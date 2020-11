Análisis y opinión del Amazon Echo (2020) (4ª gen.)

Amazon ha lanzado recientemente la, que cambia el diseño tradicional de cilindro e introduce mejoras en la calidad de sonido.

El nuevo Echo adopta ahora una forma esférica y añade un tweeter adicional respecto a la generación anterior, que solo contaba con uno. Además, incorpora un concentrador Zigbee para controlar tus dispositivos inteligentes sin conectividad WiFi.

Como los modelos anteriores, el nuevo Echo es un dispositivo ideal para escuchar música en streaming (soporta Amazon Music, Spotify, Apple Music y más) o por Bluetooth, interactuar con Alexa y controlar dispositivos inteligentes del hogar.

Tras varias semanas utilizando el Echo en casa, a continuación os presento mi análisis a fondo de este altavoz inteligente.

Diseño y construcción

Amazon ha decidido renovar el diseño de los altavoces Echo, que desde la primera generación tenían forma de cilindro. El nuevo Echo es ahora una esfera cortada en la parte inferior que mide 14,4 cm de anchura y 13,3 cm de altura.

Aunque sobre gustos no hay nada escrito, el cambio de diseño me gusta. El nuevo Echo tiene ahora menos apariencia de altavoz inteligente que antes y se integra mejor en el entorno del hogar.

Al igual que su predecesor, la mayor parte de la superficie del Echo está recubierta por una malla de tela con pequeños orificios por los que sale el sonido.

Está disponible en tres colores bastante discretos — negro, azul grisáceo y blanco — por lo que sería raro que no encuentres uno que combine con la decoración del lugar donde lo piensas colocar. El que yo tengo es modelo en color antracita (negro), que me parece muy atractivo.

El Echo no es un dispositivo demasiado grande, por lo que resulta sencillo encontrarle hueco, aunque no debes olvidar que necesitar tener un enchufe cerca y, por supuesto, cobertura WiFi (aunque no necesita una gran velocidad).

En la parte superior, el Echo cuenta con cuatro botones — dos para controlar el volumen, uno para desactivar los micrófonos y otro para activar manualmente Alexa.

A diferencia de los Echo anteriores, cuyos micrófonos estaban a la vista, es imposible saber cuántos micrófonos tiene el nuevo Echo o dónde están ubicados. En cualquier caso, cabe esperar que tenga varios micrófonos distribuidos a lo largo de la superficie para captar el sonido procedente de cualquier dirección.

Alrededor del borde inferior encontramos un anillo de LEDs que se iluminan de color azul cuando Alexa ha detectado que te estás dirigiendo a ella y mientras te habla.

Al estar situado en la parte inferior, la luz se refleja en la superficie en la que está apoyado, lo que mejora la visibilidad de la luz.

También se ilumina de color amarillo cuando tenemos algún mensaje o notificación pendiente de escuchar (por ejemplo, entregas de Amazon para el mismo día), de color verde cuando tenemos una llamada entrante, de color morado cuando el modo no molestar está activado y de color rojo cuando hemos silenciado los micrófonos.

El logotipo de Amazon no está a la vista, por lo que el Echo podría pasar perfectamente por un altavoz convencional, en lugar de por un altavoz inteligente siempre preparado para atender tus órdenes.

Capacidades de reproducción de música

La calidad de sonido del nuevo Echo se ha visto mejorada respecto a su antecesor, el Echo de tercera generación, que ofrecía una calidad idéntica a la del Echo Plus.

El nuevo Echo cuenta con dos altavoces de agudos (tweeters) de 20 mm. en lugar de un único altavoz como ocurría en sus antecesores. También posee un altavoz de graves (woofer) de 76 mm. El ajuste y ecualización del sonido ha corrido a cargo de sonido Dolby, pero no soporta Dolby Atmos.

El nuevo diseño es mucho más direccional que los modelos anteriores. En lugar de emitir el sonido en todas las direcciones, el woofer está apuntando hacia arriba con un ángulo de 45º. Los dos tweeters están apuntando al frente, mirando ligeramente a izquierda y derecha. Esto significa que debes colocar el Echo apuntando al lugar desde el que vas a escuchar la música, y no en el centro de una habitación.

El nuevo Echo toma prestada la funcionalidad de sonido adaptativo a la estancia que estrenó su hermano mayor, el Echo Studio. Gracias a esta funcionalidad, el Echo detecta automáticamente las características acústicas de la habitación en la que se encuentra y ajusta la reproducción para ofrecer un sonido óptimo que llene toda la estancia. No hay ningún otro altavoz en este rango de precios que ofrezca esta funcionalidad.

El Echo ofrece una excelente calidad de sonido para escuchar música en casa, con agudos nítidos y graves profundos. Además, puedes ajustar los graves y agudos con el ecualizador de la app Alexa.

Ahora bien, el altavoz Echo no ofrece una calidad tan elevada como el altavoz Echo Studio que, por otro lado, es mucho más grande y tiene un precio considerablemente superior. En todo caso, el Echo incluye una salida de sonido de 3.5 mm. si quieres conectarlo a un sistema de sonido superior o unos auriculares.

Si solo deseas mejorar la reproducción de graves, Amazon comercializa el Echo Sub, que es simplemente un subwoofer compatible con el Echo y Echo Plus. Está a la venta por 129,99 €, aunque es difícil encontrarlo en stock.

Como ocurre con otros dispositivos Echo, podemos reproducir música procedente de servicios de streaming de música como Amazon Music, Spotify, TuneIn, Deezer y Apple Music. Si no tienes cuenta en ninguno de estos servicios, también puedes enviarla desde tu smartphone usando Bluetooth.

Una funcionalidad interesante es que puedes escuchar la misma música en varias habitaciones de manera sincronizada gracias a la funcionalidad música multiestancia, así como emparejar dos Echo para reproducir la música en estéreo en una misma habitación.

A la hora de escuchar nuestra voz, el Echo cuenta con varios micrófonos con tecnología de conformado de haz y cancelación de ruido. Este sistema permite escuchar tu voz sea cual sea la dirección desde la que le hablas, incluso si está reproduciendo música ya que la cancela automáticamente.

Capacidades de Alexa

El cerebro de los altavoces Amazon Echo es el asistente virtual Alexa, a quien podemos «invocar» mediante voz con un simple «Alexa, …» o a través de la app para iOS y Android. Por cierto, si no te gusta el nombre de Alexa (o vive alguien con un nombre parecido en tu casa), es posible cambiarlo por Amazon o Echo.

El nuevo Echo incorpora el procesador AZ1 Neural Edge de primera generación de Amazon, un chip construido especialmente para acelerar las aplicaciones de inteligencia artificial. Según Amazon, este chip permitirá al Echo procesar solicitudes en el propio dispositivo (en lugar de en el cloud de Amazon) y responder así más rápidamente a tus órdenes, aunque todavía no está activo.

Un aspecto que me gusta de la interacción con Alexa es que es posible activar un modo de respuestas breves que hace que los altavoces respondan con un breve sonido a ciertas instrucciones, en lugar de con confirmaciones más largas tipo «de acuerdo» o «entendido.» Esto me parece especialmente útil para comandos frecuentes, como cuando le pido que encienda o apague la luz varias veces al día.

Alexa también ofrece un modo susurro que permite a hablar en voz baja a Alexa y que esta también responda susurrando. De esta forma, no molestaremos a nadie si queremos interactuar con Alexa a horas en las que los demás duermen.

Como cualquier asistente de voz, puedes preguntar a Alexa por las últimas noticias («¿cuáles son las noticias de hoy?»), la previsión meteorológica («¿qué tiempo va a hacer hoy?»), eventos deportivos («¿cuándo juega el Madrid»?), conversión de moneda o unidades («¿cuántos euros son 10 dólares?»), tráfico («¿cuánto tardo en llegar al trabajo?»), operaciones matemáticas («¿cuánto es 12 por 27?») o preguntas generales («¿por qué el cielo es azul? ¿cuántos años tiene el Papa? etc.»).

Encuentro especialmente entretenida la posibilidad de preguntarle diariamente por el chiste del día, la curiosidad del día, la palabra del día o el truco del día.

Alexa también puede ayudarte a la hora de poner un temporizador («pon un temporizador de 10 minutos»), una alarma («pon una alarma todos los días a las 8 de la mañana»), un recordatorio («recuérdame que compre papel de regalo») o añadir elementos a una lista («añade patatas a la lista de compra»).

Puedes gestionar las alarmas y los recordatorios en la app Alexa, así como crear listas personalizadas (compra, tareas pendientes, etc.) que están siempre accesibles desde el smartphone.

Como hemos comentado en el apartado anterior, es posible pedir a Alexa que reproduzca música de alguno de los servicios compatibles. Puedes pedirle que reproduzca una canción en concreto, música de un estilo o una lista de reproducción, por ejemplo. Asimismo, durante la reproducción, puedes controlar el volumen, parar la música o activar un orden aleatorio mediante la voz.

Otra funcionalidad de los Echo es la posibilidad de realizar llamadas y enviar mensajes de un Echo a otro, tanto dentro tu propio hogar como a altavoces de amigos y familiares. Entre dispositivos con pantalla, es posible realizar videollamadas, aunque no es el caso del nuevo Echo.

Puedes realizar una llamada «Drop In», que consiste en establecer una comunicación de voz entre dos altavoces Echo sin que sea necesario que el segundo Echo «descuelgue» la llamada. Esto es útil si, por ejemplo, tienes un altavoz Echo en el cuarto de los niños y quieres decirles algo sin ir a su habitación, o si como yo vives en una casa unifamiliar con varias plantas y te da pereza subir y bajar escaleras.

También puedes enviar un anuncio para que suene por todos los altavoces, lo que es útil para dar mensajes a toda la familia («Alexa, anuncia que la cena está lista»). Y es posible enviar uno de estos anuncios desde la app del móvil para avisar, por ejemplo, de que estás llegando a casa.

Alexa ofrece la posibilidad de aumentar sus habilidades añadiendo skills que permiten interactuar con servicios de terceros. Por ejemplo, hay una skill de Burger King que nos permite realizar un pedido, otro de Megustaescuchar que lee cuentos, otra de Trivial Pursuit para jugar con más personas, etc.

Sin embargo, donde destacan las skills es a la hora de incorporar funciones para el control de tu hogar digital.

Existen muchísimos dispositivos para el hogar de terceros que se integran con Alexa: termostatos, cámaras de seguridad, electrodomésticos, enchufes, interruptores, auriculares, televisores, cerraduras, bombillas, aspiradoras, sensores de movimiento, etc. Para ello basta con activar la activar la skill del fabricante y conectar el dispositivo de hogar digital a través de la app Alexa.

Por ejemplo, en mi caso tengo una aspiradora inteligente Roborock (649,99€) a la que pido que limpie usando la voz, y un termostato inteligente Tado (144,45€) al que puedo pedir que suba o baje la temperatura con la voz.

Todavía encuentro más interesante el uso de interruptores inteligentes (19,99€) y enchufes inteligentes (24,99 €) en mi casa. Todos ellos son compatibles con Alexa o con la app Smart Life (que a su vez tiene una skill para Alexa).

De esta forma, puedo encender y apagar las luces del techo de varias habitaciones y de la lámpara con un simple «Alexa, enciende (o apaga) la luz.» Incluso tengo una rutina para que, cuando nos vamos todos de casa, se apaguen todas las luces automáticamente.

En caso de que tengas dispositivos inteligentes que no utilizan WiFi, el Echo integra un controlador de dispositivos de hogar digital Zigbee, Bluetooth Low Energy (BLE) y Amazon Sidewalk.

La compatibilidad con Zigbee permite, por ejemplo, controlar las bombillas inteligentes Philips Hue si necesidad de comprar un concentrador Hue Bridge.

La app Alexa permite crear grupos de dispositivos para activarlos todos a la vez con una sola orden, así como crear rutinas que automaticen varias acciones — por ejemplo, que encienda la calefacción, lea las noticias y nos dé información del tráfico al decir «Alexa, buenos días».

En mi caso, tengo un par de sensores de movimiento Philips Hue (33,95€) al inicio y final de una escalera y he definido dos rutinas para que, cuando uno de los sensores detecte movimiento, encienda la bombilla Philips Hue (16,11€) que ilumina la escalera durante 30 segundos.

Si posees un dispositivo Fire TV, te alegrará saber que puedes asociarlo al Echo para que el sonido se reproduzca en el altavoz inteligente, que posiblemente ofrezca una calidad superior a la de los altavoces del televisor.

Por último, Alexa es capaz de identificar la voz de cada miembro de la familia siempre que la haya registrado a través de la app Alexa.

De esta forma, Alexa puede ofrecer respuestas personalizadas. Por ejemplo, si le pides que te cuente las noticias utilizará la fuente de noticias que hayas seleccionado, o si le preguntas por el tráfico al trabajo te dará la información sobre lo que tardarás en llegar a tu oficina.

Precio y competidores

Los dispositivos Amazon Echo están a la venta en la web de Amazon a precios bastante competitivos y, en particular, el Echo (4ª gen.) tiene un coste de 99,99 €.

Como alternativa, tienes el Echo Dot (4ª gen.) más compacto por 59,99 € / 69,99 € (sin /con LED para mostrar la hora) que ofrece un sonido de menor calidad y no tiene un controlador Zigbee integrado. Si lo que buscas es calidad de sonido, puedes hacerte con el magnífico Echo Studio por 199,99 €.

Si prefieres un altavoz inteligente con pantalla, tienes el Echo Show 5 con pantalla de 5.5″ por 49,99€, el Echo Show 8 con pantalla de 8″ por 74,99€ y, si no te importa gastar un poco más, el Echo Show (229,99 €) con una pantalla de 10″ y un sonido bastante más potente.

Más adelante llegará el Echo Show 10 (249,99€), cuya pantalla gira para seguirte según te mueves.

Echo (izquierda) y Echo Dot (derecha)

Conclusiones

Los altavoces inteligentes se han convertido en un producto en auge, y Amazon es la compañía que ofrece un catálogo de dispositivos más amplio. De entre todos ellos, el Echo es, en mi opinión, el que ofrece un mejor equilibrio entre funcionalidades y precio.

Comenzando por el diseño, el nuevo Echo abandona su tradicional forma cilíndrica para adoptar una forma de esfera con un aro LED en la parte inferior. La superficie está cubierta en su mayor parte por una malla de tela disponible en tres colores (antracita, azul grisáceo y blanco) y su aspecto encaja muy bien en cualquier rincón.

En su interior encontramos dos dos altavoces de agudos (tweeters) de 20 mm. que apuntan hacia delante y un altavoz de graves (woofer) de 76 mm. apuntando hacia arriba. Para una mejor calidad de sonido, el Echo es capaz de analizar las características acústicas de la habitación y ajustar el sonido en consecuencia — una funcionalidad que solo ofrecen altavoces más caros.

El Echo es capaz de reproducir música a través de Bluetooth o a través de alguno de los servicios de streaming compatibles: Amazon Prime Music, Spotify, TuneIn, Deezer y Apple Music. Lamentablemente, no es compatible con AirPlay o Google Cast, por lo que el envío de música desde el móvil no es tan cómodo.

La calidad de sonido del Echo es muy buena aunque obviamente no llega al nivel del Echo Studio (199,99€), que está diseñado específicamente para disfrutar de música.

Si tienes varios Echo, puedes hacer que la música suene por todos a la vez de forma sincronizada con la reproducción multi-estancia, así como emparejar dos en la misma habitación para reproducir sonido estéreo. También puedes acoplar un Echo Sub (129,99€) para mejorar los bajos o utilizar la salida de 3.5 mm. para conectar un sistema de sonido externo.

Todos los altavoces Echo integran el asistente virtual Alexa que, en mi opinión, es el más avanzado que podemos encontrar a día de hoy. Además de responder a preguntas comunes sobre el tráfico, el tiempo, nuestra agenda o cultura general, Amazon ha creado un catálogo de skills que pueden añadir nuevas habilidades a Alexa. La cantidad de skills disponibles es impresionante y la lista va en aumento.

Podemos utilizar el Echo para controlar los dispositivos inteligentes de nuestro hogar. Muchas cámaras, termostatos, bombillas y otros electrodomésticos son compatibles con Alexa y pueden ser controlados mediante la voz. En mi casa, tengo un montón de dispositivos inteligentes — interruptores, enchufes, aspiradora, termostato, etc. — que puedo controlar con sencillas órdenes y automatizar mediante rutinas.

Además, el Echo integra un controlador Zigbee, por lo que no solo podrás controlar dispositivos que se conecten por WiFi sino también otros que requieren un concentrador (como los dispositivos Philips Hue).

También podemos utilizar los Echo como intercomunicadores, ya sea con otras personas que tengan altavoces o pantallas Echo en sus casas como con otros dispositivos Echo de tu propio hogar. Incluso podemos enviar un anuncio que se reproduce por todos los altavoces del hogar.

En conclusión, el Echo es una excelente compra por 99,99 € si andas detrás de un altavoz para escuchar música en streaming, interactuar con Alexa y controlar luces y otros dispositivos del hogar. Además, Amazon está añadiendo continuamente nuevas funcionalidades, por lo que cada vez es más útil.

Lo mejor:

Diseño elegante y compacto, con varios colores de tela para elegir.

Buena recepción de órdenes a través de sus micrófonos, incluso a gran distancia o en un entorno ruidoso.

Compatibilidad con un buen número de servicios de música (Amazon Music, Spotify, Apple Music) y posibilidad de reproducir por Bluetooth.

Buena calidad de sonido y salida de 3.5 mm en caso de que quieras conectarlo a un equipo de música de mayor calidad.

Posibilidad de reproducir música de forma sincronizada en varias habitaciones y agrupar dos Echo para sonido estéreo en la misma habitación.

Capacidades avanzadas de asistente virtual (Alexa) que pueden ser expandidas mediante un amplio catálogo de skills.

Control de dispositivos de hogar digital y posibilidad de automatizar acciones en rutinas. Función de concentrador Zigbee.

Función de intercomunicador entre dispositivos del mismo hogar o de amigos/familiares.

Nuevas funcionalidades de Alexa cada poco tiempo.

Precio ajustado.

Lo peor: