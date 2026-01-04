¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Mi opinión para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del nuevo BOOX Palma 2 Pro.

El pasado mes de octubre, BOOX, fabricante líder en tecnología de tinta electrónica, anunció el lanzamiento de su nuevo tablet compacto de tinta electrónica: BOOX Palma 2 Pro. Este nuevo dispositivo no solo mantiene la portabilidad y practicidad de su predecesor, sino que añade una pantalla a color, conectividad 5G, soporte de lápiz y un rendimiento mejorado.

BOOX Palma 2 Pro (🛒 399,99€) tiene una pantalla de tinta electrónica a color de 6.1” de alta calidad, lector de huella dactilar, slot híbrido SIM/micro-SD, soporte para lápiz, resistencia a salpicaduras y compatibilidad con aplicaciones Android. Tras varias semanas de uso, a continuación os traigo mi opinión sobre este dispositivo.

Diseño y construcción

BOOX Palma 2 Pro posee un diseño compacto, de tan sólo 8,8 mm de grosor y 175 gramos de peso. A diferencia de otros lectores, su factor de forma alargado es similar al de un smartphone, por lo que cabe perfectamente en la mano y puede transportarse en el bolsillo o en un bolso cómodamente.

Su carcasa está hecha de plástico, pero tiene un buen aspecto. El frontal está dominado por la pantalla, rodeada por unos marcos que, sin ser especialmente estrechos, facilitan el agarre sin producir pulsaciones inesperadas. En el marco superior encontramos un altavoz y el sensor de luz ambiente.

La pantalla está cubierta por un cristal, aplicado sobre la pantalla del tinta electrónica, para protegerla de arañazos y otros daños. El uso de este cristal ha permitido prescindir del reborde alrededor de la pantalla, de modo que esta queda al ras con el cuerpo del dispositivo. Esto hace que su aspecto sea más moderno.

En el lado izquierdo, encontramos un botón personalizable y un botón alargado para volumen / pasar páginas. En cuanto al primero, podemos personalizar la pulsación simple, doble y larga. Entre las opciones disponibles están refrescar completamente la pantalla, volver a la pantalla de inicio, capturar la pantalla, abrir las apps en multitarea, etc.

En el lado derecho, cuenta el botón de encendido/apagado, que hace además las veces de lector de huella dactilar. Los botones ofrecen una pulsación agradable con un buen recorrido.

La parte trasera posee una textura rugosa, similar a un papel, que evita que queden marcadas las huellas dactilares y mejora el agarre al evitar que se resbale en la mano. Tiene un tacto agradable, pero, al menos en el modelo de color negro, tiende a atraer el polvo.

En la parte trasera también encontramos una cámara de 16 MP junto con un flash LED que permite digitalizar documentos.

El lateral inferior posee el puerto USB-C para carga del dispositivo y acceso a contenidos externos (soporta OTG), así como un altavoz que no tiene una gran calidad, pero permite escuchar libros. En todo caso, siempre puedes conectar unos auriculares por Bluetooth o USB-C si quieres sonido de calidad.

También encontramos una ranura híbrida que permite insertar una tarjeta micro-SD o una tarjeta SIM para conectividad celular.

Un punto a tener en cuenta es que, aunque el dispositivo detecta la orientación en la que lo estás sujetando y es capaz de rotar la pantalla y la función de los botones, es necesario activar la detección de orientación, ya que por defecto está desactivada. La única forma de hacerlo es a través del centro de control.

BOOX ha incluido resistencia a salpicaduras, por lo que podemos estar tranquilos si se moja al utilizarlo en la bañera o la piscina, aunque no deberías dejar que se sumerja dentro del agua, porque probablemente no lo soportará.

Pantalla

BOOX Palma 2 Pro cuenta con una pantalla Kaleido 3 a color de 6.1″, que es un tamaño bastante reducido, pero suficiente para leer libros si no te importa pasar página frecuentemente. Una pantalla más grande resultaría más cómoda para la lectura, pero haría el dispositivo más grande e incómodo de transportar.

