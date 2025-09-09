Apple Watch Ultra 3: Gran pantalla, conexión por satélite y batería mejorada

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

Apple ha presentado el nuevo Apple Watch Ultra 3, un modelo pensado para deportistas, aventureros y usuarios que buscan el máximo rendimiento en condiciones exigentes. Esta generación llega con una pantalla más avanzada, conectividad mejorada y mayor autonomía.

El Apple Watch Ultra 3 incorpora una nueva pantalla con un área de visualización más amplia, logrando mostrar más información sin necesidad de aumentar el tamaño de la caja. Además, ofrece un mayor nivel de brillo, lo que mejora la visibilidad en exteriores, incluso bajo la luz directa del sol.

La pantalla siempre activa se ha optimizado para ofrecer una actualización cada segundo, lo que garantiza una mayor precisión al mostrar datos como la hora, métricas de entrenamiento o notificaciones.

El panel alcanza ahora los 3.000 nits de brillo máximo, convirtiéndose en el más brillante jamás visto en un Apple Watch, con el doble de visibilidad en exteriores respecto a la generación anterior.

El Apple Watch Ultra 3 estrena conectividad 5G para un rendimiento superior en llamadas, streaming y aplicaciones dependientes de datos. Además, añade conexión por satélite, lo que permite enviar mensajes o comunicarte incluso en lugares sin cobertura móvil. Este servicio será gratuito durante los primeros dos años y resulta ideal para actividades al aire libre como senderismo, escalada o navegación.

Uno de los aspectos más destacados es su batería, que alcanza hasta 42 horas de duración con un uso normal, o hasta 100 horas en modo de bajo consumo, lo que lo convierte en el reloj más fiable para expediciones prolongadas.

El Apple Watch Ultra 3 mantiene su robustez gracias a la caja de titanio, disponible en dos acabados: negro y natural. Su construcción lo hace resistente y ligero, preparado para soportar las condiciones más extremas. Además, conserva la certificación de resistencia al agua hasta 100 metros y a la presión en deportes acuáticos como buceo recreativo.

Entre sus funciones, destacan nuevas métricas de entrenamiento, mayor precisión en el posicionamiento GPS de doble frecuencia y compatibilidad con watchOS 26, que introduce esferas mejoradas, la experiencia Workout Buddy impulsada por Apple Intelligence y traducción en tiempo real de mensajes desde la muñeca.

Apple también ha reforzado su compromiso medioambiental: el Ultra 3 está fabricado con materiales reciclados, como titanio y cobalto en la batería, y se ensambla con electricidad procedente de fuentes renovables, alineándose con el plan Apple 2030 de neutralidad en carbono.

Precio y disponibilidad

El Apple Watch Ultra 3 estará disponible el día 19/9 por 899€, y se podrá reservar a partir del 12/9 a las 14:00.