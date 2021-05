Apple anuncia nuevas y coloridas correas del Orgullo

Apple presentó el Apple Watch Pride Edition en 2016 y, desde entonces, sus exclusivas correas del Orgullo han sido una ilustración visible de las formas en que la empresa apoya a la comunidad LGBTQ+.

Hoy, en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (IDAHOBIT), Apple estrena una nueva correa Apple Watch Pride Edition y una esfera de reloj dinámica, que incorporan un amplio conjunto de colores, así como una nueva correa Apple Watch Pride Edition Nike

La correa Pride Edition Braided Solo Loop (🛒 99€) entrelaza los colores originales del arco iris con los extraídos de varias banderas del Orgullo para representar la amplitud de la diversidad de las experiencias LGBTQ+ y la historia de un movimiento que ha atravesado generaciones.

El negro y el marrón simbolizan las comunidades negra y latina, además de las personas que han fallecido o viven con el VIH/SIDA, mientras que el azul claro, el rosa y el blanco representan a las personas transgénero y no binarias.

La exclusiva correa se compone de hilo reciclado elástico entretejido con hilos de silicona, diseñado para ser muy cómodo sin hebillas ni cierres. Para garantizar el mejor ajuste, los clientes pueden elegir entre 12 longitudes disponibles del Braided Solo Loop.

Por último, la nueva correa Pride Edition Nike Sport Loop (🛒 49€) muestra los colores del arco iris original y utiliza hilo reflectante para ayudar a los que hacen ejercicio al aire libre por la noche, como correr, montar en bicicleta o caminar.

El diseño es duradero, se puede ajustar para un ajuste perfecto y se combina con la esfera del reloj Nike correspondiente.

«Incluso antes de que los sucesos del Stonewall Inn llevaran al movimiento LGBTQ+ a una nueva prominencia, los activistas negros, marrones y transgénero fueron líderes clave en la marcha hacia la igualdad«, ha dicho Tim Cook, CEO de Apple. «En muchos frentes, Apple apoya el trabajo continuo e inacabado de la igualdad para las comunidades diversas e interseccionales, y queremos ofrecer todas las oportunidades para celebrar y honrar esta historia durante la temporada del Orgullo.»

Apple sigue apoyando económicamente a las organizaciones de defensa del colectivo LGBTQ+ que trabajan para lograr un cambio positivo, como Encircle, Equality North Carolina, Equality Texas, Gender Spectrum, GLSEN, Human Rights Campaign, National Center for Transgender Equality, PFLAG National, SMYAL y The Trevor Project en Estados Unidos, así como ILGA World a nivel internacional.