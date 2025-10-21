Nuevo BOOX Palma 2 Pro: conectividad 5G, pantalla a color y Android 15

BOOX ha presentado oficialmente el Palma 2 Pro, una nueva generación de su exitoso dispositivo de bolsillo que lleva la tecnología de tinta electrónica a un nuevo nivel. Este modelo combina pantalla eInk a color, conectividad 5G y un rendimiento mejorado para ofrecer una experiencia de lectura, escritura y productividad sin distracciones.

Desde el lanzamiento del primer Palma en 2023, esta serie se ha ganado un lugar entre los usuarios que buscan un dispositivo compacto y versátil para leer, escuchar música o navegar sin las distracciones de un smartphone tradicional. Ahora, con el Palma 2 Pro, BOOX amplía las posibilidades de la tinta electrónica portátil con conectividad avanzada y nuevas funciones pensadas para el día a día.

Movilidad total con conectividad 5G

El BOOX Palma 2 Pro mantiene el espíritu compacto de la serie con su pantalla de 6,13 pulgadas y un peso ultraligero de 175 gramos, ideal para llevarlo en cualquier bolsillo o bolso. Sin embargo, su mayor salto llega con la incorporación de conectividad 5G, que permite descargar libros, escuchar música en streaming, navegar por Internet o usar aplicaciones desde cualquier lugar sin depender del WiFi.

Además, su ranura híbrida admite dos tarjetas SIM o una SIM y una tarjeta microSD de hasta 2 TB, brindando máxima flexibilidad para quienes quieren usarlo como un dispositivo completamente independiente. Gracias a ello, el Palma 2 Pro se convierte en la herramienta perfecta para reducir el uso del smartphone y mantener una relación más equilibrada con la tecnología.

Pantalla eInk Kaleido 3 a color: lectura sin reflejos ni fatiga visual

Por primera vez, la gama Palma incorpora una pantalla eInk Kaleido 3 a color, que ofrece una representación más natural de imágenes y textos. Los tonos suaves y equilibrados hacen que la experiencia visual sea cómoda y realista, perfecta para leer libros, consultar documentos o disfrutar de contenido gráfico.

El panel cuenta con acabado mate antirreflejos, lo que garantiza una lectura sin molestias incluso bajo luz solar directa. Además, dispone de una iluminación frontal de doble tono con cuatro modos diferentes, que se ajustan automáticamente según el entorno para cuidar la vista y optimizar la experiencia de lectura.

Más potencia y fluidez para un uso diario sin límites

El Palma 2 Pro no solo mejora su conectividad, sino también su rendimiento interno. Incluye 8 GB de memoria RAM, un procesador de ocho núcleos y la exclusiva tecnología BOOX Super Refresh, que ofrece transiciones más rápidas y suaves en la pantalla eInk, tanto al desplazarse por menús como al abrir aplicaciones o páginas web.

El dispositivo funciona con Android 15, un sistema abierto que permite instalar cualquier app disponible en Google Play Store, desde gestores de tareas hasta plataformas de lectura o productividad. Además, conserva funciones muy valoradas por los usuarios, como el desbloqueo mediante huella dactilar y la rotación automática de pantalla, que se adapta a la orientación del dispositivo.

Compatible con el lápiz BOOX InkSense Plus

Una de las grandes novedades del Palma 2 Pro es su compatibilidad con el lápiz óptico BOOX InkSense Plus, que permite resaltar fragmentos de texto, tomar notas rápidas o dibujar directamente sobre la pantalla.

Esta función amplía las posibilidades del dispositivo, convirtiéndolo en un compañero perfecto para estudiantes, profesionales o lectores activos que desean interactuar con sus contenidos de forma más natural y precisa.

Diseño elegante, ligero y resistente

El nuevo Palma 2 Pro mantiene la estética minimalista que caracteriza a BOOX, pero añade un acabado texturizado inspirado en las hojas de papel, que mejora el agarre y la sensación al tacto. Además, su carcasa es resistente al agua, por lo que puede utilizarse sin preocupación en cualquier entorno.

El dispositivo se lanza en dos versiones de color: Charcoal Black (negro carbón) e Ivory White (blanco marfil), ambas con un diseño refinado y elegante que refuerza su aspecto premium.

El BOOX Palma 2 Pro está diseñado para quienes buscan reducir el uso del móvil sin perder conexión con lo esencial. Gracias a su formato compacto, conectividad avanzada y pantalla eInk a color, se posiciona como una alternativa perfecta para leer, escuchar música o gestionar tareas sin distracciones, fomentando un uso más consciente de la tecnología.

Disponibilidad y precio del BOOX Palma 2 Pro

El BOOX Palma 2 Pro ya se encuentra disponible para su compra en la tienda online oficial de BOOX por 399,99 euros, un precio competitivo para un dispositivo que combina tecnología eInk avanzada, 5G y un diseño de bolsillo.