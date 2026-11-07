Blackview PlayPop 8: Probamos la consola para niños que permite jugar con el cuerpo

Las consolas de videojuegos suelen asociarse a mandos llenos de botones, juegos cada vez más complejos y muchas horas delante de la pantalla. Sin embargo, la Blackview PlayPop 8 (🛒 205,95€) plantea una experiencia bastante diferente: levantarse del sofá y utilizar los movimientos del cuerpo para jugar.

La idea recuerda inevitablemente a Kinect de Xbox, que hace años popularizó los videojuegos controlados mediante una cámara. Blackview recupera este concepto en un dispositivo compacto y pensado especialmente para niños y familias, con juegos de baile, deportes, coordinación y reflejos.

Su principal atractivo es que no hace falta aprender a utilizar combinaciones de botones. Basta con situarse delante del televisor y mover los brazos, agacharse o desplazarse para controlar lo que ocurre en la pantalla. Eso sí, conviene tener claro desde el principio que no pretende competir con Nintendo Switch, PlayStation o Xbox en catálogo, potencia gráfica o profundidad de los juegos.

He tenido ocasión de probar la propuesta de Blackview y, a continuación, voy a repasar los aspectos más importantes.

Diseño y construcción

Lo primero que me ha llamado la atención de la Blackview PlayPop 8 es su apariencia. En lugar de una consola convencional, encontramos un pequeño cubo de color amarillo crema, blanco y detalles turquesa, con un diseño desenfadado que encaja bien en una habitación infantil o junto al televisor del salón.

Sus dimensiones son de 76 × 76 × 76 mm y pesa unos 343 gramos, por lo que ocupa muy poco espacio y resulta fácil de transportar entre habitaciones o llevar de viaje. La carcasa está fabricada principalmente en plástico rígido.

En el frontal encontramos su elemento más importante: una cámara de 12 MP con un campo de visión de 176 grados, encargada de reconocer los movimientos de los jugadores. Gracias a su lente gran angular, puede captar una zona amplia delante de la pantalla sin necesidad de colocar sensores adicionales alrededor de la habitación.

La cámara incorpora una cubierta física deslizante que permite tapar completamente el objetivo cuando no se está utilizando. Es un detalle especialmente valioso en un dispositivo destinado a niños y que permanecerá apuntando hacia el salón.

En la parte posterior encontramos la salida HDMI para conectarla al televisor y un puerto USB-C para alimentación. También integra un altavoz de 2 W, útil si se conecta a una pantalla sin altavoces propios, y dispone de una base antideslizante y una rosca de 1/4 de pulgada que permite montarla sobre un trípode.

Instalación y puesta en marcha

Uno de los aspectos más valorables de esta consola es la sencillez de su planteamiento: no requiere conectar sensores alrededor de la habitación ni configurar mandos complejos para empezar a jugar. Para comenzar, hay que conectarla al televisor mediante HDMI, proporcionar alimentación a través de USB-C y seguir la configuración inicial, que incluye el emparejamiento del mando, la selección del idioma y la conexión a una red Wi-Fi.

En el paquete se incluyen la consola, el mando a distancia, un cable HDMI, un cable USB de alimentación y la documentación.

La colocación tiene bastante importancia. Blackview recomienda situar la consola a una altura aproximada de 40 a 140 cm del suelo. Para una sola persona aconseja una distancia de unos 1,5 metros, mientras que para jugar en grupo es preferible disponer de entre 2 y 3 metros de separación.

También es necesario contar con espacio libre para mover los brazos y las piernas sin chocar contra muebles u otras personas. Una habitación iluminada de manera uniforme, sin luces intensas apuntando directamente a la cámara, ayuda a conseguir un reconocimiento más fiable.

Aunque su tamaño invita a llevarla a cualquier parte, no es una consola portátil autónoma: necesita una pantalla externa y alimentación eléctrica para funcionar.

