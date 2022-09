Análisis del altavoz Tronsmart T7 y opinión [REVIEW]

Existe una gran variedad de altavoces Bluetooth portátiles en el mercado, pero pocos son tan compactos, potentes y cómodos de manejar como el último altavoz de Tronsmart.

Tronsmart T7 es un altavoz portátil cilíndrico de diseño atractivo, con un control de volumen giratorio muy intuitivo, una potencia considerable de 30 vatios, un aro de luces LED, resistencia al agua IPX7 y batería para hasta 12 horas de reproducción.

El altavoz está a la venta por 🛒 69,99€ en Amazon y AliExpress. La buena noticia es que estará disponible en promoción a un precio reducido de 41,99€ en Amazon hasta el 18 de septiembre

He tenido oportunidad de probar este altavoz durante algunos días y, a continuación, os traigo mis impresiones.

Diseño y conexiones

El altavoz Tronsmart T7 posee un cuerpo cilíndrico compacto, ya que tiene unas dimensiones de 6 × 6 × 16 cm y un peso de 870 gramos. Cuenta con un cordel en la parte superior que permite agarrarlo con comodidad o colgarlo de algún sitio.

Tronsmart ha dotado al altavoz de certificación IPx7 que lo hace resistente al agua, pudiendo soportar inmersiones a un metro de profundidad durante 30 minutos. Esto es bastante más de lo que encontramos en otros altavoces, que solamente resisten salpicaduras ocasionales.

Como he comentado, el cuerpo del altavoz tiene forma de cilindro de color negro. Los extremos superior e inferior están protegidos por una superficie de plástico listo, mientras que el resto del cuerpo está ocupado por la malla del altavoz. En la base, cuenta con cuatro apoyos de goma para elevarlo ligeramente del suelo y evitar que se resbale.

En el lateral, encontramos una botonera de plástico negro con cinco botones de silicona, también de color negro. La indicación de la función del botón está en relieve y, dado que todo es negro, resulta un poco complicado distinguir qué hace cada botón si no te fijas bien.

A continuación, indicamos cuáles son los botones de arriba a abajo:

Encendido/Apagado: Pulsa durante 2 segundos enciende/apaga el altavoz, una vez corta para cambiar el modo de funcionamiento del aro LED y dos veces para cambiar el modo de reproducción entre Bluetooth y microSD.

Pulsa durante 2 segundos enciende/apaga el altavoz, una vez corta para cambiar el modo de funcionamiento del aro LED y dos veces para cambiar el modo de reproducción entre Bluetooth y microSD. Pista anterior: Pulsa una vez para pasar a la pista anterior.

Pulsa una vez para pasar a la pista anterior. Reproducir/Pausa: Pulsa una vez para reproducir/pausar o contestar/colgar una llamada, dos veces seguidas para rechazar una llamada, durante 2 segundos para activar el asistente de voz y durante 8 segundos para resetear el altavoz.

Pulsa una vez para reproducir/pausar o contestar/colgar una llamada, dos veces seguidas para rechazar una llamada, durante 2 segundos para activar el asistente de voz y durante 8 segundos para resetear el altavoz. Pista siguiente: Pulsa una vez para pasar a la pista siguiente

Pulsa una vez para pasar a la pista siguiente SoundPulse EQ: Pulsa una vez para cambiar los modos de ecualización y dos veces para entrar/salir del modo de emparejamiento estéreo.

Debajo de los botones encontramos una solapa que, al retirarla, nos deja ver el puerto USB-C de carga y la ranura para insertar una tarjeta microSD con música.

Me alegra mucho que Tronsmart haya optado por incluir un puerto USB-C, ya que todavía hay fabricantes que para este tipo de dispositivos utilizan conectores propietarios o microUSB.

En la zona superior del altavoz, encontramos una rueda giratoria que permite ajustar el volumen de forma muy sencilla, con solo girar la rueda en sentido horario o antihorario. En mi opinión, este sistema más cómodo y, sobre todo, más rápido, que pulsar botones «+» / «-» para ajustar el volumen.

Alrededor de esta rueda, se encuentra un aro de luces LED multicolor que aportan un toque de colorido al altavoz. Estas luces ofrecen cuatro modos de funcionamiento: RGB, círculo, respiración y al ritmo de la música.

Es un aro bastante fino, por lo que no puedes esperar efectos de luz tan llamativos como los que vimos en el Tronsmart Bang. Además, como veremos más adelante, consume bastante batería, por lo que en mi caso he optado por no utilizarlo mucho.

A diferencia de algunos altavoces Tronsmart, en este no encontramos una zona NFC para emparejar el altavoz con el smartphone de forma rápida, aunque realmente es un proceso muy simple que apenas lleva unos segundos.

Sonido

El altavoz Tronsmart T7 integra dos tweeters y un woofer, y emite sonido en 360 grados. Ofrece una potencia total de 30W, que resulta suficientemente potente para un altavoz portátil, aunque no esperes montar una macrofiesta con solo uno de estos altavoces.



En mis pruebas, el altavoz ha mostrado una buena difusión acústica, llenando uniformemente una habitación. Al girar el altavoz, la diferencia entre los lados, la parte delantera y la trasera, es mínima.

Ahora bien, si el altavoz se utiliza tumbado, la calidad del sonido se deteriora rápidamente, por lo que es recomendable colocar el altavoz de pie.

Para potenciar el sonido, Tronsmart ofrece la tecnología SoundPulse, que mejora la experiencia auditiva proporcionando una experiencia de graves mejorada y sin distorsión. En mi opinión, la activación de esta funcionalidad es muy interesante para que el sonido se escuche con más cuerpo.



Si prefieres afinar la respuesta frecuencial, es posible instalar la app Tronsmart (iOS | Android) en el teléfono para escoger distintos ajustes de ecualización: Sound Pulse, Graves profundos, Clásico, Rock y Personalizar. Este último ajuste muestra un ecualizador de cinco bandas que puedes ajustar a tu gusto.

Desde la app también es posible consultar el nivel de batería, actualizar el firmware, escoger la entrada de audio (Bluetooth o tarjeta microSD, activar el modo de emparejamiento estéreo y apagar el altavoz.

App Tronsmart

El altavoz no admite conexión vía WiFi para AirPlay, Spotify Connect y otros protocolos de música en streaming, aunque podemos utilizar Bluetooth para reproducir música de cualquier app de nuestro smartphone, así como introduciendo una tarjeta microSD con ficheros MP3.

El altavoz cuenta con conexión Bluetooth 5.3, y su alcance es de hasta 18 metros según el fabricante. La conexión Bluetooth solo soporta el codec SBC, por lo que no podrás disfrutar de sonido en alta definición, en caso de que eso sea importante para ti.

En las pruebas que he realizado reproduciendo música con Apple Music, el sonido se escucha limpio y con matices. Presenta un nivel suficiente de graves, siempre dentro de las limitaciones de su tamaño compacto.

Otra de las funcionalidades destacadas es el emparejamiento con otro altavoz Tronsmart T7 para reproducir música de forma sincronizada en estéreo. Dado que no dispongo más que de un altavoz, no he podido probarlo, pero, en principio, es tan sencillo como pulsar el botón SoundPulse EQ dos veces para iniciar el emparejamiento.

Tronsmart T7 también puede utilizarse para realizar llamadas en manos libres, ya que incorpora un micrófono. En las pruebas que he hecho la calidad del sonido ha sido buena.

Autonomía

La batería de 2.000 mAh del altavoz se carga a través de un cable USB Tipo-C con una potencia máxima de carga de 10W. El proceso de carga lleva aproximadamente 3 horas, que es un tiempo bastante grande, así que mejor tenerlo siempre cargado.

Tronsmart estima una autonomía de 4 horas con las luces LED activas. Esta cifra aumenta hasta 12 horas si desactivamos las luces LED, así que deberías pensártelo bien.

Por suerte, es posible reproducir música mientras el altavoz se está cargando, por lo que si tienes un enchufe cerca puedes disfrutar de tu altavoz aunque tenga poca batería.

En mi experiencia, los tiempos que da Tronsmart coinciden bastante bien con la realidad, aunque la autonomía depende mucho del volumen al que reproduzcas la música en cada momento y la distancia a la que te encuentres de tu smartphone si estás conectado por Bluetooth.

Precio

En definitiva, si andas buscando un altavoz Bluetooth portátil con una buena potencia y calidad de sonido, una autonomía elevada y un diseño atractivo resistente al agua, el Tronsmart T7 es una gran opción.

Nota: Este análisis ha sido patrocinado por Tronsmart, que ha cedido el altavoz Tronsmart T7 para el análisis.