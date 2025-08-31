¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del nuevo Kindle Colorsoft Signature Edition.

Amazon presentó en octubre del año pasado el Kindle Colorsoft Signature Edition (🛒299€), el primer Kindle que busca convertirse en el mejor lector de libros electrónicos a color.

En julio, revisó este modelo para dotarle de 32 GB de almacenamiento e hizo ciertas mejoras en la pantalla para que, en blanco y negro, estén en línea con las del Kindle y Kindle Paperwhite. Además, solucionó el problema de las bandas de color amarillo que sufrieron algunos compradores cuando salió en 2024.

El Kindle Colorsoft Signature Edition tiene una gran pantalla de 7”, una batería que dura hasta 8 semanas, 32 GB de almacenamiento y resistencia al agua. Mantiene todas las ventajas de un lector de libros electrónicos de Amazon en cuanto a autonomía, visibilidad bajo el sol y acceso a millones de libros.

Tras varias semanas usándolo a fondo, a continuación os traigo mi opinión sobre el nuevo Kindle Colorsoft Signature Edition.

Diseño

El Kindle Colorsoft Signature Edition cuenta con un diseño que recuerda al del Kindle o Kindle Paperwhite, y se caracteriza por la asimetría de los marcos laterales que rodean la pantalla.



Mientras que tres de los marcos son estrechos, el marco inferior es bastante más ancho, ya que es por donde sujetamos el lector con la mano. A diferencia de algunos modelos de Kindle, no contiene botones físicos para avanzar y retroceder de página. Ahora bien, es posible dar dos golpecitos en la parte trasera o en los laterales para pasar de página.

Mientras que, en otros lectores, la pantalla está ligeramente hundida respecto a los marcos laterales, en el Kindle Colorsoft Signature Edition la pantalla está totalmente a ras de la superficie, dando un aspecto más sofisticado.

En comparación con otro modelos de Kindle, el que nos ocupa es muy similar en dimensiones y peso al Kindle Paperwhite, ya que tiene un peso de 219 gramos y un grosor de 7,8 mm. Se trata, por tanto, de un dispositivo muy manejable en la mano, que resulta cómodo de sostener durante largos períodos de tiempo.

El Kindle Colorsoft Signature Edition combina una pantalla ultrafina hecha de cristal muy resistente, con un cuerpo de plástico. El dispositivo solo está disponible en color gris, por lo que su aspecto no es especialmente llamativo, sino que busca pasar desapercibido.

En la parte trasera encontramos cuatro pequeños soportes de goma que ayudan a que el lector permanezca inmóvil cuando escribimos o dibujamos en la pantalla mientras está apoyado sobre una mesa. Además, también evita que se raye la parte de atrás por el roce.

Los laterales del Kindle Colorsoft Signature Edition están desprovistos de botones y conectores, a excepción del lateral inferior, donde encontramos el botón de encendido y el conector de carga USB Tipo-C.

Afortunadamente, Amazon ha incluido la resistencia al agua IPX8, por lo que puede soportar una inmersión accidental en agua dulce a una profundidad de 2 metros durante 60 minutos.

Pantalla

El Kindle Colorsoft Signature Edition cuenta con una pantalla de 7″, que es un tamaño bastante estándar para un lector de libros.

Su pantalla de tinta electrónica está basada en la tecnología Kaleido de E Ink, pero utiliza una disposición creada específicamente para los Kindle. Incluye recubrimientos entre las capas de la pantalla para mejorar el color, una guía de luz con microdeflectores para minimizar la dispersión de luz, un recubrimiento ultrafino en la pila de la pantalla para optimizar el rendimiento óptico y un backplane de óxido para lograr un mayor contraste, pasos de página más rápidos y una mejor calidad de imagen.

Además, incorpora nuevos píxeles LED y un sistema renovado que permite iluminar cada uno de ellos de forma individual para realzar los colores. Este panel es más brillante que nunca, lo que ayuda a que la experiencia se sienta más vívida.

