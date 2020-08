¿No quieres leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del RedMagic 5G.

La potencia que tienen los smartphones hoy en día hacen que muchos usuarios los elijan como sus dispositivos preferidos para jugar, por delante de ordenadores y consolas en muchos casos. Tanto es así que en los últimos años, algunos fabricantes han lanzado smartphones especialmente pensados para los amantes de los videojuegos.

A mediados de marzo, Nubia presentó uno de estos smartphones, RedMagic 5G, con un diseño totalmente enfocado a los gamers, así como un hardware extremadamente potente para disfrutar de cualquier juego con suavidad en su pantalla de altísima tasa de refresco.

El Red Magic 5G cuenta con una pantalla AMOLED FullHD+ de 6.7″ a 144 Hz, procesador Snapdragon 865, 8/12 GB de RAM, 128/256 GB de almacenamiento, cámara trasera de 64MP (gran angular) + 8MP (ultra gran angular) + 2MP (macro), cámara frontal de 8MP y batería 4.500 mAh con carga rápida hasta 55W

El RedMagic 5G está a la venta por 579€ (8/128GB) o 649€ (12/256GB) en la web oficial, aunque también puedes encontrarlo en Amazon. Es un precio bastante atractivo para el hardware que ofrece, especialmente si el uso que le vas a dar es jugar.

Tras varias semanas de uso, a continuación te traigo mi análisis en profundidad de este smartphone.

Diseño

El RedMagic 5G es un smartphone bastante voluminoso, aunque sus esquinas redondeadas y la cubierta trasera curvada le aportan un aspecto bastante atractivo y moderno.

El frontal está dominado por una enorme pantalla de 6,7″ con esquinas redondeadas.

Nubia no ha tratado de reducir al mínimo los marcos superior e inferior, sino que estos son bastante más anchos de lo que encontramos en los últimos dispositivos de Samsung, Apple o Huawei, por citar algunos ejemplos.

La presencia de marcos tiene sentido en un smartphone orientado a juegos ya que permite apoyar las manos con comodidad sin interferir con la pantalla al sostener el teléfono en horizontal.

Además, la presencia de una muesca o un orificio en pantalla para la cámara frontal podría interferir con la interfaz de los juegos — algo imperdonable en un dispositivo orientado a jugar.

Nubia ha optado por un ratio de pantalla 19.5:9 lo que, unido a los marcos que flanquean la pantalla, hace que sea un smartphone bastante alargado.

Por supuesto, la pantalla es completamente plana, como debe ser en un dispositivo donde prima la buena interacción con la pantalla por encima de cualquier aspecto estético.

Con 9,75 mm de grosor y 218 gramos de peso, el RedMagic 5G es un smartphone contundente, poco apropiado para aquellos que prefieren dispositivos más compactos y ligeros. De hecho, su peso hace que, si lo sostienes con una sola mano durante mucho tiempo, acabes cansándote.

Medidas (mm.) Peso (gr.) Pantalla Ratio pantalla a cuerpo (*) Samsung Galaxy Note20 Ultra 165 × 77 × 8,1 208 6,9″ 92% Huawei P40 Pro+ 159 × 73 × 9,0 226 6,6″ 92% Huawei P40 Pro 158 × 73 × 9,0 209 6,6″ 92% OPPO Find X2 Pro 165 × 74 × 8,8 207 6,7″ 91% OnePlus 8 Pro 165 × 74 × 8,5 199 6,8″ 91% Samsung Galaxy Note10+ 162 × 77 × 7,9 196 6,8″ 91% Samsung Galaxy S20+ 162 × 74 × 7,8 186 6,7″ 91% Samsung Galaxy S20 Ultra 167 × 76 × 8,8 222 6,9″ 90% Samsung Galaxy S20 152 × 69 × 7,9 163 6,2″ 90% Xiaomi Mi 10 / 10 Pro 163 × 75 × 9,0 208 6,7″ 90% Samsung Galaxy Note20 162 × 75 × 8,3 192 6,7″ 89% OnePlus 8 160 × 73 × 8,0 180 6,6″ 89% Xiaomi Mi Note 10 158 × 74 × 9.7 208 6.5″ 88% Oppo Reno2 160 × 74 × 9.5 189 6,5″ 88% Poco F2 Pro 163 × 75 × 8.9 219 6,7″ 87% Huawei P40 149 × 71 × 8,5 175 6,1″ 86% Sony Xperia 1 II 165 × 71 × 7,6 181 6,5″ 84% Honor 20 Pro 155 × 74 × 8.4 182 6,3″ 84% RedMagic 5G 169 × 78 × 9.8 218 6,7″ 83% LG V50 ThinQ 5G 159 × 76 × 8,3 183 6,4″ 83% LG G8x ThinQ 159 × 76 × 8,4 192 6,4″ 83% Sony Xperia 1 167 × 72 × 8.2 178 6,5″ 82% iPhone 11 Pro 144 × 71 × 8.1 188 5.8″ 82% Pixel 4 XL 160 × 75 × 8,2 193 6,3″ 81% Sony Xperia 5 158 × 68 × 8,2 164 6.1″ 81%

(*) Datos de ratio pantalla-a-cuerpo obtenidos de GSMArena

La parte trasera del RedMagic 5G presenta un diseño muy llamativo, en línea con lo que vemos en los dispositivos de PC para gamers.

Además de una «X» con líneas de color rojo, en el centro encontramos la inscripción REDMAGIC y, al lado izquierdo (si lo miramos en horizontal), el logotipo de la marca. Lo más interesante es que ambos logotipos se iluminan.

Las letras REDMAGIC poseen luces RGB personalizables y, a través del menú de Ajustes, podemos escoger el color (o colores) en los que queremos que se iluminen en distintas situaciones: al jugar, reproducir música, recibir una llamada, estar en medio de una llamada, cargar el móvil, sonar una alarma o si hay notificaciones pendientes.

Cada una de estas situaciones puede tener un color (o gradiente de color) diferente y, en muchos casos, podemos escoger si queremos que las luces estén permanentemente encendidas, parpadeen, se encienda y se apagan a modo de «respiración», etc.

RedMagic 5G

La posibilidad de personalizar la iluminación de las letras REDMAGIC en función de la situación puede ser útil si acostumbras a dejar el móvil boca abajo aunque, en mi opinión, no es una práctica muy recomendable porque puedes acabar rayando la pantalla. Por tanto, al final acaba siendo una forma de fardar de smartphone ante quienes te ven jugar, ya que tú mismo no ves las luces mientras juegas.

Por otro lado, el logotipo de la parte izquierda puede estar permanentemente iluminado o «respirar» mientras la pantalla está encendida. Si te preocupa el gasto de batería, existe una opción que desactiva los efectos de iluminación si estamos por debajo del 20 por ciento.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido, el botón para controlar el volumen y unos orificios por los que el ventilador interno expulsa el aire caliente. También encontramos dos botones táctiles («gatillos») en los extremos derecho e izquierdo que pueden ser utilizados en juegos.

En el lateral izquierdo encontramos un interruptor que nos permite acceder al modo Espacio de Juego, unos conectores el accesorio Dock y unos orificios por donde entra el aire frío para la ventilación.

La parte superior del teléfono únicamente cuenta con el conector de auriculares.

La parte inferior del teléfono posee un conector USB Tipo-C, la bandeja para la tarjeta SIM y el segundo altavoz. Su posición no es la mejor ya que es fácil que quede tapado con la mano cuando sostienes el teléfono en horizontal — siendo un smartphone para juegos, esto debería ser muy a menudo.

El RedMagic 5G está disponible en tres acabados de color: Eclipse Black (negro), Hot Rod Red (rojo) y Pulse (rojo y verde).

El modelo que he probado es el de color negro y, a pesar de su acabado brillante, las huellas dactilares no se quedan apenas marcadas en su superficie trasera, probablemente porque no es uniforme sino que tiene muchos dibujos y elementos sobre los que fijar la atención.

Lamentablemente, el RedMagic 5G no es resistente al aguay, de hecho, deberías tener más cuidado que con otros smartphones ya que los orificios de ventilación son un camino fácil para que el agua penetre en el interior del dispositivo y dañe algún componente.

Pantalla

El RedMagic 5G posee una gran pantalla AMOLED de 6.65″ con resolución Full HD+ (2340 x 1080 píxeles).

La resolución de la pantalla puede parecer un poco escasa para un teléfono con una pantalla tan grande pero la densidad de píxeles resulta ser 388 ppp, muy por encima del umbral de 300 ppp que solemos considerar como el límite inferior para que los píxeles individuales sean indistinguibles.

La pantalla está protegida por Gorilla Glass pero Nubia no ha dado detalles sobre qué generación de este revestimiento se ha utilizado, así que no parece probable que sea una de las últimas.

La matriz de sub-píxeles del RedMagic 5G es de tipo PenTile, como es habitual en los paneles OLED. Esto significa que los sub-píxeles se colocan en forma de rombo con una mayor cantidad de sub-píxeles de color verde que de color rojo o azul. Por tanto, la resolución efectiva del panel es inferior a Full HD+ cuando la pantalla muestra colores azules o rojos.

Las pantallas LCD que poseen otros teléfonos cuentan con matrices RGB, donde los sub-pixeles se colocan uno a continuación de otro, en hileras rojo-verde-azul (RGB), por lo que la resolución anunciada aplica por igual a los sub-píxeles de cada color.

Matriz Pentile del panel del RedMagic 5G

La característica más destacada de la pantalla del RedMagic 5G es su alta tasa de refresco. Por defecto, está configurada a 90 Hz pero podemos escoger 144 Hz para la máxima suavidad o también 60 Hz si queremos reducir el consumo de batería.

La tasa de 144 Hz es la más alta que hemos visto hasta ahora en un smartphone. Esta elevada tasa de refresco hace que todo se mueva con más suavidad, desde el scroll al desplazarnos rápidamente por una página web hasta aquellos juegos que no están limitados en FPS.

A día de hoy, son pocos los juegos que pueden aprovechar una tasa de 144 Hz — como Real Racing 3, Dead Trigger 2, Vain Glory y Free Bullet — pero previsiblemente la lista irá en aumento ya que incluso smartphones que no son específicamente para jugar están incorporando paneles de 90 o 120 Hz.

Si lo deseamos, podemos hacer que en la parte superior de la pantalla se muestra permanentemente la tasa de refresco elegida. Un aspecto interesante es que a 90 o 144 Hz, la tasa de refresco se ajusta dinámicamente según el contenido que se está mostrando, de forma que se ahorra batería al ver contenido estático o con poco movimiento.

Esta elevada tasa de refresco viene acompañada de una tasa de muestreo táctil de 240 Hz para la pantalla y de 300 Hz para los botones capacitivos. Con esto se consigue que el teléfono detecte más rápidamente nuestras pulsaciones y, por tanto, responda más rápido a nuestras órdenes.

Además de contar con una elevada tasa de refresco, la pantalla del RedMagic 5G ofrece una gran amplitud de color ya que, según la compañía, cubre el 100% del gamut DCI-P3.

Si no estás familiarizado con los espacios de color, todos los smartphones de gama cubren el espacio de color estándar de Android: Rec. 709 / sRGB.

Los más avanzados tratan de cumplir con el espacio DCI-P3 utilizado en la industria cinematográfica, y unos pocos apuntan hacia el espacio de color aún más amplio Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible

Ningún panel actual es capaz de mostrar el espacio de color completo Rec. 2020, pero muchos paneles sí que llegan a cubrir el espacio DCI-P3.

Por otro lado, la tecnología HDR incrementa el rango dinámico de tonos de color que se muestran en la pantalla. El panel del RedMagic 5G es compatible con HDR, por lo que podemos disfrutar de estos contenidos en algunos servicios de streaming.

Para analizar la calidad de la pantalla hemos realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

El RedMagic 5G ofrece tres modos de reproducción de color: normal, colorido y natural. El modo de color por defecto es normal, que utiliza el gamut de color DCI-P3. El modo colorido incrementa la saturación de los colores y el modo natural adopta el modo sRGB, lo que garantiza la mayor fidelidad de color dado que la mayoría de las apps han sido diseñadas con este espacio de color en mente..

Con el modo normal activo, la pantalla cubre el 100% de los espacios sRGB y DCI-P3, y el 72% del espacio Rec. 2020. La temperatura de color resulta ser 7628ºK, un valor que está muy por encima de la temperatura óptima de 6.500ºK, por lo que presenta un tinte azulado.

Este tono azulado es algo que posiblemente Nubia ha hecho a propósito. Los usuarios suelen preferir una pantalla azulada frente a una anaranjada, ya que eso último se asocia con algo antiguo. En todo caso, el RedMagic 5G ofrece algunas opciones para ajustar la temperatura de color de la pantalla y, en el modo más cálido, he medido una temperatura de 6.709ºK que se acerca bastante más al blanco ideal.

En este modo, la fidelidad de color es bastante buena ya que el error medio se sitúa en 4.1 dE (un valor por debajo de 4 dE se considera excelente y por encima de 9 se considera inaceptable) y el error máximo en 10.5 dE.

Resultados de la pantalla en el modo de color normal

Si pasamos al modo colorido, se cubre también el 100% de los espacios sRGB y más amplio DCI-P3, así como un 77% del espacio Rec. 2020. La temperatura de color resulta ser 7.722ºK que, de nuevo, indica un cierto tinte azulado.

Con este modo de color, la fidelidad de color es bastante peor ya que, por definición, este modo muestra los colores sobresaturados y, por tanto, alejados de la realidad. En este caso, el error medio es de 7.8 dE y el máximo es de 14.8 dE. En mi opinión, no es un modo de color recomendable.

Resultados de la pantalla en el modo colorido

Por último, en el modo de color natural, se cubre el 96% del espacio de color sRGB. La temperatura de color resulta ser 7.667 ºK, por lo que de nuevo tenemos un cierto tinte azulado.

Con este modo de color, la fidelidad de color mejora hasta un error medio de 4 dE y un error máximo de 10.3 dE, aunque hemos visto smartphones con mejores valores. No obtener un error más bajo se debe probablemente al tinte azulado que ya hemos comentado que exhibe la pantalla en todos los modos.

Resultados de la pantalla en el modo de color natural

El brillo máximo del RedMagic 5G se encuentra alrededor de 404 nits con el brillo al máximo en modo manual, pero aumenta a 587 nits si establecemos el modo automático y nos encontramos bajo un entorno muy iluminado como la luz del sol (la hoja de especificaciones del RedMagic 5G habla de 600 nits).

Estas pruebas se han realizado, como es habitual, con la pantalla totalmente en blanco. En esta gráfica comparativa reflejamos el valor de brillo máximo con la pantalla iluminada al 100% en color blanco, ya que es la forma habitual de medir y comparar el brillo de una pantalla.

Este valor máximo es alto pero queda por debajo de algunos smartphones de gama alta que superan los 600 nits. En todo caso, con este brillo no tendremos problemas para usar la pantalla a plena luz del día.

Un aspecto que menciona Nubia en las características del Redmi 5G es que ofrece 4.096 niveles de brillo, bastante más de lo que solemos encontrar otros smartphones aunque, sinceramente, nunca he echado de menos tener más granularidad a la hora de fijar el brillo.

El color negro es muy profundo, hasta el punto de que el colorímetro ha sido incapaz de medir ningún nivel de brillo. Esto significa que es realmente negro y que el contraste es, teóricamente, infinito (la hoja de especificaciones se habla de 100.000:1).

Por otro lado, los ángulos de visión son amplios y los colores no se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un ángulo, aunque el brillo se ve reducido.

Pantalla Always On Display («Siempre en Exhibición» en los menús)

Nubia ofrece la funcionalidad Always On Display que aquí se denomina Siempre en Exhibición (¡menudo nombrecito!).

Es posible programar la hora de inicio y finalización de este modo, pero durante este tiempo no estará siempre activo sino solo durante 5, 15, 30 o 60 minutos. Esto es una limitación frente a otros smartphones que mantienen la pantalla activa todo el tiempo (de ahí su nombre de «pantalla siempre activa»). En todo caso, basta con tocar la pantalla o levantar el teléfono para que se reactive otra vez.

Nubia permite elegir entre una gran cantidad de diseños para esta funcionalidad que incluyen imágenes estáticas/animadas, mensajes de texto y relojes analógicos/digitales. Además de los elementos que incluye el teléfono, puedes añadir tus propias imágenes y vídeos.

Posibles diseños de la pantalla siempre activa

En la pantalla de bloqueo se muestra, además del elemento gráfico que elijamos, la hora y el nivel de batería, pero no se muestran los iconos de las apps con notificaciones pendientes, lo cual resta bastante utilidad a esta funcionalidad.

El RedMagic 5G cuenta con una funcionalidad llamada Filtro de luz azul que reduce la fatiga ocular limitando la cantidad de luz azul que emite la pantalla. Es posible controlar la cantidad de luz azul que se filtra y programar el encendido automático a determinadas horas o coincidiendo con la puesta de sol.

Por último, según la hoja de especificaciones, el RedMagic 5G ofrece Atenuación de CC (también conocida en la industria como DC Dimming), aunque no he encontrado ninguna opción en los ajustes para activarla.

En otros smartphones, esta funcionalidad ajusta el brillo de la pantalla cambiando la alimentación del circuito de la pantalla. Cuando está activa, se reduce el parpadeo de la pantalla con niveles de bajo ruido (que a algunas personas les provoca dolor de cabeza) pero, a cambio, los colores pueden verse alterados, por lo que siempre es una funcionalidad opcional.

Hardware

Tratándose de un smartphone para gaming, no sorprende que Nubia haya escogido el hardware más potente que había disponible.

El RedMagic 5G llega con el procesador Snapdragon 865, que fue anunciado en diciembre de 2019 y es el más potente de Qualcomm — solo por detrás del Snapdragon 865 Plus que fue anunciado después de que este smartphone saliera al mercado.

El Qualcomm Snapdragon 865 está fabricado en un proceso de 7 nm y cuenta con un núcleo prime Cortex-A77 a 2.84 GHz, tres núcleos de alto rendimiento Cortex-A77 a 2.42 GHz y cuatro núcleos de eficiencia Cortex-A55 a 1.8 GHz.

El Snapdragon 865 no integra un modem LTE sino que debe ser emparejado con el modem X55 5G, que también soporta LTE Cat. 24/22. El módulo WiFi sí que está integrado y ofrece soporte para Wi-Fi 6 (802.11ax), y también cuenta con soporte para Bluetooth 5.1 incluyendo aptX Adaptive.

La GPU integrada es la Adreno 650 que ofrece en torno a un 20% más de rendimiento que la Adreno 640 del Snapdragon 855.

El DSP Hexagon 698 ofrece un mejor rendimiento, y el ISP Spectra 480 también es considerablemente más rápido y añade soporte para Dolby Vision, vídeos 8K y fotografías de hasta 800 MP. El controlador de memoria soporta LPDDR5 hasta 2.750 MHz.

El RedMagic 5G llega con 8 o 12 GB de RAM de tipo LPDDR5, que es la más rápida que puedes encontrar hoy.

Hasta hace poco, los dispositivos móviles actuales más potentes utilizaban RAM LPDDR4X con una velocidad de transmisión de datos de 4.266 Mb/s. La nueva velocidad de 6.400 Mb/s permite a la memoria LPDDR5 transferir 51 GB de datos, es decir, aproximadamente 14 archivos de vídeo Full HD (3,7 GB cada uno) en un minuto.

La memoria LPDDR5 ha sido diseñada para reducir su voltaje de acuerdo con la velocidad de operación del procesador para maximizar el ahorro de energía. Las características de bajo consumo permiten que la memoria RAM LPDDR5 ofrezca reducciones del consumo de energía de hasta un 30 por ciento, lo que tiene impacto en la autonomía aunque la memoria no es precisamente el elemento que más consume.

El almacenamiento es de tipo UFS 3.0, que es considerablemente más rápido que el almacenamiento UFS 2.1 que hasta no hace mucho veíamos en smartphones de gama alta. No obstante, ya hay algunos smartphones que cuentan con almacenamiento UFS 3.1.

Lo que más llama la atención en el RedMagic 5G no es su hardware, que es igualado por muchos otros smartphones de gama alta, sino su sistema activo de refrigeración líquida con un ventilador que ayuda a mantener la temperatura del dispositivo baja.

El ventilador del RedMagic 5G es capaz de girar hasta 16.000 veces por minuto para capturar aire frío, hacerlo circular y expulsarlo por los orificios que tiene el teléfono. Según indica Nubia, gracias a este sistema consigue bajar la temperatura de la CPU hasta en 18ºC, lo que ayuda a mantener un rendimiento elevado incluso en sesiones largas de juegos.

En el menú de Ajustes podemos desactivar el ventilador de forma permanentemente o a determinadas horas si, por ejemplo, nos molesta el pequeño zumbido que produce (totalmente imperceptible mientras juegas con sonido pero audible si está en silencio). También es posible configurar si queremos que funcione siempre a la máxima velocidad o que se ajuste de forma inteligente a la temperatura de la CPU.

Nubia también ofrece la posibilidad de encender el ventilador durante el proceso de carga de batería para mejorar la eficiencia del proceso ya que la carga rápida provoca un calentamiento del teléfono.

Con estas características hardware, el RedMagic 5G está preparado para competir de igual a igual en potencia frente a cualquier smartphone de gama alta.

A continuación, vamos a ver los resultados del RedMagic 5G en diversos benchmarks, lo que nos dará una idea de la potencia de este terminal en comparación con otros smartphones.

En el benchmark AnTuTu v8, ha dado un resultado de 592.266 puntos, una puntuación excelente que lo coloca por encima de prácticamente todos los smartphones de gama alta.

En el benchmark Geekbench 5 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 907/3.132 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que de nuevo son unos resultados excelentes.

En el apartado de almacenamiento, el teléfono obtiene unos resultados muy altos en las pruebas de AndroBench de velocidad de lectura y escritura del almacenamiento ya que cuenta con almacenamiento UFS 3.0.

En el test de rendimiento general PCMark 2.0, ha obtenido una puntuación de 12.396 puntos, el valor más alto que hemos visto hasta la fecha.

En la prueba CPU Throttling que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha visto caer su rendimiento hasta un 82% en dicho período. Ahora bien, si activamos el ventilador, el rendimiento cae solo hasta un 90%.

En la siguiente gráfica reflejamos el valor con el ventilador puesto ya que entendemos que cuando utilices una app/juego de alto rendimiento, harás uso del sistema de refrigeración activa.

Los resultados que ha obtenido el RedMagic 5G en los benchmarks son espectaculares, como podíamos esperar dado que posee el hardware más potente del momento.

En el día a día, el RedMagic 5G se mueve con total fluidez. No se producen parones al movernos por la interfaz o al utilizar apps frecuentes como WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, TikTok, Instagram, Netflix o Google Maps, por citar algunas.

Por otro lado, los 8 GB de RAM del modelo que he probado son más que suficientes para mantener en memoria una gran cantidad de apps.

