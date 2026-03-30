EZVIZ HB8 Lite: Análisis de la cámara con panel solar, conexión WiFi/4G y grabación 24/7

🍎📱 iPhone 17e: ¡No te pierdas el análisis del iPhone más asequible! [ Saber más ]

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Mi opinión para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado de la cámara EZVIZ HB8 Lite.

🍎📱 iPhone 17e: ¡No te pierdas el análisis del iPhone más asequible! [ Saber más ]

La cámara EZVIZ HB8 Lite es una de las más versátiles del mercado, ya que ofrece grabación continua 24/7, imagen 2K+, conexión mediante 4G (SIM incluida) o WiFi, detección de personas mediante IA y un panel solar para lograr alimentación ininterrumpida.

La cámara EZVIZ HB8 Lite está a la venta por 🛒 109,99€ (con tarjeta SIM incluida) y no requiere una estación base, ya que la conexión es directa al router WiFi o la red 4G. Desde hace unas semanas, vengo utilizando una cámara EZVIZ HB8 Lite en mi jardín y, a continuación, os traigo mis impresiones.

Instalación de la cámara

El primer paso para utilizar esta cámara es instalar la app EZVIZ en tu smartphone iOS o Android, crear una nueva cuenta y seguir las instrucciones de la app para instalar la cámara. El proceso es sencillo, aunque tuve que repetirlo un par de veces porque la cámara se apagó en el primer intento y no podía conectarme a ella por WiFi.

La cámara funciona conectada a un punto de acceso WiFi o a una red móvil 4G mediante una tarjeta nanoSIM física que debes insertar. Si adquieres la cámara en Amazon, puedes encontrar un kit que trae una tarjeta SIM con 100 MB de datos válidos por 30 días.

Puedes escoger el operador con la mejor señal disponible en tu zona (Yoigo, Orange, Telefónica o Vodafone) y contratar un plan ConnectEZ de 3 GB/mes por 9,99€, 10 GB/mes por 29,99€ y 100 GB/año por 299,99€. No es barato, así que, sin duda, sale mucho mejor hacerte con tu propia tarjeta SIM.

La cámara almacena las grabaciones en una tarjeta micro-SD de hasta 512 GB, que debes aportar tú, ya que no trae ninguna en la caja. Adicionalmente, puedes contratar un plan de almacenamiento en la nube EZVIZ CloudPlay, con una prueba gratis de 30 días que ofrece 7 días de historial y reproducción en cualquier momento. Una vez superado el período de prueba, el coste es 9,99 € al mes.

En mi casa, he colocado la cámara en mi jardín trasero, donde hay buena cobertura WiFi gracias a un punto de acceso que tengo instalado en el exterior.

La instalación física de la cámara es bastante sencilla, ya que viene con un soporte que puedes montar sobre una pared o un techo haciendo uso de los tornillos y tacos que vienen incluidos. También es posible instalar la cámara sobre un poste con una brida que debes comprar por separado.

En mi caso, he comprado unos imanes que he atornillado al soporte para acoplar la cámara a una valla metálica sin taladrar.

La cámara cuentan con la certificación IP65, por lo que resiste perfectamente la lluvia o la nieve. De hecho, EZVIZafirma que puede cargar su batería a temperaturas tan extremas como -20ºC o 50ºC

Para conseguir el máximo alcance visual, debes colocar la cámara a una altura de 3 metros en un lugar donde el panel solar reciba abundante luz del sol. El campo de detección de movimiento es de 25 metros por delante de la cámara por el día, y unos 12 metros por la noche.

Uno de los aspectos más interesantes de la cámara es su capacidad para girar la cámara 340º en horizontal y 80º en vertical, lo que permite seguir el movimiento de personas y vehículos automáticamente, así que como mover la cámara a voluntad para ver la zona que nos interese.

Desde la app, podemos establecer una o varias posiciones predeterminadas de la cámara, así como otras posiciones favoritas.

La cámara cuenta con una batería de 5.200 mAh, que no es una capacidad especialmente generosa. Por suerte, incorpora un panel solar de 5 W con un cable de 3 metros para una mayor flexibilidad en el montaje

Si, por alguna razón, tienes que cargar la cámara con cable (por ejemplo, nada más sacar las cámaras de la caja o si la has instalado en un lugar donde no recibe nada de luz solar), puedes hacerlo a través del conector USB integrado en la propia cámara con un cargador de 5V/2A (10W).

Funcionamiento

La cámara incluye capacidades de IA para detección de humanos y vehículos, pero no soporta la detección de mascotas ni la identificación de caras conocidas. Incluye una opción de seguimiento de personas que sigue a la persona en movimiento girando la cámara.

La app permite establecer zonas de actividad, de forma que se detecte ignore el movimiento fuera de dichas zonas, así como ajustar la sensibilidad de detección de movimiento.

Una de las funcionalidades destacadas de la cámara es la posibilidad de grabar vídeo 24/7 con el modo AOV (Always-On Video). Este modo permite que la cámara grabe con una velocidad de fotogramas mucho más baja (una imagen cada 1, 2, 4, 8, 20 o 40 segundos, cada 1, 3 o 5 minutos o con un intervalo automático), aunque el consumo de batería aumenta.

La cámara cuenta con un foco de luz ajustable que se activa por movimiento, aumentando la claridad nocturna. Además, el altavoz puede emitir un sonido o un mensaje de voz grabado de manera opcional en caso de detectar movimiento para ahuyentar al posible intruso.

La cámara posee un sensor CMOS de 4 MP de tamaño 1/3″ acompañado por una lente fija de 4 mm y apertura f/1.6. El vídeo se graba en formato H.265/H.264 a una velocidad adaptativa de hasta 15 FPS.

La calidad de imagen del vídeo es razonablemente buena. Puede capturar vídeo hasta 2K+ (2.560 × 1.400 píxeles). Algunas cámaras de otros fabricantes se quedan en solo Full HD (1080p) y aquellas que presumen de resolución 4K no siempre ofrecen una imagen nítida. Esta cámara ofrece imágenes nítidas, colores realistas, poca distorsión y buen contraste.

Vídeo grabado durante el día

Por la noche, la cámara utiliza su capacidad de visión nocturna inteligente, que consiste en que utiliza luz infrarroja cuando hay poca luz para una imagen en blanco y negro, pero activa el foco al detectar movimiento para una captura a color.

Vídeo grabado por la noche

La cámara cuenta con un micrófono capaz de capturar sonido, así como un altavoz, por lo que puedes hablar con quien esté delante de la cámara utilizando la app de tu teléfono.

La app permite revisar todos los eventos de vídeo que ha registrado cada cámara en los últimos días, siendo posible ver el vídeo e incluso descargarlo a tu teléfono.

Lamentablemente, no existen opciones de geovallado para que las alarmas y notificaciones se activen únicamente cuando no hay nadie en casa. Creo que sería un añadido muy útil para recibir alertas más relevantes.

Lo que sí que es posible es conectarla a Google Home o Alexa. Así, podemos ver la imagen capturada por la cámara en, por ejemplo, una pantalla inteligente Amazon Echo de Alexa.

Precio

La cámara EZVIZ HB8 Lite está a la venta por 109,99€ con una tarjeta SIM integrada, por lo que presenta un precio muy competitivo.

Mi opinión

Tras varias semanas utilizando la EZVIZ HB8 Lite como cámara en el exterior de mi casa, la sensación general es que es un producto muy completo y, sobre todo, muy flexible.

Puede conectarse tanto por WiFi como por 4G y el panel solar te permite olvidarte por completo de cables y de estar cargando la batería. Es una cámara que encaja muy bien en terrazas, jardines o segundas residencias donde no siempre tienes un enchufe a mano o conexión WiFi disponible.

La instalación es sencilla: la app EZVIZ guía el proceso, las actualizaciones de firmware se aplican sin complicaciones y el soporte incluido permite colocar la cámara en una pared, techo o mástil. La certificación IP65 y el panel solar preparado para temperaturas extremas se traducen en un funcionamiento estable pese a lluvia y cambios de temperatura.

La conectividad 4G integrada es uno de sus puntos diferenciales: funciona de forma fiable y hace viable usarla en lugares sin Internet fijo. Eso sí, las tarifas que vende EZVIZ parecen caras; lo realmente interesante es poder insertar tu propia SIM con una tarifa de datos más razonable. En cuanto a almacenamiento, la ranura para tarjetas micro-SD hasta 512 GB, combinados con la grabación continua 24/7 en modo AOV, ofrecen un histórico de vídeo muy amplio sin depender de la nube.

A nivel de hardware, la cámara convence. El sistema motorizado con giro de 340º en horizontal y 80º en vertical permite cubrir grandes áreas y el seguimiento automático de personas y vehículos funciona bastante bien. La batería de 5.200 mAh, apoyada por el panel solar de 5 W, mantiene la cámara operativa sin necesidad de recargar con cables si está en un lugar soleado.

La calidad de imagen es otro de sus argumentos: el sensor de 4 MP con resolución 2K+ ofrece más nitidez que las típicas cámaras 1080p, con colores realistas y buen contraste. De noche, la combinación de infrarrojos y foco de luz para capturas en color rinde mejor de lo que esperaba. A esto se suma una gestión de eventos en la app clara, con posibilidad de descargar fácilmente los vídeos.

No todo es perfecto: echo de menos funciones de geovallado para activar/desactivar alarmas según estés en casa, así como la detección de mascotas o reconocimiento de caras para no disparar la alarma al ver a gente conocida.

Por tanto, la EZVIZ HB8 Lite me parece una opción muy recomendable si buscas una cámara giratoria para exteriores, con buena calidad de imagen, grabación continua, gran autonomía y la tranquilidad de poder usarla tanto con WiFi como con 4G.