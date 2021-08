Samsung Galaxy Watch4: Sensor BioActive 3-en-1, Wear OS y más

Samsung ha presentado hoy su nueva familia de relojes Galaxy Watch, que está formada por dos modelos:

El Samsung Galaxy Watch4 posee una caja de aluminio, una correa deportiva resistente al sudor y un bisel digital. Por otro lado, el Galaxy Watch4 Classic llega con una caja de acero inoxidable y el conocido bisel rotatorio de Samsung para manejar la interfaz.

👉 Te interesa: Todo lo que ha presentado Samsung en Unpacked 2021

Un aspecto importante de cualquier reloj inteligente es la salud y, en este aspecto, los Galaxy Watch4 no decepcionan con funcionalidades como la medición de la presión sanguínea, el nivel de oxígeno en sangre, el ritmo cardíaco o el electrocardiograma (ECG).

Como novedad, Samsung ha incluido un sensor «BioActive» 3-en-1 que se utiliza para PPG (Fotopletismografía), ECG (Electrocardiograma) y BIA (Análisis de Impedancia Bioeléctrica).

Gracias a este chip, es posible realizar un análisis de composición corporal colocando dos dedos sobre los dos botones laterales, que actúan como electrodos, para medir la masa muscular, la masa grasa, la grasa corporal, el índice de masa corporal (IMC) y el agua corporal.

A pesar del pequeño tamaño de lo botones, Samsung afirma que las medidas tienen una fiabilidad del 98% en comparación con dispositivos mucho más grandes.

Los nuevos Galaxy Watch4 también permiten hacer seguimiento de tus entrenos, con una base de datos de más de 100 actividades deportivas diferentes. Con objeto de motivarte, Samsung ha añadido una mayor interacción social y retos de grupo para competir con tus amigos y familiares.

En ciertos mercados, será posible llevar a cabo entrenamientos guiados en televisores Samsung TV, que mostrarán el recuento de calorías y el ritmo cardíaco en la pantalla. No obstante, no creemos que esto esté disponible en España.

A la hora de monitorizar el descanso, los nuevos Galaxy Watch4 ofrecen detección de ronquidos y medición continua del oxígeno en sangre, así como una puntuación de la calidad del sueño. Toda esta información debería ayudarte a mejorar la calidad de tu sueño y, por tanto, a descansar mejor.

Como ya esperábamos, los nuevos Galaxy Watch4 llegan con la nueva plataforma unificada Wear OS que ha sido desarrollada conjuntamente entre Samsung y Google.

El nuevo software Wear OS Powered by Samsung ofrece acceso a apps de Samsung como Samsung Pay, SmartThings y Bixby, así como a los servicios de Google y otras apps populares de terceros.

Por ejemplo, la nueva brújula mejorada del Watch4 funciona en tandem con Google Maps. También puedes usar Spotify para escuchar música, incluso offline, desde tu reloj.

Por encima del sistema operativo, Samsung ha incorporado One UI Watch, que busca que el reloj funcione de manera más integrada con los smartphones Galaxy. Por ejemplo, One UI reconoce los ajustes más importantes del teléfono — como el horario de no molestar, los números bloqueados o las alarmas — y los sincroniza automáticamente con el reloj.

Lo mismo ocurre con las apps que instales en el teléfono, que se instalarán también de manera automática en el reloj si existe una versión de la app compatible.

Además de manejar el reloj mediante Bixby o con el bisel, Samsung ha incorporado gestos sencillos con la mano para ciertas funciones, que son especialmente útiles si tienes las manos ocupadas:

mover de arriba a abajo la muñeca para descolgar una llamada

agitar la mano izquierda a derecha para colgar una llamada y descartar una notificación o alarma

hacer gesto golpear con la mano («toc-toc») para ejecutar una función predeterminada.

Samsung ha mejorado la integración del Galaxy Watch4 con los Galaxy Buds, los tablets Galaxy Tab y los smartphones Galaxy.

Por ejemplo, gracias a Auto Switch, los Galaxy Buds detectarán tu intención y cambiarán entre tu teléfono y el reloj automáticamente. También podrás comprobar el estado de la batería de los Galaxy Buds, gestionar los controles táctiles o modificar la cancelación de ruido desde el reloj.

En cuanto al hardware, ambos modelos Galaxy Watch4 y Watch4 Classic cuentan con los mismos componentes internos.

En el interior, encontramos un procesador de 5 nm con una CPU un 20% más rápida y una GPU un 10% más rápida, así como un 50% más de memoria RAM. La pantalla cuenta un 10% más de píxeles y el almacenamiento se amplía hasta 16GB.

La batería ha sido diseñada para ofrecer una autonomía de hasta 40 horas y puedes recargarla por completo en menos de 2 horas. También tienes la posibilidad de utilizar una tarjeta eSIM en ciertos modelos para no tener que cargar con el teléfono a cuestas.

Precio y disponibilidad

El Samsung Galaxy Watch está disponible en tamaños de 40 y 44 mm en colores negro, plata, verde (solo en 44 mm) y rosa (solo en 40 mm) a partir de 269€ (modelo Bluetooth, 40mm).

El Samsung Galaxy Watch Classic está disponible en tamaños de 42 y 46 mm en colores negro y plata a partir de 369€ (modelo Bluetooth, 42mm).

Precio Tamaño Galaxy Watch 4 Classic (4G Version) 449€ 46 mm Galaxy Watch 4 Classic (4G Version) 419€ 42 mm Galaxy Watch 4 Classic (Bluetooth Version) 399€ 46 mm Galaxy Watch 4 Classic (Bluetooth Version) 369€ 42 mm Galaxy Watch 4 (4G Version) 349€ 44 mm Galaxy Watch 4 (4G Version) 319€ 40 mm Galaxy Watch 4 (Bluetooth Version) 299€ 44 mm Galaxy Watch 4 (Bluetooth Version) 269€ 40 mm

Ambos relojes estarán disponibles a partir del 27 de agosto.