Detalle de la pantalla del Kindle Colorsoft Signature Edition

La densidad de píxeles es 300 ppp en blanco y negro y 150 ppp en color. Esta resolución compara bien con los mejores dispositivos de tinta electrónica, como el Kindle Scribe, que ofrece también 300 ppp en blanco y negro, o el BOOX Go Color 7, que ofrece 150 ppp en color.

En la siguiente imagen podemos ver una comparativa entre la misma página de un libro real y del Kindle Colorsoft Signature Edition.

Detalle de una página en el Kindle Colorsoft Signature Edition y en un libro real

La pantalla cuenta con un sensor de luz ambiente, por lo que no debemos preocuparnos de ajustar manualmente la intensidad del brillo, sino que se adapta a la iluminación ambiental.

El Kindle Colorsoft Signature Edition ofrece una luz cálida ajustable en 25 pasos. Esto significa que es posible regular el tono de la pantalla para escoger desde una luz blanca convencional (temperatura de color de 6.800ºK según mis mediciones) hasta una luz ámbar (2.450ºK) que, supuestamente, ayuda a conciliar mejor el sueño si lees antes de ir a dormir.

Además, es posible programar cuándo se debe activar la luz cálida indicando una hora de inicio y fin o, de manera aún más sencilla, con la salida y puesta del sol.

La posibilidad de mostrar color abre la puerta a nuevos tipos de contenidos, como guías de viaje y novelas gráficas.

Aún con todo, debes tener en cuenta que los colores se muestran tenues, hasta el punto de que, en ocasiones, puede parecer que estamos ante una pantalla en blanco y negro. Nada que ver con los colores que se muestran en una pantalla LCD o OLED. Además, mientras que una pantalla de este tipo puede mostrar millones de colores, el Kindle Colorsoft Signature Edition está limitado a 4.096 colores.

Libro real y Kindle Colorsoft Signature Edition

Esto se debe a que las imágenes no son píxeles convencionales, sino que se construyen con pigmentos de color, blanco o negro, que se colocan en su posición mediante diferentes cargas eléctricas. La ventaja es que una vez formada la imagen, se puede mantener sin consumo de energía. Además, no se necesita necesariamente una luz de fondo para leer.

A modo de ejemplo, incluimos a continuación la página de un cómic en PDF en un iPad Air y en el Kindle Colorsoft Signature Edition. Aunque la diferencia es evidente, la viveza de los colores del Kindle está algo por encima de otros lectores de libros electrónicos a color que he probado.

iPad Air y Kindle Colorsoft Signature Edition

Un inconveniente de los contenidos a color es que, cada vez que pasas de página, el dispositivo hace un refresco completo de la pantalla, por lo que es más lento que pasar de página cuando se muestra contenido en blanco y negro. No es preocupante, pero se nota algo más lento.

El tamaño de la pantalla puede hacer que leer comics sea un reto, ya que algunos textos se ven demasiado pequeño. Por suerte, es posible ampliar zonas de la pantalla: primero se muestra en baja resolución y, una vez que terminas de ampliar y desplazar la pantalla, se ve en alta resolución. No es lo más rápido, ni lo más conveniente, pero lamentablemente todavía no existe un Kindle con pantalla a color de gran tamaño.

Funcionalidades

La interfaz de usuario del Kindle Colorsoft Signature Edition es muy intuitiva. En la parte inferior encontramos dos pestañas: Inicio y Biblioteca. Entre ambas, encontramos la portada del último libro que hemos abierto, para que podamos sumergirnos en la lectura rápidamente.

La pestaña Inicio muestra en la parte superior una barra de búsqueda, acompañada por un pequeño botón para acceder a la tienda de Amazon.

Debajo, se encuentran aquellos libros, documentos o cuadernos que hemos utilizado recientemente. Por último, encontramos otras secciones que nos animan a descubrir nuevos libros y, por supuesto, podemos comprarlos en la tienda de Amazon.

La pestaña Biblioteca muestra todos los libros que hemos comprado en la tienda de Amazon o que hemos transferido al dispositivo mediante USB o a través de e-mail, usando la dirección de correo electrónico asociada a nuestra cuenta de Kindle.

A la hora de visualizar todos los contenidos, es posible aplicar algunos filtros por estado (descargado, no leído o leído), tipo (libros, fragmentos, documentos, kiosco o cómics) o programa (Prime Reading), así como ordenar por diversos criterios (más reciente, título, autor, fecha de publicación) y elegir opciones de visualización (cuadrícula, lista o colecciones).

Biblioteca de libros

Estando dentro de un libro, basta con tocar la parte superior de la pantalla para acceder al menú, desde el cual podemos ajustar la fuente y formato, ir a una sección del documento, marcar una página, realizar una búsqueda o acceder a más opciones.

Se puede marcar una página de forma muy sencilla, con tan solo dos pulsaciones, así como ver todos los marcadores que tenemos guardados en el libro. También podemos añadir notas y subrayar en diferentes colores, aunque no puedes etiquetar cada color, por lo que tendrás que recordar para qué has decidido utilizar cada color.

Lectura de libro y subrayado a colores

Al pulsar sobre una palabra, aparece una ventana con el significado de dicha palabra, la información existente en Wikipedia y la traducción a otro idioma.

Las palabras que buscas quedan almacenadas en la sección Repasar vocabulario en caso de que quieras repasar las palabras que desconocías y aumentar tu vocabulario. También proporciona unas tarjetas memo en las que puedes ver la palabra en el fragmento donde la leíste, acceder a la definición y marcar la palabra como aprendida.

Vocabulario

Al igual que en los modelos en blanco y negro, podemos adquirir libros directamente desde el Kindle Colorsoft Signature Edition, que se descargan a nuestro lector y que permanecen sincronizados con otros dispositivos que tengamos para que siempre reanudemos la lectura desde donde nos quedamos leyendo independientemente del dispositivo que estemos utilizando en cada momento.

El Kindle Colorsoft Signature Edition aprovecha Kindle Unlimited, Prime Reading y sincronización con la app Kindle en móvil/tablet, reforzando su utilidad.

Compra de libros desde el propio Kindle Colorsoft Signature Edition



En cuanto compatibilidad de formatos, el Kindle Colorsoft Signature Edition puede leer, además de los libros comprados en la tienda de Amazon, documentos PDF y Microsoft Word. Además, desde hace ya un tiempo, incorpora soporte nativo del formato EPUB, por lo que no es necesario convertirlos con ninguna herramienta, como ocurría en el pasado.

Amazon sigue manteniendo su navegador experimental en el Kindle Colorsoft Signature Edition, que en alguna ocasión nos puede sacar de un apuro aunque no siempre funciona bien. Incorpora un modo artículo que reduce los elementos gráficos y permite centrarte en el texto.

El Kindle Colorsoft Signature Edition llega con 32 GB de almacenamiento interno, capacidad más que suficiente para almacenar miles de libros. Además, el Kindle Colorsoft Signature Edition cuenta con almacenamiento en la nube para almacenar todos los libros comprados en Amazon. No posee compartimento para tarjetas micro-SD pero esto no debería ser un problema dado el almacenamiento interno.

Mientras que otros lectores Kindle ofrecen conectividad celular para descargar libros, el Kindle Colorsoft Signature Edition no ofrece esta opción, por lo que estamos limitados a conectividad WiFi. También cuenta con conectividad Bluetooth 5.1, que permite emparejar auriculares o un altavoz externo para escuchar audiolibros.

Batería

La duración de la batería es de 8 semanas con un tiempo de lectura de media hora al día y un nivel de brillo al nivel 13 (50 por ciento). Si incrementas el brillo, aumentas el tiempo de lectura o haces uso de la conexión inalámbrica, este tiempo se verá reducido.

Se trata de un valor de autonomía muy elevado, pero si buscas más autonomía de uso, puede que prefieras el Kindle Paperwhite o el Kindle Paperwhite Signature, con una autonomía de hasta 12 semanas.

El Kindle Colorsoft Signature Edition se carga completamente en menos de 2 horas y media conectado a un adaptador de corriente USB-C de 9 vatios. Además, puedes recargarlo con la base de carga inalámbrica Made for Amazon, que se vende por separado.

Precio

El Kindle Colorsoft Signature Edition está a la venta por 🛒299€ en la web de Amazon.

Como alternativa, Amazon anunció recientemente el nuevo Kindle Colorsoft (🛒 269€), que posee especificaciones recortadas respecto al Signature Edition, ya que incorpora 16 GB de almacenamiento y carece de carga inalámbrica y ajuste automático de la luz frontal.

Un aspecto a tener en cuenta es que la capa de filtros de color de la familia Kindle Colorsoft facilita la lectura en color. Si prefieres leer contenido en blanco y negro con algo más de nitidez, puede que la opción más adecuada sea el Kindle Paperwhite, con el mayor contraste de imagen y los pasos de página más rápidos de todos los dispositivos Kindle.

Conclusiones

Tras varias semanas utilizando el Kindle Colorsoft Signature Edition, puedo decir que Amazon ha dado un paso importante al incorporar el color a su línea de lectores. Aunque no alcanza la viveza de una pantalla LCD, la experiencia mejora respecto a otros eReaders a color que he probado, especialmente en cómics y libros ilustrados.

El diseño se mantiene fiel a la estética Kindle: sobrio, minimalista y cómodo en mano. Sus 219 gramos de peso y el grosor de 7,8 mm hacen que sea fácil de manejar durante horas, aunque personalmente echo en falta los botones físicos para pasar página, que siguen siendo más prácticos en largas sesiones de lectura.

La pantalla de 7 pulgadas me ha parecido uno de sus mayores aciertos. No solo por la nitidez de 300 ppp en blanco y negro y 150 ppp en color, sino también por las mejoras introducidas en el brillo, la guía de luz y los recubrimientos ópticos. Leer bajo el sol o en plena oscuridad es una experiencia impecable, y el ajuste automático de brillo funciona muy bien.

En cuanto al color, no es tan vibrante como un móvil o un tablet. Se nota tenue y limitado a 4.096 tonos, lo que resta impacto en cómics y revistas. Sin embargo, comparado con otros lectores de tinta electrónica a color, es de los más convincentes y supera en calidad a lo que había probado anteriormente.

La autonomía sigue siendo sobresaliente. Con una sola carga he conseguido varias semanas de lectura sin preocuparme por buscar un enchufe, incluso utilizando la luz cálida en horas nocturnas. La posibilidad de cargarlo de forma inalámbrica con la base oficial también aporta comodidad, aunque se vende aparte y no es imprescindible.

El software mantiene la solidez que caracteriza a los Kindle. La Biblioteca, el acceso rápido a la tienda de Amazon, la función de repasar vocabulario y la posibilidad de subrayar en diferentes colores enriquecen mucho la experiencia.

Otro aspecto positivo es la resistencia al agua con certificación IPX8. Poder leer sin miedo en la piscina o en la playa aporta tranquilidad, y se agradece que Amazon haya mantenido esta prestación en un dispositivo que busca ser premium.

En definitiva, el Kindle Colorsoft Signature Edition es el mejor lector de libros electrónicos a color. No reemplaza al Kindle Paperwhite para quienes solo quieren blanco y negro con el mayor contraste, ni a una tablet para quienes buscan color vibrante, pero abre un nuevo camino para quienes disfrutan de libros ilustrados, cómics o guías en un dispositivo que sigue siendo, ante todo, un Kindle.

Lo mejor:

Pantalla de 7” con gran nitidez (300 ppp en blanco y negro, 150 ppp en color). Experiencia de lectura cómoda bajo el sol y con luz cálida ajustable en 25 niveles.

