares descoordinados, produciendo un ritmo cardíaco rápido e irregular.

Con watchOS 9, los usuarios que tengan diagnosticada fibrilación auricular podrán activar la prestación Historial de Fibrilación Auricular y acceder a información importante, incluido el porcentaje estimado de la frecuencia con que tu corazón muestra signos de fibrilación auricular, lo que proporciona información más detallada de su estado de salud.

Además, recibirás notificaciones semanales para saber con qué frecuencia suceden estos episodios y verás un historial detallado en la app Salud con los factores de riesgo asociados al estilo de vida que pueden influir en la fibrilación auricular, como la calidad del sueño, el consumo de alcohol y el ejercicio. Es posible descargar un PDF con el historial de fibrilación auricular detallado y los factores de riesgo asociados al estilo de vida, y compartirlo fácilmente con tu médico.

El Apple Watch Series 8 también permite registrar un electro-cardiograma (ECG) desde el propio reloj. Para utilizar esa funcionalidad, debes tocar la Corona Digital con el dedo para cerrar el bucle con tu cuerpo, por lo que no es algo que se puede hacer de forma desatendida. El ECG se registra en la app Salud, y puede ser exportado a un PDF en caso de que quieras compartirlo con tu médico.

Registrar el ECG en cualquier momento puede resultar muy útil para personas que, ocasionalmente, experimentan alguna anomalía, pero cuando van al médico todo está correcto.

Una novedad que llegó con el Apple Watch Series 6 es la posibilidad de medir el nivel de oxígeno en sangre. El sensor de oxígeno en sangre consta de cuatro conjuntos LED y cuatro fotodiodos integrados en el cristal trasero.

El Apple Watch Series 8 puede medir tu saturación de oxígeno bajo petición, así como de forma automática a lo largo del día. El proceso de medición lleva 15 segundos y es necesario que estés muy quieto, por lo que el momento idóneo para que el reloj lo mida de forma desatendida es mientras duermes.

Otra de las funcionalidades de watchOS es la app app Control de Ciclos que permite a las mujeres llevar un seguimiento de su ciclo menstrual.

El reloj incorpora un nuevo sensor de temperatura, que está especialmente enfocado para la monitorización de la salud femenina. En realidad, cuenta con dos sensores, uno en contacto con la piel y otro bajo la pantalla para compensar la temperatura ambiente.

Durante la noche, el reloj muestrea la temperatura de tu muñeca cada 5 segundos, y cada sensor puede detectar cambios de tan sólo 0,1°C. La temperatura nocturna de la muñeca es un buen indicador de la temperatura corporal general porque mientras duermes, los vasos sanguíneos se dilatan, aumentando el flujo de sangre a las extremidades.

Hace 3 años, la compañía introdujo el seguimiento del ciclo menstrual, que ahora se ve mejorado con este nuevo sensor, ya que permite obtener información retrospectiva sobre cuándo ovulaste. Esta información puede ser útil para la planificación familiar, así como para hacer seguimiento de desviaciones en la ovulación, que pueden ser significativos de otros problemas.

Este sensor no se utiliza para darte avisos de febrícula, aunque es posible consultar la variación de temperatura en la app Salud. Algunos usuarios han detectado un incremento notable de la temperatura si han tenido fiebre, aunque hay que tener en cuenta que variaciones de +/- 1ºC son normales.

Apple también incluye una app llamada Ruido enfocada en la salud auditiva. Esta app te avisa si el nivel de ruido ambiente es demasiado elevado para que puedas alejarte o ponerte unos tapones. Si detecta que los decibelios han llegado a un nivel preocupante, te avisa con un toque en la muñeca.

Es posible configurar la opción de bajar el volumen de los auriculares si alcanzas el tope semanal recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

App incorpora una app Mindfulness, que integra tanto sesiones para Respirar como para Reflexionar.

Respirar te va guiando con pequeños toques en tu muñeca cuándo debes inhalar y exhalar. Al terminar la sesión de respiración obtienes la medida de tu ritmo cardíaco.

No es necesario esperar a que el reloj te proponga pararte a respirar, sino que puedes iniciar una de estas sesiones con una duración entre 1 y 5 minutos cuando quieras. Además, puedes llevarlas a cabo en cualquier momento — en tu lugar de trabajo, en el coche o en el sofá de casa.

Reflexionar te ofrece la oportunidad de dedicar un tiempo para practicar la atención plena y mejorar tu bienestar general reflexionando sobre algún tema. Por ejemplo, puede sugerir algo como «Recuerda algún momento reciente en el que te hayas sentido en calma y trata de traer ese sentimiento al presente» o «Piensa en algo por lo que dar las gracias y por qué es tan importante para ti».

Además, con la suscripción a Fitness+, Apple ofrece Meditaciones Guiadas, que son sesiones dedicadas a un tema — como la paz interior, la gratitud o la bondad — que cuentan con una introducción para ayudarte a centrar el pensamiento.

El Apple Watch puede realizar el seguimiento del sueño. La app Sueño te ayuda a crear una rutina para irte a la cama estableciendo la hora a la que te quieres acostar y despertar, y hace un seguimiento de tus horas de descanso.

El control del sueño de watchOS 9 incorpora fases de sueño para proporcionar aún más datos. El Apple Watch utiliza las señales del acelerómetro y del sensor de frecuencia cardíaca para detectar el momento en que los usuarios entran en las fases de sueño ligero, REM o sueño profundo.

Los datos de las fases de sueño se ven en la app Sueño del Apple Watch. Y en las gráficas comparativas de la app Salud del iPhone, puedes consultar información más detallada, como el tiempo que pasas durmiendo y otras mediciones, como el ritmo cardíaco y la frecuencia respiratoria.

Por la noche, cuando se acerca la hora de dormir, tu iPhone muestra un mensaje que te recuerda que es hora de dormir y ofrece atajos para actividades comunes como poner la alarma. La pantalla del Apple Watch y iPhone se atenúan para evitar distracciones.

Si te vas a ir a la cama con menos de un 30% de batería, aparece un aviso para cargarla antes de acostarte. Y si lo dejas cargando, recibes una notificación en el iPhone cuando la batería esté cargada al 100%, lo cual es muy útil para no tener que estar mirando continuamente el reloj.

Gracias a los sensores de movimiento y al micrófono, el Apple Watch sabe que te estás lavando las manos y pone en marcha un temporizador de 20 segundos, que es el tiempo recomendado por las organizaciones sanitarias para eliminar gérmenes que podrían provocar enfermedades.

Además, es posible añadir un recordatorio para que el Apple Watch muestre una notificación si no te has lavado las manos unos minutos después de llegar a casa.

En el Apple Watch y el iPhone, la nueva experiencia Medicación permite crear una lista de medicamentos, configurar horarios y recordatorios, y consultar información sobre la medicación en la app Salud para ayudarte a preparar y controlar la medicación, las vitaminas y los suplementos que toman.

En el Apple Watch, la app Medicación permite controlar la medicación, las vitaminas y los suplementos en cualquier momento y lugar de manera cómoda y discreta.

Es posible crear horarios personalizados para cada medicamento, ya esté pautado varias veces al día, una vez a la semana o según se necesite, así como configurar recordatorios.

Batería

El Apple Watch Series 8 cuenta con una batería de ion de litio que ofrece, según Apple, una autonomía media de 18 horas, la misma que el modelo anterior.

👉🏻 Esta autonomía se ha obtenido bajo las siguientes condiciones: 90 comprobaciones de la hora, 90 notificaciones, 45 minutos de uso de apps y 60 minutos de entreno con reproducción de música desde el Apple Watch por Bluetooth.

En mi experiencia, la medida de autonomía oficial que da Apple es conservadora ya que yo suelo obtener una autonomía de entre 1 día y 1 día y medio, aunque depende mucho del uso que hagas del reloj y yo apenas lo uso para actividades de deporte.

Ciertas funciones, como el seguimiento de entrenos, reducen notablemente la autonomía del reloj. Por ejemplo, si sales a correr durante una hora y escuchas música a la vez, verás caer la batería en torno a un 25% en ese tiempo.

En mi caso, llevo el Apple Watch Series 8 puesto todo el tiempo, incluso cuando duermo, para monitorizar el sueño. Solamente me lo quito y lo pongo a cargar por la mañana mientras desayuno y me arreglo.

Apple ofrece un modo de bajo consumo que extiende la autonomía hasta 36 horas manteniendo funciones como el seguimiento de actividad y la detección de caídas, pero desactivando otras como la pantalla siempre activa.

👉🏻 Esta autonomía se ha obtenido bajo las siguientes condiciones: 180 comprobaciones de la hora, 180 notificaciones, 90 minutos de uso de apps y 60 minutos de entreno con reproducción de música desde el Apple Watch por Bluetooth.

El Apple Watch Series 8 no ofrece la autonomía de 5-7 días (o incluso de varias semanas) de algunas pulseras de actividad, pero, a cambio, ofrece muchas más funcionalidades y una gran pantalla.

Apple incluye un cargador que incorpora un conector USB-C, si bien mantiene el mismo diseño circular por carga magnética. Este cargador es idéntico al del modelo anterior, que ofrecía una carga más rápida que los modelos anteriores.

Con solo 45 minutos, consigue pasar del 0 al 80 por ciento. Con 8 minutos de carga, tiene energía para 8 horas de monitorización del sueño.

Si tenías un Apple Watch anterior al Apple Watch Series 7, puedes seguir utilizando el nuevo reloj con el cargador antiguo, aunque no te beneficiarás de la velocidad de carga más rápida. De igual forma, el nuevo cargador también puede ser utilizado en modelos anteriores de Apple Watch.

Me gustaría que el Apple Watch Series 8 fuera compatible con carga inalámbrica estándar Qi ya que tengo cargadores inalámbricos repartidos por casa, la oficina e incluso el coche.

Dado que en su día no conseguí encontrar una forma cómoda de colocar el Apple Watch sobre la mesilla estando acoplado a la base de carga, acabé comprando una base de apoyo para carga que me permite apoyar el Apple Watch y tener la seguridad de que hay contacto y carga. Reciente, la he sustituido por esta otra base de carga inspirada en los primeros Mac

Base de carga elago W3 para apoyar cualquier Apple Watch mientras carga

Precio

El Apple Watch Series 8 más económico es el modelo de aluminio y el precio aumenta significativamente si optamos por el modelo de acero inoxidable. Este último es el que ofrece el acabado más premium y también el precio más elevado.

Apple también comercializa el Apple Watch Hermès con correas de diseño, cuyo precio parte de 1.469 €.

Una buena alternativa más asequible al Apple Watch Series 8 es el Apple Watch SE, que parte de solo 299 € (40 mm) y 339 € (44 mm).

Este modelo tiene el mismo chip S8, pero posee algunas limitaciones respecto al Apple Watch Series 8 ya que no ofrece una pantalla tan grande ni cuenta con pantalla siempre activa, medición de saturación de oxígeno en sangre o sensores para tomar ECG. Tampoco carga tan rápido como el Apple Watch Series 8 ni tiene resistencia al polvo.

Y si buscas el reloj más potente, el Apple Watch Ultra cuenta con una caja de 49 mm de titanio, un botón de acción personalizable, pantalla con brillo hasta 2.000 nits, GPS de doble frecuencia y alta precisión, profundímetro y sensor de temperatura del agua, sirena para captar la atención (86 dB), autonomía hasta 36 horas

Conclusiones

El Apple Watch Series 8 llega con un diseño idéntico al del año pasado, con una caja cuadrada de aluminio o acero inoxidable (este año la variante de titanio está reservada al Apple Watch Ultra) con esquinas redondeadas y bordes laterales curvados. El reloj posee resistencia IPX7 ante el polvo.

La pantalla del Apple Watch Series 8 ocupa la mayor parte del frontal, ya que los bordes alrededor de la misma tienen un grosor muy reducido, solo 1,7 mm.

Una pantalla más grande permite visualizar más contenidos y con más claridad, y facilita la interacción con las apps al mostrar controles más grandes — por ejemplo, los controles para iniciar/parar entrenos, los botones de la Calculadora o las teclas del teclado QWERTY completo para escribir mensajes.

La pantalla del Apple Watch Series 8 se ve muy nítida y ofrece un brillo muy alto (1.000 nits), lo que facilita su uso bajo el sol, sobre todo si sales a hacer deporte.

Apple ofrece un buen número de esferas prediseñadas, y este año ha incorporado algunas nuevas como Lunar, A Jugar, Metropolitana y Astronomía. Personalmente, me gusta mucho la esfera Retratos incluida el año pasado, que ahora añade la posibilidad de crear el efecto 3D en más fotos, como las de perros, gatos y paisajes.

Apple no permite, por el momento, que otros diseñadores creen sus propias esferas, lo que que podría abrir la puerta a nuevos e interesantes diseños.

El Apple Watch Series 8 incorpora el nuevo procesador S8, que mantiene la misma CPU de doble núcleo, el mismo chip inalámbrico W3 y el chip U1 de banda ultraancha que su antecesor. Las diferencias con el procesador S7 del modelo anterior están probablemente en el soporte para nuevos sensores.

En el apartado de salud, Apple incluye la detección de caídas, la monitorización del nivel de ruido ambiente, la monitorización del ritmo cardíaco, la capacidad de registrar el ECG, la identificación de signos de fibrilación auricular (ahora con una función de historial de fibrilación auricular), la medición de la saturación del oxígeno en sangre y la medición de las horas de sueño (ahora con detección de fases del sueño).

El Apple Watch Series 8 estrena un sensor de temperatura en la muñeca, que está especialmente pensado para monitorizar el ciclo menstrual y proporcionar estimaciones retrospectivas de ovulación También añade un acelerómetro de alta frecuencia y giroscopio mejorado para detectar accidentes de circulación y avisar los servicios de emergencia automáticamente.

El reloj ofrece la detección automática de entrenos, así como una gran cantidad de entrenos donde elegir, incluyendo el nuevo Multideporte que cambia entre cualquier secuencia de natación, ciclismo y carrera automáticamente. Entre las nuevas prestaciones se encuentra el informe del tiempo que has pasado en cada «zona de frecuencia cardiaca” al terminar cada entrenamiento.

Si te gusta el senderismo, la app Brújula ahora permite crear puntos de referencia, consultar la dirección hacia los puntos de referencia que hayas creado y volver sobre tus pasos mediante la función Retorno.

Apple lanzó el año pasado el servicio de suscripción Fitness+ (9,99€/mes o 79,99€/año, con 3 meses gratis), que ofrece entrenamientos guiados y permite ver en la pantalla de tu dispositivo tus estadísticas en tiempo real.

Si eres de los que salen a hacer deporte con su iPhone a cuestas, te alegrará saber que el Apple Watch Series 8 está disponible con conectividad celular, lo que te permite seguir conectado y, por tanto, recibir, notificaciones y llamadas, aunque te dejes el iPhone en casa.

En caso de que te guste escuchar música, podcasts o audiolibros mientras te ejercitas, el Apple Watch Series 8 permite llevar todos estos contenidos sincronizados y descargados en el reloj mediante las apps Apple Music, Podcasts y Libros de Apple.

Apple también ofrece una funcionalidad llamada configuración familiar que permite asociar un Apple Watch con conectividad celular a una persona que no tenga iPhone. Esto está especialmente pensado para niños y personas mayores, ya que permite comunicarse con ellos fácilmente, conocer su ubicación y controlar su actividad física.

En mi experiencia, la batería aguanta entre 24 y 36 horas con una sola carga si no haces uso de los entrenamientos ni escuchas música. No obstante, si utilizas el Apple Watch Series 8 para salir a correr y escuchar tus playlists, las cifras se acercarán más a las 18 horas de autonomía de la hoja de especificaciones. En caso necesario, watchOS 9 añade una funcionalidad para extender la autonomía hasta 36 horas.

La velocidad de carga del Apple Watch Series 8 aumentó con el modelo anterior, y ahora solo necesitas 45 minutos para pasar de 0 al 80%. Con tan solo 8 minutos de carga, tienes suficiente batería para monitorizar el sueño.

En conclusión, el Apple Watch Series 8 es, como los modelos anteriores, un smartwatch altamente recomendable para los usuarios de iPhone que quieren cuidar su salud y forma física, así como aquellos que no quieren sacar el iPhone del bolsillo a cada momento para ver las notificaciones o quién les llama.

Lo mejor:

Diseño atractivo con una enorme pantalla, dos tamaños de caja y dos opciones de materiales: aluminio y acero inoxidable.

Diseño atractivo con una enorme pantalla, dos tamaños de caja y dos opciones de materiales: aluminio y acero inoxidable. Pantalla OLED con excelente nitidez, elevado brillo, colores vivos y una pantalla siempre activa aún más brillante en reposo.

Pantalla OLED con excelente nitidez, elevado brillo, colores vivos y una pantalla siempre activa aún más brillante en reposo. Fluidez en el manejo de la interfaz y apertura rápida de apps.

Fluidez en el manejo de la interfaz y apertura rápida de apps. Gran cantidad de funcionalidades de salud: monitorización de ritmo cardíaco, detección de sonido ambiente excesivo, control del ciclo femenino mediante control de temperatura, tendencias de actividad, detección de caídas, medición de saturación de oxígeno en sangre y monitorización de sueño.

Gran cantidad de funcionalidades de salud: monitorización de ritmo cardíaco, detección de sonido ambiente excesivo, control del ciclo femenino mediante control de temperatura, tendencias de actividad, detección de caídas, medición de saturación de oxígeno en sangre y monitorización de sueño. Detección de accidentes de coche y aviso automático a Emergencias.

Detección de accidentes de coche y aviso automático a Emergencias. Gran cantidad de entrenos disponibles y GPS integrado para poder salir a hacer ejercicio sin llevar el iPhone a cuestas.

Gran cantidad de entrenos disponibles y GPS integrado para poder salir a hacer ejercicio sin llevar el iPhone a cuestas. Amplio conjunto de esferas disponibles y apps preinstaladas, con la posibilidad de descargar muchas apps de terceros.

Amplio conjunto de esferas disponibles y apps preinstaladas, con la posibilidad de descargar muchas apps de terceros. Posibilidad de descargar música, podcasts y audiolibros al reloj para escucharlos sin conexión.

Posibilidad de descargar música, podcasts y audiolibros al reloj para escucharlos sin conexión. Conectividad celular opcional para salir a hacer deporte (o lo que quieras) sin llevar el iPhone a cuestas.

Conectividad celular opcional para salir a hacer deporte (o lo que quieras) sin llevar el iPhone a cuestas. Carga rápida de 0 al 80% en 45 minutos)

Carga rápida de 0 al 80% en 45 minutos) Pago con Apple Pay desde el propio reloj (más cómodo que sacar el iPhone) y app Cartera para entradas, tickets, tarjetas de fidelización, etc.

Pago con Apple Pay desde el propio reloj (más cómodo que sacar el iPhone) y app Cartera para entradas, tickets, tarjetas de fidelización, etc. Posibilidad de configurar el reloj para uso por parte de un niño o una persona mayor sin iPhone.

Posibilidad de configurar el reloj para uso por parte de un niño o una persona mayor sin iPhone. Servicio Fitness+ de suscripción para entrenamientos y meditaciones guiadas

Servicio Fitness+ de suscripción para entrenamientos y meditaciones guiadas Sumergible en agua hasta 50 metros y resistencia al polvo IPX7

Lo peor: