MacBook Pro con M5 Pro y M5 Max: más potencia, más IA y hasta 24 horas de autonomía
Apple ha renovado su portátil profesional con la llegada de los nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas equipados con los chips M5 Pro y M5 Max.
La compañía promete un salto generacional en rendimiento de CPU y GPU, capacidades de inteligencia artificial en el propio dispositivo y un almacenamiento SSD hasta el doble de rápido, con configuraciones que parten ahora de 1 TB.
🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]
El anuncio sitúa de nuevo al MacBook Pro como referencia en el segmento profesional, reforzando su apuesta por la IA en local, la eficiencia energética y una experiencia integral basada en macOS Tahoe.
Arquitectura Fusion y CPU con el núcleo más rápido del mundo
Los nuevos M5 Pro y M5 Max están fabricados con la arquitectura Fusion de Apple, diseñada desde cero para tareas de inteligencia artificial. Su planteamiento combina dos chips en un único sistema en chip, lo que permite un salto notable en potencia y eficiencia.
Ambos integran una CPU de hasta 18 núcleos, con 6 supernúcleos —incluyendo el núcleo de CPU más rápido del mundo, según Apple— y 12 núcleos de rendimiento optimizados para cargas multihilo exigentes. El resultado es un rendimiento hasta un 30% superior en tareas profesionales frente a la generación anterior.
El M5 Pro está orientado a desarrolladores, fotógrafos o perfiles técnicos que trabajan con grandes volúmenes de datos, mientras que el M5 Max apunta a ingenieros y creativos que ejecutan simulaciones complejas o flujos de trabajo extremos.
GPU con Neural Accelerator y salto masivo en IA
Uno de los grandes avances está en la GPU de nueva generación, que incorpora un Neural Accelerator en cada núcleo. Gracias a esta arquitectura, el MacBook Pro con M5 Pro y M5 Max es hasta 4 veces más rápido que la generación anterior y hasta 8 veces más rápido que los modelos con M1 en tareas de IA como generación de imágenes o procesamiento de modelos de lenguaje de gran tamaño.
Frente al M4 Pro y M4 Max, el rendimiento gráfico mejora hasta un 50%, facilitando el trabajo en escenas 3D complejas en tiempo real y la previsualización inmediata de efectos visuales.
En términos de memoria, el M5 Pro admite hasta 64 GB de memoria unificada con 307 GB/s de ancho de banda, mientras que el M5 Max alcanza los 128 GB y 614 GB/s. Este aumento permite gestionar proyectos de vídeo de gran tamaño, entrenamiento de modelos de IA en local y conjuntos de datos avanzados sin cuellos de botella.
Comparativas de rendimiento en tareas reales
En el MacBook Pro con M5 Pro:
- Generación de imágenes con IA hasta 7,8 veces más rápida que en modelos con M1 Pro y hasta 3,7 veces más rápida que con M4 Pro.
- Procesamiento de LLM hasta 6,9 veces más rápido que en M1 Pro y 3,9 veces más que en M4 Pro.
- Renderizado 3D en Maxon Redshift hasta 5,2 veces más rápido que en M1 Pro.
- Juegos con trazado de rayos como Cyberpunk 2077: Ultimate Edition hasta 1,6 veces más rápidos que en M4 Pro.
En el MacBook Pro con M5 Max:
- Generación de imágenes con IA hasta 8 veces más rápida que en M1 Max.
- Procesamiento de LLM hasta 6,7 veces más rápido que en M1 Max y 4 veces más que en M4 Max.
- Renderizado en Blackmagic DaVinci Resolve Studio hasta 5,4 veces más rápido que en M1 Max.
- Mejora de vídeo con IA en Topaz Video hasta 3,5 veces más rápida que en M4 Max.
SSD hasta el doble de rápido y más capacidad de serie
El nuevo MacBook Pro duplica la velocidad de lectura y escritura del SSD frente a la generación anterior, alcanzando hasta 14,5 GB/s. Esto acelera de forma significativa los flujos de trabajo con vídeo 4K y 8K, grandes modelos de lenguaje o proyectos de datos complejos.
En cuanto a almacenamiento, el M5 Pro parte ahora de 1 TB, mientras que el M5 Max arranca en 2 TB. Además, el MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M5 también incluye 1 TB de serie.
Autonomía de hasta 24 horas y conectividad avanzada
Apple promete hasta 24 horas de autonomía, lo que supone hasta 13 horas más respecto a modelos con procesador Intel y hasta 3 horas más frente a equipos con M1. Además, mantiene el mismo rendimiento tanto conectado a la corriente como en batería.
Con un adaptador USB-C de 96 W o superior, es posible alcanzar el 50% de carga en aproximadamente 30 minutos.
En conectividad, el MacBook Pro integra:
- Tres puertos Thunderbolt 5.
- HDMI con soporte hasta 8K.
- Ranura SDXC.
- MagSafe 3.
- Conexión simultánea de hasta dos monitores externos con M5 Pro y hasta cuatro con M5 Max.
Estrena también el chip N1 de Apple, que incorpora Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, mejorando estabilidad y velocidad en conexiones inalámbricas.
Pantalla Liquid Retina XDR y experiencia audiovisual
La pantalla Liquid Retina XDR alcanza hasta 1.600 nits de brillo máximo en HDR y hasta 1.000 nits en contenido SDR, con opción de acabado nanotexturizado.
En el apartado multimedia, incluye cámara 12 MP Center Stage con Vista Cenital, micrófonos con calidad de estudio y un sistema de seis altavoces compatible con audio espacial.
macOS Tahoe y Apple Intelligence en local
Con macOS Tahoe, el nuevo MacBook Pro potencia la productividad gracias a mejoras en Spotlight y nuevas funciones impulsadas por Apple Intelligence, que priorizan la privacidad al ejecutarse en el propio dispositivo.
Se integra Traducción en Tiempo Real en apps como Mensajes, FaceTime y Teléfono, además de nuevas opciones de personalización con diseño Liquid Glass y un Centro de Control renovado. La nueva app Teléfono en el Mac permite realizar llamadas desde un iPhone cercano mediante Continuidad.
Compromiso medioambiental
Apple avanza hacia su objetivo de neutralidad en carbono en 2030 con un MacBook Pro fabricado con un 45% de materiales reciclados. La carcasa utiliza aluminio 100% reciclado y la batería incluye cobalto 100% reciclado. El embalaje está compuesto íntegramente por fibra de papel reciclable.
Precios y disponibilidad en España
Las reservas comienzan el 4 de marzo en apple.com/es/store y la app Apple Store, con disponibilidad en tiendas a partir del 11 de marzo.
Precios oficiales en España:
- MacBook Pro 14″ con M5: desde 1.929 € (1.819 € educativo).
- MacBook Pro 14″ con M5 Pro: desde 2.549 € (2.379 € educativo).
- MacBook Pro 16″ con M5 Pro: desde 3.049 € (2.819 € educativo).
- MacBook Pro 14″ con M5 Max: desde 4.249 € (3.889 € educativo).
- MacBook Pro 16″ con M5 Max: desde 4.549 € (4.199 € educativo).
Todos los modelos están disponibles en negro espacial y plata.