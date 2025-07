Análisis del vivo X200 FE a fondo y opinión

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del vivo X200 FE.

El vivo X200 FE fue lanzado en España el pasado 26 de junio por un precio de 🛒 849€ . El nuevo teléfono promete potencia y capacidades fotográficas de alta calidad en un formato compacto.

El vivo X200 FE posee una pantalla AMOLED LTPO de 6.3″ a 120 Hz, procesador Mediatek Dimensity 9300+, 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento, cámara principal gran angular (50MP, f/1.9) + ultra gran angular (8MP, f/2.2) y teleobjetivo 3 (50MP, f/2.7), cámara frontal (50MP, f/2.0), batería de 6.500 mAh y carga rápida a 90W.

He tenido la oportunidad de probar el vivo X200 FE a fondo durante varias semanas y, a continuación, os traigo mi análisis en profundidad.

Diseño y construcción

El frontal del vivo X200 FE muestra la pantalla rodeada por unos marcos muy estrechos y simétricos, que dan sensación de modernidad y equilibrio.

La pantalla es completamente plana, por lo que no hay riesgo de pulsaciones fantasma o reflejos indeseados en el bordes.

El vivo X200 FE ofrece un ratio pantalla-a-cuerpo de un 90% según GSMArena, un valor muy elevado que se encuentra a la par de los mejores smartphones de gama alta.

vivo ha incorporado protección Schott Xensation Core en el cristal delantero. Esta protección es poco conocida, pero, según el fabricante, se trata de una composición de vidrio de litio-alumino-borosilicato (LABS) que proporciona resistencia a roturas sin precedentes.

Según la información compartida, los smartphones permanecen intactos incluso tras caídas desde el doble de altura sobre superficies rugosas, y alcanzan una tasa de supervivencia diez veces superior en comparación con los materiales convencionales para cubiertas de pantalla disponibles en el mercado.

La parte trasera también está hecha de cristal, pero vivo no especifica ningún tipo de protección para dicho material.

En la zona superior encontramos el orificio circular que alberga la cámara frontal, situada en el centro, con un diámetro de tamaño medio (no es especialmente pequeño). Al estar situado en el centro, la cámara puede llegar a interferir con la interfaz de algunas apps, como juegos o apps de vídeo, al sostener el smartphone en horizontal.

Los laterales del teléfono son de aluminio, por lo que debería ser más resistente que los smartphones que utilizan plástico en su cuerpo. Los bordes laterales son completamente planos, siguiendo las tendencias actuales de diseño.

En la parte trasera encontramos un módulo ovalado de cámara de color negro rodeado por un borde del mismo color que la cubierta trasera. Ese módulo alberga la cámara principal y teleobjetivo, así como el emisor y receptor láser para la ayuda al enfoque automático.

A un lado, podemos encontrar la cámara ultra gran angular y el flash tipo anillo. Entre las dos cámaras situadas verticalmente, podemos ver el logotipo de ZEISS. La forma de conseguir un módulo de cámara que no sobresalga demasiado es mediante el uso de un sistema periscópico con forma de M para la cámara teleobjetivo.

El vivo X200 FE está disponible en dos acabados: Black Luxe, sobrio y sofisticado; y Blue Breeze, con un tono más fresco y moderno.

El vivo X200 FE es un smartphone bastante compacto, con una diagonal de 6,3″, un grosor de 8 mm y un peso de solo 186 gramos. De hecho, su tamaño reducido es uno de los argumentos de venta de este teléfono.

Medidas (mm.) Peso (gr.) Pantalla Ratio pantalla a cuerpo Samsung Galaxy S25 Ultra

163 × 78 × 8,2 218 6,9″ 93% iPhone 16 Pro Max

163 × 78 × 8,3 227 6,9″ 91% HONOR Magic7 Pro

163 × 77 × 8,8 223 6,8″ 90% HONOR Magic6 Lite

164 × 76 × 8,0 185 6,8″ 91% OnePlus 13

163 × 77 × 8,5 210 6,8″ 91% OnePlus 13R

162 × 76 × 8,0 206 6,8″ 91% HONOR 200 Pro 163 × 75 × 8,2 199 6,8″ 91% vivo X200 Pro 162 × 76 × 8,5 228 6,8″ 90% realme GT 6

163 × 75 × 8,6 199 6,8″ 92% HUAWEI Pura 70 Ultra

163 × 75 × 8,4 226 6,8″ 89% HUAWEI Pura 70 Pro

163 × 75 × 8,4 220 6,8″ 89% Pixel 9 Pro XL

163 × 77 × 8,5 221 6,8″ 88% Samsung Galaxy S25+

157 × 76 × 7,3 190 6,7″ 92% POCO F7 Pro 160 × 75 × 8,1 206 6,7″ 89% POCO X6 5G

161 × 74 × 8,0 181 6,7″ 90% Xiaomi 15 Ultra 161 × 75 × 9,4 226 6,7″ 90% HUAWEI P60 Pro

161 × 75 × 8,3 200 6,7″ 90% iPhone 16 Plus

161 × 78 × 7,8 199 6,7″ 88% HONOR 200 Lite

161 × 75 × 6,8 166 6,7″ 90% OPPO Reno12 Pro

162 × 75 × 7,4 180 6,7″ 89% HUAWEI Pura 70

158 × 74 × 8,0 207 6,6″ 90% HONOR 400 157 × 75 × 7,3 184 6,55″ 88% Sony Xperia 1 VI

162 × 74 × 8,2 192 6,5″ 87% Xiaomi 15 152 × 71 × 8,1 191 6,4″ 90% 👉🏻 vivo X200 FE 151 × 72 × 8,0 186 6,3″ 90% Pixel 9a

153 × 72 × 8,5 199 6,3″ 88% Pixel 9

153 × 72 × 8,5 198 6,3″ 86% Pixel 9a

155 × 73 × 8,9 186 6,3″ 84% Samsung Galaxy S24

147 × 71 × 7,2 162 6,2″ 91% iPhone 16 Pro 147 × 71 × 8,2 187 6,1″ 88% iPhone 16

148 × 72 × 7,8 170 6,1″ 87% iPhone 16e

147 × 72 × 7,8 167 6,1″ 87% Sony Xperia 10 VI

155 × 68 × 8,3 164 6,1″ 83%

(*) Datos de ratio pantalla-a-cuerpo obtenidos de GSMArena

A continuación, vamos a revisar los elementos que encontramos en los laterales del smartphone.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido y el botón del volumen de una sola pieza.

En el lateral izquierdo está libre de cualquier elemento.

La parte superior del teléfono también está libre de botones y conectores.

La parte inferior del teléfono posee el conector USB Tipo-C, el altavoz y el compartimento para la tarjeta nano-SIM.

El vivo X200 FE cuenta con certificación oficial IP68 (frente al polvo e inmersión en agua) e IP69 (frente a chorros de agua presurizados), por lo que no debes preocuparte si se da algún chapuzón. Como cualquier smartphone, no está indicado para ser sumergido en agua, por lo que no deberías utilizado para fotografía subacuática.

vivo ha explicado que el teléfono puede soportar 12 horas bajo lluvia o salpicaduras, resistir temperaturas de hasta 80 °C y aguantar 100 bares de vapor a alta presión. Además, cuenta con resistencia a caídas de grado militar (MIL‑STD‑810G) y certificación SGS.

Pantalla

El vivo X200 FE posee un panel AMOLED LTPO de 6.3″ con ratio 19.5:9 que ofrece una resolución 2.640 × 1.216 píxeles, lo que implica una densidad de píxeles muy elevada de 461 ppp.

vivo ha incorporado una tasa de refresco adaptable, lo que se traduce en una mayor suavidad al desplazarnos por la interfaz, hacer scroll vertical en los menús de aplicaciones, el navegador web, la galería de fotos o en tus feeds de redes sociales como X, Facebook o Instagram.

Sin embargo, tan importante como una alta tasa de refresco es la posibilidad de reducirla cuando no es necesario para reducir el consumo de batería. En ese aspecto, el vivo X200 FE puede bajar hasta 1 Hz al ver contenido estático en la pantalla.

En mis pruebas, en el modo predeterminado de tasa de refresco, el teléfono va cambiando la tasa de refresco de manera dinámica, bajando hasta 1 Hz cuando la imagen de la pantalla está fija y aumentado hasta 120 Hz cuando haces scroll o te mueves por la interfaz.

Los vídeos a 30 y 60 FPS ajustan la tasa de refresco a 30 y 60 Hz, mientras que los vídeos a 24 y FPS alternan entre 36 y 72 Hz para lograr una media de 48 Hz. Al usar el navegador, podemos lograr tasas de regreso de 120 Hz.

Algunos fabricantes han comenzado a incorporar paneles LTPO4.1 (por ejemplo, en el OnePlus 13), pero no parece que sea el caso del vivo X200 FE, ya que la compañía lo habría publicitado. La tecnología LTPO4.1 permite ajustar diferentes tasa de refresco a zonas concretas de la pantalla para un ahorro de batería todavía mayor.

El vivo X200 FE ofrece tres ajustes de frecuencia de actualización:

Estándar : Utiliza la tasa de refresco de 60 Hz para todas las aplicaciones.

: Utiliza la tasa de refresco de 60 Hz para todas las aplicaciones. Alta: Utiliza la tasa de refresco de 120 Hz en la interfaz de usuario y en la mayoría de las aplicaciones, y cambia a 60 Hz al ver imágenes estáticas, reproducir vídeo o ciertas apps (como la de Cámara).

Utiliza la tasa de refresco de 120 Hz en la interfaz de usuario y en la mayoría de las aplicaciones, y cambia a 60 Hz al ver imágenes estáticas, reproducir vídeo o ciertas apps (como la de Cámara). Cambio inteligente: Utiliza la tasa de refresco de 120 Hz en la interfaz de usuario, pero es más restrictivo que el modo anterior con el uso de dicha tasa en las aplicaciones. Muchas apps utilizan en este modo tasas inferiores a 120 Hz, como Chrome que tiene por límite 90 Hz.

Si no estás familiarizado con los espacios de color, el espacio sRGB (Rec. 709) es el estándar de Android (y, en general, del mundo de la informática), mientras que el espacio DCI P3 ofrece una mayor gama de colores y es utilizado en la industria cinematográfica. El vivo X200 FE cubre por completo el gamut DCI P3.

Existe un espacio de color aún más amplio llamado Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible por el ojo humano.

Ningún panel actual es capaz de mostrar este último espacio de color completo, sino que normalmente se quedan en torno al 60 por ciento.

La pantalla del vivo X200 FE es compatible con HDR10+, por lo que podrás disfrutar de contenidos en estos formatos en aplicaciones de streaming compatibles como Netflix o Youtube.

El vivo X200 FE ofrece tres modos de calibración de la pantalla: Estándar (predeterminado), Profesional y Brillante. Lamentablemente, vivo no ofrece ninguna explicación sobre las características de cada uno de estos modos, por lo que es un poco de prueba y error.

El modo de color Estándar viene activado por defecto y muestra colores algo sobresaturados y, por tanto, menos fieles a la realidad. Esto se debe a que apunta al espacio de color DCI-P3, que no es para el que están diseñadas la mayoría de las apps. Muchos usuarios prefieren colores sobresaturados antes que colores realistas, por lo que no es casual que sea el modo establecido por defecto.

El modo de color Profesional muestra colores más fieles a la realidad, ya que apunta al espacio de color sRGB, y el modo de color Brillante parece apuntar a la gama de colores completa que puede dar el panel AMOLED, por lo que se acerca más al espacio de color. En cualquiera de los tres modos anteriores podemos ajustar la temperatura de color a nuestro gusto.

El brillo máximo del vivo X200 FE con el brillo en modo manual es de 600 nits según mis mediciones. En este punto, es interesante notar que este brillo se consigue en el modo Estándar, ya que el brillo máximo en este teléfono depende del modo de calibración de color elegido. Por ejemplo, en el modo Brillo, el brillo máximo es, curiosamente, más bajo, 570 nits.

En modo automático, cuando estamos bajo una luz intensa como la del sol, el brillo aumenta hasta un valor máximo de 1.730 nits con la pantalla totalmente iluminada al 100%.

La compañía habla de 5.000 nits de «brillo máximo local», que no queda muy claro a qué se refiere, aunque posiblemente se refiera al brillo máximo alcanzable al reducir la superficie iluminada al mínimo (en un panel AMOLED, el brillo máximo depende de la cantidad de píxeles iluminados).

En la siguiente gráfica, reflejamos el brillo máximo con el 100% de la pantalla iluminada, que es como se suele medir este parámetro. El brillo máximo del vivo X200 FE es bueno, aunque algunos smartphones de gama alta lo superan.

El color negro es muy profundo, hasta el punto de que el colorímetro ha sido incapaz de medir ningún nivel de brillo. Esto significa que es realmente negro y que el contraste es, teóricamente, infinito.

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas desde un ángulo. Por un lado, los emisores de luz están más cerca de la superficie, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero por otro lado la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen.

En el caso del vivo X200 FE, los ángulos de visión son amplios y los colores no se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un ángulo. Solo al observar desde ángulos extremos se empieza apreciar un cierto cambio de color.

En el apartado de pantalla, encontramos un ajuste llamado Mejora visual que optimiza el color y el contraste de algunas imágenes para mostrar efectos visuales más vivos. Por defecto, está apagado, ya que su activación provoca un aumento del consumo de batería.

Otro apartado interesante es Protección ocular, que reduce la proporción global de luz azul, aunque hay que tener en cuenta que esto puede distorsionar el color de las imágenes, ya que se ajusta el color a un tono más cálido según el entorno. Además, cuenta con una función Brillo antifatiga que ajusta el brillo de la pantalla gradualmente según el tiempo que la pantalla permanece encendida y el grado de fatiga visual para aliviarla.

vivo ha incorporado atenuación PWM de alta frecuencia a 2.160 Hz para evitar el parpadeo de la pantalla a bajos niveles de brillo. Si tus ojos son sensibles al parpadeo, este teléfono es una buena compra. En caso de que 2.160 Hz te resulte insuficiente, puedes incrementarlo hasta 4.320 Hz en las opciones para desarrollador, pero el gasto de batería será más alto y la calidad de imagen de la pantalla puede empeorar.

Estando el vivo X200 FE bloqueado con la pantalla apagada, podemos activar la pantalla ambiente al hacer un doble toque sobre la pantalla o al levantar el teléfono. También es posible apagar la pantalla con un doble toque en una zona vacía de la pantalla.

vivo permite activar la Pantalla Siempre Activa (Always On Display), que muestra de manera permanente la hora, fecha y nivel de batería, pero no todas las notificaciones sino un máximo de veinte posibles. Es posible configurar que se muestre durante todo el tiempo, en un intervalo horario o al mover ligeramente el teléfono. Es posible elegir entre distintos diseños, así como descargar nuevos.

También es posible ver el área de reconocimiento de la huella dactilar al levantar el teléfono, lo que resulta muy útil para saber dónde colocar el dedo.

Pantalla Siempre Activa

Hardware y rendimiento

El vivo X200 FE llega con el procesador de gama alta Mediatek Dimensity 9300+, que fue anunciado en mayo de 2024 como un chip de gama alta. Posteriormente, Mediatek ha presentado la serie Dimensity 9400 e, incluso, la más reciente Dimensity 9500, que las superan en potencia.

👉 Info: Así es el chip Mediatek Dimensity 9300+

El MediaTek Dimensity 9300+ integra un núcleo principal ARM Cortex-X4 de alta velocidad con una frecuencia de hasta 3,4 GHz, acompañado de tres núcleos X4 adicionales con hasta 2,9 GHz y cuatro núcleos más pequeños Cortex-A520 que alcanzan hasta 2 GHz.

La principal diferencia respecto al Dimensity 9300 estandar es precisamente ese núcleo “prime” más rápido. Al igual que en el 9300, el SoC cuenta con una gran caché de nivel 3 de 18 MB.

El rendimiento en los primeros benchmarks es ligeramente superior al del Dimensity 9300, y comparable al Snapdragon 8 Gen 3 en pruebas como Geekbench 6. Sin embargo, en tests como PCMark y Crossmark, el rendimiento es algo menor, más cercano al del Snapdragon 8 Gen 2.

La unidad de procesamiento neuronal integrada, MediaTek APU 790, está totalmente enfocada en inteligencia artificial generativa, y promete multiplicar por ocho la velocidad de ejecución de algoritmos optimizados. Además, la eficiencia energética se ha mejorado en un 45%.

El chip gráfico es una ARM Immortalis-G720 MP12, y en el apartado de imagen, gracias al motor MiraVision 990, es posible utilizar pantallas Ultra HD a hasta 120 Hz y se ofrece compatibilidad con Google Ultra HDR (disponible desde Android 14).

El SoC está fabricado por TSMC con el proceso de 4 nanómetros de 3ª generación (N4X).

El vivo X200 FE llega con 12 GB de memoria RAM LPDDR5x y, gracias a la tecnología de RAM extendida, puede tener realmente 24 GB de RAM haciendo uso del almacenamiento interno. Sin embargo, se me hace complicado pensar que puedas necesitar alguna vez tanta memoria.

La memoria LPDDR5x es la más rápida del momento. Se fabrica con el proceso de 14 nm y ofrece una velocidad de transferencia de datos de 8,5 Gbps, que es 1,3 veces más rápida que la velocidad de 6,4 Gbps de LPDDR5. Además, ofrece un consumo de energía un 20% menor que la DRAM LPDDR5.

Cuenta con 256 GB de almacenamiento UFS 3.1, que no es tan rápido como el almacenamiento UFS 4.0 (o 4.1) que integran los smartphones de gama alta.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversos benchmarks, lo que nos dará una idea de la potencia de este terminal en comparación con otros smartphones.

En el benchmark AnTuTu v10, ha conseguido un resultado de 1.651.697 puntos, una puntuación moderadamente alta.

En el benchmark Geekbench 6 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 2.154 / 6.881 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que son unos resultados más bien altos.

En el test de rendimiento general PCMark 3.0 que mide el rendimiento al realizar tareas cotidianas, ha obtenido una puntuación de 14.463 puntos, un valor medio-alto.

En la prueba de almacenamiento CPDT que mide el rendimiento en lectura y escritura, ha obtenido una velocidad elevada en todos los aspectos, aunque no tanto como otros buques insignia.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversos benchmarks gráficos para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

En las pruebas de GFXBench basadas en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal en iOS y Vulkan en Android), el teléfono consigue unos resultados en la franja media.

Centrándonos en sus capacidades gráficas, en la prueba Wild Life Extreme Unlimited de 3DMark, también ha obtenido un resultado medio.

La prueba Solar Bay Unlimited de 3DMark mide el rendimiento en ray tracing, por lo que solo está disponible en smartphones de gama alta. Aquí, el teléfono ha obtenido unos resultados que, una vez más, está en la franja media.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes — Real Racing 3, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile.

Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

Los juegos obtienen una tasa estable alrededor de 60 FPS en Asphalt 9, Real Racing 3 y Call of Duty. El vivo X200 FE parece limitar los juegos a 60 Hz en el ajuste de tasa de refresco Cambio Inteligente (este es el modo que he usado para las pruebas, por ser el que la mayoría de los usuarios tendrá activo), siendo necesario activar el ajuste de tasa de refresco Alta para llegar a 120 Hz.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS FPS Min.-Máx. %CPU Asphalt 9 60 100% 57-61 6% Real Racing 3

60 100% 58-61 3% Call of Duty 60 100% 51-61 6%

(*) Configuración de calidad de los juegos:



Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «alta»

Real Racing 3: Calidad gráfica por defecto

Call of Duty Mobile: Cuadros por segundo a velocidad «ultra»

En general, el vivo X200 FE ha conseguido unos resultados buenos en los benchmarks. No son tan altos como un buque insignia, pero son más que suficientes. A día de hoy, el chip Mediatek 9300+ ofrece un rendimiento que cumple sobradamente con lo que un usuario medio necesita a día de hoy.

Dejando los benchmarks aparte, en el día a día, no he experimentado signos de lag al moverme por la interfaz, abrir aplicaciones o cambiar entre tareas. Además del rendimiento puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador.

En la prueba CPU Throttling que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado bueno, ya que el rendimiento cae solo hasta el 93%.

La prueba 3DMark Wild Life Stress Test mide la variación en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de ejecución del test.

El teléfono ha obtenido un resultado mejorable del 61%, lo que significa que el rendimiento gráfico empeora tras un largo período de tiempo de uso. En la práctica, es raro que te encuentres con problemas de rendimiento tras un largo uso, ya que la potencia del chip sigue siendo muy elevada incluso cuando se ve reducida.

En el aspecto de conectividad, el vivo X200 FE es compatible con WiFi 7, Bluetooth 5.4, infrarrojos y NFC. No ofrece conectividad UWB (Ultrawide Band), que, por el momento, no tiene mucha utilidad, salvo localizar con más precisión etiquetas de rastreo cuando se encuentran cerca.

En cuanto a posicionamiento, soporta GPS banda dual L1+L5, lo que significa que puede conectarse a los satélites utilizando dos frecuencias diferentes a la vez y conseguir una localización más precisa, sobre todo cuando estamos rodeados de edificios. También es compatible con GLONASS, Galileo, Beidou, A-GPS y QZSS.

El puerto USB-C es de tipo USB 2.0, por lo que es bastante lento a la hora de mover o copiar vídeos u otros contenidos entre el smartphone y un PC o un disco externo. El puerto USB es compatible con OTG, así que es posible conectar almacenamiento externo a través de una memoria o disco duro por USB.

El compartimento para SIM ofrece espacio para dos tarjetas nano-SIM, por lo que puedes hacer uso de la funcionalidad Dual SIM. También puedes utilizar eSIM. El vivo X200 FE es compatible con redes 5G y soporta la banda por debajo de 6 GHz (Sub-6), pero no la banda mmWave.

En las pruebas que he realizado, la velocidad de red tanto por Wi-Fi como por conexión celular ha sido buena.

En mis pruebas de velocidad de red, ha alcanzado por WiFi 6 una velocidad de 835 Mbps y 567 Mbps de subida a 3 metros de un punto de acceso WiFi 6 con una conexión a 1 Gbps, medido con la herramienta Speedtest usando como servidor Digi.

Biometría

vivo ha incorporado un lector de huella óptico debajo de la pantalla que permite desbloquear el teléfono de forma cómoda al apoyar el dedo sobre una zona de la pantalla.

Aunque vivo utiliza sensores de huella ultrasónicos en algunos modelos de gama alta, el vivo X200 FE mantiene un sensor óptico, por lo que no es tan rápido, fiable y seguro. Los sensores ópticos tienen problemas con los dedos húmedos y se iluminan al colocar el dedo.

vivo ha colocado el área de lectura de la huella en un lugar algo incómodo de alcanzar con el dedo, ya que está demasiado abajo para mi gusto.

El reconocimiento de huella es fiable siempre que coloquemos el dedo en la zona correcta. Por suerte, el área de reconocimiento de la huella es bastante amplia, por lo que no es necesario acertar con el dedo en el lugar exacto.

El vivo X200 FE cuenta con un lector de huella en pantalla

vivo también ha incorporado su sistema de reconocimiento facial, que permite desbloquear el teléfono utilizando simplemente nuestra cara. La identificación de la cara tiene lugar de forma muy rápida, permitiéndonos acceder al smartphone sin tener que hacer nada salvo mirar el teléfono.

vivo ofrece una opción para iluminar la pantalla con objeto de que se ilumine nuestra cara y el reconocimiento pueda ocurrir incluso a oscuras. También incluye elegir si queremos quedarnos en la pantalla de bloqueo o acceder directamente al escritorio al completar el reconocimiento.

Ahora bien, debemos tener en cuenta que el reconocimiento facial es simplemente 2D, por lo que no es tan seguro como el reconocimiento facial 3D que incorporan otros dispositivos y podría ser engañado mediante una fotografía o un vídeo. Además, no funciona si estás en la oscuridad. Por esta razón, el reconocimiento facial no está disponible para ciertas actuaciones sensibles como operaciones bancarias o confirmar pagos móviles.

Batería

La batería posee una capacidad de 6.500 mAh. Esta capacidad es muy elevada, por lo que debería ofrecer una buena autonomía. De hecho, según vivo, el teléfono es capaz de aguantar unas 25 horas de streaming de YouTube o casi 10 horas de juego.

Para comprobar la autonomía, he llevado a cabo la prueba de batería del conocido test PCMark: Work 3.0.

ℹ️ Info: Una reflexión sobre las pruebas de autonomía



Dada la importancia que tiene la pantalla en el consumo de la batería, es importante calibrar con un colorímetro (o un instrumento similar) las pantallas al mismo nivel absoluto de brillo (no es válido ponerlo al 50%) si quieres obtener resultados de autonomía comparables entre dispositivos.

De lo contrario, los resultados pueden verse muy afectados por el nivel de brillo de la pantalla de cada smartphone y, por tanto, no son comparables. Comento esto aquí porque no todos los análisis tienen esto en cuenta y, en esta prueba, se ven a veces valores absurdos.

En el caso de PCMark: Work 3.0, el propio test indica que la prueba debe realizarse con la pantalla calibrada a 200 nits para que los resultados sean comparables. Así es como nosotros realizamos las pruebas de autonomía los smartphones.

PCMark Work 3.0 pone a prueba la autonomía del terminal al realizar una mezcla de tareas cotidianas y exigentes ya que la prueba simula la navegación por páginas web, la escritura de textos e inserción de imágenes, la aplicación de filtros a fotografías, la edición de vídeos y la manipulación de datos.

Dado el impacto que tiene la tasa de refresco en la autonomía de los smartphones, he realizado esta prueba dos veces: una con la frecuencia a 60 Hz y otra con la frecuencia a 120 Hz.

En la prueba con la pantalla configurada a 60 Hz he obtenido un resultado de 18 horas y 16 minutos, que es un resultado bueno aunque se ve superado por otros dispositivos.

