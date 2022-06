Análisis del altavoz Tronsmart Bang y opinión [REVIEW]

Existe una gran variedad de altavoces Bluetooth portátiles en el mercado, pero pocos son tan llamativos y potentes como el último altavoz de Tronsmart.

Tronsmart Bang es un altavoz portátil bastante voluminoso que ofrece una potencia de 60 vatios, está decorado con luces LED, es resistente al agua y su batería aguanta hasta 15 horas de reproducción. El altavoz está a la venta por 🛒 119,99€ en Amazon España.

He tenido oportunidad de probar este altavoz durante algunos días y, a continuación, os traigo mis impresiones.

Diseño y conexiones

El altavoz Tronsmart Studio es un dispositivo portátil, pero su tamaño es bastante más grande que la mayoría de altavoces Bluetooth.

Con unas dimensiones de 361 x 150 x 183 mm y un peso de 3,1 kg, es un altavoz indicado no solo para quienes quieren disfrutar de música potente y de alta calidad fuera de casa, sino también para quienes no les importa transportar un altavoz contundente.

Tronsmart ha dotado al altavoz de certificación IPx6 que lo hace resistente a salpicaduras de agua, por lo que puede aguantar salpicaduras sin temor de que se estropee. Esto lo hace ideal para colocar junto a la piscina o llevarlo a la playa. Ahora bien, no es sumergible por lo que debemos tener cuidado de que no caiga al agua.

El cuerpo del altavoz tiene forma de cilindro. Los laterales y la parte inferior está protegida por una cubierta de plástico que, en la parte superior, forma un asa que facilita agarrarlo con seguridad y comodidad para transportarlo.

En el frontal, encontramos una botonera de plástico negro con siete botones de silicona, también de color negro. La indicación de la función del botón está en relieve y, dado que todo es negro, resulta un poco complicado distinguir qué hace cada botón si no te fijas bien.

A continuación, indicamos cuáles son los botones de izquierda a derecha:

TuneConn: Una pulsación simple activa el modo Tuneconn Broadcast y una pulsación durante 2 segundos lo desactiva.

Una pulsación simple activa el modo Tuneconn Broadcast y una pulsación durante 2 segundos lo desactiva. Modo : Una pulsación durante 2 segundos permite activar o salir del asistente de voz y una pulsación simple permite conmutar entre entradas (Bluetooth, tarjeta microSD, entrada auxiliar y USB)

: Una pulsación durante 2 segundos permite activar o salir del asistente de voz y una pulsación simple permite conmutar entre entradas (Bluetooth, tarjeta microSD, entrada auxiliar y USB) Volumen -: Pulsar una vez para bajar el volumen y pulsar durante 2 segundos para pasar a la anterior canción.

Pulsar una vez para bajar el volumen y pulsar durante 2 segundos para pasar a la anterior canción. Reproducir/Pausa: Pulsar una vez para reproducir/pausar o responder/colgar una llamada, pulsar durante 2 segundos para rechazar una llamada, pulsar durante 3 segundos para desconectar Bluetoothe, pulsar 2 veces para rellamar y pulsar 8 segundos para resetear el altavoz.

Pulsar una vez para reproducir/pausar o responder/colgar una llamada, pulsar durante 2 segundos para rechazar una llamada, pulsar durante 3 segundos para desconectar Bluetoothe, pulsar 2 veces para rellamar y pulsar 8 segundos para resetear el altavoz. Volumen +: Pulsar una vez para subir el volumen y pulsar durante 2 segundos para pasar a la siguiente canción.

Pulsar una vez para subir el volumen y pulsar durante 2 segundos para pasar a la siguiente canción. SounPulse EQ: Pulsar una vez para activar/desactivar EQ Effect

Pulsar una vez para activar/desactivar EQ Effect Encendido/Apagado: Un pulsación durante 2 segundos enciende/apaga el altavoz, una pulsación larga durante 8 segundos fuerza el apagado y una pulsación simple cambia el modo de luces LED entre modo respiración, modo ritmo y apagado.

En la zona izquierda de la botonera encontramos 4 luces LEDs que indican el estado de carga y el logotipo de NFC que marca la zona donde está la etiqueta con esta tecnología.

La tecnología NFC permite acercar nuestro smartphone Android para un emparejado inmediato por Bluetooth, lo cual resulta muy cómodo, ya que evita tener que buscar el altavoz en la lista de dispositivos Bluetooth cercanos.

En la parte de atrás, encontramos varios conectores: entrada auxiliar de 3.5 mm, entrada de tarjeta microSD (hasta 128GB), entrada USB-C para energía y, por última, una entrada/salida USB-A (5V/1A) que permite tanto conectar una llave USB (hasta 128GB) como cargar un móvil u otro dispositivo mediante la batería integrada.

Estos conectores están ocultos tras un protector para evitar que se estropeen si lo llevamos a la playa o lo usamos en la piscina.

El aspecto más llamativo de este altavoz son las tiras LED RGB que encontramos en la zona delantera y en los laterales que van cambiando de color.

Ahora bien, como veremos más adelante, su uso reduce la autonomía notablemente, por lo que quizás quieras desactivarlas, sobre todo a plena luz del día, cuando la luz del sol impide ver los colores.

Sonido

El altavoz Tronsmart Bang integra dos tweeters, dos woofers y dos radiadores pasivos. Ofrece una potencia total de 60W, por lo que produce un sonido bastante potente para tratarse de un altavoz portátil.

Dentro de casa, es difícil aguantar con el altavoz al máximo volumen y, en el exterior, ofrece suficiente potencia para montar una buena fiesta en el jardín o alrededor de la piscina.

Para potenciar el sonido, Tronsmart ofrece la tecnología SoundPulse, que mejora la experiencia auditiva proporcionando una experiencia de graves mejorada y sin distorsión. En mi opinión, la activación de esta funcionalidad es obligada para que el sonido se escuche con más cuerpo.



Si prefieres afinar la respuesta frecuencial, es posible instalar la app Tronsmart (iOS | Android) en el teléfono para escoger distintos ajustes de ecualización: Sound Pulse, Bajo profundo, 3D, Alta fidelidad, Clásico, Vocal y Rock. Lo que no es posible es ajustar las bandas de frecuencia a voluntad, sino únicamente escoger uno de estos ajustes preestablecidos.

Desde la app también es posible consultar el nivel de batería, actualizar el firmare, escoger la entrada de audio (Bluetoothe, auxiliar, tarjeta microSD, disco USB), activar el modo Broadcast, seleccionar el modo LED (siempre encendido, variar con el ritmo o apagado) y apagar el altavoz.

App Tronsmart

El altavoz no admite conexión vía WiFi para AirPlay, Spotify Connect y otros protocolos de música en streaming, aunque podemos utilizar Bluetooth para reproducir música de cualquier app de nuestro smartphone, así como cualquiera de las entradas de las que dispone (auxiliar, microSD, llave USB)

El alcance por Bluetooth 5.0 es de hasta 18 metros según el fabricante. La conexión Bluetooth solo soporta el codec SBC, por lo que no podrás disfrutar de sonido en alta definición, en caso de que eso sea importante para ti.

En las pruebas que he realizado reproduciendo música con Apple Music, el sonido se escucha limpio y con matices. Presenta un nivel suficiente de graves, aunque queda algo por debajo de otras alternativas de precio superior.

Otra de las funcionalidades destacadas es TuneConn, que permite conectar hasta 100 altavoces entre sí para reproducir música de forma sincronizada. Dado que no dispongo más que de un altavoz, no he podido probarlo, pero, en principio, es tan sencillo como pulsar el botón Broadcast una vez en el altavoz «maestro» y otra vez en cada uno de los altavoces «esclavos».

Tronsmart Bang también puede utilizarse para realizar llamadas en manos libres, ya que incorpora un micrófono. En las pruebas que he hecho la calidad del sonido ha sido buena.

Autonomía

La batería de 10.800 mAh del altavoz se carga a través de un cable USB Tipo-C. Esta batería no solamente alimenta al propio altavoz, sino que, si conectamos un dispositivo por USB-A, puede actuar como una estación de carga, aunque de carga algo lenta (5V/1A).

Tronsmart estima una autonomía de 8 horas con las luces LED activas y el volumen al 50%. Esta cifra aumenta hasta 15 horas di desactivamos las luces LED.

No son valores demasiado altos, especialmente si quieres disfrutar de las luces LED, aunque tampoco veo muy probable que vayas a estar más de ocho horas escuchando música… ¿o quizás sí?

En mi experiencia, estos tiempos coinciden bastante bien con la realidad, aunque la autonomía depende mucho del volumen al que reproduzcas la música en cada momento y la distancia a la que te encuentres de tu smartphone si estás conectado por Bluetooth.

El proceso de carga lleva aproximadamente 4 horas y media, que es un tiempo bastante grande, pero no podemos olvidar de que se trata de una batería enorme.

Precio

El altavoz Tronsmart Bang tiene un precio de 🛒 119,99€ en Amazon España. Se trata de un precio bastante más asequible que otros altavoces de prestaciones similares.

En definitiva, si andas buscando un altavoz Bluetooth portátil con una gran potencia de sonido, una autonomía muy elevada y múltiples opciones de conectividad, el Tronsmart Bang es una gran opción.

Nota: Este análisis ha sido patrocinado por Tronsmart, que ha cedido el altavoz Tronsmart Bang para el análisis.