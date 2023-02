⏰ ¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del HomePod.

A mediados de 2017, Apple lanzó su primer altavoz inteligente HomePod y, tres años más tarde, presentó el HomePod mini, con un tamaño mucho más compacto. Recientemente, dejó de vender el HomePod original, dejando un vacío en su catálogo de productos.

Este año, Apple ha lanzado el nuevo HomePod, que mantiene un diseño similar al del modelo original, pero añade algunas mejoras en el sonido, nuevos sensores y mejor conectividad para el hogar inteligente.

El HomePod está a la venta a un precio por 349 euros, el mismo precio al que debutó el modelo original. Tras varias semanas utilizando una pareja de los nuevos HomePod en casa, a continuación os presento mi análisis a fondo de este dispositivo.

👉 Índice

Diseño y construcción

El HomePod tiene, como su antecesor, forma de cilindro, y sus dimensiones apenas han cambiado: 14,2 cm de diámetro, 16,8 cm de alto y un peso de 2,3 Kg.



Cuando hablamos de altavoces, tamaño y peso suelen estar relacionados con una mejor calidad de sonido y, en efecto, como veremos más adelante, el Apple HomePod suena considerablemente mejor que otros altavoces Bluetooth que puedes comprar.

El HomePod está recubierto por una malla sin costuras en blanco o medianoche (negro), que ha sido desarrollada para ser completamente neutra y no interferir con la transmisión del sonido. Esta malla no puede retirarse, pero puedes limpiarla con un paño seco o húmedo.

Mi experiencia tras casi cinco años usando los HomePod de color blanco de la generación anterior es que tienden a ensuciarse y no resulta sencillo limpiarlos, por lo que, si no tienes preferencia de color, creo que el color negro puede ser una mejor opción a largo plazo.

En mi caso, la pareja de nuevos HomePod que estoy probando son de color medianoche, que es un color negro más oscuro que el color gris espacial de la generación anterior.

El diseño del HomePod sigue las líneas minimalistas de Apple, por lo que se integra perfectamente en cualquier lugar de nuestro hogar.

Como curiosidad, el HomePod es uno de los pocos productos de Apple de gran tamaño que no muestran el logotipo de la manzana — para no mentir, sí que está presente en la base del altavoz, pero debemos dar la vuelta al altavoz para verlo.

Un ejemplo del cuidado que pone Apple en el diseño es el cable de alimentación, que está recubierto de una tela del mismo color que la malla. El cable ya no está unido al cuerpo, sino que se puede separar, lo que facilita el montaje si tienes que pasarlo por orificios estrechos donde no cabe un enchufe.

El cable tiene una longitud suficientemente grande como para que no echemos de menos poder sustituirlo por uno más largo pero, al ser estándar, no deberías tener problemas en encontrar un cable más extenso.

La base del HomePod está hecha de silicona para amortiguar las vibraciones del HomePod y evitar que se traspasen a la superficie sobre la que está apoyado cuando reproduce música.

Aún con todo, debemos tener cuidado con dónde lo colocamos para evitar este efecto, que puede distorsionar el sonido.

La zona superior de HomePod es un panel táctil iluminado que permite realizar diversas funciones mediante pulsaciones. Este año, el panel luminoso se ha extendido a toda la parte superior, llegando hasta el borde.

Hubiera sido fantástico que, en lugar de un panel luminoso, tuviéramos una pantalla con información sobre lo que suena, la posibilidad de navegar por listas de reproducción y mucho más, pero imagino que eso hubiera incrementado el precio notablemente.

El panel táctil permite subir/bajar el volumen (mediante unos botones capacitivos +/-), pausar/reanudar la reproducción de música (mediante una pulsación en el centro), pasar a la siguiente canción (mediante una doble pulsación en el centro), pasar a la canción anterior (mediante una triple pulsación en el centro) o activar el asistente Siri manualmente sin usar la voz (mediante una pulsación larga en el centro).

El HomePod incorpora unas luces de colores en la zona central que nos avisan de que Siri ha escuchado el comando «Oye Siri» y está esperando nuestra orden. Esto resulta muy cómodo como confirmación visual de que el HomePod está escuchando cuando le hablas desde una cierta distancia o en un entorno muy ruidoso.

El HomePod cuenta con cuatro micrófonos externos que escuchan todos los sonidos y hacen un trabajo excelente a la hora de captar la voz, incluso aunque hables desde una buena distancia.

Si está sonando música por el altavoz a tope, el sistema de cancelación de ruido y eco hace que sea posible dirigirse a HomePod desde el otro extremo de la habitación sin tener que levantar la voz. Cuando el sonido de la habitación no procede del propio altavoz — sino, por ejemplo, de un televisor encendido al lado — el sistema de detección de sonido ya no funciona tan bien.

El HomePod no tiene un botón físico para hacer que Siri deje de escuchar hasta nuevo aviso, sino que debes desactivar Siri desde la propia app del iPhone o mediante un comando de voz. Personalmente no encuentro necesario que exista un botón (y rompería la simetría del dispositivo) pero otros altavoces inteligentes sí que lo incorporan.

La malla que recubre el HomePod está diseñada para no afectar a la calidad del sonido

Configuración inicial

Como todos los productos de Apple, el proceso de configuración inicial del HomePod es extremadamente sencillo. Basta con encender el HomePod, acercar el iPhone a unos pocos centímetros (no funciona con dispositivos Android) y, como por arte de magia, se inicia el proceso de configuración.

El primer paso es elegir la habitación en la que está situado el HomePod, lo que te permitirá dirigirte a él más fácilmente si tienes varios HomePod en casa. Es posible elegir otra habitación más adelante, por lo que no hay ningún problema en mover el HomePod a otro lugar en cualquier momento.

El siguiente paso en el proceso de configuración es dar permisos al HomePod para que pueda acceder a tu información personal (mensajes, llamadas, agenda o recordatorios) si así lo deseas. Esto permite a HomePod realizar acciones que requieren acceso a tu cuenta de Apple, para preservar la privacidad del usuario, este acceso solo se produce si el iPhone del usuario está conectado a la misma red WiFi que el HomePod.

Por último, el HomePod comienza a recibir tu configuración de iCloud, iTunes y Apple Music, así como cualquier otro dato que necesite para estar operativo — como los datos de conexión a las redes WiFi para que no tengas que preocuparte de nada.

Una vez configurado, si quieres cambiar cualquier ajuste del HomePod, debes dirigirte a la app Casa del iPhone y mantener pulsado el icono del altavoz. Desde allí puedes controlar el acceso a información personal, modificar tus preferencias de reproducción de música y cambiar ciertos ajustes.

Sonido

Apple ha puesto especial foco en la calidad de sonido a la hora de diseñar el HomePod ya que, ante todo, nos encontramos ante un altavoz.

El HomePod posee un altavoz de graves (woofer) en la parte superior que está orientado hacia arriba para lograr un mayor alcance. El diafragma se mueve 20 mm — una cantidad muy elevada para un altavoz de este tamaño — por lo que los los graves se escuchan con fuerza incluso con un volumen bajo.

Además cuenta con un micrófono interno para ecualizar los bajos que mide la presión creada por el movimiento del woofer. Así, los bajos se ajustan en tiempo real para que suenen profundos y consistentes, independientemente de lo que reproduzcas y a qué volumen.

Los cinco altavoces de agudos (tweeters) dirigen el sonido hacia arriba para evitar reflexiones no deseadas que prodrían afectar al sonido. Cada uno de ellos un amplificador y el HomePod utiliza una tecnología de conformado de haz (beamforming) que orienta el sonido con gran precisión. Los cinco altavoces están colocados alrededor de la base y poseen un diseño en forma de bocina que crea un sonido envolvente.

Apple ha añadido un sensor del sistema que mide las condiciones mecánicas y eléctricas para afinar el sonido en tiempo real y sacar el máximo partido a la capacidad acústica del altavoz.

El cerebro del altavoz es el potente chip S7 que debutó con el Apple Watch Series 7 que, en el HomePod, ofrece procesado en tiempo real para ajustar el sonido en función del entorno y lo que se reproduce. Uno de los aspectos más interesantes del HomePod es que analiza el entorno en el que se encuentra a través de sus seis micrófonos para detectar reflexiones en superficies cercanas.

Los micrófonos analizan cómo rebota el sonido en las superficies cercanas y detecta si está pegado a una pared, si está colocado sobre una estantería o si está situado encima de una mesa sin nada alrededor.

Si el HomePod no tiene ningún obstáculo cercano, emite sonido en 360 grados a toda la habitación, pero si está pegado a una pared, el chip S7 analiza la música y dirige la las voces y e instrumentos principales al centro de la habitación, mientras que los demás se envían contra las paredes para reboten y se dispersen por toda la habitación como sonido ambiente.

Lo que consigue Apple es que el sonido que emite el HomePod se escuche perfectamente casi desde cualquier punto de la habitación, y no únicamente desde una posición en concreto.

En general, la calidad de sonido del HomePod es muy buenay supera con creces a la de otros altavoces inteligentes que he probado. En comparación con el HomePod original, no he notado una mejora palpable, pero tampoco una degradación, a pesar de que el número de tweeters se ha reducido de siete a cinco.

Si tienes dos HomePod en la misma habitación, puedes combinarlos para crear un par estéreo. Cuando reproduces la primera canción, cada HomePod detecta la posición del otro y comparte información espacial para ofrecer un sonido consistente.

En un par estéreo, el HomePod de la izquierda no solamente reproduce el canal izquierdo sino que además separa y dirige la energía del sonido ambiente a izquierda y derecha. El HomePod de la derecha hace lo mismo para el canal de la derecha y, como resultado, se obtiene un sonido mucho más inmersivo que con un único HomePod.

Un aspecto importante es que solo puedes crear un par estéreo con altavoces HomePod del mismo tipo y generación. Por tanto, no puedes crear un par estéreo con un HomePod de primera generación y otro de segunda generación, ya que sus características acústicas no son idénticas y el sonido no estaría equilibrado.

El HomePod se enlaza fácilmente al Apple TV 4K y, gracias a la compatibilidad con canal de retorno de audio (eARC), puedes convertir tu HomePod en un sistema de audio para todos los contenidos reproducidos en el televisor, aunque no procesan del Apple TV. Si conectas dos HomePod al Apple TV, consigues sonido Dolby Atmos. En mi casa, tengo un par de HomePods de primera generación a cada lado del televisor y el resultado es impresionante.

Si tienes varios HomePod o HomePod mini repartidos por la casa, puedes reproducir la misma música en perfecta sincronía en varias habitaciones gracias a la reproducción multihabitación. Los altavoces o televisores con AirPlay también pueden formar parte de la reproducción.

A la hora de reproducir música en el HomePod, podemos utilizar AirPlay para enviar música desde nuestro iPhone (por ejemplo, usando las apps de Spotify, YouTube o Apple Music).

Si tenemos varios HomePod podemos elegir fácilmente desde nuestro iPhone si queremos reproducir el sonido en un HomePod en particular o en varios a la vez.

También podemos controlar desde nuestro iPhone el volumen de cada HomePod de forma independiente.

En lugar de utilizar AirPlay, puedes emplear comandos de voz para reproducir música de Apple Music y unos pocos servicios de streaming como Pandora, TuneIn, iHeartRadio y Deezer.

Lamentablemente, no puedes utilizar la voz para solicitar música de servicios de streaming como Spotify, Amazon Music o YouTube Music.

Mediante voz, puedes pedir a HomePod que reproduzca una canción en concreto («reproduce ‘We didn’t start the fire’ the Billy Joel»), música de un estilo («pon música chill out») o una de tus lista sde reproducción («pon la lista Latino»). También puedes utilizar frases algo más complejas como «reproduce la lista Latino de forma aleatoria».

Si tienes varios HomePod, puedes pedir a cualquiera de los HomePod que reproduzca la música solo por ambos HomePod («reproduce la lista Latino en toda la casa»), apagar la música en uno de ellos («apaga la música en la cocina») o pasar la música de un HomePod a otro («pasa la música del salón a la cocina») si te estás moviendo por casa.

Otra posibilidad interesante es pedir al HomePod que reproduzca música en un altavoz de otro fabricante que sea compatible con AirPlay, como Sonos, Bang & Olufsen, Denom o Pioneer, por citar algunos.

Por supuesto, puedes controlar la reproducción de música en HomePod mediante la voz. Es posible ajustar el volumen («pon el volumen al 80 por ciento en el salón»), saltarte una canción («pasa a la siguiente canción»), avanzar una canción («avanza 30 segundos»), escuchar una canción desde el principio («reproduce desde el principio»), volver a escuchar la canción anterior («pon la canción anterior») o preguntar qué canción está sonando («¿qué está sonando?»).

Apple Music aprende de tus gustos musicales, por lo que también es posible indicarle a HomePod que una canción que está sonando te gusta o no te gusta («[no] me gusta esta canción»).

Un aspecto interesante es que es posible utilizar la app de Apple Music en el HomePod a la vez que la estás usando en tu iPhone o iPad para escuchar algo completamente diferente. Aunque una cuenta de Apple Music solo permite escuchar música por un dispositivo a la vez, el HomePod no cuenta como un dispositivo.

Si varias personas en casa utilizan Apple Music con sus propias cuentas, el HomePod es capaz de reconocer la voz de cada persona para personalizar la reproducción y acceder a sus propias listas de reproducción. En caso de que no reconozca la voz, es posible seleccionar una cuenta de Apple Music como cuenta por defecto.

Es importante tener en cuenta que el HomePod no admite conexión Bluetooth, por lo que no es posible utilizarlo para reproducir música desde un smartphone Android, por ejemplo.

El nuevo HomePod integra un chip U1 de banda ultraancha (UWB), que permite determinar si otros dispositivos equipados con este mismo chip (actualmente, los iPhone 11 y posteriores) están cerca. Esto abre la posibilidad a nuevas funcionalidades basadas en la proximidad.

Por ejemplo, si estás escuchando una canción o un podcast y tienes que salir de casa, puedes transferir la música al iPhone con solo acercar el teléfono al HomePod y mantenerlo cerca unos segundos. De igual forma, puedes transferir música que suena en tu iPhone al HomePod mini con solo acercarlo. Por último, el HomePod ofrece sonidos ambientales para aquellos momentos en los que quieres concentrart,e relajarte o dormirte. Los sonidos ambientales se han remasterizado con una mayor fidelidad y detalle para que puedas disfrutar de los sonidos relajantes de la lluvia, el bosque, el ruido blanco, la chimenea, los arroyos, la noche y el océano,

Capacidades de hogar inteligente

El HomePod integra las capacidades de Siri, el asistente virtual que encontramos en los productos de Apple. Podemos dirigirnos al HomePod mini mediante la frase «Oye Siri» para pedir a Siri la misma ayuda que nos ofrece en nuestros dispositivos móviles.

Apple gestiona de forma inteligente qué dispositivo debe contestar a la frase «Oye Siri» si tienes un iPhone, un iPad o un Apple Watch cerca. Aunque al terminar de pronunciar la frase es habitual ver cómo otros dispositivos cercanos encienden la pantalla momentáneamente, normalmente es el HomePod quien atiende el comando si está dentro del rango de alcance de nuestra voz. En caso de que tengas varios HomePod, el más cercano el que responde a tu orden.

Centrándonos en las capacidades de asistente virtual, Siri puede proporcionar información general sobre noticias («cuéntame las noticias de deportes»), tráfico («¿cómo está el tráfico hasta mi trabajo?»), previsión meteorológica («¿qué temperatura va a hacer hoy?»), traducciones («¿cómo se dice tengo tengo hambre en chino?») y otro tipo de cuestiones («¿cuántos mililitros caben en una taza?» o «¿dónde puedo comer unas buenas tapas?»).

También puedes pedir a Siri acciones como que tire una moneda («lanza una moneda»), piense un número aleatorio («dime un número aleatorio del 1 al 10»), establezca una alarma («pon la alarma a las 7 de la mañana»), inicie una cuenta atrás («pon el temporizador 30 minutos»), haga operaciones matemáticas («1250 por 3») o localice sitios cercanos («tengo hambre»).

HomePod está asociado a tu cuenta de Apple y a tu iPhone, por lo que puedes solicitar información sobre tu agenda («¿qué tengo en mi agenda hoy?»), enviar mensajes a través de apps de mensajería («mándale un WhatsApp a Sonia para decirle ‘no vengas a recogerme'»), añadir un recordatorio («añade sal a la lista de la compra») o buscar un dispositivo («¿dónde está mi iPhone?»).

Es posible realizar llamadas de voz convencionales («llama a Sonia») así como contestar llamadas («contesta la llamada») desde el HomePod, lo que permite utilizar el altavoz como un sofisticado sistema de manos libres. En mis pruebas, tanto la voz de la persona que te llama como la tuya propia se escuchan perfectamente.

Como Siri puede reconocer hasta seis voces, cada miembro de la casa puede obtener una experiencia personalizada para consultar su propia agenda, llamar a un amigo, crear un recordatorio, encontrar su iPhone y más.

Apple permite automatizar ciertas acciones en el iPhone (o iPad) mediante el uso de Atajos y, desde el HomePod es posible invocar cualquiera de estos atajos. Si estos atajos están relacionados con Apple Music, el sonido se reproducirá a través del HomePod.

Apple ofrece una funcionalidad de intercomunicador en los HomePod y HomePod mini que te permte enviar un mensaje desde un altavoz HomePod a otro, o a todos los altavoces HomePod de la casa. Para responder solo tienes que decir «Oye Siri, responde». La funcionalidad de Intercomunicador funciona con iPhone, iPad, Apple Watch, CarPlay y AirPods.

El HomePod puede controlar tus accesorios de hogar inteligente compatibles con HomeKit. Puedes decir «enciende las luces» para encender tus bombillas conectadas o «hace calor» para bajar la temperatura del termostato.

Una ventaja de HomePod es que puede actuar como concentrador para acceder a tus dispositivos inteligentes desde tu iPhone cuando estás fuera de casa — de igual forma a como lo hace el HomePod mini o un Apple TV.

Además de HomeKit, el HomePod añade compatibilidad con Matter, un estándar que se lanzó el pasado otoño y permite que los accesorios de domótica funcionen en distintos ecosistemas.

El HomePod permite vincular y controlar accesorios compatibles con Matter y funciona como centro de control del hogar inteligente para que los usuarios puedan acceder a ellos cuando no estén en casa. Esto significa que tanto los accesorios compatibles con Matter como con HomeKit pueden usarse juntos para crear escenas y automatizaciones más potentes.

No tengo ningún dispositivo compatibe con Matter, ya que todavía es muy incipiente, pero es una buena noticia que integre soporte para este estándar.

Apple ha añadido un sensor de temperatura y humedad al HomePod, por lo que puedes consultar esta información en la app Casa y, lo que es más interesante, crear automatizaciones si tienes dispositivos inteligentes conectados. Por ejemplo, puedes hacer que se active un ventilador si hace mucho calor o un humidificador si la humedad ambiente desciende por debajo de un umbral.

Para tener algo más de paz mental, especialmente cuando estás fuera de casa, HomePod puede escuchar alarmas de humo o monóxido de carbono y enviar una notificación a tu iPhone, iPad y Apple Watch si se oye alguna. Si hay una cámara en el mismo espacio, la señal de vídeo también se incluye en la notificación.

El reconocimiento de sonidos de alarma estará disponible en una actualización de software a finales de esta primavera. En el iPhone y el iPad tendrás la opción de activar los micrófonos del HomePod para saber qué está pasando, aunque aparentemente no podrás escuchar el sonido que disparó el aviso, ya que no queda registrado. Me gustaría que, en el futuro, Apple añada el reconocimiento de otros sonidos como el llanto de un bebé, cristales rotos, etc.

Por último, si te preocupa tu privacidad, el uso de Siri en el HomePod mini es tan seguro como en otros dispositivos.

La detección del comando «Oye Siri» ocurre en el propio dispositivo, por lo que no se envía nada a Apple hasta que se detecta la frase «Oye Siri» y se encienden las luces de la parte superior del HomePod. En ese momento, la petición se envía a Apple utilizando un identificador anónimo aleatorio y toda la comunicación es cifrada.

Precio

El HomePod está a la venta por 349 euros en la tienda de Apple en colores blanco y medianoche (negro).

Se tata de un precio más elevado que el HomePod mini, que sigue a la venta a un precio de 99 euros y técnicamente ofrece las mismas funcionalidades, pero la calidad del sonido es inferior por su menor número y tamaño de altavoces.

Si eres usuario de iPhone, los HomePod son la mejor opción que tienes si quieres sacar el máximo partido a las capacidades de asistente virtual ya que tanto Google Home como Amazon Alexa están limitados a la hora de acceder a los datos de tu cuenta de Apple.

Por otro lado, si eres usuario de Android, el HomePod no está indicado para ti, ya que requiere un iPhone para poder configurarlo y sacarle partido.

Conclusiones

Apple sorprendió a mediados de 2017 con el lanzamiento del altavoz HomePod, que hacía un especial foco en la calidad de sonido y las capacidades de asistente virtual de Siri. Ahora, cinco años más tarde, Apple ha lanzado el HomePod de segunda generación, que supone una evolución sobre el modelo original.

A nivel de diseño, el nuevo HomePod mantiene su aspecto de cilindro recubierto por una malla sin costuras, que está disponible en colores blanco o medianoche (negro). La parte superior es ligeramente más plana con una superficie táctil más dinámica, ya que la forma de onda de colores llega ahora hasta el borde.

El HomePod cuenta con un potente altavoz de graves (woofer) en la zona superior, cuyo diafragma es capaz de desplazarse hasta 20 mm, y cinco altavoces de agudos (tweeters) con amplificadores independientes situados alrededor de su base.

A diferencia de otros altavoces que emiten sonido en 360 grados, el HomePod detecta el entorno que le rodea gracias a sus múltiples micrófonos y utiliza técnicas de beamforming para que las voces e instrumentos principales lleguen directamente a nuestros oídos mientras que el sonido ambiental rebote en las paredes y nos llegue desde todas las direcciones.

Como resultado, el HomePod se escucha de maravilla, especialmente teniendo que cuenta que su tamaño es bastante reducido. Si cuentas con dos HomePod, puedes colocarlos en la misma habitación formando un par estéreo para conseguir un sonido aún más inmersivo, o bien situarlos en distintas habitaciones para que suenen en sincronía y la música te acompañe por toda la casa.

Un aspecto que llama la atención en el HomePod es la capacidad que tiene para escuchar las órdenes de voz del usuario incluso cuando la música está sonando bastante fuerte. Sus cuatro micrófonos cancelan el sonido ambiente y escuchan tu voz desde el otro extremo de la habitación sin levantar apenas la voz.

El HomePod es compatible con AirPlay y, por tanto, puedes enviar sonido y música de forma sencilla desde un dispositivo Apple mediante una app compatible. También es posible pedir a Siri por voz que reproduzca música sin tener que echar mano de tu dispositivo, pero en ese caso estás limitado a Apple Music y unos pocos servicios de música en streaming, entre los que no se encuentran Spotify, YouTube Music o Amazon Music.

Otra de las funcionalidades que ofrece es intercomunicador, que permite enviar un mensaje de aviso a todos los HomePod y dispositivos de Apple a la vez. O si lo prefieres, puedes enviar un mensaje a un único altavoz HomePod. En ambos casos es posible responder al mensaje mediante voz.

Además de reproducir música y podcasts con gran calidad, HomePod ofrece funcionalidades de asistente virtual gracias a las capacidades de Siri. Gracias al reconocimiento de voz de hasta seis miembros del hogar, Siri puede dar respuestas personalizadas cuando le pides reproducir música, consultar la agenda, añadir recordatorios, realizar una llamada, buscar tu iPhone, localizar a otra persona, etc.

El HomePod permite controlar nuestro hogar si tenemos dispositivos compatibles con HomeKit e invocar atajos definidos en nuestro iPhone para automatizar ciertas acciones. Como novedad, el HomePod incorpora compatibilidad con el nuevo estandar Matter, por lo que, cuando este estándar se extienda, será posible controlar dispositivos de cualquier fabricante aunque no sea compatible con HomeKit.

Apple ha añadido sensores de temperatura y humedad al nuevo HomePod, lo que permite consultar esta información en la app Casa y crear automatizaciones basadas en estos datos. Próximamente, Apple añadirá una funcionalidad de deteccion de sonidos de alarma que nos enviará una notificación al iPhone cuando el HomePod detecte que se ha disparado una alarma de humo o monóxido de carbono.

Por último, el HomePod cuenta con el chip de banda ultraancha U1, por lo que es capaz de detectar la presencia cercana de un iPhone equipado con esta tecnología (iPhone 11 y posteriores). Esto permite transferir fácilmente la música entre un iPhone y un HomePod con solo acercar el iPhone al altavoz.

¿Merece la pena hacerse con el HomePod? Si andas detrás de un altavoz con una excelente calidad de sonido y estás inmerso en el ecosistema de Apple, el HomePod es una gran elección que no te defraudará.

Lo mejor:

Diseño elegante en dos posibles colores que se integran perfectamente en cualquier rincón de la casa. Calidad de sonido excelente gracias a un buen conjunto de altavoces para graves y agudos y un procesado de señal avanzado mediante el chip S7.

Gran integración con el Apple TV, que gracias al soporte eARC puede hacer que uno o dos HomePods reproduzcan el sonido de todos los contenidos del televisor. Integración con Apple Music (y otros servicios de música) para reproducir música mediante voz. Soporte de AirPlay 2 para envío de sonido desde cualquier dispositivo Apple.

Control de dispositivos inteligentes del hogar gracias a el soporte de HomeKit y el nuevo estándar Matter. Sensores de temperatura y humedad integrados para crear automatizaciones.

Intercomunicador para enviar mensajes de una habitación a otra (o a todas las de la casa). Chip U1 para funcionalidades que se activan por proximidad de un iPhone.

