¿Te gustaría poder abrir la puerta de tu garaje desde el móvil? ¿Quieres poder abrir la puerta a otra persona cuando no estás en casa? ¿Qué te parecería olvidarte del mando a distancia tradicional?

HOMYHUB es un dispositivo que convierte tu garaje en un garaje inteligente. Gracias a este dispositivo y su app asociada, podrás abrir y cerrar la puerta del garaje utilizando tu móvil o un asistente.

También podrás entregar «mandos virtuales» a miembros de tu familia o incluso a invitados para que puedan acceder de forma permanente, temporal o periódica.

Además, HOMYHUB incluye algunas funcionalidades inteligentes, como mostrar una notificación en tu móvil para abrir la puerta con un solo toque cuando estás cerca, o que se abra automáticamente a tu llegada. También es posible recibir un aviso si te dejas la puerta abierta del garaje durante un tiempo.

Dado que me he mudado recientemente a una casa nueva, he decidido instalar HOMYHUB y, tras probarlo durante algunas semanas, a continuación os traigo mis impresiones.

Instalación de HOMYHUB

El kit de inicio de HOMYHUB está formado por dos dispositivos: HOMYHUB GARAGE y HOMYHUB CONNECT.

HOMYHUB GARAGE envía las órdenes de apertura y cierre a la puerta del garaje, ya sea mediante un cable conectado a la placa del motor o «copiando» el código de tu mando a distancia. Un HOMYHUB GARAGE puede controlar hasta dos puertas de garaje (si están cerca) y debe situarse cerca de las puertas a controlar.

Una ventaja de HOMYHUB es que no sustituye a tu sistema actual de apertura, sino que podrás seguir abriendo y cerrando la puerta de garaje con tu mando a distancia tradicional, pulsador de pared o como lo hicieras antes.

HOMYHUB GARAGE

Por otro lado, HOMYHUB CONNECT actúa como puente entre Internet y los dispositivos HOMYHUB GARAGE que tengas instalados en casa, y no es necesario que esté en el garaje.

HOMYHUB CONNECT se conecta a Internet mediante cable Ethernet, WiFi o incluso por 3G/4G a través de un modem 3G/4G USB con una tarjeta SIM. Cualquier marca de modem puede valer, pero HOMYHUB recomienda los de Huawei (por ejemplo, el modelo 3372) ya que la app de HOMYHUB puede dar más información sobre la calidad de señal con los de esta marca.

Para una casa unifamiliar o una pequeña empresa (5 usuarios), una SIM de datos 3G/4G con tan solo 100 MB al mes suele valer, por lo que una MultiSIM de tu mismo contrato puede ser una buena opción.

En mi caso, he utilizado una conexión WiFi ya que he colocado HOMYHUB CONNECT en el garaje, donde tengo cierta cobertura WiFi pero no Ethernet.

HOMYHUB CONNECT

La instalación y configuración de los dispositivos HOMYHUB puede ser muy sencilla o, simplemente, sencilla, en función del tipo de mando a distancia de tu garaje.

Si el mando a distancia de tu garaje utiliza un código fijo, HOMYHUB GARAGE puedo copiarlo fácilmente con solo acercar el mando y dar la orden de apertura. Según la compañía, cerca del 50% de los mandos del mercado utilizan código fijo y normalmente se reconocen porque tienen un grupo de pequeños switches con el código que puedes mover manualmente.

En mi caso, tengo un mando a distancia con dos botones para accionar cada una de las dos puertas de mi garaje, interior y exterior, y utilizan un código variable, por lo que no he podido utilizar el método de copia de código sino que he tenido que recurrir al segundo método: conexión por cable a la placa del motor del garaje.

Conexión de HOMYHUB GARAGE a la placa del motor

La conexión de HOMYHUB GARAGE por cable requiere conectar un cable que acaba en dos pequeños hilos a la placa del motor. Casi todos los motores tienen una placa con conectores a los que se conectan elementos externos como interruptores para accionar la puerta, células fotoeléctricas, etc.

En el caso de HOMYHUB GARAGE, debe conectarse a los conectores utilizados para un pulsador de pared, una cerradura de contacto o receptores externos de mandos.

En todo caso, si no lo tienes claro, la app de HOMYHUB te guía en el proceso de cableado. Tras introducir el modelo de tu puerta, la app muestra exactamente dónde debes conectar cada hilo. En mi caso, los motores Roper de mis puertas no estaban en la base de datos, pero tan pronto como me puse en contacto con ellos, me enviaron un esquema indicándome cómo proceder.

Cables rojo y amarillo de Hommy Hub a la placa del motor de la puerta interior de mi garaje



Dado que las puertas exterior e interior de mi garaje están bastante alejadas, he tenido que adquirir un segundo HOMYHUB GARAGE para conectar la puerta exterior.

Esto no tiene por qué ser así y, si tienes dos puertas que no están muy alejadas, puedes utilizar un solo HOMYHUB GARAGE para conectar ambas puertas, aunque tendrás que buscar la forma de llevar los cables si el método de copia del mando no funciona.

Es importante que los HOMYHUB GARAGE estén más o menos cerca del HOMYHUB CONNECT (a un máximo de 100 metros en espacio abierto) ya que, de lo contrario, no recibirán las órdenes de apertura/cierre.

En mi casa, tengo una instalación algo complicada ya que la placa de conexiones del motor de la puerta exterior está en un armario que da a la calle y es allí dentro donde he tenido que instalar uno de los HOMYHUB GARAGE. Dado que tanto el HOMYHUB CONNECT como el otro HOMYHUB GARAGE que controla la puerta interior están dentro del garaje, la señal recibida por el HOMYHUB GARAGE exterior es «muy débil»… pero funciona.

Como mejora, me gustaría que la app avisara automáticamente cuando alguno de los dispositivos HOMYHUB ha perdido la conexión, para que puedas ver qué ha ocurrido.

En mi casa, ambas puertas están bastante alejadas, por lo que he necesitado dos HOMYHUB GARAGE y un Homy Hub Connect

HOMYHUB CONNECT requiere alimentación eléctrica mediante un cable micro-USB, mientras que los HOMYHUB GARAGE pueden funcionar tanto con alimentación por micro-USB como con pilas (que duran un año según la compañía).

En mi caso, HOMYHUB GARAGE de la puerta interior está conectado por micro-USB ya que tengo un enchufe junto al motor, mientras que HOMYHUB GARAGE de la puerta exterior funciona con pilas ya que está dentro de un armario que da a la calle donde no hay ningún enchufe.

Los conectores D1 y D2 controlan la apertura/cierre de dos puertas y los conectores S1 y S2 conectan sensores de apertura/cierre de dos puertas

Ni HOMYHUB CONNECT ni HOMYHUB GARAGE son resistentes al agua, por lo que si planeas instalar alguno de estos dispositivos al aire libre, tendrás que colocarlo en una caja estanca para exteriores como esta.

Por último, el kit de inicio (starter kit) de HOMYHUB incluye un sensor de apertura de la puerta que se conecta a HOMYHUB GARAGE y permite saber si la puerta del garaje está abierta o cerrada.

Este sensor está formado por dos piezas magnéticas, una de ellas conectada a un cable que va a HOMYHUB GARAGE y otra suelta. Cuando se juntan, señala que la puerta está cerrada, y cuando se separan, indica que la puerta está abierta.

Me gustaría que fuera posible invertir este comportamiento ya que, en mi instalación, hubiera sido más sencillo colocar el sensor de forma que ambas pizas estuvieran juntas cuando la puerta está abierta y separadas cuando está cerrada.

Aunque estas piezas llegan con tiras adhesivas, he optado por un pegamento superfuerte para fijarlas a la superficie ya que, de lo contrario, se acababan cayendo.

También me hubiera gustado que este sensor fuera completamente inalámbrico ya que haría más sencilla y limpia su instalación. Existen sensores de puerta de garaje WiFi como este que van por pilas y que funcionan bastante bien.

Funcionamiento

Una vez instalado HOMYHUB CONNECT y HOMYHUB GARAGE, puedes abrir y cerrar la(s) puerta(s) del garaje desde el móvil utilizando la app HOMYHUB para iOS y Android.

No existe una forma de accionar la puerta a través de una página web, lo cual podría ser útil si, por alguna razón, te quedas sin batería en tu móvil y tienes que usar el dispositivo de otra persona.

La app permite asignar un nombre a cada puerta del garaje e incluso puedes añadir una fotografía para que sea más fácil identificar cada puerta.

Para abrir la puerta, solo tienes que mantener pulsado un botón durante unos segundos, y la puerta se abrirá o cerrará.

A todos los efectos, pulsar sobre este botón es como pulsar sobre el botón del mando a distancia. Esto significa que, por ejemplo, en mi puerta, si pulso este botón mientras se está abriendo o cerrando, la puerta se para.

Cada puerta posee 5 mandos virtuales que puedes enviar a otras personas con dos posibles roles: Dueño e Invitado.

Como Dueño, tienes acceso a todas las funcionalidades de la app. Sin embargo, un usuario Invitado tiene un nivel de acceso más restringido ya que únicamente puede abrir y cerrar la puerta, pero no entregar otros mandos virtuales ni ver la actividad de la puerta más allá de la suya propia.

Es posible dar acceso a un invitado durante todo el tiempo, de manera recurrente (ciertos días y horas de la semana) o de manera temporal (desde una fecha/hora hasta otra fecha/hora).

El acceso de Invitado es útil para personas que utilizan tu garaje solo en ciertos momentos (por ejemplo, invitados o visitantes en casa, empleados, proveedores, inquilinos de la plaza de garaje, etc.). Estas personas solo podrán acceder a los días/horas a lo que tú hayas dado acceso y, además, en cualquier momento puedes quitarles el acceso a tu garaje.

Como dueño, tienes acceso a un registro detallado de actividad de la puerta del garaje. Dado que cada persona tiene su propio mando virtual, queda constancia de quién ha abierto/cerrado cada puerta en cada momento.

Si has instalado el sensor de apertura de la puerta, también queda registrado cuándo se ha abierto y cerrado la puerta, aunque no se haya utilizado HOMYHUB para esa operación. Incluso es posible configurar que avise vía notificación o e-mail si la puerta sigue abierta pasados un número de minutos.

HOMYHUB ofrece una funcionalidad de apertura por proximidad que tiene dos modos de funcionamiento: sugerencia de apertura y apertura automática.

La sugerencia de apertura por proximidad consiste en que el móvil (o el reloj inteligente) muestra una notificación cuando nos encontramos muy cerca de la puerta. Esto ahorra tener que abrir la app ya que desde la propia notificación es posible activar el mecanismo de apertura.

La apertura automática por proximidad abre la puerta cuando volvemos a casa sin que tengamos que hacer nada. HOMYHUB establece dos estados para una puerta — en casa o fuera de casa — y la apertura automática se activa cuando pasamos de estar «fuera de casa» a estar «en casa.»

Para que la app sepa en qué estado estás, establece dos anillos (o geovallas) con un radio de 100 y 1000 metros desde la puerta del garaje. La app detecta cuando entras y sales de dichos anillos para saber si vuelves a casa (pasas de estar fuera del anillo de 1000 m a estar dentro) y si ya estás muy cerca de la puerta (pasas de estar en el anillo de 1000 m a estar en el anillo de 100 m).

Aunque inicialmente me daba un poco de miedo activar este sistema, en mis pruebas la apertura automática funciona bien y abre la puerta cuando estoy a menos de un minuto de llegar a casa, por lo que resulta bastante cómodo. Además, te llega una notificación al móvil, por lo que si por alguna razón se abriera la puerta sin motivo, lo sabrías.

Integración con asistentes virtuales

HOMYHUB es compatible con Google Assistant, Siri y Alexa. Esto permite abrir/cerrar la puerta del garaje, así como conocer su estado (abierta/cerrada) simplemente hablando al móvil o usando un altavoz inteligente.

En el caso de Siri, la integración no es directa mediante HomeKit, sino que debes crear un atajo en el iPhone y asociar una frase con una acción de la app. En cualquier caso tanto con Siri, Alexa o Google la app te guía para que fácilmente lo puedas integrar.

En mi casa, he colocado un altavoz Echo Flex (🛒 29,99€) en el garaje, de forma que puedo decir «Alexa, abre la puerta interior del garaje» antes de montarme en el coche para que se abra la puerta. Esto también me resulta útil cuando salgo al jardín desde el garaje, ya que antes tenía que sacar el mando a distancia que guardo dentro del coche.

Pero donde más útil me resulta el uso de un asistente de voz es cuando estoy dentro del coche ya que, al pisar la calzada puedo decir «cierra la puerta del garaje» a mi móvil y esta se cierra automáticamente. Ni siquiera tengo que entrar en la app de HOMYHUB.

Incluso tengo una automatización que abre ambas puertas de garaje a la vez cuando digo «abre las dos puertas del garaje» y otra que cierra ambas puertas. De esta forma, al salir, puedo cerrar ambas puertas con un comando de voz.

En el apartado de ausencias, HOMYHUB no tiene una app para Apple CarPlay o Android Auto ya que ninguno de los dos sistemas admiten apps que no sean de tipo mensajería, mapas, música y llamadas. Ahora bien, como Apple CarPlay y Android Auto permiten interactuar con sus asistentes virtuales, puedes pedírselo a Siri o Google Assistant con la voz.

HOMYHUB se integra con las cámaras TP-Link Tapo C100 / C200 (interiores) y C310 (exteriores), que pueden iniciar una grabación de forma automática cuando alguien abre la puerta. Dado que no tengo ninguna de estas cámaras, no he podido probar esta funcionalidad.

Por último, HOMYHUB ha llegado a un interesante acuerdo con Correos para facilitar la entrega de paquetes cuando no estás en casa.

Si te das de alta en el servicio Citypaq, el cartero puede abrir la puerta del garaje solamente durante el momento de la entrega y recibes notificaciones en el móvil avisando de que tu paquete está siendo entregado y que tu puerta ha sido cerrada. Por el momento, solo está disponible en algunas ciudades.

Por último, echo de menos una integración de HOMYHUB con IFTTT para tener disparadores (triggers) como apertura o cierre de la puerta, e incluso la posibilidad de llevar a cabo una acción (por ejemplo, cerrar puerta). Otras cerraduras inteligentes, como la de la puerta Linus Smart Lock, ofrece estas integraciones y resultan útiles.

Precio

El kit de inicio (starter kit) de HOMYHUB cuesta 149€ (o 🛒 139€ si utilizas el cupón TEKNOFILO10) en la web oficial e incluye un HOMYHUB CONNECT, un HOMYHUB GARAGE capaz de controlar dos puertas de garaje cercanas, y un sensor de puerta. Además, incluye pilas, adaptador de corriente USB, adhesivos, guías para cables, etc.

Un HOMYHUB GARAGE adicional para manejar puertas adicionales cuesta 79€, y un sensor de puerta adicional cuesta 14€.

Cada puerta tiene 5 mandos virtuales que puedes enviar a otros usuarios pero, si necesitas más, cada mando virtual extra tiene un coste entre 4 y 9€ al año en función del volumen.

Conclusiones

Si vives en una casa unifamiliar con garaje, es posible que estés cansado de echar mano del mando a distancia cada vez que quieres abrir o cerrar la puerta. Además, es probable que en ocasiones dudes sobre si te has acordado de cerrar la puerta del garaje o te la has dejado abierta.

Por suerte, con HOMYHUB CONNECT y HOMYHUB GARAGE se acaban estos problemas. Estos dispositivos y su app permiten abrir/cerrar la puerta y conocer el estado (abierta/cerrada) a través del móvil o hablando con un altavoz inteligente.

Cada HOMYHUB GARAGE puede controlar hasta dos puertas y su instalación es sencilla, especialmente si tu mando a distancia utiliza un código fijo ya que es capaz de copiarlo.

Si tu mando emplea un código variable (como el mío), tendrás que conectar HOMYHUB GARAGE a la placa de conexiones de la puerta de tu garaje mediante un cable, siguiendo las instrucciones de la app. En caso de que tu puerta no esté en la base de datos, el equipo de soporte es muy amable y te ayudará a conectarlo.

En cuanto a HOMYHUB CONNECT, hace de puente entre tu HOMYHUB GARAGE e Internet. La compañía ha previsto todos los escenarios de conectividad ya que puedes conectarlo a Internet a través de Ethernet, WiFi o incluso 4G.

Una vez instalados y configurados los dispositivos, todo se controla desde la app, siendo realmente sencillo abrir y cerrar la puerta del garaje, así como conocer su estado (abierta/cerrada) si instalas el sensor de apertura.

Cada puerta incluye cinco mandos virtuales que puedes enviar a otras personas, siendo posible restringir las horas, días de la semana y fechas en las que cada mando virtual puede operar. Esto puede ser útil si quieres dar acceso temporal a otra persona.

HOMYHUB se integra con asistentes virtuales como Siri, Alexa y Google Assistant, por lo que podrás abrir la puerta o conocer su estado (abierta/cerrada) simplemente hablando a tu móvil o altavoz inteligente. Esto es especialmente útil cuando vas conduciendo, ya que basta con decir «abre la puerta del garaje» sin tener que usar el móvil.

También puedes configurar HOMYHUB para que muestre una notificación de apertura de puerta cuando te acercas a casa o, incluso, que abra la puerta del garaje automáticamente cuando llegas con el coche. Aunque al principio me daba un poco de miedo que se abriera cuando no correspondía, en mis pruebas siempre se ha abierto cuando ya estaba llegando.

Las ventajas no acaban aquí ya que HOMYHUB se ha asociado con Correos para permitir la entrega de paquetes en tu garaje a través del servicio CitiPaq. Todavía no está disponible en todas las ciudades pero suena prometedor.

El kit de inicio (starter kit) de HOMYHUB cuesta 149€ (o 🛒 139€ si utilizas el cupón TEKNOFILO10) en la web oficial e incluye todo lo necesario para controlar una o dos puertas de garaje.

En conclusión, si buscas una forma cómoda y sencilla de abrir la puerta de tu garaje a través del móvil incluso cuando estás lejos de casa, HOMYHUB es la solución que andabas buscando.

Lo mejor:

El starter kit permite manejar dos puertas de garaje a través de un HOMYHUB GARAGE (siempre que estén cerca ya que, si no, necesitarás dos dispositivos HOMYHUB GARAGE)

El starter kit permite manejar dos puertas de garaje a través de un HOMYHUB GARAGE (siempre que estén cerca ya que, si no, necesitarás dos dispositivos HOMYHUB GARAGE) Instalación sencilla gracias a las instrucciones paso por paso de la app. Compatible con seguir utilizando el mando a distancia si así lo prefieres.

Instalación sencilla gracias a las instrucciones paso por paso de la app. Compatible con seguir utilizando el mando a distancia si así lo prefieres. App para Android e iOS fácil de manejar con soporte para controlar múltiples casas y puertas.

App para Android e iOS fácil de manejar con soporte para controlar múltiples casas y puertas. Posibilidad de entregar hasta cinco mandos virtuales, pudiendo limitar que los invitados solo tengan acceso a determinadas horas/días o entre ciertas fechas

Posibilidad de entregar hasta cinco mandos virtuales, pudiendo limitar que los invitados solo tengan acceso a determinadas horas/días o entre ciertas fechas Información sobre si la puerta está abierta/cerrada si instalas el sensor de apertura incluido

Información sobre si la puerta está abierta/cerrada si instalas el sensor de apertura incluido Registro de actividad para saber quién ha abierto/cerrado la puerta en cada momento y cuándo se ha abierto/cerrado la puerta incluso sin usar HOMYHUB

Registro de actividad para saber quién ha abierto/cerrado la puerta en cada momento y cuándo se ha abierto/cerrado la puerta incluso sin usar HOMYHUB Automatizaciones disponibles en la app: aviso de puerta que se ha quedado abierta, sugerencia de apertura por proximidad y apertura automática por proximidad.

Automatizaciones disponibles en la app: aviso de puerta que se ha quedado abierta, sugerencia de apertura por proximidad y apertura automática por proximidad. Integración con HomeKit, Alexa o Google Assistant para apertura/cierre mediante la voz.

Integración con HomeKit, Alexa o Google Assistant para apertura/cierre mediante la voz. Integración con cámaras TP-Link para grabación automática cuando se abre la puerta

Integración con cámaras TP-Link para grabación automática cuando se abre la puerta Asociación de Correos para entrega de paquetes en el garaje con el servicio CitiPaq

