soundcore Liberty 5 Pro y Pro Max: nuevos auriculares con IA, ANC avanzado y llamadas más claras

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Los nuevos soundcore Liberty 5 Pro (🛒 179,99 €) y Liberty 5 Pro Max (🛒 249,99 €)ya son oficiales. Anker Innovations ha aprovechado la celebración de su evento anual Anker Day para presentar la nueva generación de auriculares inalámbricos premium de su marca de audio, con una apuesta muy clara: mejorar las llamadas, reforzar la cancelación de ruido y añadir funciones inteligentes apoyadas en IA.

La gran novedad de esta serie es la incorporación del chip ANKER THUS, un nuevo procesador con inteligencia artificial diseñado para separar mejor la voz del usuario del ruido ambiente. Según la compañía, los Liberty 5 Pro han logrado incluso un reconocimiento de Guinness World Records por la claridad de voz en llamadas, mientras que los Liberty 5 Pro Max ofrecen el mismo rendimiento al compartir las mismas unidades y tecnología de captura de voz.

Un chip de IA para que las llamadas suenen más claras

La nueva serie Liberty 5 Pro está pensada especialmente para quienes utilizan los auriculares a diario en llamadas, videoconferencias o reuniones desde entornos poco ideales: oficinas abiertas, cafeterías, calles con tráfico o estaciones de transporte.

Para conseguirlo, soundcore combina el nuevo chip ANKER THUS con una matriz de 10 sensores. Esta configuración está formada por 8 micrófonos, encargados de captar el ruido del entorno, y 2 sensores de conducción ósea, que detectan las vibraciones de la voz a través del cráneo.

La idea es que los auriculares no dependan únicamente de lo que captan los micrófonos externos, ya que estos también reciben viento, conversaciones cercanas o ruido de fondo. Al detectar además la vibración física de la voz del usuario, el sistema puede aislarla con más precisión y transmitirla con mayor claridad al otro lado de la llamada.

soundcore asegura que esta tecnología permite mantener llamadas nítidas incluso en ambientes ruidosos y también cuando el usuario habla a menor volumen. Esto puede marcar la diferencia en situaciones habituales, como responder una llamada en una oficina concurrida o participar en una reunión mientras hay ruido alrededor.

Adaptive ANC 4.0: cancelación de ruido que se adapta en tiempo real

Otra de las mejoras importantes está en la cancelación activa de ruido. Los Liberty 5 Pro y Liberty 5 Pro Max estrenan Adaptive ANC 4.0, una evolución del sistema de cancelación de soundcore que promete hasta el doble de profundidad de cancelación frente a los Liberty 4 Pro.

Este sistema utiliza la matriz de 8 micrófonos para monitorizar de forma continua tanto el sonido exterior como el ruido residual que queda dentro del oído. Según la marca, el procesamiento se realiza hasta 384.000 veces por segundo, ajustando la curva de cancelación en tiempo real según cambian las condiciones del entorno.

En la práctica, esto significa que los auriculares deberían reaccionar mejor ante escenarios variables. Por ejemplo, no es lo mismo bloquear el zumbido constante de un motor que reducir el murmullo de una oficina o voces cercanas. Adaptive ANC 4.0 está diseñado para cubrir ese abanico de ruidos cotidianos y ofrecer una reducción más estable.

HearID 5.0 y mejora de sonido con IA

soundcore también mantiene su apuesta por el sonido personalizado con HearID 5.0, una función que crea un perfil de ecualización adaptado al oído del usuario a partir de una prueba auditiva.

Una vez creado ese perfil, los auriculares aplican los ajustes a la reproducción musical para adaptar la experiencia a la sensibilidad auditiva de cada persona. Es una función especialmente útil para quienes notan que determinados rangos de frecuencia, como agudos o graves, no se perciben igual en ambos oídos.

Además, la nueva serie incorpora un sistema de mejora de sonido con IA que utiliza una red neuronal para reconstruir parte de los detalles que se pierden durante la compresión Bluetooth. Según soundcore, esta tecnología puede restaurar hasta un 65% de la calidad que normalmente se reduce en el audio inalámbrico.

No se trata de magia, pero sí de una forma de compensar algunas limitaciones habituales del audio Bluetooth, especialmente al reproducir música comprimida desde plataformas de streaming.

Un estuche más inteligente, especialmente en el modelo Max

Los estuches de carga también ganan protagonismo en esta generación. Los Liberty 5 Pro incluyen un estuche con una pequeña pantalla táctil TFT de 0,96 pulgadas, desde la que se pueden gestionar distintas funciones sin tener que recurrir siempre al móvil.

El salto más llamativo llega con los Liberty 5 Pro Max, que incorporan una pantalla AMOLED de 1,78 pulgadas y una función denominada Tomador de notas con IA. soundcore los describe como los primeros auriculares del mundo con pantalla inteligente y esta capacidad integrada en el estuche.

El funcionamiento está pensado para reuniones: basta con pulsar dos veces el botón situado en la parte trasera del estuche para iniciar la grabación. Después, la app de soundcore puede generar transcripciones, identificar interlocutores y extraer tareas o acciones pendientes.

Esta función convierte el estuche en algo más que una simple batería externa para los auriculares. En el caso del modelo Max, pasa a ser una herramienta de productividad para quienes asisten a muchas reuniones o necesitan registrar conversaciones de trabajo.

La traducción con IA también está presente en ambos modelos. En los Liberty 5 Pro se realiza a través de los propios auriculares, mientras que en los Liberty 5 Pro Max puede utilizarse tanto desde los auriculares como desde el estuche.

Autonomía, carga rápida y conectividad

En autonomía, soundcore promete hasta 6,5 horas de reproducción con ANC activado y hasta 28 horas en total contando la energía adicional del estuche de carga.

Ambos modelos son compatibles con carga inalámbrica y también con carga rápida. Con solo 5 minutos de carga, los auriculares pueden ofrecer hasta 4 horas de reproducción, una cifra interesante para quienes suelen acordarse de cargar los auriculares justo antes de salir de casa.

La conectividad también llega bien servida. Los Liberty 5 Pro y Liberty 5 Pro Max cuentan con conexión multipunto para enlazarse con hasta 3 dispositivos simultáneamente, compatibilidad con Apple Find My, Google Fast Pair, resistencia al polvo y al agua IP55 y Bluetooth 6.1.

La resistencia IP55 no convierte a estos auriculares en un producto sumergible, pero sí debería ofrecer tranquilidad frente al sudor, salpicaduras o polvo en el uso diario.

VibeOS, la nueva plataforma de IA de soundcore

Junto con los nuevos auriculares, soundcore también ha presentado VibeOS, una plataforma con inteligencia artificial destinada a conectar sus productos y simplificar la experiencia de uso.

La compañía explica que VibeOS permitirá ajustar el sonido de forma más personalizada, guardar y organizar información, consultar datos relacionados con el descanso y controlar dispositivos de forma más natural. La idea es que el ecosistema de soundcore entienda mejor las necesidades del usuario en cada momento y actúe de manera más contextual.

Aunque todavía habrá que ver cómo evoluciona esta plataforma y qué productos la integran, VibeOS apunta a una estrategia más amplia por parte de Anker Innovations: llevar la IA más allá de funciones aisladas y convertirla en una capa común para distintos dispositivos.

Precio y disponibilidad de los soundcore Liberty 5 Pro y Pro Max

Los soundcore Liberty 5 Pro ya están disponibles en cuatro colores: azul, blanco, negro y rosa. Su precio oficial es de 179,99 €.

Por su parte, los soundcore Liberty 5 Pro Max llegan en dos acabados: oro-titanio y negro. Su precio es de 249,99 €.

Ambos modelos se pueden comprar a través de la web oficial de soundcore y Amazon.

Además, quienes compren y activen un modelo de la serie Liberty 5 Pro en la aplicación de soundcore antes del 12 de julio a las 23:59 CET recibirán automáticamente soundcore Care gratis. Este servicio permite acceder a un código canjeable desde el apartado «Centro personal – Mis cupones» de la app.

En caso de pérdida o daño de los auriculares o del estuche de carga, soundcore Care permite comprar un repuesto con un 50% de descuento durante el primer año desde la fecha de compra.

Anker Day también deja novedades para el hogar inteligente

Aunque el foco principal en audio está en los Liberty 5 Pro y Liberty 5 Pro Max, Anker Innovations también ha aprovechado el Anker Day para presentar novedades en otras categorías.

En seguridad doméstica, eufy Security ha anunciado eufy EdgeAgent, un agente de IA local diseñado para aportar razonamiento en tiempo real y respuestas proactivas en la protección del hogar. Esta solución se basa en tres fases: detección, análisis y acción.

EdgeAgent combina tecnologías como doble radar de 180° y DSKey, una clave de seguridad digital, para detectar extraños y reconocer con mayor precisión a familiares y amigos. Según la compañía, el procesamiento se realiza de forma local en apenas 3 segundos y sin cuotas mensuales de suscripción.

Su llegada está prevista para la segunda mitad de 2026, con compatibilidad para varios paquetes de hardware eufy y bundles de servicios de IA.

La división eufy Mom & Baby también ha mostrado nuevos productos, como el Wearable Breast Pump S2 Pro, un sacaleches con masaje con calor y niveles de temperatura ajustables, y el Bottle Washer S1 Pro, un lavabiberones con ablandador de agua integrado, limpieza 3D HydroBlast y esterilización por vapor. Ambos dispositivos llegarán a lo largo del año.