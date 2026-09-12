Análisis del REDMI Note 17 Pro Max a fondo y opinión

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A finales de agosto, Xiaomi anunció la llegada de la serie REDMI Note 17 formada por cuatro modelos: REDMI Note 17, REDMI Note 17 5G, REDMI Note 17 Pro y REDMI Note 17 Pro Max.

De todos ellos, el más potente es el REDMI Note 17 Pro Max. Su versión europea cuenta con una pantalla AMOLED CrystalRes 1.5K de 6,83″, procesador Snapdragon 6 Gen 5, 8 GB de RAM LPDDR5X, 256 o 512 GB de almacenamiento, cámara principal de 50 MP con estabilización óptica, ultra gran angular de 8 MP y cámara frontal de 32 MP. Su batería alcanza los 9.210 mAh en Europa y admite carga HyperCharge de 100 W.

El teléfono se comercializa en colores negro, verde y un curioso acabado fotocromático denominado rosa algodón. En España, las configuraciones anunciadas son 8/256 GB por 599€ y 8/512 GB por 649€.

La propuesta resulta poco habitual: en vez de perseguir el procesador más potente o añadir un teleobjetivo, Xiaomi ha priorizado autonomía, resistencia y una pantalla de gran tamaño. He tenido oportunidad de probar el REDMI Note 17 Pro Max desde antes de que fuera anunciado, lo que me ha permitido conocer a fondo el dispositivo. A continuación, os cuento mis impresiones.

Apartados del análisis

Diseño

El REDMI Note 17 Pro Max no es un teléfono compacto. Su pantalla de 6,83″ obliga a utilizar un cuerpo de 163 × 78 mm. Se puede manejar con una mano para acciones sencillas, pero para escribir, alcanzar la zona superior o utilizar la cámara con seguridad resulta más cómodo recurrir a las dos.

Lo sorprendente está en que Xiaomi haya alojado una batería de 9.210 (o 10.000 mAh en otros mercados), en un cuerpo de solo 8,65 mm de grosor.

El peso oficial es de 225 gramos. Se nota en la mano y en el bolsillo, pero el reparto de masas es razonablemente uniforme y el teléfono no transmite la sensación de ser una batería externa con pantalla. Los laterales planos ofrecen un apoyo firme, aunque la anchura exige recolocar la mano con frecuencia.

El diseño abandona las grandes islas circulares centradas de generaciones anteriores y desplaza el módulo fotográfico a la esquina superior izquierda. Es una solución más convencional, pero reduce la posibilidad de tocar las lentes con los dedos mientras se sujeta el teléfono en horizontal o se prepara una fotografía.

La estructura interna REDMI Titan está diseñada para absorber impactos, mientras que el frontal utiliza Corning Gorilla Glass Victus 2. Xiaomi anuncia resistencia certificada por SGS frente a caídas de hasta tres metros sobre una superficie de granito en condiciones de laboratorio. Esto no significa que el teléfono sea irrompible, pero sí supone una protección poco habitual en la gama media.

Tanto los laterales como la parte trasera son de plástico, que no es un material tan premium como el aluminio o el cristal.

El teléfono está disponible en colores negro, verde y rosa algodón. El acabado Rosa Algodón que he probado es ligeramente más fino, con 8,57 mm, y utiliza una superficie fotocromática que pasa del blanco a un tono rosa anaranjado cuando recibe luz solar.

Al exponerlo al sol, la superficie fotocromática intensifica los tonos rosas y anaranjados, mientras que los dibujos de las nubes se hacen más visibles. El resultado recuerda a un atardecer y aporta un toque original al diseño, sin recurrir a colores permanentemente llamativos.

A continuación, vamos a repasar los cuatro lados del smartphone para revisar los botones y conectores que incorpora.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido y, sobre él, el control alargado de volumen. Los dos sobresalen lo suficiente para encontrarlos al tacto y ofrecen una pulsación firme.

El lateral izquierdo queda libre de botones y conexiones, manteniendo una apariencia limpia.

En la parte superior se encuentra el emisor de infrarrojos y los orificios correspondientes al altavoz.

La parte inferior alberga el conector USB Tipo-C, uno de los altavoces, el micrófono principal y la bandeja para tarjetas SIM.

Xiaomi ha dotado al teléfono de certificaciones IP68, que ofrece resistencia al polvo y al agua, soportando inmersiones hasta 2 metros durante hasta 72 horas. En otros países, también ofrece IP69/IP69K, que se refiere a chorros de agua a presión y alta temperatura, pero por alguna razón en la Unión Europea no cuenta con esta certificación.

El modo subacuático permite tomar fotografías y vídeos en agua dulce estática hasta dos metros durante un máximo de 30 minutos, y activa una función que expulsa agua del altavoz mediante vibración. Xiaomi advierte expresamente que no debe utilizarse en el mar, en piscinas, en agua caliente ni para buceo profesional. La resistencia puede deteriorarse y los daños por líquidos fuera de las condiciones de ensayo no están cubiertos por la garantía

Pantalla

El REDMI Note 17 Pro Max cuenta con una pantalla AMOLED de 6,83″ con resolución 2.772 × 1.280 píxeles y un ratio de aspecto alargado (19.5:9), lo que se traduce en una elevada densidad de píxeles de 447 ppp.



Xiaomi ha incorporado una tasa de refresco adaptable hasta 120 Hz. Una alta tasa de refresco se traduce en una mayor suavidad al desplazarnos por la interfaz, hacer scroll vertical en los menús de aplicaciones, el navegador web, la galería de fotos o en tus feeds de redes sociales como X, Facebook o Instagram.

Tan importante como una alta tasa de refresco es la posibilidad de reducirla cuando no es necesario para reducir el consumo de batería.

En mis pruebas, en el modo Predeterminado de tasa de refresco, el teléfono va cambiando la tasa de refresco de manera dinámica entre 60, 90 y 120 Hz. Solamente se reduce a 30 Hz en la Pantalla Siempre Activa, que en este teléfono solo se mantiene encendida durante diez segundos. En el modo Personalizado de refresco, el teléfono permite fijar un tope de 60 Hz o forzar a las aplicaciones a un refresco de 120 Hz siempre que sea posible.

El panel del REDMI Note 17 Pro Max realiza un muestreo táctil hasta 240 Hz, por lo que la respuesta ante tus pulsaciones es rápida. Esto es especialmente interesante en juegos de acción, donde es importante que la pantalla responda rápidamente.

Además de contar con una alta tasa de refresco, la pantalla del REDMI Note 17 Pro Max ofrece una gran amplitud de color, siendo capaz de cubrir el 100% del gamut DCI-P3.

Si no estás familiarizado con los espacios de color, todos los smartphones de gama alta cubren de sobra el espacio de color estándar de Android: Rec. 709 / sRGB.

Los más avanzados tratan de cumplir con el espacio DCI-P3 utilizado en la industria cinematográfica, y unos pocos apuntan hacia el espacio de color aún más amplio Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible

Ningún panel actual es capaz de mostrar el espacio de color completo Rec. 2020, pero muchos paneles sí que llegan a cubrir el espacio DCI-P3.

Por otro lado, la tecnología HDR incrementa el rango dinámico de tonos de color que se muestran en la pantalla. El panel del REDMI Note 17 Pro Max es compatible con HDR10+ y también con Dolby Vision (no muchos smartphones ofrecen compatibilidad con este formato), por lo que podemos disfrutar de contenidos compatibles de Netflix y otras fuentes.

Para analizar la calidad de la pantalla hemos realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

El REDMI Note 17 Pro Max ofrece un ajuste de pantalla llamado Esquema de colores que permite controlar el gamut de color al que apunta la pantalla y la temperatura de color de esta. Xiaomi ofrece dos modos: Estándar (reproduce colores realistas) y Vívido (ajusta los colores según el contenido que se muestra).

Por defecto, el REDMI Note 17 Pro Max viene configurado en el modo de color Vívido que apunta al espacio de color DCI-P3 y produce colores más vibrantes.

Según mis propias mediciones, el brillo máximo de la pantalla se encuentra alrededor de los 824 nits en el modo de brillo manual. El brillo aumenta hasta 1.103 nits cuando activamos el ajuste automático de brillo y nos encontramos bajo una luz intensa como la del sol, ya que entra en funcionamiento el modo HBM (High Brightness Mode).

Xiaomi menciona un valor de pico de 3.500 nits con un 25% de la pantalla iluminada, que no es una medida estándar. En mis pruebas con este porcentaje de la pantalla iluminada, he medido 3.390 nits, que está algo por debajo del valor anunciado.

El brillo máximo con la pantalla totalmente iluminada es alto, aunque no tanto como lo que ofrecen los mejores buques insignia del momento. En general, no tendrás problemas de visibilidad al utilizar el teléfono a plena luz del sol, pero la pantalla no se percibe tan brillante como alguno de los últimos smartphones que he probado, que rozan los 2.000 nits.

Xiaomi ha incluido una función llamada Modo diurno que amplía el rango de brillo y ajusta el brillo automáticamente en condiciones de mucha luz, aunque consume más energía y hace que el teléfono se caliente.

El color negro es profundo, hasta el punto de que mi colorímetro ha sido incapaz de medir ningún nivel de brillo. Esto significa que es realmente negro y que el contraste es, teóricamente, infinito.

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas desde un ángulo. Por un lado, los emisores de luz están más cerca de la superficie, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero por otro lado la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen.

En el caso del REDMI Note 17 Pro Max, los ángulos de visión son amplios y los colores no se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un ángulo.

Estando el teléfono bloqueado con la pantalla apagada, podemos encenderla al hacer un doble toque sobre la pantalla o al levantarlo de la mesa. La pantalla también se enciende automáticamente cuando recibimos una notificación o, si preferimos, podemos hacer que solo se iluminen bordes o que aparezca una animación de estrellas.

Xiaomi ofrece la funcionalidad Pantalla Siempre Activa que muestra, solo durante 10 segundos tras pulsar la pantalla, información relevante como el reloj, la fecha, la hora, la batería y los iconos de apps con notificaciones. Xiaomi permite personalizar el diseño mostrando relojes de distintos estilos, figuras tipo caleidoscopio, dibujos o firmas en opciones monocromo o multicolor.

Pantalla Siempre Activa del REDMI Note 17 Pro Max



El REDMI Note 17 Pro Max cuenta con una funcionalidad llamada modo Lectura que viene a ser un filtro de luz azul que reduce la fatiga ocular limitando la cantidad de luz azul que emite la pantalla.

Es posible escoger una programación Lectura nocturna (ajusta los colores en función de las aplicaciones y las horas del amanecer y atardecer) o personalizar el horario. También es posible ajustar la temperatura de color, la textura y los colores (colores completos, claros y blanco/negro).

Otra funcionalidad es Confort Visual nocturno, que reduce el brillo de la pantalla después de quedarte dormido para tu comodidad cuando te despiertas y miras el teléfono por la noche.

Hardware y rendimiento

El REDMI Note 17 Pro Max incorpora el Snapdragon 6 Gen 5, un procesador de gama media fabricado mediante un proceso de 4 nm. Su CPU de ocho núcleos alcanza una frecuencia máxima de 2,6 GHz y está acompañada por una GPU Adreno.

ℹ️ Info: Así es el chip Snapdragon 6 Gen 5

El Snapdragon 6 Gen 5 está fabricado mediante un proceso de 4 nm e integra una CPU Kryo de ocho núcleos: cuatro de alto rendimiento que alcanzan los 2,6 GHz y cuatro de eficiencia con una frecuencia máxima de 2 GHz.

Admite hasta 16 GB de memoria LPDDR5 y almacenamiento UFS 3.1, mientras que Snapdragon Smooth Motion UI promete aperturas de aplicaciones un 20 % más rápidas y un 18 % menos de tirones en pantalla respecto a la generación anterior.

En el apartado gráfico, su GPU Adreno ofrece hasta un 21 % más de rendimiento, soporte para pantallas FHD+ a 144 Hz, juegos HDR y tecnologías como Snapdragon Game Super Resolution. El procesador de imagen Spectra permite utilizar cámaras de hasta 200 MP, grabar vídeo 4K HDR a 30 FPS y capturar cámara lenta a 240 FPS en 720p, además de incorporar visión nocturna asistida por inteligencia artificial.

La conectividad es otro de sus puntos fuertes, ya que incluye 5G sub-6 GHz con velocidades de descarga de hasta 2,8 Gbps, Wi-Fi 7 de hasta 5,8 Gbps (aunque el REDMI Note 17 Pro Max incorpora Wi-Fi 6) y Bluetooth 6.0 con LE Audio, Channel Sounding y tecnología XPAN.

El conjunto se completa con posicionamiento GNSS de doble frecuencia L1/L5 (aunque el REDMI Note 17 Pro Max solo incorpora una frecuencia), Qualcomm Quick Charge 5 y diferentes mejoras destinadas a equilibrar rendimiento, autonomía y estabilidad durante sesiones prolongadas de juego.

El REDMI Note 17 Pro Max viene con 8 GB de memoria RAM LPDDR5x. Xiaomi añade una funcionalidad llamada extensión de memoria que permite añadir 4 GB adicionales usando el espacio de almacenamiento. No acabo de ver gran utilidad a esta funcionalidad que tan de moda se ha puesto entre los fabricantes, pero tampoco hace daño tenerla.

El REDMI Note 17 Pro Max se comercializa con una capacidad de 256 o 512 GB. Este almacenamiento es tipo UFS 4.1.

Hay un detalle llamativo en el almacenamiento: según Qualcomm, el Snapdragon 6 Gen 5 no admite UFS 4.0, aunque Xiaomi anuncia memoria de esta categoría en el REDMI Note 17 Pro Max. Por tanto, aunque el teléfono incorpore físicamente memoria UFS 4.1, no conviene esperar las velocidades asociadas habitualmente a este estándar.

👉🏻 ¿Cuál es la diferencia entre UFS 3.1 y UFS 4.0?

El almacenamiento UFS 4.0 aumenta las velocidades de lectura hasta los 4.200 MB/s, es decir, básicamente el doble que el estándar UFS 3.1. Las velocidades de escritura también aumentan hasta los 2.800 MB/s, frente a los 1.200 MB/s.

Las cifras de rendimiento de lectura y escritura se refieren a transferencias secuenciales, por lo que las lecturas y escrituras aleatorias serán probablemente más lentas. En general, UFS 4.0 es un 46% más eficiente en términos de consumo de energía que UFS 3.1, ya que es capaz de ofrecer una velocidad de lectura secuencial de hasta 6,0 MB/s por miliamperio (mA).

El puerto USB-C es de tipo USB 2.0, que es mucho más lento que USB 3.2 a la hora de mover o copiar vídeos u otros contenidos entre el smartphone y un PC o un disco externo. Para hacernos una idea, USB 2.0 está limitado a 480 Mb/s, mientras que USB 3.2 Gen2x2 puede alcanzar 20 Gb/s.

El puerto USB es compatible con OTG, así que es posible conectar almacenamiento externo a través de una memoria o disco duro por USB.

A continuación, vamos a revisar los resultados que obtiene el REDMI Note 17 Pro Max en diferentes benchmarks de la industria, comenzando por aquellos que miden el rendimiento general del teléfono.

En el benchmark AnTuTu v11, la puntuación obtenida de 976.981 puntos es bastante modesta.

En Geekbench 6, el REDMI Note 17 Pro Max ha obtenido 1.007 puntos en la prueba mononúcleo y 3.438 puntos en la prueba multinúcleo. Son resultados modestos para su precio, que reflejan las limitaciones del Snapdragon 6 Gen 5 frente a procesadores más potentes.

En el test de rendimiento general PCMark 3.0, la prueba se desarrolla con 12.189 puntos, que no es un resultado especialmente alto.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversos benchmarks gráficos para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

En la prueba Wild Life Extreme Unlimited de 3DMark, el REDMI Note 17 Pro Max ha obtenido 1.136 puntos, un resultado que sitúa el rendimiento gráfico entre sus apartados menos destacados.

La prueba Solar Bay Unlimited de 3DMark mide el rendimiento en trazado de rayos, pero como la GPU no soporta esta tecnología, no he podido llevarla a cabo.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes — Genshin Impact, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile. Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

👉 ¿Conoces GameBench Pro? GameBench Pro es la herramienta líder de la industria para medir el rendimiento de juegos en smartphones Android e iOS. Si quieres saber más, puedes visitar su página web.

Los juegos obtienen una tasa estable alrededor de 44 FPS en Asphalt 9, 42 FPS en Genshin Impact y 88 FPS en Call of Duty. Son valores mejorables en los dos primeros títulos, que no alcanzan ni siquiera los 60 FPS.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS FPS min.-máx. CPU Genshin Impact 42 93 % 32-50 29 % Asphalt 9 44 97 % 35-52 14 % Call of Duty 88 99 % 64-91 18 %

Configuración de calidad de los juegos:



Genshin Impact: Calidad gráfica configurada a «personalizada» y FPS a 60

Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «alta»

Call of Duty Mobile: Calidad gráfica configurada a «baja» y cuadros por segundo a velocidad «ultra»

Para comprobar el rendimiento sostenido, he realizado dos pruebas de carga sostenida: una centrada en la CPU y otra en la GPU.

En la prueba CPU Throttling, que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado bueno, ya que el rendimiento solo ha caído un 10 % en dicho período.

En la prueba 3DMark Wild Life Stress Test, que mide la reducción en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado de estabilidad de 99,2 %, lo que significa que el rendimiento gráfico no empeora tras un largo período de tiempo de uso.

Si disfrutas de los juegos en tu smartphone, el REDMI Note 17 Pro Max incorpora Game Turbo, que mejora el rendimiento del smartphone en los juegos. Por ejemplo, prioriza la conexión de red del juego para reducir el retardo de la red Wi-Fi, incrementa la respuesta táctil y la sensibilidad de la pantalla, y mejora el audio y reduce el sonido ambiente en las conversaciones.

Además, permite mostrar atajos en el juego al deslizar desde el borde superior izquierdo de la pantalla. Entre las opciones que encontramos están desactivar las notificaciones flotantes, modificar la voz (para que suene a niño, mujer, hombre, robot o dibujo animado), activar la transmisión inalámbrica a una pantalla, o apagar la pantalla manteniendo el juego en segundo plano.

Podemos abrir ciertas apps como Whatsapp, Facebook o el navegador en una ventana flotante por encima del juego, liberar la memoria RAM, realizar una captura de pantalla o grabar la partida. Un apartado llamado Aumentar velocidad libera memoria, libera espacio de almacenamiento y monitoriza el rendimiento.

Game Turbo añade funcionalidades para juegos

En conclusión, el REDMI Note 17 Pro Max ha conseguido unos resultados modestos en los benchmarks y juegos, como era de esperar dado el hardware que incorpora.

En el día a día, no he experimentado graves signos de lag al moverme por la interfaz, abrir aplicaciones o cambiar entre tareas, pero no se mueve tan fluido como otros teléfonos con chips más potentes.

Conectividad

El REDMI Note 17 Pro Max soporta Bluetooth 6.0, NFC, emisor de infrarrojos y WiFi 6, por lo que va bien servido. Por supuesto, es compatible con redes 5G.

El compartimento para SIM ofrece espacio para incorporar dos tarjetas nano-SIM por lo que puedes hacer uso de la funcionalidad Dual SIM mediante nanoSIM + nanoSIM, nanoSIM + eSIM o eSIM + eSIM.

Xiaomi ofrece la posibilidad de hacer llamadas usando WiFi, siendo posible configurar la preferencia: redes móviles o Wi-Fi. Lógicamente es necesario que el operador ofrezca esta funcionalidad.

En las pruebas que he realizado, la velocidad de red tanto por Wi-Fi como por conexión celular ha sido buena.

En mis pruebas de velocidad de red, el REDMI Note 17 Pro Max ha alcanzado por WiFi 6 una velocidad de 400 Mbps y 244 Mbps de subida a 3 metros de un punto de acceso WiFi 6 con una conexión a 1 Gbps, medido con la herramienta Speedtest usando como servidor Digi.

Xiaomi ha incluido compatibilidad con un buen número de sistemas de posicionamiento: GPS, Glonass, Galileo, Beidou y NavIC. Sin embargo, no soporta GPS de doble frecuencia (L1 + L5), lo que significa que no consigue tanta precisión a la hora de ubicar el teléfono.

Xiaomi ha incorporado un emisor de infrarrojos en el lateral superior en caso de que quieras utilizar el teléfono para controlar alguno de tus electrodomésticos. No incluye soporte para Ultra Wide Band (UWB), la tecnología que permite localizar etiquetas de rastreo con precisión de centímetros (en lugar de metros, como Bluetooth) o usar llaves digitales.

Biometría

El lector de huellas está integrado bajo la pantalla y utiliza tecnología óptica, por lo que ilumina la zona de lectura. En mis pruebas ha resultado fiable, aunque su posición, demasiado cerca del borde inferior, obliga a recolocar el pulgar.

En mis pruebas, el REDMI Note 17 Pro Max ha sido rápido a la hora de desbloquear el teléfono. Para desbloquear el teléfono, debemos apoyar el dedo encima de la pantalla sin necesidad de presionar. Durante la lectura de la huella se muestra en pantalla una animación que podemos personalizar eligiendo entre nueve posibilidades o desactivar por completo.

El reconocimiento de huella es fiable siempre que coloquemos el dedo en la zona correcta. Por suerte, el área de reconocimiento de la huella es bastante amplia, por lo que no es necesario acertar con el dedo en el lugar exacto.

El lector de huella del REDMI Note 17 Pro Max está integrado bajo la pantalla



Xiaomi también ha añadido un sistema de desbloqueo facial 2D que funciona bastante bien, aunque es menos seguro que la huella, ya que podría ser engañado. Por ello, no es posible acceder a apps sensibles (como la de los bancos) o realizar pagos con el móvil utilizando el desbloqueo facial

Al no contar con un sensor 3D, el reconocimiento facial depende en gran medida del grado de iluminación, pero, en mis pruebas, ha sido capaz de reconocer mi rostro incluso en entornos muy poco iluminados sin necesidad de iluminar toda la pantalla como hacen algunos teléfonos.

Batería

La batería es la característica que define al REDMI Note 17 Pro Max. La versión europea incorpora una capacidad típica de 9.210 mAh, mientras que determinadas variantes internacionales alcanzan los 10.000 mAh. La química de silicio-carbono permite almacenar más energía sin que el grosor aumente en la misma proporción.

Xiaomi anuncia hasta tres días de uso, aunque la cifra real depende del brillo, la cobertura, los juegos, la cámara y el tiempo de pantalla. Aun aplicando un margen prudente a la estimación oficial, la capacidad disponible sitúa al teléfono muy por encima de los móviles convencionales de 5.000 mAh.

Para comprobar la autonomía, he llevado a cabo la prueba de batería del conocido test PCMark: Work 3.0.

ℹ️ Info: Una reflexión sobre las pruebas de autonomía



Dada la importancia que tiene la pantalla en el consumo de la batería, es importante calibrar con un colorímetro (o un instrumento similar) las pantallas al mismo nivel absoluto de brillo (no es válido ponerlo al 50%) si quieres obtener resultados de autonomía comparables entre dispositivos.

De lo contrario, los resultados pueden verse muy afectados por el nivel de brillo de la pantalla de cada smartphone y, por tanto, no son comparables. Comento esto aquí porque no todos los análisis tienen esto en cuenta y, en esta prueba, se ven a veces valores absurdos.

En el caso de PCMark: Work 3.0, el propio test indica que la prueba debe realizarse con la pantalla calibrada a 200 nits para que los resultados sean comparables. Así es como nosotros realizamos las pruebas de autonomía de los smartphones.

PCMark Work pone a prueba la autonomía del terminal al realizar una mezcla de tareas cotidianas y exigentes ya que la prueba simula la navegación por páginas web, la escritura de textos e inserción de imágenes, la aplicación de filtros a fotografías, la edición de vídeos y la manipulación de datos.

Para comprobar el impacto del ajuste de refresco en la autonomía, he realizado la prueba con dos configuraciones: 60 Hz y 120 Hz, manteniendo en ambos casos la pantalla calibrada a 200 nits.

En la prueba con la tasa de refresco fija a 60 Hz, ha obtenido un resultado de 29 horas y 58 minutos, que es un valor más bien alto. Si ajustamos la tasa de refresco fija a 120 Hz, la autonomía se reduce a 22 horas y 53 minutos, lo que supone una caída de alrededor del 24%.

En la práctica, la autonomía del REDMI Note 17 Pro Max es brutal y no deberías tener ningún problema para llegar al final del día con una buena cantidad de batería restante.

HyperOS limita el consumo de la batería para aquellas aplicaciones que no utilizas habitualmente. Es posible seleccionar para cada aplicación si quieres o no que funcione en segundo plano sin restricciones, o si prefieres que sea el teléfono el que aplique ahorro de batería en función del tipo de aplicación — por ejemplo, si identifica una app de mensajería o reproducción multimedia, no impedirá que se ejecute en segundo plano.

Otra opción interesante si andamos justos de batería es Ahorro de batería, que restringe la actividad de las apps del sistema, congela las apps en segundo plano, limpia la caché cuando el dispositivo está bloqueado y desactiva los servicios en segundo plano (sincronización, conectividad 5G, levantar para reactivar o mostrar el icono de la huella cuando la pantalla está apagada) para ahorrar batería. Opcionalmente, se puede bloquear que la pantalla se active con notificaciones y la funcionalidad de pantalla siempre activa.

Podemos programar el encendido y apagado de esta funcionalidad, así como hacer que se desactive automáticamente cuando la carga de batería esté de nuevo por encima del 50 por ciento.

Además, existe una funcionalidad de Ahorro de batería extremo, que restringe las funciones con mayor consumo de energía y mantiene solo las funciones básicas (por ejemplo, llamadas, SMS y ciertas aplicaciones). Este modo activa un modo oscuro, restringe la actividad en segundo plano, y restringe actividades con consumo de energía (sincronización, GPS, vibración, pantalla siempre activa, etc.).

Podemos permitir a algunas aplicaciones seleccionadas funcionar con normalidad, así como hacer que este modo se desactive automáticamente cuando la carga de batería esté de nuevo por encima del 50 por ciento.

El teléfono admite carga HyperCharge de hasta 100 W por cable. Para alcanzar su máxima velocidad necesita un adaptador y un cable compatibles con los requisitos de carga del dispositivo; no basta con que el cargador anuncie 100 W. Xiaomi también indica compatibilidad con adaptadores PPS adecuados.

El dispositivo admite además carga inversa por cable de hasta 27 W en algunas variantes, lo que permite utilizarlo como batería externa para auriculares, relojes u otro teléfono. No dispone de carga inalámbrica, una ausencia comprensible por el posicionamiento del producto, aunque puede resultar incómoda para quien ya utilice bases Qi en casa o en el coche.

Si te preocupa que la carga rápida pueda deteriorar la batería, Xiaomi indica que la batería mantiene el 80 por ciento de capacidad tras 1.600 ciclos de carga, es decir, algo más de cuatro años con un uso estándar.

En mis pruebas, con un cargador Xiaomi de 66 W (no tengo uno de 100 W), el proceso completo de carga ha llevado solo 1 hora y 7 minutos. En unos 30 minutos, se obtiene más de un 50 por ciento de carga de la batería.

Proceso de carga de la batería del REDMI Note 17 Pro Max con un cargador Xiaomi de 66W

Software

El REDMI Note 17 Pro Max llega con HyperOS 3, la capa de personalización más reciente de Xiaomi. A primera vista, no supone una ruptura radical con versiones anteriores, pero sí introduce numerosos retoques visuales, animaciones más cuidadas y mejoras que hacen que el sistema se perciba más ágil durante el uso diario.

Xiaomi promete hasta seis años de actualizaciones de seguridad en toda la gama REDMI Note 17.

La interfaz mantiene la organización característica de Xiaomi, con un centro de control separado del panel de notificaciones, amplias opciones de personalización y numerosas aplicaciones propias. Quienes hayan utilizado recientemente un móvil Xiaomi o Redmi se sentirán como en casa, aunque ahora todo presenta un aspecto algo más pulido y coherente.

Uno de los principales objetivos de HyperOS 3 es mejorar la sensación de velocidad. Xiaomi afirma haber retocado más de un centenar de animaciones del sistema y, en la práctica, las transiciones al abrir aplicaciones, regresar al escritorio o acceder a la multitarea resultan fluidas y naturales.

También se ha optimizado el renderizado gráfico para mantener una respuesta estable cuando cambiamos rápidamente entre aplicaciones. Durante el uso cotidiano, no he apreciado tirones importantes ni pausas molestas en la interfaz.

HyperOS 3 incorpora además nuevos iconos y pequeños ajustes de diseño que modernizan el escritorio sin cambiar por completo su funcionamiento. Los widgets ofrecen más variedad de tamaños y estilos, por lo que resulta sencillo crear una pantalla de inicio con accesos rápidos, información meteorológica, calendario o controles multimedia.

Como es habitual en los móviles de Xiaomi, podemos elegir entre mostrar todas las aplicaciones en el escritorio o utilizar un cajón de aplicaciones. Este último permite agrupar las apps automáticamente por categorías, cambiar su color de fondo y configurar sugerencias de las aplicaciones utilizadas con mayor frecuencia.

Xiaomi HyperIsland reúne la información importante

Una de las funciones más visibles es Xiaomi HyperIsland, una zona interactiva situada alrededor de la cámara frontal que muestra actividades en curso, avisos y controles contextuales. Su planteamiento recuerda inevitablemente a la Isla Dinámica de los iPhone modernos, aunque Xiaomi le ha dado su propia interpretación.

Esta zona puede mostrar información procedente de actividades compatibles, como la reproducción multimedia, temporizadores, llamadas o determinados procesos que se están ejecutando en segundo plano. Al tocarla, accedemos directamente a la aplicación correspondiente, mientras que un gesto hacia abajo puede abrir sus controles en una ventana flotante.

Xiaomi HyperIsland

La utilidad de HyperIsland depende en buena medida de la compatibilidad de cada aplicación. Con las herramientas del sistema su funcionamiento resulta bastante coherente, pero no todas las aplicaciones de terceros aprovechan todavía sus posibilidades, por lo que su presencia puede pasar desapercibida en determinadas situaciones.

Aun así, es una incorporación interesante porque permite consultar o controlar una actividad sin abandonar lo que estamos haciendo. Más que transformar la experiencia, actúa como un pequeño atajo que ahorra algunos pasos y aporta un toque más dinámico a la interfaz.

Pantalla de bloqueo y escritorio con más opciones de personalización

HyperOS 3 amplía las posibilidades de personalización de la pantalla de bloqueo. Podemos modificar el estilo y la posición del reloj, aplicar distintos filtros, ajustar la profundidad de algunos elementos y combinar fondos, tipografías y colores para conseguir una apariencia bastante más personal que la ofrecida por Android de serie.

El sistema también es compatible con fondos dinámicos y pantallas de bloqueo cinematográficas creadas mediante inteligencia artificial. Estas funciones pueden transformar una fotografía estática en una composición con sensación de movimiento y profundidad.

Configuración de pantalla de bloqueo

Xiaomi mantiene su tienda de temas, desde la que se pueden descargar iconos, fondos, estilos de bloqueo y tonos. El inconveniente es que la calidad visual varía bastante entre las propuestas disponibles y algunas combinaciones modifican tantos elementos que pueden restar coherencia a la interfaz.

Galería renovada y búsqueda más inteligente

La aplicación Galería estrena una página principal personalizable que permite elegir qué apartados queremos ver al abrirla. Podemos alternar entre distintas vistas y dar prioridad a Anclado (incluye todas las fotos, cámara, capturas de pantalla o vídeos), Álbumes, Creatividad (incluye Collage, Editor de vídeo y Película con IA) o Más (incluye Eliminado recientemente y selfies).

Xiaomi también ha mejorado la búsqueda por contenido. La aplicación es capaz de reconocer categorías habituales —como paisajes, comida, animales o documentos— para ayudarnos a localizar una imagen sin conocer su fecha exacta.

El editor integrado permite efectuar ajustes de exposición, color, encuadre y perspectiva, además de aplicar filtros o realizar retoques rápidos. Esto evita recurrir a una aplicación externa para las correcciones más habituales antes de compartir una fotografía.

A estas herramientas se suman las funciones habituales de creación de collages, edición de vídeos o creación de películas con IA.

Galería

El editor de la Galería incorpora un conjunto especialmente amplio de herramientas basadas en inteligencia artificial. Entre ellas encontramos:

Ultra HD , que mejora la apariencia de nitidez de la imagen mediante procesamiento, aunque puede generar detalles que no estaban presentes en la fotografía original.

, que mejora la apariencia de nitidez de la imagen mediante procesamiento, aunque puede generar detalles que no estaban presentes en la fotografía original. Modo Belleza con IA , que detecta automáticamente las características de la imagen y optimiza el color y el tono. Mejora retratos, paisajes y fotos de comida para lograr un aspecto natural y cinematográfico.

, que detecta automáticamente las características de la imagen y optimiza el color y el tono. Mejora retratos, paisajes y fotos de comida para lograr un aspecto natural y cinematográfico. Expansión de imagen con IA , que amplía imágenes de forma inteligente en múltiples proporciones y ajusta la composición libremente para ampliar tu lienzo.

, que amplía imágenes de forma inteligente en múltiples proporciones y ajusta la composición libremente para ampliar tu lienzo. AI Erase Pro, que permite eliminar objetos o personas y reconstruir el fondo. Conviene revisar el resultado, especialmente en escenas con texturas complejas.

que permite eliminar objetos o personas y reconstruir el fondo. Conviene revisar el resultado, especialmente en escenas con texturas complejas. Recorte, que identifica automáticamente los sujetos y los separa del fondo. Recorta, mueve o reemplaza fondos fácilmente para ediciones divertidas y creativas.

Funciones de IA de edición de imagen

Multitarea, ventanas flotantes y funciones prácticas

HyperOS 3 ofrece una multitarea bastante completa. Desde la vista de aplicaciones recientes podemos abrir determinadas apps en una ventana flotante, mantenerlas sobre otra aplicación o reducirlas a una pequeña pestaña lateral. Esta función resulta útil para responder un mensaje, consultar la calculadora o controlar la música sin abandonar la tarea principal.

También encontramos la barra lateral de accesos directos, que se puede mostrar mediante un gesto desde el borde de la pantalla. Su contenido es personalizable y permite lanzar rápidamente nuestras aplicaciones favoritas, algunas de ellas directamente en formato flotante.

El sistema incorpora igualmente opciones como el modo a una mano, la grabación de pantalla, la captura de páginas completas, el Segundo Espacio y las aplicaciones duales. Esta última función permite mantener dos cuentas independientes en servicios compatibles, algo especialmente práctico si utilizamos el teléfono tanto para asuntos personales como profesionales.

Barra lateral y multitarea

Inteligencia artificial y Gemini

HyperOS 3 integra las funciones de Google Gemini, incluyendo la posibilidad de conversar con el asistente sobre aquello que aparece en pantalla o se muestra a través de la cámara. Gemini también puede interactuar con determinadas aplicaciones conectadas y generar imágenes a partir de descripciones, siempre que la función esté disponible para la cuenta y región del usuario.

La plataforma Xiaomi HyperAI añade herramientas de escritura, transcripción, traducción y búsqueda inteligente. Entre sus posibilidades se encuentran generar o corregir textos, transcribir grabaciones, reducir el ruido de fondo, resumir contenido y crear subtítulos traducidos.

La IA está integrada de una forma razonablemente discreta: sus herramientas aparecen cuando pueden resultar útiles, pero no condicionan el funcionamiento normal del teléfono. Quien no quiera utilizarlas puede seguir manejando el dispositivo de la manera tradicional.

Funciones HyperAI

Conectividad entre dispositivos con Xiaomi HyperConnect

Xiaomi HyperConnect permite compartir contenido y mantener cierta continuidad entre móviles, tabletas y ordenadores de la marca. Dependiendo de los dispositivos vinculados, es posible transferir archivos, compartir el portapapeles, recibir notificaciones o controlar algunas funciones desde una pantalla diferente.

HyperOS 3 amplía esta conectividad a productos de Apple mediante la aplicación Xiaomi Interconnectivity. Con los equipos y versiones compatibles, podemos intercambiar fotografías, vídeos y archivos con un iPhone, acceder a aplicaciones del teléfono desde un iPad o trabajar con ventanas del móvil en un Mac.

La configuración requiere que los dispositivos estén conectados correctamente y, para algunas funciones, que utilicen la misma cuenta Xiaomi o la misma red. No alcanza todavía la integración que Apple ofrece dentro de su propio ecosistema, pero supone un paso importante para quienes combinan un móvil Redmi con un iPad o un Mac.

Interconexión

Seguridad, privacidad y soporte de actualizaciones

HyperOS 3 reúne los permisos de las aplicaciones, el acceso a datos sensibles y otras opciones de privacidad en un apartado centralizado. Desde allí podemos comprobar qué aplicaciones han utilizado la cámara, el micrófono o la ubicación, así como retirar permisos que ya no consideremos necesarios.

El sistema también incluye almacenamiento privado en el dispositivo, transmisión mediante canales seguros y nuevas medidas de protección para la comunicación entre equipos. Xiaomi menciona incluso el uso de cifrado preparado para resistir futuros ataques mediante computación cuántica en determinados procesos de intercambio de claves.

No todo es perfecto. HyperOS continúa incluyendo un número considerable de aplicaciones preinstaladas, algunas redundantes respecto a las alternativas de Google. Muchas pueden desinstalarse o desactivarse, pero sería preferible que el usuario pudiera elegir cuáles instalar durante la configuración inicial.

Multimedia

La pantalla de 6,83″, la resolución 1.5K y la compatibilidad con Dolby Vision convierten al REDMI Note 17 Pro Max en un dispositivo especialmente apropiado para vídeo. El gran tamaño facilita leer subtítulos y disfrutar de contenidos sin recurrir constantemente a una tableta.

El teléfono incorpora altavoces estéreo, Dolby Atmos y certificación Hi-Res Audio. Xiaomi anuncia un incremento de volumen de hasta el 400%, pensado para llamadas o contenidos en entornos ruidosos, aunque elevarlo al máximo puede sacrificar equilibrio y calidad.

En general, el REDMI Note 17 Pro Max ofrece un sonido con buenos matices y una potencia elevada. En mi opinión, es un buen compañero a la hora de ver vídeos o jugar en el móvil.

El REDMI Note 17 Pro Max no incorpora conector de 3.5 mm, por lo que si acostumbras a escuchar música con auriculares tendrás que recurrir a un adaptador de USB-C a 3.5 mm, unos auriculares con conector USB-C o con conexión Bluetooth.

Centrándonos en el software, la app de reproductor de música posee varias pestañas: Mi música, Online, Buscar y Favoritos.

También podemos mostrar la música por canciones, vídeos, artistas, álbumes y carpetas, así como ordenar las canciones por fecha, nombre o número de reproducciones.

Es posible ocultar archivos de audio de corta duración o pequeño tamaño (que normalmente son tonos de notificación o sonidos de aplicaciones) y filtrar carpetas. También es posible aplicar efectos de sonido gracias a un ecualizador y posee ajustes predeterminados para determinados tipos de auriculares.

Aplicación Música

La reproducción de vídeos almacenados en el teléfono es buena gracias a su pantalla que, como hemos comentado, ofrece un brillo alto y una buena fidelidad de color.

Por supuesto, podemos disfrutar de vídeo de servicios de streaming como Netflix, Amazon u otros y, además, el REDMI Note 17 Pro Max cuenta con la biblioteca Widevine L1, por lo que es posible ver contenidos de estos servicios de streaming en HD. Además, dado que la pantalla es compatible con HDR, incluyendo Dolby Vision, podemos reproducir contenidos de Netflix codificados con este formato.

Cámaras

El REDMI Note 17 Pro Max incorpora dos cámaras traseras: una principal con estabilización óptica y una ultra gran angular. No dispone de teleobjetivo dedicado. Estas son sus características:

Cámara gran angular (26 mm) con sensor OmniVision OV51A de 50 MP (1/1.95″, 0.8μm-1.6μm), lente con apertura f/1.5, enfoque automático (8cm – ∞) y estabilización óptica (OIS). Grabación de vídeo hasta 4K30/1080p60.

(26 mm) con sensor OmniVision OV51A de 50 MP (1/1.95″, 0.8μm-1.6μm), lente con apertura f/1.5, enfoque automático (8cm – ∞) y estabilización óptica (OIS). Grabación de vídeo hasta 4K30/1080p60. Cámara ultra gran angular (15 mm) con sensor OmniVision OV08F de 8 MP (1/4.0″, 1.12µm) y lente con apertura f/2.2. Sin enfoque automático. Grabación de vídeo hasta 1080p30.

La cámara principal es el apartado más convincente del conjunto fotográfico. La ultra gran angular amplía las posibilidades de encuadre, pero no ofrece la misma consistencia, y la ausencia de teleobjetivo limita la versatilidad cuando queremos fotografiar sujetos lejanos.

En el frontal encontramos la cámara para selfies con las siguientes características:

Cámara gran angular (22 mm) con sensor OmniVision OV32D de 32MP (1/3.6″, 0.6µm-1.22µm) con lente con apertura f/2.2. Sin enfoque automático. Grabación de vídeo hasta 4K30/1080p60.

La app Cámara puede guardar las fotografías en formato HEIF, que ocupan un 40% menos de espacio, aunque algunas aplicaciones no admiten este formato. De igual forma, es posible guardar los vídeos en formato HEVC (H.265), que es más eficiente.

La aplicación de cámara del REDMI Note 17 Pro Max presenta la interfaz habitual de los últimos dispositivos de Xiaomi, con un diseño limpio y controles fáciles de alcanzar cuando sujetamos el teléfono en vertical. En la zona inferior encontramos el disparador, el acceso a la galería y el botón para alternar entre las cámaras frontal y trasera, mientras que los principales modos de captura se distribuyen en un carrusel horizontal.

De serie aparecen accesos directos a los modos Pro, Foto, Vídeo, Retrato y Documentos, mientras que el apartado «Más» reúne funciones adicionales como Ultra HD, Cámara lenta, Time-lapse, Video dual y Panorámica. Xiaomi permite reordenar estos modos y trasladar los más utilizados al carrusel principal, algo que resulta especialmente cómodo si utilizamos con frecuencia la captura a resolución completa o los controles manuales.

En el modo Foto, la interfaz ofrece botones para cambiar rápidamente entre la cámara ultra gran angular y la cámara principal. También aparecen niveles de ampliación digital intermedios, aunque el teléfono no dispone de una cámara teleobjetivo dedicada. El acceso situado en la parte superior permite controlar el flash, activar HDR, cambiar la relación de aspecto, configurar el temporizador, establecer una marca de agua o acceder a los ajustes generales.

El modo de Ultra HD permite aprovechar toda la resolución del sensor principal, pero no es necesariamente la mejor opción para utilizar a diario. Las fotografías ocupan más espacio, tardan algo más en procesarse y prescinden de algunas ventajas del agrupamiento de píxeles, por lo que normalmente compensa reservarlo para escenas con abundante luz en las que queramos conservar el máximo detalle posible.

Los usuarios que quieran controlar la captura con más precisión disponen de un modo Pro bastante completo. Desde él es posible ajustar manualmente el balance de blancos, la sensibilidad ISO, el tiempo de exposición, el enfoque y la compensación de exposición, además de consultar un histograma en tiempo real.

La aplicación también ofrece ayudas visuales como la cuadrícula, el nivel electrónico y el resaltado de las zonas enfocadas. Estas herramientas facilitan encuadrar correctamente la escena y comprobar qué elementos quedarán nítidos antes de pulsar el disparador.

El modo Pro resulta especialmente útil para realizar fotografías nocturnas con trípode, crear estelas de luz o evitar que el procesamiento automático modifique demasiado el aspecto de una escena. En cualquier caso, el modo automático ofrece buenos resultados en la mayoría de las situaciones y será la opción elegida por la inmensa mayoría de los usuarios.

También se incluye un modo Documentos que detecta los bordes de una hoja, corrige la perspectiva y aumenta el contraste para mejorar la legibilidad. No sustituye por completo a una aplicación de escaneado avanzada, pero funciona bien para digitalizar rápidamente recibos, apuntes o tarjetas.

El modo Retrato aplica un desenfoque artificial al fondo para destacar al sujeto. Antes de tomar la fotografía podemos modificar la intensidad del efecto y aplicar filtros o ajustes de belleza, aunque recomiendo utilizarlos con moderación para conservar un aspecto natural.

Cámara gran angular (principal)

Aunque el sensor posee una resolución de 50 MP, las fotografías se toman, por defecto, en 12.5 MP, haciendo uso de la tecnología pixel binning que combina 4 píxeles en 1 para reducir el ruido. También es posible activar un modo de super alta resolución en el que las capturas se realizan a 50 MP.

A continuación, podemos ver un detalle de una imagen capturada en 12.5 MP y 50 MP al ser ampliado. La imagen capturada a 50 MP retiene más detalle, aunque en mi opinión no compensa disparar a esta resolución por el incremento de tamaño del fichero.

Fotografías tomadas a 12.5 MP y 50 MP

Para comprobar la calidad de esta cámara, en primer lugar, he tomado fotografías en condiciones de luz abundante.

En las siguientes imágenes, podemos apreciar que la cámara principal ofrece un buen nivel de detalle, una buena exposición, un amplio rango dinámico y unos colores vivos (demasiado saturados en ciertas escenas, pero es lo que la gente suele preferir).

Fotografías tomadas bajo abundante luz con la cámara principal

Para fotografías en entornos poco iluminados, el REDMI Note 17 Pro Max incorpora un modo Nocturno que permite tomar fotografías con larga exposición a pulso, sin necesidad de utilizar un trípode.

Como podemos apreciar en las siguientes imágenes, la calidad captada por la cámara principal es buena en condiciones de poca luz, con el ruido contenido y un buen rango dinámico. Destaca especialmente el nivel de detalle en las zonas oscuras, así como el buen manejo de las fuentes de luz.

Fotografías tomadas bajo escasa luz con la cámara principal

Cámara ultra gran angular

La cámara ultra gran angular carece de estabilización óptica, aunque esto es habitual en este tipo de cámaras. Tampoco tiene enfoque automático, por lo que no es posible capturar imágenes macro.

Una cámara ultra gran angular aporta una gran versatilidad a la hora de capturar fotografías de paisajes o arquitectura. Personalmente encuentro esta lente muy útil, ya que permite tomar fotografías interesantes.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con la lente ultra gran angular. Con buena luz las imágenes son bastante buenas, como se puede apreciar en estas capturas, con colores vivos (de nuevo, más saturados que la realidad). Algunas imágenes se ven algo subexpuestas en las zonas oscuras, con un procesado HDR insuficiente.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular en condiciones de buena luz

En condiciones de poca luz, la cámara ultra gran angular mantiene bastante bien el tipo, como se puede apreciar en estos ejemplos, aunque, si puedes elegir, conseguirás mejores capturas con la cámara principal.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular en condiciones de poca luz



Cámara frontal

La cámara frontal no posee enfoque automático, por lo que deberás ajustar la distancia entre la cámara y tu cara a, aproximadamente, un brazo, para que se te vea correctamente enfocado.

La cámara frontal permite suavizar la piel, adelgazar la cara, hacer los ojos más grandes, modificar el tamaño de la nariz, barbilla y labios, y bajar el pelo para reducir la frente. También es posible aplicar efectos de belleza.

Aquí podemos ver algunos selfies capturados con la cámara frontal. Los selfies, en general, poseen buena calidad, aunque no son tan nítidos como cabría esperar de una cámara de 32MP y tienes que asegurarte de estirar el brazo para que el enfoque sea correcto.

Selfies tomados con la cámara frontal



Grabación de vídeo

La cámara trasera gran angular permite grabar vídeo con una resolución máxima de 4K a 30 FPS. También podemos elegir 1080p a 30 o 60 FPS y 720p a 30 FPS, por lo que resulta sencillo priorizar la calidad, la fluidez o un tamaño de archivo más reducido.

La estabilización óptica de la cámara principal ayuda a reducir las vibraciones al grabar caminando o sosteniendo el teléfono a pulso. No obstante, para movimientos rápidos sigue siendo recomendable utilizar 1080p a 60 FPS, mientras que el modo 4K resulta más apropiado para escenas tranquilas en las que queramos conservar el máximo nivel de detalle.

La cámara ultra gran angular, sin embargo, solo llega a 1080p a 30 FPS. La cámara frontal puede grabar en 4K a 30 FPS y 1080p a 60 FPS, una prestación interesante para videollamadas, grabaciones personales y creación de contenido. Durante la grabación podemos aplicar filtros y ajustes de belleza, aunque algunos efectos pueden limitar la resolución o la frecuencia de imágenes disponible.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de vídeos grabados con el REDMI Note 17 Pro Max a 4K@30fps y 1080p@60fps. Durante el día, la calidad de imagen es buena y la estabilización electrónica de vídeo (EIS) funciona bien.

Vídeos grabados con el REDMI Note 17 Pro Max por el día

También he grabado algunos vídeos con poca luz a resoluciones 4K@30fps y 1080p@60fps. La calidad de imagen es bastante buena, aunque se aprecia en cierto grano en las zonas oscuras.

Vídeos grabados con el REDMI Note 17 Pro Max por la noche



Xiaomi graba por defecto los vídeos en formato estándar de alta eficiencia HEVC, pero también permite grabar en formato H.264 de alta compatibilidad, que ocupa más espacio, pero puede dar menos problemas al tratar de reproducirlo en ciertos dispositivos.

Llamadas de voz

En las pruebas que he realizado, la calidad de la voz es correcta y he podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades. La aplicación de llamadas y la de contactos son la misma, aunque poseen dos pestañas diferentes.

El REDMI Note 17 Pro Max ofrece la posibilidad de configurar respuestas rápidas, aumentar progresivamente el volumen del tono de llamada, silenciar el primer tono para llamadas de números desconocidos, silenciar el timbre si das la vuelta al teléfono o lo levantas y encender el flash cuando esté sonando, entre otras.

Otra opción interesante es que puedes configurar que el teléfono te avise de que tienes llamadas perdidas cada cinco minutos durante un número de veces.

Precio

El REDMI Note 17 Pro Max está disponible en colores negro, verde y rosa algodón en dos configuraciones de almacenamiento:

8GB RAM + 256GB almacenamiento : 599€

: 599€ 8GB RAM + 512GB almacenamiento: 649€

Mi opinión

Después de utilizar el REDMI Note 17 Pro Max a fondo, tengo claro que Xiaomi ha construido un teléfono con una prioridad muy concreta: ofrecer una autonomía extraordinaria sin convertir el dispositivo en un ladrillo. No es el móvil más potente ni el más completo de su precio, pero su enorme batería de 9.210 mAh cambia realmente la experiencia de uso, especialmente para quienes pasan muchas horas lejos de un enchufe.

Su tamaño no será apto para todos los públicos. La pantalla de 6,83″ y sus 225 gramos hacen que se note tanto en la mano como en el bolsillo. Aun así, el grosor de solo unos 8,6 mm y el buen reparto del peso hacen que resulte bastante más manejable de lo que cabría esperar teniendo en cuenta la gigantesca batería que alberga.

También me ha convencido la sensación de solidez que transmite. Gorilla Glass Victus 2, la estructura interna REDMI Titan y la certificación IP68 aportan una tranquilidad poco habitual en esta gama. Los laterales y la trasera de plástico restan algo de presencia frente a modelos construidos en aluminio y cristal, pero, tras varios días utilizándolo, he terminado valorando más su resistencia y su agarre que la ausencia de materiales más lujosos.

La pantalla AMOLED es otro de sus grandes argumentos. Su elevada resolución, los 120 Hz y la compatibilidad con HDR10+ y Dolby Vision hacen que navegar, jugar o ver una serie sea una experiencia muy satisfactoria. En mis mediciones, el brillo ha alcanzado 1.103 nits con toda la pantalla iluminada, así que la visibilidad en exteriores es buena, aunque no llega al nivel de los mejores buques insignia actuales.

El Snapdragon 6 Gen 5 ofrece un funcionamiento correcto para las tareas habituales, pero es probablemente el componente que más desentona en un teléfono de 599 euros. Durante mis pruebas no he sufrido bloqueos ni tirones graves al abrir aplicaciones, navegar o cambiar entre tareas, aunque sí se percibe que no responde con la inmediatez de procesadores más potentes. En juegos exigentes, los 42 FPS de Genshin Impact y los 44 FPS de Asphalt 9 confirman que no es la mejor elección para quien busque jugar con la máxima calidad y aprovechar los 120 Hz del panel.

A su favor, el rendimiento se mantiene de forma muy estable durante sesiones prolongadas. La caída de la CPU se quedó en solo un 10 % después de quince minutos de carga y la GPU logró una estabilidad del 99,2 % en 3DMark. Esto significa que, aunque su potencia máxima sea modesta, el teléfono no se viene abajo cuando se le exige durante bastante tiempo, algo que he agradecido especialmente al jugar y utilizar aplicaciones pesadas.

La autonomía es, sin discusión, lo mejor del REDMI Note 17 Pro Max. En la prueba de autonomía PCMark alcanzó 29 horas y 58 minutos a 60 Hz y 22 horas y 53 minutos a 120 Hz, cifras que se traducen en una tranquilidad difícil de encontrar en otros smartphones. En mi uso cotidiano he podido terminar jornadas intensas con un margen amplísimo, y con un uso moderado es perfectamente posible olvidarse del cargador durante más de un día. Es uno de los teléfonos con mejor autonomía que he probado.

La carga HyperCharge de 100 W ayuda a compensar el gran tamaño de la batería, aunque para aprovecharla es necesario disponer del cargador compatible. Incluso utilizando mi cargador Xiaomi de 66 W, he completado la carga en una hora y siete minutos y he superado el 50 % en aproximadamente media hora. Echo en falta la carga inalámbrica, pero la carga inversa por cable permite aprovechar esa enorme batería para alimentar otros dispositivos, convirtiendo al teléfono en una especie de batería externa.

La cámara principal es la más consistente del conjunto. Con buena luz obtiene imágenes detalladas, bien expuestas y con un rango dinámico amplio, aunque Xiaomi tiende a saturar los colores más de lo que me gustaría. De noche también consigue resultados convincentes, controlando razonablemente el ruido y las fuentes de luz.

La ultra gran angular aporta flexibilidad, aunque ofrece resultados menos uniformes, y la ausencia de teleobjetivo limita las posibilidades al fotografiar sujetos lejanos.

En conjunto, el REDMI Note 17 Pro Max me parece una propuesta muy particular y fácil de recomendar al usuario adecuado. Su magnífica pantalla, resistencia, sonido estéreo, conectividad completa y, sobre todo, su autonomía sobresaliente hacen que sea un compañero muy fiable para jornadas largas.

Sin embargo, habrá quien por 599 euros espere un procesador más potente, un sistema fotográfico más versátil, USB 3 y materiales algo más sofisticados. Lo recomiendo principalmente si la autonomía es la máxima prioridad, ya que en ese apartado ofrece algo que muy pocos rivales pueden igualar; si se busca potencia o cámaras, existen alternativas más equilibradas.

Lo mejor:

Autonomía extraordinaria gracias a su enorme batería de 9.210 mAh.

Autonomía extraordinaria gracias a su enorme batería de 9.210 mAh. Pantalla AMOLED de 6,83″, resolución 1.5K, 120 Hz y compatibilidad con Dolby Vision.

Pantalla AMOLED de 6,83″, resolución 1.5K, 120 Hz y compatibilidad con Dolby Vision. Construcción resistente con Gorilla Glass Victus 2, estructura REDMI Titan y certificación IP68.

Construcción resistente con Gorilla Glass Victus 2, estructura REDMI Titan y certificación IP68. Cámara principal solvente tanto de día como en condiciones de poca luz.

Cámara principal solvente tanto de día como en condiciones de poca luz. Carga rápida de 100 W y carga inversa por cable para alimentar otros dispositivos.

Lo peor:

Rendimiento modesto para un smartphone que parte de 599 euros.

Rendimiento modesto para un smartphone que parte de 599 euros. Ausencia de cámara teleobjetivo y ultra gran angular de solo 8 MP.

Ausencia de cámara teleobjetivo y ultra gran angular de solo 8 MP. Tamaño y peso elevados, que lo hacen menos cómodo que otras alternativas.

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