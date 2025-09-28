💻 ¡MS Office rebajado! ¡Actualiza tu PC con MS Office 2021 de por vida por 31,55€! [ Saber más ]

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del nuevo BOOX Go Color 7.

En abril de 2025, BOOX, fabricante líder en tecnología de tinta electrónica, anunció el lanzamiento de la segunda generación de su tablet de tinta electrónica a color Go Color 7. La nueva versión llega con una ergonomía mejorada, soporte para stylus y una versión de Android más moderna.

💻 ¡MS Office rebajado! ¡Actualiza tu PC con MS Office 2021 de por vida por 31,55€! [ Saber más ]

BOOX Go Color 7 tiene una pantalla a color de 7” de alta calidad, resiste salpicaduras y es compatible con aplicaciones Android. Tras unas semanas de uso, a continuación os traigo mi opinión sobre este dispositivo.

Diseño y construcción

BOOX Go Color 7 posee un diseño delgado y ligero, de tan sólo 6,4 mm de grosor y 195 gramos de peso. A diferencia de otros lectores más pesados, este puede sostenerse en la mano con comodidad, sin que sea necesario apoyarlo para leer.

Su carcasa parece estar hecha de plástico, pero tiene un buen aspecto. El frontal está dominado por la pantalla, rodeada por unos marcos bastante estrechos, en torno a 6-7 mm en tres de los lados.

La pantalla está cubierta por un cristal especial Onyx Glass, aplicado sobre la pantalla del tinta electrónica, para protegerla de arañazos y otros daños. El uso de este cristal ha permitido prescindir del reborde alrededor de la pantalla, de modo que esta queda al ras con el cuerpo del dispositivo. Esto hace que su aspecto sea más moderno. Además, cuenta con un revestimiento para reducir los reflejos en la pantalla.

Al un lado de la pantalla, encontramos una amplia empuñadura que permite sujetar el dispositivo con comodidad sin tapar la pantalla. Cuenta con dos botones separados para pasar páginas, que ofrecen una mejor sensación que los botones del modelo anterior, que apenas tenían recorrido en su extremo exterior.

Estos botones no solo permiten pasar páginas de un libro en la app de lectura, sino que también pueden hacer scroll o subir/bajar el volumen en apps de terceros.

BOOX permite asignar una acción a una pulsación larga a cada uno de estos botones. Podemos escoger que la pantalla rote, volver al inicio, ir atrás, hacer una captura total o parcial de la pantalla, abrir la multitarea, limpiar la cache, refrescar la pantalla, cambiar el brillo / temperatura / refresco de la pantalla, etc.

La parte trasera posee una textura rugosa, similar a un papel, que evita que queden marcadas las huellas dactilares y mejora el agarre al evitar que se resbale en la mano. Tiene un tacto agradable, pero, al menos en el modelo de color negro, tiende a atraer el polvo.

El lateral derecho posee el puerto USB-C para carga del dispositivo y acceso a contenidos externos (soporta OTG), un compartimento para ampliar el almacenamiento mediante una tarjeta micro-SD, así como un par de altavoces, que no tienen una gran calidad, pero permiten escuchar libros. En todo caso, siempre puedes conectar unos auriculares por Bluetooth o USB-C si quieres sonido de calidad.

El lateral inferior posee el botón de encendido, mientras que los otros dos laterales están libres de cualquier elemento.

Un punto a tener en cuenta es que, aunque el dispositivo detecta la orientación en la que lo estás sujetando y es capaz de rotar la pantalla y la función de los botones, es necesario activar la detección de orientación, ya que por defecto está desactivada. La forma de hacerlo es únicamente a través del centro de control.

BOOX ha incluido resistencia a salpicaduras, por lo que podemos estar tranquilos si se moja al utilizarlo en la bañera o la piscina, aunque no deberías dejar que se sumerja dentro del agua, porque probablemente no lo soportará.

Pantalla

BOOX Go Color 7 cuenta con una pantalla a color de 7″, que es un tamaño suficiente para leer libros, sobre todo si planeas utilizarlo cuando estás fuera de casa. Una pantalla más grande resulta más cómoda, pero hace al dispositivo más grande e incómodo de transportar.

