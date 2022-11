Apple Music desvela las listas de éxitos de 2022 y presenta la nueva experiencia Replay 

Apple Music ha desvelado sus listas de fin de año con la música más escuchada de 2022, los temas más buscados con Shazam, las canciones preferidas por los usuarios para hacer fitness y las letras más consultadas.

Cada vez hay una mayor presencia de canciones en idiomas distintos al inglés y géneros que hasta hace poco se consideraban minoritarios. También hay varios artistas revelación que han entrado por primera vez en los rankings.

En España Bizarrap & Quevedo lideran el Top 10, seguidos de Resalía y Bad Bunny, mientras que Ana Mena ocupa la primera posición de las canciones más buscadas en Shazam con su tema “Musica ligera”.

Top 10 Canciones en España

Bizarrap & Quevedo “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol.52″ DESPECHÁ Rosalía Titi Me Preguntó Bad Bunny Me Porto Bonito Bad Bunny & Chencho Corleone La Bachata Manuel Turizo Moscow Mule Bad Bunny MAMIIII Becky G & KAROL G Te Felicito Shakira & Rauw Alejandro PROVENZA KAROL G Cayó La Noche (feat. Cruz Cafuné, Abhir Hathi, Bejo, EL IMA) (Remix). La Pantera, Quevedo y Jusef

Top 10 Shazam en España

Ana Mena “Música Ligera” Sebastián Yatra “Tacones Rojos” Bizarrap & Quevedo “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol.52 Harry Styles “As it Was” Aitana ¬ Nicki Nicole “Formentera” Camila Cabello “Bam Bam” (feat. Ed Sheeran) KAROL G “PROVENZA” Elton John & Dua Lipa “Cold Heart (PNAU Remix) Ana Mena & Belinda “Las 12” Manuel Turizo “La Bachata”

En el ranking global el tema número uno de 2022 es «STAY», una colaboración entre The Kid LAROI y Justin Bieber. «STAY», estrenada en el verano de 2021, ha estado 51 días en lo más alto de Top 100 Diario: Global, y se ha mantenido en esta lista durante todo el año. De hecho, ha alcanzado el número uno de Top 100 Diario en 69 países y regiones.

Este año, el hiphop ha seguido dominando la lista de las 100 canciones más escuchadas con nada menos que 32. Le siguen el pop, con 23 temas; el R&B/Soul, con 11; la música latina, con 8, y el pop japonés, con 6.

Sin embargo la lista de letras más consultadas, está encabezada por «We Don’t Talk About Bruno», el tema más destacado de la película Encanto de Disney. Esta es una de las listas más internacionales, ya que 29 de las 100 canciones están compuestas en idiomas distintos al inglés.

Por su parte, «Head & Heart (feat. MNEK)» del DJ británico Joel Corry lidera la lista de canciones para hacer fitness, una clasificación con los temas más escuchados de las playlists para hacer ejercicio con Apple Fitness+ y Apple Music. «Head & Heart» ha entrado en el Top 100 Diario en 53 países y regiones y ha estado en el top 20 en 12 de ellos.

El primer puesto de la lista de las canciones más buscadas con Shazam pertenece a «Cold Heart (PNAU Remix)» de Elton John y Dua Lipa. Esta es la primera vez que el británico lidera la lista global de Shazam. La canción ha sido número uno en 17 listas nacionales, todo un récord para ambos artistas, que se han hecho por primera vez con el primer puesto en la lista de Reino Unido. «Heat Waves» de Glass Animals, «As It Was» de Harry Styles, «Pepas» de Farruko y «Do It To It (feat. Cherish)» de Acraze completan el top 5.

Además, Bad Bunny ha sido nombrado Artista del Año de Apple Music, convirtiéndose en el primer artista latino en conseguir que su álbum sea el más escuchado con Un verano sin ti. Apenas cuatro meses después de romper todos los récords con su lanzamiento, Un verano sin ti ya era el álbum latino con más reproducciones en streaming de la historia.

Las listas de final de año de Apple Music se pueden consultar en este enlace.

La función rediseñada Replay de Apple Music

A partir de hoy, los suscriptores de Apple Music pueden saber cuáles son sus canciones, artistas, álbumes, géneros más escuchados y mucho más gracias a la rediseñada experiencia Replay.

2022 ha sido un año excelente para la música en el que los fans han descubierto nuevos sonidos y nuevos géneros en más idiomas que nunca. Además, las listas de éxitos muestran lo mucho que los usuarios de Apple Music han contribuido para hacer de 2022 un año para recordar.

«Cuando lanzamos Replay, la función se convirtió al instante en una de las favoritas de los fans de Apple Music por lo que nuestro objetivo era llevar la experiencia más allá y hacerla aún más especial, personal e irrepetible para los suscriptores», ha dicho Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music y Beats en Apple. «La música que escuchamos durante el año es nuestra banda sonora particular, así que es divertido echar la vista atrás y recordar nuestros momentos más emotivos y memorables».

Como novedad en 2022 los suscriptores pueden acceder a una mayor cantidad de información sobre lo que escuchan y nuevas prestaciones, incluyendo un resumen personalizado con lo más destacado. Gracias a esta función los suscriptores pueden saber cuáles son sus canciones, álbumes, artistas, géneros más escuchados y mucho más. Además los superfans pueden saber si están entre los 100 oyentes con más reproducciones de sus artistas o géneros favoritos.

Los usuarios de Apple Music pueden consultar Replay hasta el 31 de diciembre para ver si sus tendencias van cambiando antes de 2023 y, a partir de enero, descubrir y compartir nueva información todas las semanas.

Todos los datos de Replay están optimizados para compartirlos con familiares y amigos, en redes sociales y en apps de mensajería.

Así funciona Apple Music Replay

Visita replay.music.apple.com/es e inicia sesión con el mismo ID de Apple que usas con tu suscripción a Apple Music. Reproduce lo más destacado o navega por la página para ver información detallada. Podrás acceder a una versión reducida de la web durante todo el año una vez que cumplas los requisitos.1

Cómo ver las estadísticas de escucha

Escucha música hasta que haya datos suficientes para elaborar las estadísticas. Puedes ver una barra con tu progreso en la web de Replay. Este progreso se aplica a la información general y los datos sobre playlists. Cuando cumplas los requisitos para usar Replay, visita replay.music.apple.com/es. Desde ahí podrás ver tus estadísticas, compartirlas y escuchar música.

La función Replay está disponible en 39 idiomas en los 169 países y regiones donde está presente Apple Music.

Apple Music Replay y la privacidad

La función Replay mantiene los altos estándares de Apple en cuanto a privacidad durante toda la experiencia. Los datos de los usuarios no se venden ni se comparten y tampoco se utilizan para fines publicitarios. L

as personas pueden compartir su información si así lo desean. Los demás suscriptores de Apple Music y los empleados de Apple no pueden acceder a ella, a excepción de lo que cada usuario decida compartir.