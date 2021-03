Apple ha añadido un servicio que permite transferir las fotos, los vídeos y los álbumes de Fotos de iCloud a Google Photos.

Para ello, debes dirigirte a privacy.apple.com, iniciar sesión y pulsar sobre «Solicitar la transferencia de una copia de tus datos». A continuación, podrás escoger Google Fotos como destino.

Transferir fotos y vídeos desde Fotos de iCloud no elimina ni altera el contenido que almacenas en Apple, sino que envía una copia del contenido al otro servicio.

Apple afirma que el proceso de transferencia dura entre tres y siete días. Utiliza ese tiempo para verificar que la solicitud fue hecha por ti, y para realizar la transferencia.

Algunas cosas no se transferirán. Apple dice que los Álbumes inteligentes, Live Photos o algunos archivos RAW, no se pueden transferir a otro servicio. En cuanto a las Live Photos, Apple no aclara si qué lo que no se transfiere es el vídeo o si no transfiere tampoco la imagen.

La función solo está disponible actualmente para las personas dela Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y el Reino Unido

Si quieres usar Google Fotos, esta herramienta proporciona una forma fácil de transferir rápidamente todas tus fotos al servicio sin tener que hacerlo tú mismo. Sólo tienes que asegurarte de que tienes suficiente espacio de almacenamiento en Google.