Las pantalla resulta nítida, con una resolución de 1.680 × 1.264 píxeles, que implica una densidad de píxeles de 300 ppp para contenido en blanco y negro y 150 ppp para contenido en color. Esta resolución compara bien con los mejores dispositivos de tinta electrónica, como el Kindle Scribe, que ofrece también 300 ppp en blanco y negro.

En la siguiente imagen podemos ver una comparativa entre la misma página de un libro real y del BOOX Go Color 7. Como se puede apreciar, la diferencia de nitidez es inapreciable.

Detalle de una página en el BOOX Go Color 7

El uso de tecnología de tinta electrónica favorece la ausencia de reflejos, incluso en exteriores, y evita la fatiga visual de las pantallas tradicionales. BOOX ha incorporado una luz frontal ajustable que produce un brillo uniforme, pero no incorpora un sensor de luz ambiente, por lo que debes ajustar la intensidad de iluminación manualmente.

En exteriores, la pantalla produce algo de reflejos, pero son mínimos en comparación con una pantalla convencional. El brillo máximo es suficientemente intenso para poder leer al aire libre sin dificultad.

El BOOX Go Color 7 destaca por incluir una pantalla a color, capaz de mostrar 4.096 colores en modo color y 16 tonos de gris en modo blanco y negro. La optimización de la estructura de la pantalla ha permitido aumentar la saturación del color en un 30% en comparación con la generación anterior..

Aún con todo, debes tener en cuenta que los colores se muestran tenues, hasta el punto de que, en ocasiones, puede parecer que estamos ante una pantalla en blanco y negro. Nada que ver con los colores que se muestran en una pantalla LCD o OLED.

Esto se debe a que las imágenes no son píxeles convencionales, sino que se construyen con pigmentos de color, blanco o negro, que se colocan en su posición mediante diferentes cargas eléctricas. La ventaja es que una vez formada la imagen, se puede mantener sin consumo de energía. Además, el contraste es alto y no se necesita necesariamente una luz de fondo para leer.

A modo de ejemplo, incluimos a continuación la página de un cómic en un iPad Air y en el BOOX Go Color 7.

La tecnología BOOX Super Refresh se encarga de reducir las imágenes residuales de las pantallas de tinta electrónica y hace que la experiencia en webs y apps sea más fluida.

En la práctica, la experiencia de navegación es buena, sin restos en la pantalla al hacer scroll, aunque si descargas una app desde Play Store, es posible conveniente configurar los ajustes de imagen adecuados para esa app.

Para cada aplicación, es posible escoger diferentes ajustes de imagen:

Pantalla: Configuración de DPI Fuentes en negrita de títulos, menús y textos del cuerpo Eliminar aliasing de las fuentes Actualización de pantalla completa al pasar las páginas

Blanquear: Agregar trazos al texto Color de fondo

Actualización de pantalla: Modo normal (predeterminado del sistema): Para leer libros y otros contenidos estáticos. Puede mostrar los textos más nítidos con el menor efecto de imagen fantasma. Modo rápido (predeterminado para aplicaciones de terceros): Para pasar páginas y navegar por libros e imágenes. Tiene un sutil efecto fantasma, pero mejora la capacidad de respuesta de la pantalla. Modo A2: Para navegar por páginas web y otros contenidos que requieren desplazamiento. Aunque el efecto fantasma es mayor, puede ofrecer una experiencia de visualización más fluida y con mayor capacidad de respuesta. Modo Regal: Solución de refresco con menos ghosting y mejor calidad de visualización al disfrutar de contenidos a color. Es ideal para el paso de páginas entre ilustraciones en color como en las aplicaciones de cómics y manga.



La tecnología MOON Light 2 permite utilizar el dispositivo en la oscuridad o en condiciones de poca luz sin dañar la vista. El sistema de luz frontal tiene un ajuste de la temperatura del color que permite regular el tono de la pantalla, permitiendo escoger desde una luz blanca convencional hasta una luz ámbar que, supuestamente, ayuda a conciliar mejor el sueño si lees antes de ir a dormir.

Lamentablemente, no es posible programar cuándo se debe activar la luz cálida indicando una hora de inicio y fin o, como en otros dispositivos, con la salida y puesta del sol.

La sensibilidad de la pantalla es excelente, y el BOOX Go Color 7 responde rápidamente a las pulsaciones. La velocidad de cambio de página es buena, aunque las pantallas de tinta electrónica sufren de un pequeño retardo al pasar de página con el que hay que aprender a vivir.

Un cambio relevante respecto al modelo anterior es que la nueva pantalla es compatible con el lápiz BOOX InkSense, que debe ser adquirido por separado. Este lápiz proporciona retroalimentación táctil, ofrece 4.096 nieles de sensibilidad a la presión y se desliza con suavidad por la pantalla.

Hardware

Aunque BOOX no revela el nombre del chip que lleva BOOX Go Color 7 en su interior, es fácil averiguar que incorpora un chip Qualcomm Snapdragon 690. Este chip ya tiene un tiempo de vida, dado que fue anunciado en diciembre de 2020.

➡️ ¿Cómo es el chip Qualcomm Snapdragon 690?

El Qualcomm Snapdragon 690 5G (SD690) es un SoC ARM de gama media rápida, presente principalmente en tablets y smartphones Android. Incorpora 8 núcleos Kryo 560 (compatibles con 64 bits) divididos en dos clústeres: un clúster de alto rendimiento con dos núcleos de hasta 2 GHz basados en la arquitectura ARM Cortex-A77, y un clúster de eficiencia energética con núcleos Cortex-A55 de hasta 1,7 GHz. Ambos clústeres pueden trabajar de forma conjunta.

Además de los 8 núcleos de CPU, el SoC integra una GPU Adreno 619L de gama media-baja, un módem X51 5G (descargas de hasta 2,5 Gbps, sin mmWave), conectividad Wi-Fi 6 (802.11ax, 8×8 sounding, WPA3, Dual Band, 2×2), Bluetooth 5.1, sistemas de posicionamiento por satélite (GPS, QZSS, GLONASS, SBAS, Beidou y Galileo) y un motor de vídeo compatible con H.265, H.264, VP8 y VP9.

Gracias a los dos núcleos Cortex-A77 de alto rendimiento, el desempeño del SoC en benchmarks es comparable al de chips de gama media como el Snapdragon 765 o el Dimensity 800U. El Snapdragon 690 se fabrica con el proceso de 8 nm LPP (Low Power Plus) de Samsung.

Este chip viene acompañado por 4 GB de memoria RAM LPDDR4x que, a priori, parece una cantidad escasa, aunque es cierto que este no es un dispositivo en el que vayas a querer tener abiertas muchas apps a la vez.

Posee 64 GB de almacenamiento tipo UFS 2.2 que, sin ser el más rápido, debería ser suficiente para el tipo de apps y contenidos que vas a utilizar. Además, como ya he comentado, se puede ampliar mediante una memoria micro-SD.

En el apartado de conectividad, trae soporte WiFi en las bandas de 2.4 y 5 GHz, así como para Bluetooth 5.1. No incorpora conectividad celular en ninguna de sus variantes, aunque lógicamente te puedes conectar al punto de acceso WiFi creado por tu smartphone si necesitas descargar un libro.

El dispositivo tiene un reproductor de audio preinstalado, para que puedas escuchar música o audiolibros. Para utilizarlo, basta con ejecutar un archivo de audio y escucharlo a través de los altavoces. También puedes conectar auriculares o altavoces externos por Bluetooth o mediante el conector USB-C.

Funcionalidades

🗒️ Nota: En esta sección, he incluido capturas de pantalla obtenidas directamente desde el dispositivo. La viveza de colores de las capturas no representa lo que se ve en pantalla, sino que, como he comentado, los colores se ven mucho más apagados en las capturas.

BOOX Go Color 7 corre Android 13, aunque el sistema operativo queda totalmente oculto bajo la capa de personalización de BOOX.

Interfaz de BOOX Go Color 7

En la parte superior, encontramos la barra horizontal de sistema, que muestra el estado del dispositivo incluyendo hora, acceso rápido al centro de control, estado de la conexión WiFi y nivel de batería.

Para mostrar las notificaciones, basta con arrastrar la pantalla desde el extremo superior hacia abajo en la mitad izquierda de la pantalla, mientras que para mostrar el centro de control debemos hacer lo mismo en la mitad derecha de la pantalla.

En el centro de control encontramos accesos directos a WiFi, Bluetooth, ajustes rápidos (rotación, envío de pantalla, silencio de notificaciones, modo avión, compartir Internet, grabar pantalla, etc.), volumen y pantalla (luz frontal y temperatura de color).

