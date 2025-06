Análisis del OnePlus Pad 3: Potencia, pantalla e IA en una tablet Android de gama alta

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Mi opinión para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del OnePlus Pad 3.

Hace unos días, OnePlus presentó su nueva tablet insignia: OnePlus Pad 3. Este dispositivo combina un diseño premium, un potente procesador y funciones avanzadas de inteligencia artificial para ofrecer una experiencia de uso sobresaliente en productividad, entretenimiento y creatividad.

El OnePlus Pad 3 cuenta con una pantalla IPS LCD de 13″, procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12/16 GB de RAM, 256 / 512 GB de almacenamiento, cámara trasera gran angular (13MP), cámara frontal (8MP) y batería de 12.140 mAh con carga rápida a 80 W.

Su precio de venta recomendado es 599 € con 12GB/256GB y 699€ con 16GB/512GB.

He tenido oportunidad de probar el OnePlus Pad 3 durante algunas semanas y, a continuación, os traigo mis conclusiones en este análisis a fondo.

👉🏻 Índice del análisis

Diseño y construcción

El OnePlus Pad 3 es un dispositivo de grandes dimensiones, aunque presume de un grosor bastante fino de 6 mm y un peso de 675 gramos, bastante razonable para su tamaño. Aunque su gran pantalla condiciona su tamaño, en general es un dispositivo que podemos llevar cómodamente en la mochila o en una bolsa gande.

El tablet construido enteramente en aluminio, tanto el chasis como la parte trasera. Ahora bien, las huellas dactilares se quedan bastante marcadas en la parte de atrás, por lo que tendrás que acostumbrarte a pasar un paño si quieres mantenerlo impoluto. Los laterales son planos, siguiendo las últimas tendencias de diseño-

El OnePlus Pad 3 está disponible únicamente en un color llamado Storm Blue, que viene a ser un azul grisáceo bastante elegante.

En el lado derecho, encontramos dos altavoces y el conector USB-C, mientras que en el lado izquierdo, encontramos otros dos altavoces. En el lado superior, se encuentran los controles de volumen y, en la parte inferior, no encontramos ningún elemento.

El frontal del OnePlus Pad 3 está dominado por su pantalla de 13″, que está rodeada por unos marcos de aproximadamente 0,5 centímetros de grosor, por lo que son muy delgados. En el marco superior, encontramos la cámara frontal, que está centrada.

En la parte trasera, encontramos la cámara en una esquina, acompañada por un flash. En el centro, está el logotipo de OnePlus y, en la parte inferior, cuatro conectores metálicos que se utilizan para cargar y transmitir información al accesorio de teclado.

El OnePlus Pad 3 no cuenta con ningún tipo de resistencia al polvo y al agua, por lo que debes tener cuidado para que no se moje. Un tablet no es un dispositivo que tenga tanto peligro de caer al agua como un smartphone, pero sería una protección interesante para usar el dispositivo en la piscina o en la bañera para ver vídeos, leer o navegador por Internet.

Pantalla

El OnePlus Pad 3 cuenta con una pantalla LCD de 13.2″ con resolución 2.400 × 3.392 píxeles, lo que supone una densidad de píxeles de 315 ppp, por encima de la densidad de 264 ppp de la pantalla Retina de los iPad.

Las pantallas LCD no ofrecen colores tan vivos ni negros tan profundos como las pantallas OLED (o las miniLCD de algunos iPad), pero la mayoría de los usuarios no lo echarán de menos.

El ratio de pantalla 13:9 es idóneo para tareas de productividad, permitiendo dividir la pantalla y trabajar con varias apps simultáneamente con facilidad. Este ratio es menos indicado para ver vídeos, que suelen tener un ratio de 16:9 o incluso más alargado, por lo que aparecen bandas negras horizontales en la parte superior e inferior.

La tasa de refresco es de 60 o 144 Hz, pero no puede ajustarse a un valor diferente, ni bajar de 60 Hz, ya que el panel es de tipo LCD.

Según la compañía, la pantalla del OnePlus Pad 3 cubre el 100% de los espacios de color sRGB y Display P3. Si no estás familiarizado con los espacios de color, el espacio sRGB (Rec. 709) es el estándar de Android (y, en general, del mundo de la informática), mientras que el espacio Display P3 ofrece una mayor gama de colores y es utilizado en la industria cinematográfica.

Existe un espacio de color aún más amplio llamado Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible por el ojo humano.

Ningún panel actual es capaz de mostrar el espacio de color completo Rec. 2020, pero muchos paneles sí que llegan a cubrir el espacio DCI-P3.

Por otro lado, la tecnología HDR incrementa el rango dinámico de tonos de color que se muestran en la pantalla.

