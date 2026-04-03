MacBook Pro (2026) review en español: Análisis completo, opinión y prueba real

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¿No tienes tiempo de leer el review del MacBook Pro? Dirígete directamente a la sección de Mi opinión para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del MacBook Pro de 2026 con chip M5 Pro.

Apple presentó hace unas semanas el MacBook Pro de 2026 como una evolución dentro de la gama profesional de Apple, con un planteamiento claramente orientado a quienes necesitan un portátil capaz de rendir al máximo durante años.

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Apple ha renovado esta familia con los nuevos chips M5 Pro y M5 Max, además de incorporar mejoras relevantes en apartados como el almacenamiento, la conectividad inalámbrica y el rendimiento gráfico

Estamos ante una máquina creada para usuarios exigentes que valoran la potencia sostenida, la calidad de pantalla, la conectividad avanzada y una autonomía sobresaliente incluso en escenarios de trabajo intensivos.

He tenido oportunidad de utilizar el MacBook Pro de 2026 con chip M5 Pro y 64 GB de RAM, una configuración que apunta a perfiles como desarrolladores, creadores de contenido, editores de vídeo o imagen, músicos o cualquier profesional que trabaje con múltiples aplicaciones exigentes a la vez. A continuación, os traigo mis impresiones sobre este nuevo portátil.

Apartados del análisis

Diseño del MacBook Pro

El MacBook Pro de 2026 mantiene la línea de diseño que Apple ha ido refinando en los últimos años, con un chasis de aluminio de aspecto sobrio, robusto y claramente profesional. Es un portátil que transmite la sensación de producto premium desde el primer momento.

El MacBook Pro está disponible en acabados más clásicos y discretos, negro espacial y plata, muy en la línea de lo que se espera de un equipo de trabajo de gama alta. El modelo que he probado es el color negro espacial, que viene a ser un gris oscuro.

La construcción es sobresaliente. La tapa permanece completamente inmóvil una vez abierta, la base se siente sólida y el conjunto da una gran sensación de durabilidad. No es un portátil especialmente ligero (1.6 kg en la variante de 14.2″ y 2.1 kg en la de 16.2″), pero tampoco pretende serlo.

En este caso, el mayor grosor y peso respecto a un MacBook Air o el MacBook Neo se justifican por una refrigeración más avanzada, una conectividad mucho más completa y un sistema de sonido claramente superior.

La muesca superior de la pantalla, el ya conocido notch, sigue presente en el MacBook Pro. Es un elemento que deja de llamar la atención al poco tiempo de uso, ya que macOS lo integra de forma bastante natural en la barra de menús y, en la práctica, rara vez resulta molesto.

Su presencia permite a Apple mantener marcos muy delgados alrededor del panel e integrar la cámara frontal sin recurrir a un bisel más grueso. Ahora bien, sigue sin ser una solución especialmente elegante desde el punto de vista estético, y en determinadas aplicaciones con muchos menús puede restar algo de espacio útil en la parte superior.

En mi experiencia, no supone un problema real en el día a día, pero tampoco se puede decir que aporte nada positivo más allá de servir como compromiso de diseño para alojar la cámara. Apple podría haber aprovechado este espacio para incluir Face ID que, en mi opinión, es más cómodo que cualquier otro sistema de autenticación.

Apple vuelve a integrar un Magic Keyboard retroiluminado con un recorrido de tecla agradable y silencioso. Es uno de esos teclados que invitan a escribir durante horas sin fatiga, algo especialmente importante en un portátil que está pensado para jornadas largas de trabajo.

También encontramos un botón de encendido con Touch ID integrado, que facilita el desbloqueo del sistema, la autenticación en aplicaciones y la validación de pagos con Apple Pay.

El trackpad Force Touch sigue siendo una referencia dentro del mercado. Su tamaño es generoso, la respuesta es excelente y la retroalimentación háptica está muy bien conseguida. A día de hoy, sigue siendo uno de los mejores trackpads que se pueden encontrar en un portátil, tanto por precisión como por comodidad de uso con gestos.

Pantalla del MacBook Pro

La pantalla es uno de los grandes argumentos de compra del MacBook Pro. Apple mantiene su excelente panel Liquid Retina XDR, con tecnología mini-LED, que se sitúa claramente por encima de lo que encontramos en la gran mayoría de portátiles del mercado, tanto por calidad de imagen como por brillo, contraste y fidelidad.

Estamos ante una pantalla pensada no solo para verse bien, sino para trabajar con contenido visual exigente. Apple anuncia un brillo máximo de hasta 1.000 nits en el uso normal (900 nits según mis mediciones con el software CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro) y 1.600 nits en HDR, un altísimo nivel de contraste (1.000.000:1) y una reproducción del color propia de un equipo enfocado a creadores, con cobertura del espacio de color DCI P3.

A esto se suma la presencia de ProMotion, que adapta dinámicamente la frecuencia de refresco hasta 120 Hz para ofrecer una experiencia mucho más fluida al desplazarnos por la interfaz, navegar por webs o trabajar con animaciones y contenido compatible. También cuenta con True Tone, que adapta el color a las condiciones de iluminación ambiental.

En el uso diario, la experiencia es excelente. La nitidez es altísima (254 ppp), los colores están muy bien calibrados y el nivel de contraste hace que tanto fotografías como vídeo luzcan espectaculares. También es una pantalla muy agradable para tareas menos llamativas, como escribir, leer, editar documentos o pasar horas delante del navegador. Todo se ve muy definido y con una sensación de calidad difícil de igualar.

El acabado brillante sigue aportando esa viveza visual característica de Apple, aunque también implica convivir con reflejos en determinadas condiciones. Aun así, el elevado brillo del panel ayuda bastante a compensarlo, incluso en entornos con mucha luz.

Y si tu uso habitual es en exteriores o cerca de ventanas, siempre puedes optar por el acabado de pantalla nanotexturizada, que reduce los reflejos. Ese es el acabado que he tenido oportunidad de probar y puedo atestiguar que los reflejos son mínimos.

Rendimiento del MacBook Pro

La gran novedad es la posibilidad de configurar el MacBook Pro, además de con el chip Apple M5 del año pasado, con los nuevos chips Apple M5 Pro y M5 Pro Max.

El M5 Pro está orientado a desarrolladores, fotógrafos o perfiles técnicos que trabajan con grandes volúmenes de datos, mientras que el M5 Max apunta a ingenieros y creativos que ejecutan simulaciones complejas o flujos de trabajo extremos.

Apple ha cambiado la denominación de los núcleos de CPU con la llegada de los M5 Pro y M5 Max. Los núcleos más rápidos, que antes se llamaban núcleos de rendimiento, han pasado a denominarse “supernúcleos”. Por otro lado, los nuevos núcleos de menor velocidad y mayor eficiencia de los M5 Max y M5 Pro han sido rebautizados, de forma algo confusa, como “núcleos de rendimiento”.

Los chips M5 Pro y M5 Pro Max integran una CPU de hasta 18 núcleos, con 6 supernúcleos —incluyendo el núcleo de CPU más rápido del mundo, según Apple— y 12 núcleos de rendimiento optimizados para cargas multihilo exigentes. El resultado es un rendimiento hasta un 30% superior en tareas profesionales frente a la generación anterior.

En un uso normal, los núcleos de gama inferior se encargan de las tareas de forma eficiente, mientras que los núcleos más potentes entran en acción cuando hay que afrontar cargas de trabajo exigentes para la CPU.

Uno de los grandes avances está en la GPU de nueva generación, que incorpora un Neural Accelerator en cada núcleo. Gracias a esta arquitectura, el MacBook Pro con M5 Pro y M5 Max es hasta 4 veces más rápido que la generación anterior y hasta 8 veces más rápido que los modelos con M1 en tareas de IA como generación de imágenes o procesamiento de modelos de lenguaje de gran tamaño, según Apple.

De igual forma, frente al M4 Pro y M4 Max, el rendimiento gráfico mejora hasta un 50%, facilitando el trabajo en escenas 3D complejas en tiempo real y la previsualización inmediata de efectos visuales.

En términos de memoria, el M5 Pro admite hasta 64 GB de memoria RAM unificada LPDDR5x-9600 RAM con 307 GB/s de ancho de banda, mientras que el M5 Max alcanza los 128 GB de memoria RAM y 614 GB/s de ancho de banda. Este aumento permite gestionar proyectos de vídeo de gran tamaño, entrenamiento de modelos de IA en local y conjuntos de datos avanzados sin cuellos de botella.

Característica Apple M5 Apple M5 Pro Apple M5 Max CPU Hasta 10 núcleos Hasta 18 núcleos Hasta 18 núcleos GPU Hasta 10 núcleos Hasta 20 núcleos Hasta 40 núcleos Neural Engine 16 núcleos 16 núcleos 16 núcleos Aceleradores neuronales No especificado Sí Sí Trazado de rayos por hardware Sí Sí Sí Ancho de banda de memoria Hasta 153 GB/s Hasta 307 GB/s Hasta 614 GB/s Memoria unificada Hasta 32 GB Hasta 64 GB Hasta 128 GB

La unidad que he probado incorpora el chip Apple M5 Pro con 18 núcleos de CPU y 20 núcleos de GPU, así como 64 GB de memoria unificada.

En la práctica, esto se traduce en un portátil extremadamente rápido y muy capaz incluso en escenarios de alta carga. Abrir aplicaciones pesadas, trabajar con muchas pestañas, editar fotos RAW, procesar vídeo en alta resolución, exportar proyectos complejos o compilar código son tareas que el MacBook Pro resuelve con enorme soltura.

Por ejemplo, exportar un vídeo de 90 segundos con Final Cut Pro en formato 4K@60fps me ha llevado 80 segundos en el MacBook Pro y 115 segundos en el MacBook Neo. Aunque la diferencia puede parecer pequeña, si se tratara de un vídeo más largo, la diferencia sería de muchos minutos.

Uno de los aspectos que más se nota frente a equipos inferiores no es solo la velocidad punta, sino la facilidad con la que sostiene ese rendimiento cuando pasan los minutos. En trabajos prolongados, el sistema se mantiene estable, sin mostrar ningún signo de «fatiga». Es aquí donde el apellido Pro cobra sentido.

Por ejemplo, en la prueba Solar Bay Unlimited Stress Test de 3DMark, el rendimiento se mantiene constante a lo largo de toda la prueba, sin decaer.

Prueba de carga sostenida Solar Bay Stress Test

En la prueba de rendimiento de CPU Geekbench, el MacBook Pro obtiene una puntuación de 4.302 / 29.098 puntos en las pruebas de un núcleo / múltiples núcleos de CPU. En Cinebench, ha conseguido 8.758 puntos, que es también una puntuación muy elevada.

Los 64 GB de RAM del modelo que he probado son especialmente útiles en este tipo de configuración. No solo permiten abrir una gran cantidad de aplicaciones y ventanas simultáneamente, sino que también ofrecen margen de sobra para máquinas virtuales, edición de vídeo multicapa, edición de fotografías de alta resolución y flujos de trabajo que utilizan IA local. Es una capacidad que aporta tranquilidad de cara a varios años de uso intensivo.

El MacBook Pro con M5 Pro parte de 1 TB de almacenamiento PCIe 5.0, mientras que el MacBook Pro con M5 Max arranca en 2 TB.

El MacBook Pro duplica la velocidad de lectura y escritura del SSD frente a la generación anterior, alcanzando hasta 14,5 GB/s. Esto acelera de forma significativa los flujos de trabajo con vídeo 4K y 8K, grandes modelos de lenguaje o proyectos de datos complejos.

En la prueba de velocidad de disco Disk Speed Test de Blackmagicdesign, he medido una velocidad de lectura de 12.938 MB/s y una velocidad de escritura de 13.087 MB/s.

En juegos, sin ser un equipo específicamente gaming, el MacBook Pro también sale claramente mejor parado que modelos más modestos. La GPU integrada del M5 Pro, junto con la aceleración gráfica por hardware y el soporte para tecnologías modernas, permite disfrutar con bastante solvencia de títulos exigentes, especialmente si ajustamos bien la resolución y la calidad gráfica.

No sustituye a un equipo de sobremesa dedicado para jugar, pero ofrece un nivel mucho más alto del que cabría esperar hace solo unos años en un portátil profesional de Apple.

Como he comentado al revisar el diseño, el MacBook Pro cuenta con tres puertos Thunderbolt 5 (USB‑C) compatibles con carga, DisplayPort, Thunderbolt 5 (hasta 120 Gb/s) y USB 4 (hasta 120 Gb/s). Soporta la conexión simultánea de hasta tres monitores externos con M5 Pro y hasta cuatro con M5 Max.

También posee una ranura para tarjetas SDXC (pero no soporta SD Express), un puerto HDMI y una toma para auriculares de 3,5 mm. En el aspecto de conectividad inalámbrica, el MacBook Pro incorpora el chip inalámbrico N1 de Apple con soporte Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread.

La refrigeración vuelve a jugar un papel decisivo. Aquí Apple no prioriza el silencio absoluto por encima de todo, sino el equilibrio entre ruido, temperatura y potencia sostenida. En tareas ligeras, el equipo se mantiene muy silencioso.

Cuando le exigimos de verdad, los ventiladores entran en juego, pero lo hacen para mantener un rendimiento alto durante más tiempo, que es justo lo que se espera de un MacBook Pro.Además, mantiene el mismo rendimiento tanto conectado a la corriente como en batería.

La autonomía también sigue siendo uno de sus puntos fuertes.Con una batería de 100 Wh, Apple anuncia en esta generación hasta 24 horas de batería según configuración y tipo de uso, una cifra extraordinaria para un portátil de este nivel.

En la práctica, no siempre se alcanzan estos valores si trabajas con edición, compilación, exportaciones o tareas intensivas, pero incluso así la experiencia sigue siendo muy buena y claramente superior a la de muchos rivales Windows de alto rendimiento.

Lo que más me convence es que no estamos ante un equipo muy potente con una batería simplemente correcta, sino ante un portátil capaz de combinar rendimiento y autonomía con muchísimo acierto. Puedes trabajar durante muchas horas lejos del enchufe y, al mismo tiempo, seguir teniendo a tu disposición un nivel de potencia muy serio cuando lo necesitas.

La carga se realiza mediante un cable de USB‑C a MagSafe 3 de 2 metros de longitud, conectado a un adaptador de corriente USB‑C. La ventaja del conector MagSafe es que, si te tropiezas con el cable, simplemente se suelta, ya que el agarre es magnético. Con un adaptador USB-C de 96 W o superior, es posible alcanzar el 50% de carga en aproximadamente 30 minutos.

En multimedia, el MacBook Pro vuelve a dejar sensaciones excelentes. El sistema de seis altavoces ofrece un sonido amplio compatible con Dolby Atmos, rico en matices y con una presencia de graves poco habitual en un portátil.

Para ver series, películas, escuchar música o incluso editar audio de forma ocasional, la experiencia es realmente buena. Los micrófonos también están a gran nivel para videollamadas, grabaciones puntuales o reuniones online.

La cámara de 12 MP, por su parte, cumple con nota para videollamadas y reuniones, especialmente gracias a la funcionalidad de Encuadre Automático y al procesado de imagen.

Por último, un aspecto a tener en cuenta es que, salvo la batería y los ventiladores, el resto de componentes están soldados, por lo que no podrás ampliar la memoria RAM o el almacenamiento en un futuro.

macOS Tahoe en el MacBook Pro

macOS Tahoe encuentra en este MacBook Pro un hardware ideal para desplegar todo su potencial. Si en equipos más modestos ya se percibe como un sistema bien optimizado, en una configuración como esta todo fluye con una naturalidad espectacular.

La experiencia general es rapidísima. El arranque, la apertura de aplicaciones, el cambio entre escritorios, la multitarea con varias ventanas o el trabajo con software pesado se desarrollan con una suavidad constante. No hay sensación de cuello de botella ni de limitación de recursos.

Uno de los mayores atractivos de macOS sigue siendo la integración con el ecosistema Apple. Funciones como AirDrop, Handoff, Portapapeles Universal, Sidecar o la continuidad con iPhone siguen aportando un valor enorme, especialmente para quienes ya viven dentro del ecosistema de la marca.

macOS Tahoe también se beneficia del músculo del chip M5 Pro en tareas apoyadas por Apple Intelligence. El sistema puede gestionar con soltura funciones avanzadas relacionadas con escritura, organización, sugerencias contextuales, tratamiento de imágenes o automatizaciones inteligentes sin que ello afecte negativamente al rendimiento general del equipo.

Otro punto importante es que, con 64 GB de memoria unificada, macOS tiene margen de sobra para gestionar sin tensión flujos de trabajo muy complejos. Es una de esas configuraciones donde el sistema no solo va rápido hoy, sino que transmite la sensación de estar preparado para envejecer muy bien.

También en seguridad y privacidad Apple sigue manteniendo una de las propuestas más sólidas, con actualizaciones frecuentes, una gestión bastante transparente de permisos y un fuerte control sobre el software que se ejecuta en el sistema.

Precio del MacBook Pro

El MacBook Pro de 2026 se sitúa, como es lógico, en una categoría de precio alta. No es un portátil económico ni pretende serlo. Estamos ante una máquina profesional, con una configuración muy ambiciosa y orientada a quienes realmente van a aprovechar su potencia.

Estos son los precios oficiales:

MacBook Pro 14″ con M5: desde 1.929 € (1.819 € para sector educativo).

MacBook Pro 14″ con M5 Pro: desde 2.549 € (2.379 € para sector educativo).

MacBook Pro 16″ con M5 Pro: desde 3.049 € (2.819 € para sector educativo).

MacBook Pro 14″ con M5 Max: desde 4.249 € (3.889 € para sector educativo).

MacBook Pro 16″ con M5 Max: desde 4.549 € (4.199 € para sector educativo).

Mi opinión sobre MacBook Pro

Tras varios días utilizando el MacBook Pro de 2026 con chip M5 Pro y 64 GB de RAM, la sensación que me deja es la de estar ante uno de los portátiles más completos y avanzados que puede comprar hoy un usuario profesional.

Lo que más me ha gustado es que no destaca solo en un apartado, sino en prácticamente todos. Tiene una construcción excelente, una pantalla fantástica, un rendimiento muy alto, una autonomía impropia de un portátil tan potente y una conectividad que está a la altura de las necesidades reales de muchos profesionales.

Su construcción es magnífica y ofrece un aspecto premium a la altura de lo que Apple nos tiene acostumbrados. Ahora bien, no es el equipo ideal si tu prioridad absoluta es la ligereza. Sigue siendo razonablemente portátil, pero un MacBook Air continúa siendo una opción más cómoda si valoras por encima de todo el mínimo peso y grosor.

La pantalla es, sencillamente, una delicia. Apple sigue demostrando que en este apartado juega en una liga muy alta. Ya sea para editar, para consumir contenido o simplemente para pasar horas escribiendo y navegando, la experiencia visual está muy por encima de la media. Sin duda, es un equipo ideal para creativos que necesitan la máxima fidelidad visual.

En el uso diario, el equipo se siente absolutamente sobrado. Da igual que abras muchas aplicaciones, que trabajes con archivos grandes o que saltes entre tareas continuamente: siempre responde con inmediatez. Esa sensación de potencia de sobra es uno de sus mayores atractivos.

La configuración con 64 GB de RAM me parece especialmente interesante para quien quiera un equipo con recorrido. No solo ayuda a trabajar mejor hoy con flujos complejos, sino que también aporta tranquilidad de cara al futuro. Es un portátil pensado para durar y para seguir rindiendo a gran nivel durante años con las sucesivas versiones de macOS que, a buen seguro, consumirán más memoria RAM conforme añadan nuevas funciones locales de IA.

También me ha convencido la combinación de potencia y autonomía. Normalmente, cuando un portátil sube mucho el listón en rendimiento, acaba penalizando la batería. Aquí Apple vuelve a demostrar que sabe encontrar un equilibrio difícil de replicar.

En definitiva, si necesitas un portátil para trabajo serio y quieres una de las mejores experiencias posibles dentro del entorno Apple, el MacBook Pro de 2026 me parece una apuesta sobresaliente. Es rápido, refinado, estable, muy capaz y transmite la sensación de estar diseñado sin apenas concesiones.

👍🏻 Lo mejor:

Construcción premium en aluminio

Construcción premium en aluminio Gran teclado retroiluminado y trackpad sobresaliente

Gran teclado retroiluminado y trackpad sobresaliente Rendimiento muy alto y sostenido con el chip M5 Pro y 64 GB de RAM

Rendimiento muy alto y sostenido con el chip M5 Pro y 64 GB de RAM Pantalla Liquid Retina XDR excelente en brillo, contraste y color

Pantalla Liquid Retina XDR excelente en brillo, contraste y color Conectividad muy completa con Thunderbolt 5, HDMI, SDXC y MagSafe

Conectividad muy completa con Thunderbolt 5, HDMI, SDXC y MagSafe Muy buena autonomía para un portátil de su potencia

👎🏻 Lo peor:

Más pesado y voluminoso que un MacBook Air

Más pesado y voluminoso que un MacBook Air Muesca en el marco superior de la pantalla

Muesca en el marco superior de la pantalla Precio elevado en configuraciones avanzadas

Preguntas frecuentes sobre el MacBook Pro de 2026 (FAQ)

¿Vale la pena comprar el MacBook Pro de 2026 con M5 Pro?

Sí, especialmente si necesitas un portátil para trabajo profesional exigente. Es una opción muy recomendable para edición de vídeo, fotografía, desarrollo, música, multitarea avanzada o cualquier flujo de trabajo que aproveche su potencia y memoria.

¿Qué procesador tiene este MacBook Pro?

La versión que he probado incorpora el chip Apple M5 Pro, que puede llegar a configurarse con hasta 18 núcleos de CPU y hasta 20 núcleos de GPU, además de motor multimedia dedicado y soporte para tareas de IA.

¿64 GB de RAM merecen la pena en un MacBook Pro?

Sí, si trabajas con aplicaciones pesadas, edición avanzada, vídeo, fotografía de alta resolución, máquinas virtuales o quieres un equipo con mucho margen de futuro. Para uso básico, en cambio, es una configuración innecesaria.

¿Cómo es la pantalla del MacBook Pro de 2026?

Integra una pantalla Liquid Retina XDR con gran brillo, excelente contraste y compatibilidad con ProMotion, ofreciendo una calidad de imagen claramente superior a la de portátiles más básicos.

¿Qué puertos incluye el MacBook Pro de 2026?

Incluye tres puertos Thunderbolt 5 (USB-C), HDMI, lector de tarjetas SDXC, MagSafe y conector de auriculares, además de conectividad inalámbrica Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.

¿Cuánta batería dura el MacBook Pro de 2026?

Apple habla de hasta 24 horas de autonomía según configuración y tipo de uso. En la práctica, la duración dependerá mucho de la carga de trabajo, pero sigue estando entre los portátiles más solventes de su categoría.

¿Es adecuado para edición de vídeo y fotografía profesional?

Sí. De hecho, es uno de los escenarios donde más sentido tiene esta configuración, gracias a su CPU, GPU, memoria unificada abundante, motor multimedia y velocidad de almacenamiento.

¿Es mejor comprar este MacBook Pro o un MacBook Air?

Depende del uso. El MacBook Air es mejor opción si priorizas portabilidad y no necesitas tanta potencia. El MacBook Pro compensa si quieres una pantalla mejor, más puertos, mayor rendimiento sostenido y margen para tareas profesionales.

¿Qué sistema operativo utiliza?

Funciona con macOS Tahoe, que aprovecha muy bien las capacidades del chip M5 Pro y la integración con el ecosistema Apple.

¿Es un portátil recomendable para varios años?

Sí. Precisamente una de las grandes virtudes de esta configuración es que ofrece margen de sobra para seguir rindiendo a muy buen nivel durante bastante tiempo.