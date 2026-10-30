Tineco apuesta por España con aspiradores escoba y equipos que aspiran y friegan desde 349,99 €

Tineco refuerza su apuesta por España con una gama de limpieza premium y un despliegue en Movistar, MediaMarkt, PcComponentes y Miravia.

El plan combina aspiradores escoba y equipos que aspiran y friegan, con vapor de hasta 160 °C en algunos modelos y precios que parten de 349,99 € en la gama presentada.

La compañía detalla este desembarco en un comunicado fechado el 30 de octubre de 2026. Los protagonistas son el FLOOR ONE S7 Stretch Steam Plus y el PURE ONE S70, acompañados del S9 Artist Steam Pro y el i7 Fold Premium; las fichas de producto permiten precisar qué ofrece cada uno y en qué condiciones alcanzan sus autonomías máximas.

Una apuesta por España que combina tiendas, venta online y pagos mensuales

Tineco sitúa su despliegue comercial en Movistar, MediaMarkt, PcComponentes y Miravia, con el objetivo de combinar presencia física, compra online y opciones de pago mensual. La firma pertenece al grupo ECOVACS y quiere hacerse un hueco en la limpieza doméstica con una gama que reúne aspiración, fregado y asistencia mediante sensores.

La compañía se presenta como número uno mundial en aspiradoras Wet & Dry durante cuatro años consecutivos. Serban Chiscop, director de negocio de Tineco España, cifra su cuota global en esa categoría en el 35 %; se trata de datos comunicados por la propia marca.

El anuncio describe una demostración en una villa madrileña con restos cotidianos como tomate reseco, papilla, palomitas y pelo de mascotas. Es una forma de mostrar las diferencias entre los equipos: los FLOOR ONE combinan recogida de suciedad seca y húmeda con fregado, mientras que el PURE ONE S70 es un aspirador escoba para limpieza en seco.

La estrategia, explica Chiscop, pasa por acercar la tecnología de la firma a más consumidores mediante distintos canales de compra. En la práctica, el catálogo se reparte entre modelos con vapor, un aspirador escoba para suelos y alfombras y una propuesta plegable que prioriza el espacio disponible en casa.

FLOOR ONE S7 Stretch Steam Plus: aspiración, fregado y vapor en una pasada

El FLOOR ONE S7 Stretch Steam Plus combina 22 kPa de succión con HyperSteam, un sistema que alcanza hasta 160 °C y cuya salida se mantiene en al menos 99 °C, según la ficha. La propuesta es recoger sólidos y líquidos mientras el rodillo friega y el vapor ayuda a desprender grasa y suciedad adherida.

Tineco atribuye a pruebas de TÜV una eliminación de al menos el 99,9 % de las manchas en una pasada. Esa cifra se refiere a las condiciones del ensayo indicado por la marca y a la retirada de manchas; no debe confundirse con una certificación de desinfección o eliminación de microorganismos.

El sensor iLoop ajusta la succión y el caudal de agua según la suciedad, mientras que MHCBS suministra agua limpia al rodillo de forma continua. Hay modos Auto, Max, Vapor y Aspiración, además de pantalla LED, avisos de voz, sistema DualBlock antienredos y limpieza de bordes por tres lados, con una distancia declarada de 0,5 cm.

El diseño se reclina 180° y queda en 13 cm de altura para pasar bajo muebles, con giro de 45° para rodear obstáculos. Pesa 5,8 kg, incorpora depósitos de 0,88 litros de agua limpia y 0,72 litros de agua sucia y anuncia hasta 80 minutos de autonomía, o hasta 30 minutos utilizando vapor.

Su base limpia el rodillo y el conducto, y ofrece secado FlashDry con aire a 85 °C durante 5 minutos, o SilentDry durante 40 minutos y a un nivel de hasta 45 dB(A). La carga completa tarda unas 4 horas y la caja incluye dos rodillos de repuesto, un filtro seco de recambio y herramienta de limpieza.

PURE ONE S70: sensores para el polvo y hasta 200 AW de succión

Para quienes buscan un aspirador escoba sin cable, el PURE ONE S70 ofrece 200 AW de succión, con motor de 500 W y una presión declarada de 21 kPa. El sistema Pure-Cyclone separa el aire del polvo para mantener el rendimiento durante la limpieza.

La tecnología 3DSense Pro reúne DustSense, LightSense y EdgeSense. El primer sistema detecta polvo y adapta la potencia; el segundo ilumina el suelo con un faro de 150° que, según Tineco, permite revelar partículas de hasta 0,02 mm; el tercero refuerza la aspiración al acercarse a paredes y bordes.

El cepillo ZeroTangle combina cerdas en V para alfombras y cerdas suaves para suelos duros, mientras que el tubo plegable a 180° facilita llegar bajo sofás y camas. La ficha también describe una entrada ClogLess un 219 % más amplia, pensada para reducir atascos con residuos grandes, y una pantalla 3D que informa mediante cambios de color.

Los 95 minutos máximos corresponden al modo Eco con la boquilla 2 en 1. Con el cepillo principal, la autonomía declarada es de hasta 65 minutos en Eco y 20 minutos en Max; la batería es extraíble, de seis celdas de 4.000 mAh, y necesita unas 4 horas para cargarse por completo.

La filtración de seis etapas incluye HEPA 13 y una retención declarada del 99,99 % del micropolvo. El aspirador pesa 3,07 kg, tiene un depósito de 0,6 litros y llega con modos Eco, Auto y Max, herramienta 2 en 1, cepillo quitapelusas, manguera flexible y base de carga con espacio para accesorios.

FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro: giro inverso y ruedas motrices

El FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro ocupa el escalón superior de la familia, con 22 kPa de succión y vapor HyperSteam de hasta 160 °C. Su función ReverseScrub permite invertir el giro del rodillo con un toque para trabajar una mancha desde la dirección contraria.

La otra gran diferencia es SmoothDrive, un sistema de ruedas motrices que regula la velocidad de cada rueda por separado para facilitar los cambios de dirección. El cabezal gira hasta 90° y el cuerpo se reclina 180°, una combinación orientada a rodear muebles y alcanzar zonas bajas.

El equipo también retrocede automáticamente al detenerse para recoger agua residual, incorpora DualBlock y limpia bordes por tres lados. El sensor iLoop se acompaña de 3D Light Display y una pantalla en el mango, mientras que los depósitos tienen 0,88 litros para agua limpia y 0,8 litros para la sucia.

La autonomía anunciada llega a 90 minutos en modo tranquilo y 75 minutos en automático, en horizontal. Pesa 6,1 kg y ofrece carga rápida, autolimpieza con giro bidireccional del rodillo y secado FlashDry a 85 °C en 5 minutos, además de SilentDry con un nivel de hasta 45 dB(A).

FLOOR ONE i7 Fold Premium: plegable para viviendas con poco espacio

El cuarto modelo del dossier es el FLOOR ONE i7 Fold Premium, denominado de forma abreviada i7 Fold en el anuncio. Su principal argumento es el diseño: pesa 3,5 kg, el tubo se pliega 180° y el equipo queda en solo 9,6 cm de altura cuando está tumbado.

La ficha cifra en un 20 % la reducción del espacio de almacenamiento y del peso del mango frente a la generación anterior. El formato busca simplificar tanto la limpieza bajo muebles como el momento de guardarlo en pisos donde cada rincón cuenta.

Ofrece 22 kPa de succión y hasta 50 minutos en modo Eco, en horizontal, con cuatro modos que incluyen una opción silenciosa. También incorpora iLoop, sistema MHCBS, DualBlock antienredos y limpieza de bordes a ambos lados del cabezal.

Los depósitos son de 0,7 litros para agua limpia y 0,4 litros para agua sucia, con separación en tres cámaras. La base realiza autolimpieza con rotación bidireccional y permite elegir entre FlashDry a 85 °C durante 5 minutos o SilentDry durante 40 minutos, este último con un nivel de hasta 45 dB(A).

Precios de Tineco en España y opciones de compra

Según los precios comunicados por Tineco, el FLOOR ONE S7 Stretch Steam Plus cuesta 459,99 € y el PURE ONE S70, 349,99 € en MediaMarkt, PcComponentes y Miravia. Son las dos propuestas en las que la marca concentra el anuncio de su despliegue comercial.

En Movistar, la comunicación sitúa el S7 desde 3,50 € al mes y el S70 desde 0 € al mes. Son importes promocionales de acceso sujetos a las condiciones de contratación del operador, por lo que no equivalen por sí solos al coste total del dispositivo.

El FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro tiene un precio anunciado de 749,99 €, mientras que el FLOOR ONE i7 Fold se sitúa en 429,99 €. La elección depende del uso: vapor y asistencia de movimiento en los modelos más avanzados, limpieza en seco con el S70 o un formato compacto con el i7.