El mando a distancia: para los menús, no para jugar

Resulta curioso que una consola que presume de jugar sin mandos incluya uno en la caja. La explicación es sencilla: el mando Bluetooth está pensado principalmente para manejar la interfaz y configurar el dispositivo, no para controlar los personajes de los videojuegos.

Se trata de un mando pequeño y sencillo, con un control de navegación, botones para volver atrás o regresar al inicio y controles de volumen. Funciona con dos pilas AAA; conviene tenerlas a mano al poner en marcha la consola, porque no vienen incluidas.

El mando permite elegir los juegos, moverse por los ajustes y gestionar la consola sin complicaciones. Además, algunos menús pueden manejarse mediante gestos realizados delante de la cámara.

Personalmente, prefiero reservar los movimientos del cuerpo para los juegos y utilizar el mando para recorrer los menús: me parece una solución más natural que intentar hacer absolutamente todo mediante gestos.

Cómo se juega con gestos y movimientos del cuerpo

La característica que define a la Blackview PlayPop 8 es su sistema de seguimiento corporal con inteligencia artificial. La cámara identifica hasta 17 puntos del cuerpo de cada jugador para interpretar la posición y el movimiento de brazos, piernas y torso.

De esta forma, levantar los brazos puede servir para golpear un objeto virtual, mover el cuerpo hacia los lados puede dirigir un vehículo y saltar o agacharse puede ayudar a esquivar obstáculos. Cada juego utiliza movimientos diferentes, pero todos comparten la misma filosofía: sustituir los botones por acciones físicas fáciles de entender.

La consola es capaz de reconocer hasta cuatro personas simultáneamente en los títulos compatibles. Esta posibilidad es especialmente interesante para organizar pequeñas competiciones familiares o partidas entre hermanos y amigos, aunque no todos los juegos permiten cuatro participantes.

Sobre el papel, Blackview promete una respuesta prácticamente inmediata. Sin embargo, creo que conviene ajustar las expectativas: prima la accesibilidad y la diversión al movers. La precisión absoluta no es el principal atractivo de esta propuesta.

No puedes esperar la precisión de un mando tradicional, y factores como la iluminación, el espacio disponible o la posición delante de la cámara pueden influir en la experiencia. Para juegos infantiles de movimientos amplios, es más importante que los movimientos sean intuitivos y que el mecanismo de juego se entienda enseguida.

Lo más atractivo es que la barrera de entrada resulta mínima. No hace falta explicar dónde está cada botón: un niño puede entender las reglas observando durante unos segundos qué movimientos debe imitar.

Juegos disponibles: cinco incluidos y más mediante suscripción

La PlayPop 8 dispone de seis categorías de juegos, que abarcan deportes, acción, música, retos físicos, actividades familiares y propuestas casuales. Su catálogo apuesta por partidas cortas, reglas muy sencillas y gráficos coloridos, en lugar de historias largas o experiencias técnicas complejas.

De entrada se incluyen cinco juegos gratuitos, que en el catálogo oficial aparecen como Chef Slash, Basketball, Mole Whack, Thunder Ace y Beat Step. Se trata de experiencias de cortar objetos con las manos, lanzar a canasta, golpear topos con un mazo, superar desafíos de acción y seguir ritmos musicales.

Entre los títulos adicionales que aparecen en la plataforma se encuentran propuestas como Bowling Strike, Happy Parkour y Crazy Racing, orientadas a jugar a los bolos, afrontar circuitos de obstáculos o participar en carreras utilizando los movimientos del cuerpo. La disponibilidad puede cambiar conforme Blackview actualice el catálogo.

La variedad de actividades es apropiada para una consola familiar, pero el número de juegos incluidos sin coste adicional se puede quedar un poco corto.

Para ampliar el catálogo, Blackview ofrece PlayPop GamePass, una suscripción de tres o doce meses que permite acceder a los juegos premium. El fabricante anuncia incorporaciones trimestrales, nuevos desafíos y contenidos de temporada, como Halloween hace unos días.

Hardware y conectividad

Aunque sus juegos son sencillos, el hardware interno es más potente de lo que cabría esperar por su pequeño tamaño. La consola incorpora un Rockchip RK3576 de ocho núcleos, acompañado por una GPU Mali-G52 MC3, 8 GB de RAM LPDDR4X y 128 GB de almacenamiento UFS 2.2.

No se trata de un dispositivo pensado para ejecutar los últimos videojuegos de ordenador o consola, sino para combinar gráficos relativamente modestos con el procesamiento de imagen que requiere el reconocimiento corporal.

También cuenta con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0, además de salida HDMI. La conectividad inalámbrica permite acceder a la plataforma de juegos y recibir actualizaciones del sistema, mientras que Bluetooth se utiliza para el mando.

Privacidad, seguridad y uso infantil

Al tratarse de una consola con cámara destinada a niños, la privacidad merece un apartado propio. Blackview asegura que el procesamiento necesario para reconocer los movimientos se realiza localmente, sin enviar las imágenes de los jugadores a servidores externos ni almacenar datos biométricos en la nube.

Esto tiene bastante sentido, ya que cualquier procesamiento en la nube añadiría un retardo inasumible en un juego de acción. En cualquier caso, el obturador físico de la cámara aporta una protección sencilla y verificable: cuando está cerrado, el objetivo queda tapado.

Blackview también presenta su entorno como una experiencia familiar sin anuncios ni contenidos para adultos. Esto resulta positivo para los más pequeños.

Precio y disponibilidad

La Blackview PlayPop 8 se comercializa en España a un precio oficial de 267,95 €, aunque ahora mismo se encuentra por 205,95 €.

A ese desembolso hay que sumar un detalle que considero fundamental: para acceder al catálogo completo es necesario contratar PlayPop GamePass, disponible en modalidades trimestral (29,40 dólares/mes) y anual (39,50 dólares/año).

Mi opinión sobre la Blackview PlayPop 8

Después de conocer y probar la propuesta de la Blackview PlayPop 8, creo que tiene una virtud que cada vez es menos habitual: ofrece una manera diferente de disfrutar de los videojuegos en familia. Su objetivo no es impresionar con gráficos espectaculares ni con un catálogo de grandes producciones, sino conseguir que niños y adultos compartan una actividad divertida delante del televisor.

La idea de utilizar el cuerpo como mando no es nueva, pero sigue teniendo mucho sentido para los más pequeños. El reconocimiento de gestos elimina la necesidad de aprender controles complicados y convierte acciones intuitivas —saltar, agacharse, bailar o mover los brazos— en la base de la experiencia.

De todo su planteamiento, me quedo con el diseño compacto, la facilidad de conexión mediante HDMI, la posibilidad de jugar hasta cuatro personas y la cubierta física para la cámara. También es positivo que los juegos estén planteados como actividades breves, fáciles de comprender y apropiadas para participar en grupo.

Como aspectos a tener en cuenta, el seguimiento mediante cámara exige unas condiciones espacio que no todas las casas ofrecen. Tampoco estamos ante una consola que vaya a satisfacer a quienes esperan juegos complejos, partidas largas o gráficos propios de una consola tradicional..

En definitiva, la PlayPop 8 puede ser una opción interesante para familias que buscan juegos activos, accesibles y compartidos, especialmente con niños pequeños y espacio suficiente en el salón.

Lo mejor y lo peor

Lo mejor:

Jugabilidad basada en el movimiento , intuitiva y accesible incluso para personas sin experiencia con videojuegos.

, intuitiva y accesible incluso para personas sin experiencia con videojuegos. Diseño compacto y llamativo , con instalación sencilla mediante HDMI.

, con instalación sencilla mediante HDMI. Partidas multijugador de hasta cuatro personas en los títulos compatibles.

en los títulos compatibles. Cubierta física para la cámara y procesamiento local del reconocimiento corporal, según el fabricante.

y procesamiento local del reconocimiento corporal, según el fabricante. Juegos que invitan a levantarse del sofá y participar en familia.

Lo peor