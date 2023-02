¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado de POCO X5 Pro.

Hace unas semanas, POCO presentó en España su nuevo smartphone, diseñado especialmente, según la compañía, para los usuarios de la Generación Z.

POCO X5 Pro cuenta con una pantalla AMOLED FullHD+ de 6.7″ a 120 Hz, procesador Snapdragon 778G, 6/8 GB de RAM LPDDR4x, 128/256 GB de almacenamiento UFS 2.2, cámaras traseras gran angular (108MP f/1.9) + ultra gran angular (8MP f/2.2) + macro (2MP f/2.4), cámara frontal (16MP f/2.4) y batería de 5.000 mAh con carga rápida a 67W.

POCO X5 Pro está ya a la venta en España a un precio de 🛒 349,99€ (6GB/128GB) y 🛒 399,99€ (8GB/256GB)

He tenido oportunidad de utilizar el POCO X5 Pro desde antes de su anuncio oficial, lo que me ha permitido probar a fondo el dispositivo. A continuación, os cuento mis impresiones.

Diseño

POCO X5 Pro no es un teléfono que pase desapercibido, especialmente si escoges la variante de color amarillo que he tenido oportunidad de probar. También está disponible en colores azul y negro pero, sin duda, el color amarillo «POCO» es el más característico.

El frontal está dominado por una gran pantalla de 6.7″ rodeada por marcos simétricos. Otros smartphones tienen una barbilla mucho más gruesa que los laterales, por lo que esto es un punto a favor.

Los marcos son razonablemente estrechos, aunque no llegan a ser tan finos como los que encontramos en los buques insignia. Según GSMArena, el smartphone ofrece un ratio de pantalla-a-cuerpo del 87%.

La pantalla es completamente plana, a diferencia de otros smartphones que presentan una pantalla curvada a los lados para ocultar los marcos laterales.

POCO ha optado por una cámara frontal perforada en el centro de la zona superior, con un tamaño bastante pequeño. Otros smartphones sitúan la cámara perforada en la esquina superior izquierda y, en mi opinión, ahí pasa más desapercibida, tanto en el uso diario como al ver vídeos o jugar en horizontal.

POCO X5 Pro utiliza cristal reforzado mediante Gorilla Glass 5 que, sin ser la protección más avanzada de Corning, debería proteger bien la pantalla frente a golpes y arañazos. El chasis del teléfono está hecho de plástico, por lo que no resiste tan bien los golpes como otros teléfonos con un cuerpo de aluminio o acero.

La parte trasera también está hecha de plástico, por lo que no resulta tan agradable al tacto como el acabado en cristal que ofrecen otros smartphones. Además, al presionar con los dedos, se hunde ligeramente, por lo que la sensación que nos queda no es premium.

El acabado mate hace que las huellas dactilares no queden apenas marcadas en la cubierta trasera, lo cual es un punto a favor.

La parte trasera cuenta con un módulo rectangular que alberga las tres cámaras y el flash. Este módulo está situado en la zona superior y sobresale ligeramente de la superficie del teléfono, por lo que el teléfono baila ligeramente al pulsar sobre la pantalla mientras está apoyado en una mesa.

El módulo incluye el logotipo de «POCO» en vertical en la parte derecha. Las letras son más grandes de lo que me gustaría, pero es cuestión de gustos.

Con un grosor de 7,9 mm. y un peso de 181 gramos, POCO X5 Pro es uno de los teléfonos más finos y ligeros de todos los que tienen un tamaño de pantalla similar. Esto hace que, en la mano, no se sienta especialmente voluminoso, sino que resulta cómodo de agarrar.

Medidas (mm.) Peso (gr.) Pantalla Ratio pantalla a cuerpo (*) Samsung Galaxy S23 Ultra

163 × 78 × 8,9 234 6,8″ 90% Samsung Galaxy S22 Ultra 163 × 78 × 8,9 228 6,8″ 90% Xiaomi Mi 11 Ultra

164 × 75 × 8,4 234 6,8″ 91% Xiaomi Mi 11

164 × 75 × 8,1 196 6,8″ 91% Huawei Mate 40 Pro 163 × 76 × 9,1 212 6,8″ 94% ASUS ROG Phone 5s

173 × 77 × 9,9 238 6,8″ 82% HONOR 70

161 × 73 × 7,9 178 6,7″ 91% OPPO Reno8 Pro

161 × 74 × 7,3 183 6,7″ 90% Xiaomi 12 Pro

164 × 75 × 8,2 204 6,7″ 90% OnePlus 10T

163 × 75 × 8,8 204 6,7″ 88% Xiaomi 12T Pro

163 × 76 × 8,6 205 6,7″ 87% Pixel 7 Pro

163 × 77 × 8,9 212 6,7″ 89% iPhone 14 Pro Max

161 × 78 × 7,9 240 6,7″ 88% iPhone 14 Plus

161 × 78 × 7,8 203 6,7″ 87% iPhone 13 Pro Max 161 × 78 × 7,7 240 6,7″ 87% ⏩ POCO X5 Pro 163 × 76 × 7,9 181 6,7″ 87% POCO F4 GT

163 × 77 × 8,5 210 6,7″ 86% OPPO Find X5 Pro

164 × 74 × 8.5 218 6,7″ 90% OPPO Find X3 Pro 164 × 74 × 8,3 193 6,7″ 90% OnePlus 9T

163 × 74 × 8,7 197 6,7″ 90% POCO F4

163 × 76 × 7,7 195 6,7″ 87% POCO X4 Pro

164 × 76 × 8,1 205 6,7″ 86% Pixel 6 Pro

164 × 76 × 8.9 210 6,7″ 89% OnePlus 10 Pro

163 × 74 × 8.6 201 6,7″ 90% OnePlus 9

160 × 74 × 8,7 192 6,6″ 88% Xiaomi 12 Lite

159 × 74 × 7,3 173 6,6″ 88% Huawei P40 Pro+ 159 × 73 × 9,0 226 6,6″ 92% Huawei P40 Pro 158 × 73 × 9,0 209 6,6″ 92% Vivo X60 Pro

159 × 73 × 7,6 179 6,6″ 90% Samsung Galaxy S22+

155 × 76 × 7,6 195 6,6″ 88% OPPO Find X5

160 × 73 × 8.7 196 6,6″ 89% Nothing Phone (1)

159 × 76 × 8,3 194 6,6″ 86% Sony Xperia 1 IV

165 × 71 × 8.2 185 6,5″ 84% Sony Xperia 1 III 165 × 71 × 8.2 186 6,5″ 84% POCO M4 Pro

160 × 74 × 8.1 180 6,4″ 85% Samsung Galaxy S21 FE

156 × 75 × 7,9 177 6,4″ 85% Pixel 6 159 × 75 × 8,9 207 6,4″ 83% Pixel 7

156 × 73 × 8,7 197 6,3 85% Samsung Galaxy S22

146 × 71 × 7,6 167 6,1″ 87% iPhone 14 Pro

148 × 72 × 7,9 206 6,1″ 87% iPhone 14

147 × 72 × 7,8 172 6,1″ 86% iPhone 13 Pro 147 × 72 × 7,7 204 6,1″ 86% iPhone 13 147 × 72 × 7,7 174 6,1″ 86% Sony Xperia 5 III

157 × 68 × 8,2 168 6,1″ 85% Huawei P40 149 × 71 × 8,5 175 6,1″ 86% Pixel 6a

152 × 72 × 8,9 178 6,1″ 83% Pixel 5 145 × 70 × 8,0 151 6,0″ 86% iPhone 13 mini

132 × 64 × 7,7 141 5,4″ 85%

(*) Datos de ratio pantalla-a-cuerpo obtenidos de GSMArena

A continuación, vamos a repasar los cuatro lados del smartphone para revisar los elementos que incorpora.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido, de un llamativo color amarillo, y el botón alargado para subir/bajar el volumen.

El lateral izquierdo está libre de cualquier elemento.

La parte superior del teléfono cuenta con el emisor de infrarrojos, el conector de auriculares y el altavoz superior.

La parte inferior del teléfono posee el conector USB Tipo-C, el altavoz inferior y la ranura para la tarjeta SIM.

POCO no ha dotado al teléfono de certificación de resistencia al agua y el polvo, por lo que debes tener cuidado de que no se dé un chapuzón ya que podría dañarse.

Pantalla

POCO X5 Pro cuenta con una pantalla AMOLED de 6,67″ con resolución Full HD+ (2.400 × 1.080 píxeles) y un ratio de aspecto alargado (20:9), lo que se traduce en una elevada densidad de píxeles de 395 ppp.



La matriz de sub-píxeles es de tipo PenTile, como es habitual en los paneles OLED. Esto significa que los sub-píxeles se colocan en forma de rombo con una mayor cantidad de sub-píxeles de color verde que de color rojo o azul. Por tanto, la resolución efectiva del panel es inferior a la nominal cuando la pantalla muestra colores azules o rojos.

Las pantallas LCD que poseen otros teléfonos cuentan con matrices RGB, donde los sub-pixeles se colocan uno a continuación de otro, en hileras rojo-verde-azul (RGB), por lo que la resolución anunciada aplica por igual a los sub-píxeles de cada color. En todo caso, con una densidad de píxeles tan elevada, esto no es un problema.

POCO ha incorporado una tasa de refresco variable de hasta 120 Hz. Esta mayor tasa se traduce en una mayor suavidad al desplazarnos por la interfaz, hacer scroll vertical en el cajón de aplicaciones, el navegador web, la galería de fotos o en tus feeds de redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram.