Si arrastras la pantalla hacia arriba desde la zona central inferior, vuelves a la pantalla de inicio. Si lo haces desde la zona izquierda, se abre el Centro E-Ink, que permite ajustar la imagen para cada app (modo de color, modo de actualización de pantalla, etc. ) y, si lo haces desde la zona derecha, vuelves atrás.

En la parte inferior, encontramos una barra horizontal con distintas secciones:

Biblioteca : Todos los libros que hay en el dispositivo se muestran aquí.

: Todos los libros que hay en el dispositivo se muestran aquí. Tienda : Permite la descarga de libros online, aunque el catálogo es muy limitado.

: Permite la descarga de libros online, aunque el catálogo es muy limitado. Almacenamiento : Muestra el consumo de espacio en el dispositivo y el número de elementos de cada tipo (documentos, imágenes, música, vídeos, descargas, ficheros recibidos por Bluetooth, aplicaciones APK o tipos de letra).

: Muestra el consumo de espacio en el dispositivo y el número de elementos de cada tipo (documentos, imágenes, música, vídeos, descargas, ficheros recibidos por Bluetooth, aplicaciones APK o tipos de letra). Aplicaciones : Muestra todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo y ofrece acceso a Play Store para descargar cualquier app compatible con Android.,

: Muestra todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo y ofrece acceso a Play Store para descargar cualquier app compatible con Android., Ajustes: Permite configurar las opciones del dispositivo.

Onyx coloca por defecto la NaviBall en la pantalla, un acceso directo para ciertos ajustes o funciones frecuentes. La más curiosa es un asistente de IA que permite acceder a un chatbot con la tecnología GPT3 en una ventana flotante.

Para transferir documentos al dispositivo desde tu ordenador, puedes hacerlo de varias maneras:

Si tu BOOX Go Color 7 está conectado a la misma red WiFi que tu ordenador, puedes utilizar la app preinstalada BooxDrop, que permite transferir ficheros con solo teclear una dirección en el navegador de tu ordenador. Si no está conectado a la misma red WiFi, puedes utilizar el servicio cloud conectándote a https://push.boox.com e identificándote con tu cuenta de BOOX.

BOOX Drop en un navegador



Para transferir documentos al dispositivo desde tu dispositivo móvil, además de las formas anteriores, puedes descargar la app BOOX Assistant para Android o iOS. Esta app no solo permite enviar contenidos, sino también acceder a tus notas.

El principal uso de BOOX Go Color 7 es como lector de documentos o libros electrónicos, ya que es compatible con multitud de formatos: PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT y PPTX.

En mis pruebas, he transferido varios libros en formato EPUB y no he tenido ningún problema para leerlos cómodamente en el dispositivo. Una ventaja de su pantalla a color es que puedes ver documentos o libros ilustrados con mejor calidad que en otros lectores limitados a blanco y negro.

Lamentablemente, el lector integrado no puede ser utilizado con libros que tienen un sistema de gestión de derechos digitales (DRM). Para eso, tienes que descargar una app de terceros, como la app de Kindle u otras tiendas de libros.

Entre las apps nativas, encontramos Asistente AI, BooxDrop, Calculadora, Diccionario, Galería, Grabadora, Memorándum de calendario, Música, Naviball, Neobrowser, Play Store, PushRead, Reloj y Salvapantallas.

La app Neobrowser permite navegar por Internet, aunque la experiencia no es la mejor, ya que el refresco puede resultar algo lento a la hora de hacer scroll y se quedan restos de la imagen anterior en la pantalla. De igual forma, aunque técnicamente puedes ver vídeos y jugar a juegos en el BOOX Go Color 7, no es algo recomendable, ya que el contenido en movimiento no se ve muy bien.

Navegador web

Batería

La duración de la batería es excepcional, ya que, con una sola carga, su batería de 2.300 mAh aguanta muchos días de uso ligero, como leer un libro. Todavía no puedo decir cuántos días exactamente porque, en el tiempo que lo llevo usando, aún no se ha agotado la batería.

Precio y competidores

BOOX Go Color 7 Gen. 2 con su pantalla a color tiene un precio de 🛒 279,99€, mientras que su hermano «mayor» BOOX Go Color 10.3 con pantalla en blanco y negro tiene un precio de 🛒 419,99€.

Si compras directamente el tablet desde la web de BOOX, viene con una funda magnética para poner en reposo / despertar al dispositivo sin coste adicional. BOOX Go Color 7 está disponible en colores negro y blanco.

Si buscas una pantalla a color más grande, BOOX Note Air3 C (🛒 549,99€) tiene una gran pantalla a color de 10.3” con un acabado similar al papel e integra funciones avanzadas para tomar notas y dibujar con un lápiz. Puedes leer mi análisis aquí.

Dentro del mercado de lectores de libros electrónicos a color, el Kindle Colorsoft Signature Edition (🛒 299€) tiene una pantalla de 7”, una batería que dura hasta 8 semanas, 32 GB de almacenamiento y resistencia al agua. Mantiene todas las ventajas de un lector de libros electrónicos de Amazon en cuanto a autonomía, visibilidad bajo el sol y acceso a millones de libros.

Si solo andas buscando un lector de libros electrónicos y la idea de tomar notas o tener una pantalla a color no te atrae, el Kindle Oasis (🛒 249,99€) es una gran opción con su pantalla de 7″ y un diseño similar al BOOX Go Color 7. Si eres de los que lees esporádicamente, el Kindle Paperwhite (🛒 139,99€) o el Kindle (🛒 109,99€) son opciones excelentes a un precio bastante más ajustado.

Conclusiones

BOOX Go Color 7 es un tablet compacto y fácilmente transportable, con un diseño atractivo gracias a un frontal con marcos estrechos y una cubierta trasera con textura que facilita el agarre. La pantalla queda a ras del frontal, lo que le confiere un plus de elegancia.

Uno de los aspectos diferenciales del BOOX Go Color 7 es su pantalla de 7» de tinta electrónica a color, que permite disfrutar de contenidos más vivos que los de otros lectores en blanco y negro. Ahora bien, ten en cuenta que los colores se ven bastante más apagados que un tablet con pantalla LCD u OLED, hasta el punto de que a veces parecen tonos de grises en vez de colores.

Otro aspecto que lo diferencia es la compatibilidad con el lápiz BOOX Inksense (🛒 87€) para tomar notas sobre la pantalla, aunque no es precisamente barato.

BOOX Go Color 7 incluye varias aplicaciones preinstaladas, entre ellas una para leer libros que soporta una gran cantidad de formatos de documentos y libros electrónicos. La incorporación de dos botones físicos en el frontal hace que pasar páginas sea muy cómodo.

Además, incorpora la Play Store de Google, por lo que puedes descargar cualquier app compatible con Android y, por tanto, esto abre la puerta a cualquier lector de libros del mercado.

BOOX Go Color 7 con su pantalla a color tiene un precio de 🛒 279,99€. En mi opinión, es una compra muy recomendable si buscas un dispositivo compacto para leer libros en cualquier sitio.

Lo mejor:

Buena ergonomía gracias a diseño fino y ligero, que lo hace fácilmente transportable.

Buena ergonomía gracias a diseño fino y ligero, que lo hace fácilmente transportable. Pantalla de 7″ con alta resolución (300 ppp en blanco y negro, 150 ppp en color), excelente contraste, buen brillo máximo e iluminación uniforme.

Pantalla de 7″ con alta resolución (300 ppp en blanco y negro, 150 ppp en color), excelente contraste, buen brillo máximo e iluminación uniforme. Múltiples opciones de refresco de pantalla, incluso seleccionable para cada app, para diferentes casos de uso.

Múltiples opciones de refresco de pantalla, incluso seleccionable para cada app, para diferentes casos de uso. Interfaz de usuario sencilla, rápida e intuitiva, que facilita la transferencia de documentos desde el ordenador o la nube.

Interfaz de usuario sencilla, rápida e intuitiva, que facilita la transferencia de documentos desde el ordenador o la nube. Botones físicos para cambiar de página.

Botones físicos para cambiar de página. Autonomía excelente de varios días con un uso normal. Conector USB-C para una carga cómoda.

Autonomía excelente de varios días con un uso normal. Conector USB-C para una carga cómoda. Soporte nativo para multitud de formatos, incluido EPUB y PDF.

Soporte nativo para multitud de formatos, incluido EPUB y PDF. Soporte para la descarga de apps desde la Google Play Store, lo que permite instalar cualquier app.

Soporte para la descarga de apps desde la Google Play Store, lo que permite instalar cualquier app. Resistencia ante salpicaduras.

Lo peor: