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A las seis de la tarde, las agujas de un reloj de pared ocupan la misma posición que a las seis de la mañana. En el Linear Clock cuesta confundirlas: a primera hora solo se ha iluminado una cuarta parte del frontal; por la tarde, la luz ya ha recorrido tres cuartas partes. La hora se lee por la distancia que ha avanzado.

Es la idea del ingeniero Johannes van Ginkel, creador de Daylight Machines. Su reloj de sobremesa toma prestada una convención tan familiar como la barra de progreso de una descarga y le da un principio y un final que todos conocemos: de medianoche a medianoche.

Vista frontal del Linear Clock con su escala de 24 horas. Fotografía: Daylight Machines.

Cómo leer la hora en una fila de luces

En el frontal hay 48 segmentos, uno por cada media hora. Los números de la parte superior sirven de referencia, así que no hace falta contar luces. Al mediodía, la mitad izquierda está encendida y la derecha representa las doce horas que quedan.

El detalle más ingenioso está en el segmento que se está llenando. Si el reloj saltase de bloque en bloque, las 10:05 y las 10:25 tendrían exactamente el mismo aspecto. Aquí cada segmento se ilumina de forma gradual: el último bloque apenas encendido indica que la media hora acaba de empezar.

Detalle de las marcas horarias y los segmentos LED. Fotografía: Daylight Machines.

También se puede añadir una marca para una cita. Si la colocas a las 14:00, el hueco entre la luz y esa marca te dice cuánto margen te queda. Basta mirar si queda un bloque entero o solo parte de él para distinguir media hora de unos minutos.

El mismo frontal admite otras lecturas. En el modo de amanecer y puesta del sol muestra cuánto queda de luz natural en tu ubicación. También permite asignar colores a las actividades del día, de modo que puedas reconocer dónde acaba una franja y empieza la siguiente sin sacar el móvil.

De un concurso de electrónica a un reloj que se ajusta sin móvil

Van Ginkel construyó el primer prototipo en 2019 para un concurso de Hackaday dedicado a inventar formas de dar la hora. Un año después revisó el diseño para facilitar la lectura. En la versión más reciente, buena parte del trabajo se ha ido a algo que no se aprecia en una foto frontal: los menús.

El diseñador explicó en su entrevista con Fast Company que quería un objeto que se pudiera configurar sin instalar una aplicación. De ahí los tres botones de la parte trasera: dos sirven para subir y bajar, y el tercero permite cambiar de modo. El puerto USB-C se encarga de la alimentación.

Los controles físicos y la alimentación quedan en la parte trasera. Fotografía: Daylight Machines.

Una pulsación larga en el botón de modo abre los ajustes; una corta apaga la iluminación. Esto último tiene sentido si lo colocas en una mesilla: no hace falta desenchufarlo cada noche ni buscar una opción en un menú a oscuras.

En cuanto a disponibilidad, ka página de Daylight Machines indica un precio de unos 199 €.