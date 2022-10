¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del nuevo iPad.

Los iPad son los tablets más vendidos del mundo y, por este motivo, no es extraño que Apple tenga actualmente a la venta el catálogo más amplio de estos dispositivos con cuatro modelos diferentes: iPad mini, iPad (9ª y 10ª generación), iPad Air y iPad Pro (11″ y 12.9″).

Hace unos días, Apple presentó su iPad de 10ª generación, que parte de un precio de 🛒 579€. Esto supone supone un salto importante respecto al iPad de 9ª generación, por lo que la compañía mantiene actualmente ambos a la venta, este último con un precio de partida de 🛒 429€.

El nuevo iPad incorpora una pantalla más grande de 10.9″ con marcos estrechos, chip A14 Bionic, 64 / 256 GB de almacenamiento, cámara frontal ultra gran angular de 12MP, cámara trasera de 12MP, conector de carga USB-C y compatibilidad con los accesorios Apple Pencil y el nuevo Magic Keyboard Folio.

He tenido la oportunidad de probar el iPad junto con el teclado Magic Keyboard Folio y Apple Pencil. A continuación, os presento mis impresiones.

Diseño y construcción

El diseño del iPad había permanecido apenas sin cambios desde hace varios años, por lo que su frontal con grandes marcos rodeando la pantalla ya se empezaba a ver algo anticuado.

Por suerte, Apple ha decidido modernizar el aspecto del iPad reduciendo significativamente el grosor de los marcos que rodean la pantalla, lo que ha permitido aumentar el tamaño del panel sin apenas variar sus dimensiones.

Los marcos no llegan a ser tan estrechos como los del iPad Pro, pero son lo suficientemente pequeños como para el aprovechamiento del frontal sea bueno (81% en el iPad frente a 83% en el iPad Pro de 11″ según los datos de GSMArena).

Los bordes laterales también han pasado a ser totalmente planos, siguiendo la línea de diseño de Apple de los últimos dispositivos iPhone y iPad. Como resultado, nos encontramos ante un tablet cuyo aspecto es muy parecido al del iPad Air (2022), hasta el punto de que ambos son prácticamente indistinguibles si no te fijas en los colores.

En mis análisis recientes de otros modelos de iPad, siempre he cuestionado la decisión de que la cámara frontal estuviera en uno de los laterales cortos, ya que tiene mucho más sentido sobre uno de los marcos largos para facilitar las videoconferencias, sobre todo cuando está acoplado al teclado.

Apple ha escuchado esta petición y, por fin, la cámara frontal del iPad está situada en el centro del marco largo. Curiosamente, el nuevo iPad Pro anunciado a la vez sigue manteniendo la cámara frontal centrada en el marco corto, así que el iPad ha sido el primero en estrenar esta novedad que a buen seguro irá llegando al resto de modelos.

La reducción de los marcos ha llevado a que el botón Touch ID situado en el frontal haya desaparecido. En su lugar, ahora encontramos un botón de encendido más grande que integra un lector de huella dactilar en uno de los laterales cortos.

Aunque no es tan cómodo de alcanzar como el modelo de frontal, la reducción de marcos compensa de sobra el mayor esfuerzo que hay que hacer para tocar el botón de encendido.

El chasis del iPad es de aluminio, por lo que resiste perfectamente el paso del tiempo. Esto no quita para que ciertos arañazos o golpes fuertes puedan quedar marcados en la superficie pero, en general, el iPad es un dispositivo resistente, que podemos meter en la mochila sin preocuparnos demasiado por que se estropee.

El nuevo iPad está disponible en una paleta de colores muy llamativa: azul, rosa, plata y amarillo. El modelo que he probado es el de color rosa que, a diferencia del color «oro rosa» que hemos visto en otros dispositivos de Apple, este rosa es… super rosa. Tan rosa que podría decirse que es demasiado chillón, aunque, sin ir más lejos, mi mujer mataría por un iPhone de este color 🤷🏻‍♂️.

Si nos fijamos en la parte de atrás, encontramos una única cámara trasera en la esquina superior izquierda que sobresale ligeramente de la superficie. He probado el modelo con conectividad celular, que posee líneas de antena en la parte superior e inferior que rompen la uniformidad del aluminio para facilitar la transmisión y recepción de ondas electromagnéticas.

En el lateral derecho, encontramos los botones de control de volumen y, en el modelo con conectividad celular, el compartimento para la tarjeta nanoSIM, con una bandeja que se extrae al introducir un objeto punzante incluido en la caja del tablet.

En el lateral izquierdo se encuentran los conectores Smart Connector para acoplar la funda con teclado Magic Keyboard Folio.

En la parte superior encontramos el botón de encendido y los orificios de los altavoces.

En la parte inferior está el conector USB-C y los altavoces a ambos lados del conector.

El iPad es un tablet bastante fino y ligero, ya que posee un grosor de tan solo 7 mm y un peso inferior a medio kilogramo, tan solo 477 / 481 gramos (para sus variantes WiFi / WiFi+5G). No llega a ser tan fino y ligero como el iPad Air (6,1 mm y 461 / 462 gramos), pero está bastante cerca.

A diferencia de los iPhone, el iPad no es resistente al agua, por lo que debemos tener cuidado de que no se moje. Me hubiera gustado que el iPad Air también contase con esta protección para poder utilizar el tablet en la bañera o cerca del agua o, simplemente, poder limpiarlo bajo el grifo cuando se ensucia.

La pantalla atrae las huellas con bastante facilidad, por lo que tendrás que limpiarla frecuentemente si quieres mantenerla sin suciedad. El acabado mate del aluminio de la parte trasera hace que las huellas no queden muy marcadas en la parte de atrás, aunque el logotipo de Apple con acabado en espejo tiende a ensuciarse con bastante facilidad.

Como ocurre con cualquier dispositivo con una gran pantalla, el uso de una funda protectora es una buena idea. Apple y otros fabricantes comercializan fundas en distintos colores, destacando especialmente la Magic Keyboard Folio (🛒 299€) con teclado de la que hablaremos más adelante.

Pantalla

La pantalla del iPad posee un panel LCD IPS de 10.9″ con una resolución de 2.360 por 1.640 píxeles y, por tanto, tenemos la misma densidad de píxeles que encontramos en otras pantallas Retina: 264 ppp.

Esta densidad de píxeles es bastante elevada para un tablet, que se utiliza a una distancia de los ojos mayor que un teléfono. Las imágenes se ven nítidas y resulta imposible distinguir los píxeles individuales a simple vista.

El iPad posee un panel sin laminar, es decir, la pantalla no está pegada al cristal sino que existe una capa de aire entre pantalla y cristal. Al tacto, se nota que la pantalla se hunde un poquito al apretar con el dedo, por lo que la sensación no es tan agradable como en el iPad mini, iPad Air o iPad Pro.

El uso de un panel sin laminar tiene una ventaja en caso de que el iPad lo utilicen niños ya que, si se rompe el cristal frontal, no necesitas gastar cientos de euros en reemplazar la pantalla completa.

La pantalla del iPad no cuenta con una película antirreflectante, lo que dificulta su uso cuando hay fuentes de luz intensas como lámparas o, directamente, el sol.

Colocando el iPad junto a un iPad Air o iPad Pro al lado de una ventana, es evidente que se ven más reflejos en la pantalla del iPad.

Al tratarse de un panel IPS LCD, la matriz de sub-píxeles es RGB y, por tanto, los tres sub-píxeles — rojo, verde y azul — se disponen uno a continuación del otro. Las matrices RGB ofrecen una resolución efectiva igual a la real, a diferencia de las matrices Pentile de las pantallas OLED. Estas últimas ofrecen una resolución efectiva menor por la disposición de los píxeles en formas geométricas, habitualmente en forma de rombo.

Para analizar la calidad de la pantalla hemos realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

El brillo máximo es bastante elevado, ya que se encuentra en 493 nits según mis propias mediciones, que es un valor muy cercano al anunciado por Apple en la hoja de especificaciones (500 nits). Se trata también del mismo valor que obtiene el iPad Air (2022), pero queda por debajo de los 600 nits del iPad Pro (2021).

El iPad cuenta con ajuste de brillo automático y, por defecto, está activado. Si quieres desactivarlo (aunque no hay ninguna razón para hacerlo), es posible que tardes un rato en encontrar la manera de hacerlo ya que el ajuste no está en la sección de Pantalla y brillo sino algo escondido en Ajustes > General > Ajustes de visualización > Brillo automático.

El iPad cubre un 95% del espacio de color sRGB y ofrece una fidelidad de colores excelente. El error medio en la reproducción de los colores resulta ser 1.7 dE (un valor por debajo de 4 dE se considera excelente y por encima de 9 se considera inaceptable), y el error máximo se queda en 4.9 dE.

El color negro es bastante profundo, incluso al nivel máximo de brillo, ya que se encuentra alrededor de 0,4 nits. No es un color negro puro como el que encontramos en una pantalla OLED o miniLED, pero es bastante bueno para una pantalla LCD. El contraste resulta ser aproximadamente 1.100:1.

Los ángulos de visión son amplios y los colores no se ven alterados al observar la pantalla desde un ángulo. El color blanco presenta una temperatura de color de 6.357ºK, bastante cerca del nivel de referencia de 6.500 ºK, lo que implica un color blanco neutro sin un tinte marcado de color. El valor de gamma es de 2.3, bastante cerca del óptimo 2,2.

Como en modelos anteriores, está presente el modo Night Shift, que ajusta automáticamente los colores de la pantalla hacia la parte más cálida del espectro para ayudarte a descansar mejor. Es posible activarlo manualmente o programarlo para que se active a ciertas horas o desde la puesta a la salida del sol.

La pantalla del iPad cuenta con True Tone, que ajusta el balance de blancos en función de la luz ambiente.

Lo que no ofrece es Pro Motion, es decir, una tasa de refresco elevada, aunque esto es normal en el rango de precios en el que se mueve.

Hardware y rendimiento

El iPad cuenta con el procesador A14 Bionic, que debutó con el iPhone 12 en 2020.

A día de hoy, este chip ya es algo antiguo, pero los chips de Apple siempre han ofrecido una potencia superior a los de sus rivales Android, por lo que el A14 Bionic sigue ofreciendo un elevado rendimiento a pesar de haber pasado dos años.

👉 Así es el Apple A14 Bionic

El Apple A14 Bionic es un chip que ofrece 6 núcleos de CPU divididos en 2 de rendimiento (Firestorm) y cuatro de eficiencia energética (Icestorm). También posee una GPU de 4 núcleos y un motor neuronal de 16 núcleos que es capaz de alcanzar un máximo de 11 TOPS.

El controlador de memoria es compatible con LPDDR4X y podemos encontrar 4 o 6 GB de RAM directamente sobre el chip (package on package – PoP).

Apple no desvela la cantidad de RAM de sus dispositivos pero los benchmarks revelan la presencia de 4 GB de RAM, lo que supone 1GB más que su antecesor. Aunque esta cantidad puede parecer escasa si vienes del mundo Android, iOS requiere mucha menos memoria.

A continuación, vamos a ver en distintos benchmarks cómo se comporta el iPad frente a otros modelos.

En el benchmark AnTuTu v9, el iPad ha obtenido 773.318 puntos, una puntuación alta, aunque por debajo de los últimos dispositivos con chips de la serie M de Apple.

En el benchmark Geekbench, el iPad Air obtiene 1.604/4.197 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, un rendimiento muy elevado.

En cuanto a potencia de gráficos 3D, en el test gráfico GFXBench basados en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal/OpenGL y Vulkan), el dispositivo ha obtenido unos resultados bastante altos, como se puede apreciar en la gráfica.

En el test gráfico GFXBench con APIs tradicionales, el dispositivo también ha obtenido unos resultados magníficos.

Además del rendimiento gráfico puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador. La prueba 3DMark Wild Life Stress Test mide precisamente la variación en el rendimiento gráfico tras 20 ejecuciones del test.

En esta prueba, el iPad sale bastante bien parado ya que el rendimiento solo se reduce en un 13 por ciento.

Los resultados de los benchmarks indican que el iPad ofrece un rendimiento muy bueno, similar al del iPad Air (2020) que contaba con el mismo chip. En la mayoría de las pruebas, el iPad solo queda por debajo de otros modelos de iPad con chips de la serie M, que son mucho más caros.

En el día a día, el iPad responde con fluidez al movernos por la interfaz o utilizar apps exigentes. El rendimiento no se ve afectado al utilizar alguna de las funcionalidades de multi-tarea de iPadOS ni tampoco al utilizar una app mientras otra se descarga y se instala en segundo plano.

El iPad también permite jugar con soltura a juegos 3D exigentes, como Asphalt 9 o Call of Duty Mobile. De hecho, este último se configura en calidad gráfica «muy alta» y velocidad de cuadros «alta.» Si eres aficionado a los juegos, te alegrará saber que puedes enlazar el mando de la Xbox, PlayStation o Nintendo Switch para jugar de manera más cómoda.

El iPad se comercializa en versiones de 64 o 256 GB. Como es bien sabido, Apple no ofrece la posibilidad de ampliar el espacio mediante tarjetas micro-SD por lo que debes escoger con cuidado la capacidad que vas a necesitar.

En mi opinión, 64 GB solo es una capacidad adecuada si el uso que vas a dar es consumir servicios online o puro streaming. Sin embargo, se puede quedar escasa si tienes pensado descargar vídeos, instalar juegos pesados o sincronizar vía iCloud todas las fotografías que tomes con el iPhone.

En el aspecto de conectividad, el iPad va bien servido gracias a que ofrece Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y conectividad celular 5G.

Apple ha sustituido el veterano conector Lightning por un conector USB Tipo-C, lo que abre la puerta a la conexión de periféricos, como una pantalla externa o un disco duro, y simplifica la carga, ya que el conector USB Tipo-C se está imponiendo como el estándar del mercado (de hecho, acabará llegando al iPhone).

El conector USB-C incluido en el iPad ofrece velocidades solo USB 2.0, que queda lejos de lo que se puede obtener mediante USB 3.0. La decisión viene motivada probablemente por mantener el precio del iPad lo más contenido posible, más aún teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos, el público al que va dirigido este tablet no usará el puerto USB para nada más que para cargar el iPad.

El iPad también es compatible con eSIM, lo que permite configurar una tarjeta SIM virtual. En las pruebas que he realizado, la velocidad de conexión tanto por Wi-Fi como por 5G fue satisfactoria.

Se alcanzaron 300 Mbps de bajada y 300 Mbps de subida en Wi-Fi 802.11ac con una conexión de fibra óptica de 300 Mbps, y 96 Mbps de bajada y 40 Mbps de subida con una conexión 5G de Movistar.

El iPad solo incluye soporte para GPS en el modelo con conectividad celular, así que si te haces con el modelo WiFi estarás limitado a la hora de identificar tu ubicación con precisión. Esto tampoco debería ser un gran problema, salvo que pretendas usar el iPad como un navegador GPS de gran tamaño.

Si bien Apple ha incorporado el sistema de reconocimiento facial Face ID en los iPad Pro, la compañía ha optado por un lector de huella dactilar Touch ID, solo que en lugar de estar colocado en el botón de inicio del frontal, que ya no existe, ha sido integrado en el botón de encendido.

Touch ID reconoce la huella dactilar de forma rápida y fiable, y podemos registrar hasta cinco huellas diferentes, en caso de que queramos compartir el tablet con varios miembros de la familia o, sencillamente, desbloquear el iPad con varios posibles dedos.

Batería

Apple indica en su página web que el iPad posee una batería de 28,6 Wh, lo que equivale aproximadamente a 7.600 mAh. Es algo menos que el modelo al que sustituye, que ofrece 32,4 Wh, pero está en línea con el iPad Air (2022).

Apple apunta a una autonomía de 10 horas en navegación por Internet vía WiFi y reproducción de vídeo o música, exactamente igual que el resto de iPads de la familia.

En mi experiencia, la batería del iPad aguanta varios días de uso ocasional sin problemas. Ahora bien, si el uso es continuo, la batería se agotará en unas 6-10 horas en función del nivel de brillo de la pantalla y el tipo de tareas que realices.

Con el cargador incluido de 20W, la batería tarda en cargarse completamente unas 2 horas y 20 minutos, que es una cantidad de tiempo más bien alta, pero inferior a la del modelo anterior. En la gráfica podemos apreciar que el proceso de carga es bastante lineal.

El proceso total de carga lleva algo más de 2 horas con el cargador incluido

A pesar de que iOS incorpora un modo de bajo consumo para ahorrar batería en los iPhone, este modo no está presente en iPadOS. Por ello, echamos de menos opciones que nos permitan extender la autonomía del dispositivo.

Multimedia

El iPad ofrece sonido estéreo cuando sujetamos el tablet en horizontal, lo que supone una mejora respecto al modelo anterior, que solo tenía altavoces en un lado. Ahora bien, el nuevo iPad ha perdido el conector de auriculares que estaba presente en el modelo anterior.

En general, la calidad del sonido del iPad es buena, por lo que no tendrás ningún problema para disfrutar de vídeos de YouTube u otros servicios de streaming. Además, cuenta con un par de micrófonos para captar bien tu voz.

Centrándonos en las aplicaciones multimedia, la app Música reproduce canciones transferidas al teléfono vía la aplicación iTunes, compradas en iTunes Store, almacenadas en iCloud por medio de iTunes Match o mediante la suscripción a Apple Music (10,99€/mes para uso individual o 16,99€/mes para uso familiar).

Cuando el iPad está bloqueado, desde la propia pantalla de bloqueo podemos controlar el reproductor, tanto de la aplicación Música como de otras que tengamos instalada (por ejemplo, Spotify). También podemos controlar la reproducción desde el Centro de Control.

En la sección de Ajustes generales de iPadOS, no en la propia aplicación, podemos controlar algunas opciones de la aplicación Música, como ajustar el ecualizador, limitar el volumen máximo, etc.

El tamaño de la pantalla del iPad y su elevado brillo hacen que se trate de un dispositivo adecuado para disfrutar de películas. Dado que la pantalla tiene una relación de aspecto bastante cuadrada, más pensada para la productividad que para ver vídeos, es habitual que se muestren gruesas franjas negras encima y debajo de la imagen.

Por supuesto, a la hora de ver películas, podemos hacer uso de apps de vídeo en streaming como YouTube, Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Disney+ o, por supuesto, Apple TV+.

La app de Fotos permite ver todas las fotografías y vídeos que tenemos guardados en el iPad de forma muy cómoda. Otra de las funcionalidades que incorpora Fotos es la posibilidad de ocultar fotos muy parecidas o repetidas, detectar fotos duplicadas y mostrar las mejores instantáneas en una nueva vista llamada Días.

Fotos reconoce automáticamente la cara de las personas que aparecen en las fotos y, si asociamos las caras con el nombre de una persona, podemos ver fácilmente todas las fotografías donde aparece esa persona. Resulta sorprendente lo bien que reconoce a la persona correcta.

También hay una pestaña llamada Para ti que ofrece fotografías destacadas y sugiere efectos a aplicar a algunas fotografías, así como los nombres de aquellas personas con las que podrías querer compartir ciertas fotos, en función de la gente que aparece en la fotografía o con la que tienes relación. Desde la app Fotos, podemos editar las fotografías.

App Fotos del iPad

iPadOS 16

El iPad utiliza iPadOS, el sistema operativo móvil de Apple adaptado especialmente para tablets.

iPadOS está basado en iOS, pero aprovecha el mayor tamaño de la pantalla de los tablets para ofrecer funcionalidades adicionales como la pantalla dividida para ejecutar dos apps a la vez o la carga de páginas web en modo escritorio.

Por primera vez, iPadOS 16 lleva las API de Metal 3 al iPad. Apple busca que los iPads sean máquinas de jugar con Metal 3 y gráficos 3D acelerados por hardware. Además, Apple cuenta con una nueva API que permite que los paquetes de recursos más grandes se descarguen en segundo plano mientras juegas.

Muchas de las características que introdujo Apple en iOS 16 también están disponibles en iPadOS 16, como la fototeca compartida, las nuevas características de Mail, las nuevas capacidades de Live Text o el rediseño de la app Casa. Si quieres saber más, te aconsejamos que leas nuestro análisis del iPhone 14 Pro para conocer las novedades de iOS 16.

Cuando Apple presentó iPadOS 16, dio un adelanto de una nueva aplicación de colaboración llamada Freeform.

Freeform es un gran espacio de colaboración, similar a una pizarra, en el que un grupo puede trabajar conjuntamente utilizando herramientas similares a las que se encuentran en Notas, con notas adhesivas, fotos, etc. Es un espacio infinito en el que se utiliza el tacto para arrastrar la interfaz y el pellizco para acercarse y alejarse. Estará disponible en una futura actualización de iPadOS 16 a finales de 2022.

Apple ha añadido por fin una app Tiempo en el iPad. La nueva aplicación aprovecha al máximo la gran pantalla e incluye fondos animados que reflejan las condiciones meteorológicas actuales.

La funcionalidad estrella de iPadOS 16, Organizador Visual, no está disponible en el iPad. Esta funcionalidad ofrece una nueva interfaz multitarea que permite crear espacios de trabajo con ventanas superpuestas que puedes mover y cambiar de tamaño. Sin embargo, requiere un chip más potente para funcionar.

Otra ausencia de iPadOS es que no ofrece ofrecer soporte multi-usuario, algo que resultaría muy útil en un dispositivo que puede tener un uso familiar.

Cámaras

El iPad incluye una única cámara trasera de 12MP con apertura f/1.8, y una cámara frontal también de 12MP con apertura f/2.4.

La interfaz de la app Cámara es minimalista. Si sostenemos el tablet en horizontal, encima del botón de disparo tenemos unos iconos que nos permiten conmutar entre la cámara trasera y frontal y activar/desactivar los modos Live, HDR y cuenta atrás. Debajo del botón de disparo encontramos una miniatura con la última fotografía tomada y unos botones para conmutar entre Vídeo, Foto, 1:1 y Panorámica.

La aplicación Cámara del iPad ofrece pocas opciones con las que jugar a la hora de tomar una foto. No ofrece modos predefinidos (nocturno, playa, retrato, etc.), controles manuales (nivel de ISO, velocidad de disparo, balance de blancos, etc.) ni otras funcionalidades que encontramos en otros dispositivos.

Cámara trasera

Apple ha dotado al iPad de una cámara trasera de 12 MP con apertura f/1.8 pero carece de flash. Es una pena que no incorpore flash, ya que en ocasiones viene bien para fotografiar documentos.

Es compatible con Smart HDR 3, la solución de fotografía computacional de Apple para hacer mejores fotos en algunas situaciones, especialmente con poca luz.

En condiciones de buena luz la cámara del iPad ofrece imágenes con buena nitidez, aunque con colores algo apagados para mi gusto y, en ocasiones, las imágenes pecan de sobreprocesamiento.

Cuando la luz escasea, el ruido hace acto de presencia. Apple ha preferido dejar grano antes que suavizar la imagen con un procesado demasiado agresivo. El resultado es una imagen con bastante grano y zonas demasiado oscuras, por lo que no es una cámara apropiada para fotos nocturnas.

A continuación podemos ver algunas fotografías tomadas con la cámara del iPad.

Ejemplos de fotografías tomadas con la cámara trasera del iPad

A pesar de que Apple ofrece modo Retrato en teléfonos con una sola cámara, como el iPhone XR, el modo Retrato no está presente en el iPad, por lo que no podemos tomar fotografías de personas con el fondo desenfocado artificialmente.

Grabación de vídeo

La cámara principal es capaz de grabar vídeo 4K hasta 60 fps con sonido estéreo, así como vídeo a cámara lenta a 240 fps.

A continuación, podemos ver un par de vídeos grabados en [email protected] y [email protected] con la cámara trasera por el día y por la noche. Todos ellos ofrecen una buena calidad de imagen, con una estabilización muy competente.

Cámara frontal

En cuanto a la cámara frontal, cuenta con un sensor de 12MP con lente ultra gran angular con apertura f/2.4.

Esta cámara permite grabar vídeo 1080p hasta 60 fps y con el flash Retina que ilumina la pantalla con más brillo del normal para iluminar tu rostro.

Es posible tomar selfies con la cámara en modo ultra gran angular (para selfies de grupo) o en modo estándar (para selfies individuales). A continuación, se puede ver la diferencia entre ambos tipos de selfies.

Los selfies capturados con el iPad ofrecen una calidad de imagen correcta, con colores naturales y un buen procesamiento HDR para que los fondos no se vean blancos.

Fotografías tomadas con la cámara frontal

Una de las funcionalidades interesantes que ofrece la cámara frontal es Encuadre Centrado, que combina la cámara ultra gran angular con IA para reconocer tu cara y colocarte en el centro del encuadre durante videollamadas.

Lo mejor de esta funcionalidad es que puedes moverte y la cámara te va siguiendo para mantenerte en el centro de la imagen. Si se acerca alguien a ti, la cámara lo reconoce y abre el encuadre para que aparezcáis ambos en la imagen.

La funcionalidad Encuadre Centrado no solo está disponible al realizar videollamadas con FaceTime sino que también se puede utilizar con apps de videoconferencias como Teams, Zoom o Webex.

Así funciona Encuadre Centrado en la app WebEx de videoconferencia



Ahora bien, la app nativa de Cámara del iPad no trae la funcionalidad de Encuadre Centrado, por lo que si quieres grabarte un vídeo en el que te muevas y se te vea siempre centrado, tendrás que recurrir a una app de terceros.

Lápiz Apple Pencil

Apple lanzó el primer Apple Pencil con la llegada del primer iPad Pro. Se trata de un lápiz que permite dibujar y escribir sobre la pantalla de forma cómoda, sin tener que preocuparse por problemas como la sincronización por Bluetooth.

Con el lanzamiento de los últimos iPad Pro a finales de 2018, Apple lanzó la segunda generación del Apple Pencil pero el iPad sigue utilizando el Apple Pencil de primera generación.

El Apple Pencil permite utilizar el iPad como una herramienta de creación de contenidos.

Esto es especialmente útil en el sector educativo, donde los alumnos pueden utilizar el Apple Pencil para tomar apuntes y realizar trabajos, pero también para diseñadores gráficos u otros profesionales que deben tomar notas habitualmente.

El retardo al escribir o dibujar con el Apple Pencil sobre la pantalla ha ido disminuyendo, y ahora el trazo queda marcado sobre la pantalla del iPad de forma casi inmediata a que se produzca.

El Apple Pencil posee un sensor en su punta que determina de forma precisa la presión que estás aplicando, de forma que si presionas más fuerte obtienes un trazado grueso mientras que si presionas más suave obtienes líneas más finas.

También cuenta con dos sensores en su punta que calculan el ángulo y la inclinación de tu mano. De esta manera, cuando dibujas o pintas, la pantalla detecta la posición relativa de estos sensores y permite dibujar sombras con solo inclinar el Apple Pencil igual que harías con un lápiz.

Apple permite utilizar el Apple Pencil con diversas aplicaciones de iPadOS. Es posible, por ejemplo, realizar anotaciones a mano sobre documentos PDF, mensajes de correo electrónico o la aplicación Notas. La suite ofimática formada por Pages, Numbers y Keynote también permite dibujar, crear bocetos o escribir con el Apple Pencil.

Existen muchos desarrolladores que han creado apps compatibles con el Apple Pencil. Entre ellas, encontramos desde aplicaciones de dibujo, como Procreate o Autodesk SketchBook, hasta aplicaciones de retoque fotográfico, como Affinity Photo o Pixelmator, pasando por aplicaciones de tomar notas como GoodNotes o Notability.

El Apple Pencil posee una tapita magnética en el extremo opuesto a la punta que, si retiras, deja al descubierto el conector Lightning que permite cargarlo.

El problema es que el Apple Pencil de primera generación se carga mediante un conector Lightning, mientras que el iPad tiene un conector USB-C. Esto ha llevado a Apple a lanzar un adaptador USB-C para el Apple Pencil que cuesta 🛒 10 €. Los nuevos Apple Pencil ya vienen con este adaptador en la caja.

En mi opinión, hubiera sido más interesante ver un Apple Pencil con conector USB Tipo-C o, en su defecto, compatibilidad con el Apple Pencil de segunda generación, que se carga de forma inalámbrica al acoplarlo magnéticamente sobre un lateral.

Con una carga completa, el Apple Pencil posee una autonomía de hasta 12 horas y, si te quedas sin batería, con una carga de solo 15 segundos obtienes media hora de uso. Con un uso intenso, necesitas recargar el lápiz cada dos días aproximadamente.

Echo de menos algunas de las funcionalidades que llegaron con el Apple Pencil de segunda generación, como la sujeción magnética al borde del iPad para que se cargue de forma inalámbrica, la posibilidad de dar golpecitos sobre su superficie para activar funcionalidades adicionales o su lateral biselado para que no ruede por la mesa.

El Apple Pencil de 1ª generación tiene un precio de 🛒 119 € (incluye el adaptador a USB-C).

Teclado Magic Keyboard Folio

El iPad puede llegar a sustituir a un ordenador para tareas como escribir mensajes de correo electrónico o editar documentos ofimáticos, por lo que el uso de un teclado físico es algo muy interesante.

Apple ha lanzado un teclado llamado Magic Keyboard Folio, que ofrece la misma experiencia de escritura del Magic Keyboard de Apple, con teclas individuales, un mecanismo de tijera con 1 mm de recorrido y una buena sensación de respuesta.

Apple ha añadido una nueva fila de 14 teclas de función para que puedas acceder rápidamente a funciones comunes como ajustar el volumen o el brillo de la pantalla.

Además, el Magic Keyboard Folio cuenta con un trackpad que permite hacer clic en cualquier lugar. Esto permite controlar el cursor en iPadOS, lo que es útil para tareas como editar una hoja de cálculo o seleccionar texto, o simplemente navegar por tu iPad con un gesto familiar

El Magic Keyboard Folio posee un diseño de dos piezas formado por un panel trasero protector que se acopla magnéticamente y que incluye un soporte con un ajuste de ángulo de visión continuo. Por otro lado, el teclado se acopla magnéticamente al Smart Connector del borde inferior del iPad.

Al coger el iPad, el teclado puede plegarse hacia la parte trasera. Además, es posible separar el teclado, darle la vuelta y volver a colocarlo de forma que las teclas queden orientadas hacia la parte trasera del iPad. Este modo permite sostener el iPad sin sentir las teclas del teclado en la parte trasera.

El teclado también se puede quitar por completo. El panel trasero permanece, ofreciendo un soporte para que puedas disfrutar de una película, jugar a un juego con un mando o hacer una llamada FaceTime.

En las pruebas que he realizado, resulta muy agradable escribir utilizando este teclado. Tan solo echo en falta que las teclas estén retroiluminadas para poder utilizarlo a oscuras.

El teclado Magic Keyboard Folio cuesta 🛒 299 € y, en mi opinión, es un accesorio interesante si tienes que escribir documentos con frecuencia, aunque su precio es bastante elevado en comparación con el precio del tablet.

Precio y competidores

Los precios del iPad en España son los de la siguiente tabla:

A estos precios debemos añadir los de los accesorios Apple Pencil (🛒 119 €) y Magic Keyboard Folio (🛒 299 €), en caso de que queramos hacernos con alguno de los dos.

Si estás detrás de un tablet más asequible, también puedes hacerte con el iPad (2021) (🛒 429 €) con pantalla Retina de 10.2″, procesador A13 Bionic, 32/128GB de almacenamiento, cámara trasera de 8MP, cámara frontal ultra gran angular de 12MP, y lector Touch ID en botón de inicio.

Si tu presupuesto es algo mayor, el iPad Air (2022) (🛒 679€) ofrece algunas mejoras como una pantalla laminada y con un gamut de color más amplio, procesador M2 más rápido, mayor capacidad de almacenamiento, cámaras trasera y frontal de 12MP y soporte para Apple Pencil de segunda generación.

Si quieres dar el salto al iPad más potente (y más caro), el iPad Pro (2022) (🛒 1.049€) es un tablet de ensueño gracias a sus marcos mínimos, una pantalla con alta tasa de refresco, la presencia de Face ID, un procesador muy potente, cuatro altavoces, y soporte para el Apple Pencil (2ª gen.) y Magic Keyboard.

Conclusiones

El nuevo iPad de este año llega, por fin, con un diseño actualizado, presumiendo de unos marcos más estrechos rodeando la pantalla que nada tienen que envidiar a los del iPad Air (2022).

La reducción de marcos trae consigo la desaparición del icónico botón de inicio que estaba situado en el marco inferior. Ahora, el lector de huella dactilar Touch ID está integrado en el botón de encendido de un lateral y, si bien no está tan a mano como el antiguo botón de inicio, la reducción de marcos compensa tener que alargar el abrazo.

El iPad posee un cuerpo de aluminio con acabado mate, por lo que se trata de un dispositivo muy resistente y en el que las huellas no quedan apenas marcadas. Está disponible en cuatro llamativos colores — azul, rosa, plata y amarillo — y, cuando digo llamativos, lo digo de verdad, como puede apreciarse en las fotos con el modelo rosa que he probado.

La pantalla del iPad ha aumentado de tamaño hasta 10,9″ gracias a la reducción de marcos, sin un aumento en las dimensiones. De hecho, el iPad es uno de los tablets más compactos que puedes encontrar.

La pantalla presenta una buena nitidez, una excelente fidelidad de color y un brillo máximo elevado (500 nits), por lo que podrás disfrutar de contenidos multimedia o navegar por Internet sin problema. La pantalla ofrece True Tone para adaptar el balance de blancos al entorno.

En comparación con el iPad Air (2022), la pantalla del iPad no es tan avanzada: el gamut de color es más limitado, no posee una capa anti-reflectante y el panel no está laminado, por lo que la sensación al tacto no es tan agradable. No obstante, ninguna de estas ausencias debería preocupar a la mayoría de los usuarios.

El iPad llega con un procesador A14 Bionic, el mismo que debutó con el iPhone 12 en 2020. Se trata de un chip que tiene ya un par de años, pero es capaz de mover con gran fluidez la interfaz, apps y juegos exigentes que he probado.

En mis pruebas, he utilizado con éxito apps de ofimática (como Microsoft Office) y juegos 3D avanzados (como Asphalt o Call of Duty) con total normalidad. De hecho, si conectas un mando inalámbrico como DualSense de PS5, puedes usar el iPad como máquina para jugar.

También he hecho uso de las funcionalidades de multi-tarea de iPadOS, sin echar de menos una mayor potencia en ningún momento.

Obviamente el rendimiento no es tan elevado como el que ofrece el iPad Air o el iPad Pro, donde las apps se abren y se cierran más rápidamente, por ejemplo, pero no es una mejora importante. Quizás con el paso de los años, conforme las apps sean más exigentes, sí que se note más la diferencia.

La autonomía del iPad es buena ya que, como indica Apple, es la misma que la de otros iPad. Esto significa que podrás utilizar el tablet durante 7-10 horas seguidas sin necesidad de recargar, en función del uso que hagas del tablet.

El proceso de carga lleva un poco más de 2 horas con el cargador de 20 vatios incluido. La carga se realiza a través de un conector USB-C, ya que Apple ha sustituido por fin el veterano conector Lightning de modelos anteriores.

El iPad cuenta con altavoces a ambos lados, por lo que ofrece sonido estéreo cuando lo sujetas en horizontal. Lamentablemente, Apple ha eliminado el conector de auriculares de este modelo, así que tendrás que recurrir a auriculares Bluetooth o con conector USB-C.

La cámara trasera del iPad tiene una resolución de 12MP y cumple con su cometido, pero no es la mejor opción a la hora de tomar instantáneas que quieras guardar para el recuerdo, sobre todo si la luz escasea. Para otros usos, como escanear documentos dentro de apps o tomar una fotografía puntualmente, cumple.

La cámara frontal tiene un sensor de 12MP y una lente ultra gran angular con apertura f/2.4. Lo más característico de esta cámara es el modo Encuade Centrado que te mantiene en el centro de la escena y te sigue cuando te mueves al realizar videoconferencias. Además, Apple ha centrado la cámara frontal en el lado largo del tablet, lo que resulta muy útil cuando utilizas el tablet en modo horizontal.

El iPad no solo está pensado para disfrutar de contenidos, sino también para crearlos, ya que es compatible dos accesorios interesantes: Apple Pencil y Magic Keyboard Folio.

El Apple Pencil que utiliza el iPad es el modelo de primera generación, por lo que no es tan avanzado como el que debutó con el iPad Pro. El retardo al escribir o dibujar en la pantalla es mínimo, por lo que la sensación es similar a la de hacerlo sobre un papel. El principal inconveniente viene a la hora de cargarlo, ya que es necesario utilizar un adaptador USB Tipo-C y, la verdad, el montaje es un poco engorroso.

Por otro lado, el nuevo Magic Keyboard Folio (🛒 299 €) está formado por dos piezas. Una de ellas se acopla a la parte inferior del iPad y aporta un teclado completo (incluso con teclas de función) con gran recorrido en las teclas, así como un trackpad. La otra pieza se acopla magnéticamente a la parte trasera del tablet y permite apoyar el tablar y ajustar su inclinación libremente para mayor comodidad. Lamentablemente, las teclas no están retroiluminadas, por lo que es complicado utilizarlo en la oscuridad.

El iPad se comercializa en España a partir de 🛒 579€ (WiFi, 64 GB) y llega hasta los 🛒 979€ (WiFi+5G, 256 GB). Si este modelo se te hacer caro, el iPad (2021) sigue a la venta por 🛒 429 €, y si quieres dar un salto hacia adelante, el iPad Air (2022) cuesta solo un poco más, 🛒 679€.

¿Merece la pena el iPad? En mi opinión, el iPad es una excelente compra si buscas un tablet con un diseño moderno, una gran pantalla, un elevado rendimiento y una excelente autonomía.

Lo mejor:

Construcción resistente en aluminio, que aguanta bien el uso diario. Reducción que los marcos que rodean la pantalla para un mayor aprovechamiento del frontal.

Construcción resistente en aluminio, que aguanta bien el uso diario. Reducción que los marcos que rodean la pantalla para un mayor aprovechamiento del frontal. Pantalla de 10.9″ con resolución Retina, brillo máximo elevado, amplios ángulos de visión, excelente fidelidad de color y True Tone.

Pantalla de 10.9″ con resolución Retina, brillo máximo elevado, amplios ángulos de visión, excelente fidelidad de color y True Tone. Fluidez en el manejo de la interfaz, juegos, y apps. No se echa de menos más potencia en el día a día.

Fluidez en el manejo de la interfaz, juegos, y apps. No se echa de menos más potencia en el día a día. Sistema operativo iPadOS 16 especialmente diseñado para iPad con funcionalidades específicas de multi-tarea. Amplio ecosistema de apps con interfaz adaptada a la pantalla del iPad.

Sistema operativo iPadOS 16 especialmente diseñado para iPad con funcionalidades específicas de multi-tarea. Amplio ecosistema de apps con interfaz adaptada a la pantalla del iPad. Altavoces estéreo situados a ambos lados al sujetar el tablet en horizontal.

Altavoces estéreo situados a ambos lados al sujetar el tablet en horizontal. Excelente autonomía con carga completa en poco más de 2 horas.

Excelente autonomía con carga completa en poco más de 2 horas. Compatibilidad con accesorios como Apple Pencil (1ª gen.) y el nuevo Magic Keyboard Folio para tareas de productividad.

Compatibilidad con accesorios como Apple Pencil (1ª gen.) y el nuevo Magic Keyboard Folio para tareas de productividad. Cámara frontal con la funcionalidad Encuadre Centrado para hacer mejores videoconferencias y, por fin, está situada en el centro del borde largo.

Cámara frontal con la funcionalidad Encuadre Centrado para hacer mejores videoconferencias y, por fin, está situada en el centro del borde largo. Opciones de conectividad WiFi y WiFi+5G.

Opciones de conectividad WiFi y WiFi+5G. Conector USB Tipo-C para carga y conexión de accesorios.

Lo peor:

Pantalla no laminada y sin capa antirreflectante.

Pantalla no laminada y sin capa antirreflectante. Sistema de carga del Apple Pencil bastante complicado

Sistema de carga del Apple Pencil bastante complicado Sin conector de auriculares

Sin conector de auriculares Precio considerablemente más elevado que su antecesor.

