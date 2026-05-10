Análisis del vivo X300 FE a fondo y opinión

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¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Mi opinión para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del vivo X300 FE.

El vivo X300 FE fue presentado en España el pasado 16 de abril por un precio de 🛒 999 euros . El nuevo teléfono promete potencia y capacidades fotográficas de alta calidad en un formato compacto.

El vivo X300 FE posee una pantalla AMOLED LTPO de 6.3″ a 120 Hz, procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento, cámara principal gran angular (50 MP, f/1.6) + ultra gran angular (8 MP, f/2.2) y teleobjetivo 3x (50 MP, f/2.65), cámara frontal (50 MP, f/2.0), batería de 6.500 mAh y carga rápida a 90 W.

He tenido la oportunidad de probar el vivo X300 FE a fondo durante varias semanas junto con el accesorio extensor de teleobjetivo de 200 mm y, a continuación, os traigo mi análisis en profundidad.

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👉🏻 Apartados del análisis

Diseño y construcción

El frontal del vivo X300 FE muestra la pantalla rodeada por unos marcos estrechos y simétricos, que aportan un aspecto moderno.

Lejos quedaron los tiempos en los que los fabricantes incorporaban pantallas curvadas a los lados para dar un aspecto más premium a sus dispositivos.

La pantalla del vivo X300 FE es completamente plana, por lo que no hay riesgo de pulsaciones fantasma o reflejos indeseados en los bordes, ni rotura asegurada en caso de caída.

El vivo X300 FE ofrece un ratio pantalla-a-cuerpo de un 90% según GSMArena, un valor muy elevado que se encuentra a la par de los mejores smartphones de gama alta.

vivo no ha revelado si el teléfono incluye algún tipo de protección en el cristal utilizado en la parte delantera y trasera, pero presume de resistencia a caídas de 5 estrellas con certificación de SGS y resistencia de nivel militar.

En la zona superior encontramos el orificio circular que alberga la cámara frontal, situada en el centro, con un diámetro de tamaño medio (no es especialmente pequeño). Al estar situado en el centro, la cámara puede llegar a interferir con la interfaz de algunas apps, como juegos o apps de vídeo, al sostener el smartphone en horizontal.

Los laterales del teléfono son de aluminio, por lo que es más resistente que los smartphones de gama de entrada que utilizan plástico en su cuerpo. Los bordes laterales son completamente planos, siguiendo las tendencias actuales de diseño.

En la parte trasera encontramos un módulo ovalado al «estilo Pixel» que sobresale de la superficie y tiene el mismo color que la cubierta trasera. Ese módulo alberga las tres cámaras y el flash. Entre dos de las tres cámaras, podemos ver el logotipo de ZEISS junto al flash.

El vivo X300 FE está disponible en dos acabados: Luxe Black, sobrio y sofisticado según la compañía; y Mist Purple, con un tono más fresco y moderno.

El vivo X300 FE es un smartphone bastante compacto, con una diagonal de 6,3″, un grosor de 8,2 mm y un peso de solo 190 gramos. De hecho, su tamaño reducido es uno de los mejores argumentos de venta de este teléfono en un mundo dominado por las grandes pantallas.

A continuación, vamos a revisar los elementos que encontramos en los laterales del smartphone.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido y el botón del volumen de una sola pieza.

El lateral izquierdo está libre de cualquier elemento.

La parte superior del teléfono también está libre de botones y conectores.

La parte inferior del teléfono posee el conector USB Tipo-C, el altavoz y el compartimento para la tarjeta nano-SIM.

El vivo X300 FE cuenta con certificación oficial IP68 (frente al polvo e inmersión en agua) e IP69 (frente a chorros de agua presurizados), por lo que no debes preocuparte si se da algún chapuzón. Como cualquier smartphone, no está indicado para ser sumergido en agua, por lo que no deberías utilizarlo para fotografía subacuática.

Pantalla

El vivo X300 FE posee un panel AMOLED LTPO de 6.3″ con ratio 19.5:9 que ofrece una resolución 2.640 × 1.216 píxeles, lo que implica una densidad de píxeles muy elevada de 461 ppp.

vivo ha incorporado una tasa de refresco adaptable, lo que se traduce en una mayor suavidad al desplazarnos por la interfaz, hacer scroll vertical en los menús de aplicaciones, el navegador web, la galería de fotos o en tus feeds de redes sociales como X, Facebook o Instagram.

Sin embargo, tan importante como una alta tasa de refresco es la posibilidad de reducirla cuando no es necesario para disminuir el consumo de batería. En ese aspecto, el vivo X300 FE puede bajar hasta 1 Hz al ver contenido estático en la pantalla.

En mis pruebas, en el modo predeterminado de tasa de refresco, el teléfono va cambiando la tasa de refresco de manera dinámica, bajando hasta 1 Hz cuando la imagen de la pantalla está fija y aumentando hasta 120 Hz cuando haces scroll o te mueves por la interfaz.

Los vídeos a 30 y 60 FPS ajustan la tasa de refresco a 30 y 60 Hz, mientras que los vídeos a 24 y 48 FPS alternan entre 36 y 72 Hz para lograr una media de 48 Hz. Al usar el navegador, podemos lograr tasas de refresco de 120 Hz.

Algunos fabricantes han comenzado a incorporar paneles LTPO4.1 (por ejemplo, en el OnePlus 13), pero no parece que sea el caso del vivo X300 FE, ya que la compañía lo habría publicitado. La tecnología LTPO4.1 permite ajustar diferentes tasas de refresco a zonas concretas de la pantalla para un ahorro de batería todavía mayor.

El vivo X300 FE ofrece tres ajustes de frecuencia de actualización:

Estándar : Utiliza la tasa de refresco de 60 Hz para todas las aplicaciones.

: Utiliza la tasa de refresco de 60 Hz para todas las aplicaciones. Alta: Utiliza la tasa de refresco de 120 Hz en la interfaz de usuario y en la mayoría de las aplicaciones, y cambia a 60 Hz al ver imágenes estáticas, reproducir vídeo o ciertas apps (como la de Cámara).

Utiliza la tasa de refresco de 120 Hz en la interfaz de usuario y en la mayoría de las aplicaciones, y cambia a 60 Hz al ver imágenes estáticas, reproducir vídeo o ciertas apps (como la de Cámara). Cambio inteligente: Utiliza la tasa de refresco de 120 Hz en la interfaz de usuario, pero es más restrictivo que el modo anterior con el uso de dicha tasa en las aplicaciones. Muchas apps utilizan en este modo tasas inferiores a 120 Hz, como Chrome que tiene por límite 90 Hz.

Si no estás familiarizado con los espacios de color, el espacio sRGB (Rec. 709) es el estándar de Android (y, en general, del mundo de la informática), mientras que el espacio DCI P3 ofrece una mayor gama de colores y es utilizado en la industria cinematográfica. El vivo X300 FE cubre por completo el gamut DCI P3.

Existe un espacio de color aún más amplio llamado Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible por el ojo humano.

Ningún panel actual es capaz de mostrar este último espacio de color completo, sino que normalmente se quedan en torno al 60 por ciento.

La pantalla del vivo X300 FE es compatible con Dolby Vision y HDR10+, por lo que podrás disfrutar de contenidos en estos formatos en aplicaciones de streaming compatibles como Netflix o YouTube.

El vivo X300 FE ofrece tres modos de calibración de la pantalla: Estándar (predeterminado), Profesional y Brillante. Lamentablemente, vivo no ofrece ninguna explicación sobre las características de cada uno de estos modos, por lo que es un poco de prueba y error.

El modo de color Estándar viene activado por defecto y muestra colores algo sobresaturados y, por tanto, menos fieles a la realidad. Esto se debe a que apunta al espacio de color DCI-P3, que no es para el que están diseñadas la mayoría de las apps. Muchos usuarios prefieren colores sobresaturados antes que colores realistas, por lo que no es casual que sea el modo establecido por defecto.

El modo de color Profesional muestra colores más fieles a la realidad, ya que apunta al espacio de color sRGB, y el modo de color Brillante parece apuntar a la gama de colores completa que puede dar el panel AMOLED, por lo que se acerca más al espacio de color. En cualquiera de los tres modos anteriores podemos ajustar la temperatura de color a nuestro gusto.

El brillo máximo del vivo X300 FE con el brillo en modo manual es de 600 nits según mis mediciones con un colorímetro profesional. En este punto, es interesante notar que este brillo se consigue en el modo Estándar, ya que el brillo máximo en este teléfono depende del modo de calibración de color elegido. Por ejemplo, en el modo Brillante, el brillo máximo es, curiosamente, un poco más bajo, 589 nits.

En modo automático, cuando estamos bajo una luz intensa como la del sol, el brillo aumenta hasta un valor máximo de 1.667 nits con la pantalla totalmente iluminada al 100%. vivo habla de 5.000 nits de brillo máximo, pero probablemente se refiere a brillo máximo local, con solo unos pocos píxeles encendidos y el resto apagados.

En la siguiente gráfica, reflejamos el brillo máximo con el 100% de la pantalla iluminada, que es como se suele medir este parámetro. El brillo máximo del vivo X300 FE es bueno, aunque algunos smartphones de gama alta lo superan.

El color negro es muy profundo, hasta el punto de que el colorímetro ha sido incapaz de medir ningún nivel de brillo. Esto significa que es realmente negro y que el contraste es, teóricamente, infinito.

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas desde un ángulo. Por un lado, los emisores de luz están más cerca de la superficie, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero por otro lado la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen.

En el caso del vivo X300 FE, los ángulos de visión son amplios y los colores no se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un ángulo. Solo al observar desde ángulos extremos se empieza a apreciar un cierto cambio de color.

En el apartado de pantalla, encontramos un ajuste llamado Mejora visual que optimiza el color y el contraste de algunas imágenes para mostrar efectos visuales más vivos. Por defecto, está apagado, ya que su activación provoca un aumento del consumo de batería.

Otro apartado interesante es Protección ocular, que reduce la proporción global de luz azul, aunque hay que tener en cuenta que esto puede distorsionar el color de las imágenes, ya que se ajusta el color a un tono más cálido según el entorno.

Además, cuenta con una función Brillo antifatiga que ajusta el brillo de la pantalla gradualmente según el tiempo que la pantalla permanece encendida y el grado de fatiga visual para aliviarla, así como el Modo Confort de sueño, que aumenta poco a poco la temperatura de color de la pantalla antes de acostarte para evitar que se altere la producción de melatonina y mejorar la calidad de sueño.

vivo ha incorporado atenuación PWM de alta frecuencia a 2.160 Hz para evitar el parpadeo de la pantalla a bajos niveles de brillo. Si tus ojos son sensibles al parpadeo, este es un punto a favor del teléfono. En caso de que 2.160 Hz te resulte insuficiente, puedes incrementarlo hasta 4.320 Hz en las opciones para desarrollador, pero el gasto de batería será más alto y la calidad de imagen de la pantalla puede empeorar.

Estando el vivo X300 FE bloqueado con la pantalla apagada, podemos activar la pantalla ambiente al hacer un doble toque sobre la pantalla o al levantar el teléfono. También es posible apagar la pantalla con un doble toque en una zona vacía de la pantalla.

vivo permite activar la Pantalla Siempre Activa (Always On Display), que muestra de manera permanente la hora, fecha, nivel de batería y notificaciones. Es posible configurar que se muestre durante todo el tiempo, en un intervalo horario o al mover ligeramente el teléfono. Es posible elegir entre distintos diseños, así como descargar nuevos.

También es posible ver el área de reconocimiento de la huella dactilar al levantar el teléfono, lo que resulta muy útil para saber dónde colocar el dedo.

Pantalla Siempre Activa

Hardware y rendimiento

El vivo X300 FE llega con el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, un chip de altas prestaciones que queda por debajo del Snapdragon 8 Elite Gen 5.

ℹ️ Info: Así es el chip Snapdragon 8 Gen 5

El Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 es un SoC para smartphones que fue presentado a finales de 2025. Integra dos rápidos núcleos Oryon Gen 3 Prime con una frecuencia de hasta 3,8 GHz y seis núcleos más pequeños Oryon Gen 3 Performance con una frecuencia de hasta 3,32 GHz.

En comparación con el Snapdragon 8 Elite Gen 5, el 8 Gen 5 ofrece cachés más pequeñas y una frecuencia de reloj inferior. Sin embargo, ambos son compatibles con el conjunto de instrucciones SME2, a diferencia del Snapdragon 8 Elite.

Además, incorpora una GPU Adreno 829 con 2 MB de caché y una velocidad de reloj de hasta 1.225 MHz.

El vivo X300 FE llega con 12 GB de memoria RAM LPDDR5x y, gracias a la tecnología de RAM extendida, puede tener 24 GB de RAM combinando la memoria física con parte del almacenamiento interno. No soy un gran fan de estos trucos de marketing, ya que utilizar almacenamiento como memoria RAM supone una degradación notable de rendimiento.

La memoria LPDDR5x es la más rápida que encontramos hoy en smartphones. Se fabrica con el proceso de 14 nm y ofrece una velocidad de transferencia de datos de 8,5 Gbps, que es 1,3 veces más rápida que la velocidad de 6,4 Gbps de LPDDR5. Además, ofrece un consumo de energía un 20% menor que la DRAM LPDDR5.

El teléfono cuenta con 256 o 512 GB de almacenamiento de tipo UFS 4.1, el más rápido del momento.

👉🏻 ¿Cuál es la diferencia entre UFS 4.0 y UFS 4.1?

UFS 4.1 ofrece mejoras iterativas sobre el estándar UFS 4.0, con velocidades de lectura secuencial ligeramente superiores (4,500 MB/s vs. 4,200 MB/s) y una mayor eficiencia energética (hasta un 5% más que UFS 4.0).

Ambas versiones comparten la mayoría de las mejoras introducidas en 4.0 respecto a su predecesor, como el doble de ancho de banda por carril, mayor velocidad de escritura secuencial y capacidades de almacenamiento de hasta 1 TB.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversos benchmarks, lo que nos dará una idea de la potencia de este terminal en comparación con otros smartphones.

En el benchmark AnTuTu v10, ha conseguido un resultado de 3.009.208 puntos, una puntuación bastante alta.

En el benchmark Geekbench 6 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 2.743 / 8.828 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que son unos resultados más bien altos.

En el test de rendimiento general PCMark 3.0 que mide el rendimiento al realizar tareas cotidianas, ha obtenido una puntuación de 15.572 puntos, un valor medio-alto.

En la prueba de almacenamiento CPDT que mide el rendimiento en lectura y escritura, ha obtenido una velocidad bastante modesta. Esto es sorprendente teniendo en cuenta que utiliza almacenamiento UFS 4.1.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversos benchmarks gráficos para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

En la prueba Wild Life Extreme Unlimited de 3DMark, ha obtenido un resultado medio, no especialmente elevado teniendo en cuenta su chip.

La prueba Solar Bay Unlimited de 3DMark mide el rendimiento en ray tracing, por lo que solo está disponible en smartphones de gama alta. Aquí, el teléfono ha obtenido unos resultados que, una vez más, está en la franja media.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes — Genshin Impact, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile. Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

👉 ¿Conoces GameBench Pro? GameBench Pro es la herramienta líder de la industria para medir el rendimiento de juegos en smartphones Android e iOS. Si quieres saber más, puedes visitar su página web.

Los juegos obtienen una tasa estable alrededor de 30 FPS en Genshin Impact, 119 FPS en Asphalt 9 y 120 FPS en Call of Duty. Son valores buenos que aprovechan la pantalla de alta tasa de refresco en los dos últimos títulos.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS FPS Min.-Máx. %CPU / %GPU Genshin Impact 30 98% 22-32 5% / 5% Asphalt 9 119 100% 110-121 8% / 20% Call of Duty 120 100% 110-121 5% / 18%

(*) Configuración de calidad de los juegos:



Genshin Impact: Calidad gráfica configurada a «alta»

Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «alta»

Call of Duty Mobile: Cuadros por segundo a velocidad «ultra»

Además del rendimiento puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador.

En la prueba CPU Throttling que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado mejorable, ya que el rendimiento ha caído hasta un 56% (puedes ver la gráfica de rendimiento aquí).

La prueba 3DMark Wild Life Stress Test mide la variación en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de ejecución del test. El teléfono ha obtenido un resultado mejorable de 58% (puedes ver la gráfica de rendimiento aquí), lo que indica que el rendimiento gráfico cae de forma apreciable tras un período prolongado de uso.

En general, el vivo X300 FE ha conseguido unos resultados buenos en los benchmarks. No son tan altos como otros buques insignia, pero son más que suficientes para disfrutar de juegos y aplicaciones exigentes. Dejando los benchmarks sintéticos aparte, en el día a día, no he experimentado signos de lag al moverme por la interfaz, abrir aplicaciones o cambiar entre tareas.

En el aspecto de conectividad, el vivo X300 FE es compatible con WiFi 7, Bluetooth 6, infrarrojos y NFC. No ofrece conectividad UWB (Ultrawide Band), que, por el momento, no tiene mucha utilidad, salvo localizar con más precisión etiquetas de rastreo cuando se encuentran cerca.

En mis pruebas de velocidad de red WiFi, ha alcanzado una velocidad de 813 Mbps y 575 Mbps de subida a 3 metros de un punto de acceso WiFi 6 con una conexión a 1 Gbps, medido con la herramienta Speedtest.

En cuanto a posicionamiento, soporta GPS banda dual L1+L5, lo que significa que puede conectarse a los satélites utilizando dos frecuencias diferentes a la vez y conseguir una localización más precisa, sobre todo cuando estamos rodeados de edificios. También es compatible con GLONASS, Galileo, Beidou, A-GPS y QZSS.

El puerto USB-C es de tipo USB 2.0, por lo que es bastante lento a la hora de mover o copiar vídeos u otros contenidos entre el smartphone y un PC o un disco externo. El puerto USB es compatible con OTG, así que es posible conectar almacenamiento externo a través de una memoria o disco duro por USB.

El compartimento para SIM ofrece espacio para dos tarjetas nano-SIM, por lo que puedes hacer uso de la funcionalidad Dual SIM. También puedes utilizar eSIM. El vivo X300 FE es compatible con redes 5G y soporta la banda por debajo de 6 GHz (Sub-6), pero no la banda mmWave.

Biometría

El vivo X300 FE incorpora un lector de huella ultrasónico debajo de la pantalla que permite desbloquear el teléfono de forma cómoda al apoyar el dedo sobre una zona de la pantalla. La ventaja de utilizar un sensor ultrasónico frente a uno óptico no es solamente mayor seguridad, sino que permite desbloquear a oscuras sin tener que iluminar la pantalla y reconoce la huella incluso aunque el dedo esté mojado.

Para desbloquear el teléfono, basta con colocar el dedo sobre la zona de la pantalla donde está ubicado el lector. Un aspecto que me gusta es que la zona de la huella de la pantalla aparece marcada en la pantalla cuando se mueve el teléfono, por lo que es más sencillo acertar que en otros smartphones.

vivo ha colocado el área de lectura de la huella en un lugar cómodo de alcanzar con el dedo, ya que ese es el sitio natural donde se apoya el pulgar al sostener el teléfono.

En las pruebas que he llevado a cabo, la velocidad de desbloqueo es buena. Sigue siendo importante acertar con el dedo en la zona de lectura, pero no he tenido ningún problema a la hora de que el sistema reconozca la huella a la primera.

El vivo X300 FE cuenta con un lector de huella en pantalla

vivo también ha incorporado su sistema de reconocimiento facial, que permite desbloquear el teléfono utilizando simplemente nuestra cara. La identificación de la cara tiene lugar de forma muy rápida, permitiéndonos acceder al smartphone sin tener que hacer nada salvo mirar el teléfono.

Ahora bien, debemos tener en cuenta que el reconocimiento facial es simplemente 2D, por lo que no es tan seguro como el reconocimiento facial 3D que incorporan otros dispositivos y podría ser engañado mediante una fotografía o un vídeo. Por esta razón, el reconocimiento facial no está disponible para ciertas actuaciones sensibles como operaciones bancarias o confirmar pagos móviles.

Además, no funciona si estás en la oscuridad, aunque vivo ofrece una opción para iluminar la pantalla con objeto de que se ilumine nuestra cara.

Batería

La batería posee una capacidad de 6.500 mAh. Esta capacidad es muy elevada, por lo que debería ofrecer una buena autonomía. De hecho, según vivo, el teléfono es capaz de aguantar unas 38 horas de streaming de YouTube o 10 horas de navegación web.

Para comprobar la autonomía, he llevado a cabo la prueba de batería del conocido test PCMark: Work 3.0.

ℹ️ Info: Una reflexión sobre las pruebas de autonomía



Dada la importancia que tiene la pantalla en el consumo de la batería, es importante calibrar con un colorímetro (o un instrumento similar) las pantallas al mismo nivel absoluto de brillo (no es válido ponerlo al 50%) si quieres obtener resultados de autonomía comparables entre dispositivos.

De lo contrario, los resultados pueden verse muy afectados por el nivel de brillo de la pantalla de cada smartphone y, por tanto, no son comparables. Comento esto aquí porque no todos los análisis tienen esto en cuenta y, en esta prueba, se ven a veces valores absurdos.

En el caso de PCMark: Work 3.0, el propio test indica que la prueba debe realizarse con la pantalla calibrada a 200 nits para que los resultados sean comparables. Así es como nosotros realizamos las pruebas de autonomía los smartphones.

PCMark Work 3.0 pone a prueba la autonomía del terminal al realizar una mezcla de tareas cotidianas y exigentes ya que la prueba simula la navegación por páginas web, la escritura de textos e inserción de imágenes, la aplicación de filtros a fotografías, la edición de vídeos y la manipulación de datos.

Dado el impacto que tiene la tasa de refresco en la autonomía de los smartphones, he realizado esta prueba dos veces: una con la frecuencia a 60 Hz y otra con la frecuencia a 120 Hz.

En la prueba con la pantalla configurada a 60 Hz he obtenido un resultado de 23 horas y 8 minutos, que es un resultado muy bueno.

Si ajustamos la tasa de refresco a una frecuencia de 120 Hz, la autonomía apenas se reduce, ya que resulta ser 22 horas y 12 minutos, lo que supone una caída de solo el 4 por ciento. Es una autonomía muy buena.

En el día a día, la autonomía del vivo X300 FE es excelente, y no deberías tener problemas para llegar al final del día con una buena cantidad de batería libre si haces un uso normal. Lógicamente si dedicas mucho tiempo a jugar, grabar vídeos o usar apps de navegación, tendrás más problemas para acabar el día con batería de sobra.

El vivo X300 FE cuenta con un modo de ahorro de energía que activa el modo oscuro y limita o desactiva la actividad en segundo plano, algunos efectos visuales, ciertas funciones y algunas conexiones de red.

También incluye un modo de super ahorro de energía para reducir al mínimo el consumo restringiendo el uso a unas pocas aplicaciones y limitando el rendimiento del teléfono.

El vivo X300 FE cuenta con carga rápida FlashCharge a 90 W, que es muy rápida, pero, por la regulación europea, el teléfono no viene con cargador en la caja. En teoría, con este tipo de carga, es posible recargar el teléfono de 0 a 100% en solo 37 minutos.

En mis pruebas, con un cargador USB-PD 3.0, el tiempo de carga ha sido de solo 52 minutos, que no está nada mal.

Carga con un cargador estándar USB-PD

vivo ha dotado al dispositivo de carga inalámbrica a 40 W, pero necesitarás un cargador inalámbrico compatible con esta potencia.

Software

Hasta hace poco, los smartphones de vivo destinados al mercado chino eran los únicos que utilizaban OriginOS, mientras que las versiones internacionales utilizaban otra rama de software llamada FuntouchOS. vivo ha decidido poner fin a todo eso y OriginOS es ahora la interfaz que utilizarán todos los futuros modelos, tanto chinos como globales.

El vivo X300 FE llega con OriginOS 6, que corre sobre Android 16, la versión más reciente del sistema operativo de Google hasta la fecha.

La compañía promete ahora que el X300 FE recibirá cinco actualizaciones de versión de Android y siete años de parches de seguridad. No es un compromiso tan fuerte como el de Samsung, Google u otros, pero debería ser suficiente.

OriginOS introduce Ultra-Core Computing, un sistema que asigna recursos a los procesos de forma que, según vivo, mejora a lo que Android puede hacer: hasta un 18,5% de mejoras en apertura en frío de apps y un 10,5% más de estabilidad en la tasa de FPS al hacer scroll. Memory Fusion acelera la carga en situaciones de alta demanda y la arquitectura Dual Rendering mejora la eficiencia de renderizado de animaciones hasta un 35% y la estabilidad de fotogramas hasta un 11%.

La autonomía es otro ámbito donde vivo ha hecho avances con OriginOS 6. Según sus laboratorios, hay una reducción de 30 mA en consumo de apps en segundo plano para la mayoría de usuarios y hasta 90 mA para el 1% que más carga el sistema. También prometen una mejora del 10–20% en eficiencia de la CPU, lo que extendería la autonomía en unos 30 minutos bajo ciertas condiciones.

vivo ha puesto especial atención en las animaciones de OriginOS, haciéndolas más llamativas gracias a efectos de elasticidad, transiciones con desenfoque y sincronización con la velocidad del gesto del usuario.

OriginOS 6 trae una renovación visual respecto a Funtouch, con un menú de ajustes renovado, un panel de notificaciones/centro de control más moderno, una tipografía personalizada y nada menos que 2.800 iconos rediseñados.

OriginOS 6 incluye multitud de opciones de pantalla de bloqueo, como Tarjetas giratorias, donde puedes seleccionar hasta 4 imágenes de la galería y el teléfono alterna entre ellas al inclinarlo hacia los lados. Es más llamativo que un simple fondo fijo.

Tarjetas giratorias

Isla Origin es una zona dinámica alrededor de la cámara frontal que muestra información contextual de relojes, música y más (al estilo de la Isla Dinámica de iOS), además de ser un área interactiva para ciertas acciones de copiar y pegar.

Isla Origin

Una de las posibilidades más interesantes de la isla Origin es Drag & Go, que permite arrastrar archivos o imágenes a la isla para compartirlos en redes sociales o acceder directamente a la función adecuada, haciendo que tareas cotidianas como enviar una foto, mover un documento o continuar una acción resulten más naturales y rápidas.

OriginOS 6 también ofrece un conjunto de funciones basadas en IA:

Creación con IA es una herramienta de escritura con IA puede ayudarte a escribir textos y ofrece correcciones, resúmenes y más funciones.

es una herramienta de escritura con IA puede ayudarte a escribir textos y ofrece correcciones, resúmenes y más funciones. Subtítulos de IA es una app a nivel de sistema que convierte voz en texto y ofrece transcripción y traducción en tiempo real.

es una app a nivel de sistema que convierte voz en texto y ofrece transcripción y traducción en tiempo real. Transcripción convierte las grabaciones de voz a texto.

Funciones de IA

vivo incorpora un Centro de conexión, un hub dentro de OriginOS 6 que agrupa las opciones de conectividad a ordenadores, televisores, auriculares, relojes inteligentes o impresoras. Conexión con PC permite duplicación de pantalla, transferencia de archivos y continuidad de tareas. También puedes hacer transferencias rápidas con otros teléfonos vivo o incluso con iPhones, aunque en este último caso tendrás que instalar EasyShare.

Centro de Conexión

OriginOS 6 también incluye Espacio privado, algo que no estaba presente en los últimos Funtouch ni en OriginOS 5. Es el clásico espacio aislado donde guardar información sensible fuera de miradas ajenas. También permite cifrar aplicaciones, que requieren autenticación al abrirse, y ocultar aplicaciones, que quedan escondidas.

Funciones de privacidad

Multimedia

El vivo X300 FE llega con sonido estéreo, ya que cuenta con un altavoz en la zona superior, que hace las veces de auricular, y otro en la parte inferior, junto al conector USB Tipo-C.

En orientación vertical, al altavoz de arriba se asigna el canal izquierdo, mientras que en horizontal el teléfono respeta la orientación y cambia los canales para que coincidan con la orientación. En cualquier caso, cada altavoz emite también la pista del canal opuesto a un volumen más bajo.

En mis pruebas, el sonido ha alcanzado un volumen muy alto, con un nivel de 74,4 dB a 1 metro de distancia, algo por debajo de lo que he medido con el iPhone 17 Pro Max (77 dB), el vivo X300 Pro (77 dB) o el OnePlus 15 (75 dB).

La calidad de audio es agradable, con buenos tonos graves, medios y vocales. Ahora bien, el sonido está algo desequilibrado, ya que el altavoz inferior suena más potente.

Además, se echa de menos una mayor riqueza de tonos, sobre todo en los bajos, como es habitual debido al pequeño tamaño de sus altavoces.

vivo sigue la tendencia de otros fabricantes y el vivo X300 FE no cuenta con un conector de auriculares de 3.5 mm, por lo que tendrás que recurrir a auriculares con conector USB Tipo-C o Bluetooth.

Para ver imágenes, vivo hace uso de su propia app Álbumes. La parte inferior de la app muestra cuatro pestañas: Fotos, Álbumes, Recomendado y Búsqueda.

Esta app hace uso de IA para clasificar las imágenes por tipo de fotografía como paisaje, documento, cielo, césped, comida, plaza, etc. También es capaz de agrupar fotografías muy similares en caso de que quieras hacer limpieza y quedarte solo con la mejor.

Si pulsamos sobre una imagen, podemos realizar diversos ajustes (exposición, contraste, saturación, temperatura de color, relieves y sombras), aplicar filtros, etc. Por supuesto, también está disponible la aplicación Fotos de Google.

El vivo X300 FE es compatible con el estándar de fotos Android Ultra HDR, lo que permite mostrar imágenes HDR con un mapeo de tonos mejorado y un aumento de brillo en las zonas iluminadas. Esta función es compatible con la app Álbumes, Google Fotos y Chrome, incluso para imágenes provenientes de otros teléfonos que cumplan con este estándar.

vivo incorpora algunas funciones de edición con IA:

Borrado con IA , que permite eliminar objetos o personas no deseados de una imagen rodeando con un círculo o pintando encima. También puede detectar transeúntes en la imagen de forma automática.

, que permite eliminar objetos o personas no deseados de una imagen rodeando con un círculo o pintando encima. También puede detectar transeúntes en la imagen de forma automática. UHD con IA , que incrementa la nitidez y colores de una imagen mediante IA

, que incrementa la nitidez y colores de una imagen mediante IA Ampliación de imagen , que permite incrementar el encuadre de la imagen.

, que permite incrementar el encuadre de la imagen. Ajuste de color con IA, que permite ajustar la luz y el color de la imagen.

vivo no ha incorporado ninguna aplicación específica para visualizar vídeos, sino que utiliza las propias aplicaciones del sistema. La reproducción de vídeos almacenados en el teléfono es buena gracias a su pantalla que, como hemos comentado, ofrece negros profundos y colores vivos.

vivo ha incorporado soporte de Widevine Level 1, así que puede reproducir contenido HD de Netflix y otros servicios de streaming. He comprobado que el vivo X300 FE puede reproducir vídeos HDR de Netflix y YouTube sin problemas.

Cámaras

El vivo X300 FE ofrece una configuración de cámara triple que ha sido codesarrollada con la prestigiosa firma fotográfica ZEISS. Cuenta con las siguientes lentes:

Cámara gran angular (23 mm) con sensor Sony IMX921 de 50 MP (1.0-2.0µm, 1/1.56″), apertura f/1.6, enfoque PDAF y estabilización óptica (OIS)

(23 mm) con sensor Sony IMX921 de 50 MP (1.0-2.0µm, 1/1.56″), apertura f/1.6, enfoque PDAF y estabilización óptica (OIS) Cámara ultra gran angular (15 mm, 115º) con sensor de 8 MP (1.12µm, 1/4.0″), lente con apertura f/2.2 y enfoque fijo.

(15 mm, 115º) con sensor de 8 MP (1.12µm, 1/4.0″), lente con apertura f/2.2 y enfoque fijo. Cámara teleobjetivo 3x (73 mm) con sensor Sony IMX882 de 50 MP (0.8-1.6µm, 1/1.95″), lente con apertura f/2.65, enfoque automático PDAF y estabilización óptica (OIS)

Estas cámaras se ven acompañadas por una cámara frontal:

Cámara frontal gran angular (20 mm) con sensor de 50 MP (0.64µm-1.28µm, 1/2.76″), enfoque automático y apertura f/2.0.

Adicionalmente, vivo comercializa el accesorio extensor de teleobjetivo de 200 mm, que también he tenido oportunidad de probar.

App Cámara

La interfaz de la cámara muestra, a la derecha, un icono para conmutar entre cámara frontal/trasera y una miniatura de la última fotografía tomada, así como el botón de disparo. vivo promete zero shutter lag y, en efecto, es uno de los smartphones más rápidos al disparar.

Junto al botón de disparo hay etiquetas para elegir rápidamente los modos:

Creativo (la IA reconoce y recomienda el mejor efecto para crear imágenes surrealistas)

Paisajes y noche

Retrato

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También encontramos el selector de la cámara que queremos utilizar (0.6x, 1x, 2x, 3x), así como una opción de zoom 10x. Justo encima encontramos el selector de estilos básicos (B&W, Texture, Vivid, Zeiss) como personalizados (Negativo clásico, Película positiva, Azul transparente, Pomelo, Brisa vespertina, Macarons, Silencio, Yogur, Isla, Películas del oeste, Películas francesas, Películas japonesas, Grosella negra).

A la izquierda tenemos acceso rápido a los ajustes de Google Lens, flash, Live Photo, Supermacro y más ajustes, que añade temporizador, proporción (1:1, 16:9, 4:3 y completa) y opciones: líneas de encuadre, nivel, aviso de sacudida, ajuste de efectos, marca de agua, enfoque inteligente e iluminación original.

Dada la gran cantidad de opciones existentes, resulta algo complicado manejarse por la interfaz y recordar dónde se encuentra cada ajuste.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con cuatro estilos: B&W, Texture, Vivid y ZEISS.

Estilos

Para enfocar un elemento de la imagen basta con pulsar sobre él. Veremos cómo aparece una barra a un lado que nos permite ajustar la exposición manualmente arrastrando el dedo en sentido vertical. También podemos bloquear el enfoque y exposición con una pulsación larga.

La cámara hace sugerencias cuando piensa que debes usar un modo de disparo o una lente diferente. Por ejemplo, cuando se fotografían edificios o paisajes amplios, la cámara puede sugerir que cambies a la cámara ultra gran angular. Otra sugerencia frecuente es que actives el modo Nocturno cuando haces fotografías por la noche.

A continuación, vamos a revisar la calidad de cada una de las cámaras del vivo X300 FE.

Cámara gran angular (principal)

La cámara principal incorpora un sensor de 50 MP que toma las fotografías por defecto a resolución 12.5 MP haciendo uso de la funcionalidad pixel binning que combina 4 píxeles en 1, pero es posible activar un modo de super alta resolución de 50 MP.

A continuación, podemos ver un ejemplo de la misma escena tomada a 12.5 MP y 50 MP, con un recorte de ambas. A pesar de tener cuatro veces más píxeles, la imagen se ve más nítida en la versión capturada a 12.5 MP, lo cual es bastante sorprendente.

En condiciones de buena luz, captura excelentes imágenes, con un nivel de detalle elevado, exposición acertada, rango dinámico amplio y colores realistas, aunque algo saturados en el modo de color vívido activo por defecto.

A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con la cámara principal.

Fotografías tomadas con la cámara principal por el día

Cuando la luz escasea, la cámara principal sigue capturando buenas fotos con colores vivos, pero con una gestión de las luces intensas mejorable, ya que se ven algo quemadas.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara principal por la noche

La cámara principal permite tomar fotografías a poca distancia haciendo uso del modo Supermacro. No es habitual utilizar la cámara principal para este tipo de tomas, sino que habitualmente los teléfonos utilizan la cámara ultra gran angular (debe tener enfoque automático, que no es el caso) o, en algunos casos, la cámara teleobjetivo.

La calidad de imagen es correcta, pero me quedo con la sensación de que la nitidez no es demasiado buena. Es probable que, realmente, nos encontremos ante un recorte y reescalado de la imagen en lugar de una captura Macro convencional.

Fotografías tomadas con la cámara principal en modo SuperMacro

Cámara ultra gran angular

La cámara ultra gran angular utiliza un sensor de 8 MP, por lo que no cuenta con un hardware especialmente destacable. El sensor viene acompañado por una lente f/2.2, que no es especialmente luminosa, y no ofrece enfoque automático, así que no es capaz de tomar fotografías Macro.

La cámara aporta una gran versatilidad a la hora de capturar fotografías de paisajes, arquitectura o espacios cerrados ya que aporta una perspectiva completamente diferente.

La calidad de imagen de la cámara ultra gran angular es buena durante el día, como podemos apreciar en estos ejemplos, aunque la limitada resolución de 8 MP hace que la nitidez de la imagen no sea muy alta.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular con luz abundante

Por la noche, la cámara sufre debido a la ausencia de estabilización óptica y a la apertura limitada de la lente, pero consigue capturas aceptables. Las imágenes son luminosas, con colores vivos y un balance de blancos acertado, pero la nitidez no es la mejor.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular con luz escasa

Cámara teleobjetivo

La cámara teleobjetivo utiliza un sensor de 50 MP con una lente equivalente a 73 mm y zoom óptico 3x. Un factor de ampliación 3x es suficientemente elevado, aunque ya hay muchos smartphones de gama alta que ofrecen niveles de ampliación más elevados.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas en condiciones de buena luz, que ofrecen una buena calidad de imagen, con un nivel de detalle elevado, colores vivos y amplio rango dinámico.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo con luz abundante

La cámara teleobjetivo cuenta con estabilización óptica, pero una apertura bastante limitada (f/2.65).

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas por la cámara teleobjetivo con poca luz, que ofrece un amplio rango dinámico y una fiel reproducción de color. La nitidez es mejorable, ya que el ruido pasa factura.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo con luz escasa

Accesorio extensor de teleobjetivo vivo ZEISS G2 de 200 mm

El vivo X300 FE es compatible con un accesorio fotográfico que amplía las posibilidades de captura a larga distancia, mediante una ampliación óptica 10x (200 mm). Para acoplar el extensor, es necesario utilizar una funda específica de vivo.

Según vivo, el nuevo extensor reduce su peso frente a la generación anterior, pasando de 210 a 153 gramos, lo que mejora su portabilidad sin comprometer la calidad óptica. La idea es clara: permitir capturas de conciertos, eventos deportivos o sujetos alejados con más detalle y una perspectiva más versátil que la de un teleobjetivo convencional de smartphone.

Gracias a este accesorio, podemos tomar fotografías con un elevado nivel de ampliación óptica utilizando nuestro móvil, sin necesidad de recurrir a una cámara dedicada.

A continuación, podemos ver algunas imágenes capturadas con este accesorio, que ofrecen una buena nitidez y una capacidad de ampliación que no podríamos conseguir con un móvil.

Imágenes capturadas con el accesorio super teleobjetivo de 200 mm

A continuación, podemos ver una comparativa entre la ampliación a 200 mm que se consigue con y sin el accesorio extensor de teleobjetivo. La diferencia de nitidez es evidente.

Grabación de vídeo

El vivo X300 FE puede grabar vídeo hasta 8K@30fps / 4K@120fps con la cámara principal, hasta 4K@30fps con la cámara teleobjetivo y hasta 1080p@30fps con la cámara ultra gran angular.

El modo Pro de vídeo permite grabar a 24 fps, 25 fps y 50 fps. El códec predeterminado es H.265, pero se puede cambiar a H.264. No es posible capturar vídeo en Dolby Vision.

La estabilización de vídeo está disponible en todos los formatos de grabación y no se puede desactivar. También existe una opción «Ultra estabilización», que ofrece una mayor estabilidad a costa de reducir el campo visual y, por tanto, la resolución a 1080p@60fps.

Vídeos grabados con la cámara trasera del vivo X300 FE por el día

Aquí podemos ver algunos vídeos capturados por el vivo X300 FE durante la noche. Los vídeos grabados por la noche se ven bien, con buen colorido y nitidez razonable, aunque las zonas oscuras podrían verse mejor.

Vídeos grabados con la cámara trasera del vivo X300 FE por la noche

Por último, aquí podemos ver un vídeo grabado con el módulo extensor de teleobjetivo.

Vídeos grabados con el módulo extensor teleobjetivo del vivo X300 FE

Cámara frontal

La cámara frontal se encuentra en un orificio situado en el centro de la pantalla. Posee un sensor de 50 MP (1/2.76″, 0.64µm-1.28µm) con apertura f/2.0 y, sorprendentemente, cuenta con enfoque automático.

A continuación, podemos ver algunos selfies capturados con la cámara frontal, que presentan una buena calidad, con una nitidez extraordinaria.

Selfies capturados con la cámara frontal

Llamadas de voz

En las pruebas que he realizado la calidad de la voz es correcta y hemos podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades.

Precio

En España, el vivo X300 FE está disponible por un precio de 999 euros para el terminal, mientras que el bundle con cargador y teleobjetivo asciende a 1.099 euros.

Además, la campaña de lanzamiento se apoya en una promoción vinculada al vivo Watch GT 2, valorado en 129 euros, que la marca está utilizando como incentivo inicial en el registro o compra dentro del periodo promocional.

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Mi opinión

El vivo X300 FE me ha parecido uno de esos smartphones que entran muy bien por el concepto: un móvil de gama alta, con pantalla compacta, buena batería y un sistema de cámaras ambicioso en un mercado donde casi todo tiende a ser cada vez más grande.

Tras varias semanas utilizándolo, lo que más he valorado es precisamente esa combinación entre tamaño manejable y prestaciones avanzadas. No es un teléfono diminuto, pero sí resulta mucho más cómodo que la mayoría de modelos premium actuales, y eso se nota al usarlo con una mano, llevarlo en el bolsillo o hacer fotos durante bastante tiempo sin acabar cansado.

El diseño me parece muy acertado. La pantalla plana, los marcos simétricos y los laterales de aluminio le dan un aspecto moderno y sólido, sin caer en artificios innecesarios. También agradezco que vivo haya apostado por certificación IP68 e IP69, porque aporta una tranquilidad adicional frente a salpicaduras, lluvia o pequeños accidentes.

El módulo trasero de cámaras tiene personalidad y no pasa desapercibido, aunque su estética dependerá del gusto de cada uno. En mi caso, me parece que encaja bien con la orientación fotográfica del dispositivo.

La pantalla es otro de sus grandes puntos fuertes. El panel AMOLED LTPO de 6,3″ ofrece una imagen muy nítida, negros profundos y una fluidez excelente gracias a la tasa de refresco adaptable de hasta 120 Hz. En el uso diario, el teléfono cambia de frecuencia de manera inteligente y eso ayuda a equilibrar suavidad y consumo.

También he quedado satisfecho con el brillo en exteriores, que permite ver la pantalla sin demasiados problemas bajo luz intensa, aunque hay rivales de gama alta que alcanzan cifras superiores. La compatibilidad con Dolby Vision y HDR10+ redondea una experiencia multimedia muy buena.

En rendimiento, el Snapdragon 8 Gen 5 ofrece una experiencia muy fluida en prácticamente cualquier tarea. Durante estas semanas no he notado tirones al moverme por la interfaz, cambiar entre aplicaciones, editar fotografías o usar varias apps al mismo tiempo. También se defiende bien en juegos exigentes, con tasas de imágenes estables en títulos como Asphalt 9 o Call of Duty Mobile.

Ahora bien, no conviene confundirlo con los chips más potentes de Qualcomm: en cargas sostenidas, el vivo X300 FE no mantiene el rendimiento tan bien como los buques insignia más extremos, y eso se refleja en las pruebas de estrés.

La autonomía me ha parecido excelente. La batería de 6.500 mAh es uno de los argumentos más sólidos del dispositivo, y en el uso real se traduce en mucha tranquilidad. He podido llegar al final del día con batería de sobra en jornadas normales, incluso utilizando bastante la cámara, redes sociales, navegación web, reproducción multimedia y mensajería.

Además, el impacto de usar la pantalla a 120 Hz es muy bajo, por lo que no he sentido la necesidad de limitar la fluidez para ahorrar energía. La carga rápida de 90 W también es muy práctica, aunque tendrás que hacerte con un cargador compatible para sacar el máximo partido.

OriginOS 6 supone un paso adelante importante frente a lo que tradicionalmente ofrecía vivo fuera de China. La interfaz se siente más moderna, visualmente más cuidada y con animaciones muy fluidas. Me han gustado especialmente las opciones de personalización, el Espacio privado, las funciones de conectividad con otros dispositivos y algunas herramientas basadas en IA, como la transcripción o los subtítulos. Eso sí, vivo todavía tiene trabajo por hacer en organización: hay muchísimas funciones, ajustes y menús, y no siempre resulta fácil encontrar lo que buscas a la primera.

En fotografía, el vivo X300 FE tiene luces y sombras, aunque el balance general es positivo. La cámara principal me ha parecido muy solvente, con fotos detalladas, buen rango dinámico y colores atractivos, aunque el modo vívido tiende a saturar algo más de la cuenta. De noche también ofrece buenos resultados, con imágenes luminosas y agradables, aunque la gestión de luces intensas podría ser mejor.

El teleobjetivo 3x es otro punto a favor, ya que aporta una focal realmente útil para retratos, detalles lejanos y fotografía urbana, con buena calidad cuando hay luz suficiente.

La cámara ultra gran angular es, en cambio, la parte que menos me ha convencido del sistema fotográfico. Sus 8 MP se quedan cortos para un móvil de este precio, sobre todo cuando el resto del conjunto apunta bastante más alto. De día cumple y permite capturar paisajes, interiores o arquitectura con una perspectiva más amplia, pero la nitidez no está al nivel de la cámara principal ni del teleobjetivo. Por la noche, la falta de estabilización óptica y la apertura limitada hacen que las imágenes pierdan detalle. También echo de menos enfoque automático para poder usarla como cámara macro.

El accesorio extensor de teleobjetivo ZEISS de 200 mm me ha parecido una propuesta muy curiosa y divertida. No es un complemento para todo el mundo, ni algo que vaya a llevar encima cada día, pero ofrece una capacidad de ampliación que un smartphone por sí solo no puede igualar con la misma calidad.

En escenas lejanas, paisajes, conciertos, detalles arquitectónicos o tomas desde miradores, la diferencia frente al zoom digital es evidente. Me parece un accesorio pensado para usuarios muy entusiastas de la fotografía móvil, pero aporta un punto diferencial que pocos rivales ofrecen.

En conjunto, el vivo X300 FE me parece un smartphone muy recomendable para quien busque un móvil premium compacto, con excelente autonomía, buena pantalla, rendimiento potente y una experiencia fotográfica más versátil de lo habitual.

No es perfecto: el ultra gran angular debería ser mejor, el USB-C 2.0 desentona en esta gama, el rendimiento sostenido no está al nivel de los modelos más potentes y el precio de 999 euros lo coloca frente a rivales muy serios. Aun así, después de probarlo a fondo, creo que vivo ha conseguido un dispositivo con mucha personalidad, especialmente atractivo para quienes valoran la comodidad de uso sin renunciar a batería, cámara y prestaciones de gama alta.

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Lo mejor:

Diseño compacto y cómodo para el uso diario, algo poco habitual en la gama alta actual.

