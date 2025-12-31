💻 ¡Oferta portátiles! ¡CHUWI desafía la gama alta ligera con la serie CoreBook Air por menos de 500€! [ Saber más ]

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Mi opinión para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del nuevo BOOX Note Air5 C.

El pasado mes de octubre, BOOX, fabricante líder en tecnología de tinta electrónica, anunció el Note Air 5C, que trae mejoras significativas en pantalla, rendimiento y accesorios que lo convierten en el cuaderno digital más avanzado de la marca.

💻 ¡Oferta portátiles! ¡CHUWI desafía la gama alta ligera con la serie CoreBook Air por menos de 500€! [ Saber más ]

BOOX Note Air5 C tiene una gran pantalla a color de 10.3” con un acabado similar al papel e integra funciones avanzadas para tomar notas y dibujar. Tras varias semanas usándolo a fondo, a continuación os traigo mi opinión sobre este dispositivo.

Apartados del análisis

Diseño del BOOX Note Air5 C

BOOX Note Air5 C posee una carcasa de aluminio de color gris que le confiere un aspecto elegante. Su diseño delgado y ligero, de tan sólo 5,8 mm de grosor y 440 gramos de peso, permite manejarlo con comodidad a la hora de leer, escribir o dibujar.

El peso está bien equilibrado, aunque querrás apoyar el dispositivo en algún sitio mientras lo utilizas, ya que puede resultar algo cansado sostenerlo a pulso al cabo de unos minutos.

El frontal está dominado por la pantalla, que está rodeada por unos marcos bastante estrechos, en torno a 7-8 mm. En algunos dispositivos de tinta electrónica, la pantalla está ligeramente hundida respecto a los marcos laterales, pero en el BOOX Note Air5 C la pantalla está totalmente a ras de la superficie, dando un aspecto más sofisticado.

Al lado izquierdo de la pantalla, encontramos una amplia empuñadura que permite sujetar el dispositivo con comodidad. Ahora bien, su superficie totalmente lisa sin textura hace que resulte un poco resbaladizo en la mano, así que debes tener cuidado de que no se deslice y caiga al suelo.

La parte trasera del dispositivo es totalmente plana, lo que hace que pueda resbalarse cuando escribimos o dibujamos sobre la pantalla mientras está apoyado sobre una superficie lisa. Algunos dispositivos incorporan pequeños soportes de goma que ayudan a que permanezcan inmóviles, pero no es el caso de BOOX Note Air5 C.

El lateral izquierdo posee el puerto USB-C para carga del dispositivo, un compartimento para tarjeta micro-SD, así como un par de altavoces, que apenas producen bajos, por lo que no son ideales para escuchar música. En todo caso, siempre puedes conectar unos auriculares por Bluetooth o USB-C si quieres sonido de calidad.

El lateral inferior está libre de cualquier elemento, mientras que el lateral superior posee el botón de encendido.

El lateral derecho incorpora dos botones para subir/bajar el volumen, que también permiten pasar páginas y otras funciones personalizadas. Este lateral está imantado, lo que permite acoplar el lápiz Pen Plus por su lado plano para que quede sujeto. Ahora bien, dado que el lápiz BOOX Pen3 incluido es bastante largo, choca con el botón inferior y puede producir pulsaciones no deseadas.b

BOOX no ha incluido resistencia al agua y el polvo, por lo que debemos tener cuidado de que no se moje si lo usas en la bañera o la piscina, o que no le entre arena si lo llevas a la playa, por ejemplo.

Si se compra directamente desde la web, viene con una funda magnética para poner en reposo / despertar al dispositivo y puntas de lápiz adicionales sin coste adicional. BOOX Note Air5 C solo está disponible en gris, pero los detalles en naranja de la parte trasera y los laterales le dan un toque diferente.

Pantalla del BOOX Note Air5 C

BOOX Note Air5 C cuenta con una gran pantalla Kaleido 3 a color de 10.3″, que es un tamaño muy respetable para leer libros o documentos, pero que puede resultar algo escaso si el uso que le quieres dar es tomar notas. En este aspecto, hay otros dispositivos con una pantalla menos cuadrada y más parecida a un folio.

Las pantalla resulta nítida, con una resolución de 2.480 × 1.860 píxeles, que implica una densidad de píxeles de 300 ppp para contenido en blanco y negro y 150 ppp para contenido en color. Esta resolución compara bien con los mejores dispositivos de tinta electrónica, como el Kindle Scribe, que ofrece también 300 ppp en blanco y negro.

En la siguiente imagen podemos ver una comparativa entre la misma página de un libro real y del BOOX Note Air5 C. Como se puede apreciar, la diferencia de nitidez es inapreciable.

Detalle de una página en el BOOX Note Air5 C y en un libro real

Una de las limitaciones de los paneles Kaleido 3 es que su pantalla a color se ve más oscura que los paneles equivalentes monocromo, que muestran un fondo más «blanco». En todo caso, si activas la luz frontal, esta limitación se ve reducida.

El uso de tecnología de tinta electrónica favorece la ausencia de reflejos, incluso en exteriores, y evita la fatiga visual de las pantallas tradicionales. BOOX ha incorporado una luz frontal ajustable que produce un brillo uniforme, pero no incorpora un sensor de luz ambiente, por lo que debes ajustar la intensidad de iluminación manualmente.

En exteriores, la pantalla produce algo de reflejos, pero son mínimos en comparación con una pantalla convencional. El brillo máximo es suficientemente intenso para poder leer al aire libre sin dificultad.

BOOX Note Air5 C destaca por incluir una pantalla a color, capaz de mostrar 4.096 colores, pero con una resolución 1.240 × 930 píxeles. Debes tener en cuenta que los colores se muestran muy tenues, hasta el punto de que, en ocasiones, puede parecer que estamos ante una pantalla en blanco y negro. Nada que ver con los colores que se muestran en una pantalla LCD o OLED.

Esto se debe a que las imágenes no son píxeles convencionales, sino que se construyen con pigmentos de color, blanco o negro, que se colocan en su posición mediante diferentes cargas eléctricas. La ventaja es que una vez formada la imagen, se puede mantener sin consumo de energía. Además, el contraste es alto y no se necesita necesariamente una luz de fondo para leer.

A modo de ejemplo, incluimos a continuación la página de un cómic en PDF y cómo se ve en la realidad.

Página de un comic

Página del cómic en la pantalla



Como novedad, incorpora la tecnología BOOX Super Refresh se encarga de reducir las imágenes residuales de las pantallas de tinta electrónica y hace que la experiencia en webs y apps sea más fluida.

La nueva modalidad de refresco Smooth ofrece una experiencia más fluida que en generaciones anteriores. Gracias a un sistema de reducción de ghosting más eficaz, la tasa de refresco aumenta sin sacrificar nitidez ni detalle. Esto se traduce en una mejor respuesta al navegar por páginas web, desplazarse por menús o incluso reproducir vídeo, haciendo que la interacción con el dispositivo resulte mucho más natural y agradable.

Para cada aplicación, BOOX Note Air5 C permite escoger diferentes ajustes de imagen:

Modo de color: Óptimo, Vivido y personalizado

Realce de color oscuro (0 a 100)

Mejora de la viveza (0 a 100)

Brillo (0 a 5)

Alto contraste (ON / OFF)

Modo de actualización de pantalla: HD: Modo Alta Definición, con buen efecto de pantalla, adecuado para lectura de texto general. Velocidad: Modo Rápido, con ligera pérdida de detalle, adecuado para navegar por páginas web.

Antiparpadeo (0 a 10): Disponible en el modo de actualización de pantalla de velocidad, cuanto mayor sea el valor de antiparpadeo, menos parpadeo tendrá la pantalla, pero aumentaré el efecto «fantasma»

El BOOX Note Air5 C ofrece una luz cálida ajustable en múltiples pasos. Esto significa que es posible regular el tono de la pantalla para escoger desde una luz blanca convencional hasta una luz ámbar que, supuestamente, ayuda a conciliar mejor el sueño si lees antes de ir a dormir.

Lamentablemente, no es posible programar cuándo se debe activar la luz cálida indicando una hora de inicio y fin o, como en otros dispositivos, con la salida y puesta del sol.

La sensibilidad de la pantalla es excelente, y el BOOX Note Air5 C responde rápidamente a las pulsaciones. La velocidad de cambio de página es buena, aunque las pantallas de tinta electrónica sufren de un pequeño retardo al pasar de página con el que hay que aprender a vivir.

La pantalla es táctil y cuenta con una capa Wacom EMR, por lo que cualquier lápiz compatible con Wacom funciona bien a la hora de escribir. Ademas, incorpora una capa en la superficie que simula la textura rugosa del papel, lo que hace que al escribir sea más natural que deslizar sobre un cristal.

En la caja, encontramos el lápiz BOOX Pen3, ofrece una experiencia de escritura precisa y natural. Soporta 4.096 niveles de presión y es sensible a la inclinación. Gracias a unos muelles, imita la resistencia de un bolígrafo real. Un capuchón magnético en el extremo posterior facilita extraer y guardar los muelles. El lápiz integra directamente tres muelles de repuesto, de modo que pueden sustituirse en cualquier momento.

Con el lápiz incluido, la escritura es fluida. El lápiz se mueve sin esfuerzo por la pantalla, con un retardo visible, pero mínimo. La experiencia es cercana a la de escribir con lápiz y papel.

Hardware del BOOX Note Air5 C

BOOX Note Air5 C cuenta en su interior con un chip Qualcomm Snapdragon 750G, que ya tiene un tiempo de vida, dado que fue anunciado en septiembre de 2020.

➡️ ¿Cómo es el chip Qualcomm Snapdragon 750G?

El Qualcomm Snapdragon 750G es un SoC ARM fabricado en un proceso de 8 nm. En su momento, se lanzó como un chip de gama media-alta.

Integra ocho núcleos (octa-core) divididos en dos clústeres. Un clúster de alto rendimiento incluye dos núcleos ARM Cortex-A77 con una frecuencia de hasta 2,2 GHz, mientras que el clúster de eficiencia energética cuenta con seis núcleos ARM Cortex-A55 que alcanzan hasta 1,8 GHz. Según la carga de trabajo, pueden funcionar solo algunos núcleos o todos, y a distintas velocidades.

El chip incorpora una serie de características adicionales como un rápido módem 5G X52 (con velocidades de descarga de hasta 3.700 Mbit/s, compatible con Sub-6 y mmWave), conectividad inalámbrica Wi-Fi 6 (802.11ax), posicionamiento satelital (GPS, QZSS, GLONASS, SBAS, Beidou, Galileo), USB-C 3.1, procesador de señal de imagen Spectra 355L, procesador digital de señal Hexagon 694, codificación y decodificación de video H.265 en 4K a 30 fps, y una GPU Adreno 619.

Este chip viene acompañado por 6 GB de memoria RAM LPDDR4x que, a priori, parece una cantidad escasa, aunque es cierto que este no es un dispositivo en el que vayas a querer tener abiertas muchas apps a la vez.

Posee 64 GB de almacenamiento tipo UFS 2.2 que, sin ser el más rápido, debería ser suficiente para el tipo de apps y contenidos que vas a utilizar. Además, se puede ampliar mediante una memoria micro-SD.

En el apartado de conectividad, trae soporte WiFi 6, así como para Bluetooth 5.1. No incorpora conectividad celular en ninguna de sus variantes. Incorpora dos altavoces estéreo, así como micrófonos duales.

Por último, el botón de encendido incorpora un lector de huella dactilar que permite desbloquear el dispositivo cómodamente al realizar el gesto de pulsar el botón. En general, el lector de huella funciona bien y, aunque introduce un pequeño retardo, no es para nada molesto. No obstante, su posición no es la más intuitiva, ya que tiendo a pensar que está colocado a la altura de la marca naranja que se ve al sostener el tablet de frente, cuando en realidad está un par de centímetros a la derecha.

Funcionalidades del BOOX Note Air5 C

🗒️ Nota: En esta sección hemos incluido capturas de pantalla obtenidas directamente desde el dispositivo. La viveza de colores de las capturas no representa lo que se ve en pantalla, sino que, como hemos comentado, los colores en la realidad se ven más apagados que en las capturas.

BOOX Note Air5 C corre Android 15, aunque el sistema operativo queda totalmente oculto bajo la capa de personalización de BOOX.

En la parte superior, encontramos la barra horizontal de sistema, que muestra el estado del dispositivo incluyendo hora, notificaciones, modo de refresco, conexión WiFi y batería.

Para mostrar las notificaciones, basta con arrastrar la pantalla desde el extremo superior hacia abajo en la mitad izquierda de la pantalla, mientras que para mostrar el centro de control debemos hacer lo mismo en la mitad derecha de la pantalla.

En el centro de control encontramos accesos directos a WiFi, Bluetooth, ajustes rápidos (rotación, envío de pantalla, silencio de notificaciones, modo avión, compartir Internet, dividir pantalla, etc.) volumen y pantalla (luz frontal y temperatura de color).

Si arrastras la pantalla hacia arriba desde la zona central inferior, vuelves a la pantalla de inicio. Si lo haces desde la zona izquierda, se muestran las aplicaciones abiertas. Si lo haces desde la zona derecha, se abre el Centro E-Ink, que permite ajustar la imagen para cada app (realce de color, viveza, brillo, actualización de pantalla, etc.).

También es posible activar gestos laterales:

Arriba/abajo en la parte izquierda o derecha para controlar el volumen

Arrastrar hacia dentro en la parte izquierda o derecha para ir atrás

Arrastrar hacia dentro desde la zona superior de la parte izquierda o derecha para mostrar/ocultar la barra de herramientas de Notas.

También es posible mostrar la bola de navegación NaviBall en la pantalla, un acceso directo para ciertos ajustes o funciones frecuentes.

BOOX Note Air5 C ofrece un modo de pantalla dividida en orientación horizontal o vertical, que permite, por ejemplo, leer un libro a la vez que haces anotaciones en un cuaderno. Aunque la pantalla no es demasiado grande, puede resultar útil en ciertas ocasiones.

La pantalla de inicio incluye una interfaz parecida a la de los tablets, con widgets y aplicaciones. Por defecto, encontramos un par de widgets para Biblioteca con los libros y Notas con las anotaciones tomadas a mano o digitales. Es posible añadir más widgets y modificar su tamaño.

En la parte inferior, tenemos accesos directos a la biblioteca, la tienda de libros, el almacenamiento y los ajustes.

Para transferir documentos al dispositivo desde tu ordenador, puedes hacerlo de varias maneras:

Si tu BOOX Note Air5 C está conectado a la misma red WiFi que tu ordenador, puedes utilizar la app preinstalada BooxDrop, que permite transferir ficheros con solo teclear una dirección en el navegador de tu ordenador. Si no está conectado a la misma red WiFi, puedes utilizar el servicio cloud conectándote a https://push.boox.com e identificándote con tu cuenta de BOOX.

BOOX Drop en un navegador



Para transferir documentos al dispositivo desde tu dispositivo móvil, además de las formas anteriores, puedes descargar la app BOOX Assistant para Android o iOS. Esta app no solo permite enviar contenidos, sino también acceder a tus notas.

App BOOX Assistant

BOOX Note Air5 C permite tomar notas manuscritas sobre la pantalla utilizando el lápiz, como si fuera una hoja de papel. Existen diversas plantillas de cuadernos donde elegir, tanto con páginas en blanco como con cuadrículas, líneas horizontales, recuadros, etc.

Una vez en la página del cuaderno, tenemos multitud de opciones para escoger el tipo de pincel (color y grosor), así como un catálogo de formas geométricas y funciones de IA para perfeccionar las formas que dibujamos a mano de forma imprecisa, identificar cuando rodeas una palabra o borrar errores con solo tachar el texto.

Es posible convertir el texto manuscrito a texto editable, y el resultado es bastante bueno, pero es importante que escojas el idioma del reconocimiento de texto, ya que de lo contrario la conversión no es buena. También incorpora una funcionalidad para convertir formas dibujadas a mano en formas perfectas.

Una de las utilidades de BOOX Note Air5 C es como lector de documentos o libros electrónicos, ya que es compatible con multitud de formatos: PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT y PPTX.

En mis pruebas, he transferido varios libros en formato EPUB y no he tenido ningún problema para leerlos cómodamente en el dispositivo. Con el lápiz, puedes subrayar, tomar notas o dibujar formas sobre la pantalla, que permanecen ahí. Una ventaja de su pantalla a color es que puedes ver documentos o libros ilustrados con mejor calidad que en otros lectores limitados a blanco y negro.

Si pulsas en el centro de la pantalla, aparecen muchas opciones de lectura que te permiten establecer el tamaño de la fuente, el grosor, el tipo de fuente, el espaciado, el contraste y muchos otros parámetros.

Lamentablemente, el lector integrado no puede ser utilizado con libros que tienen un sistema de gestión de derechos digitales (DRM). Para eso, tienes que descargar una app de terceros, como la app de Kindle u otras tiendas de libros. El problema de estas apps es que, al no ser nativas del dispositivo, no permiten anotar contenido con el lápiz.

El Asistente con IA se convierte en un apoyo muy útil para el día a día, especialmente al enfrentarse a contenidos complejos. Resulta eficaz a la hora de entender terminología técnica, interpretar frases densas y ofrecer explicaciones rápidas y claras. Es una función pensada para aprender y trabajar de forma más eficiente, especialmente en contextos académicos o profesionales.

Entre las apps nativas, encontramos BooxDrop, Calculadora, Diccionario, Galería, Grabadora, Memorándum de calendario, Música, NeoBrowser, Play Store, PushRead, Reloj y Salvapantallas.

La app Neobrowser permite navegar por Internet, aunque la experiencia no es la mejor, ya que el refresco puede resultar algo lento a la hora de hacer scroll. De igual forma, aunque técnicamente puedes ver vídeos y jugar a juegos en el BOOX Note Air5 C, no es algo recomendable, ya que el contenido en movimiento no se ve muy bien.

Navegador web

Funda teclado para el BOOX Note Air5 C

Para quienes quieren ir un paso más allá en productividad ligera, la funda teclado (🛒 109,99€) es uno de los accesorios más interesantes para el dispositivo. Se conecta de forma sencilla mediante pines pogo, por lo que no es necesario emparejarla por Bluetooth ni preocuparse por baterías independientes: basta con acoplarla y empezar a escribir.

La experiencia de tecleo resulta ágil y precisa, suficiente para tareas cotidianas como redactar correos electrónicos, escribir informes breves o tomar anotaciones. No pretende sustituir a un portátil, pero sí convierte el dispositivo en una herramienta mucho más versátil para el trabajo diario. Ahora bien, es un teclado inglés, por loq ue no encontrarás la letra «ñ».

En términos de diseño, la funda teclado cuenta con un ajuste a medida que protege tanto la parte frontal como la trasera del dispositivo, manteniendo un perfil delgado y minimalista. Esto permite transportarlo con comodidad sin añadir un grosor excesivo.

El teclado integra un puerto USB-C adicional que permite cargar el dispositivo sin necesidad de retirar la funda ni ocupar el puerto principal.

Batería del BOOX Note Air5 C

La duración de la batería es excepcional, ya que, con una sola carga, su batería de 3.700 mAh aguanta, según mis pruebas, entre 15 y 20 horas de uso ligero, como leer un libro. Si incrementas el brillo o utilizas apps más exigentes, como el navegador, este tiempo se verá reducido.

Se carga con una potencia de 15 W en aproximadamente 2 horas y media conectado a un adaptador de corriente USB-C.

Precio del BOOX Note Air5 C

BOOX Note Air5 C con su pantalla a color tiene un precio de 🛒 529,99€.

Si solo andas buscando un lector de libros electrónicos y la idea de tomar notas no te atrae, el Kindle Colorsoft (🛒 199€) es una gran opción con su pantalla a color de 7″. Si eres de los que lees esporádicamente, el Kindle Paperwhite (🛒 144,99€) o el Kindle (🛒 94,99€) son opciones excelentes a un precio bastante más ajustado.

Si quieres tomar notas, el Kindle Scribe tiene una gran pantalla monocromo de 10.2” y llega con dos opciones de lápiz óptico. Su precio es de 319,99€ con el lápiz premium para la versión de 16 GB, aunque también hay versiones de 32 GB y 64 GB con precios superiores.

Kindle Colorsoft

Mi opinión sobre el BOOX Note Air5 C

BOOX Note Air5 C es un lector y cuaderno electrónico de aspecto atractivo, gracias a su construcción en aluminio y su diseño fino y ligero. Como novedad, encontramos dos botones para subir/bajar volumen al lado derecho que también permiten pasar de página cuando estamos leyendo un libro.

Uno de los aspectos diferenciales del BOOX Note Air5 C es su pantalla de 10.3″ de tinta electrónica a color, que permite disfrutar de contenidos más vivos que los de otros lectores en blanco y negro, así como tomar notas y marcar textos en distintos colores. Debido a las limitaciones de la tecnología de tinta electrónica, los colores se ven bastante más apagados que un tablet, hasta el punto de que a veces parecen tonos de grises en vez de colores.

El nuevo modo de actualización Smooth permite disfrutar de movimientos más rápidos, sobre todo al desplazarnos por páginas web, menús o incluso ver vídeos. No se acerca a la fluidez de una pantalla LCD, pero es una mejora bienvenida.

Un aspecto interesante de BOOX Note Air5 C es la capacidad de usar un lápiz sobre la pantalla para tomar notas. La experiencia de escribir y dibujar con el lápiz sobre la pantalla es magnífica, y resulta muy parecido a hacerlo sobre un papel.

BOOX Note Air5 C incluye varias aplicaciones preinstaladas, entre ellas una para leer libros y otra para tomar notas. Ambas ofrecen una gran cantidad de opciones a la hora de personalizar la lectura y escritura. BOOX ha incorpora algunas funciones de IA que permiten convertir de texto manuscrito a texto digital, perfeccionar formas dibujadas a mano, borrar una palabra al tacharla, etc. También hay una interfaz tipo ChatGPT para hacer preguntas.

Además, incorpora la Play Store de Google, por lo que puedes descargar cualquier app compatible con Android y, por tanto, esto abre la puerta a cualquier lector de libros del mercado — el único inconveniente es que no podrás usar el lápiz para anotar sobre las páginas, al no ser apps nativas.

Por último, la funda teclado (🛒 109,99€) resulta un accesorio muy útil si tienes pensado crear contenido, ya que que teclear es más rápido que escribir. Ahora bien, debes tener en cuenta que el teclado no es español.

En definitiva, BOOX Note Air5 C es un lector y cuaderno electrónico muy interesante por la calidad de su construcción, las características avanzadas de su pantalla y las funcionalidades software que incorpora. Si estás buscando un dispositivo de estas características, el BOOX Note Air5 C no te defraudará.

Lo mejor:

Buena ergonomía gracias a diseño fino y ligero, aunque querrás apoyarlo antes que sostenerlo en la mano mucho tiempo.

Buena ergonomía gracias a diseño fino y ligero, aunque querrás apoyarlo antes que sostenerlo en la mano mucho tiempo. Pantalla de 10.3″ de gran tamaño y resolución (300 ppp en blanco y negro, 150 ppp en color) con excelente contraste, elevado brillo máximo e iluminación uniforme.

Pantalla de 10.3″ de gran tamaño y resolución (300 ppp en blanco y negro, 150 ppp en color) con excelente contraste, elevado brillo máximo e iluminación uniforme. Interfaz de usuario sencilla, rápida e intuitiva, acompañada de un amplio conjunto de funcionalidades software útiles para tomar notas sobre libros, escribir notas en cuadernos, usar pantalla dividida, etc.

Interfaz de usuario sencilla, rápida e intuitiva, acompañada de un amplio conjunto de funcionalidades software útiles para tomar notas sobre libros, escribir notas en cuadernos, usar pantalla dividida, etc. Múltiples opciones de refresco de pantalla, incluso por app, para diferentes casos de uso. Nueva opción de refresco suave para aplicaciones con scroll (navegador web o incluso vídeo)

Múltiples opciones de refresco de pantalla, incluso por app, para diferentes casos de uso. Nueva opción de refresco suave para aplicaciones con scroll (navegador web o incluso vídeo) Experiencia magnífica a la hora de escribir o dibujar sobre la pantalla con el lápiz, similar a la que se obtiene sobre un papel. Lápiz que no necesita ser cargado y se sujeta magnéticamente al lateral.

Experiencia magnífica a la hora de escribir o dibujar sobre la pantalla con el lápiz, similar a la que se obtiene sobre un papel. Lápiz que no necesita ser cargado y se sujeta magnéticamente al lateral. Autonomía excelente de varias semanas con un uso normal.

Autonomía excelente de varias semanas con un uso normal. Soporte nativo para multitud de formatos, incluido EPUB y PDF.

Soporte nativo para multitud de formatos, incluido EPUB y PDF. Soporte para la descarga de apps desde la Google Play Store, lo que permite instalar cualquier app.

Lo peor:

Colores apagados debido a las limitaciones de la tecnología de tinta electrónica.

Colores apagados debido a las limitaciones de la tecnología de tinta electrónica. Se echa de menos una tienda de compra de libros electrónicos con títulos actuales.

Se echa de menos una tienda de compra de libros electrónicos con títulos actuales. Ausencia de resistencia al agua y el polvo de manera oficial.

Preguntas frecuentes sobre el BOOX Note Air5 C

¿Qué es el BOOX Note Air5 C y para qué sirve?

El BOOX Note Air5 C es una tablet ePaper en color diseñada para leer, tomar notas y trabajar con documentos PDF de forma cómoda, gracias a su pantalla de tinta electrónica y su compatibilidad con Android.

¿Qué tecnología de pantalla utiliza el BOOX Note Air5 C?

Incorpora una pantalla E Ink Kaleido 3 en color, que permite mostrar gráficos y resaltados a color manteniendo las ventajas del papel electrónico, como el bajo consumo y la reducción de la fatiga visual.

¿Es cómodo leer durante muchas horas en el BOOX Note Air5 C?

Sí. Al tratarse de una pantalla ePaper sin retroiluminación tradicional, es ideal para lecturas prolongadas de libros, apuntes y documentos técnicos sin cansar la vista.

¿Se puede escribir a mano y tomar notas en el BOOX Note Air5 C?

Sí. Es compatible con lápiz óptico y ofrece una experiencia de escritura precisa y natural, perfecta para tomar notas, subrayar PDFs o dibujar esquemas.

¿El color afecta a la calidad de lectura frente a modelos en blanco y negro?

El contraste es ligeramente inferior al de los modelos monocromo, pero sigue siendo muy bueno y añade valor en documentos con gráficos, diagramas y anotaciones en color.

¿Qué sistema operativo tiene el BOOX Note Air5 C?

Funciona con Android, lo que permite instalar aplicaciones desde Google Play como Kindle, Kobo, OneNote, Google Drive o apps de productividad.

¿Es adecuado para trabajar con archivos PDF grandes?

Sí. Incluye herramientas avanzadas para gestionar PDFs, como anotaciones, subrayado, división de pantalla y navegación fluida en documentos extensos.

¿Cuánta batería ofrece el BOOX Note Air5 C?

Gracias a la tecnología de tinta electrónica, la autonomía es muy elevada, pudiendo durar varios días o incluso semanas según el uso.

¿Puede sustituir a una tablet convencional como un iPad o una Galaxy Tab?

No es su objetivo. El BOOX Note Air5 C está enfocado en lectura, escritura y productividad ligera, no en multimedia, juegos o consumo intensivo de vídeo.

¿Para qué tipo de usuario es recomendable el BOOX Note Air5 C?

Es ideal para estudiantes, profesionales, investigadores y lectores intensivos que buscan una tablet ePaper en color para leer, estudiar y trabajar sin distracciones.