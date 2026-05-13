El chip que dará vida al móvil de OpenAI apunta a ser una bestia en IA

Apple, Qualcomm y MediaTek se preparan para una de las batallas más interesantes de los últimos años en el terreno de los procesadores móviles. Y esta vez podría haber un nuevo invitado inesperado: el primer teléfono de OpenAI con ChatGPT como eje central.

Según una filtración reciente, el futuro MediaTek Dimensity 9600 será uno de los grandes protagonistas de la gama alta Android de 2026. Este chip, que llegaría fabricado en un proceso de 2 nm, apunta directamente contra el Apple A20 Pro del futuro iPhone 18 Pro y contra el Snapdragon 8 Elite Gen 6, que previsiblemente veremos en móviles como el Galaxy S27 Ultra.

Lo más llamativo es que MediaTek no solo buscaría competir en potencia de CPU, sino también superar a sus rivales en rendimiento gráfico gracias a nuevas funciones pensadas para juegos, inteligencia artificial y procesamiento avanzado de imagen.

El Dimensity 9600 apunta a la gama más alta de 2026

El Dimensity 9600 será, si se cumplen los rumores, el próximo gran procesador insignia de MediaTek. Su llegada estaría prevista para otoño de 2026, coincidiendo con la nueva oleada de móviles Android premium que competirán directamente con los iPhone de próxima generación.

Entre los primeros fabricantes que podrían apostar por este chip se mencionan OPPO y vivo, concretamente con futuras familias como los OPPO Find X10 Pro y los vivo X500. También se habla de un dispositivo mucho más mediático: el supuesto primer smartphone de OpenAI, un teléfono diseñado alrededor de ChatGPT y las capacidades de inteligencia artificial generativa.

La filtración apunta a que este móvil de OpenAI podría incorporar una versión personalizada del Dimensity 9600, lo que tendría sentido si la compañía busca un hardware especialmente optimizado para tareas de IA ejecutadas directamente en el dispositivo.

Fabricación en 2 nm para competir con Apple y Qualcomm

Uno de los datos más relevantes del Dimensity 9600 es su supuesto proceso de fabricación de 2 nm. Esta tecnología debería permitir una mayor eficiencia energética y un aumento de rendimiento respecto a generaciones anteriores, aunque todavía habrá que esperar a pruebas reales para comprobar hasta qué punto se traduce en mejoras visibles para el usuario.

El salto a los 2 nm será clave en 2026, ya que tanto Apple como Qualcomm también preparan sus próximos chips insignia sobre nodos de fabricación avanzados. El Apple A20 Pro, esperado en los iPhone 18 Pro, y el Snapdragon 8 Elite Gen 6, destinado a los grandes buques insignia Android, serán sus rivales directos.

MediaTek lleva varios años reduciendo distancias frente a Qualcomm en la gama alta, y el Dimensity 9600 podría ser su intento más ambicioso hasta la fecha para consolidarse como una alternativa igual o incluso superior en determinados apartados.

Una CPU con configuración 2+3+3 de núcleos grandes

La filtración también habla de una arquitectura de CPU con configuración 2+3+3 all-big core, es decir, formada únicamente por núcleos de alto rendimiento, sin recurrir a núcleos pequeños tradicionales para tareas ligeras.

Esta estrategia no es nueva en MediaTek, que ya ha apostado por configuraciones agresivas en sus chips más potentes. La idea es ofrecer un rendimiento elevado tanto en tareas de un solo núcleo como en cargas multinúcleo exigentes, algo especialmente importante para juegos, edición de vídeo, fotografía computacional y funciones avanzadas de IA.

Según la información filtrada, MediaTek estaría intentando alcanzar o incluso superar el rendimiento mononúcleo de Apple, un terreno donde los chips A-series del iPhone han sido históricamente muy fuertes. Aun así, conviene tomar este punto con cautela: hasta que no existan pruebas independientes, cualquier comparación con el A20 Pro o el Snapdragon 8 Elite Gen 6 sigue siendo especulativa.

La GPU podría ser la gran baza del Dimensity 9600

Aunque la CPU promete mejoras importantes, el apartado gráfico podría ser donde el Dimensity 9600 marque más diferencias. La filtración asegura que MediaTek está preparando una GPU especialmente ambiciosa, con funciones integradas a nivel de hardware para mejorar la experiencia en juegos y aplicaciones gráficas exigentes.

Entre las novedades mencionadas destacan la interpolación de fotogramas nativa y el escalado de resolución por hardware. En la práctica, estas tecnologías permitirían aumentar la fluidez de los juegos y mejorar la nitidez de la imagen sin depender exclusivamente de la potencia bruta de la GPU.

La interpolación de fotogramas puede generar imágenes intermedias para ofrecer una sensación de mayor tasa de refresco, mientras que el escalado permite renderizar internamente a una resolución inferior y reconstruir la imagen para que parezca más detallada. Son técnicas que ya hemos visto en el mundo del PC y las consolas, y que cada vez tienen más sentido en móviles de gama alta.

Ray tracing más eficiente para juegos móviles

Otro de los puntos destacados del Dimensity 9600 sería una mejora en el rendimiento con ray tracing, una tecnología que permite simular iluminación, reflejos y sombras de forma más realista.

El ray tracing en móviles todavía está lejos de ser una función imprescindible para la mayoría de usuarios, pero los fabricantes lo están utilizando como una forma de demostrar músculo gráfico. Qualcomm, Apple y MediaTek ya han incorporado soporte para este tipo de efectos en generaciones anteriores, aunque el reto sigue siendo hacerlo de forma eficiente sin disparar el consumo energético ni la temperatura.

Si MediaTek consigue mejorar la eficiencia del ray tracing en el Dimensity 9600, el chip podría ofrecer una experiencia más convincente en juegos de nueva generación, especialmente en títulos optimizados para aprovechar este tipo de gráficos.

La inteligencia artificial sería clave para el teléfono de OpenAI

La posible relación entre MediaTek y OpenAI es uno de los aspectos más interesantes de esta filtración. El supuesto smartphone de OpenAI estaría centrado en ChatGPT y en experiencias de inteligencia artificial mucho más integradas que las que ofrecen los móviles actuales.

Para ello, el Dimensity 9600 incorporaría mejoras en su motor de IA, incluyendo una versión avanzada de su Compute Matrix Engine y capacidades relacionadas con Scalable Matrix Extension. Estos elementos estarían pensados para acelerar operaciones matriciales, fundamentales en muchos modelos de inteligencia artificial.

Dicho de forma sencilla, el objetivo sería que el móvil pudiera ejecutar más tareas de IA directamente en el dispositivo, reduciendo la dependencia de la nube. Esto permitiría respuestas más rápidas, mayor privacidad y nuevas funciones inteligentes incluso cuando la conexión a Internet no sea perfecta.

Por ahora no está claro qué forma tendrá ese teléfono de OpenAI ni hasta qué punto será un móvil tradicional. Algunos rumores apuntan a un dispositivo profundamente integrado con ChatGPT, pero todavía faltan detalles oficiales sobre diseño, sistema operativo, interfaz o fecha exacta de lanzamiento.

Lanzamiento previsto para finales de 2026 o comienzos de 2027

Los primeros móviles con Dimensity 9600 deberían llegar en otoño de 2026, probablemente de la mano de fabricantes chinos como OPPO y vivo. Esto situaría al chip en plena competencia con los primeros dispositivos basados en Snapdragon 8 Elite Gen 6 y con los iPhone 18 Pro equipados con el A20 Pro.

En el caso del supuesto teléfono de OpenAI, la ventana de lanzamiento sería algo más amplia. La filtración lo sitúa entre finales de 2026 y principios de 2027, posiblemente con una versión personalizada del procesador de MediaTek.

Si esto se confirma, estaríamos ante un movimiento muy relevante para la industria. OpenAI no solo entraría en el mercado del hardware, sino que lo haría con un dispositivo pensado desde el principio para la era de la inteligencia artificial generativa.

MediaTek quiere dejar de ser la alternativa y convertirse en referencia

Durante años, MediaTek fue percibida como una opción más asociada a móviles económicos o de gama media. Sin embargo, esa imagen ha cambiado de forma notable con sus últimos chips Dimensity, que han demostrado ser capaces de competir en eficiencia, rendimiento y conectividad con las mejores propuestas de Qualcomm.

El Dimensity 9600 podría ser el paso definitivo para consolidar a MediaTek en la gama ultra premium. Si logra plantar cara al Apple A20 Pro en CPU y superar al Snapdragon 8 Elite Gen 6 en GPU, el mercado de los smartphones de 2026 podría estar más reñido que nunca.

Eso sí, conviene mantener cierta prudencia. De momento hablamos de una filtración, no de información confirmada oficialmente por MediaTek, OpenAI, OPPO o vivo. Las especificaciones finales podrían cambiar, y el rendimiento real dependerá también de factores como la refrigeración, la optimización del software y el diseño de cada teléfono.