En cuanto a capacidad gráfica, como ya he comentado, el RedMagic 5G incorpora una GPU Adreno 650, que ofrece en gran rendimiento gráfico, así como un sistema de disipación de calor especialmente pensado para largas sesiones de juegos.

En la prueba de rendimiento gráfico SlingShot de 3DMark, el teléfono ha obtenido unos resultados excelentes que superan a otros buques insignia.

En la prueba GFXBench con APIs tradicionales, el dispositivo ha obtenido unos resultados que, de nuevo, son muy elevados.

En las pruebas de GFXBench basadas en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal/OpenGL y Vulkan), obtiene resultados altos pero no tango como hubiéramos esperado.

En las pruebas de rendimiento gráfico, la GPU consigue unos resultados elevados en los benchmarks aunque debemos tener en cuenta que la pantalla tiene resolución Full HD+, por lo que sale favorecido en las pruebas que se realizan a la resolución de la pantalla frente a otros smartphones en los que las pruebas se realizan en Quad HD+.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes — Real Racing 3, Dead Trigger 2, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile — y, en todos ellos, la experiencia al jugar con el RedMagic 5G ha sido muy satisfactoria.

Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

Los tres títulos se mueven con una tasa de imágenes por segundo elevada de manera muy consistente, llegando a 144 FPS de media en los dos juegos que soportan esta elevada tasa.

Juego (*) FPS medio Estabilidad FPS FPS

Min.-Max. Real Racing 3 144 100% 142-145 Dead Trigger 2 144 100% 140-145 Asphalt 9 30 100% 28-31 Call of Duty Mobile 60 100% 55-61

(*) Configuración de calidad de los juegos:



Real Racing 3: Por defecto

Dead Trigger 2: Calidad visual en valor «predeterminado» y límite de FPS en 144 FPS

Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «mejor»

Call of Duty Mobile: Calidad gráfica «muy alta» y cuadros por segundo a velocidad «máxima» por defecto

Los smartphones de gama alta tienden a calentarse al ser utilizados para tareas intensivas en CPU/GPU como juegos 3D. En el caso del RedMagic 5G, he medido temperaturas máximas en la superficie del teléfono de unos 43ºC, que implican que el teléfono se nota caliente en la mano.

Como he comentado, el RedMagic 5G llega con 128 o 256 GB de almacenamiento interno pero Nubia no ofrece la posibilidad de ampliar el espacio mediante una tarjeta micro-SD.

En el aspecto de conectividad, el RedMagic 5G es compatible con Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac a 2.4GHz y a 5GHz, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 y NFC.

El RedMagic 5G cuenta con un conector USB Tipo-C 3.0 que ofrece salida de vídeo mediante un adaptador de USB-C a HDMI.

El compartimento para SIM ofrece espacio para dos tarjetas nano-SIM, por lo que puedes hacer uso de la funcionalidad Dual SIM. Ahora bien, no es compatible con eSIM.

El RedMagic 5G es compatible con redes 5G y soporta la banda por debajo de 6 GHz (Sub-6) pero no la banda mmWave.

Si no sabes de qué hablamos, basta con que sepas que el espectro utilizado para 5G se divide en dos franjas: por debajo de 6 GHz (Sub-6) y por encima de 24 GHz (mmWave).

La principal diferencia entre ambos es la velocidad y la cobertura. La banda Sub-6 proporciona mejor cobertura pero las velocidades máximas son solo un 20 por ciento superiores a 4G LTE, así que no es tan impresionante.

La banda mmWave ofrece una velocidad de descarga altísima (hasta 10 Gbps) pero la cobertura es bastante peor, unos 200 metros, por lo que puede ocurrir que tu teléfono pase más tiempo conectado a 4G que a 5G, sobre todo cuando estás dentro de un edificio. Este tipo de tecnología está pensado para espacios abiertos o zonas con alta densidad de usuarios donde se instalen muchas antenas.

Dicho esto, actualmente hay mucha más cobertura sub-6 a nivel internacional y, en el caso de España, la subasta de espectro mmWave todavía no tiene fecha.

En mis pruebas de velocidad de red, el RedMagic 5G ha alcanzado los 437 Mbps de bajada y 107 Mbps de subida en Wi-Fi con una conexión de fibra óptica. En la prueba de conexión 4G (no he tenido buena cobertura 5G en mi zona), he obtenido una velocidad de descarga de 30 Mbps y de subida de 12 Mbps, unos resultados buenos.

El RedMagic 5G incorpora un lector de huella integrado bajo la pantalla que, para mi gusto, está situado demasiado abajo ya que resulta algo complicado colocar allí el dedo mientras sostienes el teléfono.

En mis pruebas, el reconocimiento de huella ha funcionado bien y el teléfono se desbloquea con rapidez siempre que coloques bien el dedo sobre el área de reconocimiento. Si solo lo colocas parcialmente, el proceso de desbloqueo tarda un poco más o, directamente, no funciona.

El área de lectura de la huella aparece marcada en la pantalla Always On Display pero, como ya he comentado, este modo no está permanentemente activo sino que, al cabo de un tiempo, se desactiva. En todo caso, basta con tocar la pantalla o levantar el teléfono para que el área de lectura vuelva a aparecer en pantalla.

Nubia ha incluido un sistema de reconocimiento facial que utiliza una imagen 2D, por lo que no es tan seguro como el reconocimiento 3D del iPhone o ciertos smartphones Android. También tiene problemas en condiciones de poca luz, aunque podemos activar una opción para que se ilumine la pantalla y, de esta forma, también nuestro rostro.

El RedMagic 5G permite tener activos a la vez el reconocimiento de huella y el de rostro, por lo que podemos utilizar en cada momento el que más nos convenga.

Batería

La batería de RedMagic 5G posee una capacidad de 4.500 mAh, una capacidad que parece más que suficiente para este tamaño de pantalla, aunque debemos tener en cuenta que los juegos son grandes consumidores de energía.

En la prueba de autonomía de PCMark, el teléfono ha dado un resultado de 7 horas y 10 minutos con la tasa de refresco configurada en 144 Hz, que es un valor más bien bajo, com era de esperar con una tasa tan elevada.

Si reducimos la sa tasa de refresco a 60 Hz, el resultado que obtenemos es de 9 horas y 48 minutos, que es bastante más elevado, aunque tampoco es de los mejores que hemos visto.

En el día a día, la autonomía es buena y no tendrás problema en llegar al final del día aunque, si dedicas muchas horas a jugar a lo largo del día (como cabe esperar dado el teléfono del que se trata), posiblemente tendrás que recargar el teléfono en algún momento o bajar la tasa de refresco.

El RedMagic 5G incluye un modo ahorro de batería que limita la actividad en segundo plano, deshabilita algunos efectos visuales y restringe algunas funcionalidades que consumen batería. Es posible configurar este modo para que se active a determinadas horas o cuando el nivel de batería desciende por debajo de un umbral.

El sistema también nos avisa si detecta que alguna app está consumiendo más batería de lo que debería, para que puedas restringir su actividad si así lo deseas.

El RedMagic 5G ofrece carga rápida a 55W pero el cargador que viene en la caja solo ofrece 18W, por lo que estás limitado a esta potencia salvo que compres un cargador aparte.

En mis pruebas, el proceso de carga completo ha llevado un total de 1 hora y 26 minutos con el cargador de 18 W incluido. El proceso de carga es bastante lineal, como se puede apreciar en la gráfica, por lo que el 50% no se alcanza hasta pasados 40 minutos.

El RedMagic 5G tarda cerca de hora y media en cargarse con el cargador incluido

El RedMagic 5G no cuenta con carga inalámbrica, algo que personalmente echo de menos ya que me he acostumbrado a la comodidad que supone dejar el teléfono sobre el escritorio o en el coche sin tener que conectar ningún cable para que cargue.

Software

El RedMagic 5G llega con Android 10 y, por encima, la compañía incluye su propia capa de software RedMagic OS V3.0.

RedMagic OS es una capa de personalización que modifica en gran medida el aspecto estándar de Android para que resulte más vistoso, como cabe esperar en un smartphone gaming.

Aunque algunas capas de personalización chinas no incluyen un cajón de aplicaciones por defecto, este sí que está presente en RedMagic OS.

En él podemos encontrar todas las apps organizadas alfabéticamente pero no podemos cambiar el orden ni crear carpetas.

RedMagic OS apenas ofrece opciones de personalización del escritorio.

Podemos ocultar el cajón de aplicaciones y modificar la cuadrícula de iconos (4×6, 5×6, 4×5 o 5×5) pero no podemos personalizar el aspecto de los iconos, el diseño de las carpetas o el efecto de desplazamiento entre pantallas, por ejemplo.

Tampoco es posible personalizar el aspecto del dock donde se muestran los iconos de nuestras apps favoritas.

Nubia ha añadido Google Discover en la pantalla de la izquierda, lo cual es un añadido muy interesante para ver rápidamente noticias que pueden ser de nuestro interés.

Por defecto, RedMagic OS muestra la barra inferior con botones Atrás, Inicio y Recientes pero podemos sustituir esta barra por el control por gestos y ganar algo de espacio.

RedMagic OS permite configurar fondos de pantalla estáticos o dinámicos, e incorpora un buen número de diseños preinstalados. También cuenta con la posibilidad de aplicar temas, aunque no existe una tienda de temas como tal sino que debes elegir entre los seis que vienen preinstalados. Dos de ellos están inspirados en juegos: King of Glory y Ace Fighter.

Al arrastrar el panel de notificaciones hacia abajo, vemos en primer lugar una hilera con iconos de acceso rápido a funcionalidades (WiFi, Datos móviles, 5G, Bluetooth, Sonido, Pantalla dividida, Modo avión etc.). Si arrastramos la pantalla hacia abajo una segunda vez, la primera hilera se expande y aparecen nuevas filas de iconos.

Uno de los iconos que encontramos es el de la app WhatsApp, que permite abrir la popular app de mensajería en una ventana flotante por encima de la app o juego que estamos utilizando.

Por el momento, esta funcionalidad de abrir una app en una ventana solo está disponible para WhatsApp.

Nubia también ha añadido un modo con una sola mano que básicamente baja la mitad superior de la pantalla para que sea alcanzable desde la parte inferior. Para activarlo, debemos deslizar hacia arriba desde los dos lados inferiores, por lo que no es muy cómodo.

Echo de menos funcionalidades software presentes en otros smartphones como, por ejemplo, un segundo espacio privado, la protección de apps mediante contraseña/huella, un modo escritorio al conectar el teléfono a una pantalla o el clonado de apps para aquellas que no ofrecen multi-cuenta.

El RedMagic 5G no incorpora apps de terceros salvo las habituales de Google. Es un alivio encontrar un fabricante que no preinstala juegos y otor bloatware en el teléfono.

Un aspecto mejorable de la interfaz del RedMagic 5G es la pésima traducción al español.

Ya he comentado algunos ejemplos como la Pantalla Siempre en Exhibición para la opción que otros llaman Pantalla Siempre Encendida, pero hay muchas otras opciones que resultan casi indescifrables.

Por ejemplo, la opción calidad de registro de la pantalla hace referencia a la resolución a la que se graban los vídeos de la propia pantalla. Y la opción «Levanta la mano, la pantalla está encendida» hace que la pantalla se encienda cuando levantes el teléfono de la mesa. El efecto Belleza en la cámara se llama Bonito y el modo Retrato se llama Vertical. Y así podría seguir con muchos más ejemplos.

Funcionalidades para juegos

El RedMagic 5G es un smartphone para los amantes de los juegos y, por eso, llega con un modo especial llamado Espacio de Juegos al que se accede mediante un interruptor situado al lado izquierdo.

Al activar el modo Espacio de Juegos, el launcher cambia y lo único que vemos son todos los juegos que tenemos instalados en el smartphone. Podemos añadir manualmente otros juegos que tengamos instalados o borrar aquellos que no queremos que aparezcan. Basta con pulsar sobre uno de ellos para iniciarlo.

Espacio de juegos

En la esquina inferior izquierda vemos un botón llamado Ventilador que permite activar/desactivar el ventilador interno, y a la derecha se encuentra otro botón llamado Tira LED RGB que permite activar/desactivar la luz RGB de la marca REDMAGIC de la parte de atrás.

Desde esta pantalla también podemos acoplar el controlador de juego Red Magic aunque, lamentablemente, no hemos recibido uno para poder probarlo.

Por último, podemos acceder a un menú de ajustes con varias secciones interesantes:

Resumen de nuestra actividad en juegos del día y de la última semana

Imágenes y vídeos capturados durante partidas, organizadas por juego

Opciones del ventilador: Activado/desactivado y velocidad (máxima velocidad o ajustada a la temperatura de la CPU)

Grabación de momentos estelares Red Magic para ciertos juegos (Honor of Kings, Game For Peace, PUBG Mobile y Fortnite): Podemos hacer que se graben automáticamente momentos importantes como una «kill», tu propia muerte, etc.

Una vez dentro del juego, podemos arrastrar un panel desde el lado derecho para acceder a distintas funcionalidades:

Información sobre uso de CPU, uso de GPU y uso de red en tiempo real

Control de brillo

Mejora de rendimiento del juego: Automático (por defecto), CPU Turbo, GPU Turbo y Super Rendimiento (CPU Turbo y GPU Turbo a la vez)

Bloqueo de la pantalla: Bloquea la pantalla para que no se produzcan pulsaciones accidentales.

Personalización de los gatillos izquierdo y derecho: Debemos arrastrar los botones virtuales «L» y «R» a las zonas de la pantalla que queremos que se pulsen cuando apretemos los gatillos situados en los extremos izquierdo y derecho del lateral del teléfono.

Creación de macros: Podemos grabar durante 10 segundos nuestras operaciones sobre la pantalla para que luego el teléfono las repita automáticamente. Esto es útil para, por ejemplo, ir directamente a una partida o realizar un cambio en los ajustes pasando por todas las pantallas intermedias.

Ayuda para apuntar: Podemos hacer que aparezca en la pantalla una cruz con forma, color y tamaño personalizado.

WhatsApp: Permite abrir la app de mensajería en una ventana

Ventilador: Apaga y enciende el ventilador

Frecuencia de refresco: Podemos elegir entre 60, 90 y 144 Hz

4D Shock: El teléfono vibra de forma sincronizada con los sonidos y acciones del juego. Solo está disponible en algunos juegos como PUBG, Asphalt 9, QQ Speed, Knives Out y Stimulate the Battlefield

Bloquear mensajes: Evita que nos lleguen mensajes mientras estamos jugando

Bloquear llamadas: Evita que nos entren llamadas mientras estamos jugando

Multimedia

El RedMagic 5G cuenta con dos altavoces estéreo, uno situado en el auricular del oído y otro en la parte inferior junto al conector USB-C. La ubicación del altavoz en la parte inferior no es la mejor ya que es fácil taparlo inadvertidamente con la mano cuando sujetamos el teléfono en horizontal. En este aspecto, hubiera preferido verlo en el frontal.

Dentro de que se trata un smartphone, los altavoces suenan bastante bien, con un volumen potente y sonidos claros.

La distorsión a volúmenes elevados es mínima y la separación de los altavoces permite apreciar el sonido estéreo al utilizarlo en horizontal.

Además, teléfono cuenta con la tecnología DTS-X para ofrecer sonido envolvente 7.1 — todo lo envolvente que puede ser el sonido que emite un pequeño dispositivo móvil.

Si eres de los que prefiere jugar con auriculares, te alegrará saber que el RedMagic 5G cuenta con un conector de auriculares de 3.5 mm situado en la parte superior.

Teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que juegan lo hacen con auriculares, este es un añadido muy interesante ya que permite estar jugando y cargando el teléfono a la vez — cosa que no puedes hacer con unos auriculares USB-C.

Al conectar unos auriculares, podemos aplicar algunos efectos de sonido DTS-X: Música, Cine o Juego. Lo que no encontramos es un ecualizador para poder ajustar el sonido a nuestro gusto.

No puedo resistirme a comentar una opción que he encontrado en el menú de Sonido llamada «Voz de elefante» que, por su nombre, nunca adivinarías para qué sirve. Por suerte, he podido preguntar directamente a Nubia y me han aclarado en qué consiste.

Se trata de un sistema de reducción del ruido utilizando tecnología de sonido de Elephant. A través de IA, es capaz de separar la voz y suprimir el ruido ambiental en tiempo real. También utiliza un algoritmo para cancelar el eco.

Nubia ha optado por no incorporar su propio reproductor de música sino que ha recurrido a YT Music, el reproductor de Google. Es un reproductor bastante competente si no fuera porque te recuerda cada dos por tres que harías muy bien en contratar YouTube Premium (¡qué pesado!)

Pasando a la reproducción de imágenes, la aplicación Galería se utiliza para visualizar y reproducir las fotos y vídeos almacenados en el teléfono. Se trata de una aplicación muy sencilla que solo tiene dos pestañas llamadas Fotos y Álbumes, y no incorpora ninguna funcionalidad de detección de rostros, identificación de escenas, organización por ubicación, etc.

La pestaña Fotos muestra todas las fotografías ordenadas cronológicamente empezando por las más nuevas (traducido como «Rebobinar por tiempo») o las más antiguas («Desembobinar por tiempo»). Pulsando sobre cada foto, podemos marcarla como favorita o editarla con herramientas muy básicas.

Por otro lado, la pestaña Álbumes muestra las fotografías organizadas por álbumes: Cámara, Vertical (o sea, Retrato), Captura de pantalla, Grabación de la pantalla, nombres de juegos y más. Se echa de menos un álbum donde estén todas las fotografías ya que, en ocasiones, no sabes dónde debes ir a buscar para encontrar la imagen que te acabas de descargar.

Aplicación Galería

La reproducción de vídeos almacenados en el teléfono es buena gracias a su pantalla que, como hemos comentado, ofrece colores vivos y un buen nivel de brillo.

Por supuesto, no tendremos problemas para ver vídeos en streaming de YouTube, Netflix, Amazon Prime TV, Disney+ u otras fuentes de contenido de streaming.

Ahora bien, debemos tener en cuenta que el RedMagic 5G no cuenta con la certificación Widevine L1, por lo que no es posible reproducir contenido en HD de Netflix y, posiblemente, de otros servicios que utilicen este sistema de protección. Esto significa que las películas y series de Netflix se ven, como mucho, con una resolución de 960 x 540 píxeles.

Cámara

El RedMagic 5G llega con una triple cámara trasera formada por:

Cámara principal: Sensor Sony IMX686 de 64MP (tamaño de píxel de 0.8μm) y lente con apertura f/1.8 (la hoja de especificaciones dice f/2.0 pero los datos EXIF de las fotos indican f/1.8)

Cámara ultra gran angular (120º): Sensor Hynix HI846 de 8MP (tamaño de píxel de 1.12μm) y lente con apertura f/2.0

Cámara macro: Sensor OmniVision OV02A10 de 2MP (tamaño de píxel de 1.75μm)

A la vista de estas características, parece evidente que Nubia no ha puesto un especial foco en la cámara trasera ya que sus características no son especialmente impresionantes.

La interfaz de la app Cámara del RedMagic 5G es una de las más confusas que he utilizado. Algo tan sencillo como seleccionar la cámara que quieres utilizar puede llegar a ser una tarea realmente frustrante.

El modo Foto que se abre por defecto no permite seleccionar la cámara que quieres utilizar (!) sino que estás limitado a la cámara principal. Los botones que aparecen 3x, 5x y 10x no permiten elegir otras cámaras (obvio dado que no hay lente teleobjetivo) sino que permiten capturar ampliaciones digitales de la imagen tomada por la cámara principal. No hay un botón 0.5x para la cámara ultra angular ni un botón Macro.

Si quieres utilizar la cámara ultra gran angular, tienes que ir al modo PRO, donde sí que hay dos botones para alternar entre la cámara principal y la cámara ultra gran angular.

Sin embargo, en el modo PRO tampoco hay botón para la cámara Macro (ni se activa automáticamente al acercarte a pocos centímetros de un objeto) sino que debes ir al modo Cámara Familiar (menudo nombre…) donde, entre un sinfín de modos extraños, hay uno llamado Macro que activa dicha cámara. Ah, se me olvidaba, por alguna extraña razón, el modo Cámara Familiar no aparece cuando abres la cámara desde el acceso rápido de la pantalla bloqueo.

Este no es el único aspecto confuso de la interfaz. Uno de los modos de fotografía se llama modo Vertical cuando, en realidad, debería decir Retrato (en inglés indica correctamente «Portrait»).

Por cierto, antes de tomar tu primera fotografía, no olvides desactivar vez la marca de agua o todas tus fotografías tendrán impreso el mensaje «SHOT ON RED MAGIC 5G. POWERED BY NUBIA» en la esquina inferior izquierda. Mis primeras fotografías han ido a la papelera.

A continuación, vamos a revisar la calidad de cada una de las cámaras.

Comenzamos con la cámara principal. Aquí podemos ver algunas fotografías tomadas en condiciones de buena luz. Las imágenes capturadas presentan un buen resultado, tanto en nitidez como en reproducción del color.

Fotografías tomadas con la cámara principal con luz abundante

Cuando la luz escasea, la cosa cambia ya que la ausencia de estabilización óptica pasa factura. Como resultado, las capturas tomadas por la noche con la cámara principal presentan bastante ruido y no pueden competir con lo que obtenemos en otros smartphones de gama alta.

A continuación, se incluyen algunas fotografías tomadas en condiciones de poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara principal con luz escasa

El RedMagic 5G ofrece un modo de detección de escena IA pero, en mi opinión, sus resultados son demasiado artificiales.

Aunque suele ser habitual que este tipo de modos incremente ligeramente la saturación al detectar, por ejemplo, una flor, en este caso el incremento en la intensidad de color es demasiado alto y, como resultado, la imagen se ve poco natural. Tampoco entiendo qué ha llevado a Nubia a incrementar la saturación en escenas identificadas como «edificio alto.»

Fotografías tomadas con la cámara principal sin/con la IA de detección de escenas

También encontramos un modo Noche que se toma más tiempo para realizar la captura pero, a cambio, produce imágenes más brillantes, como si hubieran sido tomadas con una exposición más larga.

El resultado es bueno aunque, en ocasiones, las sombras desaparecen por completo, dando lugar a una imagen demasiado plana.

Fotografías tomadas con la cámara principal sin/con modo Noche

Como comentábamos anteriormente, el RedMagic 5G ofrece un modo Retrato (mal llamado «Vertical» en la interfaz) que permite tomar fotografías en las que el fondo se ve desenfocado.

El recorte de la silueta no es demasiado bueno, como se puede apreciar en estos ejemplos donde el efecto «pegote» es considerable. El desenfoque aplicado al fondo tampoco se ve demasiado natural, por lo que no es un modo muy recomendable.

Si pasamos a la cámara ultra gran angular, su sensor de 8MP ofrece una buena calidad de imagen durante el día pero las imágenes pierden mucho detalle cuando la fotografía es tomada por la noche.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con la lente ultra gran angular.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular

Por último, la cámara Macro permite acercarnos a muy poca distancia de los objetos que queremos fotografiar pero su resolución de 2MP es insuficiente para captar todos los detalles.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con la lente macro.

