¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Mi opinión para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del Pixel 9 Pro.

Google presentó hace unas semanas los Pixel 9, 9 Pro y 9 Pro XL, que llegan con nuevas funciones de IA y mejoras en fotografía y vídeo, así como otras novedades. El Pixel 9 Pro es el modelo intermedio, que posee las mismas características que el modelo Pro XL con un tamaño más compacto. Por tanto, resulta ideal para quienes buscan lo mejor de la experiencia Pixel sin llevar un teléfono demasiado grande.

El Pixel 9 Pro cuenta con pantalla OLED de 6.3″ hasta 120Hz, procesador Google Tensor G4, 16 GB de RAM, hasta 512 GB de almacenamiento, cámara trasera gran angular (50MP, f/1.68, OIS) + ultra gran angular (48MP, f/1.7) + teleobjetivo 5x (48MP, f/2.8, OIS), cámara frontal (42MP, f/2.2) y batería de 4.700 mAh con carga a 27W.

El Pixel 9 Pro está a la venta por 🛒 1.099€ (128 GB), 🛒 1.199€ (256 GB) y 🛒 1.329€ (512 GB). Por cortesía de Google, he tenido oportunidad de probar a fondo el Pixel 9 Pro, y aquí os traigo mi análisis.

Índice de páginas

Diseño y construcción

Desde el lanzamiento del Pixel 6, Google ha buscado la forma de que cualquiera que vea su teléfono a distancia sepa que está ante un Pixel. Sus últimos diseños tienen personalidad propia gracias al módulo para las cámaras traseras.

Mientras que el año pasado encontrábamos una tira horizontal (o «visera») que iba de lado a lado, este año se trata de una isla con extremos redondeados que ocupa casi todo el ancho del teléfono. Las cámaras están situadas en un recorte de color negro, mientras el resto del módulo tiene un tono de color similar al del teléfono.

Según la compañía, el diseño de este módulo está inspirado en la barra de búsqueda de Google y es «una forma moderna y sin complejos de empaquetar los módulos de cámara, diseñada para resaltar la belleza minimalista del dispositivo».

Este módulo sobresale algo más de 3 mm de la superficie del teléfono, por lo que no pasa especialmente desapercibido. Por suerte, al cubrir casi todo el ancho del teléfono, el teléfono no baila al pulsar sobre la pantalla mientras está apoyado en una mesa.

El frontal del Pixel 9 Pro está dominado por la pantalla de 6,3″, que cuenta con un orificio centrado en la propia pantalla para la cámara frontal. Hubiera preferido ver este orificio en una esquina, ya que, en mi opinión, ahí pasaría más desapercibido e interferiría menos al jugar o ver películas mientras sostienes el teléfono en horizontal.

La pantalla es completamente plana, sin ninguna curvatura a los lados que disimule los marcos laterales. Dado que no todo el mundo es fan de las pantallas curvadas por sus reflejos, cambios de color y mayor riesgo de rotura en caso de caída, el hecho de tener una pantalla plana es un punto a favor para muchos usuarios.

Los marcos que rodean la pantalla son totalmente simétricos y su grosor está en línea con lo que vemos en otros smartphones. Según GSMarena, el ratio pantalla-a-cuerpo es del 87,6%, que es bastante elevado.

Como curiosidad, el Pixel 9 Pro tiene unos marcos ligeramente más finos que el Pixel 9, ya que en un cuerpo con las mismas dimensiones alberga una pantalla de 6,34″ frente a las 6,30″ del Pixel 9. En todo caso, solo lo notas si pones un teléfono al lado del otro, como he hecho yo en la siguiente imagen.

Pixel 9 (izquierda) y Pixel 9 Pro (derecha)

La pantalla está protegida por Gorilla Glass Victus 2. Esta protección debería mantener a la pantalla a salvo de arañazos y golpes accidentales, a pesar de no ser la última — la más reciente es Gorilla Glass Armor, que debutó con el Samsung Galaxy S24 Ultra.

En la prueba de durabilidad del conocido YouTuber JerryRigEverything, el Pixel 9 Pro XL, fabricado con los mismos materiales, mostró signos de daños en el nivel 6 de la escala de dureza de Moh y su pantalla mostró surcos de daños más pronunciados en el nivel 7.

En comparación, cuando este mismo canal probó el Galaxy S24 Ultra, descubrió que solo se rayaba al alcanzar el nivel 7 y tenía surcos más profundos en el nivel 8, gracias a su protección Gorilla Glass Armor superior.

La parte trasera del Pixel 9 Pro es completamente plana y está fabricada en cristal com un acabado mate. De nuevo, Google ha optado por Gorilla Glass Victus 2. En este aspecto, poco o nada que reprochar a los materiales elegidos por Google.

El cuerpo del teléfono está fabricado en aluminio pulido, por lo que debería resistir bien los golpes, aunque no es un material tan resistente como el acero inoxidable o titanio que ya utilizan algunos smartphones de gama alta.

Los laterales son completamente planos, siguiendo las últimas tendencias en diseño de smartphones, y tienen un acabado brillante que lo diferencia del acabado mate del Pixel 9.

El Pixel 9 Pro está disponible en colores Porcelana, Rosa cuarzo, Verde liquen y Obsidiana, con un tono mate que hace que las huellas no queden marcadas fácilmente. He tenido oportunidad de probar el color Porcelana, que, para cualquiera que lo vea, es simplemente «blanco.»

El Pixel 9 Pro tiene un grosor de 8,5 mm. y un peso de 199 gramos, por lo que no es de los teléfonos más grandes que puedes encontrar. De hecho, si buscas un smartphone de gama alta con un tamaño compacto, este teléfono es de los pocos que puedes encontrar.

Medidas (mm.) Peso (gr.) Pantalla Ratio pantalla a cuerpo (*) Samsung Galaxy S24 Ultra

162 × 79 × 8,6 232 6,8″ 89% Samsung Galaxy S23 Ultra 163 × 78 × 8,9 234 6,8″ 90% HONOR Magic6 Pro

163 × 76 × 8,9 225 6,8″ 92% HONOR Magic6 Lite

164 × 76 × 8,0 185 6,8″ 91% OnePlus 12R

163 × 75 × 8,8 207 6,8″ 91% HONOR 200 Pro 163 × 75 × 8,2 199 6,8″ 91% realme GT 6

163 × 75 × 8,6 199 6,8″ 92% HUAWEI Pura 70 Ultra

163 × 75 × 8,4 226 6,8″ 89% HUAWEI Pura 70 Pro

163 × 75 × 8,4 220 6,8″ 89% Pixel 9 Pro XL

163 × 77 × 8,5 221 6,8″ 88% OnePlus 12

164 × 76 × 9,2 220 6,8″ 91% HONOR 90

162 × 74 × 7,8 183 6,7″ 91% POCO X6 5G

161 × 74 × 8,0 181 6,7″ 90% HUAWEI P60 Pro

161 × 75 × 8,3 200 6,7″ 90% Pixel 8 Pro 163 × 77 × 8,8 213 6,7″ 87% iPhone 15 Pro Max 160 × 77 × 8,2 221 6,7″ 90% iPhone 15 Plus

161 × 78 × 7,8 201 6,7″ 88% HONOR 200 Lite

161 × 75 × 6,8 166 6,7″ 90% OPPO Reno12 Pro

162 × 75 × 7,4 180 6,7″ 89% Xiaomi 13T / 13T Pro

163 × 76 × 8,5 200 6,7″ 88% HUAWEI Pura 70

158 × 74 × 8,0 207 6,6″ 90% Sony Xperia 1 VI

162 × 74 × 8,2 192 6,5″ 87% Sony Xperia 1 V

165 × 71 × 8,3 187 6,5″ 84% ➡️ Pixel 9 Pro

153 × 72 × 8,5 199 6,3″ 88% Pixel 9

153 × 72 × 8,5 198 6,3″ 86% Pixel 8

151 × 71 × 8,9 187 6,2″ 86% iPhone 15 Pro 147 × 71 × 8,2 187 6,1″ 88% iPhone 15

148 × 72 × 7,8 172 6,1″ 86% Sony Xperia 10 VI

155 × 68 × 8,3 164 6,1″ 83% Sony Xperia 10 V 155 × 68 × 8,3 159 6,1″ 83%

(*) Datos de ratio pantalla-a-cuerpo obtenidos de GSMArena

A continuación, vamos a revisar los distintos elementos que encontramos en los laterales del teléfono.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido y, justo debajo, un botón alargado de control de volumen.

En el lateral izquierdo del teléfono no incluye ningún elemento.

La parte superior del teléfono no incluye ningún elemento.

La parte inferior del teléfono posee un conector USB-C, un altavoz y la ranura para la tarjeta nano-SIM (no soporta doble nano-SIM ni tarjeta microSD)

El Pixel 9 Pro ofrece resistencia al polvo y al agua IP68, siendo capaz de aguantar hasta 30 minutos a 6 metros de profundidad.

Por tanto, no tendremos que preocuparnos si llueve sobre el teléfono, se derrama una bebida encima o si, por accidente, se cae a la bañera o a la piscina. Incluso podemos optar por lavarlo debajo del grifo si se ensucia, lo cual a veces resulta práctico.

Ahora bien, no debemos olvidar que la garantía de los smartphones no cubre los daños por agua, por lo que no deberías sumergir el Pixel 9 Pro salvo por accidente — nada de fotografías bajo el agua en la piscina ni, menos aún, en el mar. Tampoco es conveniente mojar el teléfono si ha sufrido alguna reparación o golpe, ya que los sellos que evitan la entrada de agua han podido dañarse.

Pantalla

El Pixel 9 Pro llega con un panel OLED de 6.3″ con resolución 1.280 × 2.856 píxeles, lo que hace que la densidad de píxeles sea elevada: 495 ppp. La pantalla del Pixel 9 Pro se ve muy nítida, por lo que no echo de menos una resolución más alta.

Google ha incorporado un panel con tasa de refresco variable 1-120 Hz, que aporta una experiencia de visualización fluida al hacer scroll en aplicaciones como Chrome, Twitter, Instagram, X o la galería de fotos. También al jugar se puede notar una mayor fluidez en juegos que están preparados para ofrecer altas tasas de FPS.

El Pixel 9 Pro cuenta con un panel LTPO, por lo que la tasa de refresco se adapta al contenido, pudiendo reducir la tasa de refresco a tan solo 1 Hz si el contenido de la pantalla no se mueve, así como adaptarse a frecuencias intermedias según el contenido (por ejemplo, 24 Hz si ves una película a 24 FPS).

Por defecto, está seleccionado el modo Pantalla fluida, que ajusta automáticamente la frecuencia de refresco en función del contenido. En mi experiencia, todas las aplicaciones van variando la tasa de refresco, ofreciendo 120 Hz cuando hay movimiento y bajando a 1 Hz cuando la pantalla está estática.

Google ofrece dos modos de color para la pantalla: Naturales y Adaptativos. Mientras que el primero apunta al gamut sRGB, el segundo se adapta al tipo de contenido que se muestra en pantalla.

Si no estás familiarizado con los espacios de color, conviene que sepas que la mayoría de los smartphones cubren el espacio de color estándar de Android: Rec. 709 / sRGB.

Los más avanzados tratan de cumplir con el espacio DCI-P3 utilizado en la industria cinematográfica, y unos pocos apuntan hacia el espacio de color aún más amplio Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible

Ningún panel actual es capaz de mostrar el espacio de color completo Rec. 2020, pero muchos paneles sí que llegan a cubrir el espacio DCI-P3, como el Pixel 9 Pro. Google también afirma que la pantalla cuenta con soporte para reproducir contenidos HDR.

Para analizar la calidad de la pantalla, hemos realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

En el modo color Natural, la fidelidad de color es excelente, ya que el error medio ΔE frente al espacio sRGB es 0.9 (un valor por debajo de 4 dE se considera excelente y por encima de 9 dE se considera inaceptable) y el error máximo ΔE es 3.7.

En este modo, la pantalla cubre el 100% del modo de color sRGB y queda a un 73% del espacio de color DCI-P3. El color blanco presenta una temperatura de color de 6.451ºK, muy cerca del nivel de referencia 6.500ºK, por lo que no se aprecia un tinte de color dominante, sino que el blanco se ve puro.

Resultados en el modo de color Natural

En el modo color Adaptativo puede mostrar el gamut DCI P3 si se muestra contenido en este formato, y la fidelidad de color frente a este espacio sigue siendo bastante buena, ya que el error medio ΔE es 2.3 y el error máximo ΔE es 5.

En este modo, la pantalla cubre el 100% del modo de color sRGB y queda a un 80% del espacio de color DCI-P3. Dado que las apps suelen apuntar al espacio sRGB, el uso de este modo se traduce en que los colores se ven más saturados que la realidad, por lo que es probablemente el modo de color que preferirán muchos usuarios, aunque no sea tan fiel a la realidad.

El color blanco presenta una temperatura de color de 6.451ºK, de nuevo cerca del nivel de referencia 6.500ºK, pero algo por encima.

Resultados en el modo de color Adaptativo

Dejando a un lado el tema de los colores, otro factor importante a la hora de evaluar una pantalla es el brillo máximo, que en el caso del Pixel 9 Pro resulta ser 1.107 nits en modo manual según mis propias mediciones.

Este valor aumenta hasta 1.970 nits en el modo de brillo automático, que es un valor muy alto. Google afirma que la pantalla puede llegar a 2.000 nits, en línea con mis mediciones. También afirma que puede alcanzar un pico de 3.000 nits, pero hay que leer la letra pequeña, ya que este último valor solo se alcanza con un 5% de los píxeles iluminados y el resto apagados. Por tanto, es una métrica que no tiene una gran utilidad.

Mi medición de brillo máximo se ha realizado, como es lógico, con la pantalla totalmente en blanco (lo que se conoce como 100% APL, Average Picture Level). En esta gráfica comparativa reflejo el valor de brillo máximo con la pantalla iluminada al 100% en color blanco, ya que es la forma habitual de medir y comparar el brillo de una pantalla.

Google es el único gran fabricante que, en los últimos años, no ha mejorado su tasa de PWM (modulación de ancho de pulso) para atenuar el brillo de la pantalla. Samsung y Apple ahora usan 480Hz en la mayoría de los dispositivos y compañías como Honor llevan esa tasa hasta 3.850 Hz.

Aunque Google no lo especifica, he medido una frecuencia PWM de solo 246 Hz. El problema de una tasa tan baja es que el parpadeo de encendido y apagado para ajustar el brillo puede provocar molestias en los ojos y dolores de cabeza a personas con ojos sensibles. No es mi caso, pero si a veces sientes picor en los ojos o dolor de cabeza tras usar el móvil mucho tiempo, puedes estar afectado.

Según mis propias mediciones y, bajo el estándar IEEE PAR1789, la combinación de la frecuencia y amplitud de la modulación PWM del Pixel 9 Pro tiene riesgo alto de afectar a personas con ojos sensibles.

Parpadeo de la pantalla

Como cualquier pantalla OLED, el negro es totalmente puro y, en mis pruebas, el colorímetro no ha sido capaz de medir ningún nivel de brillo. En consecuencia, el ratio de contraste de la pantalla es infinito — Google habla de más de 2.000.000:1, que viene a ser lo mismo.

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas desde un ángulo. Por un lado los emisores de luz están más cerca de la superficie que en los paneles LCD, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero, por otro lado, la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen.

En el caso del Pixel 9 Pro, la pantalla muestra unos ángulos de visión amplios, a diferencia de algunos modelos anteriores de Pixel que dejaban ver bandas de color rojo y verde al observar la pantalla desde un ángulo.

Google ha incluido una nueva función Sensibilidad adaptativa que se ajusta de forma automática a tu entorno, actividades y protector de pantalla. Lo que hace esta función es facilitar el uso de la pantalla si tienes los dedos mojados, o si hay un protector de pantalla, o si llevas guantes, por ejemplo. La función está activada por defecto.

Una característica interesante de la pantalla del Pixel 9 Pro es la función Pantalla Siempre Activa que hace que el teléfono muestre la hora, fecha, temperatura, nivel de batería, los iconos de notificaciones pendientes y el dibujo de una huella dactilar en el lugar donde debemos apoyar el dedo para desbloquear. Si activas la funcionalidad Está sonando, también puedes ver el nombre de la canción que suena cerca.

Es posible encender la pantalla con un toque sobre la misma o levantando el teléfono. En este caso, verás el detalle de las notificaciones sobre la pantalla en lugar de únicamente los iconos.

Pantalla siempre activa

El Pixel 9 Pro ofrece la funcionalidad Luz nocturna que filtra la luz azul para que podamos conciliar mejor el sueño por la noche. Es posible configurar cuándo queremos que se active este modo de pantalla, así como variar la intensidad del filtro de luz azul.

También cuenta con una funcionalidad llamada Pantalla atenta que evita que la pantalla se apague si estás mirándola. Utiliza la cámara frontal para detectar si estás mirando la pantalla, por lo que consume más batería.

Rendimiento

El Pixel 6 fue el primer smartphone que lleva el chip Tensor fabricado por Google. El Pixel 9 Pro cuenta con la cuarta generación de este chip: Tensor G4.

Los chips Tensor nunca han destacado en los benchmarks de rendimiento frente a los de Apple, Qualcomm y otros fabricantes. Esto no es algo que preocupe a Google, ya que, según la responsable de gestión de productos de Google Silicon, «cuando diseñamos el chip, no lo hacemos para conseguir velocidades o hazañas extraordinarias. No estamos diseñándolo para superar un benchmark específico. Lo diseñamos para satisfacer nuestras necesidades de uso.»

El Tensor G4 no es un gran avance respecto a su predecesor. Se trata de un procesador semipersonalizado construido en colaboración con Samsung, que utiliza Arm para los núcleos de CPU y GPU, al tiempo que aprovecha los bloques internos de Google para IA, fotografía y seguridad.

Entre los puntos más destacados por Google, se incluyen una navegación web un 20% más rápida, un inicio de aplicaciones un 17% más rápido y una mejora de la eficiencia energética de hasta un 20% para un uso cotidiano.

📱 ¿Cómo es el chip Tensor G4?

Google no ha detallado la configuración exacta, pero algunas filtraciones apuntan a que la CPU consta de 1 × Cortex-X4 a 3,1 GHz, 3 × Cortex-A720 a 2,6 GHz y 4 × Cortex-A520 a 1,95 GHz. Se trata de núcleos de la generación actual, más potentes y más eficientes en consumo de energía, pero que pronto estarán un paso por detrás de los chipsets de nueva generación que se lanzarán a finales de 2024.

El Tensor G4 lleva una GPU Arm Mali-G715. No tenemos información sobre la configuración de núcleos, pero cabe esperar que se trate de la misma configuración de siete núcleos que el chipset de la generación anterior. Aunque el aumento de la velocidad de reloj mejora algo el rendimiento, nos encontramos ante una GPU de gama media, que está muy por detrás de Snapdragon y Dimensity de los buques insignia.

Un núcleo «Mali» de GPU también significa que no hay soporte para ray tracing, ya que esta funcionalidad cae bajo la denominación Immortalis de Arm.

La IA es, por supuesto, una de las principales motivaciones del proyecto Tensor. Google guarda celosamente los secretos de su TPU, que aparentemente es la misma que la del Tensor G3. La TPU de Google es rápida, pero no está muy por delante de la competencia.

Por último, el Tensor G4 parece estar emparejado con el Exynos Modem 5400, externo al procesador. Este nuevo módem debería ayudar a acabar con los problemas de conectividad y consumo de energía de los Pixel anteriores. Según los informes, es hasta un 50 % más eficiente que el módem 5300 del Pixel 9 Pro.

El Pixel 9 Pro viene con 16 GB de RAM LPDDR5X, que deberían ser más que suficientes para una buena experiencia de multitarea.

La IA requiere mucha memoria RAM y acceso a una gran cantidad de memoria para ejecutar modelos más complejos. Google señala que «reserva» una parte específica de la RAM para ejecutar Gemini en el dispositivo, evitando que otras aplicaciones utilicen esa memoria, para una experiencia de IA más fluida. Google no ha dicho exactamente cuánta RAM ha reservado, pero algunas publicaciones apuntan a 3 GB. Esto debería potenciar nuevas funciones, incluso si el chip Tensor G4 en sí no tiene nada nuevo que ofrecer respecto al Tensor G3 en IA.

El Pixel 9 Pro se comercializa en variantes de 128, 256 o 512 GB (en España no está a la venta la versión de 1 TB), siempre de tipo UFS 3.1. Me quedo con ganas de ver el salto a almacenamiento UFS 4.0, que ya está presente en buques insignia de Android. Debes tener en cuenta que no admite una tarjeta microSD para ampliar la capacidad.

Pasamos a continuación a analizar el rendimiento del teléfono en los principales benchmarks de CPU y GPU.

En el benchmark AnTuTu v10, ha conseguido un resultado de 954.451 puntos, una puntuación que, estando por encima del Pixel 8 Pro, queda claramente por detrás de otros buques insignia.

En el benchmark Geekbench 6 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 1.879/3.730 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que de nuevo son unos resultados más bajos que la competencia de gama alta.

En el test de rendimiento general PCMark 3.0, que mide el rendimiento al realizar tareas cotidianas, ha obtenido una puntuación de 12.589 puntos, un valor intermedio.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversos benchmarks gráficos para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

En las pruebas de GFXBench basadas en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal en iOS y Vulkan en Android), el teléfono consigue unos resultados medios en comparación con otros teléfonos.

En la prueba 3DMark Wild Life Unlimited, el teléfono también ha conseguido un resultado en la franja media.

Me hubiera gustado utilizar el benchmark 3DMark Solar Bay, especialmente pensado para medir la potencia gráfica en ray tracing, pero la GPU Mali-G715 no trae soporte para esta funcionalidad, por lo que no es posible ejecutar la prueba.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes: Real Racing 3, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile. Lamentablemente, la herramienta Gamebench para probar el rendimiento en juegos no funciona con el Pixel 9 Pro, probablemente por incompatibilidad con los chips Tensor. En todo caso, en mis pruebas, los juegos se han movido perfectamente, con una alta tasa de FPS.

Además del rendimiento puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador.

En la prueba CPU Throttling que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado bastante mejorable, ya que el rendimiento ha caído hasta un 32% (puedes ver la gráfica de rendimiento aquí).

La prueba 3DMark Wild Life Stress Test mide la variación en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de ejecución del test (puedes ver la gráfica de rendimiento aquí). El teléfono ha obtenido un resultado bastante mejorable de 46%, lo que significa que el rendimiento gráfico empeora tras un largo período de tiempo de uso. En todo caso, dada la potencia gráfica, probablemente no notes esta caída.

El Tensor G4 no destaca por su rendimiento bruto ni tampoco por su rendimiento sostenido, ya que, tras varios minutos con una carga elevada, el rendimiento de CPU y GPU se reduce notablemente — más que otros rivales.

En general, el Pixel 9 Pro ha conseguido unos resultados medios en los benchmarks, lejos del rendimiento que ofrecen los últimos buques insignia con chip Snapdragon 8 Gen 3 o los últimos iPhone 15 Pro de Apple. Su rendimiento está más cercano a la generación anterior de chips, lo cual puede ser algo decepcionante para los que buscan el mayor rendimiento del momento.

Dicho esto, en el día a día, no he experimentado signos de lag al moverme por la interfaz, abrir aplicaciones o cambiar entre tareas, por lo que para un uso normal, no tendrás ningún problema. Solo si eres un usuario aficionado a los juegos exigentes o utilizas apps que requieran mucha potencia, notarás que no tienes lo más rápido.

Conectividad

El puerto USB-C es de tipo USB 3.2 y es compatible con OTG, por lo que puedes conectar un llave USB-C y acceder a ella como si fuera almacenamiento externo. También soporta DisplayPort sobre USB-C con un adaptador HDMI, por lo que podrás conectarlo a una pantalla o televisor.

En cuanto a comunicaciones inalámbricas, el Pixel 9 Pro no solamente soporta WiFi 6 / 6E, sino que también es compatible con el más avanzado WiFi 7. Actualmente, no hay apenas routers compatibles con WiFi 7, pero es una apuesta para el futuro.

En cuanto a conectividad celular, el Pixel 9 Pro tiene una ranura para tarjeta SIM y ofrece la funcionalidad Dual SIM si, además de la tarjeta SIM física, utilizas una eSIM.

El teléfono que se vende en Europa es compatible con redes 5G Sub-6GHz, pero no con mmWave, a pesar de que en la parte superior cuenta con una antena para esa banda de frecuencias. En las pruebas que he realizado, la velocidad de red tanto por red Wi-Fi como por red celular han sido satisfactorias. El Pixel 9 Pro ha alcanzado por WiFi la capacidad máxima de mi fibra simétrica de 600 Mbps de bajada y 600 Mbps de subida.

En la prueba de conectividad celular, he medido velocidades de alrededor de 309 Mbps de bajada y 22 Mbps de subida con conexión 5G con Orange.

Para situaciones de emergencia, Google ha introducido SOS por satélite, una función que permite conectarse con los servicios de emergencias vía satélite incluso sin señal de red. Inicialmente, esta funcionalidad está disponible únicamente en Estados Unidos, sin coste adicional durante los primeros dos años.

El Pixel 9 Pro cuenta con Bluetooth 5.3 con dos antenas para ofrecer una conexión de mayor calidad, NFC, y varios sistemas de posicionamiento (GPS, Galileo, Glonass, QZSS y BeiDou). Además, incluye posicionamiento del sistema global de navegación por satélites (GNSS) mediante frecuencia dual, por lo que puede utilizar dos señales GPS a la vez para determinar la ubicación con más precisión.

También incluye un chip de banda ultraancha (UWB) para que el cálculo de la ubicación y la orientación espacial sean precisos al buscar objetos.

Google ha incluido un sensor de temperatura por infrarrojos en la parte trasera, que permite medir a distancia la temperatura de objetos. La app termómetro permite escoger el tipo de material para medidas más precisas: alimentos y material orgánico, bebidas y agua, hierro fundido, cerámica y vidrio, metal mate, metal brillante, plástico y goma, tela, madera, paredes y ventanas.

En mis pruebas, he encontrado bastante variabilidad en los resultados de las medidas, con valores ±0,5ºC en medidas sucesivas. Personalmente, no le veo mucha utilidad, al menos hasta que en Europa esté habilitado para medir la temperatura corporal. Google ya ha conseguido la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en EE.UU.

Biometría

Google ha incorporado un lector de huella ultrasónico debajo de la pantalla del Pixel 9 Pro que permite desbloquear el teléfono de forma cómoda al apoyar el dedo sobre una zona de la pantalla.

Google ha dado el salto con esta generación a los sensores de huella ultrasónicos, que crean una imagen 3D del dedo mediante ondas de sonido, por lo que no son más rápidos, fiables y seguros. Mientras que los sensores ópticos tienen problemas con los dedos húmedos, no es el caso del escáner del Pixel 9 Pro.

Google afirma que el nuevo escáner de huellas digitales es un 50% más rápido que el del Pixel 8 y, por su parte, Qualcomm afirma que el «3D Sonic Gen 2» que utiliza el Pixel 9 Pro es el sensor de huellas digitales ultrasónico en pantalla más rápido del mundo. Esto se debe en gran parte al tamaño de 8×8 mm del sensor, que proporciona un área de detección más grande, lo que contribuye a la mejora de rendimiento.

De hecho, basta con tocar la pantalla sin necesidad de mantener el dedo para que se desbloquee. Así de rápido es.

Google ha colocado el área de lectura de la huella en un lugar cómodo de alcanzar con el dedo, ya que ese es el sitio natural donde se apoya el pulgar al sostener el teléfono. Otros teléfonos lo colocan demasiado abajo y resulta incómodo de alcanzar.

Lo único que no me gusta es que, si la pantalla está apagada, tocar sobre la zona del lector de huella no desbloquea el teléfono. Es necesario encender antes la pantalla o tener la Pantalla Siempre Activa activada.

Reconocimiento de huella dactilar



El reconocimiento facial llegó a los teléfonos de Google en 2019 para la gama Pixel 4, pero fue retirado con los Pixel 5 y Pixel 6. Por suerte, Google recuperó esta función con el Pixel 7 y posteriores.

El Pixel 9 Pro no tiene un hardware especial para el desbloqueo facial, como Face ID de Apple, ni tiene sensores en la parte superior de la pantalla como el Pixel 4, sino que utiliza la cámara frontal. A pesar de esto, el reconocimiento facial del Pixel 9 Pro no solamente permite desbloquear el teléfono, sino que también permite acceder a apps protegidas, como las de tu banco, o confirmar pagos.

Reconocimiento facial

Batería

La batería del Pixel 9 Pro posee una capacidad de 4.700 mAh, que es una cantidad razonable para este tamaño de pantalla.

Una novedad es que, ahora, la sección de “Información de la batería” incluye el recuento de ciclos de carga, así como la fecha de fabricación de la batería y la fecha en que se usó por primera vez.

Esta información detallada sobre los ciclos de carga es especialmente útil para aquellos usuarios que desean monitorizar el estado de la batería de su dispositivo. Saber cuántos ciclos de carga se han completado puede ayudar a determinar si la batería está significativamente degradada y si es necesario un reemplazo.

Para comprobar la autonomía, he llevado a cabo la prueba de batería del conocido test PCMark: Work 3.0.

🔋Información sobre las pruebas de autonomía



Dada la importancia que tiene la pantalla en el consumo de la batería, es importante calibrar con un colorímetro (o un instrumento similar) las pantallas al mismo nivel absoluto de brillo (no sirve ponerlo al 50%) si quieres realizar comparaciones de autonomía entre dispositivos.

De lo contrario, los resultados pueden verse muy afectados por el nivel de brillo de la pantalla de cada smartphone y, por tanto, no son comparables. Comentamos esto aquí porque no todos los análisis tienen esto en cuenta y en esta prueba vemos a veces valores absurdos, que nada tienen que ver con la autonomía real.

En el caso de PCMark: Work, el propio test indica que la prueba debe realizarse con la pantalla calibrada a 200 nits para que los resultados sean comparables. Así es como nosotros realizamos todas las pruebas de los smartphones.

PCMark Work pone a prueba la autonomía del terminal al realizar una mezcla de tareas cotidianas y exigentes, ya que la prueba simula la navegación por páginas web, la escritura de textos e inserción de imágenes, la aplicación de filtros a fotografías, la edición de vídeos y la manipulación de datos.

Dado el impacto que tiene la tasa de refresco en la autonomía de los smartphones, he realizado esta prueba dos veces: una con la pantalla hasta 60 Hz y otra con la frecuencia adaptable hasta 120 Hz.

En la prueba con la tasa de refresco hasta 60 Hz he obtenido un resultado de 12 horas y 51 minutos, que es un valor que no destaca frente a otros smartphones de gama alta.

Si ajustamos la tasa de refresco adaptable hasta 120 Hz, la autonomía se reduce a 11 horas y 9 minutos, lo que supone una caída de un 13 por ciento. Este valor de autonomía es bueno, pero tampoco destaca.

Llama la atención la reducción en la autonomía en comparación con el Pixel 9, que posee un hardware prácticamente idéntico. Imagino que esto puede deberse a la mayor resolución de la pantalla, que tiene un 40% más de píxeles y obliga al procesador a esforzarse más y, por tanto, consumir más energía, pero es solo una hipótesis.

En la práctica, la autonomía del Pixel 9 Pro es buena y no deberías tener problemas para llegar al final del día con batería restante, incluso con la frecuencia adaptable activa. En mi caso, con un uso bastante intenso, he acabado los peores días con alrededor de un 10% de batería.

En cualquier caso, si quieres extender la autonomía de tu dispositivo, puedes activar el modo de ahorro de batería estándar, que limita los efectos visuales y la actividad en segundo plano, como las actualizaciones de aplicaciones. También activa el modo oscuro.

Además, es posible activar un modo de ahorro de batería extremo que consigue que la batería dure aún más en momentos crítico, ya, además de lo anterior, pausa las aplicaciones no esenciales y sus notificaciones. Es posible programar que se active el ahorro de batería al llegar a cierto nivel, así como se desactive cuando llegue al 90 por ciento.

Opciones de ahorro de energía

El Pixel 9 Pro ofrece carga rápida por cable a 27 W, que no es de las más rápidas que podemos encontrar a día de hoy. Solo el Pixel 9 Pro XL da el salto a la carga rápida a 37 W, que ya empieza a ser carga rápida de verdad.

Utiliza el estándar USB-PD 3.0 (PPS), como Samsung o Apple, por lo que podrás utilizar cualquier cargador compatible con PPS — no estás limitado al cargador de Google, como ocurre con algunos fabricantes chinos, que solo cargan rápidamente con su propio cargador.

Google no incluye un cargador en la caja con objeto de contribuir a la reducción de los desechos electrónicos. Esto significa que tendrás que hacerte con un cargador rápido si quieres aprovechar la máxima velocidad.

En mis pruebas, con un cargador USB-PD compatible con 9V/3A (27W), el proceso completo de carga del Pixel 9 Pro me ha llevado un total de 1 hora y 47 minutos. En 30 minutos, carga algo menos del 50 por ciento de la batería.

Proceso de carga del Pixel 9 Pro con un cargador USB-PD estándar

El Pixel 9 Pro es compatible con carga inalámbrica que puede llegar hasta 15 W con el Google Pixel Stand (2ª gen.) y hasta 12 W con cargadores EPP con la certificación Qi. El Pixel 9 Pro Pro llega hasta 21 W y el Pixel 9 Pro Pro XL hasta 23 W con el Google Pixel Stand (2ª gen.).

Google afirma que el Pixel 9 Pro es compatible con cargadores Qi2 y, aunque es cierto, carece de una de las funcionalidades opcionales del estándar Qi2: los imanes para asegurar un acoplamiento sencillo y preciso de la bobina del cargador y del teléfono.

Google también ha incluido la funcionalidad Compartir batería, que permite utilizar el Pixel 9 Pro como una base de carga inalámbrica para cargar a otros smartphones, auriculares u otros dispositivos que admitan este tipo de carga. El inconveniente de esta carga es que es bastante lenta y no demasiado eficiente (se pierde energía en el proceso de transmisión).

La serie Pixel 9 soporta la función de Encontrar Mi Dispositivo para rastrear dispositivos apagados, ya que reserva una parte de la batería para este fin. Así, podrás localizar tu Pixel 9 perdido, incluso si está apagado o sin batería.

La red Encontrar Mi Dispositivo utiliza datos de proximidad de Bluetooth y ubicación de dispositivos Android cercanos, lo que mejora significativamente la precisión en la localización.

Software

El Pixel 9 Pro llega con Android 14, que es la última versión del sistema operativo de Google, aunque Android 15 debería estar al caer. Android 14 no trajo grandes cambios, pero sí algunas funciones interesantes de personalización y seguridad.

La serie Pixel 9 recibirá siete años de actualizaciones de Android, nuevas funcionalidades («Pixel drops», antes llamados «Feature drops») y parches de seguridad. Esto coloca a los Pixel 9 Pro a la par que los últimos smartphones de Samsung y por encima de cualquier otro smartphone del mercado.

La duda que me surge es si seguirás utilizando un Pixel 9 Pro dentro de siete años (o si seguirá moviéndose con fluidez con software diseñado para teléfonos mucho más potentes). Al menos Google ha asegurado que seguirá habiendo piezas de repuesto para entonces. En cualquier caso, todo lo que sea aumentar los años de soporte es bueno.

Dado que en nuestro análisis del Pixel 8 Pro ya cubrimos todas las novedades de Android 14, en esta sección nos limitaremos a repasar las novedades software que traen los Pixel 9 Pro.

Una de sus capacidades más destacadas es la compatibilidad con Gemini Nano, una tecnología basada en IA que permite al teléfono entender texto, imágenes y audio de manera simultánea. Además de poder abrir la app Gemini como una app normal, podemos configurar que, al mantener pulsado el botón de encendido, se active el asistente de Gemini en la pantalla en lugar de Google Assistant.

Si estamos en una app y activamos Gemini con el botón de encendido, aparece un botón «Hacer preguntas sobre esta pantalla« para que podamos preguntar cosas a Gemini sobre lo que estamos viendo en pantalla. Así, por ejemplo, si estamos visitando una web, podemos pedir a Gemini que nos haga un resumen.

Gemini

Adicionalmente, el Pixel 9 Pro ofrece Gemini Live, una nueva forma de interactuar con la inteligencia artificial de manera más natural y fluida, como si fuera ChatGPT por voz. Ahora bien, esta función solo está disponible para los suscriptores de Gemini Advanced.

Los propietarios de los modelos Pixel 9 Pro /Pro XL reciben un año de suscripción con la compra de su dispositivo, pero, dado que por el momento solo está disponible en inglés, mi consejo es esperar a canjear este beneficio hasta que esté disponible en español.

Google ha rediseñado la app El Tiempo del Pixel 9 Pro para ofrecer pronósticos meteorológicos precisos y personalizados. Gracias a Gemini Nano, los informes meteorológicos son generados por inteligencia artificial, aunque, por el momento, solo están disponibles en inglés. En todo caso, tampoco son nada del otro mundo.

El Pixel 9 Pro llega con una nueva aplicación llamada Pixel Screenshots que permite organizar tus capturas de pantalla por colecciones y, sobre todo, realizar búsquedas mediante IA acerca del contenido.

Además, las capturas de pantalla se guardan con metadatos como enlaces web, nombre de la aplicación, fecha/hora en la que se tomó la captura, etc. y puedes asignarles notas personales o establecer un recordatorio para más adelante. El inconveniente de esta app es que, por el momento, solo funciona en inglés.

Mientras que en el Pixel 9 sí que he conseguido acceder a la app Pixel Screenshots cambiando el idioma, en el Pixel 9 Pro no he encontrado la forma de que aparezca esta app. Las siguientes capturas de pantalla, por tanto, son de un Pixel 9.

App Pixel Screenshots

Otra nueva app es Pixel Studio, que permite crear imágenes mediante IA generativa. Sin embargo, no está disponible en español y no he conseguido activarla, así que no os puedo contar qué tal funciona.

Google viene ofreciendo numerosas capacidades de IA en la galería de fotos en sus teléfonos Pixel, como:

Borrador Mágico para eliminar objetos no deseados en nuestras fotografías

Enfocar foto para corregir las fotos movidas

Mejor Versión para combinar fotografías similares en una única toma donde puedes elegir la cara de cada persona

Editor Mágico para hacer ediciones mediante IA generativa que implican “inventar” partes de la imagen.

De todas estas funciones, siempre me ha parecido especialmente útil la función Mejor Versión para aquellas ocasiones en las que tomamos fotos de una o varias personas y alguna de ellas tiene los ojos cerrados, mira a otros sitio, etc. Aquí podemos ver un ejemplo de esta función donde cambiamos la cara de chica por otra donde tiene los ojos más abiertos.

Mejor Toma

Una función que ya existía, pero que ha experimentado mejoras, es Editor Mágico, que permite utilizar IA generativa para cosas como reposicionar a una persona en la foto, cambiar de tamaño personas, cambiar la iluminación, etc.

En este ejemplo, podemos ver cómo la chica ha sido movida de lugar con un resultado bastante bueno.

Cambio de posición de una persona con el Editor Mágico

El Editor Mágico ahora incluye una opción para ampliar el encuadre de una fotografía, que añade elementos mediante IA generativa. Aquí podemos ver un ejemplo bastante impresionante de cómo ha ampliado el encuadre de una fotografía en horizontal y en vertical.

Función Reencuadre del Editor Mágico

El Editor Mágico ahora una opción para «reimaginar» partes de tu foto con un simple toque en la pantalla y un mensaje de texto (“prompt”). Oficialmente, por el momento, solo está disponible en inglés, pero en mis pruebas en español he obtenido los resultados esperados. En estos ejemplos, he decidido cambiar el fondo de la imagen por un salón de un palacio y por una fiesta de cumpleaños.

Función Reimaginar del Editor Mágico

Otras funciones interesantes del Editor Mágico son el cambio del cielo, cambio de agua y la recreación de la «hora dorada» (cuando el sol está a punto de ponerse).

Cambio de cielo

Cambio de agua

Atardecer

Otra funcionalidad interesante es Zoom mejorado, que mejora los detalles de las fotos ampliadas con IA generativa. A continuación, podemos ver un par de ejemplos. La función puede ser útil para mejorar ciertos recortes, pero tampoco hace milagros.

Un aspecto que me gusta, aunque para algunos puede resultar preocupante, es que las ediciones con IA de las fotografías tomadas por el Pixel 9 Pro no muestran una horrible marca de agua que indique que la foto ha sido editada. Otros fabricantes, como Samsung, añaden una marca de agua en una esquina que puede arruinar la fotografía.

Una función de IA presente para vídeo es el Borrador Mágico de Audio, que utiliza la IA de Google para reducir el ruido de sonidos molestos como coches, viento, voces, aplausos o trabajos en la calle con solo unas pulsaciones. Como novedad, ahora no solo es posible suprimir sonidos no deseados (tráfico, ruido de ambiente, voces, etc.), sino también potenciar aquellos sonidos que son los deseados.

A continuación, podemos ver un vídeo grabado con el Pixel 9 (mismo procesador y software que el Pixel 9 Pro) donde, al principio, se escucha el audio original y, después, el mismo vídeo tras pasar por Borrar Mágico de Audio. El resultado es bastante impresionante, ya que las voces que se han captado de fondo se reducen de manera notable.

A pesar de todas las funcionalidades de IA que incorpora, se echan de menos algunas funcionalidades útiles presentes en otras capas de personalización como el clonado de aplicaciones, la protección de apps mediante contraseña, la creación de un espacio privado, la multitarea con ventanas flotantes o el modo escritorio tipo DeX.

Multimedia

El Pixel 9 Pro ofrece sonido estéreo gracias a la presencia de dos altavoces situados en el auricular para el oído y junto al conector USB-C, por lo que cada uno apunta en una dirección y la percepción de sonido estéreo no es tan buena como si ambos estuvieran en el frontal.

Además, la posición del altavoz inferior hace que sea posible taparlo accidentalmente con la mano cuando lo sostenemos en horizontal al ver un vídeo o jugar.

En todo caso, la mayoría de los smartphones presentan este mismo problema ya que, de lo contrario, el marco inferior no podría ser tan fino.

Como curiosidad, mientras que en otros smartphones hay 15 pasos de volumen entre el silencio absoluto y la máxima potencia, en el Pixel 9 Pro hay 25 pasos, lo que permite afinar mejor el nivel de volumen.

El Pixel 9 Pro no cuenta con un conector de auriculares de 3.5 mm, por lo que tendrás que recurrir a un adaptador USB-C o auriculares Bluetooth (soporta codecs SBC, AAC, aptX, aptX HD, y LDAC) para escuchar música o realizar llamadas.

Android 14 tiene soporte nativo para Audio Espacial, siempre que tengas los auriculares adecuados. Lo mismo ocurre con Bluetooth LE, que mejora la calidad y ofrece una conexión de menor latencia y transmisión a múltiples dispositivos.

Google incluye la app YouTube Music como reproductor de música, así como plataforma de streaming que ofrece un catálogo de música y vídeos musicales muy amplio.

La versión gratuita de YouTube Music tiene algunas limitaciones importantes, como que no es posible escuchar música en segundo plano con la pantalla apagada o al utilizar otras aplicaciones. La versión gratuita reproduce anuncios al escuchar música streaming y no permite descargar música para escucharla sin conexión, pero permite escuchar ficheros MP3 almacenados localmente en el teléfono.

La aplicación Fotos muestra todas las imágenes almacenadas en el teléfono organizadas por álbumes, así como por personas, sitios y cosas identificadas en las fotografías.

La aplicación Fotos es también la utilizada para reproducir vídeos. La interfaz de reproducción de vídeo es muy simple y no ofrece ninguna funcionalidad avanzada más allá de los controles de reproducción habituales.

El Pixel 9 Pro cuenta con la certificación Widevine L1, por lo que puede reproducir contenido HD de servicios de streaming como Netflix o Amazon Prime Video. Además, dado que la pantalla soporta HDR, podemos disfrutar de contenidos HDR de YouTube, Netflix y otros servicios de streaming.

Fotografía y vídeo

Las cámaras traseras del Pixel 9 Pro tienen las siguientes especificaciones:

Cámara ultra gran angular (123º) con sensor de 48 MP (1/2.55”) y lente con apertura f/1.7 con enfoque automático Quad PD. Posee capacidad Macro.

con sensor de 48 MP (1/2.55”) y lente con apertura f/1.7 con enfoque automático Quad PD. Posee capacidad Macro. Cámara gran angular (82º) con sensor de 50 MP (1/1.31″, 1.2µm) y lente con apertura f/1.68, estabilización óptica y enfoque automático Octa OD.

con sensor de 50 MP (1/1.31″, 1.2µm) y lente con apertura f/1.68, estabilización óptica y enfoque automático Octa OD. Cámara teleobjetivo 5x con sensor de 48 MP (1/2.55″) y lente con apertura f/2.8, estabilización óptica y enfoque automático Dual Pixel.

En cuanto a la cámara frontal, tiene las siguientes características:

Cámara gran angular (17 mm) con sensor de 42 MP y lente con apertura f/2.2 con enfoque automático.

App de Cámara

En una de las esquinas de la app Cámara encontramos un icono de un engranaje con dos pestañas y varias opciones:

Pestaña General Más luz: Permite activar el modo automático de toma nocturna o el flash. Mejor Toma: Cuando esta función está activada, el Pixel 9 Pro crea un vídeo corto para captar más detalles de ese momento y sugiere fotogramas que merece la pena guardar. Esta funcionalidad no está disponible si activamos el Flash, las funciones de profundidad de redes sociales, la visión nocturna o la iluminación para selfies. Temporizador: Permite establecer un temporizador de 3 o 10 segundos. Enfoque Macro: Permite forzar el modo macro, desactivarlo o dejarlo en automático. Relación de aspecto: Permite capturar una imagen con ratio 4:3 o 16:9.

Pro: Resolución: Permite elegir entre 12 MP o 50 MP RAW/JPEG: Permite disparar en modo RAW Selección de lente: Permite sustituir el interruptor de zoom predeterminado por un control que permite escoger qué lente quieres usar.



En otra esquina, encontramos un icono de barras de ajuste tipo ecualizador con otras opciones:

Visión nocturna

Brillo

Sombras

Balance de blancos

Enfoque

Velocidad de disparo

ISO

A la hora de tomar fotografías, Google permite seleccionar diversos modos:

Barrido de movimiento, que enfoca elementos en movimiento y añade un desenfoque creativo al fondo.

que enfoca elementos en movimiento y añade un desenfoque creativo al fondo. Larga exposición , que captura la estela que deja un sujeto en movimiento rápido, mientras que el fondo permanece enfocado. Esto es útil, por ejemplo, para captar las luces de los coches en movimiento.

, que captura la estela que deja un sujeto en movimiento rápido, mientras que el fondo permanece enfocado. Esto es útil, por ejemplo, para captar las luces de los coches en movimiento. Inclúyeme , que permite tomar fotografías de grupo donde el que toma la foto también aparece.

, que permite tomar fotografías de grupo donde el que toma la foto también aparece. Retrato , que desenfoca el fondo de manera artificial al tomar una fotografía.

, que desenfoca el fondo de manera artificial al tomar una fotografía. Foto , que es el modo normal de captura de una fotografía

, que es el modo normal de captura de una fotografía Visión nocturna , que toma fotografías por la noche aumentando la exposición y reduciendo el ruido mediante la captura de más imágenes.

, que toma fotografías por la noche aumentando la exposición y reduciendo el ruido mediante la captura de más imágenes. Panorámica, que permite capturar imágenes con mayor ángulo de visión que la cámara ultra gran angular.

La principal novedad es la función Inclúyeme, que soluciona el problema habitual de que quien toma la foto no aparece en ella. Para ello, Google ha ideado un sistema en el que primero tomas la fotografía del resto de personas y, a continuación, te colocas tú en la escena y otra persona toma la foto. El Pixel 9 Pro las combina para que tú aparezcas en la imagen final.

El propio Pixel 9 Pro te va guiando durante el proceso para que, en la primera foto, dejes espacio libre para ti y, al tomar la segunda, muestra la imagen original superpuesta para que veas cómo quedará. Es importante que, al tomar la segunda fotografía, el fotógrafo se coloque en el mismo sitio donde se tomó la primera, ya que así aseguras que la perspectiva es la misma.

Aquí podemos ver un ejemplo donde el resultado no ha sido tan bueno porque la chica se ve más pequeña que el resto de personas.

A continuación, podemos ver un vídeo utilizando la funcionalidad Inclúyeme:

Google ha mejorado la captura de fotos panorámicas para conseguir mejores resultados mediante la aplicación de HDR+. También se obtienen mejoras importantes en situaciones de poca luz, gracias a que el teléfono aplica la funcionalidad Visión Nocturna al resultado.

Al tomar la panorámica, aparecen puntos sobre la pantalla donde debes pararte mientras haces el barrido con el teléfono para que se capture la imagen.

A continuación, podemos ver un par de ejemplos con resultados muy buenos.

Fotografías panorámicas

Al grabar vídeo, están disponibles los siguientes modos:

Barrido de movimiento , que ralentiza los movimientos de barrido para dar a la grabación un toque más profesional.

, que ralentiza los movimientos de barrido para dar a la grabación un toque más profesional. Desenfoque cinematográfico, que crea un efecto cinematográfico desenfocando el fondo detrás del sujeto y grabando a 24 fps.

cinematográfico, que crea un efecto cinematográfico desenfocando el fondo detrás del sujeto y grabando a 24 fps. Vídeo , que es el modo normal de captura de una fotografía.

, que es el modo normal de captura de una fotografía. Visión nocturna, que mejora la calidad del vídeo por la noche.

que mejora la calidad del vídeo por la noche. Cámara lenta

Secuencia acelerada

Otras opciones curiosas son:

Aviso de lente sucia, que muestra una advertencia cuando la lente está demasiado sucia para hacer fotos de alta calidad.

que muestra una advertencia cuando la lente está demasiado sucia para hacer fotos de alta calidad. Función de profundidad de redes sociales , que guarda datos de profundidad que las apps de redes sociales pueden utilizar al publicar imágenes

, que guarda datos de profundidad que las apps de redes sociales pueden utilizar al publicar imágenes Temporizador de mano , que permite hacer un selfie a distancia mostrando la palma de la mano para iniciar un temporizador.

, que permite hacer un selfie a distancia mostrando la palma de la mano para iniciar un temporizador. Encuadre asistido , que usa señales sonoras y visuales, así como vibraciones, para ayudarte a encuadrar las caras en las fotos.

, que usa señales sonoras y visuales, así como vibraciones, para ayudarte a encuadrar las caras en las fotos. Secuencias aceleradas en astrofotografía , que exportan la foto y la secuencia acelerada.

, que exportan la foto y la secuencia acelerada. Luz de temporizador, que emite destellos con el flash en la parte trasera durante una cuenta atrás

que emite destellos con el flash en la parte trasera durante una cuenta atrás Caras frecuentes , que prioriza a las personas a las que más fotografías a la hora de capturar una foto.

, que prioriza a las personas a las que más fotografías a la hora de capturar una foto. Colores vistosos en las fotos , que usa el formato de color Display P3 en vez de sRGB para obtener colores más vistosos y llamativos.

, que usa el formato de color Display P3 en vez de sRGB para obtener colores más vistosos y llamativos. Ultra HDR, que aumenta el brillo en las partes más claras de las imágenes y muestra colores más intensos que el procesamiento HDR+ predeterminado.

Cámara gran angular (principal)

La cámara gran angular es la que se utiliza habitualmente para tomar fotografías y, por tanto, la que más interés despierta.

Aunque Google no ha dado detalles, todo apunta a que la cámara principal del Pixel 9 Pro (compartida también con los Pixel 9 y Pixel 9 Pro XL) es la misma que la de su predecesor.

Se trata de un sensor Samsung ISOCELL GNK con diseño Quad Bayer, que utiliza una versión sobredimensionada del patrón de filtro de color Bayer, extendido sobre cuatro píxeles. Esto significa que no se captura el nivel de resolución de color que capturaría un sensor Bayer de 50 MP (y que hay que reinterpretar los datos para intentar generar imágenes de resolución completa), pero significa que es fácil combinar datos de filas de píxeles vecinas para reducir el ruido.

Aunque incorpora un sensor de 50MP, las fotografías se capturan a 12.5MP combinando 4 píxeles en 1 para reducir el nivel de ruido. Si lo deseas, puedes tomar capturas a la resolución nativa de 50 MP para, supuestamente, obtener mayor detalle. En mis pruebas, sin embargo, no se mejora el detalle.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con la cámara principal gran angular por el día. La cámara hace un excelente trabajo a la hora de preservar los detalles, reflejar colores vivos, ofrecer un amplio rango dinámico y producir una exposición adecuada.

Imágenes capturadas por la cámara principal (gran angular) con luz abundante



Cuando la luz escasea es cuando las cámaras de los smartphones demuestran realmente su valía.

Como podemos apreciar en los siguientes ejemplos, las capturas por la noche mantienen la viveza de los colores de las tomas a la luz del día, a diferencia de otros teléfonos donde se ven más apagados, a la vez que mantienen el ruido bajo control.

El Pixel 9 Pro también hace un buen trabajo a la hora de mantener las luces confinadas en su sitio, sin destellos preocupantes ni zonas quemadas. Solo en la penúltima imagen de esta serie se ve doble un letrero iluminado, pero esto es bastante habitual en cualquier smartphone al tomar fotos con tanto contraste de luces.

Imágenes capturadas por la cámara principal (gran angular) con luz escasa

Si tienes curiosidad por conocer cómo se compara la calidad de imagen por la noche del Pixel 9 Pro con la del iPhone 15 Pro, a continuación podemos ver varios ejemplos de la misma escena tomada por ambos teléfonos. En mi opinión, el iPhone 15 Pro está algo por delante en cuanto a reducción de ruido, probablemente porque aplica el modo Noche automáticamente y tarda algo más en tomar la fotografía.

iPhone 15 Pro vs. Pixel 9 Pro

Google ofrece un modo Visión nocturna que incrementa la luz en escenas oscuras mediante la captura y posterior fusión de varias imágenes con distintas exposiciones. Este modo tarda considerablemente más de tiempo en registrar la imagen pero, a cambio, se obtiene una imagen más limpia y más iluminada. Durante la captura, debes mantener el teléfono inmóvil.

Modo Normal vs. Visión Nocturna

Google ofrece un modo de zoom 2x en el que la cámara principal recorta el 25% de su región central para obtener imágenes de 12MP. Ahora bien, al tratarse de un sensor Quad Bayer, la (diminuta) región central de 12 MP del sensor no captura el mismo detalle que un sensor convencional de 12 MP.

Cada parche de color del sensor cubre cuatro píxeles, por lo que, aunque se captura el nivel de detalle de luminancia de un sensor de 12 MP, sólo se obtiene la misma resolución de color que con un sensor Bayer de 3 MP. Usando un procesamiento inteligente y dado que los humanos somos mucho más sensibles a la resolución de luminancia que a la de color, esto no supone un gran problema.

Aunque puedas pensar que teniendo zoom 5x no tiene sentido hablar de zoom 2x, la realidad es que muchas veces no quieres un nivel de ampliación tan elevado.

Cámara ultra gran angular

Una cámara ultra gran angular permite tomar fotografías muy espectaculares gracias a que capta muchos más elementos de los que normalmente caben en una fotografía.

Google no lo ha confirmado, pero todo apunta a que el Pixel 9 Pro ha visto sustituido el antiguo Sony IMX386 por un flamante Sony IMX858. El antiguo sensor era bastante arcaico y pequeño (1/2,8”), así que el cambio IMX858 (1/2,51”), más grande y moderno, debería hacerlo mucho más versátil y útil en condiciones de poca luz.

Aunque las cámaras ultra gran angular distorsionan en los extremos, Google ha hecho un buen trabajo para reducir dicha distorsión y que las líneas rectas no se vean curvadas.

La calidad de la imagen es, en general superior a lo que encontramos en las cámaras ultra gran angular de muchos otros smartphones. A continuación, podemos ver algunos ejemplos de capturas con la cámara ultra gran angular.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular por el día



La principal limitación de esta cámara es que no posee estabilización óptica y su apertura es algo limitada, por lo que no es ideal para tomar fotografías en situaciones de poca luz.

La cámara ultra gran angular permite tomar fotografías en modo Visión nocturna, dando como resultado imágenes más luminosas y nítidas en situaciones de poca luz.

A continuación, podemos ver algunas capturas tomadas por la noche. Los colores se ven considerablemente más apagados, por lo que no es una cámara que recomiende usar con poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular por la noche

Gracias a que la cámara ultra gran angular cuenta con enfoque automático, puede ser utilizada para tomar fotografías Macro a una distancia de solo 2 centímetros.

Me habría gustado más contar con la capacidad Macro en la cámara teleobjetivo, ya que acercar la cámara tanto a un objeto implica en muchos casos que se tape la luz y se proyecten sombras.

Con el modo Macro se consigue una buena calidad de imagen, como se puede apreciar en estos ejemplos.

Fotografías tomadas en modo Macro

Cámara teleobjetivo

El Pixel 9 Pro incluye una cámara teleobjetivo con un elevado nivel de ampliación, 5x, que permite acercarnos a detalles lejanos.

El problema de un nivel de zoom tan alto es que cualquier ampliación intermedia hasta 4.9x se realiza digitalmente, mediante una ampliación de la imagen captada por la cámara principal, por lo que personalmente no soy fan de tener una única cámara teleobjetivo con tanto alcance. Dicho esto, si lo tuyo es ir a conciertos o eventos deportivos, cuanto más zoom, mejor, así que el Pixel 9 Pro te hará feliz.

De nuevo, nos encontramos ante la misma cámara que en el Pixel 8 Pro, por lo que no cabe esperar un gran avance en calidad de imagen.

A continuación, podemos ver algunas imágenes captadas por la cámara teleobjetivo durante el día, que ofrece una buena calidad de imagen, con colores vivos y capturas nítidas.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo por el día



Esta cámara tiene una apertura bastante limitada, por lo que no es ideal para tomar fotografías por la noche. s No obstante, las capturas son válidas para redes sociales u otros usos que no impliquen ver las imágenes a tamaño completo. A continuación, incluyo algunos ejemplo.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo por la noche

Modo Retrato

El Pixel 9 Pro es capaz de tomar fotografías en modo Retrato con el fondo desenfocado artificialmente, tanto si capturas la fotografía en el modo Retrato propiamente dicho, como si decides aplicar el efecto Retrato a posteriori desde la app Fotos mediante procesado software.

Los retratos son capturados por la cámara gran angular con un zoom 2x o 1.5x (aprovecha la gran resolución del sensor de 50 MP para hacer un recorte). No es posible tomar retratos con zoom 1x, así que si quieres tomar un retrato de cuerpo entero tendrás que separarte bastante del sujeto. Tampoco es posible usar la cámara teleobjetivo 5x. Esto es raro…

A continuación, podemos ver unos ejemplos de fotografía tomadas con modo Retrato. El Pixel 9 Pro hace un buen trabajo a la hora de separar a la persona del fondo de la imagen, aunque el pelo siempre es problemático y, a veces, el desenfoque del fondo es un poco exagerado, pero es algo que puede modificarse a posteriori.

Fotografías tomadas en modo retrato

Grabación de vídeo

El Pixel 9 Pro es capaz de grabar vídeo hasta 8K@30fps y 4K@60fps y es posible activar captura de vídeo con HDR de 10 bits. En el caso de grabar a resolución Full HD, es posible seleccionar una tasa variable de FPS que se ajusta automáticamente a las condiciones de la escena.

Con objeto de reducir el espacio ocupado por los vídeos, Google permite utilizar el formato HEVC (H.265) de alta eficiencia que reduce el espacio ocupado por el vídeo, pero puedes tener problemas de compatibilidad al reproducirlo en otro dispositivo. También es posible grabar vídeo en formato HDR de 10 bits.

Google ofrece una funcionalidad llamada Optimizador de vídeo que mejora los colores, la iluminación y la estabilización de los vídeos. Para utilizarla, es necesario activarla antes de empezar y grabar y esperar a que se procese el vídeo. Mientras que el vídeo inicial está disponible nada más terminar la grabación, se recibe una notificación cuando el vídeo optimizado está listo, ya que el procesamiento se hace en la nube.

El resultado es bastante impresionante, como podemos apreciar en este vídeo:

A continuación, podemos ver unos ejemplos de vídeos grabados en resolución 8K@30fps, 4K@60fps y 4K@30fps por el día. En todos los casos, la calidad de la imagen es muy buena, con una estabilización excelente.

Vídeos grabados en 8K@30fps, 4K@60fps y 4K@30fps por el día



Aquí podemos ver unos ejemplos de vídeos grabados por la noche, que ofrecen una calidad muy buena, incluso al grabar a 60 FPS. Obviamente la calidad no es tan buena como durante el día, pero el resultado es muy satisfactorio.

Vídeos grabados en 8K@30fps, 4K@60fps y 4K@30fps por la noche

Existe un modo de vídeo llamada Visión Nocturna que mejora la calidad de la grabación de vídeo por la noche, aunque no veo una gran mejora respecto a la función de Optimización de vídeo. A continuación, podemos ver un ejemplo.

Vídeos grabado con Visión Nocturna

A la hora de grabar vídeo, Google ofrece varios modos de estabilización de vídeo:

Estándar: Para cuando haya poco movimiento (opción predeterminada)

Para cuando haya poco movimiento (opción predeterminada) Fija : Para contenido lejano y que no se mueve (con zoom 2x)

: Para contenido lejano y que no se mueve (con zoom 2x) Activa: Para cuando haya mucho movimiento (solo disponible en 1080p) ya que utiliza la cámara ultra gran angular. La calidad de imagen es inferior debido al uso de esta lente.

Google incorpora un modo Desenfoque que aplica un bokeh artificial alrededor del sujeto. En general funciona bastante bien, aunque tiene la limitación de que no es posible ajustar la intensidad del desenfoque (bokeh artificial).

También ofrece Sonido mejorado, que permite capturar voces nítidas en lugares ruidosos. Reduce ruidos no deseados como el del viento, tráfico y multitudes. Este modo funciona mejor si solo habla una persona.

Cámara frontal

La cámara frontal del Pixel 9 Pro consta de una cámara gran angular de 42 MP, apertura ƒ/2.2 y, como novedad, incorpora por primera vez enfoque automático.

La cámara permite tomar selfies individuales o de grupo escogiendo los factores de ampliación 1x y 0,7x respectivamente.

A continuación, incluyo algunos selfies captados con la cámara del Pixel 9 Pro, que ofrecen una buena calidad de imagen, incluso cuando las condiciones de iluminación no son las mejores, como en la última foto.

Selfies tomados con la cámara frontal del Pixel 9 Pro



La cámara frontal ofrece un modo Retrato que puede difuminar el fondo para producir el efecto bokeh.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de selfies tomados con esta funcionalidad donde podemos apreciar que Google ha hecho un buen trabajo a la hora de implementar este procesado, aunque el pelo sigue siendo la asignatura pendiente.

Selfies tomados en modo Retrato con la cámara frontal del Pixel 9 Pro



A la hora de grabar vídeo con la cámara frontal, es posible grabar hasta 4K@60fps, incluso en formato HDR de 10 bits. Aquí también se ofrece la función sonido mejorado para capturar voces nítidas en lugares ruidosos.

Llamadas de voz

En las pruebas que he realizado la calidad de la voz es correcta y he podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades.

Las llamadas telefónicas han sido mejoradas con la función Llamadas Nítidas, que optimiza la calidad del audio, y Notas de la llamada, que ofrece un resumen y una transcripción completa de la conversación. Sin embargo, esta última función no parece estar disponible todavía, ya que no he conseguido activarla.

El Pixel 9 Pro es compatible con VoLTE, así como llamadas WiFi si tu operador ofrece este servicio.

Precio

El Pixel 9 Pro está a la venta por 🛒 1.099€ con 128 GB, 🛒 1.199€ con 256 GB y 🛒 1.329€ con 512 GB.

Las principales alternativas son el Pixel 9 (🛒 899€ con 128 GB y 🛒 999€ con 256 GB.) y el Pixel 9 Pro XL (🛒 1.199€ con 128 GB, 🛒 1.299€ con 256 GB, 🛒 1.429€ con 512 GB y 1.689€ con 1 TB)

Las diferencias entre el Pixel 9 y el Pixel 9 Pro se encuentran en la pantalla (panel LTPO 1-120 Hz en caso del modelo Pro), la memoria RAM (16 GB vs. 12 GB), la presencia de una cámara teleobjetivo, las características de la cámara frontal, la velocidad de carga con cable e inalámbrica y algunas funciones de software. Si quieres conocer las diferencias entre el Pixel 9 Pro y el Pixel 9 Pro XL, te aconsejo que eches un vistazo a nuestro artículo.

Mi opinión

Una de las cosas que distingue a las grandes marcas del resto es que sus teléfonos son reconocibles a distancia y, en los últimos años, Google ha conseguido un diseño único. El Pixel 9 Pro, con su cuerpo de aluminio y parte trasera de cristal mate, se diferencia de sus rivales por el gran módulo de cámaras que ocupa casi todo el ancho. Te podrá gustar más o menos, pero es diferente.

Google también se ha preocupado de hacer un teléfono resistente, como demuestra el uso de Gorilla Glass Victus 2 tanto en el frontal como en la parte trasera, y la esperada resistencia IP68 al polvo y el agua.

Aunque en el pasado se criticó mucho a las pantallas de los Pixel, Google se ha puesto a la altura de los mejores. La pantalla OLED de 6,3″ destaca por una buena reproducción de color, un altísimo brillo máximo (1.970 nits según mis mediciones), ángulos de visión amplios, función de pantalla siempre activa y una tasa de refresco adaptable de 1 a 120 Hz.

Es una pantalla «casi» perfecta, pero la tasa PWM de solo 240 Hz resulta decepcionantemente baja y puede provocar molestias en los ojos o dolores de cabeza a personas con ojos sensibles.

El Pixel 9 Pro apuesta por un chip de la casa, el Tensor G4, que trae pocas mejoras respecto a su antecesor y no brilla en los benchmarks de rendimiento de CPU y GPU. Esto era esperable, ya que el foco de Google está en las capacidades de Inteligencia Artificial, como ha explicado la compañía.

A nivel de potencia de CPU/GPU, está claramente por detrás de los chips que montan los mejores buques insignia de 2024. Tampoco sobresale por su rendimiento sostenido — más bien al contrario, ya que decae al cabo de unos minutos de carga continuada.

Ahora bien, no debemos preocuparnos demasiado por los benchmarks, ya que, en el día a día, el Pixel 9 Pro se mueve con fluidez. Las apps se abren rápido y la interfaz se mueve con animaciones suaves. Los juegos 3D complejos como Call of Duty Mobile, Asphalt 9 o Real Racing 3 se mueven a tasas de FPS que, a simple vista, son elevadas y estables — no he podido utilizar mi software de medición de FPS al no ser compatible — aunque no hay soporte para ray tracing. No diría que es un teléfono para gamers.

El Pixel 9 Pro llega con 16 GB de RAM LPDDR5x, hasta 512 GB de almacenamiento UFS 3.1 (el salto a UFS 4.0 se está haciendo esperar) y un conector USB Tipo-C 3.2 compatible con OTG que, por fin, admite DisplayPort para sacar la salida de vídeo a un televisor o monitor.

En el apartado de conectividad, soporta Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 con doble antena, NFC, GPS dual, UWB y 5G. No cuenta con Dual SIM mediante dos tarjetas físicas, pero sí mediante nanoSIM + eSIM. Ah, también incluye un sensor de temperatura, pero no le veo ninguna utilidad mientras no esté autorizado en Europa para medidas corporales.

Google ha incorporado un lector de huella dactilar tipo ultrasónico bajo la pantalla. En comparación con el lector óptico de generaciones anteriores, es muy rápido (basta con tocar la pantalla brevemente para desbloquear). También cuenta con reconocimiento facial, que sirve para desbloquear el teléfono, confirmar pagos móviles o acceder a apps sensibles.

El Pixel 9 Pro tiene una batería de 4.700 mAh, que ofrece una autonomía correcta tanto a 60 como 120 Hz, pero algunos smartphones de gama alta aguantan más. En el día a día, podrás llegar al final de la jornada con batería suficiente, pero ojo con hacer un uso intensivo.

El Pixel 9 Pro ofrece carga «rápida» (nótense las comillas) de 27 vatios a través del estándar USB-PD 3.0 PPS, capaz de recargar un 50% en algo más de 30 minutos según mis pruebas. También es compatible con carga rápida inalámbrica hasta 15W con Google Pixel Stand (2ª Gen.) y carga inalámbrica inversa.

Aunque algunos esperaban ver Android 15, el Pixel 9 Pro llega con Android 14 de fábrica, la última versión del sistema operativo de Google. Una ventaja es que recibirá actualizaciones de Android durante siete años, hasta 2031. Esto los sitúa por encima de casi todos los fabricantes, aunque tendremos que ver cómo aguanta su procesador el paso del tiempo.

Google ha incluido algunas funcionalidades de IA interesantes, como el uso de Gemini Nano (en sustitución de Google Assistant) como asistente virtual e incluso de Gemini Live si cuentas con una suscripción (con el Pixel 9 Pro recibes 12 meses de suscripción gratuita). También hay funciones útiles como Pixel Screenshots para buscar información en capturas de pantalla, Notas de pantalla para resumir conversaciones o Pixel Studio para imaginar imágenes, pero no están aún en español.

Google viene ofreciendo numerosas capacidades de IA para fotografía y vídeo en sus teléfonos Pixel, como Borrador Mágico, Enfocar foto, Mejor Versión, Editor Mágico, Borrador Mágico de Audio, etc. Algunas de estas funciones, como el Editor Mágico, se han visto mejoradas con funciones para ampliar el encuadre (imaginando elementos no existentes) o cambiar la escena por otra que describamos con palabras.

La novedad más curiosa de este año es Inclúyeme, que permite que el autor de una fotografía aparezca también en la foto combinando dos fotografías sucesivas. El resultado es bastante aceptable, aunque requiere de cierta experiencia tomar la segunda foto.

Un aspecto positivo es que las imágenes editadas no presentan una marca de agua, como ocurre, por ejemplo, con los smartphones de Samsung.

En comparación con las capas de software de otros fabricantes, echo de menos algunas funcionalidades útiles como el clonado de aplicaciones, la protección de apps mediante contraseña, la creación de un espacio privado, la multitarea con ventana flotante o el modo escritorio tipo Samsung DeX.

El Pixel 9 Pro cuenta con tres cámaras traseras: gran angular (50MP, f/1.68, OIS), ultra gran angular (48MP, f/1.7) y teleobjetivo 5x (48MP, f/2.8, OIS). Solo la cámara ultra gran angular ha mejorado su hardware respecto al Pixel 8 Pro, ya que las otras dos son idénticas.

Las fotografías tomadas durante el día con las tres cámaras ofrecen una elevada nitidez, un colorido vivo y una exposición acertada. Por la noche, las imágenes tomadas por la cámara principal ofrecen un buen detalle, mantienen el colorido original y consiguen contener el ruido, aunque en mi opinión está algo por detrás de sus rivales de gama alta, como el iPhone 15 Pro. La cámara ultra gran angular produce colores algo apagados por la noche y la cámara teleobjetivo, por su limitada apertura, no es ideal para tomar fotografías con poca luz.

La cámara frontal cuenta con un sensor de 42MP con apertura f/2.2. Esta cámara ofrece una resolución muy elevada y cuenta con enfoque automático. Los resultados que se obtienen con esta cámara son buenos.

A la hora de grabar vídeo, el Pixel 9 Pro produce una imagen estable y de buena calidad tanto con la cámara trasera como con la cámara frontal. Es posible grabar vídeo hasta 8K@30fps con la cámara principal y 4K@60fps con el resto. Google incorpora una función llamada Optimizador de vídeo que mejora notablemente la calidad de los vídeos, sobre todo por la noche, tras procesarlos en su nube.

¿Merece la pena el Pixel 9 Pro? El Pixel 9 Pro, a la venta desde 1.099€, es una excelente opción si buscas un smartphone que ofrezca un diseño con personalidad propia, una pantalla de gran calidad, un rendimiento sólido (sin ser ideal para juegos), un conjunto de cámaras versátil con funcionalidades de IA útiles y una experiencia de Android con actualizaciones durante siete años.

Lo mejor y lo peor

Lo mejor:

Diseño con personalidad propia. Construcción en aluminio y cristal con protección Gorilla Glass Victus 2 en el frontal y la parte trasera. Resistencia al agua y el polvo (IP68).

Diseño con personalidad propia. Construcción en aluminio y cristal con protección Gorilla Glass Victus 2 en el frontal y la parte trasera. Resistencia al agua y el polvo (IP68). Pantalla OLED con excelente fidelidad de color, elevada nitidez, altísimo brillo, alta tasa de refresco (1-120 Hz) y pantalla siempre activa, pero la tasa PWM es más bien baja (240 Hz).

Pantalla OLED con excelente fidelidad de color, elevada nitidez, altísimo brillo, alta tasa de refresco (1-120 Hz) y pantalla siempre activa, pero la tasa PWM es más bien baja (240 Hz). Lector de huella ultrasónico bajo la pantalla, que desbloquea de forma muy rápida, además de reconocimiento facial.

Lector de huella ultrasónico bajo la pantalla, que desbloquea de forma muy rápida, además de reconocimiento facial. Última versión de Android y garantía de actualizaciones de versiones principales durante siete años (!).

Última versión de Android y garantía de actualizaciones de versiones principales durante siete años (!). Funciones de IA que diferencian al teléfono de otros rivales (app Pixel Screenshots, Gemini Nano/Live, Editor Mágico, Inclúyeme, Borrador Mágico de audio, Optimizador de Vídeo, etc.). Las fotografías editadas no tienen una marca de agua.

Funciones de IA que diferencian al teléfono de otros rivales (app Pixel Screenshots, Gemini Nano/Live, Editor Mágico, Inclúyeme, Borrador Mágico de audio, Optimizador de Vídeo, etc.). Las fotografías editadas no tienen una marca de agua. Cámaras frontal y traseras con buena calidad de imagen, tanto por el día como por la noche. Excelente captura de vídeo con las cámaras frontal y traseras.

Lo peor:

El chip Tensor G4 no es tan potente en CPU/GPU como sus rivales de 2024 y su rendimiento sostenido decae notablemente.

El chip Tensor G4 no es tan potente en CPU/GPU como sus rivales de 2024 y su rendimiento sostenido decae notablemente. Algunas funciones de IA solo están disponibles en inglés por el momento

Algunas funciones de IA solo están disponibles en inglés por el momento Carga «rápida» por cable a 27W, no tan rápida como otros smartphones.

Si te ha gustado el análisis, comparte el artículo en tus redes sociales. También puedes pulsar este botón: Tweet