El OnePlus Pad 3 no solo es compatible con los formatos HDR10 y HDR10+, sino también Dolby Vision (un formato propietario que no es soportado por todos los smartphones), por lo que es posible disfrutar de contenidos producidos en estos formatos en servicios de streaming como Netflix o YouTube. Aunque no tiene relevancia en los países occidentales, OnePlus incluye compatibilidad con HDR Vivid, el estándar chino de HDR.

El OnePlus Pad 3 ofrece tres modos de calibración de la pantalla:

El modo de color Natural viene activado por defecto y muestra colores fieles a la realidad, pero tiene un tono de color más frío.

viene activado por defecto y muestra colores fieles a la realidad, pero tiene un tono de color más frío. El modo de color Pro utiliza la temperatura de color D65, por lo que la pantalla se ve con colores más cálidos.

utiliza la temperatura de color D65, por lo que la pantalla se ve con colores más cálidos. El modo de color Vívido muestra colores algo sobre-saturados y, por tanto, menos fieles a la realidad. Ahora bien, muchos usuarios prefieren colores sobresaturados antes que colores realistas.

Los tres modos son compatibles con la administración de color, lo que quiere decir que el espacio de color se adapta al contenido mostrado. Además, en cualquiera de los casos podemos ajustar la temperatura de color a nuestro gusto.

A continuación, vamos a llevar a cabo un conjunto de pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro para conocer la calidad de la pantalla del OnePlus Pad 3.

Como he comentado, por defecto, está activo el modo Natural está pensado para reflejar con mayor fidelidad el gamut sRGB, que es el que se utiliza normalmente en la industria informática y de los smartphones.

Con el modo sRGB activo, la pantalla del OnePlus Pad 3 cubre un 100% del gamut sRGB (pero solo un 74% del gamut DCI P3). El error medio en la fidelidad de color es buena, tan sólo ΔE = 2.5 (un valor por debajo de 4 se considera excelente y por encima de 9 se considera inaceptable), y el error máximo resulta ser ΔE = 7.7.

Ahora bien, la temperatura de color, 7.5467K, está por encima del valor de referencia, 6.500ºK, lo que implica que hay un marcado tinte azulado. Es posible que esto haya sido una elección deliberada, ya que muchos usuarios prefieren tonos fríos a tonos cálidos, que se suelen asociar con cosas antiguas o viejas.

Resultados con el modo de pantalla Natural del OnePlus Pad 3



El modo Vívido apunta al gamut de color DCI P3 (cubre un 92% de este espacio de color según mis mediciones), por lo que los colores se ven sobresaturados en muchas apps, ya que estas utilizan normalmente el espacio sRGB.

Este exceso de colorido produce imágenes visualmente más llamativas, pero menos fieles a la realidad, por lo que, si retocamos una fotografía en el teléfono, es posible que nos llevemos una decepción cuando la veamos después en otro dispositivo. O si compramos una prenda de ropa, un mueble o cualquier objeto pensando que es de un color y, cuando nos llegue a casa, descubrimos que el tono de color es diferente.

Este modo tiene una ventaja importante al utilizar el teléfono a plena luz del día dado que, bajo el sol, los colores pierden fuerza.

En el modo Vívido, el error medio en la fidelidad de color respecto al gamut DCI P3 es relativamente bueno, ΔE = 2.8 y el error máximo resulta ser ΔE = 8.7. La temperatura de color es 7.408hºK, por encima del nivel de referencia de 6.500ºK, por lo que, de nuevo, se aprecia un tono predominante de color azul.

Resultados con el modo de pantalla Vívido del OnePlus Pad 3

El modo Pro apunta al gamut de color sRGB (cubre un 72% del espacio de color DCI P3) y es el modo que deberías elegir si quieres la mayor fidelidad de color.

El error medio en la fidelidad de color respecto al gamut sRGB es muy bueno, ΔE = 1.7, y el error máximo resulta ser ΔE = 4.7. La temperatura de color es 6.824ºK, relativamente cerca del nivel de referencia de 6.500ºK, por lo que no se aprecia un tono predominante de color.

Resultados con el modo de pantalla Pro del OnePlus Pad 3

El brillo máximo del OnePlus Pad 3 con el brillo automático desactivado es de unos 466 nits, según mis mediciones y este valor no aumenta al activar el brillo automático. Se trata de un nivel de brillo aceptable, pero queda lejos de los valores que consiguen otros tablets más avanzados.

Curiosamente, OnePlus habla de 600 nits de brillo máximo y 900 nits en el modo de alto brillo. Desconozco cómo se han medido estos valores.

El color negro es profundo, aunque tratándose de un panel LCD no es completamente negro, sino que presenta un brillo de 0,466 nits. Esto significa que el contraste está cercano a 950:1.

Al tratarse de un panel LCD, los ángulos de visión son amplios y los colores no se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un ángulo.

El OnePlus Pad 3 cuenta con el modo Confort visual y sueño, que activa un filtro de luz azul para reducir la fatiga ocular limitando la cantidad de luz azul que emite la pantalla. Este modo se puede activar manualmente, a ciertas horas, o desde que se pone el sol hasta que amanece, siendo posible controlar la intensidad del efecto.

A la hora de ver vídeos, OnePlus ha añadido una funcionalidad llamada Potenciador de color de vídeo que amplía la gama de colores de SDR a HDR para mejorar la experiencia visual a costa de incrementar el consumo de batería.

OnePlus ha añadido una opción llamada Tono adaptativo, que adapta la pantalla a las condiciones de luz ambiental para obtener colores uniformes en cualquier entorno. Se trata, por tanto, de la versión de OnePlus de la funcionalidad True Tone de los iPhone, que también está presente en otros smartphones Android.

También encontramos una funcionalidad llamada Refinador de imágenes que ofrece una imagen más nítida con el algoritmo de IA mejorado. El inconveniente que tiene es que aumenta el consumo de energía.

Rendimiento

OnePlus normalmente incorpora en sus smartphones un hardware muy potente y el OnePlus Pad 3 no se queda atrás. El smartphone llega con el potente Snapdragon 8 Elite, un chip de gama alta presentado en 2024 y fabricado en el proceso de 3 nm más avanzado de la actualidad.

ℹ️ Info: Así es el chip Sandpragon 8 Elite

El Snapdragon 8 Elite es un SoC de gama alta diseñado para smartphones y tablets insignia en 2025, siendo el producto más avanzado del fabricante estadounidense. Añadido: El clúster de eficiencia consta de dos núcleos de bajo consumo (Cortex-A520) que funcionan hasta a 2,3 GHz.

Por primera vez, Qualcomm utiliza núcleos de CPU en sus SoC para smartphones que no son diseños adaptados de ARM, sino que cuentan con una arquitectura propia basada en ARM. El fabricante denomina a esta parte del procesador como CPU Oryon de segunda generación.

Los núcleos de eficiencia que se utilizaban anteriormente ya no son necesarios, ya que su función ha sido asumida por los núcleos de rendimiento, los cuales, según Qualcomm, ahora son lo suficientemente flexibles y eficientes para esta tarea.

En total, hay dos núcleos principales que alcanzan hasta 4.32 GHz para tareas complejas, los cuales, según Qualcomm, también pueden ser sobreacelerados ocasionalmente. Además, hay seis núcleos de rendimiento para tareas menos exigentes, con una frecuencia de hasta 3.53 GHz.

Ambos conjuntos de núcleos de procesador cuentan con 12 MB de caché L2, diseñada para ofrecer baja latencia a pesar de su tamaño. En la jerarquía de caché, sigue una caché L3 SLC de 8 MB y, finalmente, cuatro controladores de memoria LPDDR5x de 16 bits para la memoria principal.

Como GPU, se utiliza una nueva Adreno 830, que también ha sido rediseñada. Gracias a la llamada “arquitectura segmentada”, ahora incluye tres núcleos de procesamiento con una frecuencia de hasta 1.1 GHz.

En comparación con el Snapdragon 8 Gen 3, Qualcomm promete una mejora en la velocidad del procesador de hasta un 45%, junto con beneficios similares en eficiencia. En cuanto a la GPU, se espera un aumento del rendimiento de hasta un 40%.

El nuevo NPU Hexagon ofrece un 45% más de rendimiento en comparación con su predecesor, además de trabajar un 45% más eficientemente. También ofrece un amplio soporte para modelos generativos multimodales de inteligencia artificial.

Los tres ISP han sido revisados y ahora se llaman Spectra AI ISP. Pueden manejar datos de hasta tres cámaras de 48 megapíxeles simultáneamente y permiten una resolución de hasta 320 megapíxeles con una sola cámara. También es posible la segmentación semántica ilimitada en imágenes 4K, lo que significa que se pueden distinguir tantas capas y objetos como haya en la imagen. Esto mejora la optimización automática de fotos. Además, el NPU ahora tiene acceso directo a los datos RAW de los sensores por primera vez.

El sistema integrado Snapdragon X80 Modem-RF 5G permite transferencias simultáneas de 5G-mmWave y 5G-Sub6, alcanzando tasas de datos de hasta 10 Gbit/s de descarga y hasta 3.5 Gbit/s de subida. Este módem también es compatible con todas las bandas 5G conocidas a nivel global. Para la comunicación local, Qualcomm utiliza FastConnect 7900, que admite Bluetooth 6.0 y Wi-Fi 7.

El OnePlus Pad 3 llega con 12 o 16 GB de memoria RAM LPDDR5x, la más rápida que podemos encontrar en un smartphone a día de hoy. Curiosamente, el modelo con 12 GB incorpora RAM LPDDR5x a 4.266 MHz, mientras que el modelo con 16 GB utiliza RAM LPDDR5T aún más rápido a 4.800 MHz.

Si hay suficiente espacio de almacenamiento libre, puedes usar 4, 8 o 12 GB para ampliar la RAM, aunque su rendimiento es muy inferior a la memoria RAM convencional.

El teléfono cuenta con 256 o 512 GB de almacenamiento de tipo UFS 4.0, el más rápido del momento. El almacenamiento UFS 4.0 aumenta las velocidades de lectura hasta los 4.200 MB/s, es decir, básicamente el doble que el estándar UFS 3.1. Las velocidades de escritura también aumentan hasta los 2.800 MB/s, frente a los 1.200 MB/s.

El puerto USB-C es de tipo USB 3.2 y es compatible con OTG, por lo que puedes conectar una llave USB-C y acceder a ella como si fuera almacenamiento externo.

Si nos fijamos en los principales benchmarks, en AnTuTu v10 ha dado un resultado de 2.589.184 puntos, en Geekbench 6 ha obtenido 3.060/8.817 puntos y en PCMark ha conseguido 14.701 puntos. En los tres casos se trata de puntuaciones en la franja alta, ya que el hardware que incorpora es extremadamente potente.

En cuanto al rendimiento gráfico, en 3DMark obtiene 6.620 puntos en Wild Life Extreme, y en GFXBench consigue 42 FPS en Aztec Ruins Vulkan (43 FPS en offscreen a 4K). De nuevo, son valores más bien altos.

Dejando a un lado los benchmarks, en el tiempo que he utilizado el OnePlus Pad 3 no he sufrido ningún problema de rendimiento al ejecutar apps habituales. A la hora de hacer multitarea, tampoco he experimentado ningún parón. En los juegos 3D exigentes que he probado — Asphalt 9, Real Racing 3 y Call of Duty Mobile — el rendimiento del OnePlus Pad 3 también ha sido excelente.

En cuanto a conectividad, el OnePlus Pad 3 soporta WiFi 7 y Bluetooth 5.4. No admite conexión celular en ninguna de sus variantes.

Biometría

Sorprendentemente, OnePlus no ha incluido un lector de huella dactilar, ni en la pantalla ni integrado en el botón de encendido.

En su lugar, ha incorporado su sistema de reconocimiento facial, que permite desbloquear el teléfono utilizando simplemente nuestra cara, así como, opcionalmente, acceder a aplicaciones ocultas o bloqueadas y a la caja fuerte. La identificación de la cara tiene lugar de forma muy rápida, permitiéndonos acceder al tablet sin tener que hacer nada salvo mirar el teléfono.

Ahora bien, debemos tener en cuenta que el reconocimiento facial es simplemente 2D, por lo que no es tan seguro como el reconocimiento facial 3D que incorporan otros dispositivos y podría ser engañado mediante una fotografía o un vídeo suficientemente sofisticados.

Batería

El OnePlus Pad 3 llega con una batería de 12.140 mAh, que, según OnePlus, ofrece hasta 18 horas de reproducción de vídeo y hasta 6 horas de juego.

En la prueba de autonomía de PCMark, he obtenido 11 horas 45 minutos a 120 Hz y 12 horas 13 minutos a 60 Hz con el brillo de la pantalla establecido a 200 nits, que son valores altos si lo comparamos con otras tablets.

El OnePlus Pad 3 ofrece un modo de ahorro de batería que se puede activar automáticamente al llegar a un nivel de batería determinado y desactivarse al volver a cargar al 50%, así como un modo de superahorro de batería que reduce el rendimiento del sistema y solo permite utilizar 6 aplicaciones a la vez.

También incluye la función optimizar en reposo, que consume menos batería al reducir las notificaciones cuando cree que estás durmiendo.

Por último, utiliza su propio sistema de carga rápida SuperVOOC de 80 vatios. Se trata de una velocidad de carga muy rápida, que supera a la mayoría de buques insignia del momento, que en muchos casos se conforman con la mitad o menos de velocidad. Para aprovecharla, tienes que activar la opción de carga rápida inteligente.

Como se puede ver en la siguiente gráfica, el proceso de carga es muy veloz. En solo 15 minutos, alcanzamos en torno a un 30% de carga, y el proceso completo de carga dura 1 hora y 28 minutos en el modo de carga rápida inteligente.

Proceso de carga de la batería

Un aspecto interesante es que OnePlus informa de la capacidad máxima de la batería, que es una estimación de la salud de la batería, que, como es bien sabido, se va degradando con los ciclos de carga. Pocos dispositivos ofrecen esta información.

Software

El OnePlus Pad 3 llega con Android 15, la versión más reciente del sistema operativo de Google hasta la fecha. Por encima de Android, OnePlus incorpora su propia capa de personalización OxygenOS 15. OnePlus afirma que, con esta versión, ha reducido el sistema en casi un 20% eliminando funciones redundantes.

A día de hoy, OxygenOS es prácticamente idéntico a ColorOS (o incluso a Realme UI), con diferencias mínimas como algunas opciones propias de reloj para la Pantalla Siempre Activa con toques rojos o la fuente OnePlus Sans Font.

El OnePlus Pad 3 recibirá tres actualizaciones principales del sistema operativo y seis años de actualizaciones de seguridad.

OxygenOS ofrece funcionalidades bien conocidas por encima de Android, como el encendido de la pantalla con un doble toque, los modos Noche/Lectura, el Espacio Oculto, la protección de apps y contenidos, el modo especial para juegos, el modo Zen Space para desconectar, el Espacio Infantil para niños, la clonación de apps de mensajería para tener varias cuentas, la clonación del tablet, etc.

Una de las principales funciones de una tablet es la realización de tareas de productividad. En este apartado, Oneplus ofrece funciones avanzadas para la multitarea bajo la plataforma Open Canvas.

La función de Pantalla Dividida puede detectar cuando estás yendo y viniendo entre ventanas con cierta suficiente frecuencia y sugiere automáticamente una vista de pantalla dividida. También puedes seleccionar manualmente una vista de pantalla dividida si lo deseas, deslizando con dos dedos hacia abajo para activar Pantalla Dividida o manteniendo pulsada una aplicación en la barra de tareas o barra lateral inteligente y arrastrándola a la pantalla.

Puedes llegar a tener hasta tres aplicaciones en la vista de Pantalla Dividida, o hasta cuatro aplicaciones si añades una ventana flotante.

Pantalla dividida

Open Canvas también permite arrastrar ficheros entre aplicaciones, por ejemplo para adjuntar una imagen en un mensaje de correo electrónico.

OnePlus ha incluido algunas funcionalidades de Inteligencia Artificial. La aplicación OnePlus Notas puede organizar automáticamente tus notas, resaltar puntos importantes e incluso resumir notas. Además, puede ampliar o reducir el contenido, limpiar palabras de relleno y limpiar el formato. Todo ello se procesa en la nube.

IA an la app Notas

OxygenOS 15 también incluye Traducir IA, que no solamente permite traducir frases, sino también lo que captura la cámara, una conferencia, un diálogo en tiempo real e incluso lo que se está viendo en pantalla en ese momento.

La aplicación Resumen de IA permite resumir el contenido de cualquier página web que estamos leyendo en el navegador.

La función Escritor de IA te ayuda a escribir mensajes estableciendo el tono (conciso, detallado y educado), comprobar el texto que has escrito y reescribir un texto.

Multimedia

El OnePlus Pad 3 llega con ocho altavoces (cuatro de graves y cuatro de agudos), repartidos a cada lado, que ofrecen una buena separación estéreo y un sonido decente.

No cuenta con conector de auriculares, sino que tendrás que usar Bluetooth o un adaptador de USB-C. Esta es la tendencia entre los smartphones, tablets y algunos portátiles, pero tener una toma de auriculares tradicional haría que la OnePlus Pad 3 fuera más fácil de usar para los niños.

Los altavoces detectan la orientación del tablet — horizontal o vertical — y ajustan la reproducción del sonido para mantener la separación de canales. La calidad del altavoz es buena, y el sonido que emite puede ser bastante potente.

Ofrece cuatro posibles perfiles de contexto: Inteligente (optimiza el sonido en función del contenido), Teatro/Cine (ofrece sonido envolvente real 3D y potentes graves), Música (sonido vibrante y equilibrado) y Juego (amplio rango de sonido con graves sonoros).

También ofrece cuatro perfiles de entorno cuando los auriculares están conectados: Interiores (cuando no hay mucho ruido), En movimiento (para lugares con muchos ruidos y personas), Desplazamiento (para consumir entretenimiento en el transporte público) y Vuelo (para disfrutar de entretenimiento durante un vuelo).

El teléfono soporta codecs SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC y LHDC a través de Bluetooth 5.4. Por último, OnePlus ha incluido Holo Audio, que permite sentir sonido proveniente de diferentes ubicaciones cuando reproduces varias fuentes de audio a la vez. Puedes personalizar las ubicaciones de tonos de llamada, alarmas, notificaciones, sonidos de juegos, vídeos, audiolibros, música, navegación y chats de voz durante un juego.

El OnePlus Pad 3 no incorpora su propio reproductor de música, ya que hace uso de la aplicación YT Music de Google. Esta app no solamente permite acceder a música bajo suscripción, sino también a archivos de música almacenados de forma local en el dispositivo. Podemos acceder a la música por listas, álbumes, canciones y artistas.

Para ver imágenes, OnePlus incorpora su propia aplicación Galería que permite acceder a todas nuestras fotografías. La app ofrece varias pestañas principales: Fotografías, Álbumes y Descubrir. En Fotografías podemos acceder a todas nuestras fotografías en orden cronológico o de importación, y es posible filtrar las imágenes para que no se vean aquellas más pequeñas de 50 KB.

La pestaña Álbumes permite ver las fotografías organizadas por colecciones (selfies, capturas de pantalla, vídeos, etc.) y, por último, la pestaña Descubrir muestra categorías inteligentes (personas, lugares y objetos) e historias con los mejores momentos.

Si pulsamos sobre una imagen, podemos realizar diversos ajustes (exposición, contraste, saturación, temperatura de color, relieves y sombras), aplicar filtros, dibujar líneas y aplicar estampados. Otra opción interesante es Recorte inteligente, que utiliza funciones de recorte a nivel de sistema y reconocimiento de sujetos. Puedes guardar el elemento extraído para utilizarlo en el chat u otros lugares.

OxygenOS 15 incluye nuevas funciones de edición de imagen por IA, que pueden hacer cosas como transformar imágenes de baja resolución a resolución completa o enfocar una foto borrosa.

La función Mejorar la claridad permite tomar fotos recortadas de baja resolución y utilizar la IA para aumentar la escala de la imagen a una mayor resolución en cuestión de segundos. No hace milagros, como podemos ver en este ejemplo.

Función «Mejorar la claridad»

Borrador IA permite eliminar personas u objetos no deseados de la imagen, ya sea seleccionándolos a mano o dejando que la IA identifique a las personas.

Función «Borrador IA»

Corregir el desenfoque permite tomar imágenes movidas y borrosas y arreglarlas usando IA generativa y, por último, Quitar los reflejos permite eliminar reflejos no deseados de superficies lisas como cristales.

OnePlus no ha incorporado ninguna aplicación específica para visualizar vídeos, sino que utiliza las propias aplicaciones del sistema. La reproducción de vídeos almacenados en el teléfono es buena gracias a su pantalla que, como he comentado, ofrece negros profundos y colores vivos.

OnePlus ha incorporado soporte de Widevine Level 1, así que el OnePlus Pad 3 puede reproducir contenido HD de Netflix y otros servicios de streaming.

Cámaras de fotos

Un tablet no suele ser el dispositivo elegido por los usuarios a la hora de capturar fotografías o vídeos. OnePlus lo sabe y, por ello, no ha puesto demasiado empeño en dotar al OnePlus Pad 3 de unas cámaras que destaquen.

OnePlus ha incorporado una cámara trasera con una lente gran angular de 13 MP con apertura f/2.2, pero sin enfoque automático ni flash. También cuenta con una cámara frontal con lente gran angular de 8 MP con apertura f/2.0, pero sin enfoque automático.

Con la cámara trasera, la calidad de las fotografías es correcta en condiciones de luz abundante. Las imágenes ofrecen un nivel de detalle aceptable y una correcta reproducción de los colores. El rango dinámico también es amplio.

Sin embargo, la ausencia de estabilización óptica y una lente con una apertura no demasiado amplia hacen que la imagen presente mucho ruido en condiciones de poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara trasera

A la hora de grabar vídeo, tanto la cámara frontal como la trasera son capaces de grabar a resolución 1080p@30fps, y solo la cámara trasera permite grabar a 4K@30fps. Ninguna cámara admite grabación a 60fps.

Accesorios

OnePlus ha lanzado una serie de accesorios:

Teclado inteligente renovado : con teclas más grandes, funciones adicionales, un nuevo botón dedicado a la IA y trackpad mejorado. Se conecta de forma magnética y permite inclinaciones entre 110º y 165º.

: con teclas más grandes, funciones adicionales, un nuevo botón dedicado a la IA y trackpad mejorado. Se conecta de forma magnética y permite inclinaciones entre 110º y 165º. OnePlus Stylo 2 : con reconocimiento de hasta 16.000 niveles de presión y nuevas funciones, como la posibilidad de abrir una nota rápida al tocar la pantalla apagada o hacer capturas rápidas al deslizar el lápiz.

: con reconocimiento de hasta 16.000 niveles de presión y nuevas funciones, como la posibilidad de abrir una nota rápida al tocar la pantalla apagada o hacer capturas rápidas al deslizar el lápiz. Funda folio con triple pliegue: permite múltiples ángulos de uso, apaga la pantalla automáticamente al cerrarse y protege el lápiz con cierre magnético.

En mi opinión, el teclado resulta un accesorio imprescindible si acostumbras a generar contenido con el tablet.

Precio

OnePlus Pad 3 estará disponible en color Storm Blue con dos configuraciones disponibles:

12 GB + 256 GB: 599 €

16 GB + 512 GB: 699 €

Los precios de los accesorios son:

OnePlus Stylo 2: 99 €

Teclado inteligente OnePlus: 169 €

Funda folio OnePlus: 59 €

Conclusiones

Tras varias semanas utilizando el OnePlus Pad 3 como dispositivo para trabajar y consumir contenido, tengo claro que estamos ante una de las tablets Android más equilibradas del momento. Su propuesta no se basa únicamente en ofrecer especificaciones potentes, sino en lograr una experiencia versátil y bien pensada que se adapta a todo tipo de usuarios, desde estudiantes hasta creadores de contenido.

El diseño del OnePlus Pad 3 es uno de sus puntos fuertes. A pesar de su gran pantalla, el grosor de tan solo 6 mm y el peso contenido permiten transportarlo con facilidad. La construcción en aluminio transmite una gran sensación de solidez y calidad, aunque es cierto que la parte trasera tiende a acumular huellas con bastante facilidad. El color Storm Blue, único disponible, es elegante y sobrio.

La pantalla LCD de 13,2″ ofrece una resolución excelente y una calibración de color muy completa gracias a los distintos modos disponibles. Aunque no llega al nivel de contraste de un panel OLED, su compatibilidad con Dolby Vision, HDR10+ y el soporte para el espacio de color DCI P3 hacen que sea ideal para disfrutar de contenido multimedia con una calidad más que notable. Me habría gustado algo más de brillo máximo, especialmente en exteriores.

En cuanto al rendimiento, no puedo tener ninguna queja. El Snapdragon 8 Elite, junto a la RAM LPDDR5x o LPDDR5T (según la variante elegida), garantiza fluidez absoluta incluso en tareas exigentes como edición de imágenes, juegos avanzados o multitarea con varias ventanas abiertas. Los resultados en benchmarks confirman esa potencia, pero más allá de los números, el uso diario ha sido siempre rápido, estable y sin ralentizaciones.

El software también es un apartado destacado. OxygenOS 15 se siente limpio, ágil y con muchas funciones útiles para productividad y organización. Me ha gustado especialmente la integración de funciones de inteligencia artificial en aplicaciones como Notas, Navegador o el nuevo Escritor IA. También la posibilidad de utilizar hasta tres aplicaciones simultáneamente (o cuatro con ventana flotante).

La batería de más de 12.000 mAh ofrece una autonomía muy elevada, y los tiempos de carga con SuperVOOC a 80W son rápidos. En menos de hora y media puedes tener el tablet completamente cargado.

Los altavoces del OnePlus Pad 3 ofrecen un sonido estéreo potente y nítido. Es una delicia ver películas, escuchar música o jugar con este sistema de audio. Echo en falta el conector de auriculares, que habría sido útil en entornos como viajes o para niños. Aun así, la experiencia sonora general está por encima de la media en tablets de este rango.

En el apartado fotográfico, no esperaba grandes alardes y así ha sido. Las cámaras cumplen su función para videollamadas y escaneos de documentos, pero no están pensadas para fotografía avanzada. La calidad es correcta con buena luz, pero limitada en situaciones de poca iluminación. En vídeo, las opciones son básicas pero funcionales.

Los accesorios oficiales, especialmente el teclado y el lápiz óptico Stylo 2, complementan perfectamente al dispositivo. El teclado mejora enormemente la experiencia de productividad y, aunque no he podido probar el lápiz, imagino que será útil para quienes dibujan o toman notas con frecuencia.

En definitiva, el OnePlus Pad 3 me ha sorprendido gratamente. Es una tablet muy completa que destaca por su pantalla, rendimiento y autonomía, y que además incorpora funciones de IA y multitarea útiles y bien implementadas. Si buscas una alternativa potente y versátil al iPad en el ecosistema Android, el OnePlus Pad 3 es, una buena opción del mercado actual.

Lo mejor:

Diseño estilizado con buen aprovechamiento del frontal y grosor delgado.

Diseño estilizado con buen aprovechamiento del frontal y grosor delgado. Pantalla con resolución muy alta, buena calibración de color y compatibilidad con Dolby Vision y HDR10+.

Pantalla con resolución muy alta, buena calibración de color y compatibilidad con Dolby Vision y HDR10+. Rendimiento excelente gracias al procesador Snapdragon 8 Elite y RAM LPDDR5x/LPDDR5T.

Rendimiento excelente gracias al procesador Snapdragon 8 Elite y RAM LPDDR5x/LPDDR5T. Autonomía sobresaliente y carga rápida SuperVOOC de 80 W.

Autonomía sobresaliente y carga rápida SuperVOOC de 80 W. Sonido estéreo potente con cuatro altavoces y perfiles de audio optimizados.

Sonido estéreo potente con cuatro altavoces y perfiles de audio optimizados. Funciones de productividad avanzadas con Open Canvas y multitarea fluida.

Lo peor:

Pantalla LCD en lugar de OLED, con brillo máximo algo limitado para exteriores

Pantalla LCD en lugar de OLED, con brillo máximo algo limitado para exteriores Sin lector de huellas dactilares ni reconocimiento facial 3D seguro

Sin lector de huellas dactilares ni reconocimiento facial 3D seguro Cámaras muy básicas, con resultados discretos y sin grabación a 60 fps

Preguntas frecuentes

¿Tiene el OnePlus Pad 3 pantalla AMOLED?

No. Utiliza un panel IPS LCD de 13,2 pulgadas, con resolución muy alta, compatibilidad con Dolby Vision y HDR10+, y tres modos de calibración de color.

¿El OnePlus Pad 3 incluye el lápiz óptico Stylo 2?

No viene incluido. El OnePlus Stylo 2 se vende por separado a un precio de 99 € y ofrece 16.000 niveles de presión, además de accesos rápidos para notas y capturas.

¿Puedo usar el OnePlus Pad 3 como sustituto de un portátil?

Sí, especialmente si adquieres el teclado oficial, que incluye trackpad y botón de acceso a funciones IA. Gracias a Open Canvas, puedes usar hasta cuatro apps a la vez en pantalla dividida.

¿Tiene lector de huellas dactilares?

No. El OnePlus Pad 3 carece de lector de huellas, pero incluye reconocimiento facial 2D. Es rápido, aunque menos seguro que la autenticación biométrica 3D o mediante huella.

¿Es compatible con redes móviles o 5G?

No. El OnePlus Pad 3 solo está disponible con conectividad WiFi 7 y Bluetooth 5.4. No hay variantes con ranura para tarjeta SIM.

¿Qué tal es la batería del OnePlus Pad 3?

Excelente. Cuenta con una batería de 12.140 mAh y carga rápida SuperVOOC a 80 W. Puedes alcanzar un 30% de batería en solo 15 minutos y una carga completa en menos de 90.

¿Qué actualizaciones de software recibirá el OnePlus Pad 3?

OnePlus garantiza 3 años de actualizaciones de Android y 6 años de parches de seguridad para el OnePlus Pad 3, lo que lo sitúa por encima de la media en tablets Android.

¿Funciona bien para dibujar y tomar apuntes?

Sí, especialmente si se usa con el OnePlus Stylo 2. Gracias a su baja latencia, sensibilidad a presión y apps compatibles, es una opción adecuada para artistas y estudiantes.

¿Se puede jugar a juegos exigentes?

Absolutamente. El procesador Snapdragon 8 Elite y la GPU Adreno 830 ofrecen un rendimiento fluido en títulos como Call of Duty Mobile, Asphalt 9 o Genshin Impact.

¿Es buena opción para ver series y películas?

Sí. La pantalla de gran tamaño con soporte para HDR10+, Dolby Vision y sonido estéreo potente lo convierten en una excelente alternativa para consumir contenido multimedia. Ahora bien su ratio se aleja de 16:9, que es el ideal para contenidos de vídeo.

¿Qué accesorios oficiales existen?

OnePlus ofrece tres: teclado magnético (169 €), Stylo 2 (99 €) y funda folio (59 €). Todos están diseñados específicamente para integrarse con el Pad 3.

¿Cuánto pesa y qué dimensiones tiene?

El OnePlus Pad 3 pesa 675 gramos y tiene un grosor de solo <strong>6 mm</strong>, lo que lo hace muy delgado y relativamente cómodo para su tamaño de pantalla.

Si te ha gustado el análisis, comparte el artículo en tus redes sociales. También puedes pulsar este botón: Tweet