Por supuesto, también supone una mejor experiencia a la hora de jugar, siempre que el título sea capaz de moverse a más de 60 FPS.

POCO X5 Pro permite elegir entre una frecuencia fija (60 o 120 Hz) o una frecuencia dinámica, que ajusta la tasa de refresco según el contenido mostrado para equilibrar el rendimiento con el consumo de energía.

Ahora bien, la frecuencia dinámica únicamente conmuta entre cuatro valores: 30, 60, 90 y 120 Hz. Esto significa que el consumo de batería es más elevado que en otros smartphones con paneles LTPO, que pueden reducir la tasa de refresco por debajo de 60 Hz, llegando incluso a 10 Hz si estás leyendo un libro electrónico o, por ejemplo, ajustando a 24 Hz si estás viendo una película a 24 FPS.

En la práctica, el teléfono elige la frecuencia de 120 Hz cuando estás utilizando la interfaz y desciende a 60 Hz cuando la imagen permanece fija unas segundas. También se estable en 60 Hz al usar ciertas apps como la cámara o apps de streaming de vídeo / música. Solamente he visto la tasa de 30 Hz en la Pantalla Siempre Activa y nunca he conseguido que se active la tasa de 90 Hz.

Por otro lado, el panel de POCO X5 Pro ofrece un muestreo táctil hasta 240 Hz, por lo que la respuesta ante tus pulsaciones es muy rápida — aunque otros smartphones de POCO alcanzan los 480 Hz. Esto es especialmente interesante en juegos de acción, donde es importante que la pantalla responda rápidamente a nuestros toques.

Además de contar con una alta tasa de refresco, la pantalla de POCO X5 Pro ofrece una gran amplitud de color, siendo capaz de cubrir el 100% del gamut DCI-P3.

Si no estás familiarizado con los espacios de color, todos los smartphones de gama alta cubren de sobra el espacio de color estándar de Android: Rec. 709 / sRGB.

Los más avanzados tratan de cumplir con el espacio DCI-P3 utilizado en la industria cinematográfica, y unos pocos apuntan hacia el espacio de color aún más amplio Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible

Ningún panel actual es capaz de mostrar el espacio de color completo Rec. 2020, pero muchos paneles sí que llegan a cubrir el espacio DCI-P3.

Por otro lado, la tecnología HDR incrementa el rango dinámico de tonos de color que se muestran en la pantalla. El panel de POCO X5 Pro es compatible con HDR10+.

Para analizar la calidad de la pantalla hemos realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

POCO X5 Pro ofrece un ajuste de pantalla llamado Esquema de colores que permite controlar el gamut de color al que apunta la pantalla y la temperatura de color de esta. POCO ofrece tres modos: Vívido, saturado y color estándar.

POCO también ofrece un modo de Ajustes avanzados dentro de Esquema de colores que permite escoger entre dos gamas de colores: P3 (muestra todo el contenido de la pantalla en la gama de colores P3) y sRGB (muestra todo el contenido de la pantalla en la gama de colores sRGB).

Por defecto, POCO X5 Pro viene configurado en el modo de color Vívido, que apunta al espacio de color DCI P3 ofreciendo colores algo más realistas que el modo saturado.

En el modo Vivido, la pantalla ofrece una fidelidad de color buena, pero mejorable, con un error medio frente al espacio de color DCI P3 de 3 dE y un error máximo de 6.4 dE. En este modo, el teléfono cubre casi el 100% del espacio de color DCI-P3 utilizado en la industria cinematográfica.

El color blanco presenta una temperatura de color de 7.430ºK, por encima del nivel de referencia 6.500ºK, por lo que la pantalla presenta un fuerte tinte azulado.

Este tono azulado es algo que posiblemente POCO ha hecho a propósito ya que los usuarios suelen preferir una pantalla azulada frente a una anaranjada, ya que eso último se asocia con algo antiguo. En todo caso, POCO X5 Pro ofrece algunas opciones para ajustar la temperatura de color de la pantalla y por tanto puedes regularla a tu gusto.

Resultados en el modo de color Vívido

En el modo de color saturado, que es el que ofrece colores más llamativos, POCO X5 Pro ofrece una fidelidad de color buena, algo superior al modo Vívido, ya que el error medio frente al espacio DCI P3 resulta ser 2.4 dE con un error máximo de 6.3 dE.

La gama cromática de la pantalla cubre el 100% del espacio de color sRGB y un 100% del más amplio DCI-P3. En cuanto a la temperatura de color, nos encontramos con 7.402ºK, que está por encima del valor de referencia, lo que significa que la pantalla presenta un marcado tinte azulado.

Resultados en el modo de color saturado

En el modo color estándar, la fidelidad de color es excelente, ya que el error medio es 1.5 dE (un valor por debajo de 4 dE se considera excelente y por encima de 9 dE se considera inaceptable) y el error máximo es 4 dE.

En este modo, la pantalla cubre el 98% del modo de color sRGB y queda a un 72% del espacio de color DCI-P3. El color blanco presenta una temperatura de color de 6.398ºK, bastante cerca del nivel de referencia 6.500ºK, por lo que no hay un tinte de color especialmente marcado.

Resultados en el modo de color original

Según mis propias mediciones, el brillo máximo se encuentra alrededor de los 483 nits en el modo de brillo manual, pero aumenta temporalmente hasta 857 nits cuando activamos el ajuste automático de brillo y nos encontramos bajo una luz intensa como la del sol, ya que se activa el modo HBM (High Brightness Mode).

Este valor está cerca de los 900 nits que indica POCO en su página web en relación con el modo HBM. El brillo máximo es bastante alto, aunque no llega al nivel de los mejores buques insignia del momento, que en algunos casos superan los 1.000 nits.

El color negro es muy profundo, hasta el punto de que mi colorímetro ha sido incapaz de medir ningún nivel de brillo. Esto significa que es realmente negro y que el contraste es, teóricamente, infinito (5.000.000:1 según POCO).

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas desde un ángulo. Por un lado, los emisores de luz están más cerca de la superficie, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero por otro lado la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen.

En el caso de POCO X5 Pro, los ángulos de visión son amplios y los colores no se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un ángulo.

Estando el teléfono bloqueado con la pantalla apagada, podemos encenderla al hacer un doble toque sobre la pantalla o al levantarlo de la mesa. La pantalla también se enciende automáticamente cuando recibimos una notificación o, si preferimos, podemos hacer que solo se iluminen bordes o que aparezca una animación de estrellas.

POCO ofrece la funcionalidad Pantalla Siempre Activa que permite mostrar con la pantalla apagada el reloj, la fecha, la hora, la batería, los iconos de apps con notificaciones y otros elementos. POCO permite personalizar el diseño mostrando relojes de distintos estilos, figuras tipo caleidoscopio, dibujos o firmas en opciones monocromo o multicolor.

Lamentablemente, no es posible dejar esta funcionalidad siempre activa, sino que la Pantalla Siempre Activa solo se muestra durante 10 segundos después de tocar la pantalla.

Pantalla Siempre Activa



POCO X5 Pro cuenta con una funcionalidad llamada modo lectura que viene a ser un filtro de luz azul que reduce la fatiga ocular limitando la cantidad de luz azul que emite la pantalla. Es posible escoger un ajuste clásico (colores más cálidos) o papel (colores más cálidos con textura de papel), siendo posible en ambos casos ajustar la temperatura de color. También se puede programar el encendido automático a determinadas horas o coincidiendo con la puesta de sol.

POCO ha incluido atenuación PWM de alta frecuencia a 1920 Hz, que evita el parpadeo de la pantalla a bajos niveles de brillo manteniendo la fidelidad de color. Aun siendo imperceptible a la vista, este parpadeo produce dolor de cabeza a ciertas personas. Otros smartphones recurren a DC Dimming que, al actuar sobre la alimentación del circuito de la pantalla, reduce el parpadeo a costa de deteriorar la calidad de la imagen.

Uno de los mayores problemas que los usuarios achacan a los smartphones de Xiaomi es el uso habitual de un sensor de proximidad virtual. Este tipo de sensores no siempre ofrecen una gran experiencia.

En mis pruebas, el sensor de proximidad de POCO X5 Pro ha funcionado bien en todas las ocasiones, por lo que no tengo ninguna queja al respecto, aunque desconozco qué tipo de sensor ha incluido POCO en este teléfono.

Hardware y rendimiento

POCO X5 Pro posee un procesador Qualcomm Snapdragon 778G, que fue anunciado en mayo de 2021 con el objetivo de acortar la distancia entre los dispositivos de gama media alta y los verdaderos buques insignia. Al tener ya casi dos años, su rendimiento queda lejos de otros chips más recientes y potentes.

👉 Así es el Qualcomm Snapdragon 778G

El Qualcomm Snapdragon 778G se fabrica en el moderno proceso de 6 nm de TSMC. Integra ocho núcleos (octa-core) divididos en dos clusters.

Un clúster de alto rendimiento con 4 núcleos basados en la arquitectura ARM Cortex-A78 hasta 2,4 GHz y un clúster de eficiencia energética con 4 núcleos ARM Cortex-A55 hasta 1,8 GHz. Dependiendo de la carga de trabajo, pueden funcionar los clústeres individuales o todos los núcleos a diferentes velocidades de reloj.

El módem 5G X53 integrado soporta hasta 3,3 Gbps y el módem Wi-Fi FastConnect 6900 soporta el actual estándar Wi-Fi 6e con 6GHz.

La GPU Adreno 642L integrada ofrece un rendimiento un 40% mayor en comparación con la antigua Adreno 620 del predecesor. Esto es en parte gracias al rápido controlador de memoria con soporte LPDDR5-3200.

El motor de IA de sexta generación integrado, Hexagon 770, ofrece una mejora del doble y hasta 12 TOPS de rendimiento. El ISP (procesador de señal de imagen) Spectra 570 admite hasta tres cámaras. El sistema de satélites es compatible con los principales estándares como Beidou, Galileo, GLONASS y GPS.

El sufijo «G» especifica un SoC optimizado para juegos y, por ejemplo, Qualcomm ofrece actualizaciones para el controlador de gráficos.

POCO X5 Pro llega con 6 u 8 GB de memoria RAM, que deberían ser más que suficientes para poder tener varias aplicaciones abiertas a la vez. Es cierto que algunos smartphones ofrecen 10 GB o más de RAM, pero, en mi opinión, en el día a día no hay tanta diferencia.

Para evitar que los procesos en segundo plano se terminen cuando los usuarios cambian entre aplicaciones, POCO X5 Pro está equipado con Ampliación dinámica de RAM 3.0 para convertir almacenamiento en memoria RAM, aunque obviamente su acceso es mucho mas lento. En el modelo de 6 / 8 GB de RAM, POCO X5 Pro puede llegar hasta 11 / 13 GB de RAM con esta tecnología.

En mis pruebas, POCO X5 Pro ha sido capaz de mantener un gran número de aplicaciones abiertas en memoria, sin que se reinician al volver a pasar por ellas.

Mientras que la memoria RAM que incorpora es de tipo LPDDR4x, en el mercado hay smartphones de gama alta con memoria LPDDR5, que ofrece tiempos de acceso más rápidos y un menor de consumo de energía.

POCO X5 Pro incorpora 128 o 256 GB de almacenamiento, que debería ser suficiente para la mayoría de los usuarios — más vale que sea así, ya que no admite una tarjeta microSD para ampliar la capacidad. Este almacenamiento es de tipo eUFS 2.2, por lo que no es especialmente rápido en comparación con el almacenamiento eUFS 3.x que incorporan otros smartphones de gama alta.

El puerto USB-C es de tipo USB 2.0, lo cual puede resultar algo decepcionante ya que otros smartphones incorporan puertos tipo USB 3.2 mucho más rápidos a la hora de transferir datos desde/a el smartphone. Para hacernos una idea, USB 2.0 está limitado a 480 Mb/s, mientras que USB 3.1 puede alcanzar 20 Gb/s.

El puerto es compatible con OTG, por lo que puedes conectar una llave USB-C y acceder a ella como si fuera almacenamiento externo. Ahora bien, no soporta DisplayPort sobre USB-C para ver la pantalla en un televisor o monitor.

He sometido a POCO X5 Pro a algunas pruebas de rendimiento para ver qué tal se comporta frente a otros teléfonos de gama alta y, a continuación, se incluyen los resultados de cada test.

En el benchmark AnTuTu v9, ha conseguido un resultado de 529.373 puntos, una puntuación correcta que no destaca especialmente.

En el benchmark Geekbench 6 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 945/2.719 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que de nuevo son unos resultados adecuados.

En el test de rendimiento general PCMark 3.0 que mide el rendimiento al realizar tareas cotidianas, ha obtenido una puntuación de 12.085 puntos, un valor bueno.

En el apartado de almacenamiento, el teléfono obtiene unos resultados más bien bajos en las pruebas de AndroBench de velocidad de lectura y escritura.

En la prueba CPU Throttling que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado muy bueno, ya que el rendimiento ha caído solo hasta un 95% en dicho período.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversos benchmarks gráficos para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

En las pruebas de GFXBench basadas en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal en iOS y Vulkan en Android), el teléfono consigue unos resultados justitos en comparación con otros teléfonos más caros.

En la prueba 3DMark Wild Life Unlimited, el teléfono también ha conseguido un resultado en la franja inferior.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes — Real Racing 3, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile.

Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

Los juegos obtienen una tasa estable alrededor de 60 FPS en Asphalt 9, Call of Duty, Real Racing 3. Se trata de un valor alto, aunque algunos smartphones con pantallas de 120 Hz consiguen superar esta marca, especialmente en títulos como Real Racing 3, donde se puede alcanzar 100 FPS fácilmente.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS FPS Min.-Máx. %CPU / %GPU

Asphalt 9 59 99% 41-60 10% / 70% Real Racing 3

59 99% 47-60 5% / 53% Call of Duty 60 100% 52-60 10% / 50%

(*) Configuración de calidad de los juegos:



Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «alta»

Real Racing 3: Calidad gráfica por defecto

Call of Duty Mobile: Calidad gráfica «muy alta» y cuadros por segundo a velocidad «alta» por defecto

Además del rendimiento gráfico puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador. La prueba 3DMark Wild Life Stress Test mide precisamente la variación en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de ejecución del test.

El teléfono ha obtenido un resultado excelente de 99%, lo que significa que el rendimiento gráfico no empeora tras un largo período de tiempo de uso.

En general, POCO X5 Pro ha conseguido resultados buenos en los benchmarks, aunque modestos si se comparan con smartphones de gama alta con chips más potentes y recientes.

En el día a día, no he experimentado signos de lag al moverme por la interfaz, abrir aplicaciones o cambiar entre tareas. El teléfono se mueve con suavidad y responde rápidamente a cualquier pulsación.

Conectividad

POCO X5 Pro soporta Bluetooth 5.2 y WiFi 6. No es compatible con WiFi 6E, el protocolo para redes WiFi que hace uso de la banda de 6 GHz para un mejor rendimiento, en aquellas regiones donde está permitido.

En cuanto a conectividad celular, es compatible con redes 5G y puede conectarse a la banda por debajo de 6 GHz (Sub-6) pero no a la banda mmWave que, por otro lado, todavía no se utiliza en nuestro país.

Es posible ajustar la prioridad de tráfico de red WiFi, estableciendo que la aplicación que estás utilizando tenga prioridad mientras reduces la velocidad de descarga en segundo plano. Esto puede ser útil para juegos y otras apps que requieren buena conectividad, pero puede causar que apps en segundo plano no se actualicen.

El compartimento para SIM ofrece espacio para incorporar dos tarjetas SIM, por lo que puedes llevar dos números a la vez y hacer uso en ambos de la conectividad 5G. Sin embargo, POCO no ha incorporado la posibilidad de utilizar una eSIM.

POCO ofrece la posibilidad de hacer llamadas usando WiFi, siendo posible configurar la preferencia: redes móviles o Wi-Fi. Lógicamente es necesario que el operador ofrezca esta funcionalidad, que cada vez está más extendida y resulta muy útil para poder realizar llamadas e incluso, en algunos casos, recibir SMS, aunque no tengas cobertura celular.

En las pruebas que he realizado, la velocidad de red tanto por Wi-Fi como por conexión celular ha sido buena.

POCO X5 Pro ha alcanzado los 300 Mbps de bajada y de subida en mi router Wi-Fi 5 con una conexión de fibra óptica de 300 Mbps. En la prueba de conectividad celular, se alcanzaron los 72 Mbps de bajada y 32 Mbps de subida con una conexión 5G de Movistar, que ya sabemos que no es la más rápida.

POCO ha incluido compatibilidad con un buen número de sistemas de posicionamiento: GPS, Glonass, Galileo, Beidou y QZSS. Lamentablemente, no soporta GPS de doble frecuencia (L1 + L5), por lo que el posicionamiento no es tan preciso.

Por último, POCO ha incorporado un emisor de infrarrojos en caso de que quieras utilizar el teléfono para controlar alguno de tus electrodomésticos.

Biometría

POCO X5 Pro incorpora un lector de huella en un lateral y, en mis pruebas, el reconocimiento de huella ha funcionado de manera rápida y fiable.

Aunque considero más interesante tener el lector de huella bajo la pantalla, la colocación en el botón de encendido, en un lateral, resulta también bastante cómoda.

Los principales inconvenientes que veo a esta ubicación son el desbloqueo cuando está apoyado sobre una mesa, así como los intentos no deseados de desbloqueo cuando caminas por la calle con el teléfono en la mano sin utilizarlo, que producen una vibración y obligan a meter el código de seguridad la siguiente vez.

Por suerte, si esto es un problema para ti, POCO incorpora una funcionalidad que obliga a apretar el botón para iniciar el desbloqueo.

El lector de huella está integrado en el botón de encendido



POCO también ha añadido un sistema de desbloqueo facial 2D que funciona bastante bien, aunque es menos seguro que la huella, ya que puede ser engañado por una fotografía.

Batería

La batería de POCO X5 Pro ofrece una capacidad de 5.000 mAh, una cantidad muy razonable para un smartphone con este tamaño de pantalla.

POCO afirma que esta batería puede ofrecer 28 horas de tiempo de llamada, 14 días en espera, 21 horas de lectura y 20 horas de reproducción de vídeo.

Para comprobar la autonomía, he llevado a cabo la prueba de batería del conocido test PCMark: Work 3.0.

ℹ️ Info: Una reflexión sobre las pruebas de autonomía



Dada la importancia que tiene la pantalla en el consumo de la batería, es importante calibrar con un colorímetro (o un instrumento similar) las pantallas al mismo nivel absoluto de brillo (no es válido ponerlo al 50%) si quieres obtener resultados de autonomía comparables entre dispositivos.

De lo contrario, los resultados pueden verse muy afectados por el nivel de brillo de la pantalla de cada smartphone y, por tanto, no son comparables. Comento esto aquí porque no todos los análisis tienen esto en cuenta y, en esta prueba, se ven a veces valores absurdos.

En el caso de PCMark: Work 3.0, el propio test indica que la prueba debe realizarse con la pantalla calibrada a 200 nits para que los resultados sean comparables. Así es como nosotros realizamos las pruebas de autonomía los smartphones.

PCMark Work pone a prueba la autonomía del terminal al realizar una mezcla de tareas cotidianas y exigentes ya que la prueba simula la navegación por páginas web, la escritura de textos e inserción de imágenes, la aplicación de filtros a fotografías, la edición de vídeos y la manipulación de datos.

Dado el impacto que tiene la tasa de refresco en la autonomía de los smartphones, he realizado esta prueba dos veces: una con la tasa de refresco fija a 60 Hz y otra con la frecuencia adaptable hasta 120 Hz.

En la prueba con la pantalla configurada a 60 Hz he obtenido un resultado de 13 horas y 45 minutos, que es un valor muy alto. En caso de que la configuremos a 120 Hz, se consigue un resultado de 10 horas y 49 minutos, alrededor de un 20 por ciento menos.

Si ajustamos la tasa de refresco a una frecuencia dinámica, la autonomía se queda en 11 horas y 2 minutos.

En la práctica, la autonomía de POCO X5 Pro destaca frente a otros smartphones, tanto a 60 Hz como si eliges la frecuencia dinámica.

MIUI limita el consumo de la batería para aquellas aplicaciones que no utilizas habitualmente. Es posible seleccionar para cada aplicación si quieres o no que funcione en segundo plano sin restricciones, o si prefieres que sea el teléfono el que aplique ahorro de batería en función del tipo de aplicación — por ejemplo, si identifica una app de mensajería o reproducción multimedia, no impedirá que se ejecute en segundo plano.

Otra opción interesante si andamos justos de batería es Ahorro de batería, que restringe la actividad de las apps del sistema, congela las apps en segundo plano, limpia la cache cuando el dispositivo está bloqueado y desactiva los servicios con mayor consumo de energía (sincronización, conectividad 5G o levantar para reactivar) para ahorrar batería. Opcionalmente, se puede bloquear que la pantalla se active con notificaciones y la funcionalidad de pantalla siempre activa.

Podemos programar el encendido y apagado de esta funcionalidad, así como hacer que se desactive automáticamente cuando la carga de batería esté de nuevo por encima del 50 por ciento.

Modos de ahorro de batería

Además, existe una funcionalidad de Ahorro de batería extremo, que restringe las funciones con mayor consumo de energía y mantiene solo las funciones básicas (por ejemplo, llamadas, SMS y ciertas aplicaciones). Este modo activa un modo oscuro, restringe la actividad en segundo plano, y restringe actividades con consumo de energía (sincronización, GPS, vibración, pantalla siempre activa, etc.).

Podemos hacer que este modo se desactive automáticamente cuando la carga de batería esté de nuevo por encima del 50 por ciento.

También tenemos una función de Optimización de la batería que propone cerrar apps con un uso de batería excesivo y sugiere ciertos ajustes como activar el modo Oscuro, desactivar la Pantalla siempre activa, reducir la tasa de refresco de la pantalla a 60 Hz, borrar memoria 10 minutos después de bloquear el dispositivo, desactivar los servicios de ubicación, desactivar la respuesta háptica, no activar la pantalla con notificaciones, bloquear el dispositivo después de 15 segundos de inactividad, etc.

POCO X5 Pro cuenta con carga turbo de 67 W y, por suerte, la compañía incluye un cargador de esta potencia, así como un cable certificado para transportar una corriente tan elevada.

En mis pruebas, con el cargador de incluido, el proceso completo de carga ha llevado solo 46 minutos. En solo 15 minutos, se obtiene más de un 50 por ciento de carga de la batería.

POCO no ha incluido carga inalámbrica en POCO X5 Pro, lo cual es una pena porque resulta realmente cómodo cargar un smartphone con solo apoyarlo en la base de carga inalámbrica.

Software

POCO X5 Pro llega con la capa de personalización MIUI Global 14, que en este caso está basada en Android 12. En el momento de realizar este análisis, corre MIUI 14.0.3 con el parche de enero de Google.

Siendo estrictos, no se trata de MIUI puro sino de la variante MIUI para POCO, aunque con el tiempo, las diferencias entre MIUI para teléfonos Xiaomi y POCO se han ido difuminando y, a día de hoy, son indistinguibles.

En este punto, cabe destacar la política de la compañía en cuanto a actualizaciones, ya que cabe esperar que reciba 2 actualizaciones principales del sistema operativo y 3 años de parches de seguridad.

Una de las mejoras de MIUI 14 es la optimización del sistema a través de la iniciativa «Project Razor» de MIUI 14. Su objetivo es que el sistema operativo sea lo más ligero posible a través de medidas como el perfeccionamiento del firmware, una menor cantidad de aplicaciones no desinstalables (solo 8), la compresión de las aplicaciones de «baja frecuencia» de uso en la medida de lo posible y otras medidas de ahorro de memoria como, por ejemplo, guardar solo una copia de un archivo duplicado.

Xiaomi afirma que, con MIUI 14, la fluidez del sistema ha mejorado hasta un 60%. No solo las apps del sistema, sino también las de terceros ofrecen un rendimiento y una eficiencia mejorados.

POCO incorpora un cajón de aplicaciones, con una barra de búsqueda en la parte inferior y pestañas en la zona superior para filtrar las apps por categoría: Comunicación, Entretenimiento, Fotografía, Herramientas, Noticias y Lectura, Compras y Juegos.

Es posible cambiar el orden de estas categorías e incluso ocultar algunas, así como mostrar sugerencias de las apps más usadas o agrupar los iconos por color para encontrar apps más rápido.

Los iconos de las apps que incorpora POCO son simples y coloridos, pero puedes descargar packs de iconos adicionales de Play Store para personalizar su aspecto.

Si hacemos el gesto de pinza hacia dentro con los dedos accedemos a cuatro opciones en la parte inferior: Fondo de pantalla, Widgets y Ajustes.

POCO ofrece también una sección de fondos de pantalla que nos da acceso a una gran cantidad de imágenes organizadas por categoría que podemos descargar y aplicar fácilmente a nuestro dispositivo

Dentro de Ajustes podemos elegir los efectos de transición, establecer una pantalla como predeterminada, rellenar las celdas vacías, bloquear el diseño de la pantalla de inicio, ocultar iconos de aplicaciones, modificar la cuadrícula de la pantalla de inicio (3, 4 o 5 columnas), cambiar el tamaño de los iconos y más opciones.

Una opción interesante que viene activa por defecto es la posibilidad de mostrar Google Discover en la pantalla de la izquierda. Google Discover es un feed de noticias de actualidad que Google personaliza según tus intereses.

POCO ofrece dos comportamientos al arrastrar hacia abajo la barra de estado.

Al arrastrar hacia abajo la pantalla desde el lado derecho se muestra la sábana del centro de control que contiene, en primer lugar, cuatro grandes botones para activar los datos móviles, red WiFi, controlar el brillo de la pantalla y el volumen. Justo debajo vemos ocho accesos rápidos que se expanden a muchos más al arrastrar hacia la izquierda y, a continuación, el control de dispositivos inteligentes.

Si arrastramos la pantalla hacia bajo desde el lado izquierdo, podemos ver la sábana de notificaciones.

La pantalla de bloqueo muestra la hora y ofrece un acceso rápido a la cámara arrastrando la pantalla desde la esquina superior derecha hacia arriba.

También es posible hacer que se muestren noticias y, si arrastramos hacia la derecha en la pantalla de bloqueo, accedemos a un carrusel de fondos de pantalla.

Estando la pantalla apagada o con el modo Always On Display, es posible configurar que la pantalla se encienda o muestre una animación cuando recibe una notificación.

Con la pantalla apagada, tenemos la opción de habilitar el encendido con un doble toque en la pantalla. Esta funcionalidad es muy útil cuando el t eléfono está apoyado sobre una mesa.

De igual forma, podemos activar que se encienda la pantalla al levantar el teléfono, lo cual también es interesante.

POCO ofrece bastantes opciones de personalización a la pantalla Always On Display, y podemos elegir entre bastantes diseños o incluso optar por una frase inspiradora que podemos escribir nosotros mismos.

Una novedad interesante que introdujo MIUI 12 es modo Oscuro 2.0, que no solamente cambia el esquema de color sino que también atenúa el color del fondo de pantalla gradualmente a medida que la luz del día cambie a la de la noche.

Xiaomi también ajusta la forma en que se muestra el texto cuando los usuarios cambian entre los modos Normal y Oscuro. En el modo Oscuro, se ajusta automáticamente el grosor y la intensidad de la fuente, así como el contraste de la fuente dependiendo del entorno del usuario.

MIUI ofrece bastantes características de privacidad. Por ejemplo, puedes elegir entre conceder permisos a las aplicaciones sólo una vez o sólo mientras las usas. Los permisos serán revocados una vez que hayas terminado de usar una aplicación.

Compartir fotografías también es más seguro. La información privada, como los detalles del dispositivo o la ubicación donde se tomó la foto, se pueden eliminar opcionalmente de los archivos de imagen antes de que los compartas con nadie.

MIUI ofrece gestos. Por ejemplo, puedes deslizar el dedo hacia abajo en una notificación entrante para que se expanda en una pequeña ventana, que luego puedes arrastrar libremente por la pantalla para obtener un efecto de ventana flotante.

POCO ofrece su propio servicio de sincronización de contenidos en la nube. Cada cuenta Mi Nube obtiene 5GB de almacenamiento gratuito para realizar una copia de los ajustes del sistema (diseño de la pantalla de inicio, fondos de pantalla, ajustes de hora / alarmas / reloj / notificaciones y más), galería de fotos, grabadora, notas, WiFi, calendario, navegador, etc.

Además, si inicias sesión en i.mi.com podrás localizar, bloquear o eliminar tu dispositivo si lo pierdes. Si la cantidad de almacenamiento en la nube es insuficiente, puedes adquirir paquetes adicionales de 50, 200 y 1024 GB durante 3, 6 y 12 meses.

Los usuarios Premium cuentan además con algunas funcionalidades adicionales como una papelera en Mi Nube que mantiene los elementos borrados durante hasta 60 días, incluyendo los contactos, reconocimiento facial en las fotografías más rápido y copia de seguridad del teléfono diaria.

Una opción interesante de MIUI es Segundo espacio, que permite crear un espacio separado en el teléfono, protegido por contraseña, donde podemos almacenar contactos, imágenes, archivos y aplicaciones que no son accesibles desde el espacio principal.

Además, en función de qué contraseña introducimos en la pantalla de bloqueo o qué dedo usemos para desbloquear por huella, accedemos a uno u otro espacio automáticamente.

Una funcionalidad relacionada con la anterior es Bloqueo de aplicaciones, que permite restringir el acceso a ciertas apps mediante huella dactilar o patrón. El acceso a las apps se bloquea cuando el teléfono se bloquea y, opcionalmente, también al salir de la app bloqueada (inmediatamente después o pasado 1 minuto).

Segundo espacio y Bloqueo de aplicaciones

Otra funcionalidad de privacidad es Aplicaciones ocultas, que permite ocultar ciertos iconos del cajón de aplicaciones. Para acceder a las apps ocultas, debes arrastrar a la derecha dos veces la pantalla estando en la primera página del cajón de aplicaciones. Es posible que tengas que intentarlo varias veces, ya no es un gesto sencillo.

También resulta útil Aplicaciones duales que permite clonar una aplicación como WhatsApp, Facebook o Facebook Messenger para configurar múltiples cuentas.

Xiaomi permite asociar gestos y pulsaciones de botones con ciertas acciones como abrir la cámara, realizar una captura de pantalla, encender la linterna, iniciar el Asistente de Google, etc. También se puede personalizar un doble toque sobre el sensor de huella dactilar, así como un toque trasero doble o triple sobre la parte de atrás.

MIUI incorpora Game Turbo, que mejora el rendimiento del smartphone en los juegos. Por ejemplo, prioriza la conexión de red del juego para reducir el retardo de la red Wi-Fi, incrementa la respuesta táctil y la sensibilidad de la pantalla, y mejora el audio y reduce el sonido ambiente en las conversaciones.

También podemos activar la respuesta a llamadas con manos libres, desactivar los botones y gestos a pantalla completa durante los juegos y restringir algunas funciones durante juegos: desactivar el brillo automático, desactivar el modo lectura, restringir gestos de captura de pantalla y no abrir la barra de notificaciones.

Para cada juego individual podemos establecer el nivel de respuesta táctil y la sensibilidad a toques continuos, la precisión al apuntar y la estabilidad de toque. También es posible reducir la sensibilidad táctil cerca de los bordes para evitar activar los controles táctiles e incrementar el contraste y mejorar los detalles para juegos.

Además, MIUI permite mostrar atajos en el juego al deslizar desde el borde superior izquierdo de la pantalla. Entre las opciones que encontramos están desactivar las notificaciones flotantes, modificar la voz (para que suene a niño, mujer, hombre, robot o dibujo animado), modificar la visualización de la pantalla entre brillante y/o saturado, activar la transmisión inalámbrica a una pantalla, o apagar la pantalla manteniendo el juego en segundo plano.

Podemos abrir multitud de apps — como Whatsapp, Facebook o el navegador — en una ventana flotante por encima del juego, liberar la memoria RAM, realizar una captura de pantalla o grabar la partida. Un apartado llamado Aumentar el rendimiento libera memoria, libera espacio de almacenamiento y monitoriza el rendimiento.

La funcionalidad Game Turbo añade funcionalidades para juegos

MIUI ofrece una funcionalidad llamada ShareMe para compartir archivos que admite el envío y la recepción rápida de archivos hacia y desde dispositivos OPPO, Realme, Xiaomi, Vivo, OnePlus, Meizu y Black Shark. Esta funcionalidad tiene menos utilidad desde que Google implementó Compartir con Nearby en todos los smartphones con Android.

POCO ha hecho que el panel de compartir se desplace horizontalmente en lugar de verticalmente, lo que puede hacer que compartir el contenido sea molesto si tienes muchas aplicaciones instaladas.

El POCO X5 Pro llega con el navegador de MIUI preinstalado, que incorpora algunas mejoras respecto a Chrome, como un modo nocturno, que invierte el fondo de pantalla y los colores de las letras, un modo lectura que elimina los elementos innecesarios de la página web y agranda las letras para facilitar la lectura, un modo incógnito para navegar sin dejar rastro, un modo de reducción de consumo de datos para ahorrar datos móviles, un modo escritorio para acceder a las páginas web en su versión para ordenador.

Recientemente, POCO ha añadido a su navegador una función de descarga de vídeos y fotos de redes sociales, un capturador de estados de WhatsApp para guardar imágenes y videos, y la posibilidad de gestionar los archivos descargados y hacerlos privados.

POCO ha integrado la aplicación Gestor de archivos, que permite gestionar los ficheros almacenados en el teléfono. El gestor posee una opción llamada Limpieza profunda que permite eliminar archivos en cache, archivos obsoletos, aplicaciones raramente usadas, etc.

MIUI incorpora un visor de ficheros que permite abrir documentos con extensiones .doc, .docx, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx, .psd, .wps y .txt.

Otra de las apps que incorpora es Seguridad, que ofrece multitud de funciones como:

Limpiador, que permite eliminar archivos en cache, obsoletos, etc.

Escaneo de seguridad, que busca virus y riesgos en el teléfono

Batería, que permite reducir el consumo de batería

Aumento de velocidad, que optimiza la velocidad de las aplicaciones

Administrar aplicaciones, que permite controlar qué apps se inician automáticamente al encender el teléfono y qué permisos tienen las apps

Limpieza a fondo, que realiza un escaneo para liberar espacio

Bloqueo de aplicaciones, que permite proteger el acceso a una app

Solucionar problemas, que busca problemas en el smartphone y propone soluciones

Uso de datos, que permite restringir el uso de datos a ciertas apps y obtener estadísticas de uso.

Lista negra, que permite bloquear números de teléfono para SMS y llamadas

Aplicaciones duales, que clona apps que no soportan multicuenta

Segundo espacio, que genera un espacio privado en el teléfono

Comprobar la red, que realiza una prueba de velocidad de la red

Game Turbo, que permite configurar diversos parámetros a la hora de jugar como establecer prioridad en la conexión de datos para el juego, restringir la sincronización en segundo plano, borrar caché, contestar llamadas automáticamente con manos libres, etc.

Privacidad, que permite ver el uso que hacen las apps de ciertos permisos delicados

Herramienta Seguridad de MIUI 14



Entre las apps instaladas, Mi Remoto es una app que permite utilizar el emisor de infrarrojos del smartphone para controlar electrodomésticos del hogar; Servicios y comentarios permite enviar a Xiaomi incidencias que tengamos con el teléfono; y Notas es una app que permite crear notas de voz y de texto/imagen, así como registrar tareas pendientes.

Xiaomi ha incluido una tienda de aplicaciones propias llamada GetApps desde la que podemos descargar una aplicaciones. Ahora bien, no se me ocurre ninguna razón para utilizar esta tienda frente a Play Store.

Xiaomi ha incluido un buen número de apps tipo bloatware ya que el teléfono viene con varias apps preinstaladas como Facebook, TikTok, Spotify, WPS Office, Booking, LinkedIn, AliExpress, Agoda y Snapchat. También ha incluido los juegos Tile Fun, Bubble Shooter And Friends, Crazy Juicer, Jewels Blast, Dust Settlle y Solitario.

La capa MIUI es muy completa, pero puede resultar algo compleja ya que no es fácil moverse por las opciones. Por ejemplo, algunas de las funciones que encontramos en la aplicación Seguridad están también accesibles en los Ajustes del teléfono, y localizar dónde está la opción que buscas no siempre es sencillo.

Afortunadamente, no me he topado con publicidad en las apps del sistema — algo que sí que me ha ocurrido en otros smartphones de Xiaomi.

Multimedia

POCO X5 Pro cuenta con altavoces estéreo, uno en la parte superior y otro en el borde lateral inferior. El altavoz de la parte superior está en realidad formado por dos altavoces, uno en el borde lateral superior y otro en el auricular del oído.

POCO ha colocado de manera inteligente los altavoces en posiciones alternadas, es decir, al sujetar el teléfono en horizontal, en un lado el altavoz queda en la mitad superior y, en el otro lado, en la mitad inferior. De esta forma, se evita que ambos altavoces quedan tapados al jugar o ver una película al sostener el teléfono en horizontal.

Los altavoces ofrecen sonido simétrico, por lo que podrás disfrutar de una buena experiencia auditiva. Además, cuenta con Dolby Atmos para un sonido más envolvente.

En la práctica, POCO X5 Pro ofrece un sonido con buenos matices y graves razonablemente potentes, así que es un buen compañero a la hora de ver vídeos o jugar en el móvil si no tienes auriculares a mano.

POCO X5 Pro incorpora conector de 3.5 mm, por lo que si acostumbras a escuchar música o jugar con auriculares, estás de suerte.

En este aspecto, POCO X5 Pro es compatible con los codecs SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, AptX TWS+, LDAC y LDHC.

Centrándonos en el software, la app de reproductor de música posee varias pestañas: Recientes, Favoritos y Listas de reproducción.

También podemos mostrar la música por canciones, artistas, álbumes y carpetas, así como ordenar las canciones por fecha, nombre o número de reproducciones.

Es posible ocultar archivos de audio de corta duración o pequeño tamaño (que normalmente son tonos de notificación o sonidos de aplicaciones) y filtrar carpetas. También es posible aplicar efectos de sonido gracias a un ecualizador y posee ajustes predeterminados para determinados tipos de auriculares.

Además, incluye cuatro modos de sonido: dinámico, música, vídeo y voz.

Aplicación Música

POCO X5 Pro llega con una aplicación de Galería que muestra dos pestañas: Fotos y Álbumes. Dentro de la pestaña Fotos están todas las fotografías y vídeos seguidos, mientras que en la pestaña Álbumes encontramos todos los álbumes de fotos,

Dentro del apartado Álbumes, si arrastramos la pantalla hacia abajo podemos acceder a un álbum privado protegido por contraseña o huella dactilar para que podamos almacenar nuestras imágenes más privadas.

Al pulsar sobre una fotografía podemos compartirla a través de otras apps, proyectarla en una pantalla, establecerla como fondo o foto de contacto, añadirla a un álbum, etc. Como hemos comentado anteriormente, MIUI permite la compartición segura, es decir, sin información de ubicación y/o del dispositivo.

El editor integrado ofrece distintos efectos de imagen, herramientas de recorte y ajustes de luz para retocar nuestras fotografías.

Una funcionalidad interesante es que la app identifica fotografías similares y marca aquella que considera que es la mejor toma. Esto resulta bastante útil si eres de disparo fácil y acostumbras a tomar varias fotografías prácticamente iguales.

Aplicación Galería

La aplicación Galería incorpora una funcionalidad de edición de vídeo que permite modificar la resolución del vídeo, de manera que, si por ejemplo, hemos grabado un vídeo 4K, podemos generar un vídeo 1080p que es más fácil de compartir con otras personas.

La reproducción de vídeos almacenados en el teléfono es buena gracias a su pantalla que, como hemos comentado, ofrece un brillo alto y una buena fidelidad de color.

Por supuesto, podemos disfrutar de vídeo de servicios de streaming como Netflix, Amazon u otros y, además, POCO X5 Pro cuenta con la biblioteca Widevine L1, por lo que es posible ver contenidos de estos servicios de streaming en HD.

Además, dado que la pantalla es compatible con HDR, puede reproducir contenidos de Netflix codificados con este formato.

Cámaras

POCO X5 Pro llega con tres cámaras traseras con las siguientes características:

Cámara gran angular con sensor Samsung ISOCELL HM2 de 108 MP ( 1/1,52” , 0.7μm), SuperPixel 9-en-1, apertura f/1.9 y enfoque PDAF. No cuenta con estabilización óptica.

con sensor Samsung ISOCELL HM2 de 108 MP ( , 0.7μm), SuperPixel 9-en-1, apertura f/1.9 y enfoque PDAF. No cuenta con estabilización óptica. Cámara ultra gran angular (120°) con sensor Samsung ISOCELL S5K4H7 de 8MP y apertura f/2.2.

(120°) con sensor Samsung ISOCELL S5K4H7 de 8MP y apertura f/2.2. Cámara macro con sensor OmniVision 02B10 de 2MP y lente con apertura f/2.4.

A diferencia de otros smartphones, no posee una cámara de profundidad para la captura de imágenes con efecto bokeh, aunque ya hemos visto en otros smartphones que esta cámara no es necesaria para conseguir buenos retratos.

Tampoco cuenta con una lente teleobjetivo, que sería un añadido muy interesante, aunque encarecería el precio de este teléfono, cuyo foco principal no es la fotografía.

Una funcionalidad interesante de la app Cámara es que es posible guardar las fotografías en formato HEIF, que ocupan un 40% menos de espacio, aunque algunas aplicaciones no admiten este formato. De igual forma, es posible guardar los vídeos en formato HEVC (H.265), que es más eficiente.

La aplicación de la cámara es bastante sencilla. Para cambiar los modos, debes arrastrar el dedo para ir pasando por los diferentes modos, aunque también se puede tocar en un modo en particular. Puedes añadir, eliminar y reorganizar modos a tu gusto.

Junto a los modos, encontramos accesos directos a las lentes de gran angular (1x) y ultra gran angular (0,6x), así como a un modo zoom 2x mediante software. También hay una varita mágica con efectos de belleza y filtros.

En el menú hamburguesa del encontramos opciones adicionales, como el modo Macro (¿por qué no tiene su propio modo dedicado?), además del icono para acceder a los ajustes. Junto a ese menú hamburguesa, tienes los botones de flash, HDR, Inteligencia Artificia y Google Lens.

Si eres un usuario avanzado, te alegrará saber que POCO incluye un modo Pro para fotografía y vídeo que está disponible con las cámaras gran angular y ultra gran angular y permite ajustar a mano parámetros como la sensibilidad ISO, el punto de enfoque (separado del punto de exposición), el balance de blancos, el tiempo de exposición y más.

Lamentablemente, no hay ninguna opción para guardar las imágenes en formato RAW para su posterior edición.

Cámara gran angular (principal)

Comenzando con la cámara gran angular, su sensor posee una elevada resolución de 108 MP. Cuenta con una lente con apertura f/1.9, pero, lamentablemente, no posee estabilización óptica, por lo que no cabe esperar un gran rendimiento en condiciones de poca luz.

Por defecto, las fotografías se toman en 12 MP haciendo uso de la tecnología pixel binning que combina 9 píxeles en 1 para reducir el ruido. Sin embargo, es posible activar un modo de super alta resolución en el que las capturas se realizan a 108 MP.

A continuación, podemos ver unos recortes de las mismas escenas tomadas con resolución de 108 MP y de 12 MP. La imagen de 108 MP ofrece más detalle al ampliar, pero debemos tener en cuenta que el fichero resultante ocupa bastante más.

Recortes de imágenes tomadas a 12MP (modo normal) y 108MP (modo super-resolución)

En primer lugar, he querido analizar la calidad de la imagen a 12 MP en condiciones de luz abundante. En las siguientes imágenes podemos apreciar que la cámara principal ofrece un buen nivel de detalle, unos colores vivos y un amplio rango dinámico.

Fotografías tomadas bajo abundante luz con la cámara gran angular



En cuanto a fotografía con poca luz, el teléfono incorpora es un modo Nocturno que permite tomar fotografías con larga exposición a pulso, sin necesidad de utilizar un trípode.

Aunque el propio teléfono identifica automáticamente situaciones de poca luz en el modo Foto y activa un modo Nocturno, el resultado es menos luminoso que si seleccionas el modo Nocturno manualmente.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con el modo Foto y con el modo Nocturno seleccionado manualmente.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas en modo Foto por la noche, dejando que el teléfono aplique el modo Nocturno si lo considera adecuado.

La calidad de la imagen captada por la cámara gran angular es razonablemente buena en condiciones de poca luz. Ahora bien, si amplías la imagen, se nota falta de detalle debido al algoritmo de reducción de ruido, que elimina los detalles.

En cualquier caso, son imágenes perfectamente usables y mejores de lo que esperaría en una lente sin estabilización óptica.

Fotografías tomadas bajo escasa luz con la cámara gran angular



POCO ha incorporado un sistema de reconocimiento escenas por IA que, si no te gusta, puedes desactivarlo sobre la marcha pulsando sobre el icono que indica la escena que ha detectado.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con la detección de escenas activada y desactivada. En muchos casos, la detección de escenas se traduce en un incremento de la saturación o brillo de la imagen, aunque el efecto no es demasiado acusado.

Fotografías captadas sin/con detección de escenas por IA

Cámara ultra gran angular

La cámara ultra gran angular cuenta con un sensor con resolución más limitada, 8 MP, y la lente posee una apertura menor, f/2.2.

Carece de estabilización óptica (aunque esto es habitual en este tipo de cámaras) y no tiene enfoque automático (lo que limita algunas posibilidades creativas a la hora de tomar fotografías de cerca), pero corrige automáticamente la distorsión típica de estas lentes.

Una cámara ultra gran angular aporta una gran versatilidad a la hora de capturar fotografías de paisajes o arquitectura. Personalmente encuentro la cámara ultra gran angular muy útil ya que permite tomar fotografías interesantes.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con la lente ultra gran angular. Con buena luz las imágenes presentan una buena calidad.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular en condiciones de buena luz

En condiciones de poca luz, la cámara ultra gran angular ofrece una calidad bastante mejorable, hasta el punto de que las capturas son difícilmente utilizables cuando es noche cerrada, ya que pierden todo el detalle.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular en condiciones de poca luz



Cámara macro

La cámara macro permite tomar imágenes a cortas distancias, aunque, en mi opinión, es una cámara bastante prescindible, ya que rara vez siento la necesidad de tomar fotografías a unos pocos centímetros.

Además, tratándose de un sensor de 2MP, los resultados son bastante mejorables, como se puede apreciar en estas muestras, que parecen recortes ampliados más que fotografías tomadas con una lente macro dedicada.

Fotografías tomadas con la cámara macro

Modo Retrato

POCO X5 Pro es capaz de tomar fotografías en modo Retrato detectando el contorno de la persona que queremos fotografiar y difuminando el fondo de la imagen para producir el conocido efecto bokeh.

La lente ideal para tomar un retrato es aquella con una distancia focal de unos 50-70 mm, lo que equivale a un zoom 2-3x, por lo que los teléfonos que tienen lente teleobjetivo, suelen utilizarla para tomar retratos.

Dado que POCO X5 Pro no tiene este tipo de lente, debemos recurrir a la cámara gran angular, que no es la ideal ya que distorsiona el rostro si te acercas mucho. Es por ello que los mejores retratos que puedes tomar son a cierta distancia, sin intentar primeros planos de la cara.

Un aspecto que me gusta del modo Retrato de POCO es que permite ajustar la profundidad de campo tanto durante la captura como a posteriori en la Galería, lo que da la posibilidad ajustar el desenfoque a nuestro gusto o, incluso, descartar el desenfoque si la detección del contorno no se ha realizado correctamente.

El efecto de desenfoque está bien conseguido y, en general, el recorte del pelo es bueno, aunque esto depende mucho del fondo de la imagen.

A continuación, podemos ver algunas imágenes tomadas con el modo Retrato.

Fotografías tomadas en modo Retrato

Cámara frontal

La cámara frontal posee un sensor OmniVision OV16A1Q (tamaño 1/3.06″) de 16 MP (tamaño de píxel 1.0µm) y viene acompañada por una lente con apertura f/2.4, pero no posee enfoque automático, por lo que deberás ajustar la distancia entre la cámara y tu cara a, aproximadamente, un brazo, para que se te vea correctamente enfocado.

La cámara frontal permite suavizar la piel, adelgazar la cara, hacer los ojos más grandes, modificar el tamaño de la nariz, barbilla y labios, y bajar el pelo para reducir la frente. También es posible aplicar efectos de maquillaje (cejas, delineador de ojos, brillo de labios, brillo en los ojos, colorete) y filtros de imagen.

Aquí podemos ver algunos selfies capturados con la cámara frontal. Los selfies poseen una buena calidad y ofrecen una gran nitidez debido a la alta resolución del sensor en condiciones de buena luz, aunque a veces tienen algunos problemas a la hora de exponer correctamente el rostro, resultando en caras demasiado iluminadas.

Selfies tomados con la cámara frontal



La cámara frontal también puede tomar selfies en modo Retrato, como podemos ver en estos ejemplos, y el resultado es bastante bueno, aunque da la sensación de que se pierde el efecto HDR, por lo que el fondo puede verse casi quemado, es decir, de color blanco, al tomar las fotos al aire libre.

Selfies tomados en modo Retrato con la cámara frontal

Grabación de vídeo

Tanto la cámara ultra gran angular como gran angular pueden grabar vídeo en UHD/4K (3840×2160) a 30fps, Full HD/1080p (1920×1080) a 30/60fps y HD/720p (1280×720) a 30 fps. Ahora bien, no es posible cambiar entre cámaras mientras estás grabando un vídeo.

Por otro lado, la cámara frontal puede grabar vídeos en formatos Full HD/1080p a 30/60 fps y HD/720p a 30 fps — pero nada de grabación en 4K.

A continuación, podemos ver un par de vídeos grabados con la cámara gran angular POCO X5 Pro a [email protected] y [email protected] En los dos casos, la calidad de imagen es buena y la estabilización electrónica de vídeo (EIS) funciona bien en todos los casos.

Vídeos grabados con POCO X5 Pro por el día

También he grabado algunos vídeos por la noche, en condiciones de muy poca iluminación, a resoluciones [email protected] o [email protected] Como es habitual, los vídeos grabados por la noche a 60 fps se ven bastante oscuros.

Vídeos grabados con POCO X5 Pro por la noche



A la hora de grabar vídeo, POCO X5 Pro ofrece un modo Video Estable que reduce el campo de visión para conseguir una imagen más estable. En ese caso, solo es posible grabar a resolución 1080p con 30 FPS.

También es posible aplicar filtros durante la grabación de vídeo, aplicar un modo Bellea y grabar vídeo en formato 2.35:1 como si fuera una película de cine.

POCO ofrece un modo de grabación de vídeo a [email protected] llamado Vlogs que consiste en grabar pequeños fragmentos de vídeos y unirlos después en un único vídeo con música y efectos bastante llamativos. Es posible escoger entre seis tipos diferentes, cada uno con sus propias características.

Llamadas de voz

En las pruebas que he realizado, la calidad de la voz es correcta y hemos podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades.

La aplicación de llamadas y la de contactos son la misma, aunque poseen dos pestañas diferentes. En el escritorio encontrarás dos accesos directos a Teléfono y Contactos que te llevan directamente a cada una de pestañas.

POCO X5 Pro ofrece la posibilidad de configurar respuestas rápidas, aumentar progresivamente el volumen del tono de llamada, silenciar el primer tono para llamadas de números desconocidos, silenciar el timbre si das la vuelta al teléfono o lo levantas y encender el flash cuando esté sonando, entre otras.

Otra opción interesante es que puedes configurar que el teléfono te avise de que tienes llamadas perdidas cada cinco minutos durante un número de veces.

Precio

POCO X5 Pro 5G está a la venta en colores amarillo, azul o negro por 🛒 349,99€ (6GB/128GB) / 🛒 399,99€ (8GB/256GB).

Conclusiones

POCO X5 Pro posee una pantalla de 6,7″ rodeada por marcos razonablemente estrechos y, prácticamente, simétricos. La cámara frontal está situada en un orificio en el centro, por lo que puede resultar algo molesta al jugar en horizontal, pero, gracias a su pequeño tamaño, no interfiere demasiado.

La pantalla es totalmente plana, por lo que no se producen reflejos ni pulsaciones fantasma, algo que los aficionados a los juegos agradecerán. Está protegida por Gorilla Glass 5 que, sin ser la última iteración de Corning, debería mantenerlo a salvo de roturas y arañazos.

El teléfono está disponible en colores negro, azul y amarillo, siendo el color amarillo que he probado el más llamativo de los tres. El acabado mate hace que las huellas no quedan apenas marcadas en la superficie trasera, aunque su construcción enteramente de plástico me deja con ganas de algo más premium.

Con un grosor de 7,9 mm y un peso de 181 gramos, POCO X5 Pro es un smartphone bastante delgado y ligero, por lo que resulta cómodo en la mano. Como es habitual en este rango de precios, POCO no ha dotado al dispositivo de certificación oficial de resistencia frente al agua, así que debes tener cuidado de que no se moje.

El teléfono cuenta con un panel AMOLED de 6.7″ con resolución Full HD+, lo que se traduce en una elevada densidad de píxeles de 395 ppp.

Según mis mediciones, la pantalla alcanza un brillo máximo en torno a 857 nits cuando se encuentra bajo una luz intensa como el sol (POCO habla de 900 nits en su hoja de especificaciones). Se trata de un valor alto, aunque sin llegar al nivel de los mejores smartphones de gama alta.

POCO ha incluido atenuación PWM de alta frecuencia a 1.920 Hz, que es una tecnología superior a DC Dimming, ya que evita el parpadeo de la pantalla a bajos niveles de brillo manteniendo la fidelidad de color.

El gamut de color es amplio ya que cubre el 100% del amplio espacio DCI-P3, que solo cubren los smartphones de gama alta. Es compatible con HDR10+ y, en mis pruebas, he podido reproducir contenido en alta calidad en servicios como Netflix.

De los tres modos de color que ofrece, el modo original ofrece una excelente fidelidad de color, pero la mayoría de la gente preferirá el modo vívido que viene seleccionado por defecto ya que muestra colores más vivos (aunque menos realistas).

La pantalla ofrece tasa de refresco hasta 120 Hz, lo que se traduce en una mayor fluidez al hacer scroll o movernos por la interfaz.

Permite escoger una tasa dinámica, pero solo varía entre dos valores, 60 y 120 Hz, por lo que no ahorra tanta batería como otros smartphones con panel LTPO que pueden reducir el refresco hasta 10 Hz si, por ejemplo, estás leyendo un libro electrónico.

También está presente la Pantalla Siempre Activa, por lo que podemos ver la hora/fecha, el nivel de batería y las notificaciones con la pantalla apagada, aunque no de manera permanente, sino únicamente durante 10 segundos después de tocar la pantalla.

POCO ha integrado un lector óptico de huella dactilar en el botón de encendido que desbloquea el teléfono de manera rápida, aunque en mi opinión no resulta tan cómodo con los lectores bajo la pantalla y puede producir intentos fallidos de desbloqueo al llevar el teléfono en la mano. También ofrece reconocimiento facial 2D.

POCO X5 Pro posee un procesador Snapdragon 778G, que fue lanzado en mayo de 2021, por lo que ya tiene un tiempo y no es tan potente como otros chips más modernos. Acompañando a este chip encontramos 6 u 8 GB de RAM LPDDR4x y 128 o 256 GB de almacenamiento UFS 2.2 sin opción de ampliar mediante micro-SD.

En las pruebas de benchmark que he llevado a cabo, el rendimiento del smartphone ha sido adecuado para su rango de precios. A favor del teléfono debo decir que el rendimiento apenas decae tras períodos prolongados de uso.

En el día a día, POCO X5 Pro se mueve con bastante fluidez y en ningún momento he sufrido parones importantes. Los juegos 3D se desenvuelven sin ningún problema y he medido tasas estables de unos 60 FPS en títulos como Call Of Duty, Asphalt y Real Racing 3.

POCO X5 Pro llega con una batería de 5.000 mAh, que ofrece una autonomía muy buena, tanto a la tasa de refresco de 60 Hz como si activamos la tasa dinámica de refresco. En este aspecto, no tendrás problemas para llegar al final del día con suficiente batería libre.

El teléfono cuenta con carga rápida por cable de 67 W y, en mis pruebas, se ha cargado por completo en solo 46 minutos, que es un tiempo bastante corto. Lamentablemente, no ofrece carga inalámbrica.

En el aspecto de conectividad, ofrece WiFi 6, Bluetooth 5.2, infrarrojos y NFC, pero no dispone de radio FM. Es compatible con redes 5G (en la banda Sub-6GHz) e incluye un espacio para una segunda tarjeta SIM (Dual SIM), pero no admite eSIM.

Un aspecto mejorable es la velocidad e transferencia del puerto USB, que es solo USB 2.0, por lo que las transferencias por cable no son muy rápidas. Tampoco admite salida de vídeo, en caso de que quieras conectarlo a un televisor.

POCO X5 Pro llega con tres cámaras traseras que permiten tomar fotografías con gran angular, ultra gran angular y macro.

La cámara principal cuenta con un sensor de 108 MP y una lente con apertura f/1.9, pero sin estabilización óptica. Esta cámara combina 9 píxeles en 1 para generar imágenes de 12 MP con menos ruido, pero también es posible tomar capturas con super resolución de 108 MP con mayor nitidez (pero a costa de ocupar bastante más espacio).

En condiciones de buena luz, la calidad de imagen de la cámara principal es excelente, pero, cuando la luz escasea, la ausencia de estabilización óptica pasa factura y las capturas presentan cierto ruido por la noche cuando las amplías.

La cámara ultra gran angular tiene un sensor de 8 MP y aporta una perspectiva diferente a la hora de fotografiar grandes objetos como edificios o monumentos.

Es una cámara útil durante el día, pero, por la noche, la calidad de imagen sufre bastante, hasta el punto de que muchas capturas son difícilmente utilizables.

Por último, la cámara macro no ofrece una gran calidad y, en mi opinión, es una unidad perfectamente prescindible.

POCO X5 Pro permite capturar fotografías en modo Retrato y, debido a la ausencia de cámara teleobjetivo, utiliza la lente gran angular, que no es la ideal para este tipo de tomas porque deforma la cara a distancias cortas.

El recorte de la silueta es bastante bueno y, aunque a veces el pelo se resiste, en general los resultados son perfectamente utilizables. Un aspecto que me gusta es que podemos ajustar el grado de desenfoque a posteriori para mejorar la imagen.

Las cámaras traseras gran angular y ultra gran angular son capaces de grabar vídeo hasta resolución 4K a 30fps. La cámara frontal puede grabar videos hasta 1080p a 60fps, pero no puede grabar vídeo 4K.

En los vídeos que he grabado, la calidad de imagen ha sido buena. POCO ofrece además un modo Estable, aunque a costa de reducir el campo de visión.

En cuanto a la cámara frontal, su resolución de 16 MP es elevada y, en general, ofrece una buena calidad de imagen. Es posible tomar selfies en modo Retrato, con un resultado bastante acertado, aunque a costa de perder el HDR.

POCO X5 Pro ofrece una buena experiencia sonota a través de dos altavoces estéreo (uno en el borde lateral superior y otro en el inferior) que producen un sonido simétrico y estéreo. Además, posee conector de auriculares de 3.5 mm, por lo que no tendrás que recurrir a auriculares Bluetooth o USB-C.

POCO incorpora en este teléfono la capa de personalización MIUI 14, pero todavía está basada en Android 12. MIUI incorpora funcionalidades interesantes para controlar el consumo de la batería, clonar aplicaciones que no admiten multicuenta, crear un segundo espacio privado, proteger el acceso a apps mediante contraseñas, proteger el acceso a fotos privadas, ocultar apps del escritorio, etc.

Además, incorpora algunas funcionalidades que no solemos encontrar habitualmente en otros smartphones, como la herramienta Game Turbo para mejorar la experiencia en juegos, la Compartición segura para eliminar datos de ubicación y dispositivo en las fotos antes de compartirlas, etc.

MIUI es una capa bastante pesada y ofrece una interfaz algo compleja. A veces llama a lo mismo de diferentes formas en función del lugar donde te encuentres y, en ocasiones, utiliza nombres confusos para ciertas funcionalidades.

POCO X5 Pro 5G está a la venta en colores amarillo, azul o negro por 🛒 349,99€ (6GB/128GB) / 🛒 399,99€ (8GB/256GB).

¿Merece la pena comprar el POCO X5 Pro? Si buscas un teléfono con una pantalla de buena calidad, un rendimiento sólido, una cámara principal competente, una autonomía amplia y carga muy rápida a buen precio, POCO X5 Pro es un teléfono a tener muy cuenta.

👍🏻 Lo mejor:

Diseño llamativo con pantalla protegida por Gorilla Glass 5 y rodeada por marcos estrechos.

Diseño llamativo con pantalla protegida por Gorilla Glass 5 y rodeada por marcos estrechos. Pantalla con alta densidad de píxeles, buen brillo máximo, gran amplitud cromática, soporte de HDR10+, elevada fidelidad de color y tasa de refresco hasta 120 Hz.

Pantalla con alta densidad de píxeles, buen brillo máximo, gran amplitud cromática, soporte de HDR10+, elevada fidelidad de color y tasa de refresco hasta 120 Hz. Funcionalidad de Pantalla Siempre Activa, encendido de pantalla mediante doble toque y encendido momentáneo cuando llega una notificación.

Funcionalidad de Pantalla Siempre Activa, encendido de pantalla mediante doble toque y encendido momentáneo cuando llega una notificación. Uso de atenuación PWM de alta frecuencia a 1.920 Hz para evitar el parpadeo de la pantalla a bajos niveles de brillo manteniendo la fidelidad de color.

Uso de atenuación PWM de alta frecuencia a 1.920 Hz para evitar el parpadeo de la pantalla a bajos niveles de brillo manteniendo la fidelidad de color. Rendimiento adecuado gracias al procesador Snapdragon 778G, memoria LPDDR4x, almacenamiento UFS 2.2.

Rendimiento adecuado gracias al procesador Snapdragon 778G, memoria LPDDR4x, almacenamiento UFS 2.2. Conectividad WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, infrarrojos y 5G con soporte Sub-6. Soporte Dual SIM (pero no eSIM).

Conectividad WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, infrarrojos y 5G con soporte Sub-6. Soporte Dual SIM (pero no eSIM). Capa de personalización MIUI 14 con muchas funcionalidades añadidas: control de consumo de batería y datos móviles por app, clonación de apps, protección de acceso a apps, segundo espacio, manejo por gestos, Game Turbo, eliminación de datos privados de fotografías antes de enviarlas, modo Oscuro mejorado, etc.

Capa de personalización MIUI 14 con muchas funcionalidades añadidas: control de consumo de batería y datos móviles por app, clonación de apps, protección de acceso a apps, segundo espacio, manejo por gestos, Game Turbo, eliminación de datos privados de fotografías antes de enviarlas, modo Oscuro mejorado, etc. Altavoces estéreo (uno en cada borde lateral) que ofrecen sonido estéreo, simétrico y de buena calidad. Conector de auriculares de 3.5 mm.

Altavoces estéreo (uno en cada borde lateral) que ofrecen sonido estéreo, simétrico y de buena calidad. Conector de auriculares de 3.5 mm. Cámara trasera gran angular con buen rendimiento, incluso en condiciones de poca luz gracias a un buen procesado. Cámara ultra gran angular con buen rendimiento por el día.

Cámara trasera gran angular con buen rendimiento, incluso en condiciones de poca luz gracias a un buen procesado. Cámara ultra gran angular con buen rendimiento por el día. Cámara frontal con buena nitidez y modo Retrato.

Cámara frontal con buena nitidez y modo Retrato. Buena autonomía gracias a su batería de 5.000 mAh. Carga muy rápida por cable (67W) y cargador rápido incluido.

Buena autonomía gracias a su batería de 5.000 mAh. Carga muy rápida por cable (67W) y cargador rápido incluido. Precio ajustado

👎🏻 Lo peor:

Construcción de plástico, de aspecto y tacto menos sofisticado que el metal / cristal de otros smartphones.

Construcción de plástico, de aspecto y tacto menos sofisticado que el metal / cristal de otros smartphones. La Pantalla Siempre Activa no puede permanecer siempre activa.

La Pantalla Siempre Activa no puede permanecer siempre activa. Software basado todavía en Android 12.

Software basado todavía en Android 12. Sin cámara teleobjetivo ni estabilización óptica en la cámara gran angular. Cámara ultra angular con bajo rendimiento por la noche y cámara macro prescindible.

Sin cámara teleobjetivo ni estabilización óptica en la cámara gran angular. Cámara ultra angular con bajo rendimiento por la noche y cámara macro prescindible. Sin posibilidad de ampliar el almacenamiento mediante microSD

