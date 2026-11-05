Análisis del MSI Summit 13 AI+ Evo A2VMTG: características y opinión

MSI es uno de los fabricantes de portátiles más reconocibles en el mundo del PC, especialmente por sus equipos para jugar. Familias como Titan, Raider, Stealth o Katana cubren distintos perfiles dentro de su oferta gaming y de creación, pero el catálogo de la compañía también tiene una vertiente dedicada al trabajo, el estudio y la movilidad.

Dentro de esa propuesta de productividad, Modern se orienta al uso cotidiano, Venture a un perfil polivalente y Prestige al trabajo profesional en movilidad. La familia Summit añade una apuesta por la versatilidad del formato convertible y las funciones de seguridad, con equipos pensados para alternar documentos, reuniones y tareas fuera del escritorio.

Ahí se sitúa el MSI Summit 13 AI+ Evo A2VMTG (🛒 1.510€), un convertible premium de 13,3 pulgadas que permite girar la pantalla 360 grados y utilizar un lápiz compatible. Su público es el profesional, el autónomo o el estudiante que busca un ordenador compacto para trabajar y tomar notas. Los juegos quedan como una posibilidad ocasional, en lugar de ser el objetivo principal.

Esta configuración combina un Intel Core Ultra 7 258V, gráficos Intel Arc 140V, 32 GB de RAM y un SSD de 1 TB, junto con una batería de 70 Wh y pantalla táctil 16:10. Es un conjunto interesante para quien priorice autonomía y multitarea. A continuación repaso qué ofrece cada apartado y para quién tiene sentido su propuesta.

Contenido del análisis:

Diseño y construcción

El MSI Summit 13 AI+ Evo A2VMTG-034ES tiene una personalidad bastante reconocible: combina superficies negras con remates dorados y un formato compacto. Me gusta que MSI se aparte del acabado gris habitual sin recurrir a una estética gaming. Los detalles dorados son visibles, pero el conjunto sigue encajando en un entorno profesional.

Sus dimensiones son de 300,2 × 222,25 × 15,9–16,2 mm y pesa 1,35 kg. Me parece una buena combinación para llevarlo a reuniones o desplazamientos, aunque no lo situaría entre los ultraligeros extremos. A fin de cuentas, hay que transportar una pantalla táctil, una bisagra convertible y una batería de capacidad generosa.

El acabado negro y los remates dorados son una de las decisiones de diseño que más me gustan de este Summit. Es una estética que encaja en una reunión de trabajo, aunque personalmente valoro el equilibrio entre tamaño, peso y versatilidad, por encima de los detalles decorativos.

La bisagra de 360 grados permite utilizarlo en modo tienda o con la pantalla plegada hacia atrás. Para mí, su mayor utilidad está en consultar documentos o mostrar contenido sobre una mesa. Un equipo de este peso resulta menos práctico que una tablet ligera para sostenerlo durante mucho tiempo con una sola mano.

Me atrae especialmente poder mantener el mismo ordenador para escribir, realizar una presentación y revisar un documento con otra persona. Esos usos tienen para mí más valor que utilizar el modo tablet por utilizarlo. Para leer durante mucho tiempo en la mano, en cambio, seguiría prefiriendo una tablet más ligera.

Teclado y touchpad

El teclado dispone de retroiluminación blanca y tecla Copilot. Un aspecto mejorable son las flechas de dirección pequeñas y la ausencia de un bloque numérico independiente. No me parecen defectos sorprendentes en este tamaño, pero sí factores que pueden afectar la compra en función del uso que le vayas a dar al portátil.

El touchpad tiene un formato ancho, pero relativamente corto en altura. Me gusta que, al menos, la superficie horizontal sea generosa, pero disponer de más altura facilitaría los gestos amplios. Para edición precisa o jornadas largas con muchas selecciones y arrastres, toca recurrir a un ratón externo.

Para mi forma de trabajar, el verdadero atractivo está en llevar un teclado completo en un equipo fácil de transportar. Aun así, el tamaño de las flechas puede ser frustrante si trabajas mucho con celdas o editando texto mediante atajos, ya que usar las flechas es una acción que se repite cientos de veces.

Pantalla

Esta configuración incorpora una pantalla táctil IPS-Level de 13,3 pulgadas, 1.920 × 1.200 píxeles y 60 Hz. Su relación 16:10 me parece especialmente apropiada para productividad: aporta altura para documentos, páginas web y aplicaciones con barras de herramientas sin obligarnos a pasar a un portátil más grande.

La densidad ronda los 170 píxeles por pulgada. La considero suficiente para trabajar a una distancia normal, aunque una pantalla de mayor resolución permitiría afinar más el texto.

La cobertura anunciada por MSI es del 100 % del espacio sRGB típico. Me parece una orientación adecuada para documentos, contenido web y fotografía destinada a pantallas convencionales. Para tareas que requieran un uso exigente de color, una cobertura de espacios de color más amplios y una calibración fina son más importantes.

En mi evaluación de la pantalla con el software CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite, he obtenido una cobertura del 97% del espacio sRGB y un 75% del del espacio de color Adobe RGB utilizado habitualmente en fotografía.

La fidelidad de los colores es muy alta, ya que el error medio ΔE resulta ser 2,0 (un valor por debajo de 4 se considera excelente y por encima de 9 se considera inaceptable), y el error máximo ΔE max es 4,8.

El brillo que he medido en la pantalla mostrando una imagen totalmente en blanco (100% APL, Average Picture Level) es de 390 nits. El contraste ha resultado ser 3.570:1, que es un valor bueno, pero alejado de lo que se conseguiría con un panel OLED.

La temperatura de color de la pantalla resulta ser de 6.166K, un valor algo por debajo del nivel de referencia de 6.500 ºK, lo que implica que el blanco tiende a ser algo anaranjado, pero apenas es perceptible. El valor de gamma, 2.1, es bueno.

Mi principal reserva sobre la pantalla son los 60 Hz de refresco y el contraste propio de un IPS frente a un OLED. Para documentos no los considero un obstáculo, pero una pantalla de mayor refresco ofrece desplazamientos más fluidos y un OLED negros más profundos.

Formato convertible y MSI Pen 2

El formato convertible tiene más sentido cuando se aprovecha la entrada táctil. Yo lo veo especialmente útil para anotar un PDF, corregir una presentación o dibujar un esquema con la pantalla apoyada. En modo tienda, además, el teclado deja de ocupar la parte frontal de la mesa mientras consultamos contenido.

El equipo es compatible con MSI Pen 2, que es un accesorio opcional. Es importante contar con ese coste al comparar alternativa: si la escritura sobre pantalla es uno de los motivos principales para elegir este portátil.

El lápiz utiliza Microsoft Pen Protocol 2.6, 4.096 niveles de presión, detección de inclinación y soporte háptico. Se recarga mediante USB-C. Sobre el papel, son prestaciones más interesantes para escritura y trazos graduados que un puntero capacitivo que simplemente imite el contacto de un dedo.

No he tenido oportunidad de probar el MSI Pen 2, así que no puedo hacer una valoración sobre su funcionamiento.

Procesador, memoria y almacenamiento

El Intel Core Ultra 7 258V pertenece a Lunar Lake y reúne cuatro núcleos de rendimiento y cuatro de bajo consumo, con ocho hilos en total. Intel especifica hasta 4,8 GHz y 12 MB de caché. Me parece una plataforma orientada al equilibrio entre respuesta, gráficos y consumo, antes que a maximizar el número de núcleos.

Sus referencias de potencia son 17 W de base y 37 W de turbo máximo en la ficha de Intel. Esos valores no significan que el portátil mantenga siempre ese consumo ni esa frecuencia: los perfiles, la refrigeración y el reparto de trabajo entre CPU y GPU condicionan el comportamiento sostenido.

La variante que se vende en España monta 32 GB de LPDDR5x-8533 integrados en el encapsulado y un SSD PCIe 4.0 de 1 TB. Para mí, la memoria es uno de sus mejores argumentos para multitarea y longevidad. También es una decisión importante al comprar: no hay módulos de RAM que podamos sustituir para ampliar la capacidad después.

Para ofimática, navegación y desarrollo moderado, considero acertada la combinación de este procesador con 32 GB de memoria. Para compilaciones enormes de código, ejecutar varias máquinas virtuales exigentes o renderizado continuo, sería conveniente una plataforma con mayor margen de CPU y refrigeración.

Los 32 GB son un punto a favor interesante que valoro más que tener un rendimiento un poco más alto. Tener margen para editar simultáneamente múltiples documentos, mantener abiertas múltiples pestañas del navegador y ejecutar aplicaciones a la vez es una ventaja para quien va a utilizar el portátil para trabajar.

Gráficos, juegos y creación de contenido

Los gráficos corren a cargo de una Intel Arc 140V integrada, con ocho núcleos Xe. No hay una GPU dedicada con memoria propia. La mención a 16 GB en la ficha gráfica de MSI no debe interpretarse como 16 GB de VRAM independiente, ya que el sistema gráfico utiliza memoria compartida.

Intel incorpora aceleración para codificación y descodificación de H.264, HEVC y AV1, además de descodificación de VVC. Me parece una base útil para consumo multimedia y aplicaciones de creación compatibles, aunque disponer de un códec por hardware no asegura que cualquier programa lo utilice ni que una exportación compleja sea inmediata.

En el benchmark gráfico del juego Black Myth Wukong ha obtenido una tasa media de 58 FPS (mínimo: 51 FPS, máximo: 63 FPS) con todas las opciones de gráficos detallados en Bajo. Esta tasa baja a 35 FPS (mínimo: 20 FPS, máximo: 42 FPS) al establecer las opciones de gráficos detallados en Alto.

Con estos resultados, debemos enfocar los juegos en este portátil como un extra y, sin duda, priorizar títulos ligeros y ajustes gráficos contenidos. La Arc 140V amplía las posibilidades del equipo, pero no cambia su vocación: si tu objetivo principal son los últimos títulos exigentes a alta calidad, busca un portátil con GPU dedicada.

Tampoco lo elegiría pensando en sustituir una estación con GPU dedicada para 3D o efectos pesados. Sí me parece más versátil que un portátil limitado estrictamente a documentos, es decir, la edición fotográfica, montajes modestos y aceleración gráfica tienen cabida, siempre que las expectativas encajen con su formato compacto.

Refrigeración, temperaturas y ruido

La refrigeración merece tanta atención como el procesador en un equipo compacto de 13,3 pulgadas. En mi valoración del Summit, el objetivo no es perseguir la máxima potencia a cualquier precio, sino mantener un equilibrio razonable entre respuesta, consumo y comodidad en los distintos escenarios de trabajo.

Por eso, yo daría prioridad al perfil equilibrado para el trabajo habitual. Una videollamada, un documento o la navegación no justifican por sí solos seleccionar el ajuste más agresivo. Es mejor reservar esa opción para una tarea que pueda aprovechar realmente el margen adicional de rendimiento.

Para una exportación o un proceso largo, aceptaría una mayor actividad de la refrigeración si ayuda a completar antes el trabajo. Lo que me interesa de disponer de distintos perfiles es poder decidir ese compromiso según el momento, en lugar de mantener siempre el mismo ajuste.

También es importante evitar apoyar el equipo sobre una superficie que tape las entradas de aire, especialmente durante tareas largas. La capacidad de adoptar varias posiciones es útil, pero no todas las posturas ofrecen la misma ventilación. Para trabajo intenso, lo mejor es una mesa estable y el espacio trasero despejado.

Autonomía y carga

La batería de 70 Wh y el adaptador USB-C de 65 W forman una de las combinaciones más atractivas del equipo. En un portátil que pretende viajar, doy mucho valor a disponer de una batería amplia y a no depender de un conector de alimentación propietario.

Lo que más me convence de esta propuesta es que combina una batería de capacidad generosa con una plataforma centrada en la eficiencia. Por mi forma de valorar un portátil de movilidad, esa elección tiene más peso que añadir una pantalla de resolución muy elevada si con ello se sacrifica tiempo lejos del enchufe.

En mi experiencia, he podido pasar entre 16 y 20 horas alejado del cargador, en función de la tarea. La autonomía real que consigas depende del brillo, las aplicaciones y el tiempo dedicado a tareas como videollamadas o exportaciones, pero caben esperar muchas horas de uso.

Puertos y conectividad

La selección física incluye dos Thunderbolt 4 con vídeo y Power Delivery, un USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1 y un conector combinado de audio. Para este tamaño, me gusta especialmente que coserve HDMI y USB-A: evitan recurrir a un adaptador para un proyector habitual o un periférico clásico.

Los dos USB-C están en el lado izquierdo, junto al USB-A, mientras que HDMI y audio quedan a la derecha. Preferiría poder cargar desde cualquiera de los dos laterales, pero disponer de dos conectores USB-C sigue dejando uno libre cuando el otro se utiliza para alimentar el equipo.

No hay lector de tarjetas ni puerto Ethernet. En mi caso, el lector sería la ausencia más relevante para descargar fotos de una cámara. HDMI y Thunderbolt permiten trabajar con pantallas externas, aunque la resolución y frecuencia finales dependen de monitor, cable y configuración.

La conectividad inalámbrica combina Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 y Bluetooth 5.4. Es una dotación moderna, pero el salto práctico exige una red compatible y buenas condiciones de señal.

Lo que más valoro aquí es poder alternar entre un escritorio y una reunión sin llevar adaptadores para todo. HDMI resuelve la conexión a muchas pantallas y el USB-A conserva compatibilidad con periféricos habituales. Mi reserva sigue siendo la colocación de ambos Thunderbolt en el mismo lateral: limita la libertad para orientar el cable de carga según dónde esté el enchufe.

Cámara, micrófonos y sonido

La webcam es Full HD a 30 fps, con infrarrojos, HDR y reducción de ruido 3DNR+. Me parece una dotación coherente para reuniones, aunque no está a la altura de una cámara externa de calidad.

El obturador físico permite tapar la cámara sin depender únicamente de un ajuste de software. Es un detalle que valoro especialmente en un ordenador de uso profesional. Además, los infrarrojos permiten el acceso facial con Windows Hello.

MSI especifica una matriz de tres micrófonos y promociona AI Noise Cancellation Pro. A mí me parece más interesante conseguir una voz clara que un efecto espectacular de cancelación: filtrados demasiado agresivos pueden hacer que el habla pierda naturalidad.

El sonido sale de dos altavoces de 2 W con procesamiento DTS. En un equipo de estas dimensiones, estos altavoces se enfocan principalmente a reuniones y reproducción ocasional de contenido; si la música o el cine ocupan una parte importante de tu rutina, incluye unos buenos auriculares entre los accesorios de trabajo.

Windows, inteligencia artificial y seguridad

El A2VMTG-034ES incluye Windows 11 Home. Me parece una distinción importante para su público profesional: quien necesite funciones específicas de administración corporativa debe comprobar si requiere Windows 11 Pro y contemplar la licencia correspondiente al calcular el coste total.

La NPU Intel AI Boost alcanza hasta 47 TOPS. Los 115 TOPS anunciados por MSI corresponden al conjunto de la plataforma. Para mí, la distinción importa porque no equivale a disponer de 115 TOPS en una sola NPU, ni permite concluir que cualquier aplicación de IA aprovechará todo ese potencial.

Como Copilot+ PC, puede acceder a experiencias compatibles de Windows como efectos de cámara, subtítulos o herramientas de creación, según versión, idioma y disponibilidad. Recuerdos o Recall merece una consideración aparte: Microsoft lo presenta como una función opcional, con instantáneas cifradas localmente, controles de exclusión y autenticación.

MSI Center S es el centro de control del portátil: reúne los ajustes de funcionamiento y la información del sistema en una interfaz propia. Me parece un complemento útil a Windows porque permite tener a mano decisiones que afectan al uso diario, en lugar de limitarse a mostrar especificaciones o accesos promocionales.

MSI Center S

Su apartado User Scenario permite escoger entre los perfiles de rendimiento, equilibrado y ECO-Silent, además de MSI AI Engine. Mi preferencia es utilizar el equilibrado como punto de partida para trabajar y reservar el de rendimiento para tareas más exigentes. Para leer, redactar o consultar documentos lejos del enchufe, doy más valor a priorizar consumo y discreción acústica que a mantener siempre el ajuste más potente.

MSI AI Engine automatiza la selección del comportamiento según las aplicaciones utilizadas. Me gusta disponer de esa alternativa para quien prefiera despreocuparse de los perfiles, aunque personalmente valoro poder elegirlos de forma manual: así tengo claro si estoy priorizando respuesta, batería o silencio antes de comenzar una tarea.

La monitorización del hardware permite consultar la utilización de recursos como CPU, GPU y memoria, junto con información del almacenamiento. Para mí, su utilidad está en dar contexto: si una aplicación consume mucha RAM o mantiene ocupado el procesador, ayuda a entender por qué cambia la respuesta del equipo. No sustituye a una herramienta de diagnóstico avanzada, pero sí acerca esa información a quien no quiere instalar varias utilidades.

Otra función que considero especialmente interesante es Battery Master, para gestionar el límite de carga en las configuraciones compatibles. MSI contempla modos orientados a movilidad, carga equilibrada hasta el 80 % y uso habitual conectado a la corriente con un límite del 60 %. Yo priorizaría una carga completa antes de un desplazamiento y un límite inferior si el portátil va a pasar gran parte del tiempo en el escritorio; el objetivo es adaptar la carga al uso, no aumentar mágicamente la autonomía.

También centraliza información del equipo y ajustes generales, como opciones relacionadas con la retroiluminación del teclado o el comportamiento al cerrar la tapa, según la versión y las funciones disponibles.

La seguridad combina lector de huellas, Windows Hello, dTPM 2.0 y Microsoft Pluton, además de funciones de presencia. Valoro esa variedad para el acceso diario.

Mi opinión

Mi valoración del MSI Summit 13 AI+ Evo A2VMTG-034ES (🛒 1.510€) es muy positiva, pero está condicionada por cuánto se aproveche su combinación de tamaño y formato convertible. Veo sentido a pagar por un equipo compacto que también permita anotar o presentar contenido, pero si nunca vas a usar la pantalla plegada, no tiene tanto sentido.

Entre sus argumentos más convincentes destaco los 32 GB de memoria, el SSD de 1 TB, los dos Thunderbolt 4 y la batería de 70 Wh. Es la parte de la configuración que más valoro para trabajo diario: capacidad para mantener varias aplicaciones abiertas, conexiones versátiles y una clara orientación a la movilidad.

Lo que menos me convence es la combinación de RAM no ampliable, pantalla de 60 Hz, falta de lector de tarjetas y trackpad relativamente pequeño. Son concesiones asumibles para algunos perfiles de uso, pero no para todo el mundo.

Yo pondría este portátil en la lista de candidatos para profesionales o estudiantes que necesiten Windows, movilidad y escritura sobre pantalla. Para juegos exigentes, edición pesada o quien busque ante todo una pantalla espectacular, priorizaría otra clase de equipo.

Lo mejor y lo peor

Lo mejor

32 GB de RAM y SSD de 1 TB: una configuración que valoro para multitarea y para mantener margen durante los próximos años.

una configuración que valoro para multitarea y para mantener margen durante los próximos años. Batería de 70 Wh y carga USB-C de 65 W: una combinación atractiva para trabajar en movilidad y simplificar el equipaje.

una combinación atractiva para trabajar en movilidad y simplificar el equipaje. Formato convertible de 360 grados: me gusta poder alternar entre escribir, consultar documentos y compartir contenido sobre una mesa.

me gusta poder alternar entre escribir, consultar documentos y compartir contenido sobre una mesa. Conexiones versátiles: dos Thunderbolt 4, HDMI y USB-A reducen la necesidad de adaptadores.

dos Thunderbolt 4, HDMI y USB-A reducen la necesidad de adaptadores. Privacidad y acceso biométrico: valoro el obturador físico de la webcam, el lector de huellas y Windows Hello.

Lo peor

Pantalla IPS de 60 Hz: preferiría mayor fluidez y los negros profundos de un OLED en un convertible premium.

preferiría mayor fluidez y los negros profundos de un OLED en un convertible premium. RAM no ampliable: los 32 GB son generosos, pero la capacidad queda fijada al comprar.

los 32 GB son generosos, pero la capacidad queda fijada al comprar. Touchpad con poca altura y flechas pequeñas: son los compromisos de ergonomía que más tendría en cuenta para jornadas largas.

son los compromisos de ergonomía que más tendría en cuenta para jornadas largas. Sin lector de tarjetas y con ambos Thunderbolt en el mismo lateral: echo en falta más flexibilidad para descargar fotos y colocar el cable de carga.

echo en falta más flexibilidad para descargar fotos y colocar el cable de carga. Lápiz opcional y peso de 1,35 kg: se debe incluir el Pen 2 en el presupuesto si vas a escribir sobre pantala. Para sostenerlo mucho tiempo en la mano, prefiero una tablet más ligera.

Preguntas frecuentes

¿El MSI Summit 13 AI+ Evo es un portátil gaming o profesional?

Su enfoque es profesional y de movilidad: documentos, navegación, reuniones y tareas de productividad. La Intel Arc 140V permite plantear juegos ocasionales con ajustes apropiados, pero no sustituye a una GPU dedicada para títulos exigentes.

¿Se puede ampliar la memoria RAM del MSI Summit 13 AI+ Evo?

No. Los 32 GB de LPDDR5x están integrados en el encapsulado del procesador y no hay módulos sustituibles para ampliar esa capacidad. Por eso considero importante decidir la memoria al comprar, aunque esta configuración ya ofrece una cantidad generosa para productividad.

¿Qué almacenamiento incluye el MSI Summit 13 AI+ Evo A2VMTG-034ES?

La configuración española de este análisis incorpora un SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 TB. No debe confundirse con variantes internacionales de 2 TB. Conviene comprobar siempre la referencia completa al comparar ofertas y resultados de pruebas.

¿El MSI Summit 13 AI+ Evo A2VMTG-034ES incluye el MSI Pen 2?

El lápiz MSI Pen 2 es opcional. El portátil es compatible con el lápiz, pero no lo debes dar por incluido.

¿Qué pantalla tiene el MSI Summit 13 AI+ Evo: OLED o IPS y a cuántos Hz?

No: utiliza un panel táctil IPS-Level de 13,3 pulgadas, 1.920 × 1.200 píxeles y 60 Hz. Me parece una elección centrada en productividad y formato compacto.

¿El MSI Summit 13 AI+ Evo admite carga USB-C y monitores externos?

Sí. Sus dos Thunderbolt 4 admiten Power Delivery y salida de vídeo, y también dispone de HDMI 2.1. El cargador incluido es USB-C de 65 W. Al utilizar otro adaptador o una base, hay que comprobar la potencia disponible y la compatibilidad de los cables.

¿Cuánta autonomía tiene el MSI Summit 13 AI+ Evo?

No hay una cifra universal: brillo, videollamadas, aplicaciones y perfiles energéticos cambian la duración. La batería de 70 Wh y los resultados citados en el apartado de autonomía de 16 a 20 horas son referencias favorables.

¿El MSI Summit 13 AI+ Evo puede utilizarse como una tablet?

La bisagra de 360 grados permite plegarlo y utilizar la pantalla táctil para consultar o anotar contenido. Para mí, resulta más convincente apoyado sobre una mesa que sostenido durante mucho tiempo: sus 1,35 kg corresponden a un portátil completo, no a una tablet ligera.