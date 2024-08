Ring, compañía propiedad de Amazon, fabrica cámaras de seguridad para interiores y exteriores, sistemas de seguridad y timbres con vídeo.

Uno de sus últimos productos es la Cámara Interior Orientable (🛒 79,99€), que tiene la particularidad de que puede girar 360 grados en horizontal y 169º en vertical, ofreciendo una visión mucho más amplia que una cámara fija. Además, ofrece comunicación bidireccional y posee una cubierta de privacidad manual.

He instalado la Cámara Interior Orientable en el interior de mi vivienda y, tras probarla durante varias semanas, a continuación os traigo mis impresiones.

👉🏻 Índice

Instalación

Esta cámara está pensada para ser instalada en el interior de la vivienda, por lo que no cuenta con resistencia al polvo y al agua. Además, tampoco cuenta con batería, sino que requiere de una toma de electricidad para conectar su adaptador de corriente de 10 vatios.

Ring incluye en la caja un cable de alimentación USB-C a USB-A de 3 metros de longitud, por lo que no deberías tener problema en encontrar un lugar adecuado. Y si necesitas un cable más largo, siempre puedes hacerte con uno en cualquier tienda.

Puedes colocar la cámara sobre una superficie plana, como una mesa o una estantería, o en la pared mediante la placa de montaje que encontrarás en la caja. En mi caso, la he colocado sobre el mueble del salón, junto al televisor, para tener una buena panorámica de toda la habitación.

Una vez conectada a la corriente, basta con instalar la app Ring en tu smartphone iOS o Android, y crear una cuenta desde la propia app si no la tienes ya. La app te irá guiando en el proceso de configuración del nuevo dispositivo, que básicamente consiste en escanear el código QR de la parte trasera y conectarlo a la red WiFi a 2.4 GHz (no soporta 5 GHz) de tu hogar.

Proceso de configuración de la cámara

Como la cámara puede girar horizontal y verticalmente, es necesario configurar la posición de inicio, que es la posición a la que volverá la cámara por defecto cada vez que la muevas remotamente. Ten en cuenta que, si mueves la cámara manualmente, tendrás que volver a configurar esta posición.

Durante la configuración de la posición de inicio, la cámara se calibra moviéndose hasta los extremos en ambos ejes, como se puede ver en este vídeo.

La cámara cuenta con una cubierta de privacidad manual extraíble que puedes deslizar manualmente para colocarla delante del objetivo de la cámara y apagar tanto la cámara como el micrófono. Esto es útil si la tienes en un lugar donde no quieres que esté grabando todo el tiempo.

Cuando quieras volver a activar la cámara y el micrófono, solo tienes que deslizar la cubierta de privacidad hacia un lado.

En el día a día, además de utilizar la app Ring para iOS o Android, puedes acceder a la cámara través de account.ring.com para ver todos tus dispositivos y modificar sus ajustes.

Funcionamiento

La funcionalidad más interesante de la Cámara Interior Orientable de Ring es que la vista de la cámara no es fija, sino que puedes girar 360º horizontalmente y 169º verticalmente. En función del lugar donde coloques la cámara, esto permite una visión completa de la habitación.

Incluso hay personas que la colocan junto a una ventana para poder ver tanto el interior como el exterior de la casa. En todo caso, recuerda que tendrás que elegir una posición de inicio, que es la que se utilizará mientras no muevas remotamente la cámara.

El siguiente vídeo muestra cómo es posible mover remotamente la cámara para ver cualquier zona de la habitación utilizando las flechas que aparecen en pantalla en la app Ring al activar la vista en directo. Esta cámara no solo permite ver el vídeo, sino también mantener una comunicación bidireccional.

Ring ofrece algunas funciones para personalizar la forma en que la cámara captura y muestra el vídeo:

Visión nocturna en color combina la detección de luz infrarroja y ambiental para proporcionar vídeo en color en situaciones de poca luz.

combina la detección de luz infrarroja y ambiental para proporcionar vídeo en color en situaciones de poca luz. Rotar vídeo gira la imagen si la cámara se ha instalado al revés (por ejemplo, anclada al techo).

gira la imagen si la cámara se ha instalado al revés (por ejemplo, anclada al techo). Luces infrarrojas para la visión nocturna permite desactivar esta función si has colocado la cámara frente a una ventana para evitar que se reflejen las luces en la cámara.

permite desactivar esta función si has colocado la cámara frente a una ventana para evitar que se reflejen las luces en la cámara. Duración de la grabación permite establecer la longitud de los clips en automático (hasta 120 segundos o hasta que se detenga el movimiento) o a un intervalo fijo (50, 60 o 120 segundos).

También es posible activar una función de captura continua, que captura series continuas de imágenes a lo largo del día y de la noche, que luego puedes consultar en la línea de tiempo. Es posible establecer la frecuencia de las capturas en 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto o 3 minutos.

Ring no permite configurar diferentes niveles de calidad de imagen a la hora de grabar o retransmitir, por lo que todas las grabaciones son a resolución 1080p con un nivel de compresión aceptable, pero no esperes ver mucho detalle. Algunas cámaras graban a 4K, pero en ocasiones esto es más marketing que otra cosa, ya que el tamaño del sensor marca la nitidez de la imagen.

La calidad general de imagen es buena, incluso cuando hay focos de luz intensos, como ocurre en mi salón por la luz exterior que entra por las ventanas. No obstante, echo de menos un procesamiento HDR para poder ver a través de las ventanas en lugar de grabar una mancha blanca. Por la noche, la imagen se ve en blanco y negro, como es habitual en estas cámaras.

A continuación, se pueden ver un par de vídeos grabados por la cámara por el día y por la noche. Ambos vídeos se grabaron automáticamente cuando la cámara detectó movimiento.

Vídeo grabado durante el día

Vídeo grabado por la noche

La app Ring permite configurar que, ante la detección de un movimiento, envíe una notificación a tu móvil. Es posible limitar las zonas de la imagen en las que debe detectar movimiento. Esto es útil si, por ejemplo, la cámara apunta a ventanas donde podría detectar movimiento que no estuviera relacionado con una alerta.

Lamentablemente, cuando detecta movimiento, la cámara no sigue automáticamente al sujeto, sino que permanece fija. Creo que el seguimiento activo de movimiento es algo que podría haber añadido Ring fácilmente haciendo uso de la capacidad de la cámara para girar 360º.

A la hora de recibir notificaciones, puedes escoger si quieres recibir notificaciones detalladas con capturas de imagen o simples avisos de texto. También puedes establecer qué notificaciones deben ser prioritarias, es decir, aquellas que se mostrarán incluso en el modo No Molestar del teléfono, así como configurar el tono de alerta.

Otras opciones interesantes incluyen configurar la sensibilidad de la detección, en caso de que recibas demasiadas notificaciones de movimiento, así como configurar alertas inteligentes para elegir si quieres grabar y/o enviar alertas ante la detección de una persona o de cualquier otro movimiento. Esto es interesante si, por ejemplo, dejas la ventana abierta, ya que el viento puede producir movimientos en plantas que no son una alerta en sí.

Por último, puedes establecer una programación de detección de movimiento para decidir a qué días y a qué horas quieres pausar las alertas de movimiento.

Si el uso que vas a dar a la cámara es como dispositivo de seguridad, Ring permite configurar modos de vigilancia que permiten cambiar de golpe el comportamiento de todos los dispositivos Ring de tu hogar. Es posible configurar tres modos — desarmado, casa y fuera — y, para cada modo, puedes activar/desactivar la detección de movimiento y el vídeo en directo.

Estos modos son especialmente interesantes en combinación con el kit de alarma Ring para el hogar, ya que puedes activar y desactivar estos modos usando el panel numérico.

Ring también permite crear geovallas para posponer los avisos de los dispositivos automáticamente cuando llegas a casa para evitar alertas no deseadas, así como para recordarte que armes la alarma cuando te vayas y que la desarmes cuando vuelvas.

La cámara incluye una sirena que puedes hacer sonar manualmente, aunque su volumen no es lo suficientemente elevado para que se escuche desde fuera de tu casa. Aparentemente, no es posible configurar la sirena para que se active automáticamente al detectar movimiento, sino que debes activarla manualmente, lo cual, en mi opinión, pierde un poco de sentido.

La cámara no incluye almacenamiento, por lo que, por defecto, no es posible revisar vídeos pasados, sino únicamente ver la imagen en tiempo real. Tampoco existe un dispositivo auxiliar de Ring para que se guarden los vídeos.

En su lugar, Ring ofrece un servicio de pago mensual llamado Ring Protect, que guarda los vídeos en la nube de Ring y permite ver y descargar vídeos pasados (hasta un máximo de 180 días), así como acceder a las capturas de fotos durante un máximo de 14 días.

Si no contratas este servicio, la utilidad de la cámara está bastante limitada, ya que, como he comentado, solo puedes acceder a la vista en tiempo real. Esto significa que, si llega una notificación de alerta y no la ves, luego no podrás ver qué ha disparado la detección de movimiento.

Existen dos servicios de pago diferentes, Ring Protect Basic y Ring Protect Plus, con diferentes funcionalidades, según se recoge en esta tabla.

Característica Incluido sin coste adicional Ring Protect Basic Ring Protect Plus Garantía limitada de 1 año ✅ ✅ ✅ Notificaciones activadas por movimiento ✅ ✅ ✅ Video en directo ✅ ✅ ✅ Comunicación bidireccional ✅ ✅ ✅ Tiempo de almacenamiento de vídeo ampliado hasta 180 días ✅ ✅ Descarga hasta 50 vídeos a la vez ✅ ✅ Opción de guardar y compartir vídeos ✅ ✅ Captura continua ✅

(7 días) ✅

(14 días) Alertas de detección de personas ✅ ✅ Notificaciones detalladas ✅ ✅ Funcionalidades de vídeo avanzadas (*) ✅ Notificaciones mejoradas (**) ✅ Garantías ampliadas para todos los dispositivos (***) ✅ Precio Gratis 3,99 €/mes

(39 €/año) 10 €/mes

(100 €/año)

(*) Funcionalidades de vídeo avanzadas, tales como la imagen en imagen del vídeo en directo, vídeo en directo multicámara y captura continua

(**) Notificaciones mejoradas, tales como alertas inteligentes, alertas prioritarias para videotimbres y cámaras de seguridad (solo en iOS) y resúmenes diarios de eventos

(***) Una vez vencida la garantía limitada original, el dispositivo quedará cubierto por Ring Protect Plus hasta que canceles la suscripción

Todos los videotimbres y cámaras de seguridad Ring incluyen un periodo de prueba gratuito de 30 días de Ring Protect, a menos que ya tengas una suscripción a Ring Protect Plus en la misma ubicación. Puedes suscribirte a un plan de Ring Protect en cualquier momento durante la prueba (no se te cobrará nada hasta que esta finalice).

Por último, merece la pena mencionar que este dispositivo recibirá actualizaciones de seguridad del software hasta, al menos, cuatro años después de la última fecha en la que el dispositivo haya estado disponible a la venta como unidad nueva en los sitios web de Ring.

Integraciones con otros servicios

La cámara de Ring es compatible con Amazon Alexa, lo que permite a cualquier dispositivo Echo con pantalla mostrar la imagen captada por la cámara en tiempo real, siempre que añadas la skill Ring y vincules tu cuenta.

A continuación, puedes ver cómo se ve la retransmisión de vídeo en un Echo Show 15.

Con Alexa, es posible configurar rutinas que se ejecuten cuando se detecta movimiento o se deja de detectar durante un tiempo. De esta forma, es posible, por ejemplo, hacer que se encienda una bombilla cuando la cámara detecte movimiento.

También es compatible con IFTTT, si deseas crear rutinas avanzadas que integren varios servicios.

Lamentablemente, no es compatible con Google Home ni con Apple Home, dos plataformas muy populares para controlar dispositivos del hogar.

Precio

La Cámara Interior Orientable tiene un precio de 🛒 79,99€ y trae todo lo necesario para instalarla en casa. Con la compra, recibes una suscripción gratuita de 30 días al plan de suscripción de Ring.

En conclusión, la Cámara Interior Orientable es una compra muy recomendable si quieres instalar una cámara que te permita ajustar el campo de visión a voluntad, aunque, para sacar el máximo partido, tendrás que pagar una de las suscripciones mensuales de Ring.