El pasado mes de octubre, BOOX, fabricante líder en tecnología de tinta electrónica, anunció el Note Air 4C, que trae mejoras de rendimiento gracias a un chipset más rápido, más memoria RAM y nuevas funciones de conectividad. También incluye una versión más reciente de Android y un software actualizado que aporta nuevas herramientas.

BOOX Note Air4 C tiene una gran pantalla a color de 10.3” con un acabado similar al papel e integra funciones avanzadas para tomar notas y dibujar. Tras varias semanas usándolo a fondo, a continuación os traigo mi opinión sobre este dispositivo.

Aspecto exterior y diseño

BOOX Note Air4 C posee una carcasa de aluminio de color gris que le confiere un aspecto elegante. Su diseño delgado y ligero, de tan sólo 5,8 mm de grosor y 420 gramos de peso, permite manejarlo con comodidad a la hora de leer, escribir o dibujar.

El peso está bien equilibrado, aunque querrás apoyar el dispositivo en algún sitio mientras lo utilizas, ya que puede resultar algo cansado sostenerlo a pulso al cabo de unos minutos.

El frontal está dominado por la pantalla, que está rodeada por unos marcos bastante estrechos, en torno a 7-8 mm. En algunos dispositivos de tinta electrónica, la pantalla está ligeramente hundida respecto a los marcos laterales, pero en el BOOX Note Air4 C la pantalla está totalmente a ras de la superficie, dando un aspecto más sofisticado.

La pantalla está protegida por un cristal especial Onyx Glass, extrafino y ligeramente grabado para proteger la pantalla y, al mismo tiempo, permitir un frontal plano y reducir los reflejos.

Al lado izquierdo de la pantalla, encontramos una amplia empuñadura que permite sujetar el dispositivo con comodidad. Ahora bien, su superficie totalmente lisa sin textura hace que resulte un poco resbaladizo en la mano, así que debes tener cuidado de que no se deslice y caiga al suelo.

La parte trasera del dispositivo es totalmente plana, lo que hace que pueda resbalarse cuando escribimos o dibujamos sobre la pantalla mientras está apoyado sobre una superficie lisa. Algunos dispositivos incorporan pequeños soportes de goma que ayudan a que permanezcan inmóviles, pero no es el caso de BOOX Note Air4 C.

El lateral izquierdo posee el puerto USB-C para carga del dispositivo, un compartimento para tarjeta micro-SD, así como un par de altavoces, que apenas producen bajos, por lo que no son ideales para escuchar música. En todo caso, siempre puedes conectar unos auriculares por Bluetooth o USB-C si quieres sonido de calidad.

El lateral inferior está libre de cualquier elemento, mientras que el lateral superior posee el botón de encendido.

El lateral derecho está imantado, lo que permite acoplar el lápiz Pen Plus por su lado plano para que quede sujeto. Ahora bien, dado que el lápiz BOOX Pen Plus incluido es más grueso que el propio dispositivo (9,5 mm), baila un poco al quedar sujeto y no da mucha seguridad.

Hablando del lápiz BOOX Pen Plus, tiene una longitud de 15,5 cm, es muy ligero (15 gramos) y no necesita ser cargado. La punta tiene un grosor de 1,6 mm y es más bien suave. Ofrece una sensibilidad de 4.096 niveles de presión. Existe otro lápiz llamado BOOX Pen2 Pro que cuenta con una punta de precisión de 0,8 mm de grosor y, en el extremo superior, trae una goma para borrar.

Con el lápiz incluido, la escritura es fluida. El lápiz se mueve sin esfuerzo por la pantalla, con un retardo visible, pero mínimo. La experiencia es cercana a la de escribir con lápiz y papel.

BOOX no ha incluido resistencia al agua y el polvo, por lo que debemos tener cuidado de que no se moje si lo usas en la bañera o la piscina, o que no le entre arena si lo llevas a la playa, por ejemplo.

Si se compra directamente desde la web, viene con una funda magnética para poner en reposo / despertar al dispositivo y puntas de lápiz adicionales sin coste adicional. BOOX Note Air4 C solo está disponible en gris, pero los detalles en naranja de la parte trasera y los laterales le dan un toque diferente.

