💻 ¡Oferta portátiles! ¡CHUWI desafía la gama alta ligera con la serie CoreBook Air por menos de 500€! [ Saber más ]

Si disfruta de la naturaleza alejado de la red eléctrica, una estación de energía portátil puede ser un gran aliado. Lo mismo ocurre si quieres ahorrar en tu factura de electricidad aprovechando las horas valle o si buscas estar preparado por si llega un nuevo apagón.

VTOMAN es una marca global dedicada a la investigación, desarrollo, fabricación y distribución de productos de batería de iones de litio. Uno de sus productos más interesante es la estación de energía portátil VTOMAN Jump 2200, que está rebajado de 1.399€ a solo 🛒 499€.

💻 ¡Oferta portátiles! ¡CHUWI desafía la gama alta ligera con la serie CoreBook Air por menos de 500€! [ Saber más ]

Con una capacidad de 1.548 Wh y una potencia de salida de 2.200 W, la estación de energía portátil VTOMAN Jump 2200 es perfecta para viajar en autocaravana, acampar o cubrir necesidades eléctricas fuera de la red. Ofrece hasta 2.200 W de potencia continua para cubrir la mayoría de las demandas energéticas. Además, puede alcanzar una potencia de salida de hasta 4.400 W, lo que le permite hacer funcionar dispositivos de alta potencia sin esfuerzo.

He tenido oportunidad de probar esta estación de carga portátil y, a continuación, os traigo mis impresiones.

👉 Índice

Construcción

La estación Jump 2200 posee unas dimensiones de 358 × 270 × 2807 mm y un peso de 17,4 kg, por lo que es un dispositivo que puede ser transportando en la mano sin dificultad, aunque a distancias cortas, ya que su peso y tamaño no dejan de ser considerables.

La estación incorpora un asa en la parte superior para que sea fácil agarrarla, aunque me habría gustado ver dos asas a cada lado para facilitar su transporte por dos personas. El asa se nota robusta y no parece haber riesgo de que se rompa por el uso.

Su rango de funcionamiento durante la carga es entre -10ºC y 45ºC, por lo que no deberías tener problema en utilizarla en cualquier situación.

Jump 2200 no cuenta con protección frente al agua. De hecho, tiene ranuras en los laterales por las que puede entrar muy fácilmente agua y polvo, así que debes tener cuidado a la hora de elegir el lugar donde la colocas.

La estación de energía está fabricada en un cuerpo unibody de plástico gris oscuro y la construcción da sensación de seguridad y calidad.

En el frontal, encontramos una pantalla LCD con una gran cantidad de información útil, como la capacidad de la batería, la potencia de entrada / salida, el tiempo restante de autonomía e indicadores de estado (DC, USB Tipo-C, USB Tipo-A, AC)

La pantalla se ve bien incluso desde arriba, por lo que no tendrás que tirarte al suelo para ver lo que pone, como ocurre con otras estaciones de carga. Tener tanta información en la pantalla resulta muy útil para poder controlar el equipo sin tener que echar mano del smartphone.

En la parte trasera, encontramos una práctica luz LED de 12W que ilumina la oscuridad de manera constante o, si preferimos, puede activar un modo SOS.

En cuanto a los puertos de entrada, se encuentran en el frontal:

Puerto de entrada de corriente continua (en el frontal) 1 puerto DC (12-60V, 400W) para adaptador de corriente alterna, mechero de coche o panel solar



Los puertos de salida también se encuentran en el frontal:

Puertos de salida de corriente continua 1 puerto para la toma de mechero + 2 puertos DC5521 (máximo total 120W)

Puertos USB-A y USB-C 4 puertos USB-A (3 puertos 5V/2.4A + 1 puerto QuickCharge 3.0) 2 puertos USB-C (100W)

Puertos de salida de corriente alterna 3 enchufes europeos (230V, 2.200W)

Puerto de batería para arrancar un coche (función de arranque para vehículos de hasta 9 L de gasolina y 7 L de diésel, sin reducir la vida útil de la estación. El cable de arranque se vende por separado)

VTOMAN ha incorporado botones para activar las salidas USB, DC y AC en el frontal. Salvo el puerto de expansión de batería y el puerto de arranque de coche, el resto de conectores no cuentan con tapas o solapas de goma para evitar que entre suciedad, polvo o agua cuando están a la intemperie.

BLUETTI ha incluido tres cables en la caja: cable de carga de coche, cable USB-A a USB-C y cable USB-C a USB-C. Además, ha incorporado un adaptador de corriente alterna para cargar la batería.





Carga de la estación

Como he comentado en la sección anterior, es posible cargar la batería de la estación de energía mediante corriente alterna o corriente continua (paneles solares o un vehículo).

El tiempo de carga utilizando corriente alterna es de aproximadamente 4 a 5 horas y utilizando el cargador de coche aumenta hasta las 9 a 12 horas. El tiempo de carga utilizando corriente continua de los paneles solares es mucho más variable, ya que depende de la potencia máxima y cantidad de paneles, pero se puede llegar a 4 horas con paneles de 400W.

Alimentación de dispositivos

La estación de energía puede entregar una potencia total de 2.200 vatios a través de sus distintos puertos de salida. Además, puede proporcionar puntualmente 4.400 W de potencia de salida para alimentar dispositivos de alto rendimiento.

La capacidad de la batería de 1.548 Wh permite alimentar durante 50-70 minutos una sierra circular manual (1.300W), 60-80 minutos un taladro (1.100W), 60-80 minutos una parrilla eléctrica (1.200W), 40-50 minutos un horno eléctrico (1.600W), 60-80 minutos una sierra de corte (1.100W) y 80-110 minutos un cortacésped (780W)

El equipo viene con batería LiFePO4 que ofrece una capacidad del 80% tras 3.100 ciclos de carga y un sistema de gestión de la batería (BMS) que, según la compañía, incorpora 10 medidas de protección de seguridad para estar protegido de riesgos potenciales (temperatura, sobrecarga, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga, etc.) durante el funcionamiento diario.

La estación admite la expansión con un módulo de batería adicional VTOMAN de 1.548 Wh. Al conectarlo, la capacidad total aumenta hasta 3.096 Wh.

La estación de carga no es solo útil si vas a hacer una excursión, sino también para reducir la factura de electricidad. Es posible cargar la estación por la noche o en fines de semana, cuando la electricidad es más barata, o incluso a plena luz del día si te haces con unos paneles solares y utilizarla para alimentar dispositivos en horas en las que la electricidad es más cara. También es un buen aliado en caso de que suframos un nuevo apagón.

En mis pruebas, he cargado la estación en horas valle y la he utilizado para alimentar el ordenador portátil con el que trabajo durante muchas horas.

La estación de energía funciona de forma bastante silenciosa, aunque, en algunas ocasiones, se activa el ventilador. En todo caso, incluso cuando el ventilador funciona, no hace demasiado ruido.

Precio

La estación de energía Jump 2200 tienen un precio de 1.399€, que está rebajado estos días a solo 🛒 🛒 499€. Es un precio muy ajustado dada la gran potencia, capacidad y posibilidades de conexión de este equipo.

VTOMAN ofrece una garantía de 24 meses para cada compra del VTOMAN Jump 2200 al comprar a través de su sitio web oficial.