Fotografías tomadas con la cámara Macro

El RedMagic 5G es capaz de grabar vídeo en resolución 8K (7680×4320) a 30 fps, UHD/4K (3840×2160) a 30/60fps, Full HD/1080p (1920×1080) a 30/60fps y HD/720p (1280×720) a 30 fps.

Es posible seleccionar el formato de vídeo: H.264 (mejor compatibilidad), H.265 (mayor ahorro de espacio) y HDR10 (mayor rango dinámico).

A continuación, podemos ver unos ejemplos de vídeos grabados en resolución [email protected], [email protected] y [email protected]

En todos los casos la calidad de la imagen es bastante buena, con un buen rango dinámico y un buen nivel de estabilización.

La cámara frontal es de 8MP (tamaño de píxel de 1.12μm) con apertura f/2.0 y enfoque fijo.

Como se puede apreciar en las imágenes de ejemplo, calidad de los selfies en condiciones de buena luz es buena pero, por defecto, el efecto belleza que se aplica es demasiado alto y se pierde por completo la textura de la piel.

Llamadas de voz

En las pruebas que hemos realizado la calidad de la voz es correcta y he podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades.

Precio y competidores

El RedMagic 5G está a la venta por 579€ (8/128GB) o 649€ (12/256GB) en la web oficial, aunque también puedes encontrarlo en Amazon. Teniendo en cuenta la potencia del hardware de este smartphone, no es un precio que me parezca demasiado caro.

Cualquier smartphone de gama alta como el Samsung Galaxy S20, OnePlus 8 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro o Huawei P40 Pro es un potencial competidor del RedMagic 5G pero, si nos centramos en smartphones pensados para juegos, hay algunas alternativas interesantes.

El Black Shark 2 / 2 Pro (439 €/ 479€) posee una pantalla AMOLED de 6.4″ con resolución FullHD+, procesador Snapdragon 855, 8/12 GB de RAM, 128/256 GB de almacenamiento, cámara trasera 48MP (gran angular) + 12MP (teleobjetivo), cámara frontal de 20MP y batería de 4.000 mAh con carga rápida a 27W.

También tenemos los Black Shark 3 / 3 Pro (550 € / 899€) con pantalla AMOLED de 6.7″ / 7.1″ con resolución FullHD+ a 90Hz, procesador Snapdragon 865, 8/12 GB de RAM, 128/256/512 GB de almacenamiento, cámaras traseras de 64MP (gran angular) + 13MP (ultra gran angular) + 5MP (profundidad), cámara frontal de 20MP y batería de 4.720 / 5000 mAh con carga rápida a 65W.

El Asus ROG Phone 3 (799 €) llega con una pantalla AMOLED de 6.6″ con resolución Full HD+ a 144 Hz, procesador Snapdragon 865+, 8/12/16GB de RAM, 128/256/512GBB de almacenamiento, cámara trasera de 64MP (gran angular) + 13MP (ultra gran angular) + 5MP (macro), cámara frontal de 24MP y batería de 6.000 mAh con carga rápida a 30W.

Conclusiones

Para muchas personas, el smartphone se ha convertido en su principal dispositivo para juego, por encima de la consola o el ordenador. Aunque cualquier smartphone de gama alta es un buen candidato para jugar, algunos fabricantes lanzan modelos específicos para los más aficionados al gaming.

Uno de estos smartphones es el RedMagic 5G, que destaca en los aspectos más valorados por los gamers: diseño, pantalla, rendimiento y sonido — aunque flojea en otros menos importantes para este colectivo como la cámara o la interfaz.

Comenzando por su diseño, el RedMagic 5G posee un cuerpo voluminoso con un grosor de 9.75 mm y un peso de 218 gramos.

Su gran pantalla de 6.7″ está rodeada por amplios marcos por encima y por debajo que, aunque no ayudan a conseguir un ratio elevado de pantalla a cuerpo, resultan útiles para apoyar las manos al utilizar el smartphone en horizontal.

La parte trasera es lo más llamativo del teléfono, no solamente por su diseño con líneas de color sino por el logotipo central con luz RGB y su logotipo cerca de la base que se ilumina de color rojo.

A través de los ajustes, es posible configurar que el logotipo central se ilumine en distintos colores cuando llega una notificación, se reproduce música, entra una llamada, etc. También es posible configurar el logotipo inferior para que se ilumine o «respire» cuando la pantalla está encendida.

El cuerpo del teléfono tiene botones capacitivos («gatillos») a izquierda y derecha en la parte superior que pueden ser configurados para distintas acciones en cada juego. También encontramos orificios en los laterales por los que se introduce y expulsa el aire.

Estos orificios impiden que el RedMagic 5G sea resistente al agua, por lo que deberás tener cuidado para que no se moje por accidente ya que el agua podría penetrar hasta el interior.

El RedMagic 5G posee un panel AMOLED de 6.7″ con resolución FullHD+ que ofrece un amplio gamut de color, cubriendo el 100% del espacio DCI-P3. La pantalla posee un valor de brillo bastante alto (587 nits según mis mediciones) y un cierto tinte azulado que hace que la fidelidad de color no sea tan buena como otros smartphones.

El aspecto más diferenciador de su pantalla es su tasa de refresco de hasta 144 Hz, que hace que las animaciones y los juegos compatibles se muevan con gran suavidad. El panel es capaz de adaptar la tasa de refresco al contenido de la pantalla, de forma que se ahorra batería ya que hay contenidos que no necesitan una tasa tan elevada.

El RedMagic 5G ofrece una funcionalidad limitada de Pantalla Siempre Activa, ya que solamente está activa durante un máximo de 60 minutos. Aunque en la pantalla se muestra la fecha/hora y el nivel de batería, no se muestran los iconos de las notificaciones pendientes, lo que también le resta bastante utilidad.

El RedMagic 5G llega con un hardware muy potente ya que cuenta con un procesador Snapdragon 865 acompañado por 8/12GB de RAM LPDDR5 y 128/256GB de almacenamiento UFS 3.0, que no se puede ampliar mediante tarjeta micro-SD.

Las pruebas de los benchmarks muestran que el RedMagic 5G es un smartphone extremadamente potente, como era de esperar de un dispositivo pensado para disfrutar de juegos. Nubia ha incluido un sistema activo de refrigeración líquida con un ventilador que gira hasta 15.000 rpm para expulsar el aire caliente y reducir la temperatura del procesador en hasta 18ºC.

El ventilador apenas hace ruido cuando está encendido pero, si nos molesta, podemos desactivarlo por completo. Nubia ofrece la posibilidad de que el ventilador funcione mientras el teléfono está cargando ya que, de esta forma, se mejora la eficiencia de la carga rápida.

Aunque Qualcomm ha lanzado recientemente el procesador Snapdragon 865+ más potente, a día de hoy el Snapdragon 865 es capaz de mover sin ningún problema los juegos más exigentes. He probado títulos como Real Racing 3 o Dead Trigger 2 que se mueven sin prbolemas a 144 FPS.

En cuanto a conectividad, el RedMagic 5G va bien servido ya que ofrece WiFi 6, Bluetooth 5.1 y conexión celular 5G en la banda de sub-6GHz (pero no en la de mmWave). Es posible utilizar Dual SIM pero no admite eSIM.

Debajo de la pantalla encontramos un lector de huella que, para mi gusto, está situado demasiado abajo, pero que cumple bien con su papel y permite desbloquear el teléfono con comodidad y rapidez. También podemos utilizar desbloqueo facial 2D, o una combinación de ambos.

La batería de 4.500 mAh otorga al RedMagic 5G una buena autonomía a 60 Hz, pero se ve fuertemente reducida si activamos la tasa a 144 Hz.

El RedMagic 5G ofrece carga rápida a 18W por cable mediante el cargador incluido (el proceso de carga lleva casi una hora y media), pero puedes conseguir una carga todavía más rápida si utilizas un cargador a 55W que se vende por separado.

Lamentablemente, no cuenta con carga inalámbrica.

Cuenta con dos altavoces estéreo que suenan con gran potencia y ofrecen una buena calidad de sonido, tanto al disfrutar de juegos como al ver películas. Si prefieres utilizar auriculares, te alegrará saber que incorpora un conector de 3.5 mm.

El RedMagic 5G es compatible con sonido envolvente DTS-X y ofrece una funcionalidad llamada 4D Shock que, para unos juegos, hace vibrar al teléfono de forma sincronizada con los efectos de sonido.

Una ausencia notable en el apartado multimedia es la certificación Widevine L1, que impide al RedMagic 5G reproducir contenido de Netflix en HD (estamos limitados a ver contenido en 960×540 píxeles).

En el apartado software, el RedMagic 5G corre Android 10 y, por encima, RedMagic OS 3.0. Esta capa de personalización ofrece solo unas pocas mejoras respecto a Android estándar, como la posibilidad de utilizar WhatsApp en una ventana flotante o un modo de una sola mano.

Echo de menos funcionalidades que añaden otras capas como un segundo espacio privado, la protección de apps mediante contraseña/huella o el clonado de apps para aquellas que no ofrecen multi-cuenta.

Lo que sí que incluye el RedMagic 5G es un buen número de funcionalidades especialmente dirigidas a los juegos en un modo llamado Espacio de Juegos. A este modo se accede mediante un interruptor situado en un lateral del teléfono, que activa un launcher específico para jugar.

En el modo Espacio de Juegos, podemos personalizar el comportamiento de cada juego de forma individual. Es posible asignar los botones capacitivos a pulsaciones en la pantalla del juego, crear macros para automatizar acciones, incrementar el rendimiento de CPU y/o GPU para una mejor experiencia, bloquear llamadas y/o mensajes durante partidas, grabar de forma automática los mejores momentos en ciertos juegos y más.

Un aspecto que no me ha gustado de la capa de software es la mala traducción de muchos términos. La pantalla siempre activa se denomina«Siempre en Exhibición», el modo Retrato de la cámara se llama «Vertical» y la funcionalidad de encender la pantalla al levantar el teléfono aparece como «levanta la mano, la pantalla está encendida»

En el apartado fotográfico, el RedMagic 5G posee una triple cámara trasera formada por una cámara gran angular de 64MP f/1.8 sin estabilización óptica, una cámara ultra gran angular de 8MP f/2.0 y una cámara macro de 2MP f/2.0.

La interfaz de la cámara es muy confusa ya que, a diferencia de otros smartphones, en el modo Foto que se activa por defecto no puedes escoger la cámara ultra gran angular o la cámara macro, sino que debes dirigirte al modo Pro y al modo Cámara Familiar respectivamente. No entiendo a qué se debe tanta complicación.

La cámara principal no tiene estabilización óptica, por lo que, aunque la calidad en condiciones de abundante iluminación es buena, se degrada considerablemente al caer la noche.

Nubia ha incluido un sistema de detección de escenas pero los ajustes que realiza son demasiado agresivos, por lo que no lo recomiendo. Tampoco el modo Retrato ofrece grandes resultados.

La cámara ultra gran angular es apta para tomar capturas por el día pero apenas es usable en condiciones de escasa luz. En cuanto a la cámara Macro, hace bien su trabajo pero su resolución de 2MP es bastante limitada.

La cámara frontal de 8MP permite tomar buenos selfies en condiciones de abundante luz, pero por defecto aplica un efecto de belleza demasiado exagerado que elimina la textura de la piel.

El RedMagic 5G está a la venta por 579€ (8/128GB) o 649€ (12/256GB) en la web oficial, aunque también puedes encontrarlo en Amazon.

¿Merece la pena hacerse con el RedMagic 5G? Si el principal uso que das al smartphone es jugar, el RedMagic 5G Phone no te defraudará ya que tiene los componentes necesarios para que tus partidas sean inolvidables. Ahora bien, debes ser consciente de su abultado tamaño y sus limitaciones en apartados como la fotografía y la interfaz de usuario.

Lo mejor:



Diseño atractivo si buscas un smartphone que llame la atención.

Diseño atractivo si buscas un smartphone que llame la atención. Botones capacitivos a izquierda y derecha que se pueden personalizar para su uso en cada juego.

Botones capacitivos a izquierda y derecha que se pueden personalizar para su uso en cada juego. Pantalla amplio gamut de color, elevado brillo y una tasa de refresco de 144Hz no superada por ningún otro smartphone

Pantalla amplio gamut de color, elevado brillo y una tasa de refresco de 144Hz no superada por ningún otro smartphone Fluidez en el manejo del teléfono y juegos exigentes gracias a un hardware muy potente: Snapdragon 865, memoria LPDDR4 y almacenamiento UFS 3.0

Fluidez en el manejo del teléfono y juegos exigentes gracias a un hardware muy potente: Snapdragon 865, memoria LPDDR4 y almacenamiento UFS 3.0 Sistema de refrigeración que permite utilizar el smartphone a máxima potencia durante más tiempo.

Sistema de refrigeración que permite utilizar el smartphone a máxima potencia durante más tiempo. Altavoces estéreo con gran potencia y calidad de sonido. Efecto 4D Shock en algunos juegos.

Altavoces estéreo con gran potencia y calidad de sonido. Efecto 4D Shock en algunos juegos. Modo Espacio de Juegos con funcionalidades especialmente pensadas para juegos: potenciación del rendimiento, bloqueo de llamadas/mensajes, macros para automatizar acciones, grabación de los mejores momentos, etc.

Modo Espacio de Juegos con funcionalidades especialmente pensadas para juegos: potenciación del rendimiento, bloqueo de llamadas/mensajes, macros para automatizar acciones, grabación de los mejores momentos, etc. Lector de huella dactilar situado bajo la pantalla que permite desbloquear el teléfono con comodidad

Lector de huella dactilar situado bajo la pantalla que permite desbloquear el teléfono con comodidad Conector de auriculares de 3.5 mm y sonido DTS-X

Conector de auriculares de 3.5 mm y sonido DTS-X Cámara triple versátil ya que permite tomar capturas en gran angular, ultra gran angular y macro.

Cámara triple versátil ya que permite tomar capturas en gran angular, ultra gran angular y macro. Carga rápida por cable a 55W (aunque el cargador incluido es solo 18W)

Carga rápida por cable a 55W (aunque el cargador incluido es solo 18W) Precio adecuado para su hardware

Modo de pantalla siempre activa limitado en tiempo y que no muestra iconos de notificaciones

Modo de pantalla siempre activa limitado en tiempo y que no muestra iconos de notificaciones Interfaz con términos mal traducidos o mal escritos que hace complicado su uso. Ausencia de funcionalidades avanzadas (clonado de apps, espacio privado, protección de apps, etc.)

Interfaz con términos mal traducidos o mal escritos que hace complicado su uso. Ausencia de funcionalidades avanzadas (clonado de apps, espacio privado, protección de apps, etc.) Calidad de la cámara mejorable en múltiples aspectos. App de Cámara confusa.

Calidad de la cámara mejorable en múltiples aspectos. App de Cámara confusa. Sin certificación Widevine L1, por lo que no podemos ver Netflix en HD (solo 960×540 px)

Sin certificación Widevine L1, por lo que no podemos ver Netflix en HD (solo 960×540 px) Sin carga inalámbrica

Sin carga inalámbrica Sin resistencia al agua

Nota: El RedMagic 5G ha sido proporcionado amablemente por Nubia para la realización de este análisis.