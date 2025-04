Apple lanzará un Siri más inteligente este otoño con iOS 19

Tras meses de rumores y cierta incertidumbre, Apple parece estar lista para sorprender con una versión renovada de Siri antes de lo previsto.

Aunque anteriormente se pensaba que las nuevas funciones con inteligencia artificial llegarían en 2026, nuevas filtraciones apuntan a que la compañía planea su debut en otoño junto con iOS 19.

Las últimas 48 horas han sido clave para entender el panorama actual de Siri. Primero fue The Information, y ahora The New York Times se suma con un reportaje en profundidad sobre los desafíos que enfrenta Apple en su camino hacia una Siri realmente inteligente. Según la investigación del periodista Tripp Mickle, la compañía con sede en Cupertino no ha abandonado el desarrollo de su asistente virtual, sino que tiene previsto lanzar nuevas funciones este mismo otoño.

Entre las capacidades mejoradas se incluirían funciones como editar y enviar fotos por comandos de voz. Esta integración más profunda con las apps del sistema operativo se apoyaría en lo que Apple llama «App Intents», una tecnología diseñada para que Siri entienda mejor el contexto y las acciones específicas que el usuario quiere realizar.

Aunque aún no está claro si se tratará de un despliegue completo o gradual de todas las funcionalidades anunciadas, la expectativa es que Apple prefiera lanzar el conjunto completo de novedades en una sola actualización.

Además, los ingenieros de Apple ya tienen permiso para trabajar con modelos de lenguaje desarrollados por terceros, lo que podría acelerar significativamente la integración de nuevas funciones inteligentes.

Aunque Apple aún no ha hecho un anuncio oficial sobre la fecha exacta del lanzamiento, todo indica que iOS 19 traerá consigo una de las actualizaciones más ambiciosas para Siri en años. La idea de un asistente que no solo entienda mejor, sino que también actúe de forma más autónoma, marca el inicio de una nueva etapa para la inteligencia artificial dentro del ecosistema Apple.

Habrá que esperar a otoño para ver si estas promesas se cumplen, pero sin duda estamos ante un avance que podría redefinir la forma en que interactuamos con nuestros dispositivos.