Blink, compañía propiedad de Amazon, fabrica cámaras de seguridad para interiores y exteriores, sistemas de seguridad y timbres con vídeo.

El pasado mes de septiembre, la compañía presentó la nueva cámara Blink Mini 2K+ (44,99€) con resolución 2K, funciones inteligentes y un diseño compacto que se ajusta a diferentes espacios del hogar.

Además, la compañía también anunció Blink Arc (99,99€), una solución de doble cámara que combina dos Blink Mini 2K+ en un soporte especial para crear una vista panorámica de 180 grados.

He instalado Blink Arc en el exterior de mi casa y, tras probarlo durante varias semanas, a continuación os traigo mis impresiones.

👉🏻 Índice

Instalación

Blink Arc está formado por un soporte en el que se introducen dos cámaras Blink Mini 2K+ para cubrir un ángulo de 180 grados. El soporte también admite cámaras Blink Mini 2, pero el pack que puedes encontrar en Amazon llega con las nuevas cámaras Mini 2K+.

El soporte ha sido diseñado para ser resistente a la intemperie, aunque hay que tener en cuenta que, para el uso en exteriores, se requiere un adaptador de corriente resistente a la intemperie, como el que vende Blink por separado por 9,99€.

El soporte puede ser colocado tanto sobre una pared como sobre el techo, e incorpora un conector USB-C para alimentar a ambas cámaras. Un aspecto a tener en cuenta es que estas cámaras no cuentan con batería, por lo que es fundamental tener la posibilidad de alimentar para que funcionen.

La instalación es realmente fácil, ya que basta con retirar la cubierta superior del soporte y usar los tornillos incluidos para fijar el soporte a la superficie. Luego, se debe volver a colocar la cubierta superior en el soporte.

Para configurar la cámara, basta con instalar la app Blink en tu smartphone iOS o Android, y crear una cuenta desde la propia app si no la tienes ya. A continuación, pulsas sobre el icono «Agregar dispositivo» + en la pantalla de inicio de la aplicación Blink, escaneas el código QR de cada dispositivo y sigues las instrucciones de la app.

Funcionamiento

El uso de Blink Arc es como cámara de vigilancia. La app Blink permite configurar que, ante la detección de un movimiento, envíe una notificación a tu móvil.

Es posible excluir ciertas zonas de la imagen mediante una cuadrícula para que ignore el movimiento en dichas zonas. Esto es útil si la cámara está apuntando a zonas en las que pueden detectarse movimientos que no impliquen una amenaza (por ejemplo, si capta una ventana dentro de casa).

También puedes configurar el tiempo de reactivación (cuánto tiempo tiene que pasar entre dos eventos de movimiento para que avise), la sensibilidad de la detección de movimiento y la duración del vídeo grabado (entre 5 y 30 segundos).

Blink Mini 2 incorpora un foco LED para permitir la captura de vídeo a color por la noche. Es posible configurar la intensidad de brillo de la luz, así que hacer que se encienda cuando se detecte movimiento.

También cuenta con LED de infrarrojos para visión nocturna, aunque las grabaciones se toman en blanco y negro. Es posible seleccionar cuándo se debe activar el LED de infrarrojos y la intensidad de los mismos.

El chip que incorpora Blink Mini 2 ofrece detección de personas y vehículos con IA, pero es necesario disponer de un plan de suscripción de Blink. Con esta funcionalidad, puedes recibir alertas sólo cuando se detecta a una persona y no a un animal u objeto. Esto puede resultar bastante útil, sobre todo en exteriores, ya que a veces el viento puede producir movimientos de ramas de árboles o plantas que no suponen una amenaza.

De igual forma, si quieres revisar grabaciones pasadas, necesitarás disponer de un plan de suscripción de Blink o, en su defecto, hacerte con el módulo Sync Module 2.

Bink no ha introducido ningún tipo de geolocalización, por lo que si decides hacer uso de las capacidades de videovigilancia, recibirás notificaciones por movimiento tanto si estás fuera de casa (y se ha producido una intrusión), como si estás en casa y has sido tú mismo quien ha disparado la alerta.

Blink permite configurar tres niveles de calidad de imagen. En el nivel más alto («excelente») que he configurado, la calidad del vídeo es buena, incluso cuando la luz de fondo es intensa y se produce una situación de contraluz. Por la noche la calidad empeora, pero cumple de sobra con su cometido.

La combinación de ambas cámaras permite cubrir un amplio alcance de visión de 180 grados, más que con cualquier cámara individual. Aquí podemos ver un vídeo capturado por una de las cámaras.

Vídeo grabado con una de las cámaras

Módulo de sincronización

El módulo de sincronización no es una compra obligatoria, pero es bastante interesante, especialmente si no quieres contratar el plan de suscripción y/o no has conectado el dispositivo por cable.

Cada módulo de sincronización es visible en la aplicación Blink y puede tener hasta diez dispositivos conectados.

El módulo de sincronización tiene un puerto USB-A para conectar una llave USB donde se almacenarán hasta 256 GB de vídeos de movimiento en su propia unidad.

Blink Mini 2 guarda automáticamente los vídeos en la unidad USB, a menos que tengas un plan de suscripción de Blink. Si tienes una suscripción, los vídeos se almacenan en la nube de Blink y se guarda una copia de seguridad de los vídeos una vez al día en la unidad USB.

Es importante tener en cuenta que el módulo Blink Sync 2 no aporta las mismas funcionalidades que un plan de suscripción de Blink. Esta tabla resume bien las opciones disponibles y lo que aporta el módulo de sincronización:

Sin plan de suscripción

Plan Blink Básico Plan Blink Plus Número de dispositivos soportados No aplica 1 Número ilimitado de dispositivos por cuenta Notificaciones activadas por el movimiento Sí Sí Sí Vídeo en directo por streaming Hasta 5 minutos 90 minutos de manera continua 90 minutos de manera continua Almacenamiento local de reserva automático Disponible con el plan Blink Basic, Sync Module 2 y USB Disponible con el plan Blink Basic, Sync Module 2 y USB Grabación de vídeo de detección de movimiento Disponible con Sync Module 2 Sí Sí Grabación de vídeo en directo Sí Sí Historial de vídeo ilimitado de 30 días Sí Sí Acceso rápido a vídeos (mira tus vídeos al instante tan pronto como se graben) Sí Sí Compartir vídeo Sí Sí Captura de fotos (imágenes capturadas periódicamente para mayor cobertura) Sí Sí Detección de personas Sí Sí Posponer personalizado (pausa temporalmente las alertas de movimiento hasta por 24 horas) Sí Momentos (varios clips se agrupan automáticamente en un solo vídeo) Sí 10 % de descuento en dispositivos Blink en amazon.es Sí Precio 30€/año

(o 3€/mes) 100€/año

(o 10€/mes)

Integraciones con otros servicios

Blink Mini 2 es compatible con Amazon Alexa, lo que permite a cualquier dispositivo con pantalla compatible con Alexa mostrar la imagen captada por la cámara del timbre.

Con Alexa, es posible configurar rutinas que se ejecuten cuando se detecte o se deje de detectar movimiento durante un tiempo mínimo configurable. De esta forma, es posible, por ejemplo, hacer que se encienda una luz cuando alguien se acerque al campo de visión de la cámara.

También admite integración con la plataforma IFTTT de automatización de tareas con el disparador «detección de movimiento». Lamentablemente, no es compatible con Google Assistant ni con HomeKit de Apple, dos asistentes muy populares para controlar dispositivos del hogar.

Precio

Blink Arc con dos cámaras Blink Mini 2K+ tiene un precio de 99,99€. En caso de que solo te interese el soporte porque ya tengas dos cámaras Blink Mini 2K+ o Blink Mini 2, puedes hacerte con él por 29,99€.

Si quieres almacenar vídeos sin una suscripción y acceder en cualquier momento a una grabación pasada, tendrás que hacerte con el módulo de sincronización Sync Module 2 (🛒 44,99€).



En definitiva, Blink Arc es una compra muy recomendable si quieres instalar una cámara de vigilancia compacta para detectar movimiento y personas con un ángulo de visión muy amplio.