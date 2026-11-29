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Al fregar a mano, es fácil elegir un paño para la cocina y reservar otro para el baño. Con un robot aspirador, ese gesto suele exigir que alguien esté en casa para cambiar la mopa.

Con el Dreame X60 Pro Ultra Matrix, la marca lleva esa tarea a la estación: además de lavar las mopas, la base permite al robot recoger un par distinto antes de entrar en otra habitación.

El X60 Pro Ultra Matrix pertenece a la gama alta de robots aspiradores de Dreame. Tiene una torreta láser que se recoge para pasar bajo ciertos muebles, cámaras para reconocer obstáculos y un sistema que eleva el chasis para salvar umbrales.

Pero, entre nombres tan parecidos como X60 Pro Ultra Complete, Matrix y Matrix Vision, el detalle que conviene recordar del modelo que nos ocupa está en la base: guarda tres pares de mopas y puede cambiarlos sin que tengamos que darle la vuelta al robot.

Ese cambio tiene una aplicación muy concreta. En una casa con cocina de gres y salón de madera, se puede reservar un tejido para la grasa que cae junto a la placa de cocinar y otro para el suelo del salón. Si además hay una alfombra gruesa, el robot puede dejar las mopas en la estación antes de aspirarla. En un piso con el mismo suelo en todas las habitaciones, en cambio, es razonable preguntarse cuántas veces aprovecharíamos esa flexibilidad.

Con un precio de 1.199 € en la tienda española de Dreame en el momento del análisis, a continuación repaso cómo se orienta, qué cambia al alternar suelos y alfombras y en qué tipo de vivienda elegiría este Matrix frente a un modelo más sencillo.

Índice:

Ficha técnica

Característica Dreame X60 Pro Ultra Matrix Robot 35 × 35 cm; altura de 8,9 a 11,1 cm; 4,6 kg Estación 41,6 × 45,7 × 59 cm; 17,6 kg Navegación Láser VersaLift retráctil, dos cámaras de 120° e iluminación auxiliar Aspiración Hasta 42.000 Pa; doble cepillo principal HyperStream y cepillo lateral extensible Fregado Dos mopas giratorias en uso; tres pares intercambiables; elevación de 10,5 mm Umbrales Hasta 5,2 cm en un escalón; hasta 10 cm en un obstáculo de dos niveles Batería y polvo 5.000 mAh; depósito de 310 ml en el robot y bolsa de 3,2 l en la base Agua 5,5 l de agua limpia y 4 l de agua residual en la estación Mantenimiento automático Vaciado de polvo, lavado de mopas con agua hasta 100 °C y secado por aire caliente

Diseño y navegación

El X60 tiene un cuerpo circular de 35 cm de diámetro. Con el sensor levantado, mide 11,1 cm de alto. Cuando lo retrae, baja a 8,9 cm. Esta ventaja se entiende bien con una cama cuyo bastidor deje diez centímetros libres: en un robot convencional, la torreta haría que no pudiera entrar, pero el X60 sí que podría limpiar debajo.

Vista superior del robot con la torreta recogida.

En mi casa, tanto el sofá como los muebles y las camas están pegados al suelo, por lo que, para mí, la torreta retráctil no me supone una mejora. Si tienes una cama o un sofá con espacio libre debajo, puede que esta función sí que te resulte interesante.

La torreta láser elevada para la navegación.

El robot cuenta con un láser para orientarse en la habitación. Las cámaras frontales y la iluminación auxiliar se ocupan de distinguir lo que alguien ha dejado en medio de la habitación. Dreame habla de más de 320 tipos de objetos reconocibles.

Es importante distinguir esquivar de limpiar alrededor. Dejar un margen amplio alrededor de los obstáculos protege una pata delicada pero deja una franja de polvo alrededor. Acercarse más recoge mejor la suciedad, pero exige calcular bien la distancia. El brazo de la mopa y el cepillo lateral extensible del X60 le permiten acercar la herramienta sin tener que acercar todo el chasis.

El X60 es capaz de superar escalones, pero conviene leer la letra pequeña: los 10 cm que anuncia Dreame corresponden a un obstáculo de dos niveles. Para un único desnivel, la cifra es de 5,2 cm. Por tanto, no esperes que este robot suba un peldaño vertical de diez centímetros ni que se desplace solo entre plantas.

Sensores y cámaras de la parte frontal.

Aspiración del robot

Los 42.000 Pa indican la presión máxima de aspiración. Para saber si recogerá una miga junto a la pared, también hay que fijarse en cómo llega esa miga hasta la boquilla.

El doble cepillo principal trabaja sobre la franja que queda debajo del robot. El lateral tiene otra misión: sacar la suciedad de sitios a los que un cuerpo circular no llega y acercarla a la entrada de aspiración. Si la miga está junto al zócalo, importa poco la potencia máxima hasta que un cepillo consigue poner la miga bajo el robot.

Vista inferior con los rodillos y el cepillo lateral.

El sistema HyperStream está pensado para reducir los enredos, y es muy útil para el mantenimiento diario. Aun así, es necesario revisar periódicamente los extremos de los rodillos, la rueda delantera y el cepillo lateral para quitar suciedad pegada.

En alfombras, no es lo mismo una alfombrilla fina en medio del pasillo que una alfombra mullida que ocupa casi todo el salón. Para la primera, el X60 puede levantar las mopas 10,5 mm. Esa medida expresa cuánto sube el soporte, no la altura máxima de pelo que jamás tocará la tela húmeda.

Para la segunda aprovecharía una de sus mejores decisiones de diseño: dejar las mopas en la estación y salir solo a aspirar. Se pierde la comodidad de hacer todo en un recorrido, pero desaparece la duda sobre si un fleco o una zona más gruesa rozará una mopa mojada. Es mejor esa rutina que excluir del mapa una alfombra que precisamente sí que quiero aspirar.

Detalle del cepillo lateral y los rodillos de aspiración.

Tres pares de mopas

Durante el fregado, dos mopas giran en contacto con el suelo mientras los otros dos pares permanecen en la estación. Para lavar las que lleva puestas o recoger un par distinto, el X60 tiene que volver a la base. Así se puede dedicar un juego a cada zona, aunque cada cambio añade un trayecto al recorrido de limpieza.

Para la cocina, Dreame propone unas almohadillas con cerdas de nailon que aportan fricción. Aquí tiene sentido asignar un juego específico: además de actuar sobre las salpicaduras secas, evita llevar esa misma tela a otra habitación.

Para el baño hay almohadillas más absorbentes y para otras estancias, como el salón, un par térmico. Si el salón tiene madera, conviene comprobar primero qué admite su acabado. Disponer de un producto para ese material no convierte el fregado húmedo en una buena opción para cualquier tarima, especialmente si tiene juntas abiertas.

Los tres pares de mopas guardados en la base.

Lo interesante es que elegir la mopa y elegir el líquido de limpieza son decisiones distintas. La base dispone de tres compartimentos para solución general, desengrasante de cocina y cuidado de madera. Puedes valorar el intercambio de mopas por higiene, aunque en tu casa no tenga sentido utilizar tres productos diferentes.

La mopa extensible ayuda donde el disco fijo suele quedarse corto: junto al rodapié o alrededor de la pata de una mesa. Para una mancha localizada, puede ser interesante una segunda pasada en esa zona antes que intensificar el fregado de toda la planta.

App Dreamehome: mapas, ajustes de limpieza y gestión de las mopas

La app Dreamehome es donde se configura buena parte de lo que hace especial a este robot. Además de iniciar una limpieza, permite decidir qué habitaciones atender y cómo tratarlas. Me parece especialmente importante en el Matrix: comprar una base con tres juegos de mopas tiene más sentido si dedicas unos minutos a adaptar su funcionamiento a tu casa.

El mapa permite dividir y renombrar habitaciones, establecer el orden de limpieza y añadir paredes virtuales o zonas restringidas. También se pueden indicar materiales del suelo y alfombras. Antes de preparar una rutina, conviene revisar que las habitaciones estén bien delimitados: una división incorrecta puede hacer que el tratamiento previsto para una estancia no corresponda con la zona que realmente limpia.

Se puede mandar al robot a toda la vivienda, a una habitación o a una zona concreta. Para mí, esta última opción es de las más prácticas: después de comer no siempre hace falta recorrer toda la planta si la suciedad está concentrada alrededor de la mesa. También evita tener que interrumpir una limpieza general cuando únicamente interesa resolver algo localizado.

En cuanto al trabajo sobre el suelo, la aplicación ofrece aspiración, fregado, aspiración y fregado combinados, o aspiración seguida de fregado, con ajustes de potencia y humedad de las mopas. Me gusta poder separar ambas tareas: una cosa es retirar polvo y migas y otra decidir cuánto insistir con agua en la cocina.

CleanGenius proporciona una alternativa automática que selecciona el modo y la ruta de limpieza. Recomiendo utilizar ese automatismo como punto de partida y personalizar las zonas con necesidades especiales.

La aplicación Dreamehome junto al robot.

La asignación de las mopas a las distintas zonas es el ajuste más característico del Matrix. Dreame establece una correspondencia inicial entre los juegos de la estación y sus usos: fregado intenso para cocina y comedor, absorbentes para baño y térmicas para zonas de estar. Por eso recomienda respetar su posición en la base. En mi planta de baldosa, lo que me interesa es mantener separados cocina y baño y compartir el juego de las zonas de estar entre salón y dormitorio.

Hay que distinguir esa selección del tejido de la elección del líquido de limpieza. Los tres compartimentos tienen funciones diferentes: limpieza general, desengrasante de cocina y cuidado de madera. Por ejemplo, el tratamiento para madera corresponde al compartimento C.

Dispensador con tres compartimentos para los productos de limpieza.

Las zonas restringidas tienen una aplicación muy concreta en mi salón: proteger los tubitos del riego automático de las plantas. Prefiero dejar esa exclusión guardada que depender de que las cámaras reconozcan siempre un tubo fino. Para un objeto que cambia de sitio, en cambio, sí tiene sentido apoyarse en la detección de obstáculos, que funciona muy bien.

Reconocimiento de obstáculos

La gestión de mapas de distintas plantas también resulta útil, pero no elimina la necesidad de transportar el robot. Si la estación se queda abajo, arriba no podrá regresar a ella para lavar o cambiar las mopas. Las cámaras permiten además el acceso remoto desde la aplicación, una función adicional que puede interesar para echar un vistazo a la casa.

Mi valoración de la app es positiva por el control que ofrece sobre la limpieza, aunque esa flexibilidad exige dedicar algo de tiempo a la configuración inicial. Lo más útil es dejar preparadas unas pocas rutinas que respondan a necesidades reales: mantenimiento del salón y el dormitorio, limpieza de la cocina y una configuración específica para el baño.

PowerDock: qué automatiza y qué seguirás haciendo a mano

Al aparcar, la estación puede trasladar el polvo a la bolsa, lavar las mopas, secarlas y dosificar la solución de limpieza. El agua puede alcanzar los 100 °C durante el lavado de las mopas en la base, pero esa cifra no indica la temperatura de fregado del suelo. También puede detectar suciedad y repetir el lavado o el fregado.

La estación PowerDock con la puerta abierta.

El depósito de agua limpia tiene 5,5 litros. Solo el agua ya pesa unos cinco kilos y medio cuando está lleno. Si vas a instalar la estación bajo una balda o una encimera, comprueba que quede espacio por encima para levantar y sacar los depósitos.

También debes tener en cuenta la distancia hasta el grifo para no tener que llevar el depósito lleno de un extremo a otro de la casa. Con el depósito de agua usada, de cuatro litros, interesa sobre todo que el recorrido hasta el baño o donde vayas a verterlo sea sencillo.

Depósitos de agua limpia y agua sucia.

Si llevas el robot a otra planta, cuenta solo con los 310 ml de su depósito de polvo. La bolsa de 3,2 litros permanece en la estación, así que el vaciado automático tendrá que esperar hasta que lo devuelvas a la base.

El depósito de polvo bajo la tapa superior del robot.

Dreame anuncia hasta 100 días entre cambios de bolsa. Esa estimación se refiere únicamente al polvo: no significa que puedas olvidarte de la base tres meses. El agua residual conviene vaciarla con regularidad, y una casa con animales puede llenar la bolsa mucho antes. Las almohadillas, la bandeja y los sensores también requieren atención periódica.

Hay un kit opcional de toma y desagüe para quien pueda instalar la estación cerca de las conexiones, aunque no parece que esté a la venta en España. Si no hay acometida, los depósitos funcionan por sí solos: no necesitas hacer obra para utilizar el Matrix.

El robot aparcado en la zona de carga.

Mi experiencia de limpieza

En mi casa, el salón, el dormitorio, la cocina y el baño de la planta de abajo tienen suelo de baldosa. Por eso, lo que más me interesa del Matrix no es alternar entre madera y cerámica, sino poder separar las mopas según la suciedad de cada estancia. Para mí, tiene sentido reservar un juego para la cocina, otro para el baño y compartir el tercero entre salón y dormitorio.

El X60 sobre el suelo de baldosa del salón.

La detección de obstáculos merece especial atención en mi salón, donde tengo los tubitos del riego automático de las plantas. En esta zona he preferido utilizar una restricción en el mapa: no quiero que la limpieza dependa de que la cámara identifique correctamente un tubo fino en todas las posiciones. En mis pruebas, el robot ha hecho un buen trabajo a la hora de esquivar cables, calcetines y juguetes.

El X60 entre las patas de una silla.

Para la aspiración diaria, considero suficientes los modos estándar y turbo, ya que el ruido aumenta claramente al utilizar el máximo. La calidad de aspiración se mide por lo que queda en el suelo, no por los pascales de la ficha técnica. En una planta de baldosa, doy prioridad a recoger bien el polvo fino, los pelos y las migas sin tener que recurrir siempre al ajuste más ruidoso.

En mis pruebas, el robot ha recogido polvo y pelo en una pasada, dejando los rodillos prácticamente libres de enredos. El fregado me parece el apartado más interesante para justificar este modelo. He visto retirar algunas manchas secas con las mopas de cocina en unos minutos.

Vista a ras de suelo durante la limpieza.

En los bordes, el robot ofrece una buena recogida de restos junto al mobiliario de cocina y la mopa accede a rincones que otros robots dejaban sin limpiar. Limpiar bien el perímetro importa tanto como limpiar el centro de una habitación. Por eso valoro las herramientas extensibles de este robot.

El cambio automático de mopas es la función que más sentido tiene para mí. Poder dedicar una pareja al baño y otra a la cocina evita utilizar el mismo tejido en ambas zonas, aunque la base lo lave entre habitaciones. El salón y el dormitorio pueden compartir el tercer juego sin que necesite tener un cuarto par para cada estancia.

El robot junto a los muebles y el rodapié.

Mi opinión

Mi valoración del Dreame X60 Pro Ultra Matrix es positiva: me parece una propuesta interesante para quien busca automatizar tanto la limpieza como la preparación de las mopas. Su mayor atractivo está en que la estación puede encargarse de tareas que, en un robot más sencillo, obligan a intervenir.

La base es, para mí, el principal motivo para elegir este modelo. En una planta como la mía, con baldosa en salón, dormitorio, cocina y baño, el cambio de mopas tiene sentido por la separación entre habitaciones, incluso sin alternar materiales. Me gusta poder reservar un juego para el baño y otro para la cocina.

También valoro las herramientas para acercarse a los bordes mediante la extensión de cepillo y mopas, la torreta retráctil, las opciones de limpieza por habitación y la posibilidad de adaptar las rutinas. Algunas ventajas dependen mucho de la casa: en la mía, con los muebles y las camas pegados al suelo, la torreta retráctil aporta menos que en una vivienda con huecos bajos accesibles.

Vista general del Dreame X60 Pro Ultra Matrix.

Mis principales reservas sobre este modelo están en el tamaño de la estación y en el lógico mantenimiento que sigue siendo necesario, aunque esto último no es específico de esta unidad. Hay que encontrarle un sitio cómodo, rellenar agua limpia, vaciar la sucia y revisar los elementos que acumulan suciedad.

El otro freno es el precio: 1.199 € en la oferta actual siguen siendo una buena cantidad de dinero, incluso frente a los 1.699 € de referencia de la tienda de Dreame España. Este precio se justifica por lo que ofrece la base y por la flexibilidad del conjunto, pero si la función de intercambio de mopas no resulta importante para ti, elegir un modelo más sencillo puede ser una decisión más sensata.

Lo mejor y lo peor

Lo mejor

Cambio automático entre tres pares de mopas para separar la limpieza de cocina, baño y otras estancias.

Cambio automático entre tres pares de mopas para separar la limpieza de cocina, baño y otras estancias. Base que reúne vaciado de polvo, lavado y secado de mopas y dosificación del producto de limpieza.

Base que reúne vaciado de polvo, lavado y secado de mopas y dosificación del producto de limpieza. Cepillo lateral y mopa extensibles para acercar la limpieza a bordes y rincones.

Cepillo lateral y mopa extensibles para acercar la limpieza a bordes y rincones. Configuración por habitaciones, con rutinas y zonas restringidas para adaptar el trabajo a cada casa.

Configuración por habitaciones, con rutinas y zonas restringidas para adaptar el trabajo a cada casa. Posibilidad de dejar las mopas en la base para realizar una sesión solo de aspiración.

Posibilidad de dejar las mopas en la base para realizar una sesión solo de aspiración. Torreta retráctil y sistema de elevación del chasis, útiles en viviendas con muebles bajos accesibles y determinados umbrales.

Lo peor