Si ajustamos la tasa de refresco a una frecuencia de 120 Hz, la autonomía se reduce, ya que resulta ser 15 horas y 53 minutos, lo que supone una caída del 13 por ciento. Es una autonomía buena, aunque se ve superada por algunos otros smartphones.

En el día a día, la autonomía del vivo X200 FE es muy buena, y no deberías tener problemas para llegar al final del día con una buena cantidad de batería libre si haces un uso normal. Lógicamente si dedicas mucho tiempo a jugar, grabar vídeos o usar apps de navegación, tendrás más problemas para acabar el día con batería de sobra.

El vivo X200 FE cuenta con un modo de ahorro de energía activa el modo oscuro y limita o desactiva la actividad en segundo plano, algunos efectos visuales, ciertas funciones y algunas conexiones de red.

También incluye un modo de super ahorro de energía para reducir el mínimo al consumo restringiendo el uso a unas pocas aplicaciones y limitando el rendimiento del teléfono.

El vivo X200 FE cuenta con carga rápida FlashCharge a 90W, que es muy rápida, pero el teléfono no viene con un cargador incluido en la caja.

Lamentablemente, sin un cargador vivo, no he conseguido sacar todo el partido a la carga rápida FlashCharge, aunque en la pantalla del teléfono sí que se mostraba el logotipo de dicha carga. En mis pruebas, el tiempo de carga ha sido de 1 hora y 10 minutos, pero, con un cargador oficial, este tiempo debería estar algo por debajo de los 60 minutos.

Carga con un cargador estándar USB-PD

vivo no ha dotado al dispositivo de carga inalámbrica, lo cual es una pena porque este tipo de carga resulta muy cómoda en el día a día.

Software

El vivo X200 FE llega con Android 15, la versión más reciente del sistema operativo de Google hasta la fecha. Por encima de Android, vivo incorpora su propia capa de personalización Funtouch OS 15. En el momento de escribir este análisis, julio de 2025, trae la actualización de seguridad de Android del 1 de julio.

vivo promete ahora que el X200 FE recibirá cuatro actualizaciones de versión de Android y cinco años de parches de seguridad. No es un compromiso tan amplio como el de Samsung, Google o ciertos fabricantes, pero debería ser suficiente para la mayoría de los usuarios.

Funtouch OS 15 ofrece una fluidez superior, impulsada por el Lightning Speed Engine, que, según vivo, mejora el tiempo de apertura de aplicaciones en un 20%, y una gestión inteligente de recursos, que prioriza procesos y mejora la multitarea con una optimización de memoria del 40%.

Lo más destacable de Funtouch OS 15 es su integración avanzada de funciones basadas en IA, diseñadas para facilitar la vida del usuario, anticiparse a sus necesidades y mejorar su productividad sin esfuerzo:

AI Erase y AI Live Cutout permiten eliminar objetos no deseados de una foto con solo tocar la pantalla, o aislar personas u objetos del fondo para crear composiciones limpias y profesionales, todo sin necesidad de apps externas.

Borrado con IA

Notas por IA actúa como un asistente personal de redacción: reestructura, resume, corrige, traduce y extrae tareas de cualquier nota rápida.

Transcripción por IA transforma notas de voz en texto y puede generar resúmenes automáticos de reuniones, entrevistas o ideas, acompañados de un sistema de búsqueda por palabras clave para encontrar fácilmente lo importante.

Transcripción y resumen por IA

Con Traducción de Pantalla, leer páginas web o usar apps en idiomas extranjeros deja de ser un obstáculo, ya que el sistema traduce automáticamente todo el contenido en pantalla en tiempo real, sin necesidad de cambiar de aplicación.

Traducción de pantalla

La traducción de llamadas IA ofrece una traducción simultánea en tiempo real que permite mantener conversaciones entre personas que no hablan el mismo idioma.

La función Mejora de foto IA corrige automáticamente el enfoque, brillo y color en retratos, paisajes o tomas nocturnas, sin necesidad de conocimientos de edición. Ahora bien, en mis pruebas no he notado una gran mejora.

Rodear para buscar permite buscar información instantáneamente dibujando un círculo sobre un objeto, palabra o imagen. Esta función desencadena una búsqueda contextual potenciada por IA, ofreciendo resultados precisos sin abandonar lo que estás haciendo.

AI Live Text permite escanear textos desde cualquier imagen, cartel o documento con la cámara del móvil, y copiar directamente esa información para enviarla por mensaje, correo o guardarla como nota. Es ideal para extraer direcciones, números o fragmentos de texto de forma instantánea.

En el apartado estético, Funtouch OS 15 incluye más de 3.800 elementos de diseño renovados, nuevos estilos para el Always-On Display, fondos animados como Montañismo o Paseo por el jardín, y la posibilidad de usar vídeos personales como fondo de pantalla.

Fotos animados

También se han incorporado funciones pensadas para el gaming, como Ultra Game Mode y ventanas flotantes horizontales, que permiten ajustar el rendimiento o responder mensajes sin salir del juego, y herramientas de productividad como Super Documents, que mejora la legibilidad de documentos escaneados.

Funciones de gaming

Por último, Enlace con Windows permite «espejar» hasta cinco apps del móvil en el PC y gestionar llamadas y notificaciones desde el escritorio.

Multimedia

El vivo X200 FE llega con sonido estéreo, ya que cuenta con un altavoz en la zona superior, que hace las veces de auricular, y otro en la parte inferior, junto al conector USB Tipo-C.

La posición del altavoz inferior no es la mejor, ya que es sencillo taparlo con un dedo o con la mano cuando jugamos o vemos un vídeo sosteniendo el teléfono en horizontal.

El sonido que se emite posee un volumen bastante potente, aunque se echa de menos una mayor riqueza de tonos, sobre todo en los bajos, como es habitual debido al pequeño tamaño de sus altavoces.

Los altavoces estéreo del vivo X200 FE ofrecen un sonido muy bueno, con un volumen bastante potente. La calidad de audio es agradable, con buenos tonos graves, medios y vocales. Ahora bien, el sonido está algo desequilibrado, ya que el altavoz inferior suena más potente.

El vivo X200 FE no incorpora su propio reproductor de música, sino que hace uso de la aplicación YT Music de Google.

Esta app no solamente permite acceder a música bajo suscripción sino también a archivos de música almacenados de forma local en el dispositivo. Podemos acceder a la música por listas, álbumes, canciones y artistas.

vivo sigue la tendencia de otros fabricantes y el vivo X200 FE no cuenta con un conector de auriculares de 3.5 mm, por lo que tendrás que recurrir a auriculares con conector USB Tipo-C o Bluetooth.

Para ver imágenes, vivo hace uso de su propia app Álbumes. La parte inferior de la app muestra cuatro pestañas: Fotos, Álbumes, Recomendado y Búsqueda.

Esta app hace uso de IA para clasificar las imágenes por tipo de fotografía como paisaje, documento, comida, cielo, césped, comida, plaza, etc. También es capaz de agrupar fotografías muy similares en caso de que quieras hacer limpieza y quedarte solo con la mejor.

Si pulsamos sobre una imagen, podemos realizar diversos ajustes (exposición, contraste, saturación, temperatura de color, relieves y sombras), aplicar filtros, etc. Por supuesto, también está disponible la aplicación Fotos de Google.

El vivo X200 FE es compatible con el estándar de fotos Android Ultra HDR, lo que permite mostrar imágenes HDR con un mapeo de tonos mejorado y un aumento de brillo en las zonas iluminadas. Esta función es compatible con la app Álbumes, Google Fotos y Chrome, incluso para imágenes provenientes de otros teléfonos que cumplan con este estándar.

vivo no ha incorporado ninguna aplicación específica para visualizar vídeos, sino que utiliza las propias aplicaciones del sistema. La reproducción de vídeos almacenados en el teléfono es buena gracias a su pantalla que, como hemos comentado, ofrece negros profundos y colores vivos.

vivo ha incorporado soporte de Widevine Level 1, así que puede reproducir contenido HD de Netflix y otros servicios de streaming. He comprobado que el vivo X200 FE puede reproducir vídeos HDR de Netflix y YouTube sin problemas.

Cámaras

El vivo X200 FE ofrece una configuración de cámara triple que ha sido codesarrollada con la prestigiosa firma fotográfica ZEISS. Cuenta con las siguientes lentes:

Cámara gran angular (23 mm) con sensor Sony Lytia LYT-702 (IMX 921) de 50MP (1.0-2.0µm, 1/1.56″), apertura f/1.88, enfoque Dual Pixel PDAF y estabilización óptica (OIS)

(23 mm) con sensor Sony Lytia LYT-702 (IMX 921) de 50MP (1.0-2.0µm, 1/1.56″), apertura f/1.88, enfoque Dual Pixel PDAF y estabilización óptica (OIS) Cámara ultra gran angular (15 mm, 119º) con sensor OmniVision OV08D10 de 8MP (1.12µm, 1/4.0″), lente con apertura f/2.0 y enfoque fijo.

(15 mm, 119º) con sensor OmniVision OV08D10 de 8MP (1.12µm, 1/4.0″), lente con apertura f/2.0 y enfoque fijo. Cámara teleobjetivo 3x (73 mm) con sensor Sony IMX 882 de 50MP (0.8-1.6µm, 1/1.95″), lente con apertura f/2.65, enfoque automático PDAF y estabilización óptica (OIS)

Estas cámaras se ven acompañas por una cámara frontal:

Cámara frontal gran angular (20 mm) con sensor Samsung ISOCELL JN1 de 50MP (0.64µm-1.28µm, 1/2.76″), enfoque automático y apertura f/2.0.

App Cámara

La interfaz de la cámara muestra, a la derecha, un icono para conmutar entre cámara frontal/trasera y una miniatura de la última fotografía tomada, así como el botón de disparo. vivo promete zero shutter lag y, en efecto, es uno de los smartphones más rápidos al disparar.

Junto al botón de disparo hay etiquetas para elegir rápidamente los modos:

Instantánea

Noche

Retrato

Foto

Vídeo

Microvídeo

Más: Documento Ultra HD Vídeo retrto Astro Panorámica Time-lapse Escenario Comida Alta resolución Cámara lenta Superluna Pro



También encontramos el selector de la cámara que queremos utilizar (0.6x, 1x, 2x, 3x), así como una opción de zoom 10x. Justo encima encontramos el selector de estilos.

A la izquierda tenemos acceso rápido a los ajustes de Google Lens, flash, Live Photo y más ajustes, que añade temporizador, proporción (1:1, 16:9, 4:3 y completa) y opciones: líneas de encuadre, nivel, aviso de sacudida, maestro de efectos, marca de agua, enfoque inteligente y HDR.

Dada la gran cantidad de opciones existentes, resulta algo complicado manejarse por la interfaz y recordar dónde se encuentra cada ajuste.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con tres estilos: Vívido, texturizado, y ZEISS natural.

Para enfocar un elemento de la imagen basta con pulsar sobre él. Veremos cómo aparece una barra a un lado que nos permite ajustar la exposición manualmente arrastrando el dedo en sentido vertical. También podemos bloquear el enfoque y exposición con una pulsación larga.

La cámara hace sugerencias cuando piensa que debes usar un modo de disparo o una lente diferente. Por ejemplo, cuando se fotografían edificios o paisajes amplios, la cámara puede sugerir que cambies a la cámara ultra gran angular. Otra sugerencia frecuente es que actives el modo Nocturno cuando haces fotografías por la noche.

A continuación, vamos a revisar la calidad de cada una de las cámaras del vivo X200 FE.

Cámara gran angular (principal)

La cámara principal incorpora un sensor Sony Lytia LYT-702 (IMX 921) de 50 MP, que es el mismo que encontramos en el vivo X200, pero la lente es menos luminosa (f/1.88 vs. f/1.57).

Esta cámara toma las fotografías por defecto a resolución 12.5MP haciendo uso de la funcionalidad pixel binning que combina 4 píxeles en 1, pero es posible activar un modo de super alta resolución de 50MP.

A continuación, podemos ver un ejemplo de la misma escena tomada a 12.5 MP y 50 MP, con un recorte de ambas. Al tener cuatro veces más píxeles, la imagen se ve algo más nítida, aunque a costa de que el tamaño del fichero aumente de 6 a 13 MB.

En condiciones de buena luz, captura excelentes imágenes, con un nivel de detalle elevado, exposición acertada, rango dinámico amplio y colores realistas, aunque algo saturados en el modo de color vívido activo por defecto.

A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con la cámara principal.

Fotografías tomadas con la cámara principal por el día

Cuando la luz escasea, la cámara principal sigue capturando fotos excelentes, con colores vivos y un buen tratamiento de las luces intensas y las sombras. El nivel de detalle se mantiene bastante alto. Ahora bien, la cámara tiende a sobreiluminar las escenas oscuras, dando lugar a imágenes sensiblemente más brillantes que la realidad.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara principal por la noche

Cámara ultra gran angular

La cámara ultra gran angular utiliza un sensor OmniVision OV08D10 de 8 MP, por lo que no cuenta con un hardware especialmente destacable. El sensor viene acompañado por una lente f/2.0, que no es especialmente luminosa, y no ofrece enfoque automático, así que no es capaz de tomar fotografías Macro.

La cámara aporta una gran versatilidad a la hora de capturar fotografías de paisajes, arquitectura o espacios cerrados ya que aporta una perspectiva completamente diferente.

La calidad de imagen de la cámara ultra gran angular es buena durante el día, como podemos apreciar en estos ejemplos, aunque la limitada resolución de 8 MP hace que la nitidez de la imagen no sea muy alta. De nuevo, el modo Color vivo ZEISS produce imágenes que, en ocasiones, pecan de ser demasiado coloridas.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular con luz abundante

Por la noche, la cámara sufre debido a la ausencia de estabilización óptica y a la apertura limitada de la lente, pero consigue capturas bastante aceptables. Las imágenes son luminosas, con colores vivos y un balance de blancos acertado, pero la nitidez no es la mejor.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular con luz escasa

Cámara teleobjetivo

La cámara de teleobjetivo utiliza un sensor Sony IMX 882 de 50 MP con una lente con zoom 3x. Un factor de ampliación 3x es suficientemente elevado, aunque ya hay muchos smartphones de gama alta que ofrecen niveles de ampliación más elevados.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas en condiciones de buena luz, que ofrecen una buena calidad de imagen, con un nivel de detalle elevado, colores vivos y amplio rango dinámico.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo con luz abundante

La cámara teleobjetivo cuenta con estabilización óptica, pero una apertura bastante limitada (f/2.65).

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas por la cámara teleobjetivo con poca luz, que ofrece un amplio rango dinámico y una fiel reproducción de color. La nitidez es mejorable, ya que el ruido pasa factura.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo con luz escasa

Modo Retrato

El vivo X200 FE es capaz de tomar fotografías en modo Retrato detectando el contorno de la persona que queremos fotografiar y difuminando el fondo de la imagen. Este modo permite ajustar la profundidad de campo tanto durante la captura como a posteriori.

Por defecto, el modo Retrato utiliza la cámara principal con un recorte 2x, aunque es posible escoger la cámara gran angular o la cámara teleobjetivo. El modo Retrato incluye modos Zeiss, que son simulaciones de objetivos Zeiss.

También es posible acceder a modos de belleza para suavizar la piel, ajustar el tono de piel, blanquear los dientes, ajustar la forma de la cara, etc. Otra opción curiosa es estilos, que permite elegir entre natural, texturizado, nítido, etc.

Retratos capturados con la cámara principal

Grabación de vídeo

El vivo X200 FE puede grabar vídeo hasta 4K@60fps con la cámara principal, hasta 4K@30fps con la cámara teleobjetivo y hasta 1080p@30fps con la cámara ultra gran angular.

El modo Pro de vídeo permite grabar a 24 fps, 25 fps y 50 fps. El códec predeterminado es H.265, pero se puede cambiar a H.264. No es posible capturar vídeo en Dolby Vision.

La estabilización de vídeo está disponible en todos los formatos de grabación y no se puede desactivar. También existe una opción «Ultra estabilización», que ofrece una mayor estabilidad a costa de reducir el campo visual y, por tanto, la resolución a 1080p@60fps.

Vídeos grabados con la cámara trasera del vivo X200 FE por el día

Aquí podemos algunos vídeos capturados por el vivo X200 FE durante la noche. Los vídeos grabados por la noche se ven bien, con buen colorido y nitidez razonable, aunque las zonas oscuras podrían verse mejor.

Vídeos grabados con la cámara trasera del vivo X200 FE por la noche

Cámara frontal

La cámara frontal se encuentra en un orificio situada en el centro de la pantalla. Posee un sensor de Samsung ISOCELL JN1 de 50MP (1/2.76″, 0.64µm-1.28µm) con apertura f/2.0 y, sorprendentemente, cuenta con enfoque automático.

A continuación, podemos ver algunos selfies capturados con la cámara frontal, que presentan una buena calidad, con una nitidez extraordinaria.

Selfies capturados con la cámara frontal

La cámara frontal también admite el modo Retrato con unos resultados bastante buenos, aunque el recorte dle pelo es mejorable en algunas zonas.

Selfies capturados con la cámara frontal en modo Retrato

Llamadas de voz

En las pruebas que he realizado la calidad de la voz es correcta y hemos podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades.

Precio

El vivo X200 FE está a la venta oficialmente por 849€ con 12GB + 512 GB. Aunque en otros países se comercializa en otras variantes de memoria y almacenamiento, en España solo está disponible en una configuración.

Una buena alternativa es el Xiaomi 15 con pantalla AMOLED de 6.4″ hasta 120 Hz, procesador Snapdragon 8 Elite, 12 GB de RAM LPDDR5x, 256 o 512 GB de almacenamiento UFS 4.0, cámaras traseras gran angular (50MP f/1.6) + ultra gran angular (50MP f/2.2) + teleobjetivo 3x (50MP f/2.0), cámara frontal (32MP, f/2.0) y batería de 5.240 mAh con carga rápida a 90 W por cable / 50 W inalámbrica.

Otra opción a tener en cuenta es el Google Pixel 9 Pro con pantalla OLED de 6.3″ hasta 120Hz, procesador Google Tensor G4, 16 GB de RAM, hasta 512 GB de almacenamiento, cámara trasera gran angular (50MP, f/1.68, OIS) + ultra gran angular (48MP, f/1.7) + teleobjetivo 5x (48MP, f/2.8, OIS), cámara frontal (42MP, f/2.2) y batería de 4.700 mAh con carga a 27W.

Conclusiones

Después de probar a fondo el vivo X200 FE durante varias semanas, considero que es uno de los smartphones compactos más completos de la actualidad. Desde el primer momento, me sorprendió su diseño, con marcos estrechos simétricos y un acabado sofisticado que se siente sólido en la mano pese a su ligereza.

La pantalla AMOLED LTPO de 6,3″ es, sin duda, uno de sus puntos más fuertes. Ofrece colores vivos, negros profundos y un brillo máximo que permite usarlo cómodamente incluso bajo la luz directa del sol. Además, la tasa de refresco adaptable de 120 Hz hace que la experiencia de uso sea fluida y la atenuación PWM a 2.160 Hz evita el parpadeo de la pantalla a bajos niveles de brillo.

En cuanto al rendimiento, el Dimensity 9300+ demuestra estar a la altura de lo que un usuario medio necesita. El teléfono se mueve con soltura en todo tipo de tareas, desde la multitarea hasta los juegos más exigentes, sin presentar apenas signos de calentamiento salvo en pruebas prolongadas de rendimiento gráfico.

Las cámaras son otro de sus grandes atractivos. El sistema fotográfico desarrollado junto a ZEISS ofrece resultados excelentes en prácticamente cualquier situación, con un nivel de detalle alto y una buena interpretación de los colores. El teleobjetivo 3x añade versatilidad, y el modo retrato consigue imágenes muy agradables.

En fotografía nocturna, el sensor principal mantiene un rendimiento notable, capturando imágenes luminosas y con gran nitidez. El ultra gran angular y el teleobjetivo sufren algo más en estas condiciones, pero siguen siendo utilizables. La cámara frontal, con 50 MP y enfoque automático, me ha sorprendido gratamente por la calidad de los selfies y la versatilidad de sus modos de retrato.

La batería de 6.500 mAh es otro punto positivo. En mis pruebas, ha sido capaz de ofrecer una autonomía muy buena, llegando al final del día con batería de sobra incluso usando la pantalla a 120 Hz. Además, la carga rápida de 90 W reduce considerablemente los tiempos de espera, aunque tendrás que hacerte con un cargador compatible.

Eso sí, la ausencia de carga inalámbrica es una carencia difícil de justificar en un dispositivo de este precio. Habría sido un añadido cómodo para quienes usamos cargadores Qi en la mesilla o el escritorio.

En el apartado del software, Funtouch OS 15 incorpora muchas funciones útiles potenciadas por inteligencia artificial. Me ha resultado muy práctico el borrado de objetos en fotos, la transcripción de notas de voz y la traducción en tiempo real de llamadas y textos en pantalla. La experiencia multimedia es muy satisfactoria gracias a la pantalla y el sonido estéreo.

En conectividad, está muy bien servido con Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, infrarrojos, GPS Dual y, por supuesto, compatibilidad con redes 5G. Además, permite el uso de eSIM y Dual SIM, algo que muchos usuarios agradecerán.

El lector de huellas bajo la pantalla funciona de forma rápida y precisa, aunque la posición me ha parecido algo baja. El desbloqueo facial es veloz, pero al ser 2D, no es tan seguro como otros sistemas de reconocimiento facial 3D.

Si bien el USB-C es de tipo 2.0 y limita la velocidad de transferencia, esto no suele ser un problema para la mayoría de usuarios. Para quienes mueven grandes archivos de vídeo con frecuencia, sí puede ser una limitación.

Por 849€ con 12GB + 512 GB, el vivo X200 FE se posiciona como una opción muy equilibrada dentro de la gama alta compacta. Ofrece un gran rendimiento, excelente pantalla, cámaras versátiles y buena autonomía, todo en un cuerpo relativamente pequeño.

Lo mejor:

Diseño compacto y premium, con marcos simétricos y materiales de alta calidad.

Diseño compacto y premium, con marcos simétricos y materiales de alta calidad. Pantalla AMOLED LTPO de 6,3″ excelente, con 120 Hz, gran brillo y buena calibración de color.

Pantalla AMOLED LTPO de 6,3″ excelente, con 120 Hz, gran brillo y buena calibración de color. Rendimiento potente gracias al Dimensity 9300+, acompañado de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

Rendimiento potente gracias al Dimensity 9300+, acompañado de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Sistema de cámaras versátil y de alta calidad, con ópticas ZEISS y un teleobjetivo 3x muy útil.

Sistema de cámaras versátil y de alta calidad, con ópticas ZEISS y un teleobjetivo 3x muy útil. Autonomía destacada con sus 6.500 mAh, capaz de aguantar un día de uso intenso. Carga rápida de 90 W, que reduce los tiempos de carga si se usa el cargador adecuado.

Autonomía destacada con sus 6.500 mAh, capaz de aguantar un día de uso intenso. Carga rápida de 90 W, que reduce los tiempos de carga si se usa el cargador adecuado. Funtouch OS 15 con funciones de IA útiles, como borrado de objetos, traducción en tiempo real y mejoras en productividad.

Lo peor:

Sin carga inalámbrica, algo difícil de justificar en su rango de precio.

Sin carga inalámbrica, algo difícil de justificar en su rango de precio. Puerto USB-C 2.0, que limita la velocidad de transferencia de archivos.

Puerto USB-C 2.0, que limita la velocidad de transferencia de archivos. La cámara ultra gran angular es justa, especialmente en condiciones de poca luz.

Preguntas frecuentes

¿Qué tamaño y peso tiene el vivo X200 FE?

El vivo X200 FE mide 151 × 72 × 8 mm y pesa 186 gramos, lo que lo convierte en un smartphone compacto y ligero para su categoría.

¿Qué procesador utiliza el vivo X200 FE?

El vivo X200 FE integra el potente chip MediaTek Dimensity 9300+, capaz de ofrecer un rendimiento sobresaliente en juegos, multitarea y aplicaciones exigentes.

¿El vivo X200 FE tiene buena autonomía?

Sí, su batería de 6.500 mAh proporciona una autonomía destacada, suficiente para un día completo de uso intensivo, incluso con la pantalla a 120 Hz.

¿El vivo X200 FE incluye cargador en la caja?

No, el teléfono no trae cargador. Para aprovechar la carga rápida de 90 W es necesario usar un cargador oficial de vivo.

¿El vivo X200 FE es resistente al agua?

Sí, cuenta con certificaciones IP68 e IP69, por lo que es resistente al polvo y puede soportar salpicaduras o inmersiones accidentales.

¿Qué tal es la cámara del vivo X200 FE?

El sistema de cámaras triple, desarrollado junto a ZEISS, ofrece excelentes resultados en foto y vídeo, con un gran angular de 50 MP, teleobjetivo 3x y ultra gran angular de 8 MP.

¿El vivo X200 FE tiene carga inalámbrica?

No, este modelo solo admite carga por cable de hasta 90 W, pero carece de carga inalámbrica.

¿El vivo X200 FE admite 5G y eSIM?

Sí, es compatible con redes 5G y ofrece soporte para Dual SIM con dos nano-SIM o una nano-SIM y una eSIM.

¿Qué versión de Android trae el vivo X200 FE?

El vivo X200 FE llega con Android 15 y la capa Funtouch OS 15, con la promesa de cuatro actualizaciones de Android y cinco años de parches de seguridad.

¿El vivo X200 FE es bueno para juegos exigentes?

Sí, gracias a su procesador Dimensity 9300+ y su GPU potente, logra ejecutar títulos como Call of Duty Mobile o Asphalt 9 a 60 FPS estables, con una experiencia fluida.