Las pantalla resulta nítida, con una resolución de 824 × 1.648 píxeles en blanco y negro, que implica una densidad de píxeles de 300 ppp. Esta resolución compara bien con los mejores dispositivos de tinta electrónica, como el Kindle Scribe, que ofrece también 300 ppp.

En la siguiente imagen podemos ver la misma página de un libro real y del BOOX Palma 2 Pro. Como se puede apreciar, la diferencia de nitidez es inapreciable.

Detalle de una página en el BOOX Palma 2 Pro y en un libro real

Una de las limitaciones de los paneles Kaleido 3 es que su pantalla a color se ve más oscura que los paneles equivalentes monocromo, que muestran un fondo más «blanco». En todo caso, si activas la luz frontal, esta limitación se ve reducida.

El uso de tecnología de tinta electrónica favorece la ausencia de reflejos, incluso en exteriores, y evita la fatiga visual de las pantallas tradicionales. BOOX ha incorporado iluminación frontal de doble tono con cuatro modos diferentes, que se ajustan automáticamente según el entorno para cuidar la vista y optimizar la experiencia de lectura.

En exteriores, la pantalla produce algo de reflejos, pero son mínimos en comparación con una pantalla convencional. El brillo máximo es suficientemente intenso para poder leer al aire libre sin dificultad.

BOOX Palma 2 Pro destaca por incluir una pantalla a color, capaz de mostrar 4.096 colores, pero con una resolución 412 × 824 píxeles (150 ppp). Debes tener en cuenta que los colores se muestran muy tenues, hasta el punto de que, en ocasiones, puede parecer que estamos ante una pantalla en blanco y negro. Nada que ver con los colores que se muestran en una pantalla LCD o OLED.

Esto se debe a que las imágenes no son píxeles convencionales, sino que se construyen con pigmentos de color, blanco o negro, que se colocan en su posición mediante diferentes cargas eléctricas. La ventaja es que una vez formada la imagen, se puede mantener sin consumo de energía. Además, el contraste es alto y no se necesita necesariamente una luz de fondo para leer.

A modo de ejemplo, incluyo a continuación la página de un cómic en PDF y cómo se ve en la realidad.

Página de un cómic en la pantalla del Palma 2 Pro

La tecnología BOOX Super Refresh se encarga de reducir las imágenes residuales de las pantallas de tinta electrónica y hace que la experiencia en webs y apps sea más fluida.

La nueva modalidad de refresco Velocidad ofrece una experiencia más fluida que en generaciones anteriores. Gracias a un sistema de reducción de ghosting más eficaz, la tasa de refresco aumenta sin sacrificar nitidez ni detalle. Esto se traduce en una mejor respuesta al navegar por páginas web, desplazarse por menús o incluso reproducir vídeo, haciendo que la interacción con el dispositivo resulte mucho más natural y agradable.

Para cada aplicación, BOOX Note Air5 C permite escoger diferentes ajustes de imagen:

Modo de color: Óptimo, Vivido y personalizado

Realce de color oscuro (0 a 100)

Mejora de la viveza (0 a 100)

Brillo (0 a 5)

Alto contraste (ON / OFF)

Modo de actualización de pantalla: HD: Modo Alta Definición, con buen efecto de pantalla, adecuado para lectura de texto general. Velocidad: Modo Rápido, con ligera pérdida de detalle, adecuado para navegar por páginas web.

Antiparpadeo (0 a 10): Disponible en el modo de actualización de pantalla de velocidad, cuanto mayor sea el valor de antiparpadeo, menos parpadeo tendrá la pantalla, pero aumentará el efecto «fantasma»

El sistema de luz frontal tiene un ajuste de la temperatura del color que permite regular el tono de la pantalla, permitiendo escoger desde una luz blanca convencional hasta una luz ámbar que, supuestamente, ayuda a conciliar mejor el sueño si lees antes de ir a dormir.

Lamentablemente, no es posible programar cuándo se debe activar la luz cálida indicando una hora de inicio y fin o, como en otros dispositivos, con la salida y puesta del sol.

La sensibilidad de la pantalla es excelente, y el BOOX Palma 2 Pro responde rápidamente a las pulsaciones. La velocidad de cambio de página es buena, aunque las pantallas de tinta electrónica sufren de un pequeño retardo al pasar de página con el que hay que aprender a vivir.

La pantalla es táctil y cuenta con una capa digitalizadora basada en el estándard USI (Universal Stylus Initiative) de Intel, por lo que es posible escribir con un lápiz electrónico (también conocido como stylus) compatible.

No encontramos ningún lápiz en la caja, pero podemos hacernos con dos posibles opciones: BOOX InkSense o, el más reciente, BOOX InkSense Plus (🛒 50€).

Característica BOOX InkSense BOOX InkSense Plus Niveles de presión 4.096 niveles 4.096 niveles Sensibilidad a la inclinación No Sí Botón lateral Sí Sí Activación automática No Sí (sensor-G) Carga USB-C USB-C Indicador de estado de carga No Sí Diámetro del lápiz 9 mm 9 mm Longitud (con punta) 154 mm 157,5 mm Diámetro de la punta (nib) 1 mm 0,6 mm Peso Aprox. 12 g Aprox. 15,3 g Punta reemplazable Sí Sí

Desde un punto de vista técnico, el estándar USI (Universal Stylus Initiative) reduce la complejidad de fabricación, pero está por debajo de la tecnología EMR (Electro-Magnetic Resonance) en términos de respuesta y precisión.

Los lápices EMR ofrecen una latencia prácticamente imperceptible y no requieren una fuente de alimentación interna, ya que obtienen la energía de forma inductiva desde la pantalla. Los lápices InkSense e InkSense Plus, en cambio, necesitan recargarse ocasionalmente a través de un puerto USB-C situado en la parte superior del cuerpo.

El lápiz InkSense Plus ofrece una experiencia de escritura correcta. Soporta 4.096 niveles de presión, es sensible a la inclinación y cuenta con puntas reemplazables. Posee un botón lateral que puede personalizarse para ejecutar atajos. El lápiz se mueve sin esfuerzo por la pantalla, con un retardo visible, pero no molesto.

Hardware

Aunque BOOX no revela el nombre del chip que lleva BOOX Palma 2 Pro en su interior, es fácil averiguar que incorpora un chip Qualcomm Snapdragon 750G, que ya tiene un tiempo de vida, dado que fue anunciado en septiembre de 2020.

➡️ ¿Cómo es el chip Qualcomm Snapdragon 750G?

El Qualcomm Snapdragon 750G es un SoC ARM fabricado en un proceso de 8 nm. En su momento, se lanzó como un chip de gama media-alta.

Integra ocho núcleos (octa-core) divididos en dos clústeres. Un clúster de alto rendimiento incluye dos núcleos ARM Cortex-A77 con una frecuencia de hasta 2,2 GHz, mientras que el clúster de eficiencia energética cuenta con seis núcleos ARM Cortex-A55 que alcanzan hasta 1,8 GHz. Según la carga de trabajo, pueden funcionar solo algunos núcleos o todos, y a distintas velocidades.

El chip incorpora una serie de características adicionales como un rápido módem 5G X52 (con velocidades de descarga de hasta 3.700 Mbit/s, compatible con Sub-6 y mmWave), conectividad inalámbrica Wi-Fi 6 (802.11ax), posicionamiento satelital (GPS, QZSS, GLONASS, SBAS, Beidou, Galileo), USB-C 3.1, procesador de señal de imagen Spectra 355L, procesador digital de señal Hexagon 694, codificación y decodificación de video H.265 en 4K a 30 fps, y una GPU Adreno 619.

Este chip viene acompañado por 8 GB de memoria RAM LPDDR4x que, a priori, parece una cantidad escasa, aunque es cierto que este no es un dispositivo en el que vayas a querer tener abiertas muchas apps a la vez.

En el día a día, el dispositivo se mueve con una fluidez aceptable, pero no va tan fluido como un smartphone, ya que se nota un cierto retardo al utilizar aplicaciones, navegar por Internet o mover la interfaz.

Posee 128 GB de almacenamiento tipo UFS 2.2 que, sin ser el más rápido, debería ser suficiente para el tipo de apps y contenidos que vas a utilizar. Además, se puede ampliar mediante una memoria micro-SD.

En el apartado de conectividad, trae soporte WiFi 6, Bluetooth 5.1 y GPS. Es posible añadir una tarjeta SIM para dotar de conectividad celular 5G al dispositivo, aunque solamente para datos, ya que no es posible realizar ni recibir llamadas (salvo que utilizas una app como WhatsApp que permiten realizar llamadas sobre la red de datos).

El botón de encendido incorpora un lector de huella dactilar que permite desbloquear el dispositivo cómodamente al realizar el gesto de pulsar el botón. En general, el lector de huella funciona bien y, aunque introduce un pequeño retardo, no es para nada molesto.

No tengo muy claro por qué el BOOX Palma 2 Pro incorpora un lector de huellas, teniendo en cuenta que la mayoría de usuarios lo usarán para leer y no para aplicaciones sensibles. En todo caso, si has vinculado tu cuenta de Google para descargar apps, un extra de seguridad nunca está de más.

El lector está integrado en el botón de encendido del lateral derecho y permite registrar varias huellas para desbloquearlo con cualquiera de las dos manos.

El dispositivo tiene un reproductor de audio preinstalado, para que puedas escuchar música o audiolibros. Para utilizarlo, basta con ejecutar un archivo de audio y escucharlo a través de su altavoz. También puedes conectar auriculares o altavoces externos por Bluetooth o mediante el conector USB-C.

Funcionalidades

🗒️ Nota: En esta sección, he incluido capturas de pantalla obtenidas directamente desde el dispositivo. Aunque se muestran a color, la pantalla del dispositivo solo muestra blanco y negro.

BOOX Palma 2 Pro corre Android 15, aunque el sistema operativo queda totalmente oculto bajo la capa de personalización de BOOX.

En la parte superior, encontramos la barra horizontal de sistema, que muestra el estado del dispositivo incluyendo hora, notificaciones, modo de refresco, conexión WiFi y batería.

Para mostrar las notificaciones, basta con arrastrar la pantalla desde el extremo superior hacia abajo en la mitad izquierda de la pantalla, mientras que para mostrar el centro de control debemos hacer lo mismo en la mitad derecha de la pantalla.

En el centro de control encontramos accesos directos a WiFi, Bluetooth, ajustes rápidos (rotación, envío de pantalla, silencio de notificaciones, modo avión, linterna, grabar pantalla, etc.), volumen y pantalla (luz y temperatura de color).

Interfaz de BOOX Palma 2 Pro

Si arrastras la pantalla hacia arriba desde la zona central inferior, vuelves a la pantalla de inicio. Si lo haces desde la zona izquierda, se muestran las aplicaciones abiertas. Si lo haces desde la zona derecha, se abre el Centro E-Ink, que permite ajustar la imagen para cada app (realce de color, viveza, brillo, actualización de pantalla, etc.).

También es posible activar gestos laterales:

Arriba/abajo en la parte izquierda o derecha para controlar el volumen

Arrastrar hacia dentro en la parte izquierda o derecha para ir atrás

Arrastrar hacia dentro desde la zona superior de la parte izquierda o derecha para mostrar/ocultar la barra de herramientas de Notas.

En la parte inferior, encontramos una barra horizontal con distintos iconos de aplicaciones ancladas: navegador web, Play Store, almacenamiento y ajustes.

Si lo deseas, puedes activar la NaviBall en la pantalla, un acceso directo para ciertos ajustes o funciones frecuentes.

Para transferir documentos al dispositivo desde tu ordenador, puedes hacerlo de varias maneras:

Si tu BOOX Palma 2 Pro está conectado a la misma red WiFi que tu ordenador, puedes utilizar la app preinstalada BooxDrop, que permite transferir ficheros con solo teclear una dirección en el navegador de tu ordenador. Si no está conectado a la misma red WiFi, puedes utilizar el servicio cloud conectándote a https://push.boox.com e identificándote con tu cuenta de BOOX.

BOOX Drop en un navegador



Para transferir documentos al dispositivo desde tu dispositivo móvil, además de las formas anteriores, puedes descargar la app BOOX Assistant para Android o iOS. Esta app no solo permite enviar contenidos, sino también acceder a tus notas.

La única limitación a la hora de leer documentos está en el tamaño de su pantalla. Los ficheros PDF con gran densidad de texto, por ejemplo, se pueden llegar a ver muy pequeños, lo que obliga a desplazarnos y hacer zoom con frecuencia.

Entre las apps nativas, encontramos herramientas (Grabadora, Calculadora, Bola de Navegación y Reloj), Pulsar para Leer, Notas, Biblioteca, Tienda, Diccionario, Memorandos, BooxDrop, Navegador, Música, Galería, Asistente AI, Cámara, Docscan, Centro de ayuda y Accesibilidad.

La app de tienda es bastante limitada, siendo la mayoría de los títulos libros clásicos. La app Neobrowser permite navegar por Internet, aunque la experiencia no es la mejor, ya que el refresco puede resultar algo lento a la hora de hacer scroll. De igual forma, aunque técnicamente puedes ver vídeos y jugar a juegos en el BOOX Note Air5 C, no es algo recomendable, ya que el contenido en movimiento no se ve muy bien.

BOOX Palma 2 Pro permite tomar notas manuscritas sobre la pantalla utilizando el lápiz, como si fuera una hoja de papel. Existen diversas plantillas de cuadernos donde elegir, tanto con páginas en blanco como con cuadrículas, líneas horizontales, recuadros, etc.

Una vez en la página del cuaderno, tenemos multitud de opciones para escoger el tipo de pincel (color y grosor), así como un catálogo de formas geométricas y funciones de IA para perfeccionar las formas que dibujamos a mano de forma imprecisa, identificar cuando rodeas una palabra o borrar errores con solo tachar el texto.

Es posible convertir el texto manuscrito a texto editable, pero el resultado es bastante mejorable. También incorpora una funcionalidad para convertir formas dibujadas a mano en formas perfectas.

App Notas

Una de las utilidades de BOOX Palma 2 Pro es como lector de documentos o libros electrónicos, ya que es compatible con multitud de formatos: PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT y PPTX.

En mis pruebas, he transferido varios libros en formato EPUB y no he tenido ningún problema para leerlos cómodamente en el dispositivo. Con el lápiz, puedes subrayar, tomar notas o dibujar formas sobre la pantalla, que permanecen ahí. Una ventaja de su pantalla a color es que puedes ver documentos o libros ilustrados con mejor calidad que en otros lectores limitados a blanco y negro.

Si pulsas en el centro de la pantalla, aparecen muchas opciones de lectura que te permiten establecer el tamaño de la fuente, el grosor, el tipo de fuente, el espaciado, el contraste y muchos otros parámetros.

Lamentablemente, el lector integrado no puede ser utilizado con libros que tienen un sistema de gestión de derechos digitales (DRM). Para eso, tienes que descargar una app de terceros, como la app de Kindle u otras tiendas de libros. El problema de estas apps es que, al no ser nativas del dispositivo, no permiten anotar contenido con el lápiz.

El Asistente con IA es un asistente con inteligencia artificial basado en GPT-4 al que puedes hacer preguntas como si fuera ChatGPT. No acabo de verle la utilidad en un lector de libros electrónicos, pero ahí está por si lo necesitas.

BOOX Palma 2 Pro tiene una cámara integrada que permite escanear documentos y convertirlos a texto gracias a la función de OCR, aunque en mis pruebas el resultado ha sido mejorable. Con el flash integrado, es posible capturar documentos incluso en situaciones de poca luz.

Batería

La duración de la batería es excepcional, ya que, con una sola carga, su batería de 3.950 mAh aguanta, , según el fabricante, un par de semanas de lectura ligera de libros. En mi experiencia, la autonomía está más cercana a una semana con 2-3 horas de uso al día.

El dispositivo solo soporta carga a 10W, por lo que tarda unas 3 horas en cargarse por completo.

Precio

BOOX Palma 2 Pro con su pantalla de tamaño compacto tiene un precio de 399,99€. Si compras directamente el tablet desde la web de BOOX, viene con una funda magnética para poner en reposo / despertar al dispositivo sin coste adicional. BOOX Palma 2 Pro está disponible en colores negro y blanco.

Funda magnética

Mi opinión

BOOX Palma 2 Pro es un lector extremadamente compacto, con un tamaño y peso que lo hace fácilmente transportable en el bolsillo o el bolso. Su aspecto es atractivo y moderno, gracias a su pantalla a ras del frontal y la cubierta trasera con textura que facilita el agarre.

Uno de los aspectos diferenciales del BOOX Palma 2 Pro es su pantalla de 6.1» de tinta electrónica a color con un formato 18:9 bastante parecido a un smartphone. Cuenta son un sensor de luminosidad que permite adaptar el brillo y la temperatura de color al entorno, que es algo que no encontramos en muchos lectores.

BOOX Palma 2 Pro incluye varias aplicaciones preinstaladas, entre ellas una para leer libros que soporta una gran cantidad de formatos de documentos y libros electrónicos. La incorporación de botones físicos personalizables en los laterales hace que pasar páginas sea muy cómodo.

Además, incorpora la Play Store de Google, por lo que puedes descargar cualquier app compatible con Android y, por tanto, esto abre la puerta a cualquier lector de libros del mercado.

BOOX Palma 2 Pro admite una tarjeta SIM para tener conectividad 5G, lo que permite utilizar el dispositivo en cualquier lugar, y es compatible con el lápiz InkSense Plus (disponible por separado) para resaltar fragmentos de texto, tomar notas rápidas o dibujar directamente sobre la pantalla.

El dispositivo se mueve con una fluidez buena, aunque su chip de 2020 y su pantalla de tinta electrónica hacen que su uso no sea tan fluido como un smartphone actual a la hora de cambiar entre aplicaciones, navegar por Internet, etc. En todo caso, si lo vas a utilizar principalmente para leer libros electrónicos, no tendrás ningún problema.

BOOX Palma 2 Pro tiene un precio de 399,99€. En mi opinión, es una compra muy recomendable si buscas un dispositivo muy compacto y cómodo para leer libros en cualquier sitio.

Lo mejor:

Buena ergonomía gracias a diseño fino y ligero, que lo hace fácilmente transportable. Botones físicos para cambiar de página.

Buena ergonomía gracias a diseño fino y ligero, que lo hace fácilmente transportable. Botones físicos para cambiar de página. Pantalla de 6.1″ a color (300 ppp en blanco y negro, 150 ppp en color), excelente contraste, buen brillo máximo e iluminación uniforme. Múltiples opciones de refresco de pantalla, incluso seleccionable para cada app, para diferentes casos de uso.

Pantalla de 6.1″ a color (300 ppp en blanco y negro, 150 ppp en color), excelente contraste, buen brillo máximo e iluminación uniforme. Múltiples opciones de refresco de pantalla, incluso seleccionable para cada app, para diferentes casos de uso. Interfaz de usuario sencilla, rápida e intuitiva, que facilita la transferencia de documentos desde el ordenador o la nube.

Interfaz de usuario sencilla, rápida e intuitiva, que facilita la transferencia de documentos desde el ordenador o la nube. Compatibilidad con el lápiz InkSense Plus para tomar notas sobre la pantalla

Compatibilidad con el lápiz InkSense Plus para tomar notas sobre la pantalla Soporte nativo para multitud de formatos, incluido EPUB y PDF.

Soporte nativo para multitud de formatos, incluido EPUB y PDF. Soporte para la descarga de apps desde la Google Play Store, lo que permite instalar cualquier app.

Soporte para la descarga de apps desde la Google Play Store, lo que permite instalar cualquier app. Autonomía excelente de varios días con un uso normal.

Autonomía excelente de varios días con un uso normal. Resistencia ante salpicaduras.

Lo peor: