Análisis del robot cortacésped Yard Force NX 60i con WiFi

Los robots cortacésped para el jardín son capaces de cortar el césped de forma autónoma, librándote de una tarea bastante tediosa si vives en una casa con jardín.

Hace unas semanas, tuve oportunidad de probar el robot cortacésped Yard Force LUV600Ri, y ahora le ha tocado el turno al modelo Yard Force NX 60i, que trae algunas mejoras interesantes.

El robot Yard Force NX 60i está indicado para jardines de hasta 600 m², cuenta con un radar ultrasónico iRadar que le ayuda a evitar obstáculos y puede ser manejado a través del móvil mediante una app.

He probado el robot cortacésped Yard Force NX 60i (🛒 849€) durante varias semanas y, a continuación, os traigo mis impresiones.

Diseño y construcción

El Yard Force NX 60i tiene forma de un vehículo futurista en miniatura y, de hecho, mis cámaras de seguridad Netatmo lo confunden con un coche cuando se mueve por el jardín.

El robot tiene unas dimensiones de 57 × 40 × 28 cm, por lo que es bastante más grande que un robot aspirador pero más compacto que un cortacésped. La mayor parte de su exterior es de color negro, aunque la tapa superior y algunos otros detalles son de un llamativo color naranja.

Cuenta con dos grandes ruedas dentadas en la parte trasera que le impulsan cuando recorre el jardín y otras dos ruedas más pequeñas que quedan ocultas por la carcasa y que le permiten maniobrar.

Mi jardín es bastante plano, pero según Yard Force, el robot puede superar pendientes de hasta 40%, por lo que no deberías tener problema si tu jardín tiene cierto desnivel. Durante el corte, la hierba cortada no se recoge, sino que cae en pequeñas virutas, proporcionando al suelo nutrientes y humedad naturales.

En la parte frontal, el robot cuenta con un «peine» que mejora la eficiencia de cortado y protege las cuchillas para que no se dañen.

Justo encima posee dos orificios donde se enganchan los pinchos de la base de carga por los que recibe energía. Un poco más arriba, se encuentra el sensor de lluvia, de que hablaremos más adelante.

A los lados, se encuentran los sensores ultrasónicos iRadar que le permiten detectar obstáculos de, al menos, 12 cm de altura, a una distancia de 20 cm y cambiar de dirección sin chocar.

En la parte trasera, posee un asa que permite levantar el robot del suelo de forma cómoda y segura, ya que las cuchillas dejan de funcionar tan pronto como el robot se separa del suelo. Debajo del asa hay un botón que permite apagar y encender el robot físicamente, aunque debes dejarlo permanentemente encendido si quieres manejarlo con la app.

En la parte superior, posee un gran botón STOP que, al ser pulsado, interrumpe el movimiento del robot y abre una tapa que nos da acceso a una rueda para seleccionar la altura a la que queremos cortar el césped (2, 3, 4 5 o 6 cm) y al panel de control con botones y pantalla para manejarlo sin la app.

Para poder utilizar el panel, es necesario introducir previamente el PIN (por defecto, «0000»). En la pantalla podemos ver la frecuencia de señal configurada (S1 o S2), los rangos de tiempo de funcionamiento, el porcentaje de batería restante, el día de la semana y el estado del cortacésped

A través de un menú, es posible configurar la hora, establecer las horas de funcionamiento, configurar los sensores ultrasónicos y de lluvia, cambiar el código PIN, establecer el idioma y conectarlo a una red WiFi. En mi caso, prefiero utilizar la app para configurar todos estos parámetros, que es más cómodo.

Si le damos la vuelta, podemos ver las tres cuchillas colocadas en un disco que gira a gran velocidad para cortar el césped.

El Yard Force NX 60i posee resistencia IP24 frente a salpicaduras de agua, por lo que no hay ningún problema si se moja con lluvia o los aspersores de riego. A su vez, el adaptador de corriente tiene protección IP67, por lo que podría incluso ser sumergido en agua.

Dado que no es recomendable cortar el césped mientras llueve, el robot vuelve a la base cuando su sensor detecta lluvia y espera un tiempo configurable hasta salir y reanudar el trabajo.

El robot viene acompañado por una base que debe conectarse a la corriente eléctrica y que, mediante dos pinchos, carga la batería del robot. Como veremos en el siguiente apartado, esta base es también el lugar al que se conecta el cable que delimita el perímetro, por lo que la base debe estar permanentemente conectada a la corriente.

Por suerte, viene con un cable bastante largo de 9 metros, por lo que no es necesario que tengas un enchufe pegado al lugar donde quieras colocar la base.

Preparación del jardín

Los robots cortacésped no son tan inteligentes como los robots aspiradores del hogar, por lo que es necesario un trabajo de preparación bastante laborioso. Por suerte, solo se debe hacer una vez, incluso aunque renueves tu modelo de cortacésped más adelante.

Con objeto de que el robot sepa cuál es el límite del jardín, es necesario fijar un cable a lo largo de todo el perímetro que debe empezar y acabar en la base de carga. Yard Force incluye 120 metros de cable con este robot, que deberían ser suficientes ya que, a modo de referencia, un jardín cuadrado de 600 m² tiene un perímetro de unos 100 metros.

Yard Force también incluye 150 clavos de fijación para colocar el cable muy bien pegado al suelo y, en las instrucciones, recomienda situarlos cada 80 cm. En mi experiencia, es recomendable situarlos a menos distancia en lugares complicados — por ejemplo, cerca de raíces de árboles — para asegurar que el cable queda bajo tierra.

Es importante que el cable quede más bien tenso y, por supuesto, que no tenga «lazos», ya que eso impediría al robot orientarse.

Colocar el cable así es peligroso porque las propias cuchillas del robot pueden cortarlo, así que es recomendable enterrarlo unos milímetros.

En este punto me gustaría compartir mi propia experiencia ya que, tras colocar el cable a ras de suelo, el robot lo cortó con sus cuchillas hasta en dos ocasiones.

Reparar un cable cortado no es tan sencillo como empalmarlo con una clema, sino que tienes que usar unos conectores especiales con un gel en el interior. Yard Force incluye 3 conectores de cable en la caja, pero puedes comprar más fácilmente — un pack de 20 cuesta unos 9€ en Amazon.

Para evitar estos problemas, mi consejo es que entierres el cable varios milímetros por debajo del suelo. Yo utilicé un cuchillo de cocina para crear un surco alrededor del perímetro e iba metiendo el cable, sujetándolo con los clavos y tapándolo con la misma tierra que había salido al hacer el surco para que quedara oculto.Es un proceso bastante laborioso que me llevó varias horas.

Si te preocupa que el surco deje marca en tu jardín, solo lo verás durante los primeros días. Tras unas semanas, el césped crecerá y el surco dejará de ser visible.

En este punto también es importante tener en cuenta que el cable, además de marcar la frontera del jardín, marca el camino al robot para volver a la base. Cuando el robot se queda sin batería, busca el cable del perímetro, se sitúa encima y comienza a recorrerlo por encima hasta llegar a la base.

Yard Force recomienda que dejes un espacio de unos 20-30 cm desde el cable hasta el límite del jardín, y esto es especialmente importante si la frontera es una pared ya que, en caso contrario, el robot rozará con la pared al seguir el cable de camino a la base y no podrá avanzar. Ten en cuenta que el robot tiene un ancho de 40 cm, por lo que quedan 20 cm a cada lado del cable cuando está caminando por encima.

No debes preocuparte por qué ocurrirá con trozo de césped entre el cable y el borde del jardín, ya que es posible configurar en la app que el robot sobrepase el límite del cable hasta en 40 centímetros para, precisamente, cortar ese trozo de césped durante la operación normal.

También es importante que el recorrido del cable sea «sencillo» para el robot, es decir, que no haya ángulos rectos abruptos sino curvas suaves, y que no pase demasiado cerca de obstáculos que puedan impedir que el robot gire o avance. En mi caso, la primera vez enterré el cable demasiado cerca de un ciprés que tengo en una esquina, y el robot chocaba con el tronco al seguir el camino del cable y girar, por lo que tuve que desenterrarlo y recolocarlo 😓.

Los dos extremos del cable perimetral van conectados a la base. Uno de ellos llega por detrás y se conecta a «B» (Back), mientras que el otro pasar por debajo de la base y se conecta al conector «F». Es importante colocar el cable debajo de la base bien centrado, ya que le sirve de guía al robot para subirse encima y enganchar los pinchos de carga en los orificios frontales.

Aquí hay otro punto a tener en cuenta que, en mi opinión, no viene bien explicado en el manual: la orientación de la base de carga.

La entrada de la base (o sea, la pequeña rampa) debe estar colocada de tal forma que cuando el robot esté entrando en la base, el jardín quede a su izquierda. De lo contrario, el robot pensará que el jardín es todo lo que está fuera de los límites del cable, en lugar de dentro, y cuando le ordenes cortar el césped se escapará de los límites del jardín o empezará a dar vueltas.

En estas imágenes se muestra visualmente cuáles son las orientaciones correctas. Esto es importante ya que, la primera vez, coloqué mal la base y el cortacésped se escapó del jardín y trato de cortar césped en el camino asfaltado que hay al lado 🤦‍♂️.

Una vez que hayas colocado el cable a lo largo del perímetro del jardín y hayas conectado los extremos a la base, se debería encender la luz S1 trasera de la base (o la luz S2 si has decidido cambiar a la otra señal para evitar interferencias con un vecino que tenga el mismo robot). Si la luz parpadea, el cable no está bien conectado a la base o está roto en algún lugar.

Manejo del robot

El panel de control que tiene el robot en su parte superior permite iniciar el cortado de césped sin tener que echar mano de la app.

Basta con abrir la tapa pulsando el botón STOP, desbloquear el teclado introduciendo el PIN, pulsar sobre el botón del de inicio (icono de triángulo mirando a la derecha) y cerrar la tapa.

El robot comenzará a cortar el césped y, cuando se quede sin batería, volverá a la base a recargarla. Una vez recargada, si todavía no han pasado el número de horas marcadas, abandonará de nuevo la base para seguir cortando césped.

En cualquier momento, puedes ordenar al robot volver a la base con solo pulsar el botón STOP para abrir la tapa, pulsar sobre el botón de base (icono de casita) y cerrar la tapa.

Si quieres utilizar la app, debes conectar en primer lugar el robot a la red WiFi de tu casa siguiendo las instrucciones que te da la app.

Básicamente debes escanear el código QR que aparece impreso en el propio robot cortacésped, introducir la contraseña de la red WiFi de tu casa, y conectarte con tu móvil a la red WiFi que crea el cortacésped para que se transfieran tus credenciales.

Si tienes el mismo nombre de red WiFi (SSID) para las bandas de 2.4 y 5 GHz y no consigues que funcione la conexión, te recomiendo que cambies el nombre de la red de 2.4 GHz a uno diferente.

Como es lógico, es necesario que tengas cobertura WiFi en todo el jardín para manejar el robot a través de la app. En mi casa, eso no es un problema ya que, como compartí en otro artículo, tengo varias antenas WiFi en el exterior que ofrecen cobertura en todo el jardín.

En caso de que no sea así, Yard Force comercializa un repetidor WiFi que puedes acoplar a la propia base de carga — suponiendo que al menos en la base sí que tienes cobertura — y que se puede comprar por unos 92€ en Amazon.

Yard Force ha renovado su app, que ahora se llama CloudHawk y presenta una interfaz mucho más moderna. La pantalla principal de la app muestra la lista de todos los dispositivos y datos sobre la programación para el día de hoy y para mañana.

Si pulsas sobre el cortacésped, accedes a una pantalla donde se muestra el tiempo total que ha trabajado tu cortacésped, el nivel de batería restante, la previsión metereológica para hoy y mañana, el estado del dispositivo, la programación y tres botones: Casa (volver a la base), Inicio y Pausa.

La app permite establecer los períodos de funcionamiento del cortacésped de forma automática con solo introducir el tamaño del jardín, los días de funcionamiento (días entre semana, fin de semana, todos los días) y la complejidad de tu jardín (simple o compleja).

También es posible establecer la programación de forma manual, escogiendo para cada día de la semana hasta dos intervalos de tiempo.

Un aspecto mejorable es que, si pulsas el botón Inicio de la app o el botón del triángulo del propio robot, este solo se pondrá en marcha si estás dentro de alguno de los intervalos y días establecidos en la planificación. En caso contrario, el robot no hará nada, lo cual puede ser bastante desconcertante al principio.

Esto no es nada intuitivo y debería haber una forma de iniciar el cortado del césped durante un número de horas ignorando la planificación.

La app incluye algunas funciones interesantes como recorte de límites, que, una vez al día, recorre todo el perímetro del jardín por encima del cable cortando el césped a su paso.

También incluye otra opción llamada Sobre la distancia del límite que permite indicar al robot por cuánto debe sobrepasar el perímetro: 10, 20, 30 o 40 cm. Esto es útil si, como debe ser, has colocado el cable a 20-40 cm del borde del jardín y no quieres dejar el trozo de césped entre el cable del perímetro y el borde sin cortar.

Ahora bien, dado que el disco con las cuchillas está colocado aproximadamente en el centro del cuerpo del robot, si tenemos una pared en el límite del césped, el robot chocará y las cuchillas no llegarán a cortar el césped de la zona más cercana a la pared.

Otro apartado de la app llamado sensor de lluvia permite activar la detección de lluvia y establecer por cuánto tiempo quieres aplazar el trabajo en caso de que se detecte lluvia.

El apartado ajuste del sensor de radar permite seleccionar a qué distancia debe quedarse de un obstáculo. Por defecto, están seleccionados 30 cm.

Por último, dispone de una opción para configurar distintas zonas. Esto permite que el robot, cuando inicia un corte, recorra una cierta distancia a lo largo del perímetro antes de empezar a cortar. Así nos aseguramos de que el robot también pasa tiempo en las zonas más alejadas de la base.

Funcionamiento

Como indicaba anteriormente, los robots cortadores de césped no son tan inteligentes como los robots aspiradores. Esto no solo se evidencia en el hecho de tener que marcar el perímetro con un cable, sino también a la hora de cortar el césped.

Al igual que otros robots cortacésped, el Yard Force NX 60i no sigue un patrón ordenado a la hora de cortar el césped sino que va cortando y, cuando detecta que ha llegado al cable perimetral, gira un ángulo aleatorio y sigue cortando hasta que de nuevo llega al cable perimetral del otro extremo y repite la operación. Es como si una pelota de billar rebotara miles de veces en las paredes de la mesa.

Por tanto, no hay ninguna garantía de que vaya a cortar todo el jardín ya que es posible que pase múltiples veces por un mismo sitio, pero ninguna por otro, sobre todo en las zonas cercanas a las esquinas.

¿Es esto un problema? En la práctica, no ya que el robot sigue una estrategia de fuerza bruta (muchas horas) para cubrir todo el jardín. Tras cuatro o más horas de trabajo, la probabilidad de que haya pasado al menos una vez por cualquier lugar del jardín es muy alta.

Un aspecto favorable es que el robot Yard Force NX 60i es muy silencioso, por lo que aunque esté funcionando muchas horas no resulta para nada molesto.

El hecho de que no siga un patrón ordenado con rutas paralelas no tiene mayor relevancia. Tras varias horas funcionando, el césped presenta un corte uniforme, sin que se note para nada el camino errático que ha seguido el robot.

En mi jardín, tengo un abeto y un magnolio en medio del jardín, pero no suponen ningún problema ya que el robot los detecta y cambia de dirección antes de chocar con ellos.



Lo que le supone un reto mayor en mi jardín es una raíz que sobresale varios centímetros, ya que en alguna ocasión se sube encima y no podía bajar. Lo he solucionado colocando un objeto (un sensor de humedad que se clava en el suelo y forma parte de mi sistema de riego inteligente Netro) junto a esa raíz para que choque y cambie de dirección, pero a veces se monta encima.

Um aspecto que no me gusta es que, si por alguna razón, el robot se queda atascado, comienza a pitar, pero no envía una notificación a la app, por lo que corres el riesgo de no enterarte de que necesita ayuda. De hecho, el robot no envía nunca notificaciones a la app, ni siquiera al empezar o acabar un trabajo, por lo que tienes que asomarte al jardín para ver si esta funcionando.

Dado que el disco donde van colocadas las cuchillas no tiene un gran diámetro, el ancho de corte del Yard Force NX 60i es de 18 cm, más limitado que una cortadora convencional. Esto nos lleva, una vez más, a que deba trabajar durante varias horas para cubrir todas las superficies.

Como he comentado anteriormente, el robot vuelve a la base automáticamente cuando se queda sin batería. Con una carga completa, el robot pueda trabajar unos 60 minutos, y el proceso total de carga son unos 60 minutos.

Precio

El robot cortacésped Yard Force NX 60i está a la venta en España a un precio de 🛒 849€.

Dentro de la familia de robots del mismo fabricante, existe un modelo superior Yard Force Nx80i (🛒 759€), que está indicado para jardines de hasta 800 m² y el modelo Yard Force Nx100i (🛒 839€) para jardines hasta 1.000 m².

Otra buena opción es el robot cortacésped Yard Force LUV600Ri, que está a la venta en España a un precio de 🛒 699€. Como principales diferencias, carece de panel LCD, no soporta múltiples zonas y la app que utiliza es menos intuitiva.

También hay un modelo todavía más económico Yard Force Compact 400Ri (🛒 519€) que está indicado para jardines de hasta 400 m², tiene una anchura de corte inferior (16 cm) y menos opciones para fijar la altura de corte del césped.

Conclusiones

Si tienes una casa con jardín, seguro que sabes el trabajo que supone mantener el césped en buen estado, especialmente en verano. Por suerte, existen robots que pueden ayudarte con esta tarea.

El robot Yard Force NX 60i es uno de los robots cortacésped más avanzados que puedes comprar. Está preparado para cortar la hierba de un jardín de hasta 600 m² de forma autónoma, siendo posible manejarlo cómodamente a través de una app del móvil incluso cuando estás fuera de casa.

Los robots cortacésped no son capaces de discernir los límites del jardín por sí solos, por lo que es necesario colocar un cable a lo largo de todo el perímetro que empieza y acaba en la base de carga.



En mi experiencia, lo mejor que puedes hacer es enterrarlo unos milímetros bajo tierra haciendo un surco con un cuchillo, ya que así evitarás que se rompa por accidente o que las cuchillas del propio robot lo corten.

El cable no solamente marca los límites del jardín sino que también marca el camino que seguirá el robot para volver a la base a cargarse, por lo que es importante que, al colocarlo, el cable trace un camino fácil de seguir. Debes evitar ángulos rectos abruptos y que pase cerca de obstáculos con los que pueda chocar, así como mantener una distancia de unos 30 cm con el límite del jardín, sobre todo si hay una pared.

Una vez colocado el cable, el robot sigue una ruta sin un patrón preestablecido a la hora cortar el césped, cambiando de dirección de forma aleatoria cada vez que llega al límite de jardín, indicado por el cable del perímetro.

Esto significa que es necesario dejar al robot trabajando durante muchas horas para que, a la larga, pase por todos los puntos del jardín. Tanto a través del panel de control como mediante la app, es posible establecer una programación para que el robot funcione a determinadas horas y días de la semana. No debes preocuparte si se gasta su batería ya que es capaz de volver a la base a cargarse y reanudar el trabajo.

El robot es muy silencioso, por lo que no resulta para nada molesto y, aunque es resistente al agua, está programado para volver a la base cuando llueve para reanudar después del trabajo.

Dado que cuenta con sensores ultrasónicos, es capaz de detectar obstáculos de al menos 12 cm y cambiar de dirección para evitarlos. Los obstáculos que no detecta tampoco suponen un problema ya que los sensores de choque le hacen cambiar de dirección

En mi jardín, el robot tiene algunos problemas con ciertas raíces de un árbol ya que, si se sube encima, no es capaz de bajar. Esto lo he solucionado colocando un sensor de riego justo en esa zona, pero en ocasiones se monta encima. Echo de menos que la app no envíe una notificación cuando el robot tiene un problema.

La app, disponible para iOS y Android, no solo permite planificar horarios de funcionamiento, sino también controlar opciones avanzadas, como fijar cuántos centímetros debe sobrepasar el cable perimetral para cortar el césped cerca del borde o si debe hacer un recorrido inicial del perímetro para cortar el borde.

Tras varias semanas utilizando el Yard Force NX 60i en mi casa, mi experiencia ha sido muy satisfactoria. Actualmente, lo tengo programado para que corte el césped los lyunes a una altura de 6 cm durante 4 horas y solo tengo que repasar las zonas cercanas a paredes, donde las cuchillas del robot no llegan.

En conclusión, si buscas un robot que te libre de las tareas de cortar el césped, el Yard Force LUV600Ri (🛒699€) es un dispositivo muy recomendable.

Lo mejor:

Construcción robusta del robot y de la base. Panel LCD para manejar el robot sin usar la app.

Construcción robusta del robot y de la base. Panel LCD para manejar el robot sin usar la app. Corte del césped uniforme y con la altura deseada a lo largo de todo el jardín (salvo las zonas cercanas a paredes u obstáculos, donde las cuchillas no llegan).

Corte del césped uniforme y con la altura deseada a lo largo de todo el jardín (salvo las zonas cercanas a paredes u obstáculos, donde las cuchillas no llegan). Funcionamiento muy silencioso, sin apenas producir ruido cuando está trabajando.

Funcionamiento muy silencioso, sin apenas producir ruido cuando está trabajando. Capaz de cubrir jardines de hasta 600 m² con hasta 40% de inclinación.

Capaz de cubrir jardines de hasta 600 m² con hasta 40% de inclinación. Capaz de evitar obstáculos en medio del jardín como árboles gracias al sensor ultrasónico y el detector de choque.

Capaz de evitar obstáculos en medio del jardín como árboles gracias al sensor ultrasónico y el detector de choque. Resistencia al agua. Sensor de lluvia que le hace volver a la base y reanudar el trabajo más tarde.

Resistencia al agua. Sensor de lluvia que le hace volver a la base y reanudar el trabajo más tarde. Funciones de seguridad para detener las cuchillas tan pronto como detecta que se levanta del suelo.

Funciones de seguridad para detener las cuchillas tan pronto como detecta que se levanta del suelo. Control avanzado mediante una app para iOS / Android que permite iniciar/parar el robot, ver el estado de carga, modificar la distancia que corta más allá del límite, etc.

Control avanzado mediante una app para iOS / Android que permite iniciar/parar el robot, ver el estado de carga, modificar la distancia que corta más allá del límite, etc. Programación para que comience a cortar el césped a determinadas horas / días de la semana.

Programación para que comience a cortar el césped a determinadas horas / días de la semana. Posibilidad de configurar varias zonas si tienes un jardín grande con una configuración compleja.

Posibilidad de configurar varias zonas si tienes un jardín grande con una configuración compleja. Autonomía suficiente para trabajar durante 60 minutos. Regreso automático a la base para cargar durante 60 minutos y posterior reanudación del trabajo.

Lo peor: