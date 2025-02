¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Mi opinión para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del OnePlus 13R.

El pasado mes de enero, OnePlus anunció sus nuevos smartphones OnePlus 13 y OnePlus 13R, siendo este último el más asequible de la familia.

El OnePlus 13R cuenta con una pantalla LTPO 4.1 AMOLED de 6.8″, procesador Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB de RAM LPDDR5x, 256 GB de almacenamiento UFS 4.0, cámaras gran angular (50MP, f/1.8, OIS) + ultra gran angular (8MP, f/2.2) + teleobjetivo 2x (50MP, f/2.0), cámara frontal (16MP, f/2.4), altavoces estéreo y batería de 6.000 mAh con carga rápida a 80W por cable.

El OnePlus 13R está disponible en España por 769€ (12GB/256 GB) en colores Nebula Noir y Astra Trail. Puedes encontrar ofertas en Fnac y PC Componentes.

He tenido la oportunidad de utilizar el OnePlus 13R durante algunas semanas y, a continuación, os presento el análisis más detallado que vais a leer sobre este dispositivo.

Índice del análisis

Diseño

El frontal del OnePlus 13R está ocupado por una enorme pantalla rodeada por marcos estrechos a los cuatro lados y, aparentemente, simétricos.

La pantalla no presenta ningún tipo de curvatura, siguiendo lo que parece ser una tendencia de diseño en los últimos smartphones.

Algunos fabricantes, como Samsung, han recuperado las pantallas planas, y otros, como Apple, nunca las han abandonado. Los reflejos, los cambios de color en los bordes y el mayor riesgo de rotura en caso de caídas hacen que algunos usuarios prefieran paneles planos como el del OnePlus 13R.

El OnePlus 13R ofrece un ratio pantalla-a-cuerpo de un 91%, un valor muy elevado que se encuentra al nivel de los mejores smartphones de gama alta.

En la parte superior, encontramos un orificio circular que alberga la cámara frontal en el centro. Su diámetro es bastante pequeño, por lo que, en general, pasa bastante desapercibido.

Personalmente, prefiero que la cámara esté situada en la esquina superior izquierda, ya que, cuando está en el centro, interfiere más fácilmente con la interfaz de los juegos y el contenido al ver vídeos.

Los laterales del OnePlus 13R son de aluminio mate, por lo que el teléfono es más resistente que aquellos que cuentan con una construcción de plástico. Además, el uso de metal ofrece una sensación más agradable al tacto que el plástico. Además, al ser mate, las huellas apenas son visibles sobre el marco.

La pantalla cuenta con protección Corning Gorilla Glass 7i, que fue anunciado en junio de 2024. Se trata de un cristal protector diseñado para ofrecer una durabilidad mejorada para dispositivos móviles de gama media y asequibles.

En pruebas de laboratorio realizadas por Corning, Gorilla Glass 7i resistió caídas de hasta un metro en superficies que replican el asfalto. Los cristales de aluminosilicato de litio de otros fabricantes generalmente fallan cuando se caían desde medio metro o menos. Además, según Corning, Gorilla Glass 7i es hasta dos veces más resistente a los arañazos que los cristales de aluminosilicato de litio de la competencia.

El teléfono tiene un módulo circular para albergar las cámaras traseras. Dado que el módulo de cámara está en la esquina superior izquierda, el teléfono «baila» al pulsar en la pantalla cuando el teléfono está apoyado sobre una mesa.

Al tener un tamaño tan grande, es fácil poner los dedos encima de alguna cámara al sostener el teléfono en horizontal. Debes tener cuidado de no ensuciar ninguna lente, ya que esto afectará a la calidad de tus fotografías.

El OnePlus 13R es un smartphone bastante grande. ya que, a pesar del buen aprovechamiento del espacio, su pantalla de 6.8″ condiciona el tamaño.

El grosor del OnePlus 13R alcanza los 8 mm, pero aumenta hasta los 11 mm si tenemos en cuenta el abultamiento de la cámara. Su peso es de 206 gramos, por lo que no es un teléfono que destaque ni por ligero ni por excesivamente pesado.

Medidas (mm.) Peso (gr.) Pantalla Ratio pantalla a cuerpo Samsung Galaxy S25 Ultra

163 × 78 × 8,2 218 6,9″ 93% iPhone 16 Pro Max

163 × 78 × 8,3 227 6,9″ 91% HONOR Magic7 Pro

163 × 77 × 8,8 223 6,8″ 90% HONOR Magic6 Lite

164 × 76 × 8,0 185 6,8″ 91% OnePlus 13

163 × 77 × 8,5 210 6,8″ 91% 👉🏻 OnePlus 13R

162 × 76 × 8,0 206 6,8″ 91% HONOR 200 Pro 163 × 75 × 8,2 199 6,8″ 91% realme GT 6

163 × 75 × 8,6 199 6,8″ 92% HUAWEI Pura 70 Ultra

163 × 75 × 8,4 226 6,8″ 89% HUAWEI Pura 70 Pro

163 × 75 × 8,4 220 6,8″ 89% Pixel 9 Pro XL

163 × 77 × 8,5 221 6,8″ 88% Samsung Galaxy S25+

157 × 76 × 7,3 190 6,7″ 92% POCO X6 5G

161 × 74 × 8,0 181 6,7″ 90% HUAWEI P60 Pro

161 × 75 × 8,3 200 6,7″ 90% iPhone 16 Plus

161 × 78 × 7,8 199 6,7″ 88% HONOR 200 Lite

161 × 75 × 6,8 166 6,7″ 90% OPPO Reno12 Pro

162 × 75 × 7,4 180 6,7″ 89% Xiaomi 14T Pro

160 × 75 × 8,4 209 6,7″ 89% Xiaomi 14T

161 × 75 × 7,8 193 6,7″ 89% HUAWEI Pura 70

158 × 74 × 8,0 207 6,6″ 90% Sony Xperia 1 VI

162 × 74 × 8,2 192 6,5″ 87% Pixel 9 Pro

153 × 72 × 8,5 199 6,3″ 88% Pixel 9

153 × 72 × 8,5 198 6,3″ 86% Samsung Galaxy S24

147 × 71 × 7,2 162 6,2″ 91% iPhone 16 Pro 147 × 71 × 8,2 187 6,1″ 88% iPhone 16

148 × 72 × 7,8 170 6,1″ 87% Sony Xperia 10 VI

155 × 68 × 8,3 164 6,1″ 83%

A continuación, vamos a revisar los elementos que encontramos en los laterales del smartphone.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido y el botón alargado de volumen.

En el lateral izquierdo encontramos el mítico Alert Slider de tres posiciones (Silencio, Vibración y Sonar) que desapareció en el OnePlus 10T, pero volvió tras las quejas de los usuarios.

La parte superior del teléfono está libre de botones y conectores.

La parte inferior del teléfono posee el conector USB Tipo-C, el altavoz y el compartimento para la tarjeta nano-SIM.

El OnePlus 13R cuenta con certificación IP65 frente al agua y el polvo, por lo que puedes estar tranquilo a la hora de utilizarlo bajo la lluvia, pero debes evitar que caiga a la bañera o la piscina porque podría no resistir el chapuzón.

Pantalla

El OnePlus 13R cuenta con una pantalla AMOLED de 6,8″ con una resolución 1.264 × 2.780 píxeles, lo que implica una densidad de píxeles muy elevada de 450 ppp.

Nos encontramos ante un panel LTPO 4.1, lo que significa que no solamente permite ajustar la frecuencia de refresco entre 1 y 120 Hz de manera dinámica según el contenido, sino que, además, es posible ajustar el refresco por zonas de la pantalla.

Así, por ejemplo, si estás viendo un vídeo en una página web, la parte del vídeo se refrescará a 60 Hz, mientras que el resto de la pantalla refrescará a una frecuencia inferior para ahorrar batería..

OnePlus permite elegir entre una tasa de refresco normal (hasta 60 Hz), alta (hasta 120 Hz) o automática. En este último caso, el OnePlus 13R adapta la frecuencia de actualización para lograr un equilibrio entre fluidez y ahorro de batería. Un aspecto interesante es que, en el modo de tasa alta, permite limitar la frecuencia de actualización a 60, 90 o 120 Hz para aplicaciones individuales, posiblemente con objeto de ahorrar batería.

El cambio en la frecuencia de actualización también depende de la velocidad de deslizamiento del dedo, lo que significa que un movimiento lento en la pantalla sólo eleva la tasa de refresco a 60, 72 o 90 Hz, mientras que un deslizamiento rápido eleva la frecuencia hasta 120Hz.

La nueva pantalla incorpora un nuevo modo Guantes que permite utilizar la pantalla con normalidad al llevar guantes de tela o lana de hasta 0,5 cm de grosor. Es posible pulsar y arrastrar la pantalla con normalidad llevando guantes puestos si activas la opción correspondiente. Lo he probado y funciona muy bien.

Además, la pantalla cuenta con Aqua Touch 2.0, que mejora la funcionalidad Aqua Touch original para permitir el uso incluso si hay agua sobre la pantalla o tienes las manos mojadas. Esto se consigue mediante una combinación de la información recogida por el chipset IC de la pantalla y la CPU. En mis pruebas, funciona sin problemas.

Según la compañía, la pantalla del OnePlus 13R cubre el 100% de los espacios de color sRGB y Display P3. Si no estás familiarizado con los espacios de color, el espacio sRGB (Rec. 709) es el estándar de Android (y, en general, del mundo de la informática), mientras que el espacio Display P3 ofrece una mayor gama de colores y es utilizado en la industria cinematográfica.

Existe un espacio de color aún más amplio llamado Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible por el ojo humano.

Ningún panel actual es capaz de mostrar el espacio de color completo Rec. 2020, pero muchos paneles sí que llegan a cubrir el espacio DCI-P3.

Por otro lado, la tecnología HDR incrementa el rango dinámico de tonos de color que se muestran en la pantalla.

El OnePlus 13R no solo es compatible con los formatos HDR10 y HDR10+, sino también Dolby Vision (un formato propietario que no es soportado por todos los smartphones), por lo que es posible disfrutar de contenidos producidos en estos formatos en servicios de streaming como Netflix o YouTube. Aunque no tiene relevancia en los países occidentales, OnePlus incluye compatibilidad con HDR Vivid, el estándar chino de HDR.

El OnePlus 13R ofrece cuatro modos de calibración de la pantalla: intenso, natural, cinemático y brillante. Estos dos últimos están englobados dentro de lo que OnePlus llama modos profesionales.

El modo de color Intenso viene activado por defecto y muestra colores algo sobre-saturados y, por tanto, menos fieles a la realidad. Ahora bien, muchos usuarios prefieren colores sobresaturados antes que colores realistas, por lo que no es casual que sea el modo establecido por defecto.

El modo de color Natural muestra colores más fieles a la realidad y, además admite la administración de color. Esto significa que puede ajustar el espacio de color de la pantalla en función del contenido mostrado, por lo que lo ideal es que lo configures en el modo Natural si quieres colores precisos que se ajusten al contenido.

Por último, dentro de los modos profesionales, podemos escoger entre la amplia gama de colores AMOLED (submodo Brillante) o el espacio Display P3 (submodo Cinemático). Además, en cualquiera de los casos podemos ajustar la temperatura de color a nuestro gusto.

A continuación, vamos a llevar a cabo un conjunto de pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro para conocer la calidad de la pantalla del OnePlus 13R.

Como he comentado, por defecto está activo el modo Intenso, que apunta al gamut de color DCI P3 (cubre un 99% de este espacio de color según mis mediciones), por lo que los colores se ven sobresaturados al utilizar casi todas las apps, ya que estas utilizan normalmente el espacio sRGB.

Este exceso de colorido produce imágenes visualmente más llamativas, pero menos fieles a la realidad, por lo que, si retocamos una fotografía en el teléfono, es posible que nos llevemos una decepción cuando la veamos después en otro dispositivo. O si compramos una prenda de ropa, un mueble o cualquier objeto pensando que es de un color y, cuando nos llegue a casa, descubrimos que el tono de color es diferente.

Este modo tiene una ventaja importante al utilizar el teléfono a plena luz del día dado que, bajo el sol, los colores pierden fuerza.

En el modo Intenso, el error medio en la fidelidad de color respecto al gamut DCI P3 es relativamente bueno, ΔE = 2.2 (un valor por debajo de 4 se considera excelente y por encima de 9 se considera inaceptable), y el error máximo resulta ser ΔE = 6.5.

La temperatura de color es 7.112ºK, por encima del nivel de referencia de 6.500ºK, por lo que se aprecia un tono predominante de color azul.

Resultados con el modo de pantalla Intenso del OnePlus 13R



El modo Natural está pensado para reflejar con mayor fidelidad el gamut sRGB, que es el que se utiliza normalmente en la industria informática y de los smartphones.

Este es el modo que debes elegir si buscas la máxima fidelidad de color en los contenidos de apps y juegos de acuerdo con cómo los diseñó el desarrollador — aunque los colores se perciben más apagados que con el modo Predeterminado.

Con el modo sRGB activo, la pantalla del OnePlus 13R cubre un 100% del gamut sRGB (pero solo un 73% del gamut DCI P3). El error medio en la fidelidad de color es excelente, tan sólo ΔE = 1.2 y el error máximo resulta ser ΔE = 3.0. La temperatura de color, 6.469ºK, está muy cerca del valor de referencia, 6.500ºK, lo que implica que no hay un tinte de color predominante.

Resultados con el modo de pantalla Natural del OnePlus 13R



Por último, en el modo Pro podemos escoger entre la amplia gama de colores AMOLED (submodo «Brillante») o el espacio Display P3 (submodo «Cinemático»)

El primero de ellos aprovecha todo el gamut de color de la pantalla AMOLED, por lo que incluso excede el espacio de color DCI P3. El otro modo apunta al modo de color Display P3, pero la temperatura de color es más fría que el blanco ideal salvo que la ajustes manualmente con el deslizador.

OnePlus 13R introduce la tecnología RadiantView para mejorar la legibilidad bajo la luz del sol. En lugar de adoptar el enfoque convencional de aumentar solo el brillo general, RadiantView analiza el contraste, la saturación y el valor de la escala de grises de la imagen y aumenta dinámicamente el brillo de los píxeles individuales.

El brillo máximo del OnePlus 13R con el brillo en modo manual es de 790 nits según mis mediciones. Sin embargo, en modo automático (HBM), cuando estamos bajo una luz intensa como la del sol, el brillo aumenta hasta un valor máximo de 1.165 nits con la pantalla totalmente iluminada al 100%.

He medido estos valores de brillo con el 100% de la pantalla iluminada y en el modo Vívido, que es el que obtiene un valor más alto. Sin embargo, está por debajo de la cifra indicada por OnePlus, que habla de un brillo máximo en HBM de 1.600 nits (y un brillo en pico de 4.500 nits). Desconozco en qué condiciones han obtenido esos valores.

En la siguiente gráfica, se refleja el brillo máximo con el 100% de la pantalla iluminada, que es como se suele medir este parámetro. A pesar de no alcanzar el valor esperado, el brillo máximo del OnePlus 13R es suficiente, aunque queda por debajo de muchos smartphones de gama media o alta.

El color negro es muy profundo, hasta el punto de que el colorímetro ha sido incapaz de medir ningún nivel de brillo. Esto significa que es realmente negro y que el contraste es, teóricamente, infinito.

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas desde un ángulo. Por un lado, los emisores de luz están más cerca de la superficie, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero por otro lado la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen.

En el caso del OnePlus 13R, los ángulos de visión son amplios y los colores no se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un ángulo. Solo al observar desde ángulos muy extremos se empieza apreciar un cierto cambio de color.

Estando el OnePlus 13R bloqueado con la pantalla apagada, podemos activar la Pantalla Ambiente al hacer un toque sobre la pantalla o al levantar el teléfono.

OnePlus también ofrece la Pantalla Siempre Activa (Always On Display). Es posible configurar que se muestre durante todo el tiempo, en un intervalo horario o mientras el teléfono no esté inactivo durante un rato, pero siempre se desactiva al llegar al 10% de batería o activar el modo de ahorro de batería.

Modo de Pantalla Siempre Activa



También es posible ver el área de reconocimiento de la huella dactilar al tocar la pantalla o levantar el teléfono, lo que resulta muy útil para saber dónde colocar el dedo.

La Pantalla Siempre Activa muestra información útil como la hora, fecha y nivel de batería, así como notificaciones pendientes de leer, controles de reproducción multimedia y un mensaje de texto de nuestra elección. OnePlus se ha asociado con Spotify para mostrar un completo widget con tu lista de canciones, proporcionando un control sencillo sobre tus pistas favoritas.

Es posible personalizar el diseño de la Pantalla Siempre Activa con distintos modelos de relojes o diseños más avanzados, como los siguientes:

Insight y muestra una barra de tiempo vertical con un patrón generado según nuestro uso del dispositivo. Cada vez que se desbloquea el teléfono, aparece un surco en la barra. Cuando más se use el teléfono, más ancho será el uso y viceversa.

y muestra una barra de tiempo vertical con un patrón generado según nuestro uso del dispositivo. Cada vez que se desbloquea el teléfono, aparece un surco en la barra. Cuando más se use el teléfono, más ancho será el uso y viceversa. Canvas convierte una fotografía de una persona en un dibujo y, al desbloquear el teléfono, el dibujo se transforma en la fotografía original. OnePlus ha mejorado esta funcionalidad con una variedad de pinceles y filtros.

convierte una fotografía de una persona en un dibujo y, al desbloquear el teléfono, el dibujo se transforma en la fotografía original. OnePlus ha mejorado esta funcionalidad con una variedad de pinceles y filtros. Bitmoji permite personalizar el aspecto de un bitmoji como nuestro avatar personal y se actualiza a lo largo del día en función de tu actividad y lo que ocurra a tu alrededor. Requiere instalar la app gratuita Bitmoji.

permite personalizar el aspecto de un bitmoji como nuestro avatar personal y se actualiza a lo largo del día en función de tu actividad y lo que ocurra a tu alrededor. Requiere instalar la app gratuita Bitmoji. Patrones personalizados permite dibujar un patrón con el dedo

permite dibujar un patrón con el dedo Huella de carbono muestra el impacto positivo que estás logrando en el medio ambiente al caminar.

muestra el impacto positivo que estás logrando en el medio ambiente al caminar. País natal muestra cómo nuestro planeta se ve afectado por el calentamiento global.

El OnePlus 13R cuenta con el modo Confort visual y sueño, que activa un filtro de luz azul para reducir la fatiga ocular limitando la cantidad de luz azul que emite la pantalla. Este modo se puede activar manualmente, a ciertas horas, o desde que se pone el sol hasta que amanece, siendo posible controlar la intensidad del efecto.

OnePlus ha incluido atenuación PWM de alta frecuencia a 2.160 Hz, que evita el parpadeo de la pantalla a bajos niveles de brillo manteniendo la fidelidad de color. Aun siendo imperceptible a la vista, el parpadeo produce dolor de cabeza a ciertas personas.

Un valor de 2.160 Hz es muy alto, por lo que si tienes dolores de cabeza tras un uso prolongado del móvil, puede ser buena idea pasarte a un smartphone con alto PWM. Según las mediciones que he tomado, la combinación de frecuencia y modulación de la atenuación PWM hacen que el teléfono ofrezca un bajo riesgo de molestar a la vista a personas con ojos sensibles.

Análisis del PWM de la pantalla de OnePlus 13R



A la hora de ver vídeos, OnePlus ha añadido una funcionalidad llamada Potenciador de color de vídeo que amplía la gama de colores de SDR a HDR para mejorar la experiencia visual a costa de incrementar el consumo de batería.

OnePlus ha añadido una opción llamada Tono adaptativo, que adapta la pantalla a las condiciones de luz ambiental para obtener colores uniformes en cualquier entorno. Se trata, por tanto, de la versión de OnePlus de la funcionalidad True Tone de los iPhone, que también está presente en otros smartphones Android.

También encontramos una funcionalidad llamada Refinador de imágenes que ofrece una imagen más nítida con el algoritmo de IA mejorado. El inconveniente que tiene es que aumenta el consumo de energía.

Hardware y rendimiento

OnePlus normalmente incorpora en sus smartphones un hardware muy potente y el OnePlus 13R no se queda atrás. El smartphone llega con el potente Snapdragon 8 Gen 3, un chip de gama alta que alimentó a todos los buques insignia de gran parte de 2024.

ℹ️ Info: Así es el chip Sandpragon 8 Gen 3

La CPU se basa en la arquitectura v9.2 de ARM y consta de tres clústeres: El primero incluye un núcleo principal rápido (ARM Cortex-X4) hasta 3,3 GHz. El segundo se compone de tres núcleos de potencia de hasta 3,2 GHz y dos núcleos adicionales de hasta 3,0 GHz (todos Cortex-A720).

El clúster de eficiencia consta de dos núcleos de bajo consumo (Cortex-A520) que funcionan hasta a 2,3 GHz.

El chip utiliza la Adreno 750 integrada para la aceleración gráfica. En comparación con el Snapdragon 8 Gen. 2, Qualcomm promete una velocidad de reloj de la GPU un 25 por ciento superior, cuyo consumo de energía se dice que se ha reducido al mismo tiempo en un 25 por ciento. Del mismo modo, el rendimiento de la CPU es ahora un 30% más rápido y requiere un 20% menos de energía.

Qualcomm hace especial hincapié en el aprendizaje automático (IA). La NPU Hexagon integrada es un 98% más rápida que su predecesora y promete una mejora de la eficiencia del 40%. El motor de IA de Qualcomm es el primero compatible con modelos de IA generativa multimodal, incluidos LLM, LVM y ASR, y puede procesar hasta 10 billones de parámetros directamente en el SoC. Se dice que la manipulación de imágenes es posible en fracciones de segundo. Además, la NPU del Snapdragon 8 Gen 3 también es capaz de INT4 y Meta Llama 2.

También vuelve Snapdragon Sight, la marca de Qualcomm para las funciones de cámara. Además de Ultra HDR, también es compatible con Dolby HDR para fotos. Además, el ISP es capaz de distinguir las fotos reales de los contenidos generados por IA. Se trata de nuevo de un triple ISP (Image Signal Processor), que trabaja con 18 bits y hasta 12 capas.

El sistema integrado Snapdragon X75 Modem-RF 5G permite transferencias simultáneas de 5G-mmWave y 5G-Sub6, permitiendo velocidades de datos de hasta 10 GBit/s en descarga y hasta 3,5 GBit/s en subida. Además, el módem es compatible con todas las bandas 5G conocidas en todo el mundo. El modem FastConnect 7800 de Qualcomm vuelve a ser el responsable de la comunicación local, capaz de gestionar Bluetooth 5.4 con LE Audio y Wi-Fi 7, entre otros.

El OnePlus 13R llega con 12 GB de memoria RAM LPDDR5x, la más rápida que podemos encontrar en un smartphone a día de hoy. Si hay suficiente espacio de almacenamiento libre, puedes usar 4, 8 o 12 GB para ampliar la RAM, aunque su rendimiento es muy inferior a la memoria RAM convencional.

La memoria LPDDR5x se fabrica con el proceso de 14 nm y ofrece una velocidad de transferencia de datos de 8,5 Gbps, que es 1,3 veces más rápida que la velocidad de 6,4 Gbps de LPDDR5. Además, ofrece un consumo de energía un 20% menor que la DRAM LPDDR5.

OnePlus incluye RAM-Vita, una tecnología de aprendizaje automático propia que, mediante el uso de IA, comprime aplicaciones y asigna RAM de forma inteligente para mejorar la fluidez. También garantiza que se conserve suficiente RAM para las aplicaciones «prioritarias» seleccionadas por la IA, como la aplicación de la cámara, a la que se asignan entre 500 MB y 1 GB para facilitar una mejor experiencia.

Puedes usar una función llamada Live Lock para elegir hasta seis aplicaciones que permanecerán bloqueadas en todo momento durante 72 horas, incluso cuando estén minimizadas. Así, si estás en medio de una partida y tienes que parar consultar una ayuda, puedes bloquear tu juego para que permanezca activo en segundo plano mientras ves un vídeo de instrucciones en YouTube, lees un tutorial en Chrome o buscas en Google.

El teléfono cuenta con 256 GB de almacenamiento de tipo UFS 4.0, el más rápido del momento.

👉🏻 ¿Cuál es la diferencia entre UFS 3.1 y UFS 4.0?

El almacenamiento UFS 4.0 aumenta las velocidades de lectura hasta los 4.200 MB/s, es decir, básicamente el doble que el estándar UFS 3.1. Las velocidades de escritura también aumentan hasta los 2.800 MB/s, frente a los 1.200 MB/s.

Las cifras de rendimiento de lectura y escritura se refieren a transferencias secuenciales, por lo que las lecturas y escrituras aleatorias serán probablemente más lentas. En general, UFS 4.0 es un 46% más eficiente en términos de consumo de energía que UFS 3.1, ya que es capaz de ofrecer una velocidad de lectura secuencial de hasta 6,0 MB/s por miliamperio (mA).

OnePlus incluye un modo de alto rendimiento en los Ajustes de Batería que aumenta el rendimiento del dispositivo a costa de un aumento en el consumo de batería y un mayor calentamiento del teléfono. Esto afecta sobre todo al rendimiento del núcleo principal. La GPU no suele verse afectada por este ajuste, y siempre funciona a plena potencia, aunque incrementar el rendimiento de la CPU puede mejorar el rendimiento gráfico global.

A continuación, vamos a ver los resultados del OnePlus 13R en diversos benchmarks en el modo de rendimiento estándar, lo que nos dará una idea de la potencia de este terminal en comparación con otros smartphones.

En el benchmark AnTuTu v10, ha conseguido un resultado de 1.678.767 puntos, una puntuación bastante alta.

En el benchmark Geekbench 6 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 2.179/6.470 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que son unos resultados intermedios.

En el test de rendimiento general PCMark 3.0 que mide el rendimiento al realizar tareas cotidianas, ha obtenido una puntuación de 12.176 puntos, un valor alto, pero no tanto como esperaríamos por su hardware.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversos benchmarks gráficos para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

En las pruebas de GFXBench basadas en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal en iOS y Vulkan en Android), el teléfono consigue unos resultados buenos.

Centrándonos en sus capacidades gráficas, en la prueba Wild Life Extreme Unlimited de 3DMark, también ha obtenido un resultado alto.

La prueba Solar Bay Unlimited de 3DMark mide el rendimiento en ray tracing, por lo que solo está disponible en smartphones de gama alta. Aquí, el teléfono ha obtenido unos resultados bastante elevados .

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes — Real Racing 3, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile.

Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

Los juegos obtienen una tasa estable alrededor de 60 FPS en Asphalt 9 y Real Racing 3, llegando a 120 FPS en Call of Duty. Son valores altos, propios de un smartphone de gama alta, aunque me sorprende no ver 120 FPS también en Real Racing 3.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS FPS Min.-Máx. %CPU / %GPU Asphalt 9 60 100% 58-60 6% / 18% Real Racing 3

60 100% 59-61 3% / 11% Call of Duty 120 100% 112-121 10% / 17%

(*) Configuración de calidad de los juegos:



Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «alta»

Real Racing 3: Calidad gráfica por defecto

Call of Duty Mobile: Cuadros por segundo a velocidad «ultra»

En general, el OnePlus 13R ha conseguido unos buenos resultados en los benchmarks, como era de esperar dado que incorpora un chip muy potente acompañado por memoria RAM y almacenamiento muy rápidos.

En el día a día, no he experimentado signos de lag al moverme por la interfaz, abrir aplicaciones o cambiar entre tareas. Las apps que uso habitualmente se mueven con fluidez y he podido, incluso, salir de un juego para ir a otro, y volver al primero sin perder el progreso.

Además del rendimiento puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador.

El OnePlus 13R incorpora la tecnología de refrigeración de última generación Dual Cryo-velocity VC, que ha aumentado de 9.140 mm² en el OnePlus 12R a unos enormes 9.925 mm². Este sistema utiliza dos cámaras de vapor, una para distribuir el calor uniformemente y otra para acelerar la refrigeración de forma eficiente.

Para comprobar si estas afirmaciones están a la altura de la realidad, he realizados dos pruebas de carga sostenida: una centrada en la CPU y otra en la GPU.

En la prueba CPU Throttling, que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado mejorable, ya que el rendimiento ha caído un 25% en dicho período.

En la prueba 3DMark Wild Life Stress Test, que mide la reducción en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de carga sostenida, el teléfono también ha obtenido un resultado mejorable de 67%, lo que significa que el rendimiento gráfico empeora tras un largo período de tiempo de uso.

En el apartado de conectividad, es compatible con Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4, emisor de infrarrojos y NFC. No ofrece conectividad UWB (Ultrawide Band), que, por el momento, no tiene mucha utilidad, salvo localizar con más precisión etiquetas de rastreo cuando se encuentran cerca.

Con BeaconLink, el OnePlus 13R introduce una nueva funcionalidad Walkie-Talkie a través de Bluetooth para mantenerte conectado con un alcance de hasta 200 metros y realizar llamadas incluso si no tienes conexión a Internet ni señal móvil.

BeaconLink es útil para zonas con limitada cobertura de red, como el senderismo o la navegación cerca de la costa. Además, una futura actualización por aire traerá una nueva función de Chat, que te permitirá enviar mensajes y fotos por Bluetooth.

En cuanto a posicionamiento, soporta GPS banda dual L1+L5, lo que significa que puede conectarse a los satélites utilizando dos frecuencias diferentes a la vez y conseguir una localización más precisa, sobre todo cuando estamos rodeados de edificios. También es compatible con GLONASS, Galileo (E1+E5a de doble banda), Beidou, A-GPS y QZSS.

El puerto USB-C es de tipo USB 2.0, que no es tan rápido como USB 3.2 a la hora de mover o copiar vídeos u otros contenidos entre el smartphone y un PC o un disco externo. Para hacernos una idea, USB 2.0 está limitado a 480 Mb/s, mientras que USB 3.2 Gen2x2 puede alcanzar 20 Gb/s.

El puerto USB es compatible con OTG, así que es posible conectar almacenamiento externo a través de una memoria o disco duro por USB. Ahora bien, debes tener en cuenta que se desactiva automáticamente a los 10 minutos de uso.

El compartimento para SIM ofrece espacio para dos tarjetas nano-SIM, por lo que puedes hacer uso de la funcionalidad Dual SIM. También puedes utilizar eSIM, aunque solo una (no admite una configuración eSIM + eSIM).

El teléfono es compatible con redes 5G y soporta la banda por debajo de 6 GHz (Sub-6), pero no la banda mmWave.

En mis pruebas de velocidad de red, el OnePlus 13R ha alcanzado por WiFi 6 una velocidad de 727 Mbps y 436 Mbps de subida a 3 metros de un punto de acceso WiFi 6 con una conexión a 1 Gbps, medido con la herramienta Speedtest usando como servidor Digi.

En la prueba de conexión 5G, he obtenido una velocidad de descarga de 289 Mbps y de subida de 13 Mbps en la red de Orange.

Biometría

El sensor de huella es ahora de tipo óptico, que es no es tan rápido como los de tipo ultrasónico, no funciona con los dedos mojados y requiere iluminar la pantalla para que funcione.

En mis pruebas, el OnePlus 13R ha sido muy rápido a la hora de desbloquear el teléfono. Para desbloquear el teléfono, debemos apoyar el dedo encima de la pantalla sin necesidad de presionar. Durante la lectura de la huella se muestra en pantalla una animación que podemos personalizar eligiendo entre nueve posibilidades o desactivar por completo.

El reconocimiento de huella es fiable siempre que coloquemos el dedo en la zona correcta. Por suerte, el área de reconocimiento de la huella es bastante amplia, por lo que no es necesario acertar con el dedo en el lugar exacto, pero está situada demasiado abajo para mi gusto.

El OnePlus 13R cuenta con un lector de huella en pantalla

OnePlus también ha incorporado su sistema de reconocimiento facial, que permite desbloquear el teléfono utilizando simplemente nuestra cara, así como, opcionalmente, acceder a aplicaciones ocultas o bloqueadas y a la caja fuerte. La identificación de la cara tiene lugar de forma muy rápida, permitiéndonos acceder al smartphone sin tener que hacer nada salvo mirar el teléfono.

OnePlus ofrece una opción para iluminar la pantalla con objeto de que el reconocimiento pueda ocurrir incluso a oscuras, y funciona muy bien ya que solo se ilumina de manera tenia, sin dejarte ciego si estás a oscuras.

También incluye elegir si queremos quedarnos en la pantalla de bloqueo o acceder directamente al escritorio al completar el reconocimiento, así como si debes tener los ojos abiertos para que se produzca el desbloqueo.

Ahora bien, debemos tener en cuenta que el reconocimiento facial es simplemente 2D, por lo que no es tan seguro como el reconocimiento facial 3D que incorporan otros dispositivos y podría ser engañado mediante una fotografía o un vídeo.

Seguramente por esta razón, el reconocimiento facial no está disponible para ciertas operaciones sensibles como confirmar pagos móviles o acceder a aplicaciones bancarias, aunque Google sí que ha conseguido un reconocimiento facial 2D seguro en el Pixel 8 (y posteriores) y ya permite este tipo de operaciones.

Batería

La batería del OnePlus 13R posee una capacidad de 6.000 mAh formada por una única celda de silicio-carbono, la tecnología de moda. Esta capacidad es muy generosa para un smartphone de este tamaño, por lo que deberíamos obtener una muy buena autonomía.

Para comprobar la autonomía, he llevado a cabo la prueba de batería del conocido test PCMark: Work 3.0.

ℹ️ Info: Mi reflexión sobre las pruebas de autonomía



Dada la importancia que tiene la pantalla en el consumo de la batería, es importante calibrar con un colorímetro (o un instrumento similar) las pantallas al mismo nivel absoluto de brillo (no es válido ponerlo al 50%) si quieres obtener resultados de autonomía comparables entre dispositivos.

De lo contrario, los resultados pueden verse muy afectados por el nivel de brillo de la pantalla de cada smartphone y, por tanto, no son comparables. No todos los análisis tienen esto en cuenta y, en esta prueba, se leen a veces valores absurdos en ciertos análisis.

En el caso de PCMark: Work 3.0, el propio test indica que la prueba debe realizarse con la pantalla calibrada a 200 nits para que los resultados sean comparables. Así es como nosotros realizamos las pruebas de autonomía los smartphones.

PCMark Work pone a prueba la autonomía del terminal al realizar una mezcla de tareas cotidianas y exigentes, ya que la prueba simula la navegación por páginas web, la escritura de textos e inserción de imágenes, la aplicación de filtros a fotografías, la edición de vídeos y la manipulación de datos.

Dado el impacto que tiene la tasa de refresco en la autonomía de los smartphones, he realizado esta prueba dos veces: una con la frecuencia normal (hasta 60 Hz) y otra con la frecuencia alta (hasta 120 Hz).

En la prueba con la pantalla configurada a la frecuencia normal hasta 60 Hz he obtenido un resultado de 20 horas y 32 minutos, que es un resultado muy bueno.

Al ajustar la tasa de refresco a una frecuencia alta hasta 120 Hz, la autonomía se mantiene exactamente igual, con un valor de 20 horas y 7 minutos. Esto se debe a que la prueba PCMark se ejecuta a 60 Hz, sin que en ningún momento la tasa de refresco supere este valor.

En el día a día, la autonomía del OnePlus 13R es excelente, y no deberías tener ningún problema para llegar a un día y medio con una buena cantidad de batería libre, incluso si haces un uso intensivo.

El OnePlus 13R ofrece un modo de ahorro de batería que se puede activar automáticamente al llegar a un nivel de batería determinado y desactivarse al volver a cargar al 90%, así como un modo de superahorro de batería que reduce el rendimiento del sistema y solo permite utilizar unas pocas aplicaciones.

También incluye la función optimizar en reposo, que consume menos batería al reducir las notificaciones cuando cree que estás durmiendo, así como ahorro de batería de vídeo, que optimiza el uso de la batería cuando una aplicación de vídeo compatible está agotando la batería, aunque puede reducir la calidad de vídeo y audio.

El OnePlus 13R utiliza su propio sistema de carga rápida SuperVOOC de 80 vatios. Se trata de una velocidad de carga muy rápida, que supera a la mayoría de buques insignia del momento, que en muchos casos se conforman con la mitad o menos de velocidad. Para aprovecharla, tienes que activar la opción de carga rápida inteligente.

Como se puede ver en la siguiente gráfica, el proceso de carga es muy veloz. En solo 21 minutos, alcanzamos en torno a un 50% de carga, y el proceso completo de carga dura tan solo 52 minutos en el modo de carga rápida inteligente.

Proceso de carga del OnePlus 13R con cable

Un aspecto interesante es que OnePlus informa de la capacidad máxima de la batería, que es una estimación de la salud de la batería, que, como es bien sabido, se va degradando con los ciclos de carga. Pocos smartphones ofrecen esta información.

OnePlus ofrece la funcionalidad carga inteligente, que ajusta el ritmo de carga en función de tu uso del teléfono para mantener el teléfono con una carga no superior al 80% hasta justo antes de que vayas a utilizarlo. De esta forma, aumenta la vida de batería, ya que las baterías se degradan cuando pasan mucho tiempo al máximo de carga. También es posible limitar la carga hasta un máximo de 80% para ralentizar el envejecimiento de la batería.

También incorpora la funcionalidad carga rápida inteligente que hace que, cuando cargues tu dispositivo con el cargador de alta velocidad incluido, la carga rápida aumenta la velocidad de carga si detecta una situación en la que necesitas cargar tu dispositivo rápidamente. Aunque OnePlus no explica qué parámetros utiliza, cabe pensar que, si cargas el teléfono durante el día, activará este tipo de carga, mientras que si lo haces al irte a dormir, utilizará una carga más lenta.

OnePlus no ha dotado al OnePlus 13R de carga inalámbrica, por lo que no es posible cargar el teléfono sin cable.

Software

El OnePlus 13R llega con Android 15, la versión más reciente del sistema operativo de Google hasta la fecha. Por encima de Android, OnePlus incorpora su propia capa de personalización OxygenOS 15. OnePlus afirma que, con esta versión, ha reducido el sistema en casi un 20% eliminando funciones redundantes.

A día de hoy, OxygenOS es prácticamente idéntico a ColorOS (o incluso a Realme UI), con diferencias mínimas como algunas opciones propias de reloj para la Pantalla Siempre Activa con toques rojos o la fuente OnePlus Sans Font.

El OnePlus 13R recibirá cuatro actualizaciones principales del sistema operativo y seis años de actualizaciones de seguridad, lo mismo que su hermano mayor, OnePlus 13.

La compañía ha explicado recientemente las razones por las que no ofrece un período de actualizaciones más amplio. Afirma que ni el hardware ni la batería aguantarán tanto tiempo, por lo que la experiencia de usuario estará «enmohecida» al cambo de tanto tiempo.

OxygenOS ofrece funcionalidades bien conocidas por encima de Android, como el encendido de la pantalla con un doble toque, los modos Noche/Lectura, el Espacio Oculto, la protección de apps y contenidos, el modo especial para juegos, el modo Zen Space para desconectar, el modo Simple para personas mayores, el Espacio Infantil para niños, la clonación de apps de mensajería para tener varias cuentas, la clonación del smartphone, etc. En este apartado, vamos a centrarnos en las novedades que incorpora OxygenOS 15.

OxygenOS 15 presume de animaciones más suaves al cambiar entre aplicaciones o salir de ellas, así como de efectos más llamativos en las interfaces de carga, instalación de aplicaciones y desbloqueo. Por ejemplo, durante la carga SuperVOOC, el brillo resalta la velocidad, mientras que la animación de desbloqueo añade un efecto de ondulación para percibir la fluidez.

Shelf sigue disponible si arrastras la pantalla hacia abajo en la pantalla de inicio y, por defecto, aparecen algunos widgets — previsión del tiempo, pasos caminados, uso del almacenamiento, Spotify, notas rápidas, etc. — pero es posible elegir entre muchos más. Ahora existen nuevas Shelf Cards con un esquema de colores con tonos medios y tamaños de tarjeta ampliados, como 1×2, 2×2, 2×4 y 4×4.

Oxygen OS 15 viene con algunos iconos rediseñados y, para quienes busquen más personalización, cuenta con una función de «profundidad» para establecer fondos de pantalla de bloqueo donde la persona se superpone a la hora y el fondo se difumina, y algunos nuevos temas preempaquetados en forma de «Temas Flex».

Función de profundidad en pantalla de bloqueo

Gracias a la nueva función Instantánea, las pantallas de bloqueo con una foto de persona en la pantalla Always On Display pueden pasar de un recorte de imagen a la foto completa cuando desbloqueas el dispositivo y entras en la pantalla de inicio.

Función Instantánea

La compañía también ha perfeccionado el efecto de desenfoque en los Centros de Control y Notificaciones, aplicando ahora una mezcla de colores basada en el fondo de pantalla. Hay un nuevo modo dividido opcional, que te permite deslizar desde la parte superior izquierda para el cajón de notificaciones y deslizar desde la parte superior derecha para los ajustes rápidos.

OnePlus ofrece Alertas en directo, que muestra actualizaciones en tiempo real de servicios de alquiler de vehículo, comida a domicilio e información sobre otros servicios en el panel de notificaciones y la barra de estado en tiempo real. Es similar a las Actividades en directo de iOS. En mis pruebas, no he encontrado ningún servicio compatible.

OxygenOS 15 incorpora una solución de intercambio de archivos para que los usuarios de OnePlus puedan compartir archivos con usuarios de iPhone. Es necesario descargar la aplicación O+ Connect en los iPhone para que funcione, pero en los dispositivos con Oxygen OS 15 no se necesita ninguna aplicación adicional.

Transferencia de archivos entre OnePlus 13R (izquierda) y iPhone 16 Pro Max (derecha)

Con OxygenOS 15, OnePlus ha llevado Open Canvas a sus teléfonos convencionales, expandiéndolo más allá de sus plegables y tablets. Open Canvas facilita la multitarea multiventana sin comprometer su tamaño.

Open Canvas

OnePlus ha incluido algunas funcionalidades de Inteligencia Artificial. La aplicación OnePlus Notas puede organizar automáticamente tus notas, resaltar puntos importantes e incluso resumir notas. Además, puede ampliar o reducir el contenido, convertir una grabación de voz en una transcripción, limpiar palabras de relleno y limpiar el formato. Todo ello se procesa en la nube.

IA an la app Notas

OxygenOS 15 también incluye la Búsqueda Inteligente, una extensión de la búsqueda en el dispositivo. Es posible buscar en los Ajustes, dentro de los ficheros locales de tu teléfono o en las notas mediante procesamiento de lenguaje natural, con una combinación de procesamiento local en el dispositivo y en la nube.

La Búsqueda Inteligente interpreta la consulta, busca la respuesta en tus archivos y aplicaciones, y te presenta una respuesta de IA. En mis pruebas, sin embargo, no he conseguido obtener respuestas concretas, sino que se mostraban los documentos para que yo encontrara la respuesta. Quizás requiera alguna actualización para funcionar mejor o no esté soportado el idioma español.

La función AI Toolbox de Oxygen OS viene ahora con AI Reply, a la que puedes acceder a través de la barra lateral. Esta función entiende tus conversaciones en aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, Instagram y Snapchat y genera sugerencias de respuestas relevantes según el contexto.

Respuestas por IA en conversación con WhatsApp

Además de OnePlus AI, OxygenOS 15 también incorpora varias funciones de IA de Google a los dispositivos OnePlus. Con Rodear para Buscar, puedes buscar rápidamente texto e imágenes que estén visibles en la pantalla. Parece una característica pequeña, pero hace que el acto de buscar cosas en Google sea algo natural.

Rodear para buscar

Por último, el OnePlus 15 cuenta con Google Gemini como asistente por defecto e incorpora también Gemini Live, que permite mantener una conversación fluida y natural con Gemini en hasta dos idiomas.

Multimedia

El OnePlus 13R llega con sonido estéreo gracias a un altavoz en el borde inferior, junto al conector USB Tipo-C, y un segundo altavoz formado por el auricular para el oído y un pequeño orificio en la parte superior.

En orientación vertical, al altavoz de arriba se asigna el canal izquierdo, mientras que en horizontal el teléfono respeta la orientación y cambia los canales para que coincidan con la orientación. En cualquier caso, cada altavoz emite también la pista del canal opuesto a un volumen más bajo.

El sonido que emite es bastante potente, pero se percibe de forma ligeramente asimétrica. Por un lado, el altavoz inferior no apunta al frente, sino hacia abajo y, por otro lado, el sonido del lado superior se escucha más débil y con menos bajos.

La calidad del sonido es buena, si bien sufre un poco a la hora de reproducir bajos. No son especialmente contundentes, aunque a valores de volumen elevados suenan mejor.

La posición del altavoz inferior tampoco es la mejor, ya que es sencillo taparlo con un dedo o con la mano cuando jugamos o vemos un vídeo sosteniendo el teléfono en horizontal.

El OnePlus 13R ofrece cuatro posibles perfiles de sonido: Inteligente (optimiza el sonido en función del contenido), Teatro/Cine (ofrece sonido envolvente real 3D y potentes graves), Música (sonido vibrante y equilibrado) y Juego (amplio rango de sonido con graves sonoros).

También ofrece cuatro perfiles de entorno cuando los auriculares están conectados: Interiores (cuando no hay mucho ruido), En movimiento (para lugares con muchos ruidos y personas), Desplazamiento (para consumir entretenimiento en el transporte público) y Vuelo (para disfrutar de entretenimiento durante un vuelo).

El teléfono soporta codecs aptX, aptX HD, LDAC, AAC, SBC y LHDC 5.0 a través de Bluetooth 5.4. También ofrece audio espacial al conectar auriculares con soporte para este tipo de sonido si utilizas aplicaciones compatibles de música, vídeo y juegos.

Por último, OnePlus ha incluido Holo Audio, que permite sentir sonido proveniente de diferentes ubicaciones cuando reproduces varias fuentes de audio a la vez. Puedes personalizar las ubicaciones de tonos de llamada, alarmas, notificaciones, sonidos de juegos, vídeos, audiolibros, música, navegación y chats de voz durante un juego.

El OnePlus 13R no incorpora su propio reproductor de música, ya que hace uso de la aplicación YT Music de Google. Esta app no solamente permite acceder a música bajo suscripción, sino también a archivos de música almacenados de forma local en el dispositivo. Podemos acceder a la música por listas, álbumes, canciones y artistas.

OnePlus sigue la tendencia de otros fabricantes y el OnePlus 13R no cuenta con un conector de auriculares de 3.5 mm, por lo que tendrás que recurrir a auriculares con conector USB Tipo-C o Bluetooth. De hecho, ni siquiera incluye un adaptador de USB-C a 3.5 mm.

Para ver imágenes, OnePlus incorpora su propia aplicación Galería que permite acceder a todas nuestras fotografías. La parte inferior de la app ofrece tres pestañas: Fotografías, Álbumes y Descubrir. En Fotografías podemos acceder a todas nuestras fotografías en orden cronológico o de importación, y es posible filtrar las imágenes para que no se vean aquellas más pequeñas de 50 KB.

La pestaña Álbumes permite ver las fotografías organizadas por colecciones (selfies, capturas de pantalla, vídeos, etc.) y, por último, la pestaña Descubrir muestra categorías inteligentes (personas, lugares y objetos) e historias con los mejores momentos.

El OnePlus 13R es compatible con HDR en las fotos de la galería: la funcionalidad Ultra HDR de Android 14 recibe el nombre de ProXDR en ColorOS.

Si pulsamos sobre una imagen, podemos realizar diversos ajustes (exposición, contraste, saturación, temperatura de color, relieves y sombras), aplicar filtros, dibujar líneas y aplicar estampados. Otra opción interesante es Recorte inteligente, que utiliza funciones de recorte a nivel de sistema y reconocimiento de sujetos. Puedes guardar el elemento extraído para utilizarlo en el chat u otros lugares.

App Galería

OxygenOS 15 incluye nuevas funciones de edición de imagen por IA, que pueden hacer cosas como transformar imágenes de baja resolución a resolución completa o enfocar una foto borrosa.

La función Mejorar la claridad permite tomar fotos recortadas de baja resolución y utilizar la IA para aumentar la escala de la imagen a una mayor resolución en cuestión de segundos. No hace milagros, pero el resultado se ve más nítido, como podemos apreciar en este ejemplo.

Función «Mejorar la claridad»

Borrador IA permite eliminar personas u objetos no deseados de la imagen, ya sea seleccionándolos a mano o dejando que la IA identifique a las personas. En este ejemplo, podemos ver cómo a eliminado a todas las personas de la imagen con gran acierto.

Función «Borrador IA»

Corregir el desenfoque permite tomar imágenes movidas y borrosas y arreglarlas usando IA generativa con un resultado bastante bueno, como podemos observar en este ejemplo.

Función «Corregir el desenfoque»

Quitar los reflejos permite eliminar reflejos no deseados de superficies lisas como cristales, con un resultado sorprendente, como podemos apreciar en este ejemplo.

Función «Quitar los reflejos»

OnePlus no ha incorporado ninguna aplicación específica para visualizar vídeos, sino que utiliza las propias aplicaciones del sistema. La reproducción de vídeos almacenados en el teléfono es buena gracias a su pantalla que, como he comentado, ofrece negros profundos y colores vivos.

OnePlus ha incorporado soporte de Widevine Level 1, así que el OnePlus 13R puede reproducir contenido HD de Netflix y otros servicios de streaming. He comprobado que el OnePlus 13R puede reproducir vídeos HDR / Dolby Vision de Netflix y YouTube sin problemas.

Cámaras

El OnePlus 13R ofrece una configuración de cámara triple con las siguientes características:

Cámara gran angular (24 mm) con sensor Sony LYT-700 (IMX 906) de 50MP (1/1.56″, 1.0µm), lente con apertura f/1.8, enfoque automático PDAF y estabilización óptica.

con sensor Sony LYT-700 (IMX 906) de 50MP (1/1.56″, 1.0µm), lente con apertura f/1.8, enfoque automático PDAF y estabilización óptica. Cámara ultra gran angular (112º) con sensor Sony IMX355 de 8 MP (1/4.0″, 1.12µm), enfoque fijo y lente con apertura f/2.0.

con sensor Sony IMX355 de 8 MP (1/4.0″, 1.12µm), enfoque fijo y lente con apertura f/2.0. Cámara teleobjetivo 2x (47 mm) con sensor Samsung ISOCELL JN5 de 50MP (1/2.76″, 0.64µm), enfoque automático y lente con apertura f/2.0.

La cámara frontal posee las siguientes características:

Cámara frontal gran angular (24 mm) con sensor Samsung ISOCELL S5K3P9 de 16MP (1/3.0″, 1.0µm), enfoque fijo y lente con apertura f/2.4.

App de Cámara

La app de Cámara ofrece una buena cantidad de botones sobre la pantalla. A la derecha, encontramos un icono para conmutar entre cámara frontal/trasera y una miniatura de la última fotografía tomada, así como el botón de disparo.

Junto al botón de disparo hay etiquetas para elegir rápidamente los modos Pro, Vídeo, Foto, Retrato y Más. En este último encontramos modos adicionales como Panorámica, Cámara lenta, Vídeo de vista dual, Alta resolución, Película, Exposición prolongada, Efecto diorama, Noche, Time Lapse y Escáner de documentos. También encontramos un selector de la cámara que queremos utilizar (0.6x, 1x, 2x).

A la izquierda tenemos acceso rápido a los ajustes de flash, ajuste de exposición, Live Photo, modo de acción, Google Lens y Más. En este último encontramos la opción de ratio (1:1, 4:3, 16:9 y Full), Temporizador, HDR Auto, Disparo a intervalos y Ajustes.

Para activar la cámara, podemos pulsar sobre el icono de la app o tocar dos veces el botón de encendido para acceder a la app de Cámara rápidamente.

Para enfocar un elemento de la imagen basta con pulsar sobre él. Veremos cómo aparece un en ese punto y un icono de sol a la derecha que nos permite ajustar la exposición manualmente arrastrando el dedo en sentido vertical, así como bloquear el enfoque y exposición.

La cámara hace sugerencias cuando piensa que debes usar un modo de disparo o una lente diferente. Por ejemplo, cuando se fotografían edificios o paisajes amplios, la cámara puede sugerir que cambies a la cámara ultra gran angular.

En el modo Pro es posible modificar distintos parámetros como el balance de blancos, el enfoque, el tiempo de exposición y la sensibilidad ISO. Incluso podemos ver un histograma en tiempo real y guardar la imagen en formato RAW.

También hay un modo más profesional para grabar vídeo, llamado Película, que permite ajustar manualmente el ISO, la velocidad de obturación, la exposición, el enfoque y el balance de blancos. Permite grabar en formato profesional LOG, activar el HDR automático, mostrar el histograma en pantalla y mostrar una cuadrícula. Puedes grabar con las tres cámaras.

Los smartphones a menudo tienen problemas para captar objetos o personas que se mueven rápido, debido a que sus sensores son más pequeños que los de las cámaras réflex digitales. Para conseguir una buena calidad de imagen, suelen ser necesarios tiempos de exposición más largos, que pueden desenfocar el movimiento, sobre todo con sujetos en movimiento. Por el contrario, las exposiciones más cortas pueden congelar el movimiento a costa de aumentar el ruido y el grano.

El OnePlus 13R incorpora un algoritmo de doble exposición. Con una sola pulsación del botón del obturador, la cámara captura y fusiona de forma inteligente una imagen de corta y larga exposición en tiempo real. Este algoritmo permite al OnePlus 13R producir imágenes precisas y nítidas con un desenfoque de movimiento mínimo y una calidad elevada.

Por último, el OnePlus 13R incluye la funcionalidad Livephoto mejorada, que captura tres segundos de movimiento en una sola toma. Esta función combina vídeo y fotografía, para que puedas revivir los momentos previos o posteriores a una captura. Además, después de capturar una Livephoto, puedes seleccionar tu fotograma favorito para inmortalizar el momento conservando el contexto dinámico de la acción.

Cámara principal (gran angular)

La cámara principal del OnePlus 13R cuenta con un sensor Sony LYT-700 (IMX 906). Este sensor ofrece algunas características de alta gama, como múltiples métodos de alto rango dinámico (HDR).

Esta cámara toma las fotografías por defecto a resolución 12.5MP haciendo uso de la funcionalidad pixel binning que combina 4 píxeles en 1, pero es posible activar un modo de super alta resolución de 50MP.

A continuación, podemos ver un ejemplo de la misma fotografía tomada a 12.5 y 50MP, así como un recorte de ambas. A pesar de tener cuatro veces más píxeles, la imagen no se ve mucho más nítida, por lo que no parece que este sea un modo necesario en el día a día.

La cámara principal ofrece una buena calidad de imagen en condiciones de buena luz. Presenta colores vivos pero no sobresaturados, amplio rango dinámico con un buen tratamiento del HDR, contraste acertado y excelente nitidez en toda la imagen.

Fotografías tomadas con la cámara principal por el día

Cuando la luz escasea, la presencia de estabilización óptica hace que calidad de imagen se mantenga bastante alta, con una exposición acertada, amplio rango dinámico, nitidez alta y un ruido contenido.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara principal con poca luz

OnePlus incorpora un modo Noche que permite capturar mejores fotografías en condiciones de poca luz a costa de un mayor tiempo de procesado (unos 2 o 3 segundos). Este modo se activa de manera automática cuando la cámara considera que es adecuado, por lo que no es necesario activarlo manualmente.

Sin embargo, en mis pruebas, no hay diferencia visible entre activar el modo Noche manualmente o dejar que se active automáticamente.

Cámara ultra gran angular

La cámara ultra gran angular cuenta con un sensor de 8 MP, una lente con apertura f/2.2 y enfoque fijo.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con la lente ultra gran angular por el día. La imagen presenta colores realistas y un rango dinámico amplio, aunque la nitidez es algo escasa debido a la baja resolución de su cámara.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular por el día



Por la noche, la calidad de imagen se mantiene razonablemente alta, aunque el ruido pasa factura. La nitidez no es tan buena y las luces intensas producen destellos algo molestos.

A continuación, podemos ver algunas capturas con la cámara ultra gran angular con poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular con poca luz

Lamentablemente, la cámara ultra gran angular no permite capturar fotografías en modo Macro a unos pocos centímetros, ya que carece de enfoque automático.

Cámara teleobjetivo

La cámara teleobjetivo ofrece un factor de ampliación 2x, y cuenta con un sensor de 50 MP y una apertura f/2.0. Las fotografías se toman por defecto a 12.5 MP, haciendo uso de la agrupación de píxeles (pixel bining 4-en-1).

En mi opinión, un factor 2x se queda escaso a día de hoy, ya que este nivel de ampliación se puede lograr fácilmente con un recorte de la cámara principal si cuenta con un sensor de alta resolución, como en este caso.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo en condiciones de luz abundante. En general, las imágenes ofrecen una calidad de imagen buena, con capturas razonablemente nítidas, buen colorido y alto rango dinámico.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo con luz abundante

Cuando la luz escasea, las cámaras teleobjetivo suelen flaquear, ya que la limitada apertura de este tipo de lentes hace que aparezca mucho ruido en la imagen.

A continuación, podemos ver algunas fotografías con la cámara teleobjetivo tomadas por la noche. La calidad de imagen es aceptable, aunque las capturas no son para nada tan nítidas al ser ampliadas como las de la cámara principal.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo con luz escasa

Modo Retrato

El OnePlus 13R es capaz de tomar fotografías en modo Retrato detectando el contorno de la persona que queremos fotografiar y desenfocando el fondo de la imagen.

La lente ideal para tomar un retrato es aquella con una distancia focal de unos 50-70 mm, lo que equivale a un zoom 2-3x, por lo que los teléfonos que tienen lente teleobjetivo, suelen utilizarla para tomar retratos. Por ello, por defecto, al activar el modo Retrato, aparece seleccionada la cámara teleobjetivo 2x.

Un aspecto que me gusta del modo Retrato de OnePlus es que permite ajustar la profundidad de campo tanto durante la captura como a posteriori en la Galería, lo que da la posibilidad ajustar el desenfoque a nuestro gusto o, incluso, descartar el desenfoque si la detección del contorno no se ha realizado correctamente.

A continuación, podemos ver imágenes de ejemplo y, si nos acercamos a cualquiera de ellas, podremos apreciar que el OnePlus 13R hace generalmente un buen trabajo a la hora de separar a la persona del fondo.

Fotografías tomadas con el modo Retrato

Grabación de vídeo

El OnePlus 13R puede grabar vídeo 4K@30/60 y 1080p@30/60/240 FPS con la cámara principal y a 1080p@30fps con la cámara frontal.

El códec predeterminado es h.265, pero se puede optar por el h.264, más antiguo y menos eficiente. La captura Dolby Vision está disponible hasta 4K@60 FPS en todas las cámaras, incluso en la frontal.

La estabilización está disponible con todas las cámaras y modos de vídeo. También es posible activar un modo ultraestable, que utiliza la cámara ultra gran angular para grabar escenas en situaciones de mucho movimiento a 1080p@60 FPS a costa de recortar la imagen.

A continuación, podemos algunos vídeos en 4K@30 y 4K@60 FPS capturados por el OnePlus 13R durante el día, que ofrecen una calidad de imagen buena.

Vídeos grabados con la cámara trasera del OnePlus 13R por el día

Aquí podemos algunos vídeos capturados por el OnePlus 13R en un entorno oscuro. La calidad de imagen es buena, con imágenes brillantes, colores vivos y una nitidez aceptable.

Vídeos grabados con la cámara trasera del OnePlus 13R por la noche

Cámara frontal

La cámara frontal se encuentra en un orificio en el centro de la parte superior de la pantalla. Posee un sensor de 16 MP con apertura f/2.4, pero carece de enfoque automático, por lo que deberás ajustar la distancia entre la cámara y tu cara a, aproximadamente, un brazo, para que se te vea correctamente enfocado.

OnePlus ofrece un modo belleza con diversos ajustes de textura de piel, pómulos, tamaño de los ojos, nariz, afinar mentón, cabeza, retocar, etc.

A continuación, podemos ver algunos selfies capturados con la cámara frontal. La calidad de la imagen es bastante buena.

Selfies capturados con la cámara frontal

Llamadas de voz

En las pruebas que he realizado la calidad de la voz es correcta y hemos podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades. Cuando recibes una llamada entrante, es posible deslizar el dedo hacia arriba para contestar la llamada.

El OnePlus 13R es compatible con VoLTE HD, que proporciona llamadas de voz con mayor calidad de sonido, un establecimiento de llamada más rápido, y la capacidad de navegar a la máxima velocidad incluso durante el transcurso de una llamada. Esta funcionalidad solo está disponible en algunos operadores.

También es compatible con Llamadas WiFi, que permite cursar llamadas del operador a través de una red WiFi, evitando así problemas de cobertura.

Precio

El OnePlus 13R está disponible en España por 769€ (12GB/256 GB) en colores Nebula Noir y Astra Trail. Puedes encontrar ofertas en Fnac y PC Componentes.

Si buscas una alternativa dentro de la misma familia, el OnePlus 13 es una buena opción. El OnePlus 13 cuenta con una pantalla LTPO 4.1 AMOLED de 6.8″, chip Snapdragon 8 Elite, 12/16 GB de RAM LPDDR5x, 256/512GB de almacenamiento, cámaras gran angular (50MP, f/1.6, OIS) + ultra gran angular (50MP, f/2.0) + teleobjetivo (50MP, f/2.6, OIS), cámara frontal (32MP, f/2.4), altavoces estéreo y batería de 6.000 mAh con carga rápida a 100W por cable y a 50W inalámbrica. Puedes encontrar ofertas en Amazon, AliExpress, FNAC, PC Componentes y El Corte Inglés.

OnePlus 13

Mi opinión

Tras varias semanas de prueba con el OnePlus 13R, puedo afirmar que estamos ante un dispositivo que cumple con creces en muchos aspectos clave, aunque con algunos puntos susceptibles de mejora.

El diseño del OnePlus 13R es uno de sus mayores atractivos. Su construcción en aluminio mate le otorga un aspecto premium y una sensación agradable al tacto. La protección Gorilla Glass 7i proporciona una resistencia adicional contra arañazos y caídas, y la certificación IP65 aporta paz mental si se moja.

La pantalla LTPO 4.1 AMOLED de 6,8 pulgadas ofrece una calidad visual excelente. La calibración de color es muy precisa y la posibilidad de ajustar la frecuencia de refresco por zonas optimiza tanto la experiencia de usuario como la eficiencia energética. La inclusión de tecnologías como Aqua Touch 2.0 y el modo Guantes demuestra la atención al detalle en la usabilidad. El único punto mejorable es el brillo máximo, que no es muy elevado.

El rendimiento del Snapdragon 8 Gen 3, junto con los 12 GB de RAM LPDDR5x y el almacenamiento UFS 4.0, garantiza una experiencia fluida en cualquier tarea. Ya sea en multitarea, juegos exigentes o navegación web, el OnePlus 13R se desenvuelve sin problemas. La refrigeración Dual Cryo-velocity VC debería ayudar a mantener temperaturas controladas, aunque bajo cargas sostenidas el rendimiento sufre cierta caída.

La biometría es rápida y eficiente. El lector de huellas en pantalla funciona bien, aunque su posición cerca del borde inferior puede no ser la más cómoda para todos los usuarios. El reconocimiento facial 2D es veloz a la hora de desbloquear.

Uno de los puntos fuertes de este dispositivo es su batería de 6.000 mAh. Ofrece una autonomía excelente, permitiendo fácilmente un día y medio de uso intensivo. La carga rápida de 80W es un gran añadido, logrando una carga completa en menos de una hora. Sin embargo, la ausencia de carga inalámbrica puede ser una desventaja para algunos usuarios.

El software, basado en OxygenOS 15 y Android 15, mantiene la esencia de la marca, aunque cada vez más parecido a ColorOS. La optimización es notable y la fluidez del sistema es destacable. Las nuevas funciones de IA y personalización son bienvenidas y resultan bastante útiles.

En el apartado multimedia, los altavoces estéreo ofrecen un sonido potente y de calidad aceptable, aunque los bajos podrían ser más contundentes. La compatibilidad con sonido espacial y Dolby Atmos mejora la experiencia al consumir contenido multimedia.

El sistema de cámaras es competente, con un sensor principal de 50MP que captura imágenes detalladas y con buen rango dinámico. La cámara ultra gran angular mantiene un rendimiento aceptable, aunque la nitidez es limitada. La cámara teleobjetivo de 2x es útil, pero podría haber sido más ambiciosa en términos de zoom óptico.

En condiciones de poca luz, la cámara principal se comporta bien, gracias a su estabilización óptica y el modo Noche. Sin embargo, las cámaras secundaria y teleobjetivo pierden calidad con poca iluminación. La grabación de vídeo en 4K ofrece buena calidad, con opciones avanzadas como Dolby Vision. Por último, la cámara frontal, a pesar de capturar selfies decentes, se ve limitada por la falta de enfoque automático.

En cuanto a conectividad, el OnePlus 13R está bien equipado con WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC y compatibilidad con 5G. La inclusión de BeaconLink y el GPS de doble banda son añadidos interesantes, aunque la conectividad USB 2.0 nos deja con ganas de más. La calidad de las llamadas es buena y la compatibilidad con VoLTE HD y llamadas WiFi mejoran la experiencia en entornos con poca cobertura.

En definitiva, el OnePlus 13R (769€) es un smartphone equilibrado, con una potencia elevada, una autonomía sobresaliente y una pantalla de gran calidad. Su rendimiento es excelente y la experiencia fotográfica es buena, pero no sobresaliente en todas las condiciones.

Lo mejor y lo peor

Lo mejor:

Diseño premium : Construcción en aluminio y cristal Gorilla Glass 7i que proporcionan resistencia y una sensación agradable en la mano.

: Construcción en aluminio y cristal Gorilla Glass 7i que proporcionan resistencia y una sensación agradable en la mano. Pantalla de alta calidad : Panel LTPO 4.1 AMOLED con excelente calibración de color y tasa de refresco adaptable hasta 120Hz.

: Panel LTPO 4.1 AMOLED con excelente calibración de color y tasa de refresco adaptable hasta 120Hz. Rendimiento excepcional : Snapdragon 8 Gen 3 junto con 12GB de RAM LPDDR5x y almacenamiento UFS 4.0, garantizando fluidez en cualquier tarea.

: Snapdragon 8 Gen 3 junto con 12GB de RAM LPDDR5x y almacenamiento UFS 4.0, garantizando fluidez en cualquier tarea. Deslizador de alertas: El clásico interruptor sigue presente, permitiendo alternar entre sonido, vibración y silencio de forma sencilla.

El clásico interruptor sigue presente, permitiendo alternar entre sonido, vibración y silencio de forma sencilla. Batería duradera : Capacidad de 6.000 mAh que permite hasta un día y medio de uso intensivo sin preocupaciones.

: Capacidad de 6.000 mAh que permite hasta un día y medio de uso intensivo sin preocupaciones. Carga rápida de 80W : Permite cargar el teléfono por completo en menos de una hora, ideal para usuarios con poco tiempo.

: Permite cargar el teléfono por completo en menos de una hora, ideal para usuarios con poco tiempo. Experiencia de software fluida : OxygenOS 15 bien optimizado, con nuevas funciones de IA y personalización que mejoran la usabilidad.

: OxygenOS 15 bien optimizado, con nuevas funciones de IA y personalización que mejoran la usabilidad. Cámaras versátiles : Sensor principal de 50MP con buena calidad en condiciones de luz favorable y modo Noche efectivo.

: Sensor principal de 50MP con buena calidad en condiciones de luz favorable y modo Noche efectivo. Conectividad avanzada: WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC y compatibilidad con redes 5G para una experiencia de conexión completa.

Lo peor:

Brillo máximo mejorable: El brillo de la pantalla no destaca frente a otros rivales.

El brillo de la pantalla no destaca frente a otros rivales. Rendimiento desigual en cámaras secundarias : La ultra gran angular y el teleobjetivo de 2x pierden calidad en condiciones de baja luz.

: La ultra gran angular y el teleobjetivo de 2x pierden calidad en condiciones de baja luz. Falta de carga inalámbrica: La imposibilidad de cargar el teléfono sin cables puede echar para atrás a algunos usuarios.

Si te ha gustado el análisis, comparte el artículo en tus redes sociales. También puedes pulsar este botón: