Análisis del iPad Air (2020) a fondo y opinión

El año 2020 fue un año importante para la serie iPad. Apple renovó el pasado mes de septiembre los iPad Air y iPad, los dos modelos más asequibles de la compañía, y unos meses antes, en marzo, había anunciado los nuevos iPad Pro.

El iPad Air posee una pantalla Liquid Retina de 10.9″ rodada por marcos muy estrechos, procesador A14 Bionic, lector de huella integrado en el botón de encendido, altavoces estéreo, conector USB-C, y compatibilidad con el Apple Pencil y la funda con teclado Magic Keyboard.

El iPad Air está a la venta a partir de 649€ para el modelo con conectividad WiFi y a partir de 789€ para el modelo con conectividad WiFi + Celular.

He tenido la oportunidad de probar el iPad Air junto con el Magic Keyboard y Apple Pencil durante varias semanas y, a continuación, os presento mis impresiones.

Diseño y construcción

El iPad Air estrena un nuevo diseño que se aleja del aspecto tradicional del iPad para acercarse al diseño más moderno del iPad Pro, con bordes planos y marcos más finos.

En la parte delantera, encontramos una pantalla de 10.9″ con formato 4:3 rodeada por marcos estrechos con un grosor uniforme. Esto es posible gracias a que Apple ha prescindido del botón circular de inicio con Touch ID que se situaba en el marco de la pantalla para integrar el lector de huella en el propio botón de encendido.

En el frontal también se encuentra la cámara para selfies que, al sostener el tablet en horizontal, queda situada en el marco lateral izquierdo.

Ahora que las videoconferencias están de moda a causa de la pandemia, me hubiera gustado que la cámara frontal estuviera situada en el lado más alargado. Así quedaría centrada al utilizar el iPad en horizontal, que es la forma más habitual de emplearlo con herramientas como Zoom, más aún si tienes el teclado Magic Keyboard acoplado.

Durante muchos años, los bordes de los iPad y los iPhone eran redondeados pero, poco a poco, la compañía ha ido introduciendo bordes planos en sus dispositivos. Por primera vez, los bordes laterales del iPad Air son totalmente planos, a semejanza del iPad Pro o los últimos iPhone 12.

Las esquinas del cuerpo del iPad Air son redondeadas, al igual que las esquinas de la pantalla. El uso de aluminio en su cuerpo unibody hace que el iPad Air sea resistente y presente un aspecto atractivo.

El iPad Air está disponible en cinco colores: gris espacial, plata, oro rosa, verde y azul cielo. El modelo que he probado es el verde, que presenta un color muy original que no es habitual en la paleta de colores de Apple.

Si nos fijamos en la parte de atrás, encontramos una única cámara trasera en la esquina superior izquierda que sobresale ligeramente de la superficie. En la parte inferior también encontramos tres conectores que permiten que el teclado Magic Keyboard se comunique con el iPad Air y reciba energía.

He probado el modelo con conectividad celular, que posee líneas de antena en la parte superior e inferior que rompen la uniformidad del aluminio para facilitar la transmisión y recepción de ondas electromagnéticas.

En el lateral derecho encontramos los botones de control de volumen y, en el modelo con conectividad celular, el compartimento para la tarjeta nanoSIM. En el centro encontramos un conector magnético que es el encargado de mantener firme el Apple Pencil (más sobre esto en el apartado sobre el lápiz).

El lateral izquierdo está libre de botones y conectores.

En la parte superior encontramos el botón de encendido, que integra el lector de huella dactilar, y dos altavoces.

En la parte inferior está el conector USB Tipo-C y dos altavoces a ambos lados del conector.

El iPad Air es uno de los tablets más finos y ligeros del mercado, ya que posee un grosor de tan solo 6,1 mm y un peso inferior a medio kilogramo, tan solo 458 / 460 gramos (WiFi / WiFi+Celular).

El iPad Air no es resistente al agua, por lo que debemos tener cuidado de que no se moje. Dado que los iPhone sí que son resistentes al agua, me hubiera gustado que el iPad Air también contase con esta protección para poder utilizar el tablet en la bañera o cerca del agua, o simplemente poder limpiarlo bajo el grifo cuando se ensucia.

Pantalla

El iPad Air posee un panel LCD IPS al que Apple denomina Liquid Retina. Según la compañía, se trata del panel LCD más avanzado y con mayor precisión de color de la industria, aunque no puedo negar que me gustaría ver un salto a los paneles OLED en los iPad.

La pantalla del iPad Air de 10.9″ posee una resolución de 2.360 por 1.640 píxeles, lo que implica la misma densidad de píxeles que encontramos en otras pantallas Retina: 264 ppp.

Esta densidad de píxeles es bastante elevada para un tablet, que se utiliza a una distancia mayor de los ojos que un smartphone. Las imágenes se ven muy nítidas y resulta imposible distinguir los píxeles individuales a simple vista.

Al tratarse de un panel IPS LCD, la matriz de sub-píxeles es RGB, como se puede apreciar en la imagen adjunta donde se ven los tres sub-píxeles — rojo, verde y azul — uno a continuación del otro.

Las matrices RGB ofrecen una resolución efectiva igual a la real, a diferencia de las matrices Pentile que encontramos habitualmente en las pantallas OLED. Estas últimas ofrecen una resolución efectiva menor por la disposición de los píxeles en formas geométricas, habitualmente en forma de rombo.

Matriz RGB formada por sub-píxeles rojo, verde y azul organizados en hileras

Además de contar con una buena resolución, la pantalla del iPad Air es compatible con la tecnología de HDR de alto rango dinámico. En concreto, es capaz de reproducir contenidos en formato HDR10 y Dolby Vision.

Si no estás familiarizado con HDR, se trata de una tecnología de paneles que permite mostrar unos rangos de color, contraste y brillo más amplios de lo habitual.

Los paneles HDR están diseñados para ir más allá del espacio de color sRGB / Rec. 709 estándar, tratan de cumplir con el estándar DCI-P3 utilizado en la industria cinematográfica, y apuntan a un espacio de color aún más amplio Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible.

Ningún panel actual es capaz de mostrar el espacio de color completo Rec. 2020, sino que se suelen quedar en torno al 60 por ciento, pero muchos paneles sí que se acercan a cubrir el espacio DCI-P3 completo. En concreto, Apple asegura que el iPad Air cubre el 100% del espacio de color DCI-P3.

Para analizar la calidad de la pantalla hemos realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

El brillo máximo es muy elevado, ya que se encuentra alrededor de los 490 nits según mis propias mediciones. Se trata de un valor similar al que indica Apple en su web (500 nits) y, sin duda, muy alto para un tablet, aunque sin llegar a los 600 nits del iPad Pro (2020).

Gracias a su laminación integral (no hay una capa de aire entre el cristal y el panel) y la película anti-reflectante, el iPad Air ofrece un valor de reflectividad de tan solo un 1,8%, lo que significa que es posible utilizar el tablet en exteriores sin demasiados reflejos.

La gama cromática del panel del iPad Air es excelente ya que cubre un 100% del espacio sRGB. El error medio en la fidelidad de los colores es muy bueno, 1.3 dE (un valor por debajo de 4 dE se considera excelente y por encima de 9 se considera inaceptable), y el error máximo es 2.7 dE, de nuevo un valor espectacular.

Resultados de las pruebas sobre la pantalla del iPad Air

Los ángulos de visión de la pantalla son amplios y los colores no se ven alterados al observar la pantalla desde un ángulo.

El color blanco presenta una temperatura de color de 6.674 ºK, un valor muy cercano al nivel de referencia de 6.500 ºK, lo que implica que no hay ningún tinte de color dominante en la pantalla.

Para ajustar el balance de blanco a la luz ambiental, el iPad Air cuenta con la funcionalidad True Tone. El dispositivo cuenta con unos sensores de luz ambiental que ajustan automáticamente el balance de blancos en función del color de la luz que ilumina nuestra estancia.

La tecnología True Tone pasa desapercibida la mayor parte del tiempo pero basta con desactivarla para notar la diferencia, sobre todo cuando estamos en un entorno iluminado por luz con cierto tono de color.

El color negro es bastante profundo incluso al nivel máximo de brillo, ya que se encuentra alrededor de 0,37 nits. No es un color negro puro como el que encontramos en una pantalla OLED, pero es bastante bueno para una pantalla LCD. El contraste resulta ser 1.330:1 según mis mediciones.

Apple incorpora en los iPad Pro la tecnología Pro Motion, que incrementa la tasa de refresco de la pantalla de 60 a 120 Hz, pero no está presente en el iPad Air, por lo que estamos limitados a una tasa de refresco de 60 Hz.

Apple ofrece un modo Night Shift que ajusta automáticamente los colores de la pantalla hacia la parte más cálida del espectro de colores para ayudarte a descansar mejor. Es posible activarlo manualmente o programarlo para que se active a ciertas horas o desde la puesta a la salida del sol.

Hardware y rendimiento

El iPad Air cuenta con el potente procesador A14 Bionic, que es el mismo que encontramos en los iPhone 12 de última generación.

ℹ️ Info: Así es el chip A14 Bionic

El chip A14 Bionic ha sido fabricado en un proceso de 5 nm., lo que lo convirtió en el primer chip para dispositivos móviles construido en un proceso por debajo de 7 nm. En la práctica, esto significa que el consumo de energía del chip es inferior a igualdad de potencia.

Este chip tiene una CPU de 6 núcleos — 4 núcleos de alta eficiencia y 2 núcleos de alto rendimiento — que según la compañía ofrece un 50% más de rendimiento tanto en CPU como en GPU en comparación con cualquier otro smartphone.

Para mejorar el rendimiento en IA, el chip A14 Bionic incorpora un motor Neural Engine de 16 núcleos que ofrece una mejora de un 80 por ciento en tareas de machine learning, y puede realizar 11 billones de operaciones por segundo.

Además, cuenta con aceleradores de segunda generación que permiten a la CPU hacer cálculos de machine learning hasta diez veces más rápido.

Según Apple, la combinación del nuevo Neural Engine, los aceleradores del aprendizaje automático en la CPU y la GPU de alto rendimiento permiten ofrecer experiencias únicas de reconocimiento de imágenes, aprendizaje del lenguaje natural, análisis del movimiento y mucho más.

Por último, el chip A14 Bionic incorpora un ISP más avanzado para un mejor procesamiento de imágenes, así como un enclave seguro todavía más seguro para almacenar datos biométricos.

Apple no desvela la cantidad de RAM de sus dispositivos, pero los benchmarks revelan la existencia de 4 GB de RAM. Aunque pueda parecer una cantidad escasa en comparación con tablets Android, los dispositivos iOS (o, para lo que nos afecta, iPadOS) siempre han necesitado menos RAM.

A continuación vamos a ver en distintos benchmarks cómo se comporta el iPad Air.

En el benchmark AnTuTu v8, el iPad Air ha obtenido 669.587 puntos, una marca que queda algo por debajo de los iPad Pro pero es muy elevada. Dado que los resultados de AnTuTu de iOS no son comparables con los de AnTuTu, en la siguiente gráfica solo incluimos los resultados de dispositivos iOS.

En el benchmark Geekbench, el iPad Air obtiene 1.585/4.210 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, un rendimiento excepcional.

En cuanto a potencia de gráficos 3D, en el test gráfico GFXBench basados en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal/OpenGL y Vulkan), el dispositivo ha obtenido unos resultados excelentes, como se puede apreciar en la gráfica.

En el test gráfico GFXBench con APIs tradicionales, el dispositivo tambièn ha obtenido unos resultados magníficos.

En la nueva prueba gráfica 3DMark Wild Life, ha conseguido 8.921 puntos, un valor alto pero alejado del iPad Pro de 11″.

Además del rendimiento gráfico puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador. La prueba 3DMark Wild Life Stress Test mide precisamente la variación en el rendimiento gráfico tras 20 ejecuciones del test.

En esta prueba, el iPad Air sale bien parado ya que el rendimiento solo se reduce en un 6 por ciento.

Los resultados de los benchmarks confirman que el iPad Air ofrece un rendimiento muy elevado, como era de esperar dado el potente chip que incorpora.

En el día a día, el iPad Air responde a las órdenes rápidamente, tanto a la hora de movernos por el escritorio como al utilizar aplicaciones cotidianas. El rendimiento no disminuye al utilizar dos apps a la vez en pantalla dividida, y tampoco se nota una pérdida de rendimiento al utilizar una app mientras otra se descarga y se instala en segundo plano.

La navegación web se desarrolla sin problemas. Las páginas web de escritorio cargan rápidamente y el zoom y scroll funcionan con suavidad incluso con un buen número de páginas web abiertas simultáneamente en distintas pestañas.

Es posible que la mayoría de los usuarios no aprecien el incremento de potencia del iPad Air ya que las aplicaciones más populares — Safari, Twitter, Facebook, Netflix, YouTube, Mapas, etc. — no requieren tanta potencia.

Aquellos usuarios que utilicen apps exigentes sí que agradecerán el incremento de potencia. Aunque todavía no hay muchas apps que aprovechen toda la potencia del iPad Air, algunas apps avanzadas como Photoshop CS ya están disponibles para iPadOS.

Tampoco encontraremos ningún problema a la hora de jugar a títulos 3D exigentes. Dado que el iPadOS permite conectar controladores externos como los de PlayStation y Xbox, el iPad Air puede ser una buena opción para jugar.

Los juegos como Call of Duty se mueven a la perfección en el iPad Air

El iPad Air se comercializa en versiones de 64 y 256 GB. Como es bien sabido, Apple no ofrece la posibilidad de ampliar el espacio mediante tarjetas micro-SD por lo que debes escoger con cuidado la capacidad que vas a necesitar.

Si bien 64 GB podrían ser suficientes para usuarios que no planeen tomar fotografías y vídeos con el iPad Air, la opción de 256 GB es una mejor apuesta de futuro si nos planteamos descargar muchas apps, sincronizar las fotografías tomadas con el iPhone, descargar películas de servicios como Netflix, etc.

En el aspecto de conectividad, el iPad Air ba bien servido gracias a que ofrece Wi-Fi 802.11ax (WiFi 6), LTE/4G (pero no 5G), y Bluetooth 5.0. La conectividad celular alcanza una velocidad de descarga de hasta 1 Gbps.

En las pruebas que he realizado, la velocidad de conexión tanto por Wi-Fi como por 4G ha sido satisfactoria.

Se alcanzaron 304 Mbps de bajada y 301 Mbps de subida en Wi-Fi 802.11ac con una conexión de fibra de 300 Mbps, y 22 Mbps de bajada y 21 Mbps de subida con una conexión 4G de Movistar.

El iPad Air compatible con eSIM. En España, los principales operadores — Movistar, Orange, Pepephone, Truphone, Vodafone y Yoigo — figuran como operadores compatibles con la tecnología eSIM de Apple.

Como he comentado anteriormente, Apple ha incluido el lector de huella en el propio botón de encendido.

Para desbloquear el iPad, es necesario apretar el botón de encendido y, mientras lo haces, tiene lugar el reconocimiento de la huella de forma transparente.

La forma del botón de encendido es bastante alargada, pero puedes colocar el dedo en cualquier lugar y la huella se reconoce sin problemas.

El único inconveniente que encuentro a tener el lector de huella integrado en el botón de encendido es que, al tener un frontal simétrico, a veces resulta un poco complicado saber de primeras si el botón está a la derecha o a la izquierda (o si está arriba o abajo, en caso de sostenerlo en vertical), sobre todo si estás usando el iPad Air a oscuras.

En cualquier caso, el desbloqueo del iPad Air por huella resulta cómodo, sobre todo en tiempos de pandemia en los que, con mascarilla, el reconocimiento facial que incorpora el iPad Pro no está disponible.

Batería

Apple indica que el iPad Air cuenta con una batería de 28,6 Wh, lo que equivale a una capacidad de aproximadamente 7.600 mAh.

Apple indica una autonomía de 10 horas de navegación por Internet vía WiFi (o 9 horas utilizando la conexión de datos móviles) y de reproducción de vídeo o música, exactamente igual que el resto de iPads de la familia.

En mi experiencia, la autonomía del iPad Air está en línea con lo que promete Apple. Con un uso diario esporádico, podrás alcanzar una semana de autonomía sin problema pero, si el uso es continuo, la batería se agotará en 8-10 horas en función del nivel de brillo de la pantalla y el tipo de tareas que realices.

Apple abandonó el conector Lightning en el iPad Pro de 2018 y el iPad Air incorpora un conector USB Tipo-C, lo que permite conectar pantallas externas hasta 5K, cámaras e instrumentos musicales. También es posible cargar un iPhone (u otro dispositivo) al conectarlo al iPad Air mediante un cable USB-C, así como conectar una unidad de disco externa.

Con el cargador USB-C de 20W incluido, la batería tarda en cargarse completamente cerca de 2 horas y media, que es una cantidad de tiempo más bien alta. En la gráfica podemos apreciar que el proceso de carga es bastante lineal.

El 50 por ciento de carga se obtiene en aproximadamente una hora

A pesar de que iOS incorpora un modo de bajo consumo para ahorrar batería en los iPhone, este modo no parece estar presente en los iPad. Por ello, echo de menos opciones que permitan extender la autonomía del dispositivo.

iPadOS 14

El iPad Air utiliza iPadOS, el sistema operativo móvil de Apple adaptado especialmente para tablets.

Aunque iPadOS está basado en iOS, aprovecha el mayor tamaño de la pantalla de los tablets para ofrecer funcionalidades adicionales como la pantalla dividida para ejecutar dos apps a la vez o la carga de páginas web en modo escritorio.

Las apps que vienen instaladas por defecto — Notas, Recordatorios, Libros, Fotos, Casa, etc. — también han adaptado su interfaz al mayor espacio en pantalla. Muchas de ellas incluyen una barra lateral a la izquierda que nos permiten navegar cómodamente mientras vemos el contenido a la derecha.

Una de las novedades que trajo iPadOS 14 son widgets de distintos tamaños, que además se pueden agrupar para crear un Grupo Inteligente que, mediante inteligencia artificial, muestran el widget más adecuado en cada momento.

Dada la gran pantalla del iPad Air, el uso de widgets resulta todavía más útil que en el iPhone, donde restan valioso espacio del escritorio. No obstante, me gustaría poder colocar los widgets en cualquier parte del escritorio como en iOS 14, y no solamente a la izquierda de la primera pantalla.

Otro aspecto que echo de menos de iOS 14 es el cajón de aplicaciones, que permite organizar las apps en grupos en lugar de tenerlas todas en páginas del escritorio.

iPadOS 14 incorpora varios cambios enfocados a que ciertas funciones ya no ocupen toda la pantalla sino que nos permitan seguir viendo el contenido de la pantalla:

La interfaz de Siri tiene un diseño más compacto y muestra los resultados en una pequeña zona de la pantalla en la esquina inferior derecha

tiene un diseño más compacto y muestra los resultados en una pequeña zona de la pantalla en la esquina inferior derecha Los avisos de llamada de teléfono, Facetime u otras apps se muestran ahora como un aviso en la parte superior de la pantalla, pudiendo aceptar o rechazar cómodamente.

de teléfono, Facetime u otras apps se muestran ahora como un aviso en la parte superior de la pantalla, pudiendo aceptar o rechazar cómodamente. Las búsquedas ahora se realizan en la zona superior de la pantalla, sin abandonar el contenido que estabas viendo. Además, la búsqueda es universal y permite encontrar páginas web, documentos, aplicaciones, contenido de dentro de aplicaciones y más.

La app Mensajes también ha sido mejorada. Ahora es posible fijar hasta nueve conversaciones destacadas en la parte superior de la lista, añadir una foto, Memoji o emoji a las conversaciones de grupo, responder a un mensaje concreto en una conversación, o mencionar el nombre de alguien del grupo para que aparezca destacado.

La app Mapas ha sido ampliada con guías con restaurantes, comercios y lugares de interés. Puedes guardar las guías para que se actualicen cuando haya sitios nuevos.

La app Casa ofrece sugerencias de automatizaciones cuando añades un accesorio HomeKit a tu hogar, permite definir zonas de actividad en las cámaras y ofrece reconocimiento facial en las cámaras para las personas que tengas etiquetadas en tu app Fotos.

El navegador Safari incorpora un nuevo botón Informe de Privacidad para entender mejor las políticas de privacidad de los sitios web que visitas. También te avisa si alguna de tus contraseñas guardadas han quedado al descubierto en una filtración de datos.

Un inconveniente de iPadOS a la hora de hacer videoconferencias es que la cámara frontal se desactiva cuando cambias de app (por motivos de privacidad, supongo). Esto significa que no puedes hacer multitarea ya que, nada más salir de la app (Zoom, WebEx, Teams o similar), el resto de participantes dejan de verte.

Lamentablemente, iPadOS no ofrece soporte multi-usuario, algo que resultaría muy útil en un dispositivo que puede tener un uso familiar. Tampoco permite utilizar una interfaz de escritorio con ventanas flotantes, que resultaría muy útil para trabajar con varias apps a la vez como en un ordenador.

Multimedia

El iPad Air cuenta con cuatro altavoces que están configurados en parejas de altavoces situadas a ambos lados del tablet (según se sostiene en horizontal) para una mejor separación del sonido estéreo.

La calidad del sonido del iPad Air es buena, especialmente en comparación con otros tablets, aunque no suena tan bien como el iPad Pro. Apple ha prescindido del conector de auriculares, por lo que tendremos que utilizar auriculares Bluetooth o recurrir a un adaptador de 3.5 mm a USB-C para conectar auriculares con cable.

Centrándonos en las aplicaciones multimedia, la app Música reproduce canciones transferidas al teléfono vía la aplicación iTunes, compradas en iTunes Store, almacenadas en iCloud por medio de iTunes Match o mediante la suscripción a Apple Music (9,99€/mes para uso individual o 14,99€/mes para uso familiar).

App Música

Cuando el iPad Air está bloqueado, desde la propia pantalla de bloqueo podemos controlar el reproductor, tanto de la aplicación Música como de otras que tengamos instalada (por ejemplo, Spotify). También podemos controlar la reproducción desde el Centro de Control.

En la sección de Ajustes generales de iPadOS, no en la propia aplicación, podemos controlar algunas opciones de la aplicación Música, como ajustar el ecualizador, limitar el volumen máximo, etc.

El tamaño de la pantalla del iPad Air y su elevado brillo hacen que se trate de un dispositivo muy adecuado para disfrutar de vídeos. Dado que la pantalla tiene una relación de aspecto bastante cuadrada, más pensada para la productividad que para ver vídeos, es habitual que se muestren franjas negras bastante anchas por encima y debajo de la imagen.

A la hora de ver vídeos, podemos hacer uso de apps de vídeo en streaming como YouTube, Netflix, Amazon Prime, HBO, Disney Plus o, por supuesto, Apple TV+.

La app Apple TV+ ofrece una excelente calidad de imagen con contenido HDR



La app de Fotos permite ver todas las fotografías y vídeos que tenemos guardados en el iPad Air de forma muy cómoda. Otra de las funcionalidades que incorpora Fotos es la posibilidad de ocultar fotos muy parecidas o repetidas y mostrar las mejores instantáneas en una nueva vista llamada Días.

La vista Días es muy curiosa porque muestra todas las fotografías y vídeos por días, mostrando animaciones en algunas fotografías tomadas con la funcionalidad Live que guarda un pequeño vídeo antes y después de disparar. También existen vistas de Meses y Años que muestran fotografías destacadas en cada mes o año, que varía dependiendo del día que es hoy.

Fotos reconoce automáticamente la cara de las personas que aparecen en las fotos y, si asociamos las caras con el nombre de una persona, podemos ver fácilmente todas las fotografías donde aparece esa persona. Resulta sorprendente lo bien que reconoce a la persona correcta.

También hay una pestaña llamada Para ti que ofrece fotografías destacadas y sugiere efectos a aplicar a algunas fotografías, así como los nombres de aquellas personas con las que podrías querer compartir ciertas fotos, en función de la gente que aparece en la fotografía o con la que tienes relación.

Desde la app Fotos, podemos editar las fotografías, incluso realizando ajustes de iluminación a capturas que han sido tomadas con el modo Retrato en el iPhone.

App Fotos del iPad

Cámara

Apple ha dotado al iPad Air con una sola cámara gran angular de 12MP (1/3″) con apertura ƒ/1.8 y enfoque Dual Pixel. No cuenta con flash.

La interfaz de la app Cámara es minimalista. Si sostenemos el tablet en horizontal, a la derecha tenemos unos iconos que nos permiten activar el modo Live Photos, iniciar una cuenta atrás, y cambiar entre cámaras.

Debajo de estos iconos está el botón de disparo y, justo debajo, podemos ver la última fotografía tomada por la cámara. En la zona inferior derecha podemos escoger entre los modos de disparo: Time-lapse, cámara lenta vídeo, foto, 1:1 y panorámica.

Apple ha apostado por la sencillez y la app ofrece pocas opciones con las que jugar a la hora de tomar una foto. No ofrece modos predefinidos (nocturno, playa, retrato, etc.), controles manuales (nivel de ISO, velocidad de disparo, balance de blancos, etc.) u otras funcionalidades que encontramos en otros dispositivos.

Si buscas controles manuales, tendrán que instalar una app de terceros.

Centrándonos en la calidad de imagen, en condiciones de buena luz la cámara principal del Air Pro ofrece imágenes con buena nitidez y una correcta reproducción de colores.

Cuando la luz escasea, el ruido hace acto de presencia y la ausencia de estabilización óptica pasa factura. Apple ha preferido dejar grano antes que suavizar la imagen con un procesado demasiado agresivo. El resultado es aceptable pero está lejos de lo que obtienen los iPhone, que incorporan un modo Noche que mejora mucho el rendimiento con poca luz.

A continuación podemos ver algunas fotografías tomadas con la cámara principal del iPad Air.

Fotografías tomadas con la cámara principal del iPad Air

La cámara principal es capaz de grabar vídeo 4K a 24, 30 o 60 FPS con sonido estéreo, así como vídeo a cámara lenta a 120 o 240 fps en 1080p.

A continuación, podemos ver un par de vídeos grabados con la cámara principal.

En cuanto a la cámara frontal, cuenta con un sensor de 7 MP con apertura f/2.2 capaz de grabar vídeo 1080p hasta 60 FPS y con el flash Retina que ilumina la pantalla con más brillo del normal para iluminar tu rostro.

Esta cámara ofrece más nitidez que la cámara frontal de 1.2MP del iPad, por lo que es especialmente interesante si acostumbras a realizar videoconferencias con el tablet.

Los selfies capturados con el iPad Air ofrecen una buena calidad de imagen, con colores naturales y sin los retoques artificiales de belleza que incorporan algunos smartphones. A continuación, podemos ver un ejemplo de selfie tomado con el tablet.

Apple Pencil

El iPad Air es compatible con el lápiz Apple Pencil de 2ª generación, un lápiz que permite escribir y dibujar sobre la pantalla de forma cómoda y sin retardo. Dado que la pantalla del iPad Air no ofrece una alta tasa de refresco como el iPad Pro, se percibe un pequeño retardo al dibujar o escribir sobre la pantalla.

El Apple Pencil de 2ª generación no es completamente redondo sino que uno de sus lados es plano, lo que evita que ruede al estar apoyado sobre una mesa y acabe cayendo al suelo.

Para cargar el Apple Pencil, basta con acercarlo al lado superior para que quede acoplado magnéticamente y comience a cargar su batería de forma inalámbrica, simplemente por contacto. Nada más acoplarlo, en la pantalla aparece el nivel de carga que tiene el Apple Pencil.

El acoplamiento entre el Apple Pencil y el iPad Air es bastante fuerte, por lo que incluso podemos transportarlo mientras se está cargando sin miedo a que se caiga — siempre y cuando no le des algún golpe.

El Apple Pencil posee un sensor en su punta que determina de forma precisa la presión que estás aplicando, de forma que si presionas más fuerte obtienes un trazado grueso mientras que si presionas más suave obtienes líneas más finas.

También cuenta con dos sensores en su punta que calculan el ángulo y la inclinación de tu mano. De esta manera, cuando dibujas o pintas, la pantalla detecta la posición relativa de estos sensores y permite dibujar sombras con solo inclinar el Apple Pencil igual que harías con un lápiz.

El principal uso del Apple Pencil es tomar notas manuscritas con aplicaciones como Notas o GoodNotes, realizar dibujos con apps como Procreate o Autodesk SketchBook, y retocar fotografías con apps como Affinity Photo o Adobe Photoshop CC.

Apple también permite utilizar el Apple Pencil con otras aplicaciones de iOS. Es posible, por ejemplo, realizar anotaciones a mano sobre documentos PDF o mensajes de correo electrónico.

Si tocamos la pantalla del iPad Air con el Apple Pencil mientras está apagada, se abre automáticamente la aplicaciones de Notas para que podamos realizar una anotación rápida.

Otra de las funcionalidades que incorpora el Apple Pencil es la posibilidad de dar dos golpecitos sobre el Apple Pencil para conmutar entre lápiz y goma de borrar en la app de Notas o realizar otra acción en caso de apps de terceros.

iPadOS 14 trajo mejoras al Apple Pencil. Ahora es posible escribir texto manuscrito con el Apple Pencil en cualquier campo de texto, por ejemplo un cuadro de búsquedas de una app, y el sistema lo convierta en letras y números. El reconocimiento de caracteres funciona realmente bien aunque tu letra no sea muy buena.

El reconocimiento de texto ha mejorado y es posible seleccionar texto manuscrito como si hubiera sido escrito con un teclado. Si dibujas una forma estándar, como un cuadrado, iPadOS 14 lo convierte automáticamente a la forma correcta con líneas rectas.

El Apple Pencil tiene un coste algo elevado, ya que podemos encontrarlo en la tienda Apple por 135€. Como curiosidad, al comprarlo online podemos añadir un grabado con láser personalizado.

Al comprar online el Apple Pencil, podemos añadir un grabado con láser personalizado

Magic Keyboard

Apple comercializa una funda con teclado y trackpad llamada Magic Keyboard, que se acopla magnéticamente a los conectores de la parte de atrás del iPad Air. A diferencia de otros teclados, no utiliza una conexión Bluetooth sino que la energía y los datos se transmiten a través de tres conectores magnéticos.

Esto resulta muy cómodo ya que no hay que preocuparse de activar Bluetooth en el iPad Air (y desactivarlo después para ahorrar batería) ni tampoco es necesario emparejar el teclado. Además, así el teclado no necesita pilas.

El Magic Keyboard no solamente hace la función de teclado sino que también es una funda que lo protege por ambos lados. Como curiosidad, el iPad Air queda flotando en el aire y es posible ajustar la inclinación de forma libre.

Magic Keyboard es tanto un teclado externo como una funda protectora

El Magic Keyboard posee un teclado con teclas tradicionales que ofrecen un recorrido adecuado, por lo que la experiencia de escribir no dista mucho de la que tenemos con un teclado convencional, salvo porque las teclas están más juntas que en un portátil.

Las teclas están retroiluminadas, lo que resulta muy útil cuando estás escribiendo en un entorno poco iluminado.

Además, el Magic Keyboard incluye un trackpad que permite manejar las apps con un puntero como el de un ratón. Esto es especialmente útil en apps de ofimática como Word, Powerpoint o Excel, que fueron diseñadas para ser utilizadas con un ratón.

Por último, el Magic Keyboard incorpora un conector USB-C que permite dotar de energía al iPad Air cuando está acoplado. La ventaja respecto a conectar el cable directamente al iPad Air es que podemos desacoplarlo y acoplarlo cómodamente sin tener que estar poniendo y quitando el cable. Además, podemos utilizar el puerto USB-C del dispositivo para conectar un disco duro externo.

El teclado Magic Keyboard cuesta 339€ y, aunque es bastante caro, en mi opinión es un accesorio muy recomendable para sacar el máximo provecho al tablet si lo vas a utilizar para crear contenidos.

Precio

Los precios del iPad Air en España son los de la siguiente tabla:



64 GB 256 GB iPad Air WiFi 649 € 819 € iPad Air WiFi + Cellular 789 € 959 €

Adicionalmente, debemos sumar los precios de los accesorios Apple Pencil (135 €) y Magic Keyboard (339 €), en caso de que queramos hacernos con alguno de los dos.

Si andas buscando un iPad potente, una alternativa interesante es el iPad Pro (2020) de 11″ (desde 879 €) con pantalla LCD de 11″ o 12.9″, procesador A12Z Bionic, 128/256/512/1024 GB de almacenamiento, cámara trasera de 12MP (gran angular) + 10MP (ultra gran angular) + LiDAR, cámara frontal de 7 MP, reconocimiento facial Face ID y altavoces estéreo.

Si estás detrás de un tablet más asequible, también puedes hacerte con el iPad (2020) (desde 379 €) con pantalla LCD de 10.2″, procesador A12 Bionic, 32/128GB de almacenamiento, cámara trasera de 8MP, cámara frontal de 1.2MP, y lector Touch ID en botón de inicio.

Conclusiones

El iPad Air posee un atractivo diseño con un cuerpo muy fino, bordes laterales planos y unos marcos estrechos rodeando de la pantalla. Está disponible en cinco originales colores, con tonos verde y azul cielo que se suman a los habituales colores gris espacial, plata y oro rosa.

Apple ha conseguido reducir los marcos que rodean la pantalla gracias a la eliminación del botón circular de inicio de la anterior generación del iPad Air. En su lugar, ha incorporado un lector de huella al botón de encendido, que se sitúa en uno de los lados cortos del iPad.

Para desbloquear el iPad Air, basta con pulsar el botón de encendido para que se encienda la pantalla y se produzca el desbloqueo al mismo tiempo. El reconocimiento funciona de manera rápida y fiable, incluso aunque no coloques el dedo exactamente en el centro del botón.

El iPad Air cuenta con un panel LCD IPS de 10.9″ llamado Liquid Retina, que ofrece una densidad de píxeles suficiente (264 ppp) para ver los contenidos con nitidez. Su elevado brillo máximo (490 nits según mis mediciones) y su baja reflectividad (gracias a la laminación integral) hacen posible disfrutar del tablet en exteriores sin dificultades.

La pantalla del iPad Air ofrece una amplia gama cromática (100% del gamut DCI P3), es compatible con contenido HDR/Dolby Vision y adapta el balance de blancos a la iluminación ambiente gracias a True Tone. Aunque me hubiera gustado ver un panel OLED con negros profundos, las pantallas LCD de Apple son de lo mejor del mercado.

El rendimiento del iPad Air es muy elevado, ya que incorpora el potente procesador A14 Bionic, el mismo que encontramos en la última generación de iPhone. Se trata de un chip fabricado en un proceso de 5 nm. que tiene una CPU de 6 núcleos — 4 núcleos de alta eficiencia y 2 núcleos de alto rendimiento — y un motor Neural Engine de 16 núcleos.

Hasta hace poco, la potencia de los iPad ha estaba en gran parte desaprovechada, pero cada vez vemos más aplicaciones de escritorio que dan el salto a iPadOS. La app Adobe Photoshop CC ya está disponible con funcionalidades equivalentes a las de escritorio, y las apps de Microsoft 365 (Word, Excel, Powerpoint) también pueden utilizarse en el iPad.

El iPad Air posee un conector USB-C que permite conectar pantallas externas hasta 5K, cámaras, tarjetas SD, instrumentos musicales, teclados/ratones o un disco duro externo. También es posible cargar un iPhone (u otro dispositivo) si lo conectamos mediante un cable USB-C.

El iPad Air está disponible en variantes con 64 o 256 GB de almacenamiento. Aunque 64 GB puede ser suficiente para muchos usuarios, si tienes intención de descargar películas para verlas sin conexión, sincronizar fotografías con tu iPhone o descargar muchas apps/juegos, harás bien en hacerte con la de 256 GB.

En el aspecto multimedia, cuenta con cuatro altavoces situados en parejas a cada lados. El sonido que emiten es potente y bastante profundo, sobre todo para ser un dispositivo tan fino. Apple no incorpora un conector de auriculares de 3.5 mm., por lo que tendrás que recurrir a auriculares inalámbricos o un adaptador.

Dado que no es habitual usar un iPad como cámara de fotos, Apple solamente ha incorporado una cámara gran angular de 12MP con apertura f/1.8. Ofrece una buena calidad de imagen durante el día pero sufre por la noche debido a la ausencia de estabilización óptica.

La cámara frontal tiene un sensor de 7MP y una apertura f/.2, y en general ofrece una buena calidad de imagen. Ahora bien, preferiría que estuviera situada en el borde más largo para que quedase centrada al realizar videoconferencias con el tablet en horizontal.

El iPad Air es un buen aliado para crear contenidos gracias a que posee dos accesorios muy interesantes: el Apple Pencil y el Magic Keyboard.

El Apple Pencil resulta muy cómodo tanto para diseñadores gráficos como para usuarios normales que quieren tomar notas manuscritas. Es compatible con el Apple Pencil de segunda generación que debutó en 2018, y cuenta con un cómodo sistema de carga por contacto que permite cargarlo con solo acercarlo a uno de los lados del iPad Air, quedando sujeto por imanes.

Además, el Apple Pencil ofrece una función de doble toque para activar ciertos atajos en las aplicaciones y podemos escribir sobre la pantalla estando apagada para tomar una nota rápida.

El segundo accesorio es el Magic Keyboard, una funda con teclado que posee teclas retroiluminadas y un trackpad que permite manejar las apps con ratón, lo que resulta muy útil en apps como Excel o Powerpoint, por ejemplo.

El Magic Keyboard también permite ajustar el ángulo de inclinación del iPad Air, que queda flotando sobre el teclado. Incorpora un conector USB-C, lo que da mucha flexibilidad a la hora de acoplar/desacoplar el iPad Air sin andar quitando/poniendo el cable, y permite conectar un disco duro u otro periférico mientras el tablet se está cargando a través de los conectores traseros.

El iPad Air se comercializa a partir de 649€ (WiFi, 64GB) y puede llegar hasta los 959€ (WiFi+4G, 1256GB). Se trata de una alternativa muy interesante al iPad Pro (desde 879 €) ya que, por un precio más asequible, tenemos muchas de las características premium del mejor tablet del mercado.

¿Merece la pena comprar el iPad Air? Si vas a utilizar el tablet principalmente para navegar por Internet, visitar redes sociales y ver películas/series, el iPad de 2020 es también una opción muy válida y cuesta menos dinero, por lo que harás bien en evaluarlo como una alternativa.

Si vas a utilizar el tablet para tareas de productividad (escribir o editar documentos, tomar notas manuscritas, utilizar apps exigentes de retoque fotográfico o diseño, conectar periféricos, etc.), tanto el iPad Air como el iPad Pro de 11″ son excelentes opciones, pero el iPad Air tiene un precio más atractivo.

Lo mejor:

Diseño moderno con marcos estrechos rodeando la pantalla y una excelente construcción de aluminio.

Diseño moderno con marcos estrechos rodeando la pantalla y una excelente construcción de aluminio. Pantalla de 10.9″ con resolución Retina, brillo elevado, buenos ángulos de visión, gran fidelidad de color, pocos reflejos y temperatura de color ajustable a la iluminación ambiente.

Pantalla de 10.9″ con resolución Retina, brillo elevado, buenos ángulos de visión, gran fidelidad de color, pocos reflejos y temperatura de color ajustable a la iluminación ambiente. Rapidez y fluidez en el manejo de la interfaz, juegos, y aplicaciones exigentes gracias al espectacular rendimiento de su procesador A14 Bionic.

Rapidez y fluidez en el manejo de la interfaz, juegos, y aplicaciones exigentes gracias al espectacular rendimiento de su procesador A14 Bionic. Lector de huella integrado en el botón de encendido que funciona de forma rápida y fiable.

Lector de huella integrado en el botón de encendido que funciona de forma rápida y fiable. Gran cantidad de aplicaciones adaptadas a pantalla del iPad Air y el Apple Pencil, entre ellas Adobe Photoshop CC.

Gran cantidad de aplicaciones adaptadas a pantalla del iPad Air y el Apple Pencil, entre ellas Adobe Photoshop CC. Sonido de buena calidad y potencia a través de los cuatro altavoces.

Sonido de buena calidad y potencia a través de los cuatro altavoces. Conector USB Tipo-C que permite conectar una pantalla externa, tarjetas SD, cámaras, instrumentos musicales, teclado/ratón o discos duros externos.

Conector USB Tipo-C que permite conectar una pantalla externa, tarjetas SD, cámaras, instrumentos musicales, teclado/ratón o discos duros externos. Compatible con Apple Pencil, quer permite dibujar y tomar notas sobre la pantalla como si fuera un lápiz real.

Compatible con Apple Pencil, quer permite dibujar y tomar notas sobre la pantalla como si fuera un lápiz real. Compatible con Magic Keyboard que ofrece un teclado completo retroiluminado con trackpad, ajuste de inclinación y conector de carga.

Compatible con Magic Keyboard que ofrece un teclado completo retroiluminado con trackpad, ajuste de inclinación y conector de carga. Software iPadOS adaptado al tamaño de pantalla de un tablet.

Software iPadOS adaptado al tamaño de pantalla de un tablet. Autonomía elevada y carga rápida con un adaptador de corriente incluido en la caja.

Autonomía elevada y carga rápida con un adaptador de corriente incluido en la caja. Precio más asequible que el iPad Pro con muchas de sus funcionalidades.

Lo peor:

iPadOS todavía presenta limitaciones frente a un sistema operativo de escritorio, sobre todo en multi-tarea. Muchas apps aún no ofrecen las mismas funcionalidades que la versión de escritorio.

iPadOS todavía presenta limitaciones frente a un sistema operativo de escritorio, sobre todo en multi-tarea. Muchas apps aún no ofrecen las mismas funcionalidades que la versión de escritorio. Ausencia de ranura de expansión de almacenamiento, lo que nos obliga a escoger entre 64 o 256 GB.

Ausencia de ranura de expansión de almacenamiento, lo que nos obliga a escoger entre 64 o 256 GB. Sin conector de auriculares de 3.5 mm.

Sin conector de auriculares de 3.5 mm. Precio elevado de los accesorios Apple Pencil y/o Magic Keyboard.

