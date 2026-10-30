Tineco FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro: análisis de sus funciones y opinión

El Tineco FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro (749 €) reúne tres tareas en un mismo equipo: aspira, friega y aplica vapor en una sola pasada gracias a SteamWash 3-in-1.

A esa propuesta añade un rodillo con giro reversible, asistencia de movimiento omnidireccional y un diseño que presta tanta atención a la presencia en casa como a la limpieza.

Lo que más me interesa de esta propuesta es cómo se complementan sus tres características clave HyperSteam, ReverseScrub y SmoothDrive: calor para tratar la suciedad, un cepillo que cambia de sentido y asistencia para mover el conjunto. Para mí, es una combinación muy bien orientada a hacer más cómoda la limpieza cotidiana, con distintas opciones para adaptar cada sesión a lo que necesita la casa.

Diseño y controles: una limpiadora que quiere quedarse a la vista

Lo primero que me llama la atención del FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro es la importancia que concede al diseño. Su silueta estilizada y la 3D Light Display buscan que encaje en casa casi como una pieza de decoración, una idea que me parece acertada en un aparato que necesita su propio rincón de carga.

La pantalla digital y la iluminación 3D del cuerpo tienen funciones complementarias. Me gusta que Tineco combine la información de funcionamiento con un elemento visual tan reconocible. Ese equilibrio entre utilidad y estética es uno de los detalles que dan personalidad al equipo.

En la empuñadura se encuentran el encendido, el selector de modo y el botón específico de ReverseScrub. Me parece una decisión muy práctica dedicar un botón propio al cambio de giro, porque da protagonismo a una de las funciones más interesantes del equipo. El botón de autolimpieza está por separado, mientras que otro control reúne las funciones de avisos de voz, idioma y conexión WiFi.

El montaje inicial consiste en insertar el mango hasta escuchar un clic. Posteriormente, el mango también se puede liberar presionando su resorte con alguna herramienta como un destornillador.

SteamWash 3-in-1: aspirar, fregar y aplicar vapor

La propuesta central es SteamWash 3-in-1: aspirar, fregar y aplicar vapor en una sola pasada. Esta versión avanzada reúne la recogida de suciedad y agua usada, el trabajo del rodillo húmedo y el tratamiento con vapor, de modo que varias tareas pueden concentrarse en el mismo recorrido.

Para mí, la ventaja de esta combinación está en simplificar la limpieza de la cocina o de las zonas de paso. Recoger suciedad suelta y tratar las manchas adheridas son necesidades distintas, y disponer de ambas funciones en el mismo cabezal tiene sentido.

El rodillo de cerdas suaves está diseñado para trabajar con humedad y resistir el calor. El agua limpia y la suciedad recogida permanecen en depósitos separados.

En mis pruebas, destaca la recogida de restos de comida en el suelo. Es precisamente esa combinación de suciedad y limpieza húmeda la que más valoro de una solución integrada: poder abordar ambas cosas con el mismo cabezal simplifica mucho el planteamiento de la limpieza.

Me parece especialmente acertado poder elegir cuándo utilizar el vapor mediante su modo específico. Los distintos modos permiten priorizar autonomía, intensidad o tratamiento con calor, y esa flexibilidad permite adaptar el equipo a cada zona en lugar de utilizar siempre la misma configuración.

HyperSteam y ReverseScrub: dos recursos para la suciedad adherida

HyperSteam alcanza hasta 160 °C en el interior, según Tineco. La temperatura anunciada a la salida es de al menos 99 °C, una referencia distinta. Me parece una propuesta especialmente interesante para complementar el trabajo del rodillo con calor allí donde la superficie admita este tratamiento.

Yo entiendo el vapor como un recurso para ayudar a ablandar grasa y restos adheridos antes de que el rodillo los retire. Su utilidad depende también del material del suelo: antes de aplicarlo en una superficie delicada, es necesario revisar sus resistencia a la humedad y calor.

ReverseScrub invierte el sentido de giro del rodillo con un solo toque. Me parece una de las ideas más interesantes del conjunto, porque permite atacar una mancha desde el sentido contrario sin tener que girar todo el aparato para cambiar la dirección de trabajo.

En mi experiencia, ReverseScrub destaca al tratar restos secos de suciedad sobre el suelo, cuyo resultado supera el que se consigue con una fregona.

SmoothDrive: asistencia al movimiento y acceso bajo los muebles

SmoothDrive utiliza ruedas motrices omnidireccionales para acompañar el movimiento en distintas direcciones.

También destaca el giro de 90°, al que la compañía atribuye una reducción del esfuerzo de manejo del 50% frente a modelos anteriores de la gama. La cifra refuerza un enfoque que me parece muy acertado: dedicar tanta atención a la ergonomía como a la capacidad de limpieza.

El cuerpo se puede reclinar para acceder bajo camas y otros muebles. La posibilidad de trabajar en horizontal me parece una gran incorporación para aprovechar el equipo en más rincones de la casa. El depósito de agua sucia admite unos 0,63 litros en esta posición, de modo que hay que tener en cuenta ese nivel,

La facilidad para desplazarse entre muebles también aparece en las experiencias publicadas. 7You destaca el acceso bajo taburetes y mesas bajas; por su parte, Trevor Long, en EFTM, valora la ayuda motorizada al avanzar, retroceder y girar en el S9 Artist Pro sin vapor. Aunque su prueba corresponde a ese otro modelo de la familia, me parece un contexto útil para entender por qué la asistencia al movimiento merece tanta atención en este tipo de limpiadoras.

Otro comportamiento que me parece útil es la pausa al colocar el aparato en vertical y la reanudación al reclinarlo. Después de limpiar, se guarda erguido sobre su base para cargarlo. Me gusta esa transición sencilla entre trabajo y almacenamiento, con un lugar definido para tenerlo preparado para la siguiente sesión.

Los cinco modos y cómo se manejan

Al encenderlo, el aparato arranca en AUTO. El botón de modos permite recorrer AUTO, MAX, STEAM, SUCTION y QUIET, de manera que la elección principal está disponible desde la propia empuñadura.

Mi opción preferida como planteamiento para una sesión general es AUTO, con MAX para priorizar intensidad y STEAM cuando interesa utilizar vapor.

SUCTION y QUIET completan las opciones de aspiración y funcionamiento silencioso. Me gusta que la búsqueda de un funcionamiento más discreto esté presente tanto al limpiar con QUIET como al secar el rodillo mediante SilentDry en la base.

Los avisos se gestionan desde el botón de funciones: una pulsación actúa sobre el sonido, dos cambian el idioma y mantenerlo tres segundos inicia la conexión a la red. La disponibilidad de idiomas incluye el español.

Depósitos, llenado y detalles que conviene conocer

Los depósitos ofrecen 0,88 litros para agua limpia y aproximadamente 0,8 litros para agua sucia en vertical. Me parece una distribución práctica para separar ambos circuitos y organizar la limpieza; en horizontal, como ya he comentado, la capacidad útil del depósito de agua sucia es de unos 0,63 litros.

El depósito de agua limpia está situado en el cabezal y se libera mediante su botón. Para llenarlo, hay que abrir la entrada, añadir agua y volver a encajarlo hasta escuchar el clic.

El agua del depósito debe estar por debajo de 60 °C, por lo que se utiliza agua corriente fría. La generación de vapor corresponde al propio equipo, así que calentar previamente el agua no es un paso necesario.

Para cuidar el circuito hay que evitar aspirar líquidos espumosos. Por otra parte, el aparato continúa funcionando unos tres segundos después del apagado para recoger el agua restante.

Autonomía y carga: qué significan los 90 minutos

La batería es de 25,2 V y 6.250 mAh. Tineco anuncia hasta 90 minutos en QUIET, hasta 75 minutos en AUTO y hasta 30 minutos en STEAM. Estas cifras máximas del fabricante muestran el margen de elección entre duración y tratamiento con vapor.

Me gusta especialmente la posibilidad de combinar una limpieza general con intervenciones de vapor en zonas concretas. Para mí, esa versatilidad da mucho sentido a la batería: QUIET prioriza duración, mientras que STEAM concentra los recursos en el tratamiento con calor.

La primera utilización requiere una carga completa, y la carga completa se sitúa en un máximo aproximado de cuatro horas.

Autolimpieza y mantenimiento: lo que hace la base

FlashDry combina autolimpieza y secado del rodillo, una función que considero especialmente relevante en una máquina que recoge agua y restos de comida. Ofrece un secado rápido con aire caliente a 85 °C durante cinco minutos y ofrece también SilentDry como alternativa de secado silencioso.

Lo que más valoro de la base es que automatice una parte del cuidado del rodillo después de limpiar. Vaciar el depósito de agua sucia completa esa rutina y permite aprovechar mejor la comodidad del sistema.

La herramienta de limpieza incluida permite retirar suciedad del depósito, de la cámara del cepillo y del rodillo. Resulta bastante cómodo extraer el conjunto del depósito y el filtro para aclarar los restos sólidos después de la autolimpieza.

El diseño antienredos DualBlock está orientado a reducir la acumulación de cabello en el cepillo. El filtro seco y la malla interceptan partículas; utilizar el aparato con el filtro correctamente instalado forma parte de ese cuidado sencillo. Me parece positivo contar con elementos accesibles para atender las distintas zonas del circuito.

En mi opinión, la autolimpieza aporta comodidad cuando se acompaña de un mantenimiento básico constante. Revisar el rodillo, retirar residuos y dejar las piezas en condiciones adecuadas forma parte del uso normal, aunque el equipo automatice una parte del proceso.

La app: ajustes útiles para adaptar la limpieza a mi gusto

La aplicación de Tineco reúne en una misma pantalla el porcentaje de batería, el tiempo transcurrido desde la última limpieza y los accesos a la configuración. Me gusta que lo más importante esté presentado en tarjetas grandes: consultar la carga disponible o localizar los ajustes resulta visualmente sencillo, sin perderse entre muchos menús.

Uno de los apartados más interesantes es la lista de modos del limpiador, que muestra Auto, Máx., vapor, succión y silencioso, además de una opción de modo personalizado y un botón para editar la lista.

Al entrar en Auto, la app explica que la potencia de aspiración y el volumen de agua se ajustan automáticamente según la suciedad, y muestra ambos parámetros en AUTO. También describe los indicadores rojo y azul que informan del estado de limpieza.

La configuración de sonido permite elegir el idioma español y ajustar el volumen de los avisos entre silencio, bajo y alto. Este ajuste corresponde a los avisos del dispositivo, mientras que el modo QUIET adapta el funcionamiento durante la limpieza.

También hay un control para encender o apagar la luz del cepillo para suelo. Me gusta disponer de este ajuste por separado, porque permite adaptar la iluminación a nuestras preferencias sin mezclarla con los parámetros de aspiración o agua.

El ajuste que más me interesa es el de velocidad de trabajo, con niveles Suave, General y Máx. configurables por separado para el estado inclinado y el estado plano. Poder personalizar la asistencia según la postura del equipo es un complemento muy acertado de SmoothDrive: podemos dar prioridad a un movimiento más suave o a una asistencia más enérgica, y diferenciar la limpieza habitual del acceso bajo los muebles.

Mi opinión del FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro

Lo que más me convence de este planteamiento es la suma de sus tres características clave: SteamWash 3-in-1, ReverseScrub y SmoothDrive. El primero reúne varias tareas de limpieza en un único equipo, el segundo cambia la forma de trabajar una mancha invirtiendo el sentido del rodillo y el tercero se centra en reducir el esfuerzo de utilizar la máquina.

También valoro que Tineco haya prestado atención al diseño y a la iluminación 3D. Si el aparato va a permanecer visible junto a su base, ese cuidado estético tiene sentido, aunque para mí el argumento principal sigue siendo la combinación de limpieza y facilidad de manejo.

Para mí, su mayor atractivo es la flexibilidad para combinar vapor, autonomía y asistencia al movimiento. Me gusta que la propuesta vaya más allá de una sola cifra y reúna funciones pensadas para momentos distintos: la limpieza general, una mancha localizada, el acceso bajo un mueble gracias a su uso en horizontal y el cuidado del rodillo al terminar.

La tienda oficial para España muestra un precio de 749 € frente a 849 € de referencia. Es una propuesta de gama alta que encaja mejor con quien busca una limpieza manual versátil de suelos duros, frente a los robots aspiradores.