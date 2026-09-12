¿Tu televisor LG te escucha apagado? Una investigación dispara las alarmas

Una investigación técnica ha colocado la privacidad de los televisores LG en el centro del debate. Los autores aseguran haber observado modelos con webOS registrando voz, explorando dispositivos de la red doméstica y conservando información mientras la pantalla parecía apagada.

Las conclusiones son graves, pero LG rechaza que sus televisores graben conversaciones ambientales sin permiso. Por tanto, estamos ante dos versiones enfrentadas: las pruebas presentadas por los investigadores y la explicación del fabricante sobre cómo funcionan realmente el micrófono, el reconocimiento de voz y la publicidad.

Una investigación de 500 horas pone a webOS bajo la lupa

El trabajo fue dirigido por Gamers Nexus con la colaboración de Level1Techs y varios investigadores de seguridad independientes. El equipo dedicó unas 500 horas y cerca de 70.000 dólares (unos 60.300 euros) a examinar televisores OLED adquiridos en establecimientos comerciales.

Entre las unidades analizadas se encontraba un LG OLED G5, aunque esto no permite concluir que todos los televisores de la marca se comporten exactamente igual. Las pruebas corresponden a modelos, versiones de webOS y configuraciones concretas, algo que conviene tener presente antes de generalizar sus resultados.

La investigación publicada por Gamers Nexus dura alrededor de 135 minutos. En ella se muestran capturas del tráfico de red, análisis del software y diferentes ensayos destinados a comprobar qué ocurre cuando el televisor pierde la conexión o entra en reposo.

El objetivo no era limitarse a revisar los documentos de privacidad de LG, sino observar directamente el comportamiento de los aparatos. Para ello, los investigadores monitorizaron las comunicaciones del televisor y examinaron los datos almacenados por el sistema durante situaciones controladas.

El televisor recorría la red doméstica en busca de dispositivos

Una de las pruebas se realizó capturando paquetes con Wireshark, una herramienta ampliamente utilizada para analizar tráfico de red. Según los investigadores, los televisores realizaban búsquedas frecuentes para identificar equipos presentes dentro de la misma red local.

El proceso no se habría limitado a dispositivos vinculados previamente con el televisor. Durante el análisis aparecieron teléfonos, ordenadores, impresoras y relojes inteligentes que simplemente compartían la conexión, por lo que webOS podía elaborar un mapa bastante detallado del entorno doméstico.

Además de las direcciones IP internas, los investigadores afirman haber encontrado nombres y niveles de señal de redes Wi-Fi cercanas. También se habría recopilado información relacionada con la ubicación, que podría ayudar a asociar el televisor y los dispositivos detectados con un hogar determinado.

LG explica que esta exploración tiene una finalidad legítima: encontrar productos compatibles y facilitar las funciones conectadas. La compañía defiende que descubrir equipos en la red es una capacidad habitual en televisores inteligentes y plataformas domóticas, no una prueba automática de seguimiento publicitario.

El hallazgo más preocupante afecta al micrófono

Los investigadores aseguran que consiguieron capturar audio claro mientras la pantalla estaba apagada y el televisor parecía encontrarse en reposo. El aparato seguía conectado a la corriente, de modo que algunos de sus componentes y procesos podían permanecer activos en segundo plano.

Al retirar el cable Ethernet, el sistema habría continuado almacenando localmente determinadas entradas de voz. Cuando el televisor recuperó la conexión, los archivos pendientes fueron enviados posteriormente, según la secuencia documentada durante las pruebas.

El equipo también afirma haber recuperado transcripciones de voz guardadas como texto legible. Para comprobar el riesgo, los participantes pronunciaron deliberadamente información sensible y luego analizaron qué rastros habían quedado almacenados dentro del dispositivo.

LG niega que sus televisores escuchen y registren conversaciones ambientales de forma indiscriminada. Su versión es que la voz solo se procesa tras pulsar el botón del mando o reconocer una expresión de activación, siempre que el usuario haya habilitado previamente esa función.

LG ofrece una explicación diferente sobre la escucha en reposo

Los televisores compatibles con el reconocimiento a distancia necesitan mantener un proceso local atento a expresiones como «Hi LG». Este funcionamiento se parece al de otros asistentes de voz que escuchan en el dispositivo para detectar una palabra concreta antes de iniciar una petición.

Según LG, si el sistema no reconoce la palabra de activación, el fragmento de audio se elimina inmediatamente. La compañía asegura que esas conversaciones no se conservan ni se transmiten a sus servidores cuando el usuario no ha iniciado voluntariamente una interacción.

Esta explicación choca con las grabaciones y transcripciones que Gamers Nexus dice haber recuperado. Todavía falta aclarar si los datos procedían de una función activada durante la configuración, de un comportamiento anómalo, de un error de webOS o de algún componente concreto utilizado en las pruebas.

Por ahora, la información disponible no demuestra que todos los televisores LG estén grabando continuamente a sus propietarios. Será necesario reproducir los resultados en más modelos y configuraciones, además de conocer la respuesta técnica completa de LG al material obtenido por los investigadores.

El reconocimiento ACR identifica todo lo que aparece en pantalla

La investigación también analiza el sistema de reconocimiento automático de contenido o ACR. Esta tecnología toma muestras breves del audio o la imagen, genera una huella digital y la compara con una base de datos para identificar lo que está viendo el usuario.

El seguimiento puede extenderse más allá de las aplicaciones instaladas en webOS. Las huellas permiten reconocer emisiones, películas, series, anuncios o videojuegos procedentes de un decodificador, una consola o cualquier otro equipo conectado mediante HDMI.

ACR no es una tecnología exclusiva de LG, ya que está presente en televisores de numerosos fabricantes. En Teknofilo ya explicamos cómo las Smart TV reconocen el contenido mostrado y qué ajustes permiten limitar esta recopilación.

LG sostiene que la utilización publicitaria de estos datos requiere la aceptación de una condición opcional. Si el propietario rechaza ese consentimiento, la compañía afirma que la información de ACR no se emplea para personalizar anuncios, aunque muchos usuarios pueden haber aprobado todas las opciones sin leerlas durante la instalación inicial.

Los datos tienen un enorme valor para LG Ad Solutions

LG Ad Solutions es la división dedicada a la publicidad segmentada en televisores y otros dispositivos. Su plataforma promociona el uso de datos deterministas, tecnología ACR y medición entre pantallas para ayudar a los anunciantes a alcanzar audiencias concretas.

La propia plataforma declara tener alcance sobre 49 millones de televisores LG en Estados Unidos y 216 millones en todo el mundo. La investigación cita además una cobertura de 363 millones de dispositivos secundarios identificables en el mercado estadounidense.

Los investigadores relacionan esa enorme cifra con la capacidad de detectar teléfonos y otros equipos presentes en la misma red. No obstante, identificar un dispositivo en el entorno local no implica necesariamente acceder a sus archivos, mensajes o contenido privado.

El valor comercial reside en asociar diferentes pantallas con un mismo hogar y medir qué ocurre después de mostrar un anuncio. LG ya ha explorado nuevas formas de monetizar webOS y, como contamos en Teknofilo, llegó a incorporar publicidad en el salvapantallas de algunos televisores.

También se investigan vulnerabilidades de ejecución remota

Durante el análisis aparecieron posibles vulnerabilidades de ejecución remota de código en webOS. Un fallo de este tipo podría permitir a un atacante ejecutar instrucciones en el televisor sin necesitar acceso físico, dependiendo de las condiciones y permisos involucrados.

Los investigadores no han publicado todos los detalles porque los problemas se encuentran dentro de un proceso de divulgación responsable. Ocultar temporalmente la información más sensible reduce el riesgo de ataques mientras LG investiga y prepara las correcciones correspondientes.

La presencia de micrófonos y el acceso a la red doméstica hacen que una vulnerabilidad en un televisor resulte especialmente delicada. Un dispositivo comprometido podría convertirse en un punto de entrada o vigilancia, aunque su pantalla permanezca aparentemente apagada.

No se han presentado pruebas de que estas vulnerabilidades estén siendo explotadas masivamente contra propietarios de televisores LG. El descubrimiento de un fallo potencial no equivale a confirmar una campaña activa de ataques, pero refuerza la importancia de mantener webOS actualizado.

Desconectar el televisor es la solución más radical

La recomendación principal de los investigadores consiste en retirar el televisor de Internet y utilizar un reproductor externo para acceder a las plataformas de streaming. Así se reducen considerablemente las comunicaciones del sistema, aunque se pierden aplicaciones, recomendaciones y otras funciones propias de webOS.

Desconectar temporalmente el cable Ethernet podría no ser suficiente si el televisor dispone de Wi-Fi configurado. Además, las pruebas sugieren que ciertos datos pueden permanecer almacenados y enviarse cuando vuelve la conexión, por lo que la desconexión tendría que ser permanente para resultar realmente efectiva.

Un reproductor externo tampoco garantiza por sí solo la privacidad, ya que estos dispositivos pueden utilizar sistemas de telemetría y publicidad similares. La ventaja es poder elegir una plataforma con controles más claros y mantener el sistema inteligente del televisor aislado de la red.

Quienes solo utilicen el televisor como pantalla pueden desactivar su conectividad después de instalar las actualizaciones necesarias. Si se necesita webOS diariamente, existen medidas menos extremas que permiten reducir la exposición sin renunciar completamente a sus funciones.

Estos ajustes pueden mejorar la privacidad de una Smart TV LG

El primer paso consiste en revisar los acuerdos de usuario, permisos y opciones publicitarias desde la configuración. No basta con desactivar los anuncios personalizados, ya que puede haber controles separados para el reconocimiento de contenido, los servicios de voz y la recopilación de datos de uso.

En muchos televisores LG, ACR aparece bajo el nombre Live Plus dentro de los ajustes generales o avanzados. La ruta y la denominación pueden cambiar según el modelo, el país y la versión de webOS, por lo que conviene consultar el manual específico del aparato.

Si no se utiliza el control por voz, resulta razonable desactivar la detección a distancia y cualquier permiso relacionado con el micrófono. También es aconsejable comprobar el mando, ya que algunos modelos incorporan en él un segundo micrófono para recibir órdenes habladas.

Otra opción consiste en conectar el televisor y otros productos inteligentes a una red separada o para invitados. Esto no evita que se comuniquen con Internet, pero dificulta que descubran ordenadores, unidades de almacenamiento y teléfonos situados en la red principal.

Apagar la pantalla no significa apagar completamente el televisor

Cuando se pulsa el botón del mando, la mayoría de los televisores modernos entra en modo de espera en lugar de apagarse por completo. Algunos componentes continúan recibiendo energía para descargar actualizaciones, responder al encendido remoto o ejecutar tareas programadas.

Esta diferencia explica por qué un televisor puede mantener procesos activos aunque la pantalla esté negra. Para cortar físicamente toda actividad es necesario desenchufarlo o utilizar una regleta con interruptor, una solución efectiva pero menos cómoda.

Cortar la alimentación constantemente también tiene inconvenientes. Puede impedir actualizaciones automáticas, interrumpir grabaciones programadas y aumentar el tiempo de arranque, además de afectar a ciertas rutinas de mantenimiento que algunos paneles OLED ejecutan en reposo.

Una opción equilibrada consiste en mantener el televisor conectado, desactivar las prestaciones innecesarias y bloquear desde el router las comunicaciones que no resulten imprescindibles. Esta última medida requiere conocimientos técnicos y puede provocar que algunas aplicaciones o servicios dejen de funcionar.

Qué sabemos y qué queda por aclarar

Gamers Nexus y sus colaboradores han presentado indicios preocupantes sobre el comportamiento de varios televisores LG. Sus pruebas apuntan al registro de voz, almacenamiento temporal sin conexión, exploración de la red local y presencia de información sensible en texto legible.

LG rechaza la acusación de grabar conversaciones ambientales y atribuye el escaneo de la red al funcionamiento normal de un dispositivo conectado. También sostiene que la detección de la palabra de activación se realiza localmente y que ACR no se utiliza para publicidad sin el consentimiento correspondiente.

Las dos versiones no encajan por completo, por lo que harán falta nuevas pruebas independientes y una explicación técnica más detallada. También será importante conocer qué vulnerabilidades corrige LG y si la compañía modifica algún comportamiento de webOS después de esta investigación.

Mientras tanto, no es necesario caer en el pánico, pero sí revisar los ajustes que solemos aceptar sin mirar. Una Smart TV es un ordenador conectado con pantalla, micrófonos y acceso a nuestra red doméstica, y merece recibir el mismo nivel de atención que dedicamos a la privacidad del móvil o del ordenador.