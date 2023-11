Las cerraduras inteligentes se han convertido en un accesorio muy útil para muchas viviendas, ya que permite abrir la puerta de casa sin necesidad de llevar la llave encima. Además, permite controlar el acceso de terceras personas, limitando los días u horas a las que pueden acceder a tu casa.

Una cerradura inteligente muy avanzadas es Nuki Smart Lock Pro (🛒 279€), que recientemente ha sido actualizada a su cuarta generación con mejoras en la duración de la batería y soporte Matter / Thread.

Esta cerradura puede ser combinada con varios accesorios, como el teclado numérico con huella dactilar Keypad (🛒 79€), Keypad 2 con huella (🛒 159€) o Keypad 2 Pro (349€), y el mando a distancia Nuki Fob (🛒 49€). Además, es compatible con los asistentes de voz Siri, Alexa y Google Assistant, así como IFTTT y APIs.

He tenido oportunidad de instalar Nuki Smart Lock Pro 4 junto con el Keypad 2.0 en mi casa y, a continuación, os cuento mis impresiones.

Instalación de la cerradura

Antes de instalar la cerradura, debes comprobar si tu cilindro es de doble embrague, es decir, que puedes abrir la puerta desde el exterior estando la llave metida en el interior. Esto es necesario porque Nuki Smart Lock Pro se coloca sobre el cilindro interior con la llave insertada, y lo que hace es girar la llave para desbloquear y bloquear la cerradura.

En caso de que tu cilindro no sea compatible, deberías cambiarlo por otro que sí que lo sea. Cuando compré mi casa de segunda mano, lo primero que hice fue, por seguridad, cambiar el cilindro existente y ya escogí uno de doble embrague.

Además de contar con un cilindro de doble embrague, debes tener en cuenta algún otro requerimiento. La forma más sencilla de saber si tu puerta es compatible es realizar un test de compatibilidad en la página web.

La puerta de entrada mantiene el mismo aspecto desde el exterior, así que nadie sabrá que tienes este mecanismo inteligente instalado.

La cerradura Nuki Smart Lock Pro en sí es un aparato fabricado en plástico y aluminio con unas dimensiones de 60 × 60 × 110 mm y un peso de 580 gramos. Está disponible en dos colores, negro o blanco, y posee un aspecto muy elegante y moderno.

La instalación es bastante simple, existiendo dos opciones de montaje en función de lo que sobresalga el cilindro (donde insertas la llave) de la superficie de la puerta:

Si el cilindro sobresale al menos 3 milímetros de la superficie, puedes anclar la cerradura al cilindro mediante la placa de sujeción gracias a unos tornillos que hacen presión. Esta es la opción que yo he utilizado.

Si el cilindro sobresale menos de 3 milímetros de la superficie, puedes utilizar una placa adhesiva que permite pegar la cerradura inteligente a la puerta.

Ambos métodos pueden retirarse de la puerta sin dejar restos, por lo que también son adecuados para los pisos de alquiler.

En ambas opciones de montaje, tendrás que renunciar a una de las llaves de la casa, que se quedará permanentemente metida en el interior, ya que es la que utiliza Nuki Smart Lock Pro para desbloquear/bloquear la cerradura. Esto no es un problema, ya que con esta cerradura te olvidas de las llaves.

El proceso de configuración es sencillo, ya que basta con ir siguiendo las instrucciones en pantalla, comenzando por mantener pulsado el botón de la cerradura hasta que se ilumine en blanco parpadeante.

A diferencia de otras cerraduras inteligentes que he probado, Nuki no requiere un complejo proceso de calibración, sino que la propia cerradura determina las vueltas que tiene que girar para bloquear y desbloquear la cerradura, así como el impulso necesario para retirar el resbalón.

La comunicación entre el smartphone y la cerradura Nuki Smart Lock Pro se realiza a través de Bluetooth 5.0, WiFi y Thread. El modelo convencional Nuki Smart Lock (no Pro) solo admite conexión por Bluetooth y Thread, por lo que para conectividad WiFi se requiere un dispositivo adicional llamado Nuki Bridge que se conecta a un enchufe.

La conexión por Bluetooth tiene un alcance de unos 10 metros y no requiere que haya conexión a Internet en la casa, mientras que la conexión por WiFi permite operar desde cualquier lugar del mundo, siempre que la cerradura esté conectada a la red WiFi de tu casa y tenga conexión a Internet.

Como novedad, Nuki Smart Lock Pro es la primera cerradura compatible con Matter / Thread:

Matter es un estándar abierto de interconexión de dispositivos del hogar, cuyo objetivo es mejorar la interoperabilidad entre distintos fabricantes. Ha sido creado por Amazon, Apple, Google y la Zigbee Alliance (ahora Connectivity Standards Alliance).

Thread es un protocolo inalámbrico de red mallada que permite interconectar los dispositivos. Tiene como ventaja respecto a WiFi que su consumo de energía es menor, por lo que aumenta la autonomía de los dispositivos alimentados por batería.

Ten en cuenta que es necesario disponer de un dispositivo que haga de Thread Border Router — como el Apple HomePod o el Amazon Echo (4ª gen) — para utilizar la conectividad Thread integrada en la cerradura.

La cerradura Nuki SmartLock Pro utiliza en cada momento el tipo de conexión más eficiente disponible. Esto significa que, si lo conectas vía Thread / Matter, utilizará esta conexión en lugar de WiFi.

En mi casa, he conectado la cerradura Nuki Smart Lock Pro a mi red doméstica Apple Home a través de Matter, escaneando el código QR que encontrarás en la propia cerradura (una vez instalada la cerradura, no está visible) o en un papel impreso dentro de la caja de producto.

Configuración de la cerradura con Matter

La conectividad Matter está disponible para Apple Home y Google Home y, más adelante, también lo estará para Amazon Alexa y SmartThings.

Funcionamiento

Una vez instalada la cerradura Nuki, todo se controla a través de la app Nuki del smartphone (o del smartwatch), que puede controlar varias cerraduras instaladas en varias casas. La app está disponible tanto para Android como para iOS.

La app permite conocer el estado de cerradura (bloqueada/desbloqueada), así como operar sobre ella para bloquearla (echar todas las vueltas de la llave), desbloquearla (girar la llave en sentido apertura sin llegar a retirar el resbalón) o abrirla (llegando a retirar el resbalón para que la puerta se abra físicamente).

Nuki Smart Lock Pro cuenta con un botón táctil que puede ser configurado para que realice diversas acciones tras una pulsación simple o doble.

Las posibles acciones son desbloquear, bloquear, abrir la puerta, lock’n’go o mostrar el estatus. También cuenta con un modo inteligente que bloquea o abre la puerta en función de su estado.

Aunque no tengo forma de medirlo, la potencia del motor parece superior al de otras cerraduras inteligentes que he probado, por lo que no deberías tener problemas para retirar el resbalón aunque vaya bastante duro.

En el improbable caso de que se haya quedado sin batería, cuenta con un pomo giratorio que permite abrir y cerrar de forma manual. Por supuesto, si te acostumbras a utilizarlo en lugar de apretar el botón, ahorrarás batería.

El pomo tiene un indicador LED que muestra el estado de la puerta — bloqueada o desbloqueada — al finalizar cualquier acción. Incluso es posible hacer que el LED parpadee lentamente cuando la puerta está desbloqueada, aunque yo he deshabilitado esta opción para reducir el consumo de batería.

El proceso de bloqueo y desbloqueo es algo ruidoso, ya que se escucha el motor girando la llave mientras se ilumina el pomo.

Dentro de los pocos «peros» que le puedo sacar a esta cerradura, no integra un sensor para saber si la puerta está realmente abierta o cerrada, sino que se debe comprar aparte por 49,99€. Otras cerraduras inteligentes incorporan un imán que, colocado en el marco de la puerta cerca de la cerradura permiten que esta sepa si la puerta se ha abierto.

Nuki Smart Lock Pro ofrece funcionalidades de automatización interesantes:

Auto Unlock hace que la cerradura se desbloquee automáticamente (o que recibas una notificación para iniciar la apertura) cuando llegas a casa y te acercas con tu móvil. Para ello, debes indicar la ubicación de tu casa en el mapa y establecer un radio alrededor de ella.

hace que la cerradura se desbloquee automáticamente (o que recibas una notificación para iniciar la apertura) cuando llegas a casa y te acercas con tu móvil. Para ello, debes indicar la ubicación de tu casa en el mapa y establecer un radio alrededor de ella. Auto Lock hace que la cerradura se bloquee automáticamente cuando la puerta lleva cerrada un tiempo (desde 0 hasta 30 minutos). Esto permite que la llave siempre esté echada con todas las vueltas, para una mayor seguridad.

hace que la cerradura se bloquee automáticamente cuando la puerta lleva cerrada un tiempo (desde 0 hasta 30 minutos). Esto permite que la llave siempre esté echada con todas las vueltas, para una mayor seguridad. Lock ‘n’ Go desbloquea la puerta para que puedas salir de casa y la bloquea después de unos segundos (desde 5 hasta 60 segundos). La idea es usar esta funcionalidad cuando te vas de casa. En caso de que tengas instalado el accesorio de sensor de puerta, la cerradura se bloquea tan pronto como se cierra.

Otra función útil es el modo Nocturno permite establecer un horario para que, al inicio, se bloquee la puerta automáticamente. Durante el período, se activa el modo de ahorro de energía de la cerradura (se reduce el intervalo de búsqueda de Bluetooth), se rechazan opcionalmente todos los comandos de Auto Unlock y se activa opcionalmente Auto Lock.

Yo he configurado el modo Nocturno de 23:00 a 8:00, por lo que todos los días a las 23:00 la cerradura se cierra con todas las vueltas de la llave si no lo estaba ya. Si, por algún motivo, tengo que salir, la cerradura se vuelve a bloquear con llave pasados unos minutos de estar cerrada.

La app también permite programar acciones recurrentes a una hora del día y uno o varios días de la semana. Entre las acciones disponibles están desbloquear, bloquear y abrir la puerta.

La aplicación Nuki permite dar acceso a otras personas a tu cerradura, pudiendo elegir si esta persona puede abrir la puerta a distancia. Es posible dar acceso a un invitado durante todo el tiempo, de manera recurrente (ciertos días y horas de la semana) o de manera temporal (desde una fecha/hora hasta otra fecha/hora).

Esto es especialmente útil para personas que van a tu casa a determinadas horas del día (por ejemplo, una persona que cuida a tus hijos, ayuda con la limpieza del hogar o está haciendo una obra en tu casa) pero que no quieres que puedan entrar en ningún otro momento. Además, dar de baja a un invitado es muy sencillo, por lo que en cualquier momento puedes quitarle el acceso a tu casa, así como ver su historial de acceso.

Gestión de usuarios en la app

Como propietario, tienes acceso a un registro detallado de actividad de la cerradura. Dado que cada persona tiene su propia llave virtual, queda registrado quién ha desbloqueado/bloqueado la cerradura en cada momento y a qué hora lo ha hecho. También puedes ver intentos erróneos de acceso, así como la actividad de asistentes virtuales.

Nuki ofrece un acceso a través de la página web mediante usuario/contraseña (es posible configurar autenticación de doble factor para mayor seguridad), que resulta bastante útil si, por algún motivo, te has dejado el móvil en casa o estás sin batería y necesitas que alguien te deje su móvil u ordenador para abrir la puerta fácilmente.

Interfaz web de Nuki

La aplicación de Nuki también está disponible para relojes inteligentes como Apple Watch, smartwatches Android (Wear OS) como Garmin Watch, Galaxy Watch (Tizen OS) y Huawei Watch (HarmonyOS).

Como usuario de Apple Watch, me resulta especialmente útil decir «Oye Siri, abre la cerradura» mirando al reloj cuando estoy delante de mi casa para que se abra automáticamente.

A la hora de bloquear la puerta mediante la voz, puedes pedirles que lo haga y lo hará de inmediato. Sin embargo, a la hora de desbloquear la puerta, Amazon y Google te obligan a configurar un código de 4 dígitos que te pedirán cada vez que quieras desbloquear la cerradura con la voz. Esto es así para evitar que alguien pueda gritar desde fuera de tu casa «Alexa, abre la puerta» y colarse en tu vivienda.

Otra de las ventajas de integrar Nuki Smart Lock Pro con Home, Amazon Alexa o Google Home es la posibilidad de crear rutinas. En mi casa, yo tengo configurada una automatización usando la app Casa del iPhone para que se bloquee la cerradura automáticamente se vaya el último miembro de la casa.

La plataforma IFTTT también se integra con Nuki Smart Lock Pro. Existen varios disparadores como puerta bloqueada, puerta desbloqueada, bloqueo con Lock ‘n’ Go, desbloqueo con AutoUnlock, batería baja y calibración necesaria. También existen varias acciones como bloquear puerta, desbloquear puerta, abrir puerta, ejecutar comando Lock ‘n’ Go, activar AutoUnlock y desactivar AutoUnlock.

Disparadores en IFTTT

Si quieres instalar la cerradura en una casa de vacaciones, es posible enlazar tu cuenta de Nuki con tu cuenta de Airbnb para que tus huéspedes obtengan un código de acceso digital automáticamente después de realizar la reserva. Al finalizar la estancia, este caducará automáticamente

Por último, Nuki ofrece una API abierta que permite controlar la cerradura fácilmente si desarrollas tu propia aplicación.

Batería

A diferencia de otras cerraduras que funcionan a pilas, Nuki Smart Lock Pro funciona con una batería integrada NiMH de 2.100 mAh.

En la parte inferior hay un pestillo que, al ser liberado, permite extraer el pack de baterías. Este puede ser cargado mediante un cable USB Tipo-C.

También es posible dejar permanentemente conectada la cerradura mediante el cable USB-C a una fuente de alimentación, aunque no le veo mucho sentido, dado que el cable de carga estará permanentemente visible y, salvo que tengas un enchufe pegado a la zona de las bisagras de la puerta, podría entorpecer.

Según Nuki, la batería ofrece, al menos, 6 meses de autonomía con 8 procesos de cierre al día. Una de las mejoras de la cuarta generación de Nuki Smart Lock Pro es que incorpora un nuevo Power Pack con tecnología mejorada para una duración de la batería aún mayor. Si esto lo combinamos con el soporte de Thread / Matter (el protocolo de conexión de dispositivos del hogar del que hablaremos luego), Nuki afirma que la nueva cerradura ofrece un 30 por ciento más de autonomía.

El tiempo de carga de la batería es de unas 10 horas mediante un cable USB-C, que no es especialmente rápido. Por supuesto, la app avisa cuando el nivel de batería llega al 20% para que la recargues antes de que sea un problema. En cualquier momento, puedes comprobar el estado de carga en la app.

Pack de baterías de Nuki Smart Lock Pro



Teclado Keypad 2.0 con huella dactilar

Nuki comercializa el accesorio Keypad 2.0 que permite bloquear y desbloquear la puerta tecleando un código de 4-6 números o con la huella dactilar, sin necesidad de utilizar la app del móvil. La idea es colocar este teclado junto a la puerta, a poca distancia, ya que se conecta por Bluetooth.

Nada más teclear el código o poner el dedo sobre la huella, los LEDs de la parte superior empiezan a moverse de un lado a otro y, pasados unos segundos, la puerta se abre. En ocasiones, tarda unos cinco segundos en comunicarse con la cerradura, así que hay que tener paciencia.

Esto puede ser útil si quieres que alguien (o tú mismo) pueda entrar en tu casa con un código o la huella sin necesidad de llevar el móvil o haber instalado la app. El KeyPad 2.0 puede almacenar hasta 200 códigos y 20 huellas dactilares.

Cada persona tiene su propio código y puede registrar varias huellas dactilares, por lo que en el registro de actividad puedes ver quién ha desbloqueado la puerta con código y a qué hora lo ha hecho. Además, recibes una notificación cada vez que alguien intenta entrar con un código incorrecto o una huella no registrada.

Al igual que las llaves virtuales que das a los invitados, puedes establecer reglas con los códigos para que solo funcionen a ciertas horas durante algunos días de la semana, o solo en un intervalo de fechas. También es posible dar acceso a una persona solo mediante Keypad, sin que tenga usuario de la app. Así lo he hecho con i hijo, por ejemplo, para evitar que abra la puerta por error si juega con la app.

Un aspecto curioso es que el KeyPad solamente tenga teclas para los dígitos del 1 al 9. No hay una tecla para el cero (0). Esto significa que, si tu código habitual de 4-6 cifras incluye un cero, tendrás que buscar un código diferente.

Dado que vivo en una casa unifamiliar, el teclado Keypad 2.0 me resulta muy útil para salir al jardín y cerrar la puerta sin tener que preocuparme de llevar conmigo la llave o el móvil. Una vez que quiero entrar, basta con introducir el código o poner el dedo para que la puerta se abra.

El teclado tiene un botón de flecha a la izquierda que no solo sirve para corregir un dígito pulsado, sino también para bloquear la cerradura completamente cuando sales de casa con solo pulsarlo. El teclado Keypad 2.0 se alimenta mediante pilas cuya duración es de, al menos, 12 meses.

Debido a que Keypad 2.0 está montado en el exterior de la puerta principal, es visible para la gente de fuera. Si te roban tu Nuki Keypad, Nuki ofrece una garantía de reemplazo por robo. Simplemente debes enviar a Nuki una copia de la denuncia por robo (emitida por la policía) y un comprobante de propiedad (factura original) de tu Keypad.

Nuki ha lanzado un nuevo KeyPad 2 Pro, una versión mejorada con una parte frontal de acero inoxidable de alta calidad y opción de alimentación eléctrica por cable. El inconveniente es que cuesta 349€.

Por último, existe otro accesorio llamado Nuki Fob (🛒 49€) que actúa como mando a distancia para abrir la puerta por Bluetooth. Resulta útil para personas que no tienen un smartphone y a las que no quieres dar una llave de tu casa, pero no he tenido oportunidad de probar.

Algunas dudas que te pueden surgir

💡 ¿Qué ocurre si Nuki Smart Lock Pro Lock se queda sin batería?

Si las pilas de la cerradura inteligente se agotan, no podrás abrir la puerta con la app pero siempre podrás recurrir a la llave tradicional.

Para que eso no ocurra, se te informa con un LED parpadeante en la propia cerradura y una notificación en la app cuando el nivel de batería baje del 20%.

💡 ¿Qué ocurre si tu móvil se queda sin batería?

Si la batería de su smartphone se agota por completo, no podrás abrir la puerta utilizando la app. En ese caso, si tienes acceso a Internet, podrás utilizar la web de Nuki para acceder con tu usuario/contraseña y desbloquear la cerradura.

Otra posibilidad es instalar el teclado Nuki Keypad junto a la puerta, que siempre te permitirá abrir mediante tu código personal o la huella dactilar.

💡 ¿Qué ocurre si se va luz o Internet en mi casa?

Seguirás pudiendo entrar en tu casa sin problemas ya que la cerradura Nuki Smart Lock Pro funciona a pilas y utiliza una conexión Bluetooth, por lo que no requiere electricidad ni conexión a Internet para desbloquear y bloquear la puerta cuando estás delante de ella.

💡 ¿Qué ocurre si me roban el móvil?

Salvo que tengas el móvil sin ningún tipo de bloqueo, el «ladrón» no podrá acceder a la app Nuki, así que no podrá abrir la puerta de tu casa. En cualquier caso, desde la web de Nuki puedes revocar el acceso a un dispositivo.

💡 ¿Cuál es la diferencia entre Nuki Smart Lock y Nuki smart Lock Pro?

Nuki Smart Lock Pro viene equipado con un módulo WiFi integrado, por lo que no es necesario el dispositivo adicional Nuki Bridge para controlarlo a distancia. Más adelante, en 2024, se habilitará el acceso remoto sin Bridge vía Thread si tienes algún Border Router Thread en casa.

Además, Nuki Smart Lock Pro viene de serie con la batería Nuki Power Pack incluida para más capacidad, en lugar de pilas convencionales. Por último, Nuki Smart Lock Pro viene con anillo de aluminio y plástico en blanco o negro, mientras que Nuki Smart Lock es de color blanco.

Precio

La cerradura inteligente Nuki Smart Lock Pro (4ª gen., 2023) está a la venta por 🛒 279€ en Amazon España, aunque también puedes encontrarlo en otros distribuidores. El Nuki Smart Lock (4ª gen., 2023) está a la venta por 🛒 169€.

El teclado Nuki Keypad original (sin huella dactilar) para desbloquear la puerta con un códigos de 4-6 dígitos cuesta 79€. El teclado Nuki Keypad 2.0 que permite el uso de códigos numéricos y huella dactilar cuesta 159€. El nuevo teclado en acero inoxidable con conexión opcional a la red eléctrica cuesta 349€.

Conclusiones

La instalación de la cuarta generación de la cerradura Nuki Smart Lock Pro es realmente sencilla si tienes una puerta y un cilindro compatibles, y el funcionamiento es impecable.

Mientras que otras cerraduras inteligentes requieren que gires manualmente un pomo cuando quieres bloquear o desbloquear la cerradura manualmente desde dentro, Nuki ha integrado un botón que permite realizar acciones (bloquear, desbloquear, abrir puerta, etc.) cómodamente con solo una pulsación simple o doble.

Gracias a esta cerradura, nadie más que yo tiene la llave física de mi casa, ya que todas las personas que vienen a ayudar a casa pueden tener una llave virtual que solo abre la puerta a determinadas horas y días de la semana. No siquiera mi hijo tiene que llevar una llave de casa, sino que le basta con su móvil. Además, en cualquier momento, puedo revocar el acceso a cualquier persona.

Tampoco me preocupa si me dejo la llave dentro de casa, ya que, de hecho, he dejado de utilizar la llave física por completo. La única precaución que debes tener es recargar la batería de la cerradura tan pronto como salta el aviso, para evitar sorpresas.

Otra ventaja de utilizar esta cerradura es que, gracias a las automatizaciones que he configurado, la puerta de mi casa queda cerrada con llave por las noches (todos los días a las 23:00 se bloquea completamente) y también se bloquea tan pronto como nos vamos todos de casa.

Nuki ha hecho un excelente trabajo integrando la conectividad WiFi en la propia cerradura, sin necesidad de tener un aparato adicional que haga de bridge como ocurre con otras cerraduras. También es un acierto la incorporación del estándar Matter / Thread, que permite conectar la cerradura a los ecosistemas de Apple Home, Amazon Alexa, Google Home y SmartThings.

La cerradura incorpora una batería de 2.100 mAh, que ofrece una buena autonomía de unos 6 meses. La autonomía se ha visto mejorada hasta un 30% gracias a que se ha reducido el consumo de batería en reposo y al uso de Thread, más eficiente que WiFi.

El teclado Keypad 2.0 es, para mí, un accesorio muy útil, ya que me permite salir al jardín de casa sin tener que llevar el móvil a cuestas. El hecho de poder abrir mediante un código de 4-6 dígitos o, aún más fácil, con la huella dactilar, resulta muy cómodo.

Por último, también encuentro muy interesante la integración de Nuki con los principales asistentes virtuales (Apple Home, Amazon Alexa y Google Assistant), así como con IFTTT y Airbnb. Los más techies también agradecerán la disponibilidad de un API abierta.

En definitiva, Nuki Smart Lock Pro es un producto muy recomendable si andas detrás de hacerte con una cerradura inteligente. A día de hoy, en mi opinión, no hay ninguna mejor.

Lo mejor:

Diseño atractivo con un cuerpo de plástico y aluminio en dos posibles colores: negro o blanco.

Diseño atractivo con un cuerpo de plástico y aluminio en dos posibles colores: negro o blanco. Instalación sencilla compatible con la mayoría de puertas y cilindros (test de compatibilidad aquí).

Instalación sencilla compatible con la mayoría de puertas y cilindros (test de compatibilidad aquí). Botón físico para desbloquear/bloquear la cerradura desde dentro de forma automática sin tener que girar un pomo.

Botón físico para desbloquear/bloquear la cerradura desde dentro de forma automática sin tener que girar un pomo. App para Android e iOS fácil de manejar con soporte para múltiples casas y cerraduras inteligentes. Acceso mediante página web en caso de no tener a mano el móvil.

App para Android e iOS fácil de manejar con soporte para múltiples casas y cerraduras inteligentes. Acceso mediante página web en caso de no tener a mano el móvil. Motor potente a la hora de bloquear y desbloquear la puerta, con confirmación visual del estado.

Motor potente a la hora de bloquear y desbloquear la puerta, con confirmación visual del estado. Apertura a corta distancia (Bluetooth) o incluso desde otra ubicación por Internet con la conexión WiFi integrada.

Apertura a corta distancia (Bluetooth) o incluso desde otra ubicación por Internet con la conexión WiFi integrada. Soporte de conectividad mediante Matter / Thread para integración con los ecosistemas de Apple Home, Google Home, Amazon Alexa y Samsung SmartThings

Soporte de conectividad mediante Matter / Thread para integración con los ecosistemas de Apple Home, Google Home, Amazon Alexa y Samsung SmartThings Posibilidad de entregar llaves virtuales a invitados que solo tienen acceso a determinadas horas/días o entre ciertas fechas (útil para cuidadores, personal del hogar, personal de reformas, etc.)

Posibilidad de entregar llaves virtuales a invitados que solo tienen acceso a determinadas horas/días o entre ciertas fechas (útil para cuidadores, personal del hogar, personal de reformas, etc.) Registro de actividad para saber quién ha abierto/cerrado la puerta en cada momento.

Registro de actividad para saber quién ha abierto/cerrado la puerta en cada momento. Automatizaciones disponibles en la app: bloqueo automático al cabo de un tiempo, bloqueo nada más salir, apertura automática por proximidad, etc.

Automatizaciones disponibles en la app: bloqueo automático al cabo de un tiempo, bloqueo nada más salir, apertura automática por proximidad, etc. Soporte para automatizaciones con la plataforma IFTTT y API REST abierta.

Soporte para automatizaciones con la plataforma IFTTT y API REST abierta. Batería de 2.100 mAh integrada con carga mediante USB Tipo-C. Mayor autonomía que la versión anterior gracias a optimizaciones internas y el soporte de Thread.

Batería de 2.100 mAh integrada con carga mediante USB Tipo-C. Mayor autonomía que la versión anterior gracias a optimizaciones internas y el soporte de Thread. Accesorios de teclado Smart Keypad para desbloqueo mediante un código numérico y/o huella dactilar sin necesidad de llevar el móvil

Lo peor: