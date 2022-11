No todos los usuarios necesitan el smartphone más potente ni caro del mercado. Por suerte, hoy existen alternativas interesantes para quienes simplemente buscan un dispositivo que cumpla sin que cueste una fortuna.

ZTE presentó la serie Blade V40 en la feria Mobile World Congress de Barcelona a principios de año, y anunció su llegada a España en el mes de julio. Uno de los integrantes de esta familia es el ZTE Blade V40 Vita, un smartphone asequible que está a la venta a un precio de 🛒 140€.

He tenido la oportunidad de probar el ZTE Blade V40 Vita durante algunos días y, a continuación, os traigo mis impresiones.

Diseño

El ZTE Blade V40 Vita es un smartphone con un diseño que llama la atención, especialmente si nos fijamos en su parte trasera, con un patrón de «rayos de luz» que parecen emanar del módulo de cámara y que reflejan de forma muy vistosa la luz.

Desde luego, no es un smartphone que pase desapercibido. Tampoco son nada discretas las letras gigantes con la inscripción «ZTE Blade» que recorren la parte trasera. Personalmente, hubiera preferido algo más discreto, ya que parece un anuncio publicitario.

Tanto la parte trasera como el chasis son de plástico, por lo que la sensación al tacto no es tan agradable como el cristal y el aluminio, pero esto era esperable en este rango de precios.

El teléfono tiene un grosor de 9,4 mm y un peso de 214 gramos, por lo que es un terminal bastante contundente. Como veremos más adelante, incorpora una batería muy generosa, así que al menos sus dimensiones y peso están justificados.

Pantalla

En el frontal, encontramos una gran pantalla con una muesca tipo gota de agua en la parte superior. Los marcos que rodean la pantalla son más bien gruesos, especialmente el inferior, pero nada preocupante.

La pantalla cuenta con una panel LCD de 6,75″ con resolución 1600 x 720 píxeles, lo que da una densidad de píxeles de 260 ppp — algo justa, pero suficiente para no notar los píxeles individuales salvo te fijes.

Un aspecto a destacar es que la pantalla ofrece una tasa de refresco de hasta 90 Hz, lo que contribuye a una mayor sensación de fluidez al hacer scroll o movernos por la interfaz. Es posible configurar la tasa de refresco en modo automático para que sea el teléfono quien conmute entre 60 y 90 Hz según el contenido mostrado.

Para analizar la calidad de la pantalla, hemos realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

Como comentaba, el panel es de tipo LCD, por lo que los colores no se ven tan intensos ni los negros son tan puros como en un panel OLED.

La pantalla del ZTE Blade V40 Vita cubre el 92% del espacio sRGB con una fidelidad de color algo inferior a lo que normalmente se considera como «excelente» (error medio ΔE=4.8, que supera al valor máximo ideal de 4.0). Esto se debe, principalmente, a la temperatura de color, bastante fría (8.140K > 6.500K), que hace que la pantalla tienda a verse azulada.

El panel ofrece un brillo máximo de 469 nits y un contraste de 1.600:1, que son valores esperables para este tipo de smartphones. En la práctica, puedes tener algún problema para ver la pantalla a plena luz del sol, pero es tan fácil como buscar algo de sombra.

Rendimiento

El ZTE Blade V40 Vita cuenta con un procesador Unisoc T606, que es bastante desconocido para la mayoría de los usuarios. Se trata del mismo chip que encontramos en el Samsung Galaxy A03, Moto E20 / E32 o Nokia G11 / G21, si sirve como referencia.

Este chip está fabricado en un proceso FinFET de 12 nm y cuenta con dos núcleos ARM Cortex A75 a 1,6 GHz y seis núcleos ARM Cortex A55 de bajo consumo a 1,6 GHz. Incluye además una GPU ARM Mali G57 MP1.

Junto a este chip, encontramos 4GB de RAM, que es una cantidad más bien justa que hace que, en ocasiones, al volver a una app, esta se haya cerrado, sobre todo si se trata de apps o juegos pesados. En cualquier caso, este no es smartphone pensado para usuarios muy intensivos.

En términos de rendimiento, los benchmarks han revelado una potencia bastante modesta: 7.313 puntos en PCMark, 199.866 puntos en AnTuTu y 311/1192 en Geekbench 5.

En la practica, las apps habituales se mueven bastante bien, aunque se nota cierta lentitud a la hora de abrirlas y utilizarlas. Esto es más evidente en apps más exigentes, como la app Cámara, donde se nota un cierto retardo al movernos entre los modos de disparo o capturar una imagen, por ejemplo.

A nivel térmico, el teléfono ofrece una buena disipación de calor. En el test CPU Throttling, tras una carga elevada sostenida durante 15 minutos, el rendimiento solo disminuye un 13 por ciento.

Para probar el rendimiento en juegos, he probado algunos títulos como Asphalt 9 o Call of Duty y, configurados en calidad gráfica baja, se mueven sin dificultades y he podido jugar perfectamente. En alguna ocasión, se ha dado un pequeño parón, pero eso pasa hasta en los mejores smartphones.

A la hora de almacenar fotografías, vídeos, apps y juegos, puedes estar tranquilo, ya que cuenta con 128 GB de almacenamiento UFS 2.2, que es una cantidad bastante respetable. En todo caso, si necesitas capacidad adicional, puedes recurrir a una tarjeta microSD.

El teléfono soporta WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS y conectividad celular 4G con soporte Dual SIM. ZTE ha incorporado una bandeja con espacio para dos tarjetas SIM y una tarjeta microSD, por lo que no tendrás que renunciar a nada. El puerto USB-C es tipo USB 2.0 y soporta OTG, así que puedes conectar una llave USB o un disco duro.

ZTE ha integrado un lector de huella dactilar en el botón lateral de inicio que desbloquea el teléfono de manera bastante rápida y fiable.

Además, también incorpora reconocimiento facial 2D, que funciona con rapidez aunque no es tan seguro como la huella o los sistemas de reconocimiento facial 3D de otros fabricantes.

Multimedia

El teléfono ofrece sonido mono a través de un único altavoz situado en la parte inferior, junto al conector USB Tipo-C.

No ofrece un sonido especialmente destacable, ni en potencia ni en calidad, pero, al menos, incorpora un conector de auriculares de 3.5 mm (y posibilidad de escuchar radio FM).

A la hora de ver películas, debemos tener en cuenta que el teléfono no cuenta con la certificación Widevine L1 sino únicamente L3, lo que quiere decir que solo podemos disfrutar de contenido Netflix y algunos otros servicios de streaming con calidad inferior a HD (540p en lugar de 720p).

Batería

El ZTE Blade V40 Vita posee una batería de 6.000 mAh, que es un valor muy generoso para un dispositivo de este tamaño de pantalla.

En la prueba de batería PCMark 3.0, ha conseguido una autonomía de 14 horas y 25 minutos con la tasa de refresco configurada a 90 Hz, que es un valor muy elevado incluso en comparación con smartphones de gama alta. En la práctica, el teléfono tiene una autonomía muy buena.

ZTE ha incorporado carga rápida a 22.5W, por lo que el proceso de carga es bastante más rápido de lo que cabría esperar con una batería tan grande. En total, el paso de 0 a 100% lleva 1 hora y 53 minutos.

El proceso de carga no es lineal, sino que comienza siendo más rápido, de manera que, en algo menos de 45 minutos, se consigue el 50 por ciento de carga.

Software

ZTE incorpora su propia capa de personalización de Android llamada MyOS, que no realiza apenas modificaciones sobre Android. Por debajo, el teléfono corre Android 11, que es una versión ya algo antigua, por lo que puede que eches de menos las funcionalidades de Android 12 o Android 13.

ZTE ha prometido dos actualizaciones de Android, por lo que debería ser actualizado en algún momento a Android 12.

Como es habitual en smartphones económicos, encontramos bloatware en forma de apps preinstaladas con poco interés, como los juegos Puzzle Pets, MC: Rebel Guns o Real Football y la suite de ofimática WPS Office.

Cámaras

ZTE ha incorporado tres cámaras en la parte trasera:

Cámara gran angular de 48MP con lente con apertura f/1.8 y enfoque automático

de 48MP con lente con apertura f/1.8 y enfoque automático Cámara macro de 2MP con lente con apertura f/2.4

de 2MP con lente con apertura f/2.4 Cámara de profundidad de 2MP con lente con apertura f/2.4

En mi opinión, de estas tres cámaras, solamente la cámara gran angular tiene interés, ya que las otras dos son prescindibles.

ZTE no proporciona información sobre el sensor que utiliza la cámara gran angular, por lo que no sabemos datos clave como el tamaño de píxel. En todo caso, no cabe esperar que sea un sensor muy grande por el precio en el que nos movemos.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con la cámara gran angular durante el día. Si no eres muy exigente, la cámara hace un trabajo decente. Si te fijas más, verás que tiende a sobre exponer ligeramente y a mostrar colores bastante apagados y con poco contraste. Tampoco el HDR parece ser muy efectivo, lo que lleva a un rango dinámico más bien limitado.

Por la noche, la cosa empeora notablemente. La combinación de la ausencia de estabilización óptica, la lente no demasiado luminosa y un tamaño de píxel presumiblemente pequeño pasan factura.

En situaciones de poca luz, las capturas se ven bastante oscuras y el detalle se pierde completamente, por lo que es mejor tratar de evitar estas situaciones. A continuación, podemos ver algunos ejemplos.

Imágenes captadas con la cámara principal

ZTE incluye un modo Noche que debe ser seleccionado manualmente. Este modo tarda varios segundos en capturar una fotografía. El resultado es una imagen más brillante, pero no significativamente mejor en términos de ruido.

La cámara macro permite tomar fotografías desde más cerca, aunque, dada la baja resolución de esta cámara, el resultado no es de los mejores.

Imágenes captadas con la cámara Macro

La cámara frontal posee un sensor de 8MP con apertura f/2.0, y produce capturas bastante aceptables, como se puede apreciar en estos ejemplos.

La cámara frontal también permite tomar fotografías con modo retrato, aunque no hace un trabajo muy bueno a la hora de separar al sujeto del fondo.

En estos ejemplos se aprecia ciertos «bocados» a la cabeza o, justo lo contrario, que parte del fondo se vea enfocada como si fuera parte del sujeto.

A la hora de grabar vídeo, estamos limitados a una tasa máxima de [email protected], aunque debería ser suficiente para el público al que va dirigido este smartphone. Al no contar con estabilización, los vídeos tienen a salir algo temblorosos.

Conclusiones

Si andas buscando un smartphone ajustado en presupuesto, que ofrezca una buena autonomía, una pantalla adecuada, un rendimiento correcto sin grandes pretensiones, y no te importa demasiado la calidad de la cámara, el ZTE Blade V40 Vita es una buena opción por 🛒 140€.

👍🏻 Lo mejor:

Diseño llamativo que destaca frente a otros smartphones de aspecto aburrido

Pantalla LCD con buena fidelidad de color y tasa de refresco hasta 90 Hz

Almacenamiento de partida (128 GB) bastante generoso con posibilidad de ampliar mediante microSD

Lector de huella en el lateral que funciona de manera rápida y fiable. Reconocimiento facial.

Gran autonomía gracias a su batería de 6.000 mAh. Carga rápida a 22.5W

Conectividad Dual SIM con dos espacios adicionales al de la tarjeta microSD

Conector de auriculares de 3.5 mm y radio FM

Precio asequible

👎🏻 Lo peor:

Rendimiento sin grandes pretensiones, con cierta lentitud en apps exigentes como la Cámara.

Calidad de la cámaras mejorable en casi todas las situaciones. Ausencia de cámara ultra gran angular.

Corre Android 11, que es una versión de hace dos años

Sin certificación para reproducir Netflix en HD (720p)