Pantalla

BOOX Note Air4 C cuenta con una gran pantalla a color de 10.3″, que es un tamaño muy respetable para leer libros o documentos, pero que puede resultar algo escaso si el uso que le quieres dar es tomar notas. En este aspecto, hay otros dispositivos con una pantalla menos cuadrada y más parecida a un folio.

Las pantalla resulta nítida, con una resolución de 2.480 × 1.860 píxeles, que implica una densidad de píxeles de 300 ppp para contenido en blanco y negro y 150 ppp para contenido en color. Esta resolución compara bien con los mejores dispositivos de tinta electrónica, como el Kindle Scribe, que ofrece también 300 ppp en blanco y negro.

En la siguiente imagen podemos ver una comparativa entre la misma página de un libro real y del BOOX Note Air4 C. Como se puede apreciar, la diferencia de nitidez es inapreciable.

Detalle de una página en el BOOX Note Air4 C y en un libro real

El uso de tecnología de tinta electrónica favorece la ausencia de reflejos, incluso en exteriores, y evita la fatiga visual de las pantallas tradicionales. BOOX ha incorporado una luz frontal ajustable que produce un brillo uniforme, pero no incorpora un sensor de luz ambiente, por lo que debes ajustar la intensidad de iluminación manualmente.

En exteriores, la pantalla produce algo de reflejos, pero son mínimos en comparación con una pantalla convencional. El brillo máximo es suficientemente intenso para poder leer al aire libre sin dificultad.

BOOX Note Air4 C destaca por incluir una pantalla a color, capaz de mostrar 4.096 colores. Debes tener en cuenta que los colores se muestran muy tenues, hasta el punto de que, en ocasiones, puede parecer que estamos ante una pantalla en blanco y negro. Nada que ver con los colores que se muestran en una pantalla LCD o OLED.

Esto se debe a que las imágenes no son píxeles convencionales, sino que se construyen con pigmentos de color, blanco o negro, que se colocan en su posición mediante diferentes cargas eléctricas. La ventaja es que una vez formada la imagen, se puede mantener sin consumo de energía. Además, el contraste es alto y no se necesita necesariamente una luz de fondo para leer.

A modo de ejemplo, incluimos a continuación la página de un cómic en PDF y cómo se ve en la realidad.

Página de un comic

Página del cómic en la pantalla



La tecnología BOOX Super Refresh se encarga de reducir las imágenes residuales de las pantallas de tinta electrónica y hace que la experiencia en webs y apps sea más fluida. En la práctica, la experiencia de navegación es buena, sin restos en la pantalla al hacer scroll.

Para cada aplicación, BOOX Note Air4 C permite escoger diferentes ajustes de imagen:

Modo de color: Óptimo, Vivido y personalizado

Realce de color oscuro (0 a 100)

Mejora de la viveza (0 a 100)

Brillo (0 a 5)

Alto contraste (ON / OFF)

Modo de actualización de pantalla: HD: Modo Alta Definición, con buen efecto de pantalla, adecuado para lectura de texto general. Balanced: Modo Equilibrado con un efecto ghosting ligeramente más pronunciado, adecuado para moverte por documentos Fast: Modo Rápido, con ligera pérdida de detalle, adecuado para navegar por páginas web. Ultrafast: Modo ultrarrápido, con gran pérdida de detalle, adecuado para reproducir vídeos.



El BOOX Note Air4 C ofrece una luz cálida ajustable en múltiples pasos. Esto significa que es posible regular el tono de la pantalla para escoger desde una luz blanca convencional hasta una luz ámbar que, supuestamente, ayuda a conciliar mejor el sueño si lees antes de ir a dormir.

Lamentablemente, no es posible programar cuándo se debe activar la luz cálida indicando una hora de inicio y fin o, como en otros dispositivos, con la salida y puesta del sol.

La sensibilidad de la pantalla es excelente, y el BOOX Note Air4 C responde rápidamente a las pulsaciones. La velocidad de cambio de página es buena, aunque las pantallas de tinta electrónica sufren de un pequeño retardo al pasar de página con el que hay que aprender a vivir.

Hardware

BOOX Note Air4 C cuenta en su interior con un chip Qualcomm Snapdragon 750G, que ya tiene un tiempo de vida, dado que fue anunciado en septiembre de 2020.

➡️ ¿Cómo es el chip Qualcomm Snapdragon 750G?

El Qualcomm Snapdragon 750G es un SoC ARM fabricado en un proceso de 8 nm. En su momento, se lanzó como un chip de gama media-alta.

Integra ocho núcleos (octa-core) divididos en dos clústeres. Un clúster de alto rendimiento incluye dos núcleos ARM Cortex-A77 con una frecuencia de hasta 2,2 GHz, mientras que el clúster de eficiencia energética cuenta con seis núcleos ARM Cortex-A55 que alcanzan hasta 1,8 GHz. Según la carga de trabajo, pueden funcionar solo algunos núcleos o todos, y a distintas velocidades.

El chip incorpora una serie de características adicionales como un rápido módem 5G X52 (con velocidades de descarga de hasta 3.700 Mbit/s, compatible con Sub-6 y mmWave), conectividad inalámbrica Wi-Fi 6 (802.11ax), posicionamiento satelital (GPS, QZSS, GLONASS, SBAS, Beidou, Galileo), USB-C 3.1, procesador de señal de imagen Spectra 355L, procesador digital de señal Hexagon 694, codificación y decodificación de video H.265 en 4K a 30 fps, y una GPU Adreno 619.

Este chip viene acompañado por 6 GB de memoria RAM LPDDR4x que, a priori, parece una cantidad escasa, aunque es cierto que este no es un dispositivo en el que vayas a querer tener abiertas muchas apps a la vez.

Posee 64 GB de almacenamiento tipo UFS 2.2 que, sin ser el más rápido, debería ser suficiente para el tipo de apps y contenidos que vas a utilizar. Además, se puede ampliar mediante una memoria micro-SD.

En el apartado de conectividad, trae soporte WiFi 6, así como para Bluetooth 5.1. No incorpora conectividad celular en ninguna de sus variantes. Incorpora dos altavoces estéreo, así como micrófonos duales.

Por último, el botón de encendido incorpora un lector de huella dactilar que permite desbloquear el dispositivo cómodamente al realizar el gesto de pulsar el botón. En general, el lector de huella funciona bien y, aunque introduce un pequeño retardo, no es para nada molesto.

Funcionalidades

🗒️ Nota: En esta sección hemos incluido capturas de pantalla obtenidas directamente desde el dispositivo. La viveza de colores de las capturas no representa lo que se ve en pantalla, sino que, como hemos comentado, los colores en la realidad se ven más apagados que en las capturas.

BOOX Note Air4 C corre Android 13, aunque el sistema operativo queda totalmente oculto bajo la capa de personalización de BOOX.

En la parte superior, encontramos la barra horizontal de sistema, que muestra el estado del dispositivo incluyendo hora, notificaciones, modo de refresco, conexión WiFi y batería.

Para mostrar las notificaciones, basta con arrastrar la pantalla desde el extremo superior hacia abajo en la mitad izquierda de la pantalla, mientras que para mostrar el centro de control debemos hacer lo mismo en la mitad derecha de la pantalla.

En el centro de control encontramos accesos directos a WiFi, Bluetooth, ajustes rápidos (rotación, envío de pantalla, silencio de notificaciones, modo avión, compartir Internet, dividir pantalla, etc.) volumen y pantalla (luz frontal y temperatura de color).

Si arrastras la pantalla hacia arriba desde la zona central inferior, vuelves a la pantalla de inicio. Si lo haces desde la zona izquierda, se muestran las aplicaciones abiertas. Si lo haces desde la zona derecha, se abre el Centro E-Ink, que permite ajustar la imagen para cada app (realce de color, viveza, brillo, actualización de pantalla, etc.).

También es posible activar gestos laterales:

Arriba/abajo en la parte izquierda para controlar el volumen

Arriba/abajo en la parte derecha para controlar el volumen

Arrastrar hacia dentro en la parte izquierda para ir atrás

Arrastrar hacia dentro en la parte derecha para ir atrás

También es posible mostrar la bola de navegación NaviBall en la pantalla, un acceso directo para ciertos ajustes o funciones frecuentes.

BOOX Note Air4 C ofrece un modo de pantalla dividida en orientación horizontal o vertical, que permite, por ejemplo, leer un libro a la vez que haces anotaciones en un cuaderno. Aunque la pantalla no es demasiado grande, puede resultar útil en ciertas ocasiones.

La pantalla de inicio incluye, como novedad, una interfaz más parecida a la de los tablets, con widgets y aplicaciones. Por defecto, encontramos un par de widgets para Biblioteca con los libros y Notas con las anotaciones tomadas a mano o digitales. Es posible añadir más widgets y modificar su tamaño.