Diseño compacto y cómodo para el uso diario, algo poco habitual en la gama alta actual. Pantalla AMOLED LTPO muy nítida, fluida y compatible con Dolby Vision y HDR10+.

Pantalla AMOLED LTPO muy nítida, fluida y compatible con Dolby Vision y HDR10+. Autonomía excelente gracias a la batería de 6.500 mAh. Carga rápida de 90 W y carga inalámbrica de 40 W.

Autonomía excelente gracias a la batería de 6.500 mAh. Carga rápida de 90 W y carga inalámbrica de 40 W. Cámara principal de gran calidad, con buen detalle, rango dinámico y colores atractivos.

Cámara principal de gran calidad, con buen detalle, rango dinámico y colores atractivos. Teleobjetivo 3x muy útil y con buenos resultados cuando hay suficiente luz. Accesorio extensor de teleobjetivo muy interesante para ciertos usos.

Teleobjetivo 3x muy útil y con buenos resultados cuando hay suficiente luz. Accesorio extensor de teleobjetivo muy interesante para ciertos usos. Lector de huella ultrasónico rápido, fiable y cómodo de usar.

Lector de huella ultrasónico rápido, fiable y cómodo de usar. OriginOS 6 es más moderno, fluido y completo que la antigua experiencia internacional de vivo.

Lo peor:

La cámara ultra gran angular de 8 MP se queda claramente por debajo del resto del conjunto.

La cámara ultra gran angular de 8 MP se queda claramente por debajo del resto del conjunto. El rendimiento sostenido bajo carga intensa es mejorable frente a otros gama alta.

El rendimiento sostenido bajo carga intensa es mejorable frente a otros gama alta. El puerto USB-C 2.0 resulta lento para transferir vídeos o archivos grandes.

Preguntas frecuentes sobre el vivo X300 FE

¿Cuál es el precio del vivo X300 FE en España?

El precio es de 999 euros para el terminal, mientras que el bundle con cargador y teleobjetivo asciende a 1.099 euros.

¿Qué pantalla tiene el vivo X300 FE?

El vivo X300 FE incorpora una pantalla AMOLED LTPO de 6,3″ con resolución 2.640 × 1.216 píxeles, tasa de refresco adaptable de hasta 120 Hz y una densidad de 461 ppp. Además, es compatible con Dolby Vision y HDR10+, por lo que ofrece una experiencia muy buena al ver vídeos, series o películas en plataformas compatibles.

¿La pantalla del vivo X300 FE es plana o curva?

La pantalla del vivo X300 FE es completamente plana. Esto evita reflejos molestos en los bordes, reduce el riesgo de pulsaciones accidentales y resulta más práctica en el uso diario que las pantallas curvadas que incorporan algunos móviles de gama alta.

¿Qué procesador lleva el vivo X300 FE?

El vivo X300 FE utiliza el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, acompañado por 12 GB de RAM LPDDR5x y hasta 512 GB de almacenamiento UFS 4.1. Es un chip potente para el día a día, juegos exigentes y multitarea, aunque no debe confundirse con el Snapdragon 8 Elite Gen 5, que es superior.

¿Es potente el vivo X300 FE para jugar?

Sí, el vivo X300 FE ofrece un buen rendimiento en juegos exigentes como Genshin Impact, Asphalt 9 o Call of Duty Mobile. En las pruebas realizadas, el teléfono ha mantenido tasas de FPS estables, aunque su rendimiento sostenido bajo carga intensa no está al nivel de los modelos gaming o de los buques insignia más potentes.

¿Cuánta batería tiene el vivo X300 FE?

El vivo X300 FE cuenta con una batería de 6.500 mAh, una capacidad muy elevada para un smartphone compacto. En el uso diario, ofrece una autonomía excelente y permite llegar al final del día con batería de sobra en un uso normal o incluso bastante intensivo.

¿Qué carga rápida soporta el vivo X300 FE?

El vivo X300 FE soporta carga rápida FlashCharge de 90 W y carga inalámbrica de 40 W. Con un cargador USB-PD 3.0, en las pruebas realizadas ha completado la carga del 0 al 100% en unos 52 minutos. Eso sí, el cargador no viene incluido en la caja por la normativa europea.

¿El vivo X300 FE tiene carga inalámbrica?

Sí, el vivo X300 FE cuenta con carga inalámbrica de hasta 40 W. Para aprovechar esta potencia será necesario utilizar una base de carga inalámbrica compatible.

¿Qué cámaras tiene el vivo X300 FE?

El vivo X300 FE incorpora una triple cámara trasera codesarrollada con ZEISS. Está formada por una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica, una cámara ultra gran angular de 8 MP y un teleobjetivo 3x de 50 MP también con estabilización óptica. En el frontal cuenta con una cámara de 50 MP con enfoque automático.

¿Qué tal hace fotos el vivo X300 FE?

El vivo X300 FE ofrece muy buenos resultados con la cámara principal, especialmente de día, con mucho detalle, buen rango dinámico y colores atractivos. El teleobjetivo 3x también resulta muy útil y ofrece buena calidad con luz abundante. La cámara ultra gran angular, sin embargo, es el punto más débil, ya que sus 8 MP se quedan cortos para un móvil de esta gama.

¿El vivo X300 FE sirve para grabar vídeo?

Sí, el vivo X300 FE puede grabar vídeo hasta 8K a 30 fps y 4K a 120 fps con la cámara principal. El teleobjetivo permite grabar hasta 4K a 30 fps, mientras que la cámara ultra gran angular se queda en 1080p a 30 fps. La estabilización está disponible en todos los formatos, aunque no es posible grabar vídeo en Dolby Vision.

¿Qué es el accesorio teleobjetivo ZEISS de 200 mm del vivo X300 FE?

El accesorio extensor de teleobjetivo ZEISS de 200 mm permite ampliar las posibilidades fotográficas del vivo X300 FE con una ampliación óptica 10x. Se acopla mediante una funda específica y permite capturar detalles lejanos con una nitidez superior a la que se obtiene usando solo zoom digital.

¿El vivo X300 FE es resistente al agua?

Sí, el vivo X300 FE cuenta con certificaciones IP68 e IP69. Esto significa que está protegido frente al polvo, la inmersión accidental en agua y chorros de agua presurizados. Aun así, no está pensado para fotografía subacuática ni para sumergirlo de forma habitual.

¿Cuántos años de actualizaciones recibirá el vivo X300 FE?

vivo promete cinco actualizaciones de versión de Android y siete años de parches de seguridad para el vivo X300 FE. Es una política de soporte bastante buena, aunque todavía queda ligeramente por detrás de las propuestas más ambiciosas de marcas como Samsung o Google.

¿Merece la pena comprar el vivo X300 FE?

El vivo X300 FE merece la pena si buscas un smartphone compacto de gama alta con muy buena pantalla, gran autonomía, cámara principal de calidad y teleobjetivo 3x. Sus principales puntos débiles son la cámara ultra gran angular de 8 MP, el puerto USB-C 2.0 y un rendimiento sostenido mejorable frente a otros modelos premium.