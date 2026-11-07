El iPhone tiene una lista oculta de 4.513 frases que no quiere sugerirte

Si el teclado de tu iPhone insiste en cambiar una expresión que has escrito deslizando el dedo, quizá no esté interpretando mal el gesto. El investigador Derik Kauffman ha publicado un catálogo de 4.513 frases en inglés que el sistema evita sugerir, junto con listas en otros idiomas. Entre ellas hay insultos, pero también lemas políticos y expresiones cotidianas.

El proyecto se llama Swipeblocked y analiza los datos lingüísticos de iOS 27.0 y los paquetes de idioma distribuidos por Apple. Su hallazgo tiene un matiz importante: el teléfono permite escribir esas frases letra a letra. Las restricciones afectan a las sugerencias y, en muchos casos, al reconocimiento de la escritura por deslizamiento.

Qué hace la «lista gris» del teclado del iPhone

Las palabras sugeridas sobre el teclado y las que aparecen al deslizar el dedo son resultados que el sistema elige entre varias posibilidades. Según Kauffman, iOS consulta una lista interna para descartar determinadas secuencias antes de mostrarlas. No se trata únicamente de aprender qué palabras utiliza cada persona.

El efecto puede ser discreto: la palabra que esperas no aparece entre las opciones. Con la escritura por deslizamiento puede resultar más visible, porque el teclado escoge una alternativa poco probable o modifica incluso una palabra anterior para evitar la combinación.

No todas las entradas se comportan igual. Algunas quedan fuera del texto predictivo, pero sí se pueden introducir deslizando el dedo. El investigador las identifica por separado. Predictivo, autocorrección y escritura por deslizamiento no son la misma función, aunque sus decisiones se mezclen al redactar un mensaje.

Apple explicó a Reuters que busca evitar sugerencias potencialmente ofensivas o inapropiadas y recalcó que los usuarios pueden escribir lo que quieran y rechazar las propuestas del teclado. La compañía no detalló por qué incluye determinadas expresiones políticas ni confirmó el tamaño y la composición de la lista descrita en la investigación.

También hay política y frases en español

El catálogo recoge expresiones sobre drogas, sexo e insultos, junto con referencias como «independencia tibetana», «Irlanda unida» y «disputa de Cachemira». Los ejemplos en español incluyen «inmigrante ilegal» y «Gibraltar español».

Otros casos se alejan de lo que uno esperaría de un filtro contra lenguaje ofensivo. En inglés aparecen el nombre Trayvon Martin, la frase «Santa no es real» y «iMessage no funciona». Su presencia llama la atención.

Kauffman también señala diferencias entre parejas de expresiones: «bad girl» figura restringida, mientras que «bad boy» no; ocurre algo similar con «white man» y «black man». El propio proyecto advierte de que una asimetría no demuestra una decisión deliberada sobre cada frase: algunas entradas parecen generadas a partir de plantillas.

Las 4.513 frases corresponden al catálogo inglés recuperado. Reuters recoge una estimación de Kauffman de alrededor de 100.000 palabras, frases y variantes en varios idiomas, sin contar los caracteres chinos. No son dos formas de contar lo mismo: una cifra describe un listado concreto y la otra intenta dimensionar el conjunto multilingüe.

Cómo se encontró y qué puedes hacer si te ocurre

Kauffman empezó a investigar tras notar resultados extraños al escribir deslizando el dedo y utilizó Codex y Claude Code como ayuda. La documentación técnica de Swipeblocked explica que Apple almacena huellas numéricas de las secuencias, no un archivo de texto con todas las frases. El investigador reconstruyó candidatas y comprobó cuáles coincidían con esas tablas.

El sistema compara combinaciones de entre dos y seis palabras y descarta las coincidencias. En inglés, la documentación distingue una tabla de sugerencias de otra para QuickPath, más reducida. Es una explicación de por qué una expresión puede desaparecer del predictivo y seguir funcionando al deslizar el dedo.

La investigación tiene límites: algunas listas están incompletas y solo se ha comprobado el comportamiento de una selección de frases en iPhone y en el simulador de iOS.

Si una expresión se resiste, la salida directa es escribirla manualmente y revisar el resultado antes de enviarlo. En Ajustes → General → Teclado puedes gestionar el texto predictivo y la autocorrección, aunque desactivar las sugerencias no equivale a eliminar esta lista.