En la parte inferior, tenemos accesos directos a la biblioteca, la tienda de libros, el almacenamiento y los ajustes.

Para transferir documentos al dispositivo desde tu ordenador, puedes hacerlo de varias maneras:

Si tu BOOX Note Air4 C está conectado a la misma red WiFi que tu ordenador, puedes utilizar la app preinstalada BooxDrop, que permite transferir ficheros con solo teclear una dirección en el navegador de tu ordenador. Si no está conectado a la misma red WiFi, puedes utilizar el servicio cloud conectándote a https://push.boox.com e identificándote con tu cuenta de BOOX.

BOOX Drop en un navegador



Para transferir documentos al dispositivo desde tu dispositivo móvil, además de las formas anteriores, puedes descargar la app BOOX Assistant para Android o iOS. Esta app no solo permite enviar contenidos, sino también acceder a tus notas.

App BOOX Assistant

BOOX Note Air4 C permite tomar notas manuscritas sobre la pantalla utilizando el lápiz, como si fuera una hoja de papel. Existen diversas plantillas de cuadernos donde elegir, tanto con páginas en blanco como con cuadrículas, líneas horizontales, recuadros, etc.

Una vez en la página del cuaderno, tenemos multitud de opciones para escoger el tipo de pincel (color y grosor), así como un catálogo de formas geométricas y funciones de IA para perfeccionar las formas que dibujamos a mano de forma imprecisa, identificar cuando rodeas una palabra o borrar errores con solo tachar el texto.

Es posible convertir el texto manuscrito a texto editable, y el resultado es bastante bueno, pero es importante que escojas el idioma del reconocimiento de texto, ya que de lo contrario la conversión no es buena. También incorpora una funcionalidad para convertir formas dibujadas a mano en formas perfectas.

Una de las utilidades de BOOX Note Air4 C es como lector de documentos o libros electrónicos, ya que es compatible con multitud de formatos: PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT y PPTX.

En mis pruebas, he transferido varios libros en formato EPUB y no he tenido ningún problema para leerlos cómodamente en el dispositivo. Con el lápiz, puedes subrayar, tomar notas o dibujar formas sobre la pantalla, que permanecen ahí. Una ventaja de su pantalla a color es que puedes ver documentos o libros ilustrados con mejor calidad que en otros lectores limitados a blanco y negro.

Si pulsas en el centro de la pantalla, aparecen muchas opciones de lectura que te permiten establecer el tamaño de la fuente, el grosor, el tipo de fuente, el espaciado, el contraste y muchos otros parámetros.

Página de un libro

Lamentablemente, el lector integrado no puede ser utilizado con libros que tienen un sistema de gestión de derechos digitales (DRM). Para eso, tienes que descargar una app de terceros, como la app de Kindle u otras tiendas de libros. El problema de estas apps es que, al no ser nativas del dispositivo, no permiten anotar contenido con el lápiz.

Entre las apps nativas, encontramos BooxDrop, Calculadora, Diccionario, Galería, Grabadora, Memorándum de calendario, Música, NeoBrowser, Play Store, Pulsar para Leer, Reloj y Salvapantallas.

La app Neobrowser permite navegar por Internet, aunque la experiencia no es la mejor, ya que el refresco puede resultar algo lento a la hora de hacer scroll. De igual forma, aunque técnicamente puedes ver vídeos y jugar a juegos en el BOOX Note Air4 C, no es algo recomendable, ya que el contenido en movimiento no se ve muy bien.

Navegador web

Batería

La duración de la batería es excepcional, ya que, con una sola carga, su batería de 3.700 mAh aguanta, según mis pruebas, entre 15 y 20 horas de uso ligero, como leer un libro. Si incrementas el brillo o utilizas apps más exigentes, como el navegador, este tiempo se verá reducido.

Se carga con una potencia de 15 W en aproximadamente 2 horas y media conectado a un adaptador de corriente USB-C.

Precio

BOOX Note Air4 C con su pantalla a color tiene un precio de 🛒 549,99€.

Si solo andas buscando un lector de libros electrónicos y la idea de tomar notas o tener una pantalla a color no te atrae, el Kindle Oasis (🛒 249,99€) es una gran opción con su pantalla de 7″ y un diseño similar al BOOX Note Air4 C. Si eres de los que lees esporádicamente, el Kindle Paperwhite (🛒 139,99€) o el Kindle (🛒 109,99€) son opciones excelentes a un precio bastante más ajustado.

Si quieres tomar notas, el Kindle Scribe tiene una gran pantalla de 10.2” y llega con dos opciones de lápiz óptico. Su precio parte de 369,99€ con el lápiz básico y por 399,99€ con el lápiz premium para la versión de 16 GB, aunque también hay versiones de 32 GB y 64 GB con precios superiores.

Kindle Scribe

Conclusiones

BOOX Note Air4 C es un tablet de aspecto atractivo, gracias a su construcción en aluminio y su diseño fino y ligero. La pantalla queda a ras del frontal, lo que le confiere un plus de elegancia.

Uno de los aspectos diferenciales del BOOX Note Air4 C es su pantalla de 10.3″ de tinta electrónica a color, que permite disfrutar de contenidos más vivos que los de otros lectores en blanco y negro, así como tomar notas y marcar textos en distintos colores. Ahora bien, ten en cuenta que los colores se ven bastante más apagados que un tablet, hasta el punto de que a veces parecen tonos de grises en vez de colores.

Un aspecto interesante de BOOX Note Air4 C es la capacidad de usar un lápiz sobre la pantalla para tomar notas. La experiencia de escribir y dibujar con el lápiz sobre la pantalla es magnífica, y resulta muy parecido a hacerlo sobre un papel.

BOOX Note Air4 C incluye varias aplicaciones preinstaladas, entre ellas una para leer libros y otra para tomar notas. Ambas ofrecen una gran cantidad de opciones a la hora de personalizar la lectura y escritura. BOOX ha incorpora algunas funciones de IA que permiten convertir de texto manuscrito a texto digital, perfeccionar formas dibujadas a mano, borrar una palabra al tacharla, etc.

Además, incorpora la Play Store de Google, por lo que puedes descargar cualquier app compatible con Android y, por tanto, esto abre la puerta a cualquier lector de libros del mercado — el único inconveniente es que no podrás usar el lápiz para anotar sobre las páginas, al no ser apps nativas.

BOOX Note Air4 C con su pantalla a color tiene un precio de 🛒 549,99€.

Lo mejor:

Buena ergonomía gracias a diseño fino y ligero, aunque querrás apoyarlo antes que sostenerlo en la mano mucho tiempo.

Buena ergonomía gracias a diseño fino y ligero, aunque querrás apoyarlo antes que sostenerlo en la mano mucho tiempo. Pantalla de 10.3″ de gran tamaño y resolución (300 ppp en blanco y negro, 150 ppp en color) con excelente contraste, elevado brillo máximo e iluminación uniforme.

Pantalla de 10.3″ de gran tamaño y resolución (300 ppp en blanco y negro, 150 ppp en color) con excelente contraste, elevado brillo máximo e iluminación uniforme. Interfaz de usuario sencilla, rápida e intuitiva, acompañada de un amplio conjunto de funcionalidades software útiles para tomar notas sobre libros, escribir notas en cuadernos, usar pantalla dividida, etc.

Interfaz de usuario sencilla, rápida e intuitiva, acompañada de un amplio conjunto de funcionalidades software útiles para tomar notas sobre libros, escribir notas en cuadernos, usar pantalla dividida, etc. Múltiples opciones de refresco de pantalla, incluso por app, para diferentes casos de uso.

Múltiples opciones de refresco de pantalla, incluso por app, para diferentes casos de uso. Experiencia magnífica a la hora de escribir o dibujar sobre la pantalla con el lápiz, similar a la que se obtiene sobre un papel. Lápiz que no necesita ser cargado y se sujeta magnéticamente al lateral.

Experiencia magnífica a la hora de escribir o dibujar sobre la pantalla con el lápiz, similar a la que se obtiene sobre un papel. Lápiz que no necesita ser cargado y se sujeta magnéticamente al lateral. Autonomía excelente de varias semanas con un uso normal.

Autonomía excelente de varias semanas con un uso normal. Soporte nativo para multitud de formatos, incluido EPUB y PDF.

Soporte nativo para multitud de formatos, incluido EPUB y PDF. Soporte para la descarga de apps desde la Google Play Store, lo que permite instalar cualquier app.

Lo peor: