El año pasado, BOOX, fabricante líder en tecnología de tinta electrónica, anunció el lanzamiento de su nuevo tablet compacto de tinta electrónica: BOOX Palma 2. Este nuevo dispositivo no solo mantiene la portabilidad y practicidad de su predecesor, sino que introduce importantes mejoras en rendimiento y usabilidad.

BOOX Palma 2 (🛒 299,99€) tiene una pantalla de tinta electrónica de 6.1” de alta calidad, resiste salpicaduras, posee lector de huella dactilar y es compatible con aplicaciones Android. Tras varias semanas de uso, a continuación os traigo mi opinión sobre este dispositivo.

Diseño y construcción

BOOX Palma 2 posee un diseño compacto, de tan sólo 8 mm de grosor y 170 gramos de peso. A diferencia de otros lectores, su factor de forma alargado es similar al de un smartphone, por lo que cabe perfectamente en la mano y puede transportarse en el bolsillo o en un bolso cómodamente.

Su carcasa parece estar hecha de plástico, pero tiene un buen aspecto. El frontal está dominado por la pantalla, rodeada por unos marcos que, sin ser especialmente estrechos, facilitan el agarre sin producir pulsaciones inesperadas. En el marco superior encontramos un altavoz y el sensor de luz ambiente.

La pantalla está cubierta por un cristal, aplicado sobre la pantalla del tinta electrónica, para protegerla de arañazos y otros daños. El uso de este cristal ha permitido prescindir del reborde alrededor de la pantalla, de modo que esta queda al ras con el cuerpo del dispositivo. Esto hace que su aspecto sea más moderno.

En el lado izquierdo, encontramos una ranura para tarjeta micro-SD y un botón personalizable. Podemos personalizar la pulsación simple, doble y larga. Entre las opciones disponibles están ir atrás, refrescar completamente la pantalla, acceder al centro E Ink o hacer una captura de pantalla, además de muchas otras.

En el lado derecho, cuenta con dos botones, uno al lado del otro. El botón simple de arriba es el botón de encendido/apagado, mientras que el botón alargado de abajo permite controlar el volumen, el cambio de página y el scroll con una pulsación simple y una función personalizada con una pulsación larga. Los botones ofrecen una pulsación agradable con un buen recorrido.

La parte trasera posee una textura rugosa, similar a un papel, que evita que queden marcadas las huellas dactilares y mejora el agarre al evitar que se resbale en la mano. Tiene un tacto agradable, pero, al menos en el modelo de color negro, tiende a atraer el polvo.

En la parte trasera también encontramos una cámara de 16 MP junto con un flash LED que permite digitalizar documentos.

El lateral inferior posee el puerto USB-C para carga del dispositivo y acceso a contenidos externos (soporta OTG), así como un par de altavoces, que no tienen una gran calidad, pero permiten escuchar libros. En todo caso, siempre puedes conectar unos auriculares por Bluetooth o USB-C si quieres sonido de calidad.

Un punto a tener en cuenta es que, aunque el dispositivo detecta la orientación en la que lo estás sujetando y es capaz de rotar la pantalla y la función de los botones, es necesario activar la detección de orientación, ya que por defecto está desactivada. La única forma de hacerlo es a través del centro de control.

BOOX ha incluido resistencia a salpicaduras, por lo que podemos estar tranquilos si se moja al utilizarlo en la bañera o la piscina, aunque no deberías dejar que se sumerja dentro del agua, porque probablemente no lo soportará.

Pantalla

BOOX Palma 2 cuenta con una pantalla blanco y negro de 6.1″, que es un tamaño bastante reducido, pero suficiente para leer libros si no te importa pasar página frecuentemente. Una pantalla más grande resultaría más cómoda para la lectura, pero haría el dispositivo más grande e incómodo de transportar.

Las pantalla resulta nítida, con una resolución de 824 × 1.648 píxeles, que implica una densidad de píxeles de 300 ppp. Esta resolución compara bien con los mejores dispositivos de tinta electrónica, como el Kindle Scribe, que ofrece también 300 ppp.

La pantalla se llama E-Ink Carta 1200 y ofrece 16 niveles de grises, por lo que es adecuada para texto, pero produce degradados de los matices de color y poco detalle en imágenes o vídeos.

En la siguiente imagen podemos ver la misma página de un libro real y del BOOX Palma 2. Como se puede apreciar, la diferencia de nitidez es inapreciable.

Detalle de una página en el BOOX Palma 2 y en un libro real

Mientras que algunos modelos de lectores BOOX incorporan pantallas de tinta electrónica a color, no es el caso del BOOX Palma 2, que únicamente puede mostrar contenidos en blanco y negro. La pantalla táctil es precisa, pero hay que acostumbrarse a que reacciona un poco más despacio que las pantallas IPS u OLED.

El uso de tecnología de tinta electrónica favorece la ausencia de reflejos, incluso en exteriores, y evita la fatiga visual de las pantallas tradicionales. BOOX ha incorporado una luz frontal ajustable que produce un brillo uniforme, y además incorpora un sensor de luz ambiente, por lo que el brillo de la pantalla se ajusta a la iluminación ambiente.

En exteriores, la pantalla produce algo de reflejos, pero son mínimos en comparación con una pantalla convencional. El brillo máximo es suficientemente intenso para poder leer al aire libre sin dificultad.

Detalle de la pantalla

La tecnología BOOX Super Refresh se encarga de reducir las imágenes residuales de las pantallas de tinta electrónica y hace que la experiencia en webs y apps sea más fluida.

En la práctica, la experiencia de navegación es buena, sin restos en la pantalla al hacer scroll, aunque si descargas una app desde Play Store, es posible conveniente configurar los ajustes de imagen adecuados para esa app.

Para cada aplicación, es posible escoger diferentes ajustes de imagen:

Actualización de pantalla: Modo HD: Buen efecto de pantalla, adecuado para lectura general de textos Modo Balanced: Con un efecto ghosting ligeramente más pronunciado, es adecuado para revisar documentos. Modo Fast: Con cierta pérdida de detalle, es adecuado para navegar por webs Modo Ultrafast: Con una pérdida de detalle más fuerte, es adecuado para ver vídeos.

Realce de color oscuro

Filtro de color claro

Alto contraste

El sistema de luz frontal tiene un ajuste de la temperatura del color que permite regular el tono de la pantalla, permitiendo escoger desde una luz blanca convencional hasta una luz ámbar que, supuestamente, ayuda a conciliar mejor el sueño si lees antes de ir a dormir.

Lamentablemente, no es posible programar cuándo se debe activar la luz cálida indicando una hora de inicio y fin o, como en otros dispositivos, con la salida y puesta del sol.

La sensibilidad de la pantalla es excelente, y el BOOX Palma 2 responde rápidamente a las pulsaciones. La velocidad de cambio de página es buena, aunque las pantallas de tinta electrónica sufren de un pequeño retardo al pasar de página con el que hay que aprender a vivir.

Hardware

Aunque BOOX no revela el nombre del chip que lleva BOOX Palma 2 en su interior, es fácil averiguar que incorpora un chip Qualcomm Snapdragon 690. Este chip ya tiene un tiempo de vida, dado que fue anunciado en 2020.

Este chip viene acompañado por 6 GB de memoria RAM LPDDR4x que, a priori, parece una cantidad escasa, aunque este no es un dispositivo en el que vayas a querer tener abiertas muchas apps a la vez.

En el día a día, el dispositivo se mueve con una fluidez aceptable, pero no va tan fluido como un smartphone, ya que se nota un cierto retardo al utilizar aplicaciones, navegar por Internet o mover la interfaz.

Posee 128 GB de almacenamiento tipo UFS 2.1 que, sin ser el más rápido, debería ser suficiente para el tipo de apps y contenidos que vas a utilizar. Además, como ya he comentado, se puede ampliar mediante una memoria micro-SD.

En el apartado de conectividad, trae soporte WiFi en las bandas de 2.4 y 5 GHz, así como para Bluetooth 5.1. No incorpora conectividad celular en ninguna de sus variantes, ni siquiera mediante eSIM, aunque lógicamente te puedes conectar al punto de acceso WiFi creado por tu smartphone si necesitas descargar un libro.

El dispositivo tiene un reproductor de audio preinstalado, para que puedas escuchar música o audiolibros. Para utilizarlo, basta con ejecutar un archivo de audio y escucharlo a través de los altavoces. También puedes conectar auriculares o altavoces externos por Bluetooth o mediante el conector USB-C.

No tengo muy claro por qué el BOOX Palma 2 incorpora un lector de huellas, teniendo en cuenta que la mayoría de usuarios lo usarán para leer y no para aplicaciones sensibles. En todo caso, si has vinculado tu cuenta de Google para descargar apps, un extra de seguridad nunca está de más.

El lector está integrado en el botón de encendido del lateral derecho y permite registrar varias huellas para desbloquearlo con cualquiera de las dos manos.

Funcionalidades

BOOX Palma 2 corre Android 11, aunque el sistema operativo queda totalmente oculto bajo la capa de personalización de BOOX.

Interfaz de BOOX Palma 2

En la parte superior, encontramos la barra horizontal de sistema, que muestra el estado del dispositivo incluyendo hora, acceso rápido al centro de control, estado de la conexión WiFi y nivel de batería.

Para mostrar las notificaciones, basta con arrastrar la pantalla desde el extremo superior hacia abajo en la mitad izquierda de la pantalla, mientras que para mostrar el centro de control debemos hacer lo mismo en la mitad derecha de la pantalla.

En el centro de control encontramos accesos directos a WiFi, Bluetooth, ajustes rápidos (rotación, envío de pantalla, silencio de notificaciones, modo avión, linterna, grabar pantalla, etc.), volumen y pantalla (luz y temperatura de color).

Si arrastras la pantalla hacia arriba desde la zona central inferior, vuelves a la pantalla de inicio. Si lo haces desde la zona derecha, se abre el Centro E-Ink, que permite ajustar la imagen para cada app (realce de color oscuro, filtro de color claro, alto contraste, modo de actualización de pantalla, etc.) y, si lo haces desde la zona izquierda, activas la multitarea.

También existen gestos laterales. Si arrastras el dedo arriba/abajo en la parte izquierda o derecha de la pantalla, puedes elegir si subes/bajas el volumen, la temperatura de color, el brillo, la mejora de color oscuro o el filtro de color claro.

En la parte inferior, encontramos una barra horizontal con distintos iconos de aplicaciones ancladas: navegador web, Play Store, almacenamiento y ajustes.

Si lo deseas, puedes activar la NaviBall en la pantalla, un acceso directo para ciertos ajustes o funciones frecuentes.

Para transferir documentos al dispositivo desde tu ordenador, puedes hacerlo de varias maneras:

Si tu BOOX Palma 2 está conectado a la misma red WiFi que tu ordenador, puedes utilizar la app preinstalada BooxDrop, que permite transferir ficheros con solo teclear una dirección en el navegador de tu ordenador. Si no está conectado a la misma red WiFi, puedes utilizar el servicio cloud conectándote a https://push.boox.com e identificándote con tu cuenta de BOOX.

BOOX Drop en un navegador



Para transferir documentos al dispositivo desde tu dispositivo móvil, además de las formas anteriores, puedes descargar la app BOOX Assistant para Android o iOS. Esta app no solo permite enviar contenidos, sino también acceder a tus notas.

El principal uso de BOOX Palma 2 es como lector de documentos o libros electrónicos, ya que es compatible con 24 formatos, incluyendo PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT y PPTX.

En mis pruebas, he transferido varios libros en formato EPUB y no he tenido ningún problema para leerlos cómodamente en el dispositivo.Lamentablemente, el lector integrado no puede ser utilizado con libros que tienen un sistema de gestión de derechos digitales (DRM). Para eso, tienes que descargar una app de terceros, como la app de Kindle u otras tiendas de libros.

Entre las apps nativas, encontramos herramientas (Grabadora, Calculadora, Bola de Navegación y Reloj), Pulsar para Leer, DocScan, Biblioteca, Tienda, Diccionario, Memorandos, BooxDrop, Música, Galería, Navegador, Play Store, Archivos, AI Assistant y Help Center.

La app de tienda es bastante limitada, siendo la mayoría de los títulos libros clásicos.

La app de navegador permite navegar por Internet, aunque la experiencia no es la mejor, ya que el refresco puede resultar algo lento a la hora de hacer scroll y se quedan restos de la imagen anterior en la pantalla. De igual forma, aunque técnicamente puedes ver vídeos y jugar a juegos en el BOOX Palma 2, no es algo recomendable, ya que el contenido en movimiento no se ve muy bien.

Navegador web

Una de las apps es AI Assistant, un asistente con inteligencia artificial basado en GPT-4 al que puedes hacer preguntas como si fuera ChatGPT. No acabo de verle la utilidad en un lector de libros electrónicos, pero ahí está por si lo necesitas.

BOOX Palma 2 tiene una cámara integrada que permite escanear documentos y convertirlos a texto gracias a la función de OCR, aunque en mis pruebas el resultado ha sido mejorable. Con el flash integrado, es posible capturar documentos incluso en situaciones de poca luz.

Batería

La duración de la batería es excepcional, ya que, con una sola carga, su batería de 3.950 mAh aguanta, , según el fabricante, un par de semanas de lectura ligera de libros. En mi experiencia, la autonomía está más cercana a una semana con 2-3 horas de uso al día.

El dispositivo solo soporta carga a 10W, por lo que tarda unas 3 horas en cargarse por completo.

Precio y competidores

BOOX Palma 2 con su pantalla de tamaño compacto tiene un precio de 🛒 299,99€. Si compras directamente el tablet desde la web de BOOX, viene con una funda magnética para poner en reposo / despertar al dispositivo sin coste adicional. BOOX Palma 2 está disponible en colores negro y blanco.

Otras opciones interesantes son BOOX Go Color 7, con una pantalla a color más grande, que tiene un precio de 🛒 279,99€. Su hermano «mayor» BOOX Go Color 10.3 con pantalla en blanco y negro tiene un precio de 🛒 419,99€.

Si buscas una pantalla a color más grande, BOOX Note Air3 C (🛒 549,99€) tiene una gran pantalla a color de 10.3” con un acabado similar al papel e integra funciones avanzadas para tomar notas y dibujar con un lápiz.

Si solo andas buscando un lector de libros electrónicos, el Kindle Oasis (🛒 249,99€) es una gran opción con su pantalla de 7″. Si eres de los que lees esporádicamente, el Kindle Paperwhite (🛒 139,99€) o el Kindle (🛒 109,99€) son opciones excelentes a un precio bastante más ajustado.

Mi opinión

BOOX Palma 2 es un lector extremadamente compacto, con un tamaño y peso que lo hace fácilmente transportable en el bolsillo o el bolso. Su aspecto es atractivo y moderno, gracias a su pantalla a ras del frontal y la cubierta trasera con textura que facilita el agarre.

Uno de los aspectos diferenciales del BOOX Palma 2 es su pantalla de 6.1» de tinta electrónica con un formato 18:9 bastante parecido a un smartphone. Cuenta son un sensor de luminosidad que permite adaptar el brillo y la temperatura de color al entorno, que es algo que no encontramos en muchos lectores.

BOOX Palma 2 incluye varias aplicaciones preinstaladas, entre ellas una para leer libros que soporta una gran cantidad de formatos de documentos y libros electrónicos. La incorporación de botones físicos personalizables en los laterales hace que pasar páginas sea muy cómodo.

Además, incorpora la Play Store de Google, por lo que puedes descargar cualquier app compatible con Android y, por tanto, esto abre la puerta a cualquier lector de libros del mercado.

El dispositivo se mueve con una fluidez aceptable, aunque su chip de 2020 hace que su uso no sea tan fluido como un smartphone actual a la hora de cambiar entre aplicaciones, navegar por Internet, etc. En todo caso, si lo vas a utilizar principalmente para leer libros electrónicos, no tendrás ningún problema.

BOOX Palma 2 tiene un precio de 🛒 299,99€. En mi opinión, es una compra muy recomendable si buscas un dispositivo muy compacto y cómodo para leer libros en cualquier sitio.

Lo mejor:

Buena ergonomía gracias a diseño fino y ligero, que lo hace fácilmente transportable. Botones físicos para cambiar de página.

Buena ergonomía gracias a diseño fino y ligero, que lo hace fácilmente transportable. Botones físicos para cambiar de página. Pantalla de 6.1″ con alta resolución (300 ppp en blanco y negro), excelente contraste, buen brillo máximo e iluminación uniforme. Múltiples opciones de refresco de pantalla, incluso seleccionable para cada app, para diferentes casos de uso.

Pantalla de 6.1″ con alta resolución (300 ppp en blanco y negro), excelente contraste, buen brillo máximo e iluminación uniforme. Múltiples opciones de refresco de pantalla, incluso seleccionable para cada app, para diferentes casos de uso. Interfaz de usuario sencilla, rápida e intuitiva, que facilita la transferencia de documentos desde el ordenador o la nube.

Interfaz de usuario sencilla, rápida e intuitiva, que facilita la transferencia de documentos desde el ordenador o la nube. Soporte nativo para multitud de formatos, incluido EPUB y PDF.

Soporte nativo para multitud de formatos, incluido EPUB y PDF. Soporte para la descarga de apps desde la Google Play Store, lo que permite instalar cualquier app.

Soporte para la descarga de apps desde la Google Play Store, lo que permite instalar cualquier app. Autonomía excelente de varios días con un uso normal.

Autonomía excelente de varios días con un uso normal. Resistencia ante salpicaduras.

